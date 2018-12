Final area football statistics: Dec. 16, 2018

Rushing leaders

Player,School Att Yrds TD AVG

Lahey, BH/RA 247 1872 27 7.5

Trantina, GCMS 216 1677 36 7.8

Smiley, Oakwd 169 1611 19 9.5

T. Wilson, Fisher 276 1494 26 5.4

Hopkins, Arcola 203 1385 18 6.8

Mkh. Stanley, A-O 120 1264 18 10.5

Colvin, SJ-O 188 1125 12 6.0

Grubb, Oakwd 154 1122 15 7.3

Ahlden, IWest 167 1089 9 6.5

T. Jones, PBL 174 1083 14 6.2

Evans, Centrl 110 1072 10 9.7

A. Brown, Rantl 123 1037 13 8.4

Peterson, A-O 144 1025 17 7.1

Akins, BH/RA 125 990 11 7.9

Miles, Danvl 137 989 12 7.2

Bundy, Mont 131 974 14 7.4

J. Wiliams, A-O 119 964 19 8.1

Dailey, G-RF 128 947 6 7.4

Kerns, PrCntrl 147 908 9 6.2

W. Steidinger, PrCntrl 89 900 17 10.1

Noggle, G-RF 161 875 13 5.4

Burke, Westvl 154 865 5 5.6

Cl.. Palmore, PrCntrl 145 829 7 5.7

Petty, Clint 124 827 13 6.7

Cantu, Tuscl 92 766 7 8.3

Fisher, Unity 142 740 4 5.2

Sluder, Tuscl 164 734 20 4.5

Veldman, M-S 124 706 8 5.7

Nava, LeRoy 108 685 7 6.3

Bisby, TrCnty 135 681 4 5.0

B. Lee, STM 102 651 14 6.4

Fifer, AL/AH 102 604 7 5.9

A. Day, AL/AH 79 601 4 7.6

C. Brown, Mont 62 598 4 9.6

Winter, Clint 104 575 5 5.5

Walcott, Ridg/Lex 62 571 9 9.2

Booker, Centrl 112 568 9 5.1

Shirley, VG/H 102 554 2 5.4

Wicklander, VG/H 85 551 3 6.5

Hubble, M-S 68 544 7 8.0

Snyder, Mont 115 534 13 4.6

McTaggart, Watsk 142 521 5 3.7

Strawser, BH/RA 60 514 8 8.5

R. Benton, Ridg/Lex 74 506 7 6.8

McMahon, Centrl 91 490 11 5.4

Lappin, G-RF 72 487 5 6.8

Milton, Centrl 74 483 3 6.5

T. Johnson, SltFrk 76 475 4 6.3

Delaney, Fisher 83 461 7 5.6

P. Gauna, Arcola 66 451 5 6.8

Kean, GCMS 64 449 6 7.0

Shellman, STM 104 449 2 4.3

Greenwood, CG/B 67 447 4 6.7

Kaeb, LeRoy 83 447 5 5.4

Hansbraugh, Oakwd 32 438 7 13.7

Zimmerman, Westvl 105 436 6 4.2

Guffy, CG/B 93 432 2 4.7

Branigan, SltFrk 62 423 6 6.8

Romack, SltFrk 98 409 5 4.2

Bevill, TrCnty 70 394 2 5.6

Stevenson, SJ-O 71 386 2 5.4

Laughery, GCMS 56 377 6 6.7

Payne, Danvl 62 363 3 5.9

Boyd, Centrl 60 361 2 6.0

Mann, CG/B 79 361 4 4.6

B. Lee, TrCnty 61 353 5 5.8

Miebach, Unity 62 347 5 5.6

Massenglae, BlRdg/DW 121 328 6 2.7

Kesterson, SOV 91 309 1 3.4

Mance, HASAAP 58 309 0 5.3

A. Miller, IWest 64 297 0 4.6

Borntreger, AL/AH 46 294 3 6.3

K. Swanson, SJ-O 65 287 3 4.4

Chatman, GCMS 42 283 4 6.7

Hardman, Ridg/Lex 64 283 2 4.4

Lyle, BlRdg/DW 48 279 2 5.8

King, PrCntrl 36 278 4 7.7

McConkey, BH/RA 57 277 11 4.8

Horsch, Fisher 33 276 2 8.4

Nixon, BlRdg/DW 29 272 2 9.4

Cluver, Watsk 60 269 2 4.5

Larkin, HASAAP 56 269 3 4.8

Weaver, SJ-O 43 267 3 6.2

Little, Tuscl 33 259 3 7.9

Lipscomb, Urbana 79 257 2 3.3

Poll, PBL 53 253 2 4.8

Vandergurgh, SOV 77 249 1 3.2

Purvis, Fisher 39 234 1 6.0

Carey, Oakwd 27 229 0 8.5

Conner, CG/B 23 226 3 9.8

Coplea, PBL 41 226 5 5.5

VanVickle, Ridg/Lex 56 224 1 4.0

Quattrone, Centen 48 222 3 4.6

Reinhart, Unity 34 217 1 6.4

Woods, Westvl 60 203 0 3.4

Gates, M-S 52 202 1 3.9

J. Sexton. LeRoy 68 200 5 2.9

Brenson, Rantl 48 194 0 4.0

Gentry, BlRdg/DW 40 193 0 4.8

Casner, PrCntrl 39 189 1 4.9

Berter, Clint 50 187 3 3.7

Grimm, VG/H 19 180 0 9.5

Belt, PBL 59 179 2 3.0

Shelton, G-RF 24 177 2 7.4

Broeker, SltFrk 21 175 3 8.3

Mercer, AL/AH 75 173 6 2.3

Eddy, LeRoy 42 171 3 4.1

Moore, HASAAP 42 171 0 4.1

Dyer, SOV 69 163 0 2.4

Franco, Arcola 15 156 2 10.4

Tuley, LeRoy 30 155 1 5.2

Moser, PrCntrl 31 154 3 5.0

A. Allen, Centen 42 152 3 3.6

Pollock, TrCnty 57 144 3 2.5

Frerichs, SJ-O 20 141 2 7.1

Evans, Rantl 26 136 2 5.2

Quinn, Tuscl 12 136 2 11.3

Rome, Rantl 11 133 2 12.1

T. Williams, A-O 44 133 2 3.0

Champagne, VG/H 36 131 3 3.6

Harlin, SOV 28 131 0 4.7

Crowder, Danvl 79 127 0 1.6

Douglas, Tuscl 18 121 3 6.7

Hicks, Fisher 28 109 1 3.9

Selsor, HASAAP 36 103 0 2.9

Tackels, Mont 22 102 1 4.6

Dalton, CG/B 28 101 3 3.6

T. Alvarez, IWest 50 98 0 2.0

Black, HASAAP 10 98 2 9.8

Zech, Rantl 9 97 1 10.8

Roberson, Centen 17 95 1 2.6

Pinkerton, LeRoy 24 93 2 3.9

Wrzosek, SltFrk 20 92 1 4.6

Bennett, LeRoy 22 87 3 4.0

D. Walker, Rantl 21 87 0 4.1

H. Anderson, PBL 22 86 0 3.9

McDermith, CG/B 2 86 1 43.0

Kramer, BlRdg/DW 26 85 0 3.3

Still, Arcola 18 85 0 4.7

Peacock, Centen 35 81 1 2.3

L. Wilson, Unity 29 80 6 2.8

Drake, TrCnty 17 78 0 4.6

Weiser, SltFrk 10 78 0 7.8

Renfro, Rantl 4 75 1 18.8

Tabeling, Tuscl 17 75 5 4.4

Bradd, Mont 13 72 1 5.5

Nesbitt, Centen 20 72 1 3.6

B. Sexton, BH/RA 14 72 0 5.1

Ms. Buckles, LeRoy 13 70 2 5.4

B. Jones, Arcola 57 70 1 1.2

Curry, Watsk 9 66 2 7.3

Hummel, STM 26 66 0 2.5

Perez, Arcola 18 66 1 3.7

Carter, Centrl 3 63 1 21.0

Nettles, AL/AH 15 60 1 4.0

Jordan, Urbana 15 55 0 3.7

D. Graham, Mont 6 53 0 8.8

Watson, BH/RA 8 53 0 6.6

Barnhart, M-S 10 52 2 5.2

E. Wilson, VG/H 19 50 2 2.6

Byrd, LeRoy 7 48 0 6.9

Hardwick, Tuscl 10 48 0 4.8

R. Harrison, Oakwd 20 48 2 2.4

Rowell, G-RF 12 48 0 4.0

Wallace, SOV 10 48 0 4.8

Meeker, Urbana 78 47 0 0.6

Reynolds, Clint 4 42 0 10.5

Latoz, G-RF 2 41 1 20.5

A. Jones, Tuscl 14 39 1 2.8

Reedy, Mont 3 39 1 13.0

Harper, BH/RA 7 37 1 5.2

Vasquez, Danvl 5 36 0 7.2

Howard, Oakwd 4 35 1 8.8

Hart, Rantl 9 33 0 3.7

C. Young, PrCntrl 5 32 0 6.4

Young, Urbana 25 31 0 1.2

Humes, PBL 5 29 2 5.8

Farrar, A-O 11 28 0 2.6

Livingston, GCMS 6 28 1 4.7

Hall, Centrl 11 27 0 2.5

Howell, STM 5 27 0 5.4

B. Smith, VG/H 3 27 1 9.0

Boomer, SOV 7 26 0 3.7

L. Steidinger, PrCntrl 5 26 0 5.2

Taylor-Barker, CG/B 11 26 1 2.4

Dodd, BH/RA 5 25 0 5.0

J. Miller, SJ-O 8 24 0 3.0

Rolinitis, Westvl 14 24 0 1.7

