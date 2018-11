Complete 2018 All-Area boys' golf teams

ALL-AREA FIRST TEAM

ATHLETE YR. SCHOOL

Connor Birky Sr. GCMS

Caden Ellis Sr. Sullivan

Josh Kilcullen Sr. Prairie Central

Justin McCoy Jr. Champaign Central

DJ Nelson Sr. Uni High

Nick Pinter Sr. Westville



ALL-AREA SECOND TEAM

ATHLETE YR. SCHOOL

Leighton Burcham Sr. Sullivan

Thomas Green Sr. Centennial

Logan Richardson Sr. Tri-County

Zach Rogers So. Bement

Luke Stringer Sr. Monticello

Trey VanWinkle Jr. Rantoul/PBL



ALL-AREA HONORABLE MENTION

ARCOLA/ARTHUR-LOVINGTON-ATWOOD-HAMMOND — Dallas Sisk, Jr.

BEMENT — Luke Rogers, So.

BISMARCK-HENNING/ROSSVILLE-ALVIN — Kevin Clapp, Jr.; Izaiah Lusk, So.

BLUE RIDGE — Aaron Jayne, Jr.; Jacob Mozingo, Sr.; Gavin Raines, Sr.

CENTENNIAL — Damien McMullen, Jr.; Jack Stickels, Jr.

CHAMPAIGN CENTRAL — George Rodawig, Sr.; Sam Watts, Sr.

CISSNA PARK — Dawson Savoree, Sr.; Gavin Speirs, Jr.

CLINTON — Carson Schmid, So.; Jake Torbert, Sr.

DANVILLE — Jaren Hotsinpiller, Jr.; Andrew Kittell, Jr.

FISHER — Jake Kerns, Jr.; Sean Ward, Sr.

GIBSON CITY-MELVIN-SIBLEY — Matt Hunt, Sr.; Cole Maxey, Jr.; Braden Roesch, So.

HOOPESTON AREA — Keegan Roark, Sr.

IROQUOIS WEST — Ryan Tilstra, So.

JUDAH CHRISTIAN — Jayden Clouse, Jr.

LeROY — Dan Chastain, Sr.; Ty Egan, So.; Parker Hogue, So.

MAHOMET-SEYMOUR — Sawyer Daebelliehn, Sr.; Brandon Collins, Jr.; Alek Strube, Sr.

MILFORD — James Birch, Jr.; Brady Marshino, Sr.

MONTICELLO — Tanner Buehnerkemper, Fr.; Draelin Riden, Jr.

OAKWOOD — Logan Hoshauer, So.; Ryan Hicks, Sr.

PRAIRIE CENTRAL — Payton Dunahee, So.; Carter Nowak, Sr.

RANTOUL/PAXTON-BUCKLEY-LODA — Chase Moore, Sr.; Noah Shields, Sr.

RIDGEVIEW — Justice Boyd, Sr.; Allan Kindred, Sr.

ST. JOSEPH-OGDEN — Payton Grimsley, Jr.; Adam Rose, Sr.

ST. THOMAS MORE — Spencer Burgin, Jr.; Noah Eyman, So.

SALT FORK — Brody Althaus, So.; Sam Pratt, Jr.

SCHLARMAN — Rance Bryant, So.; Gabe Huddleston, So.; Mark Lucas, Jr.

SULLIVAN — Leyton Ellis, So.; Drew Rogers, So.

TRI-COUNTY — Holden Kile, Fr.

TUSCOLA — Tyler Bialeschki, So.; Matt Erickson, So.

URBANA — Matt Horner, Jr.; Masato Keeley, Jr.

VILLA GROVE/HERITAGE — Zach Buesing, So.; Jackson Vandeventer, Sr.

WATSEKA — Lukas Ball, Jr.; Cam Barragree, Sr.

WESTVILLE — Kenny Clarkston, So.