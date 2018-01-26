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Saturday, January 27, 2018 83 Today's Paper

HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual

Fri, 01/26/2018 - 5:58pm | Robin Scholz

Danville vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.

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