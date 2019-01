2018-19 prep basketball schedules and results

BOYS' BASKETBALL

Arcola

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. BHRA* L 59-25 0-1

Nov. 21 vs. Milford* L 77-69 0-2

Nov. 23 vs. Schlarman* W 67-41 1-2

Nov. 24 vs. Fountain Central (Ind.)* L 68-67 1-3

Nov. 26 at Uni High W 53-52 2-3

Nov. 27 vs. Salt Fork L 57-54 2-4

Nov. 30 at Tri-County L 70-48 2-5

Dec. 4 at Stewardson-Strasburg L 42-39 2-6

Dec. 8 at Cissna Park L 68-26 2-7

Dec. 11 vs. Sullivan W 67-44 3-7

Dec. 14 vs. Neoga L 54-22 3-8

Dec. 18 at Tuscola L 54-32 3-9

Dec. 21 vs. Cumberland L 65-36 3-10

Dec. 26 vs. North Clay+ L 66-57 (OT) 3-11

Dec. 27 vs. Oblong+ W 52-39 4-11

Dec. 27 vs. Red Hill+ L 56-32 4-12

Dec. 28 vs. Sullivan+ W 59-48 5-12

Jan. 5 vs. Arthur Okaw Christian L 67-65 5-13

Jan. 8 at Casey-Westfield 7:30 p.m.

Jan. 11 at Judah Christian 7:30 p.m.

Jan. 15 at Sangamon Valley 7:30 p.m.

Jan. 19 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 21 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 22 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 23 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 24 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 25 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 26 LOVC Championships# TBA

Jan. 29 vs. Decatur Lutheran 7:30 p.m.

Feb. 1 at Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Feb. 5 vs. Blue Ridge 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. ALAH 7:30 p.m.

Feb. 9 at Villa Grove/Heritage 12:30 p.m.

Feb. 12 at Okaw Valley 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Argenta-Oreana 7:30 p.m.

*Hilltopper Turkey Tournament, at Scharman

+Dieterich Holiday Tournament

^LOVC NW Tournament, at Arcola

#LOVC Championships, at Arcola



Argenta-Oreana

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 27 vs. LeRoy L 64-27 0-1

Nov. 30 at Warrensburg-Latham L 80-61 0-2

Dec. 4 vs. St. Teresa* L 58-55 0-3

Dec. 5 vs. Maroa-Forsyth* W 50-46 1-3

Dec. 6 vs. Cerro Gordo/Bement* W 55-51 2-3

Dec. 11 vs. Unity L 68-56 2-4

Dec. 14 vs. Meridian L 79-51 2-5

Dec. 18 at Clinton L 63-37 2-6

Dec. 26 vs. GCMS+ L 62-33 2-7

Dec. 27 vs. Tuscola+ L 75-33 2-8

Dec. 27 vs. Neoga+ L 66-48 2-9

Dec. 28 vs. Oakwood+ L 63-21 2-10

Jan. 2 at Central A&M L 81-43 2-11

Jan. 4 at Maroa-Forsyth L 50-35 2-12

Jan. 8 vs. St. Teresa 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. ALAH 7:30 p.m.

Jan. 19 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 21 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 22 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 25 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 26 LOVC Championship# TBA

Jan. 29 at Okaw Valley 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Blue Ridge 7:30 p.m.

Feb. 2 at Heyworth 7 p.m.

Feb. 5 vs. Sangamon Valley 7:30 p.m.

Feb. 8 at Decatur Lutheran 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Feb. 15 at Arcola 7:30 p.m.

*Macon County Tournament, at Maroa-Forsyth

+Holiday Hoopla, at Monticello

^LOVC NW Tournament

#LOVC Championship, at Arthur



Armstrong-Potomac

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Hutsonville/Palestine* L 49-45 0-1

Nov. 20 vs. Martinsville* W 42-22 1-1

Nov. 21 vs. Tri-County* W 58-52 2-1

Nov. 23 vs. Hoopeston Area* L 58-40 2-2

Nov. 23 vs. Judah Christian* L 62-25 2-3

Nov. 27 at Iroquois West W 40-39 3-3

Nov. 30 vs. Judah Christian L 72-33 3-4

Dec. 4 vs. Cissna Park L 76-27 3-5

Dec. 7 at Milford L 58-43 3-6 (0-1)

Dec. 11 at Schlarman W 66-49 4-6 (1-1)

Dec. 13 vs. Cissna Park+ L 75-26 4-7

Dec. 15 vs. Chicago Longwood+ L 83-50 4-8

Dec. 15 vs. Oakwood+ L 69-45 4-9

Dec. 18 vs. St. Joseph-Ogden+ L 68-29 4-10

Dec. 21 vs. Schlarman+ L 58-50 4-11

Jan. 2 vs. Salt Fork L 40-25 4-12

Jan. 4 at Hoopeston Area L 66-57 4-13 (1-2)

Jan. 8 vs. BHRA 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 15 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 17 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 19 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 22 at Oakwood 7:30 p.m.

Jan. 25 vs. Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 26 at Seeger (Ind.) 7:30 p.m.

Jan. 29 at Westville 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Milford 7:30 p.m.

Feb. 5 at Schlarman 7:30 p.m.

Feb. 8 at Georgetown-RF 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. Hoopeston Area 7:30 p.m.

Feb. 15 at BHRA 7:30 p.m.

*Tri-County Thanksgiving Tournament

+Toyota of Danville Classic, at St. Joseph

^Vermilion County Tournament, at Palmer Arena, Danville



Arthur-Lovington-Atwood-Hammond

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 at Sullivan L 60-39 0-1

Nov. 30 vs. Oakwood L 70-30 0-2

Dec. 1 vs. Meridian L 73-42 0-3

Dec. 4 vs. Tuscola L 57-41 0-4

Dec. 7 at Cumberland L 72-46 0-5

Dec. 14 at Shelbyville L 74-43 0-6

Dec. 18 at Arthur Okaw Christian L 56-41 0-7

Dec. 21 vs. Riverton* L 62-27 0-8

Dec. 22 vs. St. Teresa* L 67-20 0-9

Dec. 27 vs. Mt. Pulaski* L 57-42 0-10

Dec. 28 vs. Decatur Lutheran* L 65-45 0-11

Jan. 4 vs. Oblong W 50-39 1-11

Jan. 8 at Central A&M 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. Tri-County 6:30 p.m.

Jan. 15 at Argenta-Oreana 7:30 p.m.

Jan. 19 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 21 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 22 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 23 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 24 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 25 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 26 LOVC Championship^ TBA

Jan. 29 vs. Sangamon Valley 7:30 p.m.

Feb. 1 at Decatur Lutheran 7:30 p.m.

Feb. 5 vs. Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Feb. 8 at Arcola 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. Blue Ridge 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Okaw Valley 7:30 p.m.

*St. Teresa Christmas Tournament

+LOVC NW Tournament

^LOVC Championship



Arthur Okaw Christian

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 17 vs. Heritage Christian (Ind.) W 58-55 1-0

Nov. 30 vs. Georgetown-RF W 58-41 2-0

Dec. 1 at Normal Calvary W 48-32 3-0

Dec. 4 vs. La Salette W 44-43 (OT) 4-0

Dec. 7 Defender Ministries Shootout* TBA

Dec. 8 Defender Ministries Shootout* TBA

Dec. 11 at Tri-County L 59-45 4-4

Dec. 14 vs. Villa Grove/Heritage W 74-60 5-4

Dec. 18 vs. ALAH W 56-41 6-4

Dec. 21 vs. DeLand-Weldon W 70-41 7-4

Dec. 27 vs. Christian Homeschool+ W 61-42 8-4

Dec. 28 vs. Calumet Christian+ W 57-38 9-4

Dec. 28 vs. Homeschool Resource+L 60-53 9-5

Dec. 29 vs. Preparing Courageous+W 2-0 (forfeit) 10-5

Jan. 4 vs. Cerro Gordo/Bement W 67-55 11-5

Jan. 5 at Arcola W 67-65 12-5

Jan. 8 at Cornerstone 7:30 p.m.

Jan. 11 at Decatur Lutheran 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. Judah Christian 7:30 p.m.

Jan. 18 Dayspring Classic^ TBA

Jan. 19 Dayspring Classic^ TBA

Jan. 22 vs. Tuscola 7:30 p.m.

Jan. 25 vs. Uni High 7:30 p.m.

Jan. 29 at Decatur Christian 7:30 p.m.

Jan. 31 Shekinah Tournament# TBA

Feb. 1 Shekinah Tournament# TBA

Feb. 2 Shekinah Tournament# TBA

Feb. 5 vs. Greenview 6:30 p.m.

