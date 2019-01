Snowfall Totals From Saturday, January 12, 2019

SNOW REPORTS LISTED BY AMOUNT:

INCHES CITY COUNTY TIME

------ ----- ------------ -------

16.00 5 W JACKSONVILLE MORGAN 0820 AM

15.50 SOUTH JACKSONVIL MORGAN 0800 AM

15.00 JACKSONVILLE MORGAN 0700 AM

14.60 3 SE BLUFF SPRIN CASS 0700 AM

14.50 5 NNE ARENZVILLE CASS 0700 AM

13.80 1 S DUNLAP PEORIA 0200 PM

13.50 HANNA CITY PEORIA 1000 AM

13.00 PEORIA HEIGHTS PEORIA 0200 PM

13.00 2 S PHILADELPHIA CASS 1215 PM

13.00 GERMANTOWN HILLS WOODFORD 1000 AM

13.00 1 E GERMANTOWN H WOODFORD 0930 AM

12.70 DUNLAP PEORIA 1045 AM

12.70 1 S CANTON FULTON 0700 AM

12.50 CHILLICOTHE PEORIA 1000 AM

12.40 ARENZVILLE CASS 0200 AM

12.30 1 N ATHENS MENARD 0700 AM

12.20 FAIRVIEW FULTON 1045 AM

12.20 3 SW PEORIA PEORIA 1030 AM

12.00 LEWISTOWN FULTON 0300 PM

12.00 COLFAX MCLEAN 0200 PM

12.00 DELAVAN TAZEWELL 1100 AM

12.00 1 S HAVANA MASON 1045 AM

12.00 MANITO MASON 1045 AM

12.00 4 NW PEORIA PEORIA 0930 AM

12.00 1 SE PEKIN TAZEWELL 0830 AM

11.90 ELLISVILLE FULTON 1000 AM

11.80 CHENOA MCLEAN 0700 AM

11.70 2 E LINCOLN LOGAN 1200 PM

11.50 SPRINGFIELD SANGAMON 1200 PM

11.20 PEORIA PEORIA 1200 PM

11.20 8 E PETERSBURG MENARD 1045 AM

11.20 1 S MOSSVILLE PEORIA 1030 AM

11.20 3 W EDINBURG CHRISTIAN 0700 AM

11.00 HOPEDALE TAZEWELL 1100 AM

11.00 2 N MORTON TAZEWELL 1000 AM

11.00 MACKINAW TAZEWELL 1000 AM

11.00 MAPLETON PEORIA 0900 AM

10.70 1 E CHATHAM SANGAMON 0800 AM

10.70 2 ENE LINCOLN LOGAN 0700 AM

10.60 2 NW NORMAL MCLEAN 0725 AM

10.50 TREMONT TAZEWELL 1045 AM

10.50 3 WNW PEORIA PEORIA 0700 AM

10.50 PEKIN TAZEWELL 0900 PM

10.40 3 E HAVANA MASON 0700 AM

10.30 1 E WASHINGTON TAZEWELL 0930 AM

10.20 2 W RIVERTON SANGAMON 0700 AM

10.00 MOUNT PULASKI LOGAN 0100 PM

10.00 PRINCEVILLE PEORIA 1100 AM

10.00 MACON MACON 1000 AM

10.00 PANA CHRISTIAN 0750 AM

10.00 2 NE WASHINGTON TAZEWELL 0700 AM

10.00 3 NE CURRAN SANGAMON 0700 AM

10.00 6 NW PEORIA PEORIA 1015 PM

10.00 EUREKA WOODFORD 1000 PM

10.00 GLASFORD PEORIA 0815 PM

9.90 2 S PEKIN TAZEWELL 1045 AM

9.50 2 S DECATUR MACON 1100 AM

9.30 NORMAL MCLEAN 0200 PM

9.30 GILSON KNOX 0715 AM

9.10 2 E SPRING BAY WOODFORD 0900 PM

9.00 2 NNW SHIRLEY MCLEAN 0200 PM

9.00 1 S LONG CREEK MACON 1100 AM

9.00 LANE DE WITT 1100 AM

9.00 WARRENSBURG MACON 1100 AM

9.00 1 N MOUNT ZION MACON 1030 AM

9.00 1 S MORTON TAZEWELL 1000 AM

9.00 1 NW KNOXVILLE KNOX 0700 AM

9.00 ARTHUR DOUGLAS 0600 AM

9.00 SULLIVAN MOULTRIE 0100 AM

9.00 2 E BLOOMINGTON MCLEAN 0900 PM

8.80 2 WSW DECATUR MACON 0900 AM

8.30 ALTONA KNOX 0700 AM

8.00 LE ROY MCLEAN 0830 AM

7.60 4 S CHARLESTON COLES 0900 PM

7.50 MURRAYVILLE MORGAN 0730 AM

7.10 MATTOON COLES 0700 AM

7.00 1 N PARIS EDGAR 0200 PM

6.80 GALESBURG KNOX 0900 PM

6.70 MAHOMET CHAMPAIGN 1000 PM

6.50 3 SW CHARLESTON COLES 0800 AM

6.50 EFFINGHAM EFFINGHAM 0900 PM

6.10 2 ENE URBANA CHAMPAIGN 0900 PM

6.00 3 SW BISMARCK VERMILION 0800 AM

6.00 SAVOY CHAMPAIGN 0700 AM

5.50 2 N HOMER CHAMPAIGN 0730 AM