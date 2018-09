Asmussen's Top 25 ballot: Sept. 4, 2018

Illinois football beat writer Bob Asmussen is a voting member of The AP Top 25 panel. Here is this week's ballot:

TEAM PREVIOUS

1. Wisconsin (1)

2. Alabama (2)

3. Georgia (3)

4. Clemson (4)

5. Ohio State (5)

6. Oklahoma (7)

7. Auburn (10)

8. Virginia Tech (14)

9. Penn State (6)

10. Notre Dame (15)

11. Stanford (12)

12. Michigan State (9)

13. Washington (11)

14. USC (16)

15. LSU (22)

16. West Virginia (17)

17. Mississippi State (18)

18. Michigan (13)

19. Boise State (20)

20. UCF (21)

21. Miami (8)

22. TCU (24)

23. Oregon (25)

24. South Carolina (—)

25. Florida (—)