Feb. 16 at LaSalette 7:30 p.m.

Feb. 21 ACSI Mid-America Trny~ TBA

Feb. 22 ACSI Mid-America Trny~ TBA

Feb. 23 ACSI Mid-America Trny~ TBA

Feb. 27 NACA Nationals& TBA

Feb. 28 NACA Nationals& TBA

March 1 NACA Nationals& TBA

March 2 NACA Nationals& TBA

*Defender Ministries Shootout

+AOC Holiday Classic

^Dayspring Classic, at Lake Zurich

#Shekinah/Rosedale Tournament

~ACSI Mid-America Tournament

&NACA Nationals, at Dayton, Tenn.



Bismarck-Henning/Rossville-Alvin

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Arcola* W 59-25 1-0

Nov. 21 vs. Schlarman* W 62-30 2-0

Nov. 23 vs. Fountain Central (Ind.)* W 79-60 3-0

Nov. 24 vs. Donovan* W 82-28 4-0

Nov. 27 at Cissna Park L 79-56 4-1

Nov. 30 vs. Milford W 50-39 5-1 (1-0)

Dec. 7 at Schlarman W 55-44 6-1 (2-0)

Dec. 11 at Hoopeston Area L 68-48 6-2 (2-1)

Dec. 14 vs. Unity L 48-33 6-3

Dec. 18 at PBL L 72-34 6-4

Dec. 27 vs. Centralia Lutheran+ W 90-80 7-4

Dec. 27 vs. North Vermillion (Ind.)+ L 57-47 7-5

Dec. 28 vs. Ind. Math & Science+ W 79-55 8-5

Dec. 28 vs. Fisher+ W 51-48 9-5

Dec. 29 vs. Blue Ridge+ L 45-42 9-6

Jan. 4 vs. Oakwood L 43-41 9-7 (2-2)

Jan. 8 at Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 15 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 17 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 19 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 22 at Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 25 vs. Westville 7:30 p.m.

Jan. 29 at Georgetown-RF 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Feb. 5 vs. Hoopeston Area 7:30 p.m.

Feb. 8 at Milford 7:30 p.m.

Feb. 12 at Salt Fork 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

*Topper Classic, at Schlarman

+BSN Classic, at Bismarck

^Vermilion County Tournament, at Palmer Arena, Danville



Blue Ridge

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Villa Grove/Heritage* L 59-41 0-1

Nov. 23 vs. Clinton* W 46-35 1-1

Nov. 23 vs. Heyworth* L 47-38 1-2

Nov. 24 CGB Turkey Tournament* W 2-2

Nov. 27 vs. DeLand-Weldon W 49-13 3-2

Dec. 1 at Midland W 66-38 4-2

Dec. 4 vs. Normal Calvary W 46-23 5-2

Dec. 7 at Fisher W 40-37 6-2

Dec. 11 vs. Uni High W 46-21 7-2

Dec. 14 vs. GCMS L 53-22 7-3

Dec. 20 at Iroquois West L 60-44 7-4

Dec. 27 vs. Salt Fork+ W 48-36 8-4

Dec. 27 vs. Villa Grove/Heritage+ L 55-42 8-5

Dec. 28 vs. Georgetown-RF+ W 56-37 9-5

Dec. 28 vs. Judah Christian+ L 67-47 9-6

Dec. 29 vs. BHRA+ W 45-42 10-6

Jan. 5 vs. Ridgeview L 56-36 10-7

Jan. 8 at Lexington 7 p.m.

Jan. 10 at LeRoy 7 p.m.

Jan. 12 vs. Tri-Point 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. Okaw Valley 7:30 p.m.

Jan. 19 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 21 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 22 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 25 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 26 LOVC Championship# TBA

Jan. 29 vs. Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Feb. 1 at Argenta-Oreana 7:30 p.m.

Feb. 5 at Arcola 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Sangamon Valley 7:30 p.m.

Feb. 12 at ALAH 7:30 p.m.

Feb. 15 at Decatur Lutheran 7:30 p.m.

*Cerro Gordo/Bement Turkey Tournament

+BSN Classic

^LOVC NW Tournament

#LOVC Championship



Centennial

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 at Champaign Central L 65-54 0-1

Nov. 21 vs. Rantoul W 70-64 1-1

Nov. 28 at Danville L 70-59 1-2

Nov. 30 at Peoria Manual L 60-40 1-3 (0-1)

Dec. 4 vs. Urbana L 60-56 1-4 (0-2)

Dec. 7 vs. Peoria L 63-55 1-5 (0-3)

Dec. 8 at Mt. Zion W 71-59 2-5

Dec. 11 at Rantoul W 62-40 3-5

Dec. 14 vs. McCluer South (Mo.) W 55-41 4-5

Dec. 21 at Decatur MacArthur W 63-54 5-5

Dec. 27 vs. Wauwatosa West (Wis.)* L 46-45 5-6

Dec. 28 vs. Bradley-Bourbonnais* W 60-43 6-6

Dec. 29 vs. Illiana Christian* W 70-51 7-6

Jan. 5 vs. Lincoln L 62-49 7-7

Jan. 8 at Normal Community 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. Champaign Central 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. Morton 6:30 p.m.

Jan. 18 at Urbana 7:30 p.m.

Jan. 19 vs. Normal U-High 6:30 p.m.

Jan. 22 at Mahomet-Seymour 7:30 p.m.

Jan. 26 vs. United Township+ 4:30 p.m.

Feb. 1 vs. Peoria Richwoods 7:30 p.m.

Feb. 2 vs. Danville 2:15 p.m.

Feb. 8 at Peoria Notre Dame 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Bloomington 7:30 p.m.

Feb. 19 at Normal West 7:30 p.m.

*Kankakee Holiday Tournament

+Peoria High Shootout



Cerro Gordo/Bement

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Windsor/Stew-Stras* W 47-44 1-0

Nov. 23 vs. Sangamon Valley* W 75-56 2-0

Nov. 23 vs. Uni High* W 56-40 3-0

Nov. 24 vs. Heyworth* L 69-45 3-1

Nov. 27 at Tri-City W 76-53 4-1

Nov. 30 vs. Mt. Pulaski L 68-57 4-2

Dec. 3 vs. Warrensburg-Latham+ L 74-40 4-3

Dec. 5 vs. Sangamon Valley+ W 62-49 5-3

Dec. 6 vs. Argenta-Oreana+ L 55-51 5-4

Dec. 11 at Meridian L 66-61 5-5

Dec. 14 vs. DeLand-Weldon W 74-23 6-5

Dec. 15 vs. Judah Christian L 57-30 6-6

Dec. 18 vs. Tri-County L 53-49 6-7

Dec. 21 at Tuscola L 66-58 6-8

Jan. 4 at Arthur Okaw Christian L 67-55 6-9

Jan. 5 vs. Decatur Christian 6 p.m.

Jan. 8 at Sullivan 7:30 p.m.

Jan. 11 at Villa Grove/Heritage 7:30 p.m.

Jan. 12 at Fisher 5:30 p.m.

Jan. 15 at Decatur Lutheran 7:30 p.m.

Jan. 19 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 21 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 22 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 23 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 24 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 25 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 26 LOVC Championships# TBA

Jan. 29 at Blue Ridge 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Arcola 7:30 p.m.

Feb. 2 vs. Uni High 2:15 p.m.

Feb. 5 at ALAH 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Okaw Valley 7:30 p.m.

Feb. 12 at Argenta-Oreana 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Sangamon Valley 7:30 p.m.

*Cerro Gordo/Bement Turkey Tournament

+Macon County Tournament, at Maroa-Forsyth

^LOVC NW Tournament, at Arcola

#LOVC Championships, at Arcola



Champaign Central

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Centennial W 65-54 1-0

Nov. 23 vs. Gateway Legacy Christian W 70-41 2-0

Nov. 24 at St. Joseph-Ogden W 54-41 3-0

Nov. 30 at Peoria Richwoods L 61-49 3-1 (0-1)

Dec. 4 at Morton L 47-38 3-2

Dec. 7 vs. Normal Community L 56-48 3-3 (0-2)

Dec. 14 at Bloomington L 75-42 3-4 (0-3)

Dec. 18 at Decatur Eisenhower W 71-56 4-4

Dec. 27 vs. T.F. North* W 44-39 5-4

Dec. 28 vs. Arlington (Tenn.)* W 59-44 6-4

Dec. 29 vs. Belleville West* L 57-24 6-5

Dec. 29 vs. Evanston* L 74-48 6-6

Jan. 4 vs. Normal West W 50-41 7-6 (1-3)

Jan. 5 vs. Belleville Althoff+ W 70-51 8-6

Jan. 11 at Centennial 7:30 p.m.

