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Monday, October 23, 2017 83 Today's Paper

HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville
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HS 4A Volleyball Regional: Centennial vs. Danville

Mon, 10/23/2017 - 8:44pm | Robin Scholz

Centennial vs. Danville in a Class 4A volleyball regional game at Centennial High School in Champaign  on Monday, Oct. 23, 2017.

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