Windle, Ridg/Lex 6 24 0 4.0

An. Colunga, HASAAP 3 23 0 7.7

Finch, M-S 76 23 2 0.3

Garrard, GCMS 4 23 0 5.8

B. Harris, Danvl 3 23 0 7.7

Mka. Stanley, A-O 1 23 0 23.0

Duncan, Urbana 17 22 2 1.3

Koester, Tuscl 4 22 0 5.5

Mx. Buckles, LeRoy 7 21 0 3.0

Edwards, Westvl 7 21 0 3.0

Nunez, Oakwd 2 21 0 10.5

Knuffman, Mont 3 20 1 6.7

Butler, IWest 4 19 0 4.8

H. Day, AL/AH 1 19 0 19.0

Leidner, BlRdg/DW 2 19 0 9.5

McKee, VG/H 7 19 0 2.7

Gayler, Oakwd 7 18 0 2.6

Granadino, M-S 2 18 1 9.0

Loveless, PrCntrl 3 18 0 6.0

Rowell. Urbana 1 18 0 18.0

Storm, Rantl 9 18 0 2.0

Ward, Danvl 4 18 0 4.5

Bright, Danvl 3 17 0 5.7

Dixon, Tuscl 6 17 0 2.8

Do. Magrini, STM 4 17 0 4.3

McCord, Oakwd 5 17 0 3.4

Weisman, BlRdg/DW 8 17 0 2.1

V. Williams, Danvl 6 17 0 2.8

Bennett, SltFrk 4 16 0 4.0

Ely, VG/H 1 16 0 16.0

Vickers, Centrl 4 15 0 3.8

Dawson, Mont 4 14 0 3.5

Tr. Martin, Fisher 2 14 0 7.0

Hastings, Tuscl 3 13 0 4.3

Mboyo, Urbana 1 13 0 13.0

P. Smith, Rantl 3 13 1 4.3

Cunningham, G-RF 2 12 6.0

M. Jones, SltFrk 2 12 0 6.0

Lyerly, A-O 4 12 0 3.0

McGruder, Danvl 1 12 0 12.0

McMillan, Arcola 4 12 0 3.0

Nichols, BlRdg/DW 5 12 0 2.4

Yoerk, M-S 2 12 0 6.0

Cargo, Rantl 8 11 2 1.4

Cunningham, Tuscl 11 11 0 1.0

Kellogg, HASAAP 9 11 0 1.2

Rodgers, Urbana 5 11 0 2.2

Yancy, M-S 1 11 0 11.0

Gomez, BH/RA 2 10 0 5.0

Harden, Oakwd 5 10 0 2.2

Leake, Ridg/Lex 12 10 0 0.9

Martin, Unity 8 10 1 1.3

Ab. Colunga, HASAAP 2 9 0 4.5

Holt, SJ-O 3 9 0 3.0

Quinn, Watsk 78 9 6 0.1

Russell, Tuscl 1 9 0 9.0

J. Allen, GCMS 2 8 0 4 .0

Curry, Centrl 1 8 0 8.0

Schroder, Ridg/Lex 4 7 0 1.8

C. Smith, Rantl 1 7 0 7.0

Bunting, Watsk 3 6 0 2.0

Griffin, Unity 4 6 0 1.5

Pratt, Westvl 4 6 0 1.5

Berry, VG/H 2 5 0 2.5

James, Rantl 1 5 0 5.0

Owens, SOV 1 5 0 5.0

Pardi, TrCnty 2 5 0 2.5

Schrodt, PBL 2 5 0 2.5

Denoyer, Watsk 1 4 0 4.0

Ecker, PBL 1 4 0 4.0

Kiesel, VG/H 2 4 0 2.0

Luth, TrCnty 4 4 0 1.0

J. Smith, Mont 7 4 0 0.6

Delaney, BlRdg/DW 2 3 0 1.5

Devore, TrCnty 1 3 0 3.0

Elst, Centrl 2 3 1 1.5

Garza, Arcola 3 3 1 1.0

Weller, SltFrk 2 3 0 1.5

C. Wilson, Danvl 1 3 0 3.0

Webb, Urbana 2 3 0 1.5

Badgett, Tuscl 3 2 0 0.7

Hilligoss, Westvl 1 2 0 2.0

C. Kelton, STM 1 2 0 2.0

Lantis, Rantl 5 2 0 0.4

Reed, Tuscl 1 2 0 2.0

Renfrew, SJ-O 2 2 0 1.0

N. Kelton, STM 1 1 0 1.0

J. Jones, Arcola 5 1 0 0.2

Montelongo, Westvl 1 1 0 1.0

Wesley, SJ-O 3 1 0 0.3

J. Winkler, TrCnty 1 1 0 1.0

Winterborn, Watsk 2 1 0 0.5

8 MAN FOOTBALL

Kunsch, M/CP 98 1102 11 11.2

Salinas, M/CP 93 926 12 10.0

Candler, Judah 114 840 11 7.4

Schunke, M/CP 100 795 16 8.0

Allen, M/CP 51 736 8 14.4

Stoller, M/CP 36 251 9 7.0

Albaugh, Judah 47 244 2 5.2

Hettmansberger, Judah 46 154 2 3.3

Woodby, M/CP 6 67 1 11.2

McKinley, M/CP 13 42 0 3.2

T. Dillman, Judah 8 22 0 2.8

Stone, Judah 6 22 0 3.7

J. Myhre, Judah 3 1 0 0.3

Passing leaders

Player,School ATT COMP INT YRDS TD

Snyder, Mont 281 184 8 3343 41

Sluder, Tuscl 193 111 3 1779 16

J. Williams, A-O 195 119 4 1779 24

B. Lee, STM 182 93 6 1401 14

Da. Coleman, Centen 190 108 8 1389 12

Quinn, Watsk 202 103 7 1389 10

Romack, SltFrk 160 82 7 1295 14

Garard, GCMS 132 76 0 1208 13

E. Wilson, VG/H 171 90 10 1150 12

Finch, M-S 143 65 5 1111 7

Meeker, Urbana 172 88 15 1108 10

Massengale, BlRdg/DW 143 79 14 1101 10

Belt, PBL 97 41 5 979 11

Blurton, HASAAP 137 66 8 975 9

Berter, Clint 162 76 7 966 10

B. Jones, Arcola 144 64 7 948 15

Miebach, Unity 155 75 11 932 6

Mann, CG/B 141 68 7 920 10

Delaney, Fisher 97 54 4 912 11

Crowder, Danvl 132 59 9 778 10

McConkey, BH/RA 67 31 1 702 2

McMahon, Centrl 62 29 2 535 4

R. Harrison, Oakwd 71 28 3 529 4

Pollock, TrCnty 85 27 4 508 6

Cl. Palmore, PrCntrl 51 24 2 503 9

Burke, Westvl 143 53 10 494 3

Burnett, SJ-O 68 33 3 471 4

K. Swanson, SJ-O 70 35 6 433 2

Mercer, AL/AH 92 44 6 432 3

A. Brown, Rantl 60 25 2 424 4

Harlin, SOV 47 20 5 368 2

Kesterson, SOV 59 31 10 343 1

Dawson, G-RF 51 28 2 324 2

Lappin, G-RF 53 25 5 310 2

Leake, Ridg/Lex 49 19 3 253 3

T. Alvarez, IWest 58 26 4 240 3

Lylerly, A-O 30 16 0 191 0

Coplea, PBL 66 13 6 189 2

Reinhart, Unity 31 13 2 173 3

Tackels, Mont 10 6 0 119 1

J. Sexton, LeRoy 36 13 4 107 1

Tabeling, Tuscl 12 6 0 80 1

Guffey, CG/B 19 6 3 78 1

J. Miller, SJ-O 7 4 0 63 1

Dodd, BH/RA 9 3 2 57 0

Mx. Buckles, LeRoy 11 4 0 55 0

Vanderburgh, SOV 24 7 1 53 1

B. Smith, VG/H 5 4 0 41 1

Bennett, SltFrk 5 4 0 39 0

Quinn, Tuscl 6 3 0 39 0

Yoerk, M-S 2 1 0 37 0

Weisman, BlRdg/DW 7 3 0 30 0

Peacock, Centen 10 2 1 27 0

Still, Arcola 7 2 1 26 0

Cunningham, Tuscl 6 4 0 24 1

Warnes, Unity 2 1 1 24 1

Payne, Danvl 2 2 0 22 0

Venecia, HASAAP 2 1 0 20 0

Castonguay, Watsk 1 1 0 18 1

Winterborn, Watsk 1 1 0 11 0

Bradd, Mont 3 2 0 10 2

McGruder, Danvl 1 1 0 10 0

Peterson, A-O 3 3 0 10 1

Maatuka, Centrl 2 2 0 6 0

Walworth, BH/RA 1 1 0 5 0

Cargo, Rantl 8 2 0 4 0

Roberson, Centen 5 2 0 4 0

Wicklander, VG/H 1 1 0 1 1



8 MAN FOOTBALL

Schunke, M/CP 106 55 0 1010 16

Hettmansberger, Judah 92 49 2 602 6

Stoller, M/CP 3 2 0 36 1

Candler, Judah 7 2 0 14 0

Receiving leaders

Player,School Rec Yrds TD

Bradd, Mont 61 1063 10

Mka. Stanley, A-O 61 1060 20

D. Graham, Mont 49 972 13

Douglas, Tuscl 48 906 10

Bundy, Mont 33 585 9

Ecker, PBL 20 548 7

De. Coleman, Centen 36 515 6

T. Burton, Centen 35 498 4

Holt, GCMS 26 498 8

Tl. Martin, Fisher 17 496 6

Castonguay, Watsk 37 490 3

Rowell, Urbana 32 481 7

Veldman, M-S 25 475 4

Burrow, BlRdg/DW 21 471 6

Stringer, Mont 28 463 8

Bunting, Watsk 24 459 2

Catron, HASAAP 26 455 7

C. Wilson, SltFrk 31 449 2

Morris, STM 22 418 5

Barnes, GCMS 23 407 2