Jan. 12 at Libertyville 5:30 p.m.

Jan. 15 vs. Trinity Catholic (Mo.)^ 6 p.m.

Jan. 18 Chick-fil-A Tourney^ TBA

Jan. 19 Chick-fil-A Tourney^ TBA

Jan. 22 vs. Peoria Manual 7:30 p.m.

Jan. 26 at Kankakee 6:30 p.m.

Feb. 1 vs. Urbana 7:30 p.m.

Feb. 2 at Chatham Glenwood 6:30 p.m.

Feb. 8 at Danville 7:30 p.m.

Feb. 9 vs. TH (Ind.) North# TBA

Feb. 15 at Peoria 7:30 p.m.

Feb. 19 vs. Peoria Notre Dame 7:30 p.m.

Feb. 22 at Proviso East 7:30 p.m.

*Centralia Holiday Tournament

+St. Joseph-Ogden Shootout

^Chick-fil-A Tournament, at Belleville East

#Teutopolis Shootout



Chrisman

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. La Salette* L 58-30 0-1

Nov. 20 vs. Paris* L 88-45 0-2

Nov. 21 vs. St. Thomas More* L 82-43 0-3

Nov. 23 vs. Georgetown-RF* L 58-56 0-4

Nov. 27 at Martinsville PPD.

Nov. 30 vs. La Salette L 46-24 0-5

Dec. 7 at Oakwood L 66-58 0-6 (0-1)

Dec. 11 at Salt Fork L 54-46 0-7 (0-2)

Dec. 14 vs. Westville L 43-40 0-8 (0-3)

Dec. 17 at Martinsville W 64-31 1-8

Dec. 27 vs. Paris JV+ W 69-53 2-8

Dec. 28 vs. Westville+ L 30-24 2-9

Dec. 28 vs. Tri-County+ W 80-74 (OT) 3-9

Dec. 29 vs. Hutsonville/Palestine+ L 71-55 3-10

Jan. 4 at Georgetown-RF L 51-32 3-11 (0-4)

Jan. 5 vs. Tri-County W 63-62 (2OT) 4-11

Jan. 8 at Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. Milford 4:30 p.m.

Jan. 15 at Villa Grove/Heritage 7:30 p.m.

Jan. 22 vs. BHRA 7:30 p.m.

Jan. 25 at Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Feb. 1 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

Feb. 2 at Paris 7:45 p.m.

Feb. 5 vs. Oakwood 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Salt Fork 7:30 p.m.

Feb. 12 at Westville 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Georgetown-RF 7:30 p.m.

*Paris Thanksgiving Tournament

+Kansas Holiday Tournament



Cissna Park

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov 27 vs. BHRA W 79-56 1-0

Dec. 4 at Armstrong-Potomac W 76-27 2-0

Dec. 8 vs. Arcola W 68-26 3-0

Dec. 11 vs. St. Joseph-Ogden W 56-43 4-0

Dec. 13 vs. Armstrong-Potomac* W 75-26 5-0

Dec. 15 vs. Schlarman* W 79-33 6-0

Dec. 15 vs. Chicago Longwood* W 62-26 7-0

Dec. 18 vs. Oakwood* W 53-23 8-0

Dec. 21 vs. St. Joseph-Ogden* W 66-37 9-0

Dec. 27 vs. Elverado+ W 67-52 10-0

Dec. 28 vs. Salem+ L 51-44 10-1

Dec. 29 vs. Steeleville+ W 66-47 11-1

Dec. 29 vs. Benton+ W 52-40 12-1

Jan. 4 vs. Iroquois West W 82-37 13-1 (1-0)

Jan. 5 vs. Monticello^ W 61-48 14-1

Jan. 8 at South Newton (Ind.) 7 p.m.

Jan. 11 at Clifton Central 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. St. Anne 2:30 p.m.

Jan. 15 vs. GCMS 7 p.m.

Jan. 18 vs. Dwight 7 p.m.

Jan. 19 vs. Bishop McNamara 2:30 p.m.

Jan. 25 at Watseka 7:30 p.m.

Jan. 26 at Milford 2:30 p.m.

Jan. 29 SVC Tournament# TBA

Feb. 1 SVC Tournament# TBA

Feb. 2 SVC Tournament# TBA

Feb. 8 vs. Momence 7 p.m.

Feb. 9 Riverton Shootout& TBA

Feb. 12 vs. La Salette 7 p.m.

Feb. 15 at PBL 7:30 p.m.

*Toyota of Danville Classic, at St. Joseph

+Duster Thomas Hoops Classic, at Pinckneyville

^SJ-O Shootout

#SVC Tournament

&Riverton Shootout



Clinton

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Heyworth W 59-54 1-0

Nov. 23 vs. Blue Ridge* L 46-35 1-1

Nov. 23 vs. Villa Grove/Heritage* L 56-42 1-2

Nov. 24 vs. Uni High* W 63-29 2-2

Nov. 27 vs. Tri-Valley L 61-53 2-3

Nov. 30 at Maroa-Forsyth W 60-44 3-3

Dec. 1 at Illini Central L 70-55 3-4

Dec. 4 vs. Mt. Pulaski W 71-65 4-4

Dec. 7 at Unity L 47-42 4-5

Dec. 8 vs. Rochester L 49-45 4-6

Dec. 11 at Riverton L 61-42 4-7

Dec. 15 vs. Beardstown+ L 55-37 4-8

Dec. 18 vs. Argenta-Oreana W 63-37 5-8

Dec. 21 at LeRoy L 68-32 5-9

Jan. 4 at Tuscola L 54-42 5-10 (0-1)

Jan. 5 vs. Sangamon Valley^ W 77-20 6-10

Jan. 8 vs. Monticello 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. Central A&M 7:30 p.m.

Jan. 15 at St. Teresa 7:30 p.m.

Jan. 18 vs. Sullivan 7:30 p.m.

Jan. 26 CIC Tournament# TBA

Jan. 28 CIC Tournament# TBA

Jan. 29 CIC Tournament# TBA

Jan. 30 CIC Tournament# TBA

Feb. 1 CIC Tournament# TBA

Feb. 5 vs. Shelbyville 7:30 p.m.

Feb. 8 at Warrensburg-Latham 7:30 p.m.

Feb. 9 NTC/CIC Shootout& TBA

Feb. 15 vs. Meridian 7:30 p.m.

Feb. 16 at Olympia 6:30 p.m.

Feb. 19 at Mt. Zion 7:30 p.m.

Feb. 22 at Prairie Central 7:30 p.m.

*Cerro Gordo Turkey Tournament

+Jacksonville Shootout, at Jacksonville Bowl

^Clinton’s New Year’s Showdown

#CIC Tournament, at Warrensburg-Latham

&NTC/CIC Shootout, at Altamont



Danville

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Rantoul W 71-39 1-0

Nov. 21 at Mahomet-Seymour W 64-47 2-0

Nov. 23 vs. Rockford Lutheran* W 73-53 3-0

Nov. 23 vs. Moline* W 79-50 4-0

Nov. 24 vs. Chicago Wells* W 87-64 5-0

Nov. 28 vs. Centennial W 70-59 6-0

Nov. 30 vs. Pontiac W 84-74 7-0

Dec. 1 at La Salette W 63-29 8-0

Dec. 7 vs. Bloomington W 81-78 9-0 (1-0)

Dec. 14 vs. Normal West W 57-50 (OT) 10-0 (2-0)

Dec. 15 vs. Metamora W 60-57 11-0

Dec. 27 vs. St. Charles North^ L 62-48 11-1

Dec. 28 vs. Lockport^ W 66-64 12-1

Dec. 28 vs. Plainfield North^ W 71-56 13-1

Dec. 29 vs. West Aurora^ L 70-64 13-2

Jan. 5 vs. Decatur MacArthur# W 71-67 14-2

Jan. 8 at Urbana 7:30 p.m.

Jan. 11 at Peoria Notre Dame 7:30 p.m.

Jan. 18 vs. Peoria Richwoods 7:30 p.m.

Jan. 19 at Galesburg MLK Shootout% TBA

Jan. 22 vs. Watseka 7:30 p.m.

Jan. 26 vs. Urbana 2:30 p.m.

Feb. 1 vs. Normal Community 7:30 p.m.

Feb. 2 at Centennial 2:15 p.m.

Feb. 8 vs. Champaign Central 7:30 p.m.

Feb. 9 Teutopolis Shootout$ TBA

Feb. 15 at Peoria Manual 7:30 p.m.

Feb. 18 at Rantoul 7:30 p.m.

Feb. 19 vs. Peoria 7:30 p.m.

Feb. 21 at Terre Haute (Ind.) South 7 p.m.

