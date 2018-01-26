Danville vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Caleb Griffin (5) and Peoria Manual's Brian Johnson(10) in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Caleb Griffin (5) announces his school of choice by his socks vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Day’Len Davis Williams (14) vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Day’Len Davis Williams (14) vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Sean Houpt (31) is fouled vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Julian Pearl (32) and Peoria Manual's Deonta Brown(24) in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's fans vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Elijah Davis (30) keeps the ball away from Peoria Manual's Rolando Brown(14) in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's bench and Danville's Caleb Griffin (5) vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's head coach Ted Houpt vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Sean Houpt (31) tries to take the ball from Peoria Manual's Rolando Brown(14) in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Kendle Moore (3) is landed on by Peoria Manual'sRolando Brown(14) in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Sean Houpt (31) and Peoria Manual's Quincy Broadway(5) and DeMarkoe Grayer(15) in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Jerry Reed (4) vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Kendle Moore (3) vs. Peoria Manual in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
-
HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Sean Houpt (31) and Danville's Day’Len Davis Williams (14) guard a Peoria Manual player in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
-
HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Caleb Griffin (5) and Peoria Manual's Rolando Brown(14) in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
-
HS Boys Basketball: Danville vs. Peoria Manual
Danville's Jerry Reed (4) steals the ball from Peoria Manual's DeMarkoe Grayer(15) in a prep basketball game at Danville High School on Friday, Jan. 26, 2018.
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