Black, HASAAP 22 391 5

W. Steidinger, PrCntrl 15 368 6

Gr. Gloede, A-O 18 357 2

Perez, Arcola 23 340 4

Hayes, CG/B 14 336 4

Broeker, SltFrk 17 326 6

Franco, Arcola 20 322 7

Q. White, Oakwd 15 318 3

Plank, SOV 27 316 3

Do. Magrini, STM 25 314 4

Guffey, CG/B 20 312 3

E. Watson, BH/RA 10 304 2

Kimberlin, SOV 14 278 1

Mboyo, Urbana 22 276 2

Welch, Clint 15 275 5

Z. Stephens, BlRdg/DW 36 274 2

Grimm, VG/H 26 268 4

Hardwick, Tuscl 13 258 2

Wayne, Clint 15 255 2

Wrzosek, SltFrk 16 254 3

Rolinitis, Westvl 26 247 2

M. Hutchinson, TrCnty 12 234 1

Howard, VG/H 17 231 2

Thomason, M-S 13 225 0

Gates, M-S 14 217 2

C. Kelton, STM, 11 209 0

Milton, Centrl 10 209 3

Shellman, STM 15 205 3

L. Williams, Unity 12 200 1

Cook, SJ-O 9 198 1

Dudley, G-RF 12 196 0

Hicks, Fisher 17 196 3

Meyer, SJ-O 18 196 0

Kerr, Mont 8 194 2

Quinn, Tuscl 13 194 3

Gentry, BlRdg/DW 16 192 0

Olson, Unity 17 192 4

Warnes, Unity 14 191 3

Orcutt, SJ-O 13 186 2

C. Thomas, VG/H 10 186 1

Winter, Clint 15 186 1

Crane, Arcola 15 184 1

Curry, Watsk 15 183 2

Reed, Danvl 12 182 2

Taylor-Barker, CG/B 18 177 3

B. Harris, Danvl 9 176 2

Latoz, G-RF 19 176 0

Weaver, SJ-O 13 173 2

Kibler, Tuscl 13 169 1

D. Martin, Unity 17 168 1

Wicklander, VG/H 13 168 1

Crowley, M-S 9 165 1

Clark, Unity 14 163 1

Schultz, Centrl 9 162 1

Reynolds, Clint 13 160 1

Taylor, SltFrk 14 160 1

Gooden, PBL 11 159 1

Royer, TrCnty 7 157 2

McGruder, Danvl 18 151 2

Moore, A-O 15 150 1

H. Anderson, PBL 5 148 0

Moore, HASAAP 12 137 0

B. Smith, VG/H 14 137 3

Routh, Unity 8 135 0

Akins, BH/RA 7 128 0

Walcott, Ridg/Lex 4 128 2

Hauersperger, PBL 3 126 2

Jackson, STM 14 124 2

A. Day, AL/AH 13 119 1

Hastings, Tuscl 12 118 0

Humes, PBL 6 118 2

Dawson, Mont 6 117 1

Koslowski, Fisher 5 114 2

Broughton, Urbana 4 112 1

Mkh. Stanley,A-O 8 112 1

Rocke, AL/AH 10 111 1

Winston, Centen 8 111 1

McTaggart, Watsk 10 105 3

Evans, Centrl 5 104 0

Hummel, STM 4 100 0

Brenner, IWest 8 98 1

J. Beasley, Danvl 4 95 1

Cothron, Tuscl 5 95 0

Peterson, A-O 5 94 1

Hopkins, Arcola 3 93 1

Cargo, Rantl 3 91 1

Nesbitt, Centen 4 91 1

Otto, AL/AH 4 90 0

K. Martin, Oakwd 5 88 0

Lahey, BH/RA 5 87 0

Brenson, Rantl 7 84 1

Horsch, Fisher 12 84 0

W. Wilson, VG/H 8 84 0

Lipscomb, Urbana 10 82 0

Butts-Dugar, Centen 12 80 0

Strawser, BH/RA 3 80 0

Smiley, Oakwd 4 78 1

B. Lee, TrCnty 3 77 2

Cp. Palmore, PrCntrl 5 77 1

Nichols, BlRdg/DW 5 75 0

Appleman, SltFrk 2 74 2

Benson, CG/B 11 71 0

Cluver, Watsk 13 70 0

A. Miller, IWest 6 70 1

Haines, Watsk 3 67 1

Ledesma, Westvl 4 67 0

Dixon, Tuscl 5 66 1

Buford, Rantl 1 64 1

K. Swanson, SJ-O 6 64 1

Wallace, SOV 4 64 0

Cooprider, G-RF 5 63 1

Collins, SOV 6 62 0

Rodgers, Urbana 5 62 0

Sexton, BH/RA 3 61 0

Moser, PrCntrl 4 58 2

Thornton, A-O 9 57 0

Renfro, Rantl 5 56 1

Weaver, G-RF 1 56 1

Nava, LeRoy 5 54 1

Jackson, G-RF 5 53 1

Kramer, BlRdg/DW 8 52 0

Hubble, M-S 5 51 0

Bowns, BlRdg/DW 2 50 1

Koller, M-S 2 50 0

Hawn, Rantl 3 49 0

Vanvickle, Ridg/Lex 4 47 0

Miles, Danvl 5 45 1

Edwards, Westvl 4 42 0

Payne, Danvl 4 42 0

Thompson, Urbana 7 42 0

Barton, A-O 1 41 0

Borntreger, AL/AH 4 41 1

Miebach, Unity 1 41 1

Tabeling, Tuscl 4 41 0

T. Williams, A-O 2 41 0

Bright, Danvl 4 40 1

C. Brown, Mont 3 40 0

Fisher, Unity 3 40 0

Harper, BH/RA 1 40 0

Fifer, AL/AH 7 38 0

Hintz, Clint 2 38 0

Mayfield, LeRoy 4 38 0

Shirley, VG/H 5 37 0

Zimmerman, Westvl 5 37 1

LaBelle, Watsk 2 36 0

Mennega, Rantl 2 36 0

Ulrey, A-O 6 36 0

Vance, Westvl 3 36 0

Laskowski, A-O 3 35 0

Shannon, Unity 7 35 0

Greenwood, CG/B 3 34 1

Benjamin, BH/RA 3 33 0

S. Brown, Mont 3 33 0

Carroll, AL/AH 6 33 0

Meyer, IWest 2 31 0

Poll, PBL 1 31 1

Uken, SJ-O 3 31 0

A. Turner, Danville 1 30 1

Winfiled, Urbana 3 30 0

Wright, CG/B 4 30 0

Barber, A-O 2 29 0

Benson, C/B 3 29 0

Booker, Centrl 2 29 .0

Graybeal, LeRoy 2 29 0

R. Benton, Ridg/Lex 5 26 1

P. Gauna, Arcola 3 26 2

Harkins, IWest 4 26 0

Laughery, GCMS 3 26 1

Connor, CG/B 3 25 0

Hackman, BH/RA 1 25 0

Rowell, G-RF 4 25 1

Selsor, HASAAP 5 25 0

Evans, Rantl 1 24 0

Weber, TrCnty 3 24 1

Cardani, Centen 1 23 0

Walden, SJ-O 1 23 0

Kellogg, HASAAP 1 22 0

Branigan, SltFrk 3 21 0

N. Kelton, STM 1 21 0

Porter, Westvl 3 21 0

Tims, Centrl 2 21 0

Conner, SltFrk 1 20 0

Champagne, VG/H 1 20 1

Downs, Arcola 3 20 0

Schroder, Ridg/Lex 2 20 0

Carrion, Oakwd 1 19 0

Pinkerton, LeRoy 1 19 0

Stone, IWest 2 19 1

T. Wilson, VG/H 2 19 1

T. Beasley, Danvl 1 18 0

Hansbraugh, Oakwd 1 18 0

Koester, Tuscl 2 18 0

C. Kresin, Tuscl 2 18 0

Boomer, SOV 2 16 0

Boyd, Centrl 1 16 0

Colvin, SJ-O 2 16 0

Hawkins, TrCnty 2 16 0

Hilligoss, Westvl 1 16 0

J. Miller, SJ-O 1 16 0

Schultz, Tuscl 2 16 0

Schmidt, SltFrk 1 16 0

Sa. Cornwell, LeRoy 1 15 0

Lane, Ridg/Lex 1 15 0

Woods, Westvl 2 15 0

T. Jones, PBL 3 14 0

Gritten, SltFrk 1 14 0

Grubb, Oakwd 1 14 0

Harvey, Centen 1 14 0

Webb, Urbana 2 14 0

Bales, CG/B 1 13 0

Belt, PBL 3 13 0

Benton, Rantl 1 12 0

Netzband, IWest 1 12 0

Vanderburgh, SOV 2 12 0

Noggle, G-RF 4 11 0

Schrodt, PBL 1 11 0

Crowder, Danvl 1 10 0

Dyer, SOV 2 10 0

Nixon, BlRdg/DW 3 10 0

Pratt, Westvl 3 10 0

Sorensen, VG/H 1 10 0

Twohey, STM 1 10 0

T. Wilson, Fisher 2 10 0

Bennett, LeRoy 2 9 0

Finch, M-S 1 9 0

Mendenhall, M-S 1 9 0

Short, GCMS 1 9 1

Albright, Watsk 1 8 0

Rome, Rantl 2 8 0

Westley, Danvl 1 8 0

Butler, IWest 1 7 0

Tuley, LeRoy 1 7 0

Vannier, A-O 1 7 0

V. Williams, Danvl 1 7 0

Ahlden, IWest 1 6 0

A. Jones, Tuscl 1 6 1

Kesterson, SOV 1 6 0

McMahon, Centrl 2 6 0

Montalbo, Danvl 1 6 0

Benschneider, VG/H 1 5 0