*Galesburg Thanksgiving Tournament

+High Level Shootout, at Indianapolis

^Pontiac Holiday Tournament

#SJ-O Shootout

%Galesburg MLK Shootout

$Teutopolis Shootout



DeLand-Weldon

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 23 Normal Calvary Turkey Trny* TBA

Nov. 24 Normal Calvary Turkey Trny* TBA

Nov. 27 at Blue Ridge L 49-13

Nov. 30 vs. First Baptist 7:30 p.m.

Dec. 4 vs. Uni High 7:30 p.m.

Dec. 7 at Normal Calvary 7:30 p.m.

Dec. 11 at Decatur Christian 7:30 p.m.

Dec. 14 at Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Dec. 17 vs. Lowpoint-Washburn 7 p.m.

Dec. 21 at Arthur Okaw Christian 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. Normal Calvary 7:30 p.m.

Jan. 18 at Uni High 7:30 p.m.

Jan. 25 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 29 vs. Cornerstone 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Decatur Christian 7:30 p.m.

Feb. 5 at Judah Christian 7:30 p.m.

Feb. 9 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 11 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 12 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 13 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 14 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 15 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 16 ECIC Tournament+ TBA

*Normal Calvary Turkey Tournament



Fisher

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Prairie Central* W 79-66 1-0

Nov. 20 vs. Iroquois West* W 53-50 2-0

Nov. 21 vs. GCMS* W 66-57 3-0

Nov. 24 vs. Eureka* L 82-56 3-1

Nov. 30 vs. El Paso-Gridley L 70-49 3-2 (0-1)

Dec. 4 at LeRoy L 65-54 3-3 (0-2)

Dec. 7 vs. Blue Ridge L 40-37 3-4

Dec. 8 at Tuscola L 48-35 3-5

Dec. 11 vs. St. Thomas More L 66-58 3-6

Dec. 14 at Tremont L 85-66 3-7 (0-3)

Dec. 20 at GCMS L 69-43 3-8 (0-4)

Dec. 27 vs. Ind. Math & Science+ W 71-51 4-8

Dec. 27 vs. Milford+ W 62-34 5-8

Dec. 28 vs. North Vermillion (Ind.)+ L 56-44 5-9

Dec. 28 vs. BHRA+ L 51-48 5-10

Dec. 29 vs. Lexington+ W 67-51 6-10

Jan. 4 at Ridgeview L 45-35 6-11 (0-5)

Jan. 8 at Deer Creek-Mackinaw 7 p.m.

Jan. 12 vs. Cerro Gordo/Bement 7 p.m.

Jan. 18 vs. Heyworth 7 p.m.

Jan. 19 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 21 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 22 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 23 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 24 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 25 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 26 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 29 vs. Flanagan-Cornell 7 p.m.

Feb. 1 vs. Eureka 7 p.m.

Feb. 5 at Uni High 7 p.m.

Feb. 8 vs. Lexington 7 pm.

Feb. 12 vs. Tri-Valley 7 p.m.

Feb. 15 at Fieldcrest 7 p.m.

*GCMS Thanksgiving Tournament

+BSN Classic, at Bismarck

^McLean County/HOIC Tournament



Georgetown-Ridge Farm

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Paris* L 52-40 0-1

Nov. 20 vs. St. Thomas More* L 85-29 0-2

Nov. 23 vs. La Salette* L 57-34 0-3

Nov. 23 vs. Chrisman* W 58-56 1-3

Nov. 30 at Arthur Okaw Christian L 58-41 1-4

Dec. 4 vs. North Vermillion (Ind.) L 59-33 1-5

Dec. 7 vs. Salt Fork L 42-33 1-6 (0-1)

Dec. 11 at Milford L 43-35 1-7 (0-2)

Dec. 14 at Oakwood L 65-31 1-8 (0-3)

Dec. 27 vs. Villa Grove/Heritage+ L 64-39 1-9

Dec. 27 vs. Judah Christian+ L 75-49 1-10

Dec. 28 vs. Blue Ridge+ L 56-37 1-11

Dec. 28 vs. vs. Lexington+ L 54-53 1-12

Dec. 29 vs. Indiana Math & Science+L 70-69 1-13

Jan. 4 vs. Chrisman W 51-32 2-13 (1-3)

Jan. 8 vs. Westville 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 15 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 17 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 19 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 22 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 26 at Schlarman 11:30 a.m.

Jan. 29 vs. BHRA 7:30 p.m.

Feb. 1 at Westville 7:30 p.m.

Feb. 5 at Salt Fork 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. Oakwood 7:30 p.m.

Feb. 15 at Chrisman 7:30 p.m.

*Paris Thanksgiving Tournament

+BSN Classic, at Broadlands

^Vermilion County Tournament, at Danville



Gibson City-Melvin-Sibley

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Iroquois West* W 80-51 1-0

Nov. 20 vs. Prairie Central* L 59-50 1-1

Nov. 21 vs. Fisher* L 66-57 1-2

Nov. 24 vs. LeRoy* W 74-63 2-2

Nov. 30 vs. Flanagan-Cornell W 53-34 3-2 (1-0)

Dec. 4 at Tri-Valley W 58-42 4-2 (2-0)

Dec. 11 vs. PBL W 61-37 5-2

Dec. 14 at Blue Ridge W 53-22 6-2

Dec. 20 vs. Fisher W 69-43 7-2 (3-0)

Dec. 26 vs. Argenta-Oreana+ W 62-33 8-2

Dec. 27 vs. Neoga+ W 79-59 9-2

Dec. 27 vs. Tuscola+ W 63-45 10-2

Dec. 28 vs. PBL+ W 61-49 11-2

Jan. 4 at Tremont W 72-55 12-2 (4-0)

Jan. 5 vs. Hoopeston Area W 67-47 13-2

Jan. 8 at El Paso-Gridley 7 p.m.

Jan. 11 vs. Heyworth 7 p.m.

Jan. 15 at Cissna Park 7 p.m.

Jan. 18 vs. Deer Creek-Mackinaw 7 p.m.

Jan. 19 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 21 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 22 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 23 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 24 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 25 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 26 McLean Co./HOIC Trny^ TBA

Jan. 29 vs. Fieldcrest 7 p.m.

Feb. 1 vs. Ridgeview 7 p.m.

Feb. 5 at Watseka 7 p.m.

Feb. 8 at Eureka 7 p.m.

Feb. 9 at St. Thomas More 7:30 p.m.

Feb. 12 at LeRoy 7 p.m.

Feb. 15 at Lexington 7 p.m.

*Gibson City Melvin-Sibley Thanksgiving Tournament

+Holiday Hoopla, at Monticello

^McLean County/HOIC Tournament



Hoopeston Area

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Judah Christian* L 77-48 0-1

Nov. 20 vs. Hutsonville/Palestine* W 49-45 1-1

Nov. 21 vs. Martinsville* W 75-44 2-1

Nov. 23 vs. Armstrong-Potomac* W 58-40 3-1

Nov. 23 vs. Tri-County L 59-53 3-2

Nov. 27 vs. PBL L 66-34 3-3

Nov. 30 vs. Uni High W 59-36 4-3

Dec. 1 at Martinsville W 80-44 5-3

Dec. 4 at Schlarman W 73-57 6-3 (1-0)

Dec. 7 at Westville W 50-26 7-3 (2-0)

Dec. 11 vs. BHRA W 68-48 8-3 (3-0)

Dec. 14 vs. Tri-Point+ L 54-53 8-4

Dec. 15 vs. Westville+ W 49-40 9-4

Dec. 15 vs. Kankakee McNamara+ L 64-47 9-5

Dec. 17 vs. Watseka+ L 70-63 (OT) 9-6

Jan. 4 vs. Armstrong-Potomac W 66-57 10-6 (4-0)

Jan. 5 at GCMS L 67-47 10-7

Jan. 8 at Milford 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 15 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 17 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 19 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 22 vs. Georgetown-RF 7:30 p.m.

Jan. 25 vs. Salt Fork 7:30 p.m.

Jan. 29 at Oakwood 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Chrisman 7:30 p.m.

Feb. 5 at BHRA 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Feb. 12 at Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Milford 7:30 p.m.

