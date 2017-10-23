Centennial vs. Danville in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Centennial's Jenna Woods(9),left, and Dakota Harmon(15) go up for a block against Danville's Kelsey Wendell(1) in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Danville's Kayla Liggett(9) and Centennial's Trisha Mallare(20) in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Centennial's head coach Genevieve O'Malley in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Danville's head coach in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Centennial's Hannah Luchinski(18) in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Centennial's Trisha Mallare(20) and Danville's Miya Pendleton(6) in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Centennial's Dakota Harmon(15) and Sophia Frazier(3) and Danville's Kayla Liggett(9) in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Centennial's Leah Luchinski(26) and Trisha Mallare(20) vs. Danville in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Centennial's Trisha Mallare(20) and Sahirah Ellis(8) vs. Danville in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Centennial's Olivia Smith(2) vs. Danville in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Danville's Kaitlyn Lowenstein(5) in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
Photographer: Robin Sccholz
Danville's Kelsey Wendell(1) and Centennial's Trisha Mallare(20) in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign on Monday, Oct. 23, 2017.
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