L. Kresin, Tuscl 3 5 0

Snyder, Mont 1 5 1

Larkin, HASAAP 1 4 0

Leidner, BlRdg/DW 1 4 0

Cash, BH/RA 1 3 0

Dodd, BH/RA 1 3 0

Dudley, G-RF 1 3 0

Lyle, BlRdg/DW 1 3 0

Oates, G-RF 1 3 0

Robinson, A-O 1 3 0

Farrar, A-O 2 2 0

Simmons, Urbana 1 2 0

Lutchka, Westvl 1 1 0

McMath, Clint 1 1 0

P. Smith, Rantl 1 1 0

D. Walker, Rantl 2 3 0



8 MAN FOOTBALL

T. Dillman, Judah 32 422 5

Allen, M/CP 13 251 5

Kunsch, M/CP 12 244 4

Stoller, M/CP 13 226 4

Salinas, M/CP 10 220 2

Candler, Judah 2 74 1

Ware, Judah 6 60 1

Barney, M/CP 6 58 1

Stone, Judah 6 53 1

Schunke, M/CP 2 36 1

Totheroh, M/CP 1 11 0

Albaugh, Judah 1 10 0

Myhre, Judah 1 4 0

Scoring leaders

Player,School TD 1EP 2EP FG TP

Trantina, GCMS 36 0 0 0 216

Lahey, BH/RA 27 0 3 0 168

T. Wilson, Fisher 26 0 3 0 162

Bundy, Mont 26 0 1 0 158

W. Steidinger, PrCntrl 23 0 6 0 150

Mka. Stanley, A-O 21 0 9 0 144

Mkh. Stanley, A-O 18 0 14 0 136

Peterson, A-O 18 0 8 0 124

J. Williams, A-O 19 0 5 0 124

Hopkins, Arcola 20 0 0 0 120

Sluder, Tuscl 20 0 0 0 120

Smiley, Oakwd 19 0 3 0 120

Bradd, Mont 17 0 0 0 102

Freehill, GCMS 0 79 0 5 97

B. Lee, STM 15 0 2 0 94

Rudolph, Mont 0 82 0 3 91

Grubb, Oakwd 15 0 0 0 90

Petty, Clint 14 0 3 0 90

Miles, Danvl 14 0 2 0 88

Nogle, G-RF 13 0 5 0 88

A. Brown, Rantl 13 0 4 0 86

T. Jones, PBL 14 0 1 0 86

Douglas, Tuscl 14 0 0 0 84

C. Kresin, Tuscl 0 65 0 6 84

Snyder, Mont 14 0 0 0 84

D. Graham, Mont 13 0 0 0 78

Colvin, SJ-O 12 0 2 0 76

Veldman, M-S 12 0 1 0 74

Kerns, PrCntrl 9 0 9 0 72

Akins, BH/RA 11 0 1 0 68

McMahon, Centrl 11 0 1 0 68

Broeker, SltFrk 11 0 0 0 66

McConkey, BH/RA 10 0 2 0 64

Evans, Centrl 10 0 0 0 60

Franco, Arcola 9 6 0 0 60

Cl. Palmore, PrCntrl 7 0 9 0 60

Walcott, Ridg/Lex 10 0 0 0 60

B. Lee, TrCnty 7 14 0 0 56

Strawser, BH/RA 9 0 1 0 56

Ahlden, IWest 9 0 0 0 54

Nava, LeRoy 8 0 3 0 54

Stringer, Mont 9 0 0 0 54

McTaggart,. Watsk 8 0 2 0 52

Hubble, M-S 8 0 1 0 50

Booker, Centrl 8 0 0 0 48

Cantu, Tuscl 8 0 0 0 48

Catron, HASAAP 8 0 0 0 48

Hanbraugh, Oakwd 8 0 0 0 48

Holt, GCMS 8 0 0 0 48

Rowell, Urbana 8 0 0 0 48

Black, HASAAP 7 0 1 0 44

R. Benton, Ridg/Lex 7 0 0 0 42

De.Coleman, Centen 6 0 3 0 42

Ecker, PBL 7 0 0 0 42

Fifer, AL/AH 7 0 0 0 42

P. Gauna, Arcola 7 0 0 0 42

Winter, Clint 7 0 0 0 42

Zimmerman, Westvl 7 0 0 0 42

Humes, PBL 4 14 0 1 41

Massengale, BlRdg/DW 6 0 2 0 40

Burke, Westvl 6 0 1 0 38

Dailey, G-RF 6 0 1 0 38

Tl. Martin, Fisher 6 0 1 0 38

Milton, Centrl 6 0 1 0 38

Quinn, Watsk 6 0 1 0 38

Shellman, STM 6 0 1 0 38

Branigan, SltFrk 6 0 0 0 36

Burrow, BlRdg/DW 6 0 0 0 36

Concenza, Clint 0 21 0 5 36

A. Day, AL/AH 6 0 0 0 36

Delaney, Fisher 6 0 0 0 36

Guffey, CG/B 6 0 0 0 0 36

Kean, GCMS 6 0 0 0 36

Laughery, GCMS 6 0 0 0 36

Miebach, Unity 6 0 0 0 36

Perez, Arcola 6 0 0 0 36

J. Sexton, LeRoy 5 0 3 0 36

Wicklander, VG/H 6 0 0 0 36

L. Wilson, Unity 6 0 0 0 36

Walworth, BH/RA 0 29 0 2 35

Rogers, SltFrk 0 31 0 1 34

Weaver, SJ-O 5 0 2 0 34

Hicks, Fisher 4 0 4 0 32

Moser, PrCntrl 5 0 1 0 32

K. Swanson, SJ-O 5 0 1 0 32

Tabeling, Tuscl 5 0 1 0 32

Welch, Clint 5 0 1 0 32

Barnes, GCMS 5 0 0 0 30

Coplea, PBL 5 0 0 0 30

Curry, Watsk 5 0 0 0 30

Dixon, Tuscl 5 0 0 0 30

Greenwood, CG/B 5 0 0 0 30

Kaeb, LeRoy 5 0 0 0 30

Lappin, G-RF 5 0 0 0 30

McDermith, CG/B 1 21 0 1 30

Morris, STM 5 0 0 0 30

Quinn, Tuscl 5 0 0 0 30

Romack, SltFrk 5 0 0 0 30

B. Smith, VG/H 5 0 0 0 30

Lashuay Oakwd 0 29 0 0 29

Bisby, TrCnty 4 0 2 0 28

Do. Magrini, StM 4 0 2 0 28

Quattrone, Centen 3 9 0 0 27

T. Alvarez, IWest 4 0 0 0 24

Borntreger, AL/AH 4 0 0 0 24

C. Brown, Mont 4 0 0 0 24

T. Burton, Centen 4 0 0 0 24

Champagne, VG/H 4 0 0 0 24

Chatman, GCMS 4 0 0 0 24

Fisher, Unity 4 0 0 0 24

Grimm, VG/H 4 0 0 0 24

Hayes, CG/B 4 0 0 0 24

T, Johnson, SltFrk 4 0 0 0 24

King, PrCntrl 4 0 0 0 24

Livingston, GCMS 4 0 0 0 24

Mann, CG/B 4 0 0 0 24

Olson, Unity 4 0 0 0 24

Plank, SOV 3 6 0 0 24

Punkay, Centrl 0 24 0 0 24

Taylor-Barker, CG/B 4 0 0 0 24

Wrzosek, SltFrk 4 0 0 0 24

Eddy, LeRoy 3 0 2 0 22

Ferguson, Fisher 0 16 0 2 22

Kerr, Mont 3 0 2 0 22

Q. White, Oakwd 3 0 2 0 22

Doyle, STM 0 12 0 3 21

M. Garza, Arcola 0 12 0 3 21

Castonguay, Watsk 3 0 1 0 20

A. Allen, Centen 3 0 0 0 18

Appleman, SltFrk 3 0 0 0 18

Bennett, LeRoy 3 0 0 0 18

Berrter, Clint 3 0 0 0 18

Cargo, Rantl 3 0 0 0 18

Cluver, Watsk 3 0 0 0 18

Connor, CG/B 3 0 0 0 18

Dalton, CG/B 3 0 0 0 18

Gates, M-S 3 0 0 0 18

Gr. Gloede, A-O 2 0 3 0 18

Hardman, Ridg/Lex 3 0 0 0 18

Kimberlin, SOV 3 0 0 0 18

Larkin, HASAAP 3 0 0 0 18

Little, Tuscl 3 0 0 0 18

Mboyo, Urbana 3 0 0 0 18

Mercer, AL/AH 3 0 0 0 18

Payne, Danvl 3 0 0 0 18

Poll, PBL 3 0 0 0 18

Pollock, TrCnty 3 0 0 0 18

Warnes, Unity 3 0 0 0 18

Barnhart, M-S 2 0 2 0 16

Bevill, TrCnty 2 0 2 0 16

Bunting, Watsk 2 0 2 0 16

Kirkhoon, Ridg/Lex 0 16 0 0 16

Orcutt, SJ-O 2 0 2 0 16

E. Watson, BH/RA 2 0 2 0 16

Hall, Centrl 1 9 0 0 15

Z. Stephens, BlRdg/DW 2 3 0 0 15

Carey, Oakwd 2 0 1 0 14

Horsch, Fisher 2 0 1 0 14

P. Jackson, STM 2 0 1 0 14

Koslowski, Fisher 2 0 1 0 14

Latoz, G-RF 2 0 1 0 14

Lyle, BlRdg/DW 2 0 1 0 14

Pinkerton, LeRoy 2 0 1 0 14

Stevenson, SJ-O 2 0 1 0 14

Coon, SJ-O 0 13 0 0 13

Pavlak, Watsk 0 13 0 0 13

Belt, PBL 2 0 0 0 12

Boyd, Centrl 2 0 0 0 12

Broughton, Urbana 2 0 0 0 12

Ms. Buckles, LeRoy 2 0 0 0 12

Da. Coleman, Centen 2 0 0 0 12

Elliott, GCMS 2 0 0 0 12

Evans, Rantl 2 0 0 0 12

Finch, M-S 2 0 0 0 12

Frerichs, SJ-O 2 0 0 0 12

Hardwick, Tuscl 2 0 0 0 12

B. Harris, Danvl 2 0 0 0 12

R. Harrison, Oakwd 1 0 3 0 12

Hauersperger, PBL 2 0 0 0 12

Howard, VG/H 2 0 0 0 12

A. Jones, Tuscl 2 0 0 0 12