*Tri-County Thanksgiving Tournament

+Watseka Holiday Tournament

^Vermilion County Tournament, at Palmer Arena, Danville



Iroquois West

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. GCMS* L 80-51 0-1

Nov. 20 vs. Fisher* L 53-50 0-2

Nov. 23 vs. Prairie Central* L 65-50 0-3

Nov. 24 vs. Tri-Point* W 61-58 1-3

Nov. 27 vs. Armstrong-Potomac L 40-39 1-4

Nov. 30 vs. Momence L 66-53 1-5 (0-1)

Dec. 4 vs. Milford L 49-48 1-6

Dec. 7 at Gardner-SW L 63-44 1-7

Dec. 11 at Herscher L 51-26 1-8

Dec. 13 vs. Momence+ L 82-62 1-9

Dec. 15 vs. Milford+ L 60-35 1-10

Dec. 15 vs. La Salette+ L 36-26 1-11

Dec. 18 vs. Donovan+ W 47-38 2-11

Dec. 20 vs. Blue Ridge W 60-44 3-11

Dec. 22 vs. Donovan W 42-31 4-11

Jan. 4 at Cissna Park L 82-37 4-12 (0-2)

Jan. 7 vs. Tri-Point 7 p.m.

Jan. 8 at Prairie Central 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. Watseka 7:30 p.m.

Jan. 15 at PBL 7:30 p.m.

Jan. 18 at Illinois Lutheran 7:30 p.m.

Jan. 22 at South Newton (Ind.) 7:30 p.m.

Jan. 26 Bobcat Shootout^ TBA

Jan. 29 SVC Tournament# TBA

Jan. 31 SVC Tournament# TBA

Feb. 1 SVC Tournament# TBA

Feb. 2 SVC Tournament# TBA

Feb. 8 vs. Dwight 7 p.m.

Feb. 9 at Herscher 7:30 p.m.

Feb. 12 at Ridgeview 7:30 p.m.

Feb. 15 at Clifton Central 7:30 p.m.

*GCMS Thanksgiving Tournament

+Watseka Holiday Tournament

^Bobcat Shootout, at Beecher

#SVC Tournament, at Clifton Central



Judah Christian

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Hoopeston Area* W 77-48 1-0

Nov. 20 vs. Tri-County* L 64-59 1-1

Nov. 21 vs. Hutsonville/Palestine* W 61-37 2-1

Nov. 23 vs. Martinsville* W 80-14 3-1

Nov. 23 vs. Armstrong-Potomac* W 62-25 4-1

Nov. 27 at Oakwood W 58-55 (OT) 5-1

Nov. 30 at Armstrong-Potomac W 72-33 6-1

Dec. 4 vs. Salt Fork W 53-28 7-1

Dec. 14 at Tuscola W 75-49 8-1

Dec. 15 at Cerro Gordo/Bement W 57-30 9-1

Dec. 21 vs. Greenview W 100-49 10-1

Dec. 27 vs. Lexington+ W 66-34 11-1

Dec. 27 vs. Georgetown-RF+ W 75-49 12-1

Dec. 28 vs. Salt Fork+ L 46-44 (OT) 12-2

Dec. 28 vs. Blue Ridge+ W 67-47 13-2

Dec. 29 vs. North Vermillion (Ind.)+ W 63-60 (OT) 14-2

Jan. 7 at Cornerstone 8 p.m.

Jan. 8 at Uni High 8 p.m.

Jan. 11 vs. Arcola 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. Villa Grove/Heritage 2:30 p.m.

Jan. 15 at Arthur Okaw Christian 7:30 p.m.

Jan. 18 at Decatur Christian 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Cornerstone 8 p.m.

Jan. 29 vs. La Salette 7:30 p.m.

Feb. 1 at Normal Calvary 8 p.m.

Feb. 5 vs. DeLand-Weldon 7:30 p.m.

Feb. 9 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 12 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 14 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 15 ECIC Tournament+ TBA

*Tri-County Turkey Tournament

+BSN Classic, at Heritage



La Salette

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Chrisman* W 58-30 1-0

Nov. 21 vs. Paris* W 41-37 2-0

Nov. 23 vs. Georgetown-RF* W 57-34 3-0

Nov. 23 vs. St. Thomas More* L 62-45 3-1

Nov. 30 at Chrisman W 46-24 4-1

Dec. 1 vs. Danville L 63-29 4-2

Dec. 4 at Arthur Okaw Christian L 44-43 (OT) 4-3

Dec. 7 at Charleston L 55-53 4-4

Dec. 8 Springfield Homeschool W 38-18 5-4

Dec. 11 at Oblong W 57-34 6-4

Dec. 13 vs. St. Thomas More L 55-41 6-5

Dec. 14 vs. Milford+ W 52-42 7-5

Dec. 15 vs. Iroquois West+ W 36-26 8-5

Dec. 15 vs. Donovan+ W 52-24 9-5

Dec. 18 vs. Momence+ W 52-44 10-5

Dec. 19 vs. Watseka+ L 45-44 10-6

Jan. 8 vs. Tri-County 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. Rantoul 7 p.m.

Jan. 15 at Monticello 7:30 p.m.

Jan. 18 Redbird Roundball Classic^ TBA

Jan. 19 Redbird Roundball Classic^ TBA

Jan. 26 vs. Chicago Air Force Academy 2 p.m.

Jan. 29 at Judah Christian 7:30 p.m.

Feb. 1 at Quincy Notre Dame 8:30 p.m.

Feb. 2 at Pittsfield 2 p.m.

Feb. 5 at PBL 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Unity 7:30 p.m.

Feb. 9 at Attica (Ind.) 7:30 p.m.

Feb. 12 at Cissna Park 7:30 p.m.

Feb. 16 vs. Arthur Okaw Christian 7:30 p.m.

Feb. 19 vs. Gateway Legacy 6 p.m.

*Paris Thanksgiving Tournament

+Watseka Holiday Tournament

^Redbird Roundball Classic



LeRoy

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Warrensburg-Latham* L 64-61 0-1

Nov. 21 vs. Eureka* L 67-63 0-2

Nov. 23 vs. Tri-Point* W 79-43 1-2

Nov. 24 vs. GCMS* L 74-63 1-3

Nov. 27 at Argenta-Oreana W 64-27 2-3

Nov. 30 vs. Ridgeview W 59-43 3-3 (1-0)

Dec. 4 vs. Fisher W 65-54 4-3 (2-0)

Dec. 7 vs. Eureka W 57-54 5-3 (3-0)

Dec. 11 at Lexington L 81-56 5-4 (3-1)

Dec. 14 at Heyworth W 55-32 6-4 (4-1)

Dec. 21 vs. Clinton W 68-32 7-4

Jan. 4 vs. Fieldcrest W 59-57 8-4 (5-1)

Jan. 8 at Tremont 7 p.m.

Jan. 10 vs. Blue Ridge 7 p.m.

Jan. 15 at Tri-Valley 7 p.m.

Jan. 17 vs. El Paso-Gridley 7 p.m.

Jan 19 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan 21 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan 22 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan 23 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan 24 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan 25 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan 26 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 29 vs. Uni High 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Flanagan-Cornell 7 p.m.

Feb. 5 at Judah Christian 7:30 p.m.

Feb. 8 at Deer Creek-Mackinaw 7 p.m.

Feb. 12 vs. GCMS 7 p.m.

Feb. 15 at Decatur Lutheran 7:30 p.m.

*GCMS Thanksgiving Tournament

+McLean County/HOIC Tournament



Mahomet-Seymour

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 at Rantoul W 56-42 1-0

Nov. 21 vs. Danville L 64-47 1-1

Nov. 24 vs. St. Thomas More W 52-43 2-1

Nov. 30 at Charleston W 81-59 3-1 (1-0)

Dec. 4 at Mt. Zion W 56-44 4-1 (2-0)

Dec. 6 vs. Taylorville L 60-46 4-2 (2-1)

Dec. 11 at Normal U-High L 62-50 4-3

Dec. 15 vs. Dunlap W 62-48 5-3

Dec. 18 vs. Lincoln L 65-59 5-4 (2-2)

Dec. 22 vs. Effingham L 79-77 (OT) 5-5

Dec. 26 vs. Normal Community* L 50-36 5-6

Dec. 27 vs. North Chicago* W 63-57 6-6

Dec. 28 vs. North Lawndale* L 56-34 6-7

Dec. 28 vs. Plainfield South* L 69-50 6-8

Jan. 5 vs. St. Louis MICDS+ L 47-44 6-9

Jan. 8 vs. Mattoon 7:30 p.m.

Jan. 11 at Effingham 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. Washington 7:30 p.m.

Jan. 22 vs. Centennial 7:30 p.m.

Jan. 25 at Lincoln 7:30 p.m.

Jan. 26 at Canton 6:30 p.m.

Feb. 1 vs. Mt. Zion 7:30 p.m.

Feb. 5 at Urbana 7:30 p.m.

Feb. 8 at Taylorville 7:30 p.m.

Feb. 12 at Normal West 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Charleston 7:30 p.m.

Feb. 22 at Mattoon 7:30 p.m.

