Parkland vs. Lincoln in a volleyball match at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Alivia Dew(12) and Gabby Morrow(15) block a hit by Lincoln's Ashlee Gotter(9) during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's head coach, Cliff Hastings talks with Leah Anderson(2) during a time out during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's players celebrate a point during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Bailee Dunne(8) during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Leah Anderson(2) sets during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Alivia Dew(12) celebrates a point during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
-
JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's bench during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's bench during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's bench helps Bailee Dunne(8) serve during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's bench during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Shelby Nunamaker(3) and Fia Willis(7) go up for a block against Lincoln's Cassidy Sanneman(6) and Melanie Murray(2) during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Gabby Morrow(15) and Eloise vanVelthooven(10) react to a ball that hit the net during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Fia Willis(7) makes a save during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Eloise vanVelthooven(10) during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
-
JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Alivia Dew(12) and Shelby Nunamaker(3) go up to block Lincoln's Maddie Malinowski(7) during a volleyball match at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Shelby Nunamaker(3) and Lincoln's Elysa Smith(12) during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
-
JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland'sEloise vanVelthooven(10) and Lincoln's Ashlee Gotter(9) during a volleyball match at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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JC Volleyball: Parkland vs. Lincoln
Parkland's Maggie Sorenson(11) during a volleyball match vs. Lincoln at Parkland in Champaign on Wednesday, August 30, 2017.
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