Kibler, Tuscl 2 0 0 0 12

Lipscomb, Urbana 2 0 0 0 12

D. Martin, Unity 2 0 0 0 12

McGruder, Danvl 2 0 0 0 12

Moore, A-O 2 0 0 0 12

J. Moore, M-S 0 12 0 0 12

Nixon, BlRdg/DW 2 0 0 0 12

Reed, Danvl 2 0 0 0 12

Renfro, Rantl 2 0 0 0 12

Rolinits, Westvl 2 0 0 0 12

Rome, Rantl 2 0 0 0 12

Royer, TrCnty 2 0 0 0 12

Shelton, G-RF 2 0 0 0 12

Shirley, VG/H 2 0 0 0 12

Spiller, GCMS 2 0 0 0 12

Taylor, SltFrk 2 0 0 0 12

C. Thomas, VG/H 2 0 0 0 12

Vanerburgh, SOV 2 0 0 0 12

Wayne, Clint 2 0 0 0 12

T. Williams, A-O 2 0 0 0 12

E. Wilson, VG/H 2 0 0 0 12

C. Wilson, SltFrk 2 0 0 0 12

Alwardt, HASAAP 0 8 0 1 11

Reinhart, Unity 1 2 0 1 11

Camarena, IWest 0 6 0 1 9

Bowns, BlRdg/DW 1 0 1 0 8

Bright, Danvl 1 0 1 0 8

Cooprider, G-RF 1 0 1 0 8

Crowder, Danvl 0 0 4 0 8

Garrard, GCMS 1 0 1 0 8

Purvis, Fisher 1 0 1 0 8

Russell, Tuscl 1 0 1 0 8

Sanchez, Danvl 0 8 0 0 8

Vanvickle, Ridg/Lex 1 0 1 0 8

Austin, Mont 1 0 0 0 6

Badgett, Tuscl 1 0 0 0 6

J. Beasley, Danvl 1 0 0 0 6

Bleich, GCMS 1 0 0 0 6

Borden, Oakwd 1 0 0 0 6

Brenner, IWest 1 0 0 0 6

Brenson, Rantl 1 0 0 0 6

Buford, Rantl 1 0 0 0 6

Burnett, SJ-O 1 0 0 0 6

B. Burton, Mont 1 0 0 0 6

Casner, PrCntrk 1 0 0 0 6

Clark, Unity 1 0 0 0 6

Conn, HASAAP 1 0 0 0 6

Cook, SJ-O 1 0 0 0 6

St. Cornwell, LeRoy 1 0 0 0 6

Crane, Arcola 1 0 0 0 6

Crowley, M-S 1 0 0 0 6

Culler, GCMS 1 0 0 0 6

Dawson, G-RF 1 0 0 0 6

Dawson, Mont 1 0 0 0 6

Q. Day, AL/AH 1 0 0 0 6

Edelman, PrCntrl 1 0 0 0 6

I. Garza, Arcola 1 0 0 0 6

Gentry, BlRdg/DW 0 0 3 0 6

Gooden, PBL 1 0 0 0 6

Granadino, M-S 1 0 0 0 6

Haines, Watsk 1 0 0 0 6

Harper, BH/RA 1 0 0 0 6

Ba. Harrison, Oakwd 1 0 0 0 6

By. Harrison, Oakwd 1 0 0 0 6

Howard, Oakwd 1 0 0 0 6

Hughes, STM 1 0 0 0 6

M. Hutchinson, TrCnty 1 0 0 0 6

Jackson, G-RF 1 0 0 0 6

B. Jones, Arcola 1 0 0 0 6

Kesterson, SOV 1 0 0 0 6

Knuffman, Mont 1 0 0 0 6

Kramer, BlRdg/DW 1 0 0 0 6

Kutemeier, GCMS 1 0 0 0 6

Langley, GCMS 1 0 0 0 6

Matthews, Fisher 0 6 0 0 6

McGee, SltFrk 1 0 0 0 6

McMillan, Arcola 1 0 0 0 6

Meeker, Urbana 1 0 0 0 6

A. Miller, IWest 1 0 0 0 6

Nesbitt, Centen 1 0 0 0 6

Nettles, AL/AH 1 0 0 0 6

Nipper, Westvl 0 6 0 0 6

Cp. Palmore, PrCntrl 1 0 0 0 6

Peacock, Centen 1 0 0 0 6

Picazo, Tuscl 1 0 0 0 6

Rocke, AL/AH 1 0 0 0 6

Reedy, Mont 1 0 0 0 6

Reynolds, Clint 1 0 0 0 6

Rowell, G-RF 1 0 0 0 6

Schultz, Centrl 1 0 0 0 6

Setterdahl, SJ-O 1 0 0 0 6

Short, GCMS 1 0 0 0 6

Skinner, Danvl 1 0 0 0 6

P. Smith, Rantl 1 0 0 0 6

Stone, IWest 1 0 0 0 6

Tackels, Mont 1 0 0 0 6

Thomas, A-O 1 0 0 0 6

Thomason, M-S 1 0 0 0 6

Tuley, LeRoy 1 0 0 0 6

A. Turner, Danvl 1 0 0 0 6

D. Walker, Rantl 1 0 0 0 6

Weaver, G-RF 1 0 0 0 6

Weber, TrCnty 1 0 0 0 6

Wesley, SJ-O 1 0 0 0 6

Westley, Danvl 1 0 0 0 6

L. Williams, Unity 1 0 0 0 6

T. Wilson, VG/H 1 0 0 0 6

Winston, Centen 1 0 0 0 6

Workman, GCMS 1 0 0 0 6

Zech, Rantl 1 0 0 0 6

Zook, Fisher 1 0 0 0 6

Cosimmi, M-S 0 4 0 0 4

Dudley, G-RF 0 0 2 0 4

C. Kelton, STM 0 0 2 0 4

Twohey, STM 0 0 2 0 4

Aguayo, Rantl 0 2 0 0 2

Benjamin, BH/RA 0 0 1 0 2

Bunting, PBL 0 1 0 0 2

Cash, BH/RA 0 0 1 0 2

An. Colunga, HASAAP 0 0 1 0 2

Sa. Cornwell, LeRoy 0 0 1 0 2

Dodd, BH/RA 0 0 1 0 2

Gouard, Danvl 0 0 1 0 2

Hannin, CG/B 0 2 0 0 2

Landers, HASAAP 0 0 1 0 2

Loveless, PrCntrl 0 0 1 0 2

Moore, HASAAP 0 0 1 0 2

Nichols, BlRdg/DW 0 0 1 0 2

Oates, G-RF 0 0 1 0 2

Paunat, BH/RA 0 2 0 0 2

Robinson, A-O 0 0 1 0 2

Ross, LeRoy 0 0 1 0 2

Spence, Mont 0 0 1 0 2

Thornton, A-O 0 0 1 0 2

Ulrey, A-O 0 0 1 0 2

Barnette, Danvl 0 1 0 0 1

D. Jones, GCMS 0 1 0 0 1

O’Neill, CG/B 0 1 0 0 1



8 MAN FOOTBALL

Schunke, M/CP 17 0 12 0 126

Kunsch, M/CP 15 0 10 0 110

Stoller, M/CP 13 0 11 0 100

Salinas, M/CP 15 0 3 0 96

Allen, M/CP 13 0 4 0 86

Candler, Judah 11 0 7 0 80

T. Dillman, Judah 5 0 2 0 34

Albaugh, Judah 2 0 3 0 18

Hettmansberger, Judah 2 0 2 0 16

Totheroh, M/CP 1 0 1 0 8

Ware, Judah 1 0 1 0 8

Barney, M/CP 1 0 0 0 6

Myhre, Judah 1 0 0 0 6

Stone, Judah 1 0 0 0 6

Woodby, M/CP 1 0 0 0 6

Garrison, M/CP 0 0 1 0 2

King, M/CP 0 0 1 0 2

McKinley, M/CP 0 0 1 0 2

Interception leaders

Bundy, Mont 9

Thomason, M-S 8

Weaver, G-RF 7

D. Graham, Mont 6

Spiller, GCMS 6

Robinson, A-O 5

Bradd, Mont 4

Butts-Dugar, Centen 4

Rome, Rantl 4

Schultz, Centrl 4

B. Smith, VG/H 4

Stacey, Clint 4

W. Steidinger, PrCntrl 4

Welch, Clint 4

Q. White, Oakwd 4

Wrzosek, SltFrk 4

Badgett, Tuscl 3

Burrow, BlRdg/DW 3

Curry, Watsk 3

Dixon, Tuscl 3

Franco, Arcola 3

Gr. Gloede, A-O 3

Hauersperger, PBL 3

B. Jones, Arcola 3

Kutemeier, GCMS 3

Tr. Martin, Fisher 3

Short, GCMS 3

Tuley, LeRoy 3

W. Wilson, VG/H 3

T. Alvarez, IWest 2

Black, HASAAP 2

Browne, SOV 2

Comet, STM 2

Crane, Arcola 2

T. Davis, Centen 2

Ecker, PBL 2

Garard, GCMS 2

Gooden, PBL 2

Grubb, Oakwd 2

Harden, GCMS 2

Holt, GCMS 2

Hopkins, Arcola 2

C. Kelton, STM 2

Kimberlin, SOV 2

C. Kresin, Tuscl 2

LaBelle, Watsk 2

Latoz, G-RF 2

B. Lee, STM 2

Mann, CG/B 2

Mboyo, Urbana 2

McConkey, BH/RA 2

Cp. Palmore, PrCntrl 2

Perez, Arcola 2

Poll, PBL 2

Pollock, TrCnty 2

Rodgers, Urbana 2

Schultz, Clint 2

Shafer, A-O 2

Mka. Stanley, A-O 2

Strawser, BH/RA 2

A. Swanson, PBL 2

K. Swanson, SJ-O 2

C. Thomas, VG/H 2

A. Turner, Danvl 2

E. Turner, Danvl 2

Venecia, HASAAP 2

Walcott, Ridg/Lex 2

Warnes, Unity 2

M. Ajster, Oakwd 1

H. Anderson, PBL 1

Anderson, M-S 1

Barnes, GCMS 1

Bennett, LeRoy 1

Bevill, TrCnty 1

Bleich, GCMS 1

Ms. Buckles, LeRoy 1

T. Burton, Centen 1

Bunting, Watsk 1

B. Burton, Mont 1

Castonguay, Watsk 1

Conn, HASAAP 1

Cook, SJ-O 1

Delaney, Fisher 1