*State Farm Holiday Classic, Bloomington-Normal

+Taylorville Shootout



Milford

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Fountain Central (Ind.)*L 72-60 0-1

Nov. 21 vs. Arcola* W 77-69 1-1

Nov. 23 vs. Donovan* W 60-39 2-1

Nov. 24 vs. Schlarman* L 61-59 2-2

Nov. 30 at BHRA L 50-39 2-3 (0-1)

Dec. 1 at Watseka L 55-39 2-4

Dec. 4 at Iroquois West W 49-48 3-4

Dec. 7 vs. Armstrong-Potomac W 58-43 4-4 (1-1)

Dec. 11 vs. Georgetown-RF W 43-35 5-4 (2-1)

Dec. 14 vs. La Salette+ L 52-42 5-5

Dec. 15 vs. Iroquois West+ W 60-35 6-5

Dec. 15 vs. Momence+ L 69-61 6-6

Dec. 17 vs. Donovan+ W 50-22 7-6

Dec. 27 vs. North Vermillion (Ind.)^ W 63-53 8-6

Dec. 27 vs. Fisher^ L 62-34 8-7

Dec. 28 vs. Centralia Lutheran^ W 76-66 9-7

Dec. 28 vs. Ind. Math & Science^ W 68-51 10-7

Dec. 29 vs. Villa Grove/Heritage^ L 67-48 10-8

Jan. 4 vs. Schlarman W 60-28 11-8 (3-1)

Jan. 8 vs. Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 12 at Chrisman 4:30 p.m.

Jan. 22 at Salt Fork 7:30 p.m.

Jan. 25 vs. Oakwood 7:30 p.m.

Jan. 26 vs. Cissna Park 2:30 p.m.

Feb. 1 at Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Feb. 5 vs. Westville 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. BHRA 7:30 p.m.

Feb. 9 vs. Grant Park 7:30 p.m.

Feb. 12 at Schlarman 7:30 p.m.

Feb. 15 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

*Hilltopper Turkey Tournament, at Schlarman

+Watseka Holiday Tournament

^BSN Classic, at Bismarck



Monticello

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Pleasant Plains W 57-47 1-0

Nov. 27 vs. Riverton W 53-37 2-0

Nov. 30 at Salt Fork W 58-24 3-0

Dec. 4 at Auburn W 46-25 4-0

Dec. 11 at Warrensburg-Latham W 53-29 5-0

Dec. 14 vs. Rantoul W 52-49 6-0

Dec. 15 vs. Hillsboro* W 60-27 7-0

Dec. 15 vs. Greenville* W 40-37 8-0

Dec. 21 at Marshall L 58-48 8-1

Dec. 26 vs. Oakwood+ W 35-32 9-1

Dec. 26 vs. PBL+ L 54-49 9-2

Dec. 27 vs. Ridgeview+ W 38-35 10-2

Dec. 28 vs. Tuscola+ W 52-29 11-2

Jan. 5 vs. Cissna Park^ L 61-48 11-3

Jan. 8 at Clinton 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. PBL 7 p.m.

Jan. 15 vs. La Salette 7 p.m.

Jan. 18 vs. Prairie Central 7 p.m.

Jan. 19 at Meridian 7:30 p.m.

Jan. 22 at Rantoul 7 p.m.

Jan. 25 at Pontiac 7 p.m.

Jan. 29 vs. St. Joseph-Ogden 7 p.m.

Feb. 1 vs. Chillicothe IVC 7 p.m.

Feb. 5 at St. Thomas More 7 p.m.

Feb. 8 at Bloomington CC 7 p.m.

Feb. 9 at St. Teresa 6 p.m.

Feb. 12 vs. Unity 7 p.m.

Feb. 15 vs. Olympia 7 p.m.

*Greenville Shootout

+Holiday Hoopla, at Monticello

^SJ-O Shootout



Oakwood

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 27 vs. Judah Christian L 58-55 (OT) 0-1

Nov. 30 at ALAH W 70-30 1-1

Dec. 4 at St. Thomas More W 65-62 (2 OT) 2-1

Dec. 7 vs. Chrisman W 66-58 3-1 (1-0)

Dec. 11 at Westville W 49-19 4-1 (2-0)

Dec. 13 vs. Schlarman* W 69-29 5-1

Dec. 14 vs. Georgetown-RF W 65-31 6-1 (3-0)

Dec. 15 vs. St. Joseph-Ogden* L 56-28 6-2

Dec. 15 vs. Armstrong-Potomac* W 69-45 7-2

Dec. 18 vs. Cissna Park* L 53-23 7-3

Dec. 21 vs. Chicago Longwood* L 54-48 7-4

Dec. 26 vs. Monticello+ L 35-32 7-5

Dec. 26 vs. Ridgeview+ L 53-52 7-6

Dec. 27 vs. PBL+ L 57-28 7-7

Dec. 28 vs. Argenta-Oreana+ W 63-21 8-7

Jan. 4 at BHRA W 43-41 9-7 (4-0)

Jan. 8 at Salt Fork 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 15 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 17 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 19 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 22 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Jan. 25 at Milford 7:30 p.m.

Jan. 29 vs. Hoopeston Area 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Salt Fork 7:30 p.m.

Feb. 5 at Chrisman 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Westville 7:30 p.m.

Feb. 12 at Georgetown-RF 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Schlarman 7:30 p.m.

*Toyota of Danville Classic, at St. Joseph

+Holiday Hoopla, at Monticello

^Vermilion County Tournament, at Danville



Paxton-Buckley-Loda

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 at Tri-Valley L 57-45 0-1

Nov. 27 at Hoopeston Area W 66-34 1-1

Nov. 30 at Dwight W 55-39 2-1 (1-0)

Dec. 7 vs. Clifton Central W 49-25 3-1 (2-0)

Dec. 8 vs. Unity W 72-59 4-1

Dec. 11 at GCMS L 61-37 4-2

Dec. 14 vs. Prairie Central W 60-59 5-2

Dec. 18 vs. BHRA W 72-34 6-2

Dec. 21 at Bloomington CC L 73-45 6-3

Dec. 26 vs. Ridgeview+ W 60-54 7-3

Dec. 26 vs. Monticello+ W 54-49 8-3

Dec. 27 vs. Oakwood+ W 57-28 9-3

Dec. 28 vs. GCMS+ L 61-49 9-4

Jan. 4 at Momence W 79-58 10-4 (3-0)

Jan. 5 at Shelbyville L 58-56 10-5

Jan. 8 at Rantoul 7:30 p.m.

Jan. 11 at Monticello 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. St. Joseph-Ogden 4 p.m.

Jan. 15 vs. Iroquois West 7:30 p.m.

Jan. 22 at St. Thomas More 7:30 p.m.

Jan. 25 vs. Tuscola 7:30 p.m.

Jan. 29 SVC Tournament+ TBA

Feb. 1 SVC Tournament+ TBA

Feb. 2 SVC Tournament+ TBA

Feb. 5 vs. La Salette 7:30 p.m.

Feb. 8 at Watseka 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Cissna Park 7:30 p.m.

*Holiday Hoopla, at Monticello

+Sangamon Valley Conference Tournament, at Clifton Central



Prairie Central

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Fisher* L 79-66 0-1

Nov. 20 vs. GCMS* W 59-50 1-1

Nov. 23 vs. Iroquois West* W 65-50 2-1

Nov. 24 vs. Warrensburg-Latham* W 66-55 3-1

Nov. 27 vs. Watseka W 67-54 4-1

Dec. 4 vs. Olympia W 69-31 5-1

Dec. 7 vs. Tri-Point W 62-30 6-1

Dec. 14 at PBL L 60-59 6-2

Dec. 18 vs. El Paso-Gridley L 61-57 6-3

Dec. 21 vs. Eureka L 65-51 6-4

Dec. 22 vs. Teutopolis+ L 74-55 6-5

Dec. 26 vs. Beardstown^ W 74-71 7-5

Dec. 27 vs. Williamsville^ L 66-65 7-6

Dec. 28 vs. Roanoke-Benson^ L 60-42 7-7

Jan. 4 at Lincoln L 61-38 7-8

Jan. 8 vs. Iroquois West 7 p.m.

Jan. 11 at Pontiac 7:30 p.m.

Jan. 15 at Olympia 7:30 p.m.

Jan. 18 at Monticello 7:30 p.m.

Jan. 22 vs. Pontiac 7 p.m.

Jan. 25 vs. St. Joseph-Ogden 7 p.m.

Jan. 29 at Tri-Valley 7 p.m.

Feb. 1 at Unity 7:30 p.m.

Feb. 5 at Bloomington CC 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Rantoul 7 p.m.

Feb. 12 vs. Chillicothe IVC 7 p.m.

Feb. 15 at St. Thomas More 7:30 p.m.

