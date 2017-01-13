Updated: winter storm watch, freezing rain advisory issued for this weekend
New 9:35 a.m. Friday:
A freezing rain advisory has been issued for several East Central Illinois counites. More from the National Weather Service:
URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE LINCOLN IL
417 AM CST FRI JAN 13 2017
...SEVERAL ROUNDS OF FREEZING RAIN POSSIBLE FROM THIS AFTERNOON
THROUGH SUNDAY NIGHT...
ILZ049>057-132200-
/O.UPG.KILX.WS.A.0001.170113T1800Z-170115T1800Z/
/O.NEW.KILX.ZR.Y.0002.170113T2100Z-170115T1800Z/
SCOTT-MORGAN-SANGAMON-CHRISTIAN-MACON-MOULTRIE-DOUGLAS-COLES-
EDGAR-
INCLUDING THE CITIES OF...WINCHESTER...JACKSONVILLE...
SPRINGFIELD...TAYLORVILLE...DECATUR...SULLIVAN...TUSCOLA...
CHARLESTON...MATTOON...PARIS
417 AM CST FRI JAN 13 2017
...FREEZING RAIN ADVISORY IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
NOON CST SUNDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LINCOLN HAS ISSUED A FREEZING
RAIN ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
NOON CST SUNDAY. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TIMING...FREEZING RAIN...POSSIBLY MIXED WITH SLEET...WILL SPREAD
NORTHWARD THIS AFTERNOON, WITH PERIODS OF FREEZING RAIN POSSIBLE
THROUGH SUNDAY MORNING. IF ANY PRECIPITATION IS OCCURRING
SATURDAY AFTERNOON, IT COULD FALL AS RAIN DUE TO TEMPERATURES
RISING JUST ABOVE FREEZING.
* ICE ACCUMULATIONS...ONE TENTH TO TWO TENTHS OF AN INCH.
* MAIN IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS...ESPECIALLY ON
BRIDGES... OVERPASSES...AND UNTREATED ROADS. SIDEWALKS AND
PARKING LOTS WILL BECOME SLIPPERY.
* OTHER IMPACTS...TREES AND POWER LINES WILL GET COATED WITH
ICE...WITH SOME DAMAGE POSSIBLE. HOWEVER...WIDESPREAD DAMAGE IS
NOT EXPECTED DUE TO WIND SPEEDS NOT BECOMING STRONG.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
**
Original story Thursday:
A winter storm watch has been issued for East Central Illinois. More from the National Weather Service:
URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE LINCOLN IL
903 AM CST THU JAN 12 2017
ILZ043>046-052>057-061>063-066>068-071>073-122300-
/O.CON.KILX.WS.A.0001.170113T1800Z-170115T1800Z/
DE WITT-PIATT-CHAMPAIGN-VERMILION-CHRISTIAN-MACON-MOULTRIE-
DOUGLAS-COLES-EDGAR-SHELBY-CUMBERLAND-CLARK-EFFINGHAM-JASPER-
CRAWFORD-CLAY-RICHLAND-LAWRENCE-
INCLUDING THE CITIES OF...CLINTON...MONTICELLO...CHAMPAIGN...
URBANA...DANVILLE...TAYLORVILLE...DECATUR...SULLIVAN...TUSCOLA...
CHARLESTON...MATTOON...PARIS...SHELBYVILLE...GREENUP...MARSHALL...
EFFINGHAM...NEWTON...ROBINSON...FLORA...OLNEY...LAWRENCEVILLE
903 AM CST THU JAN 12 2017
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON
THROUGH SUNDAY MORNING...
* TIMING...WINTER WATCH ISSUED FOR WINTER STORM FROM MID DAY
FRIDAY THROUGH MID DAY SUNDAY.
* MAIN IMPACT...WINTRY PRECIPITATION THROUGHOUT THE WEEKEND WILL
RESULT IN HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS...ESPECIALLY ON
BRIDGES...OVERPASSES...AND UNTREATED ROADS.
* OTHER IMPACTS...SIDEWALKS WILL BECOME SLIPPERY AND DAMAGE TO
TREES AND POWER LINES IS POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW...SLEET...OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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