Downs, Clint 1

Durflinger, Watsk 1

Eddy, LeRoy 1

Elson, PBL 1

Evans, Centrl 1

Fivecoat, HASAAP 1

Frerichs, SJ-O 1

Gayler, Oakwd 1

Gentry, BlRdg/DW 1

Greenwood, CG/B 1

Grimm, VG/H 1

Guffey, CG/B 1

Hackman, BH/RA 1

Hall, Centrl 1

Harper, BH/RA 1

B. Harris, Danvl 1

Hastings, Tuscl 1

Hortin, Tuscl 1

P. Jackson, STM 1

Kellogg, HASAAP 1

Kesterson, SOV 1

L. Kresin, Tuscl 1

Laughery, GCMS

Lyle, BlRdg/DW 1

Do. Magrini, STM 1

K. Martin, Oakwd 1

Tl. Martin, Fisher 1

McCarty, HASAAP 1

McFall, M-S 1

McGee, SltFrk 1

McTaggart, Watsk 1

A. Miller, IWest 1

Miller, SltFrk 1

Moore, A-O 1

Morris, STM 1

Moser, PrCntrl 1

Nava, LeRoy 1

Nettles, AL/AH 1

Nichols, BlRdg/DW 1

Patterson, VG/H 1

Paunat, BH/RA 1

Picazo, Tuscl 1

Reynolds, Clint 1

Rogers, IWest 1

Sexton, BH/RA 1

Smiley, Oakwd 1

Sorensen, VG/H 1

Mkh. Stanley, A-O 1

C. Stephens, BlRdg/DW 1

Stringer, Mont 1

Surheyao, Centen 1

Taylor Fisher 1

Tims, Centrl 1

Trantina, GCMS 1

Vance, Westvl 1

Villa, Rantl 1

Wallace, SOV 1

E. Watson, BH/RA 1

Weber, TrCnty 1

Wesley, SJ-O 1

Westley, Danvl 1

C. Wilson, SltFrk 1

T. Winston, Centen 1

Woodrey, PrCntrl 1

Wright, CG/B 1



8 MAN FOOTBALL

Allen, M/CP 2

Salinas, M/CP 2

Stoller, M/CP 2

Kunsch, M/CP 1

Stone, Judah 1

Totheroh, M/CP 1

Woodby, M/CP 1

Tackling leaders

Player, School Solo Asst Total

Taylor, SltFrk 59 92 151

Dawson, Mont 39 88 127

Lyle, BlRdg/DW 62 63 125

Nesbitt, Centen 81 39 120

Peterson, A-O 54 64 118

An. Colunga, HASAAP 45 68 113

Reynolds, Clint 72 41 113

Grubb, Oakwd 39 67 106

Guffey, CG/B 31 72 103

Hughes, STM 29 72 101

Sa. Cornwell, LeRoy 44 56 100

B. Lee, STM 34 66 100

Bisby, TrCnty 63 34 97

Workman, GCMS 23 74 97

W. Gulley, LeRoy 54 40 94

Maatuka, Centrl 39 55 94

Hopkins, Arcola 32 60 92

H. Foster, Fisher 68 23 91

Rowell, Urbana 50 41 91

Otto, AL/AH 54 35 89

Howell, STM 8 80 88

Smiley, Oakwd 32 56 88

Spence, Mont 23 65 88

Schaumburg, Westvl 46 40 86

Ahlden, IWest 75 10 85

Mka. Stanley, A-O 45 40 85

Weaver, SJ-O 39 46 85

Boyd, Centrl 49 35 84

D. Roberts, M-S 62 22 84

Downs, Clint 46 37 83

Edwards, Westvl 33 50 83

Henderson, Centrl 31 49 80

Kerr, Mont 21 59 80

Gunn, Centrl 45 34 79

Hall, Centrl 37 42 79

Branigan, SltFrk 44 34 78

Schultz, Centrl 36 42 78

Spiller, GCMS 35 43 78

Benson, CG/B 18 59 77

Washkowiak, SltFrk 23 54 77

C. Wilson, Danvl 31 46 77

Vandeburgh, SOV 38 37 75

Delaney, Fisher 51 23 74

Barnes, GCMS 38 35 73

Benjamin, BH/RA 42 31 73

Diorio, Fisher 56 17 73

Still, Arcola 13 60 73

T. Miller, BH/RA 43 29 72

Nava, LeRoy 39 33 72

Roberson, Centen 31 41 72

Upton, CG/B 17 55 72

Royer, TrCnty 55 16 71

Mkh. Stanley, A-O 38 33 71

Ward, Danvl 37 34 71

Comet, STM 19 51 70

E. Watson, BH/RA 34 36 70

A. Allen, Centen 42 27 69

Gooden, PBL 38 31 69

D. Graham, Mont 28 41 69

A. Swanson, PBL 21 48 69

L. Jones, SOV 36 32 68

Pluira, LeRoy 39 28 67

Lahey, BH/RA 49 17 66

Coon, Fisher 39 26 65

M. Ajster, Oakwd 31 33 64

Gr. Gloede, A-O 30 34 64

Strawser, BH/RA 39 25 64

Badgett, Tuscl 33 30 63

Greenwood, CG/B 29 34 63

Hardman, Ridg/Lex xx xx 63

Lehmkuhl, Oakwd 31 32 63

Tl. Martin, Fisher 47 16 63

Tr. Martin, Fisher 47 16 63

Durfliinger, Watsk 58 3 61

P. Gauna, Arcola 15 46 61

B. Harris, Danvl 25 36 61

Kramer, BlRdg/DW 23 38 61

Selsor, HASAAP 27 34 61

Champagne, VG/H 44 16 60

St. Cornwell, LeRoy 16 44 60

Nichols, BlRdg/DW 27 33 60

M. Roberts, Arcola 20 40 60

Tackels, Mont 22 38 60

Bleich, GCMS 21 38 59

Massengale, BlRdg/DW 25 34 59

Akins, BH/RA 22 36 58

Bevill, TrCnty 40 18 58

Copass, G-RF 33 25 58

P. Jackson, STM 11 47 58

Mann, CG/B 12 46 58

Paunat, BH/RA 22 36 58

C. Moore, HASAAP 30 27 57

Tuley, LeRoy 29 28 57

Catron, HASAAP 35 21 56

Dice, BH/RA 27 29 56

H. Garza, Arcola 9 47 56

Kaeb, LeRoy 26 30 56

C. Kresin, Tuscl 41 15 56

Tabeling, Tuscl 26 30 56

Dyer, SOV 23 32 55

Landers, HASAAP 24 31 55

Rich, PBL 23 32 55

Rodriguez, A-O 25 30 55

Stacey, Clint 31 24 55

Weller, SltFrk 17 38 55

Bennett, HASAAP 30 24 54

Lappin, G-RF 36 18 54

Borden, Oakwd 28 25 53

Bundy, Mont 25 28 53

Busboom, PBL 28 25 53

Watkins, Danvl 24 29 53

T. Wilson, Fisher 43 10 53

Zaccarelli, SJ-O 27 26 53

Alruwaily, G-RF 39 13 52

Shafer, A-O 29 23 52

Travis, M-S 34 18 52

J. Allen, GCMS 7 44 51

Carter, Centrl 30 21 51

H. Day, AL/AH 27 24 51

Kutemeier, GCMS 8 43 51

Mosier, G-RF 32 19 51

Reedy, Mont 13 38 51

Alton, SltFrk 17 33 50

Bradd, Mont 21 29 50

Burke, Westvl 29 21 50

Kerns, PrCntrl xx xx 50

McConkey, BH/RA 24 26 50

Rowell, G-RF 43 7 50

Williamson, Danvl 24 26 50

Booker, Centrl 34 15 49

Cooprider, G-RF 39 10 49

Curry, Watsk 48 8 56

Eddy, LeRoy 21 28 49

Moser, PrCntrl xx xx 49

Shelton, G-RF 35 14 49

Woodrey, PrCntrl xx xx 49

J. Brown, STM 12 36 48

Carlson, M-S 21 27 48

Drake, TrCnty 28 20 48

Dyer, Tuscl 23 25 48

McTaggart, Watsk 41 7 48

Miles, Danvl 20 28 48

Carnell, M-S 30 17 47

Fivecoat, HASAAP 19 28 47

Gayler, Oakwd 24 23 47

Gibas, STM 2 45 47

Mboyo, Urbana 31 16 47

Z. Price, VG/H 37 10 47

Short, GCMS 23 24 47

Broeker, SltFrk 26 20 46

Dixon, Tuscl 28 18 46

C. Kelton, STM 14 32 46

Lipscomb, Urbana 25 21 46

Thompson, Urbana 21 25 46

By. Harrison, Oakwd 24 21 45

Leibach, STM 8 37 45

C. Liestman, Fisher 33 12 45

R. Morris, STM 12 33 45

Taylor-Barker, CG/B 16 29 45

Bowns, BlRdg/DW 25 19 44

Cappellano, HASAAP 17 27 44

Pollock, TrCnty 32 12 44

Weaver, G-RF 37 7 44

Welch, SOV 19 25 44

H. Anderson, PBL 17 26 43

Berg, M-S 23 20 43

Conaty, LeRoy 16 27 43

Hauersperger, PBL 21 22 43

VanVickle, Ridg/Lex xx xx 43

Harrington, A-O 19 23 42

Munster, CG/B 11 31 42.