Feb. 22 vs. Clinton 7:30 p.m.

*GCMS Thanksgiving Tournament

+RB Shootout, at Eureka College

^Williamsville Holiday Tournament



Rantoul

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Mahomet-Seymour L 56-42 0-1

Nov. 20 at Danville L 71-39 0-2

Nov. 21 at Centennial L 70-64 0-3

Nov. 30 vs. Morton L 61-49 0-4

Dec. 1 vs. Chicago Longwood W 75-59 1-4

Dec. 7 vs. St. Joseph-Ogden W 55-52 2-4

Dec. 11 vs. Centennial L 62-40 2-5

Dec. 14 at Monticello L 52-49 2-6

Dec. 15 at Marion L 65-48 2-7

Dec. 21 at Bloomington L 76-28 2-8

Dec. 27 vs. Chillicothe IVC* L 65-53 2-9

Dec. 28 vs. Taylorville* L 73-51 2-10

Dec. 28 vs. Mt. Zion* W 61-39 3-10

Dec. 29 vs. Rochester* W 80-78 (OT) 4-10

Dec. 29 vs. Dunlap* W 63-42 5-10

Jan. 8 vs. PBL 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. Mattoon 7:30 p.m.

Jan. 12 at La Salette 6:30 p.m.

Jan. 15 at Unity 7:30 p.m.

Jan. 18 vs. Chillicothe IVC 7:30 p.m.

Jan. 22 vs. Monticello 7:30 p.m.

Jan. 25 at Bloomington CC 7:30 p.m.

Jan. 26 at Moline 6:30 p.m.

Jan. 29 vs. Urbana 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Olympia 7:30 p.m.

Feb. 5 at St. Joseph-Ogden 7:30 p.m.

Feb. 8 at Prairie Central 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. St. Thomas More 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Pontiac 7:30 p.m.

Feb. 16 vs. Bradley-Bourbonnais 6:30 p.m.

Feb. 18 at Danville 7:30 p.m.

*Taylorville Holiday Tournament



Ridgeview

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Flanagan-Cornell* W 54-45 1-0

Nov. 20 vs. Woodland* W 49-39 2-0

Nov. 21 vs. Lowpoint-Washburn* W 68-26 3-0

Nov. 24 vs. Dwight* W 47-44 4-0

Nov. 30 at LeRoy L 59-43 4-1 (0-1)

Dec. 4 vs. Flanagan-Cornell L 43-36 4-2 (0-2)

Dec. 7 vs. El Paso-Gridley L 42-27 4-3 (0-3)

Dec. 14 at Eureka L 62-38 4-4 (0-4)

Dec. 18 at Cornerstone L 64-47 4-5

Dec. 22 Gardner-SW+ W 46-16 5-5

Dec. 26 vs. PBL^ L 60-54 5-6

Dec. 26 vs. Oakwood^ W 53-52 6-6

Dec. 27 vs. Monticello^ L 38-35 6-7

Dec. 28 vs. Neoga^ L 61-53 6-8

Jan. 4 vs. Fisher W 45-35 7-8 (1-4)

Jan. 5 at Blue Ridge W 56-36 8-8

Jan. 8 vs. Heyworth 7 p.m.

Jan. 11 at Tri-Valley 7 p.m.

Jan. 15 at Lexington 7 p.m.

Jan. 18 vs. Fieldcrest 7 p.m.

Jan. 19 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 21 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 22 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 23 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 24 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 25 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 26 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 29 vs. Roanoke-Benson 7:30 p.m.

Feb. 1 at GCMS 7 p.m.

Feb. 5 at Deer Creek-Mackinaw 7 p.m.

Feb. 9 vs. Hartsburg-Emden 3:30 p.m.

Feb. 12 vs. Iroquois West 7 p.m.

Feb. 15 vs. Tremont 7 p.m.

*Route 17 Classic, at Woodland and Dwight

+Eureka College Shootout

^Holiday Hoopla, at Monticello

#McLean County/HOIC Tournament



St. Joseph-Ogden

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 24 vs. Champaign Central L 54-41 0-1

Nov. 30 vs. Westville W 81-28 1-1

Dec. 1 at Williamsville L 61-57 1-2

Dec. 7 at Rantoul L 55-52 1-3

Dec. 8 at Tri-Valley W 61-45 2-3

Dec. 11 at Cissna Park L 56-43 2-4

Dec. 14 vs. Chicago Longwood* W 72-64 3-4

Dec. 15 vs. Oakwood* W 56-28 4-4

Dec. 15 vs. Schlarman* W 87-29 5-4

Dec. 18 vs. Armstrong-Potomac* W 68-29 6-4

Dec. 21 vs. Cissna Park* L 66-37 6-5

Dec. 26 vs. Rockford Lutheran+ L 64-61 6-6

Dec. 27 vs. Peoria Christian+ W 61-53 7-6

Dec. 28 vs. Winnebago+ W 72-49 8-6

Dec. 28 vs. Bishop Mac+ W 61-52 9-6

Jan. 5 vs. Pleasant Plains^ L 63-38 9-7

Jan. 8 vs. Villa Grove/Heritage 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. Teutopolis 7:30 p.m.

Jan. 12 at PBL 4:30 p.m.

Jan. 15 at St. Thomas More 7 p.m.

Jan. 18 vs. Olympia 7 p.m.

Jan. 22 vs. Unity 7 p.m.

Jan. 25 at Prairie Central 7 p.m.

Jan. 29 at Monticello 7 p.m.

Feb. 1 vs. Pontiac 7 p.m.

Feb. 5 vs. Rantoul 7 p.m.

Feb. 8 at Chillicothe IVC 7 p.m.

Feb. 9 Riverton Shootout# TBA

Feb. 15 vs. Bloomington CC 7 p.m.

*Toyota of Danville Classic, at St. Joseph

+State Farm Holiday Classic, at Bloomington-Normal

^SJ-O Shootout

#Riverton Shootout



St. Thomas More

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Georgetown-RF* W 85-29 1-0

Nov. 21 vs. Chrisman* W 82-43 2-0

Nov. 23 vs. Paris* W 76-44 3-0

Nov. 23 vs. La Salette* W 62-45 4-0

Nov. 24 at Mahomet-Seymour L 52-43 4-1

Nov. 27 at St. Teresa W 52-43 5-1

Dec. 1 vs. Urbana W 73-69 6-1

Dec. 4 vs. Oakwood L 65-62 (2 OT) 6-2

Dec. 8 at Bishop McNamara L 72-51 6-3

Dec. 11 at Fisher W 66-58 7-3

Dec. 13 at La Salette W 55-41 8-3

Dec. 18 vs. Villa Grove/Heritage W 76-55 9-3

Dec. 26 vs. Quincy Notre Dame+ L 58-46 9-4

Dec. 27 vs. Winnebago+ L 64-62 9-5

Dec. 27 vs. Peoria Christian+ W 66-59 10-5

Dec. 28 vs. Annawan+ W 53-42 11-5

Jan. 4 at Teutopolis L 61-58 11-6

Jan. 11 at Hillsboro 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. St. Joseph-Ogden 7 p.m.

Jan. 18 vs. Pontiac 7 p.m.

Jan. 22 vs. PBL 7:30 p.m.

Jan. 25 at Chillicothe IVC 7 p.m.

Jan. 29 at Unity 7 p.m.

Feb. 1 vs. Bloomington CC 7 p.m.

Feb. 5 vs. Monticello 7 p.m.

Feb. 8 at Olympia 7 p.m.

Feb. 9 vs. GCMS 7:30 p.m.

Feb. 12 at Rantoul 7 p.m.

Feb. 15 vs. Prairie Central 7 p.m.

*Paris Thanksgiving Tournament

+State Farm Holiday Classic, at Bloomington-Normal



Salt Fork

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 27 at Arcola W 57-54 1-0

Nov. 30 vs. Monticello L 58-24 1-1

Dec. 4 at Judah Christian L 53-28 1-2

Dec. 7 at Georgetown-RF W 42-33 2-2 (1-0)

Dec. 11 vs. Chrisman W 54-46 3-2 (2-0)

Dec. 18 at Uni High W 55-34 4-2

Dec. 21 vs. Tri-County W 58-56 5-2

Dec. 27 vs. Blue Ridge* L 48-36 5-3

Dec. 27 vs. Lexington* L 50-44 5-4

Dec. 28 vs. Judah Christian* W 46-44 (OT) 6-4

Dec. 28 vs. Villa Grove/Heritage* L 53-38 6-5

Dec. 29 vs. Centralia Lutheran* W 55-48 7-5

Jan. 2 at Armstrong-Potomac W 40-25 8-5 (3-0)

Jan. 4 at Westville W 51-45 9-5 (4-0)

Jan. 8 vs. Oakwood 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament+ TBA

Jan. 15 Verm. Co. Tournament+ TBA

Jan. 17 Verm. Co. Tournament+ TBA

Jan. 19 Verm. Co. Tournament+ TBA

Jan. 22 vs. Milford 7:30 p.m.

