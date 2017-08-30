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Thursday, August 31, 2017 83 Today's Paper

JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln

Wed, 08/30/2017 - 8:12pm | Robin Scholz

Parkland vs. Lincoln in a volleyball match  at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.

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