C. Thomas, VG/H 35 7 42

B. Sexton, BH/RA 22 20 42

Van Hoveln, BH/RA 20 2 42

Butts-Dugar, Centen 31 10 41

Ecker, PBL 26 15 41

Jacobs, SJ-O 17 24 41

Rueck, PBL 10 31 41

Smithson, BlRdg/DW 22 19 41

Franco, Arcola 15 25 40

B. Lee, TrCnty 26 14 40

Baker, Fisher 25 14 39

Greybeal, LeRoy 24 15 39

C. Hutchinson, TrCnty 15 24 39

A. Jones, Tuscl 23 16 39

Hayes, CG/B 17 21 38

Winfield, Urbana 24 14 38

Bunting, Watsk 32 10 42

Hartke, IWest 31 6 37

Knoebel, TrCnty 16 21 37

Loma, Centen 20 17 37

Cp. Palmore, PrCntrl xx xx 37

Purvis, Fisher 22 15 37

A. Turner, Danvl 19 18 37

Castonguay, Watsk 32 4 36

C. Hall, Mont 13 23 36

Mathias, SOV 13 23 36

Pruitt, Westvl 10 26 36

Schroeder, Danvl 15 21 36

W. Wilson, VG/H 29 7 36

Carrion, Oakwd 17 18 35

Crytzer, LeRoy 19 16 35

Little, Tuscl 19 16 35

Nogle, G-RF 29 6 35

Perez, Arcola 13 22 35

Picazo, Tuscl 16 19 35

Smothers, Arcola 5 30 35

Turner, Urbana 20 15 35

Zook, Fisher 18 17 35

L. Allen, Centen 19 15 34

Belt, PBL 19 15 34

Culleson, CG/B 3 31 34

Gentry, BlRdg/DW 17 17 34

Nettles, AL/AH 28 6 34

Tims, Centrl 9 25 34

Vonlanken, Tuscl 23 11 34

Crane, Arcola 19 14 33

Gulliford, Mont 17 18 35

Horsch, Fisher 27 6 33

Kibler, Tuscl 24 9 33

L. Kresin, Tuscl 26 7 33

B. Smith, VG/H 28 5 33

Vaughn, IWest 28 5 33

Z. Butler, Arcola 5 27 32

Dalton, CG/B 7 25 32

Hackman, BH/RA 17 15 32

Lantis, Rantl 21 11 32

McRill, SOV 15 17 32

Meyer, SJ-O 19 13 32

Russell, Tuscl 18 14 32

Sorenson, VG/H 27 5 32

Swiney, Rantl 18 14 32

Appleman, SltFrk 8 23 31

Blacketer, G-RF 18 13 31

Cowan, PBL 15 16 31

Curry, Centrl 10 21 31

Grimm, VG/H 14 17 31

Hicks, CG/B 4 27 31

N. Kelton, STM 8 23 31

Do. Magrini, STM 4 27 31

Robinson, A-O 15 16 31

Shellman, STM 5 26 31

Thomason, M-S 22 9 31

Tibbetts, Danvl 12 19 31

Wallace, SOV 12 19 31

T. Anderson, STM 2 28 30

Carrell, Westvl 9 21 30

Harkins, IWest 26 4 30

Latoz, G-RF 27 3 30

McFall, M-S 22 8 30

Rigsby, A-O 15 15 30

Abercrombie, AL/AH 15 14 29

Hansbraugh, Oakwd 14 15 29

Farris, Watsk 21 7 28

Gates, Centen 15 13 28

Rodgers, Urbana 19 9 28

Q. White, Oakwd 17 11 28

C. Wilson, SltFrk 16 12 28

J. Anderson, M-S 18 9 27

Ashenfelter, AL/AH 9 18 27

Coon, Danvl 12 15 27

Kellogg, HASAAP 17 10 27

LaBelle, Watsk 29 0 29

Majers, STM 6 21 27

Maxwell, Westvl 11 16 27

A. Miller, IWest 25 2 27

Miller, SltFrk 15 12 27

Wright, CG/B 6 21 27

Atten, Clint 15 11 26

Austin, Mont 15 11 26

Conn, HASAAP 13 13 26

Jordan, Urbana 18 8 26

Kenner, HASAAP 10 16 26

Moore, A-O 14 12 26

Reining, BH/RA 15 11 26

Elsts, Centrl 12 13 25

I. Garza, Arcola 4 21 25

Harvey, Centen 11 14 25

Jackson, Centen 8 17 25

Mennenga, Rantl 19 6 25

Shipman, AL/AH 18 7 25

T. Williams, A-O 13 12 25

Bright, Danvl 12 12 24

Ms. Buckles, LeRoy 12 12 24

Douglasa-Dixon, Centen 17 7 24

T. Evans, Centrl 14 10 24

Hummel, STM 3 21 24

J. Miller, SJ-O 7 17 24

Richards, Westvl 6 18 24

Romack, SltFrk 14 10 24

Venecia, HASAAP 10 14 24

L. Wheeler, TrCnty 6 18 24

J. Williams, Centrl 7 17 24

Alwes, SJ-O 11 12 23

C. Brown, Mont 6 17 23

K. Butler, IWest 20 3 23

Cluver, Watsk 20 3 23

Cross, Clint 13 10 23

A. Day, AL/AH 14 9 23

Harper, BH/RA 17 6 23

Humes, PBL 15 8 23

Jones, A-O 11 12 23

J. Sexton, STM 2 21 23

Steidinger, PrCntrl xx xx 23

Stringer, Mont 12 11 23

L. Allen, CG/B 2 20 22

Andres, SltFrk 5 17 22

S. Brown, Mont 4 18 22

Cook, SJ-O 15 7 22

Koller, M-S 13 9 22

Lane, Ridg/Lex xx xx 22

Little, VG/H 20 2 22

C. Wheeler, TrCnty 15 7 22

Woods, Westvl 11 11 22

Black, HASAAP 9 12 21

Elson, PBL 11 10 21

Friend, Centen 12 9 21

J. Garza, Arcola 6 15 21

LaCour, M-S 9 12 21

Ledesma, Westvl 11 10 21

McCarty, HASAAP 10 11 21

Z. Stephens, BlRdg/DW 11 10 21

E. Turner, Danvl 15 6 21

Weber, TrCnty 14 7 21

T. Wright, Watsk 19 2 21

Wrzosek, SltFrk 18 3 21

Burnett, SJ-O 7 13 20

Cade, BH/RA 11 9 20

Gilbert, SOV 9 11 20

Hastings, Tuscl 13 7 20

A. Jones, TrCnty 11 9 20

Whicker, A-O 12 8 20

Birge, SltFrk 7 12 19

Browne, SOV 6 13 19

Byard, Arcola 3 16 19

Gomez, BH/RA 9 10 19

Hawkins, TrCnty 12 7 19

Jordan, Mont 2 17 19

Kimberlin, SOV 10 9 19

K. Martin, Oakwd 10 9 19

Mast, Tuscl 10 9 19

McDuffie, Mont 3 16 19

Montgomery, Urbana 11 8 19

Pruitt, A-O 12 7 19

Rice, IWest 17 2 19

Vasquez, Danvl 8 11 19

D. Walker, Rantl 15 4 19

Wicklander, VG/H 16 3 19

Bryant, Danvl 7 11 18

Frerichs, SJ-O 10 8 18

H. Graham, Mont 4 14 18

M. Hutchinson, TrCnty 8 10 18

J. Jones, Arcola 8 10 18

Koslowski, Fisher 15 3 18

Machorro, Urbana 6 12 18

Mendenhall, M-S 9 9 18

Mikalik, BH/RA 7 11 18

J. Smith, BlRdg/DW 15 3 18

Thompson, Watsk 15 3 18

C. Watson, BH/RA 9 9 18

Welch, Urbana 6 12 18

T. Winston, Centen 8 10 18

T. Alvarez, IWest 15 2 17

Crist, SltFrk 3 14 17

Harden Oakwd 8 9 17

Hodge, SJ-O 6 11 17

Kuhkmann, Watsk 15 2 17

Lucas, Tuscl 10 7 17

Cl. Palmore, PrCntrl xx xx 17

Patterson, VG/H 13 4 17

N. Price, IWest 12 5 17

Roliniits, Westvl 10 7 17

Sellers, Rantl 5 12 17

Setterdahl, SJ-O 8 9 17

C. Smith, VG/H 17 0 17

Stultz, Westvl 2 15 17

Taticek, Rantl 10 7 17

Villa, Rantl 9 8 17

Borntreger, AL/AH 12 4 16

Broughton, Urbana 10 6 16

Burrow, BlRdg/DW 11 5 16

T. Jones, PBL 7 9 16

Mayfield, LeRoy 7 9 16

Reffett, Mont 3 13 16

B. Walsh, TrCnty 9 7 16

Zech, Rantl 6 10 16

Bennett, LeRoy 9 6 15

Clodfelter, VG/H 14 1 15

Horner, Watsk 11 4 15

Jackson, G-RF 9 6 15

Kimmell, Oakwd 4 11 15

Leonard, IWest 12 3 15

Mash, LeRoy 0 15 15

Van Valkenburg, Oakwd 7 8 15

Veldman, M-S 12 3 15

Vickers, Centrl 5 10 15

Wesley, SJ-O 6 9 15

Blake, SJ-O 12 2 14

T. Burton, Centen 10 4 14

Cotton, AL/AH 6 8 14

T. Davis, Centen 7 7 14

Fultz, Mont 6 8 14

Ragle, Fisher 12 2 14

K. Swanson, SJ-O 11 3 14

Ward, SJ-O 3 11 14

H. Williams, Mont 5 9 14

Winfrey-Burney, Urbana 6 8 14

L. Young, Urbana 9 5 14

Brown, G-RF 13 0 13

Colvin, SJ-O 5 8 13

Cradle, Tuscl 7 6 13

Fifer, AL/AH 6 7 13

Gates, M-S 11 2 13

Kesterson, SOV 5 8 13

McMahon, Centrl 8 5 13

Quinn, Watsk 13 0 13

Ross, LeRoy 8 5 13

Skinner, Danvl 4 9 13

C. Taylor, IWest 11 2 13

Westley, Danvl 6 7 13

Williamson, BlRdg/DW 7 6 13

Barnhart, M-S 6 6 12

Bartimus, SOV 3 9 12

Buchanan, M-S 4 8 12

Darsham, Mont 3 9 12

Donoyer, Watsk 11 1 12

D. Duncan, Urbana 5 7 12

E. Dunn, Urbana 5 7 12

Lembelembe, Urbana 4 8 12

Melton, Arcola 2 10 12

Montelongo, Westvl 5 7 12

Pratt, Westvl 7 5 12

Schroeder, Watsk 8 4 12

Thornton, A-O 8 4 12

Adams, Centrl 5 6 11

Becker, Centrl 5 6 11

G. Alvarez, IWest 11 0 11

Mx. Buckles, LeRoy 5 6 11

Bumba, STM 1 10 11

Collins, SOV 5 6 11

Crowley, M-S 7 4 11

Hicks, Fisher 7 4 11

Ryan, AL/AH 7 4 11

Shade, G-RF 10 1 11

B. Smith, SOV 2 9 11

West, SOV 4 7 11

Wyniniger, Tuscl 6 5 11

Campbell, VG/H 6 4 10

Nixon, BlRdg/DW 9 1 10

Renfro, Rantl 7 3 10

Rogers, CG/B 1 9 10

Soucie, Watsk 10 0 10

Stevenson, SJ-O 4 6 10

Stinson, Mont 6 4 10

N. Taylor, Fisher 8 2 10

G. Walsh, TrCnty 6 4 10

Whelchel, GCMS 5 5 10

Brenson, Rantl 3 1 4

Bufford, Rantl 4 5 9

Carr, M-S 5 4 9

Carroll, AL/AH 3 6 9

Cline, BlRdg/DW 3 6 9

Farrar, A-O 6 3 9

Foster, PBL 2 7 9

Gatterer, BlRdg/DW 7 2 9

Goodmann, Tuscl 8 1 9

Gritten, SltFrk 1 8 9

Halbert, Rantl 2 7 9

Hernandez, STM 4 5 9

Kabakele, 3 6 9

Luth, TrCnty 4 5 9

Milton, Centrl 6 3 9

Orcutt, SJ-O 4 5 9

Uken, SJ-O 2 7 9

Tran, Centen 5 4 9

Webb, Urbana 5 4 9

Wines, Rantl 8 1 9

Bonds, Mont 2 6 8

A. Brown , Rantl 6 2 8

Borklund, LeRoy 0 8 8

M. Brown, Centen 5 3 8

Cunningham, G-RF 8 0 8

Dalton, Mont 2 6 8

Debban, HASAAP 4 4 8

Evans, Rantl 2 6 8

Kiney, M-S 4 4 8

Lylerly, A-O 3 5 8

McGee, SltFrk 5 3 8

Pearl, BlRdg/DW 6 2 8

Piaz, Rantl 2 5 7

Plank, SOV 3 5 8

Reynolds, GCMS 3 5 8

Robidoux, PBL 4 4 8

Shipman, Fisher 6 2 8

Stone, IWest 8 0 8

Tabor, SOV 2 6 8

Terry, Westvl 3 5 8

M. Walker, CG/B 2 6 8

T. Walker, Centen 3 5 8

Wilkin, Mont 3 5 8

Woods., Urbana 2 6 8

G. Wright, Westvl 3 5 8

Appleby, SOV 2 5 7

Brown, A-O 3 4 7

Cantu, Tuscl 6 1 7

Carey, Oakwd 5 2 7

Keller, HASAAP 3 4 7

Lozano, Arcola 0 7 7

I. Miller, STM 0 7 7

Mitze, Mont 3 4 7

J. Pierce, Tuscl 5 2 7

Redpath, A-O 1 6 7

Rocke, AL/AH 7 0 7

Schmidt, SltFrk 5 2 7

J. Williams, A-O 5 2 7

J. Winkler, TrCnty 6 1 7

Albright, Watsk 5 1 6

Bernius, AL/AH 1 5 6

Connor, SltFrk 3 3 6

Cunningham, Westvl 2 4 6

Dudley, G-RF 5 1 6

Dyer, Clint 4 2 6

N. Gauna, Arcola 0 6 6

O. Gulley, LeRoy 2 4 6

Gouard, Danvl 3 3 6

Harlin, SOV 4 2 6

R. Harrison, Oakwd 4 2 6

N. Johnson, Centrl 1 5 6

B. Jones, Arcola 1 5 6

Larkin, BlRdg/DW 4 2 6

McCord, Oakwd 4 2 6

McIntosh, SOV 2 4 6

Medina, Arcola 0 6 6

Mercer, AL/AH 4 2 6

Morales, BH/RA 3 3 6

Payne, Danvl 3 3 6

Peacock, STM 2 4 6

Storm, Rantl 6 0 6

Thompson-Burton, VG/H 6 0 6

Torres, HASAAP 3 3 6

C. Tucker, LeRoy 3 3 6

Vasquez, Rantl 5 1 6

Welch, Urbana 4 2 6

E. Wilson, VG/H 4 2 6

Asklund, Centrl 2 3 5

Bays, SltFrk 3 2 5

Carlton, G-RF 4 1 5

De. Coleman, Centen 2 3 5

Cummings, A-O 4 1 5

Downs, Arcola 2 3 5

Echols, Mont 0 5 5

Fegan, Watsk 3 2 5

Godwin, Urbana 2 3 5

Hutchraft, PBL 2 3 5

Inda, BH/RA 3 2 5

Koester, Tuscl 5 0 5

Livingston, SJ-O 3 2 5

Lopez, Danvl 1 4 5

Da. Magrini, STM 2 3 5

Maisonneve, IWest 5 0 5

Mance, HASAAP 3 2 5

Marcum, LeRoy 4 1 5

McCool, G-RF 3 2 5

McGruder, Danvl 3 2 5

McGuder, Danvl 3 2 5

Oatis, G-RF 4 1 5

Pardi, TrCnty 4 1 5

Quinlan, A-O 3 2 5

Ramos, Rantl 4 1 5

Rogers, IWest 5 0 5

J. Sexton, LeRoy 2 3 5

J. Smith, Mont 3 2 5

Streetman, LeRoy 3 2 5

Sullivan, Arcola 0 5 5

Villagomez, IWest 4 1 5

Alwardt, HASAAP 4 0 4

Booth, Fisher 3 1 4

Cahoe, BlRdg/DW 2 2 4

Cannon, HASAAP 3 1 4

Cardani, Centen 0 4 4

Connor, CG/B 3 1 4

Dodd, BH/RA 2 2 4

Driggs, G-RF 3 1 4

Fowler, IWest 4 0 4

Granadino, M-S 4 0 4

Green, Centen 1 3 4

Hardin, GCMS 3 1 4

Hortin, Tuscl 4 0 4

Keske, TrCnty 1 3 4

Knuffman, Mont 3 1 4

Lauighery, GCMS 3 1 4

Lord, Rantl 4 0 4

McKinney, M-S 2 2 4

Morgan, Tuscl 2 2 4

Myers, Arcola 0 4 4

Naese, Watsk 4 0 4

Nixon, Oakwd 0 4 4

Nunez, Oakwd 3 1 4

Peacock, Centen 4 0 4

Schultz, Tuscl 2 2 4

Trantina, GCMS 2 2 4-

Welch, Clint 2 2 4

Winter, Clint 1 3 4

Young, Oakwd 4 0 4

Barber, A-O 2 1 3

T. Beasley, Danvl 1 2 3

Benton, Rantl 0 3 3

Boomer, SOV 1 2 3

Buss, SJ-O 3 0 3

B. Burton, Mont 0 3 3

Burnett, Westvl 0 3 3

Campion, M-S 1 2 3

Clodfelter, VG.H 2 1 3

Cuppernell, PBL 1 2 3

Curry, HASAAP 2 1 3

Decker, SOV 0 3 3

Denam, PBL 2 1 3

Ely, VG/H 3 0 3

English, Westvl 1 2 3

Fink, HASAAP 1 2 3

Fleming, Centen 1 2 3

D. Foster, Fisher 1 2 3

Hammer, BlRdg/DW 2 1 3

Harshbarger, PBL 2 1 3

Helmuth, SOV 0 3 3

Howard, Oakwd 1 2 3

Jenkins, BlRdg/DW 2 1 3

D. Johnson, SJ-O 3 0 3

Knierim, VG/H 3 0 3

McMillan, Arcola 2 1 3

Murphy, M-S 1 2 3

Lehigh, Fisher 2 1 3

Netzband, IWest 3 0 3

Quinn, Tuscl 3 0 3

Rebollo, HASAAP 2 1 3

Renfrew, SJ-O 2 1 3

Rickgauer, Danvl 2 1 3

Risinger, LeRoy 3 0 3

Roberts, Arcola 1 2 3

Roland, A-O 2 1 3

Simmoms, Urbana 2 1 3

Shirley, VG/H 1 2 3

C. Stephens, BlRdg/DW 3 0 3

Thomas, A-O 0 3 3

J. Tucker, LeRoy 1 2 3

Vance, Westvl 2 1 3

C. Walker, Urbana 2 1 3

L. Ajster, Oakwd 1 1 2

Avitia, HASAAP 1 1 2

Bristle, PBL 0 2 2

Byrd, LeRoy 1 1 2

Carmona, Centrl 1 1 2

Carr, SJ-O 1 1 2

Chester, Tuscl 2 0 2

Chitwood, Mont 0 2 2

Cothron, Tuscl 0 2 2

Dable, SJ-O 0 2 2

Delaney, BlRdg/DW 1 1 2

Douglas, Tuscl 2 0 2

Doyle, STM 1 1 2

Elliott, SltFrk 1 1 2

Fay, AL/AH 0 2 2

Fletcher, Oakwd 1 1 2

Green, STM 0 2 2

Garrard, GCMS 2 0 2

Griffin, LeRoy 0 2 2

Hayman, G-RF 1 1 2

Heckwine, A-O 1 1 2

Hickman, BH/RA 1 1 2

High, Westvl 0 2 2

Howe, BH/RA 0 2 2

Hubble, M-S 2 0 2

C, Hunt, Mont 1 1 2

J. Jackson, Urbana 2 0 2

K. Johson, M-S 1 1 2

T. Johnson, SltFk 1 1 2

Junglas, VG/H 1 1 2

Kessler, Mont 0 2 2

Leidner, BlRdg/DW 0 2 2

Lutchka, Westvl 2 0 2

Mattfolk, Centen 1 1 2

Mingee, G-RF 2 0 2

Owens, SOV 2 0 2

Rajlich, SJ-O 1 1 2

Rollins, G-RF 2 0 2

Schrodt, PBL 2 0 2

Schultz, BH/RA 1 1 2

Strader, Danvl 1 1 2

Thompson, TrCnty 1 1 2

West, TrCnty 2 0 2

Weiser, SltFrk 1 1 2

N. Winkler, TrCnty 1 1 2

Adams, TrCnty 0 1 1

Alvarez, TrCnty 0 1 1

Anderson, Oakwd 1 0 1

Atwood, SJ-O 1 0 1

Barringer, Centrl 0 1 1

Beem, Mont 1 0 1

Bina, G-RF 0 1 1

Borden, CG/B 0 1 1

Bowen, PBL 1 0 1

Bozarth, BH/RA 1 0 1

Brenner, IWest 1 0 1

Brewer, Tuscl 1 0 1

M. Brewer, CG/B 1 0 1

Carroll, Mont 0 1 1

Catron, HASAAP 0 1 1

Chapple, Centrl 0 1 1

Chatman, GCMS 1 0 1

Clay, Watsk 0 1 1

Ab. Colunga, HASAAP 1 0 1

Coon, SJ-O 1 0 1

Crowder, Danvl 1 0 1

L. Davis, IWest 1 0 1

Davison, VG/H 1 0 1

Diesburg, PBL 0 1 1

Draper, SltFrk 0 1 1

Dunn, LeRoy 0 1 1

Ehman, SJ-O 1 0 1

Feagan, Watsl 1 0 1

Ford, G-RF 1 0 1

T, Garcia, Arcola 0 1 1

Gernign, TrCnty 1 0 1

Gilonske, M-S 0 1 1

Gobert, Arcola 1 0 1

Gronsky, PBL 1 0 1

Hardwick, Tuscl 1 0 1

Haubner, A-O 1 0 1

Hendricks, G-RF 1 0 1

Hildebrandt, SOV 0 1 1

Holt, SJ-O 1 0 1

Holt, GCMS 0 1 1

Howard, VG/H 0 1 1

Hunt, G-RF 1 0 1

Irons, Danvl 1 0 1

James, Rantl 1 0 1

Johnson, SltFrk 1 0 1

J. Jones, TrCnty 0 1 1

Keeton, Fisher 0 1 1

Koester, Tuscl 1 0 1

Laskowski, A-O 1 0 1

Lashuay, Oakwd 1 0 1

Layfoield. CG/B 0 1 1

Lewis, Rantl 0 1 1

Liagridonis, M-S 1 0 1

B. Liestman, Fisher 1 0 1

Lindsey, SJ-O 0 1 1

Loevlace, Allen 0 1 1

Maggio, Centrl 0 1 1

C. Martinez, Arcola 0 1 1

Martinez, Tuscl 0 1 1

Matlock, LeRoy 1 0 1

McClendon, Centrl 0 1 1

McGregor, Centen 1 0 1

McKee, VG/H 0 1 1

Meeker, Urbana 0 1 1

Moore, Arcola 0 1 1

K. Moore, Centrl 0 1 1

Morris, M-S 0 1 1

Nargelenas, SltFrk 0 1 1

Osborne, BH/RA 0 1 1

Pinkerton, LeRoy 1 0 1

Quarstrom, STM 0 1 1

Quatrone, Centen 0 1 1

Raymer, Watsk 1 0 1

Pelmore, Urbana 0 1 1

P. Pierce, Tuscl 1 0 1

Reynolds, Fisher 0 1 1

Rogers, SltFrk 1 0 1

Schmidt, SltFk 1 0 1

Schumacher, BlRdg/DW 0 1 1

Sigrist, Arcola 0 1 1

Spears, Oakwd 1 0 1

Spicer, BH/RA 0 1 1

Stalter, Fisher 1 0 1

Sullivan, SJ-O 0 1 1

Summers, BlRdg/DW 1 0 1

Surheyao, Centen 0 1 1

Talbot, SltFrk 0 1 1

Tauer, BH/RA 1 0 1

C. Taylor, GCMS 0 1 1

C. Thomas, Mont 0 1 1

Tilstra, IWest 1 0 1

Truex, Arcola 0 1 1

Ulrey, A-O 1 0 1

Umland, BlRdg/DW 1 0 1

Vasey, Centen 0 1 1

Wagler, BH/RA 0 1 1

Warner, Rantl 1 0 1

Yoerk, M-S 1 0 1



8 MAN FOOTBALL

Kunsch, M/CP 30 55 85

Schunke, M/CP 36 47 83

Barney, M/CP 16 60 76

Albaugh, Judah 40 31 71

Totheroh, M/CP 16 50 66

Stoller, M/CP 30 33 63

Candler, Judah 25 31 56

J. Myhre, Judah 15 29 44

Hettmansberger, Judah 16 18 34

Jancola, Judah 10 24 34

Allen, M/CP 14 19 33

Garrison, M/CP 1 32 33

Ry.King, M/CP 7 26 33

C. Myhre, Judah 20 11 31

McKinley, M/CP 8 20 28

T. Dillman, Judah 5 16 21

Stone, Judah 9 10 19

Woodby, M/CP 9 9 18

Bailey, Judah 5 12 17

Ware, Judah 8 8 16

Randalls, M/CP 3 12 15

Ru. King, M/CP 6 8 14

Baltierra, Judah 3 9 12

Kasbergen, Judah 3 8 11

Salinas, M/CP 2 8 10

Warren, M/CP 2 4 6

Mijkovic, M/CP 2 3 5

Nash, M/CP 2 3 5

Sheridan, M/CP 3 2 5

Trumann, M/CP 1 4 5

J. Dillman, Judah 0 4 4

Satkoski, M/CP 0 2 2