Jan. 25 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 29 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Feb. 1 at Oakwood 7:30 p.m.

Feb. 5 vs. Georgetown-RF 7:30 p.m.

Feb. 8 at Chrisman 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. BHRA 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Westville 7:30 p.m.

*BSN Classic, at Broadlands

+Vermilion County Tournament, at Danville



Schlarman

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Donovan* W 49-38 1-0

Nov. 21 vs. BHRA* L 62-30 1-1

Nov. 23 vs. Arcola* L 67-41 1-2

Nov. 24 vs. Milford* W 61-59 2-2

Nov. 30 vs. Villa Grove/Heritage L 62-38 2-3

Dec. 4 vs. Hoopeston Area L 73-57 2-4 (0-1)

Dec. 7 vs. BHRA L 55-44 2-5 (0-2)

Dec. 11 at Armstrong-Potomac L 66-49 2-6 (0-3)

Dec. 13 vs. Oakwood+ L 69-29 2-7

Dec. 15 vs. Cissna Park+ L 79-33 2-8

Dec. 15 vs. St. Joseph-Ogden+ L 87-29 2-9

Dec. 18 vs. Chicago Longwood+ L 84-47 2-10

Dec. 21 vs. Armstrong-Potomac+ W 58-50 3-10

Jan. 4 at Milford L 60-28 3-11 (0-4)

Jan. 8 vs. Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 12 at North Vermillion (Ind.) 3:30 p.m.

Jan. 15 vs. Martinsville 7:30 p.m.

Jan. 19 vs. Dwight 3 p.m.

Jan. 22 at Westville 7:30 p.m.

Jan. 25 at DeLand-Weldon 7:30 p.m.

Jan. 26 vs. Georgetown-RF Noon

Jan. 29 at Sallt Fork 7:30 p.m.

Feb. 1 at BHRA 7:30 p.m.

Feb. 5 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Feb. 8 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. Milford 7:30 p.m.

Feb. 15 at Oakwood 7:30 p.m.

*Topper Classic, at Schlarman

+Leader Classic, at St. Joseph



Sullivan

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. ALAH W 60-39 1-0

Nov. 27 at Stewardson-Strasburg L 58-55 1-1

Nov. 30 at St. Anthony L 69-32 1-2

Dec. 4 at Okaw Valley L 40-30 1-3

Dec. 7 vs. Neoga L 53-39 1-4

Dec. 8 vs. Villa Grove/Heritage L 67-30 1-5

Dec. 11 at Arcola L 67-44 1-6

Dec. 14 vs. Decatur Lutheran L 52-42 1-7

Dec. 15 at Pana L 54-41 1-8

Dec. 22 vs. Roanoke-Benson* L 52-42 1-9

Dec. 26 vs. Dieterich+ L 57-33 1-10

Dec. 26 vs. Newton+ L 61-36 1-11

Dec. 27 vs. CHBC+ W 69-49 2-11

Dec. 28 vs. Arcola+ L 59-48 2-12

Jan. 4 vs. Shelbyville L 46-42 2-13 (0-1)

Jan. 8 vs. Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Jan. 11 at Warrensburg-Latham 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. Meridian 7:30 p.m.

Jan. 18 at Clinton 7:30 p.m.

Jan. 22 vs. Charleston 7:30 p.m.

Jan. 26 CIC Tournament^ TBA

Jan. 28 CIC Tournament^ TBA

Jan. 29 CIC Tournament^ TBA

Jan. 30 CIC Tournament^ TBA

Feb. 1 CIC Tournament^ TBA

Feb. 5 at Central A&M 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. St. Teresa 7:30 p.m.

Feb. 9 CIC-NTC Shootout# TBA

Feb. 12 vs. Maroa-Forsyth 7:30 p.m.

Feb. 15 at Tuscola 7:30 p.m.

*Eureka College Shootout

+Dieterich Holiday Tournament

^Central Illinois Conference Tournament, at Warrensburg

#CIC-NTC Shootout, at Altamont



Tri-County

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Martinsville* W 86-22 1-0

Nov. 20 vs. Judah Christian* W 64-59 2-0

Nov. 21 vs. Armstrong-Potomac* L 58-52 2-1

Nov. 23 vs. Hoopeston Area* W 58-52 3-1

Nov. 23 vs. Hutsonville/Palestine* W 75-68 4-1

Nov. 27 vs. Westville W 52-28 5-1

Nov. 30 vs. Arcola W 70-48 6-1

Dec. 4 at Decatur Lutheran L 65-61 6-2

Dec. 7 at Okaw Valley W 51-48 7-2

Dec. 11 vs. Arthur Okaw Christian W 59-45 8-2

Dec. 15 vs. Tuscola L 57-43 8-3

Dec. 18 at Cerro Gordo/Bement W 53-49 9-3

Dec. 21 at Salt Fork L 58-56 9-4

Dec. 27 vs. Westville+ W 54-27 10-4

Dec. 28 vs. Paris JV+ W 72-34 11-4

Dec. 28 vs. Chrisman+ L 80-74 (OT) 11-5

Dec. 29 vs. Windsor/Stew-Stras+ L 55-54 11-6

Jan. 5 at Chrisman L 63-62 (2OT) 11-7

Jan. 8 vs. La Salette 7:30 p.m.

Jan. 11 at ALAH 7:30 p.m.

Jan. 18 vs. Dieterich 7:30 p.m.

Jan. 19 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 22 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 25 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 26 LOVC Championship# TBA

Feb. 1 vs. Hutsonville/Palestine 7:30 p.m.

Feb. 5 at Villa Grove/Heritage 7:30 p.m.

Feb. 8 at Cumberland 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. Martinsville 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Oblong 7:30 p.m.

*Tri-County Turkey Tournament, at Oakland

+Kansas Holiday Tournament

^LOVC SE Tournament, at Cumberland

#LOVC Championship, at Arthur



Tuscola

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Dec. 1 vs. Okaw Valley W 58-49 1-0

Dec. 4 at ALAH W 57-41 2-0

Dec. 7 at Uni High W 53-45 3-0

Dec. 8 vs. Fisher W 48-35 4-0

Dec. 11 at Villa Grove/Heritage W 52-48 5-0

Dec. 14 vs. Judah Christian L 75-49 5-1

Dec. 15 at Tri-County W 57-43 6-1

Dec. 18 vs. Arcola W 54-32 7-1

Dec. 21 vs. Cerro Gordo/Bement W 66-58 8-1

Dec. 26 vs. Neoga* W 62-45 9-1

Dec. 27 vs. Argenta-Oreana* W 75-33 10-1

Dec. 27 vs. GCMS* L 63-45 10-2

Dec. 28 vs. Monticello* L 52-29 10-3

Jan. 4 vs. Clinton W 54-42 11-3 (1-0)

Jan. 8 vs. Unity 7:30 p.m.

Jan. 11 at Shelbyville 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. Central A&M 7:30 p.m.

Jan. 18 vs. Warrensburg-Latham 7:30 p.m.

Jan. 22 at Arthur Okaw Christian 7:30 p.m.

Jan. 25 at PBL 7:30 p.m.

Jan. 26 CIC Tournament+ TBA

Jan. 28 CIC Tournament+ TBA

Jan. 29 CIC Tournament+ TBA

Feb. 1 CIC Tournament+ TBA

Feb. 5 at St. Teresa 7:30 p.m.

Feb. 8 at Meridian 7:30 p.m.

Feb. 9 CIC-NTC Shootout^ TBA

Feb. 12 vs. Neoga 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Sullivan 7:30 p.m.

*Holiday Hoopla, at Monticello

+Central Illinois Conference Tournament, at Warrensburg

^CIC-NTC Shootout, at Altamont



Uni High

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. Sangamon Valley* L 72-41 0-1

Nov. 23 vs. Windsor/Stew-Stras* L 55-48 0-2

Nov. 23 vs. Cerro Gordo/Bement* L 56-40 0-3

Nov. 24 vs. Clinton* L 63-29 0-4

Nov. 26 vs. Arcola L 53-52 0-5

Nov. 27 vs. Villa Grove/Heritage L 70-33 0-6

Nov. 30 at Hoopeston Area L 59-36 0-7

Dec. 4 at DeLand-Weldon PPD.

Dec. 7 vs. Tuscola L 53-45 0-8

Dec. 11 at Blue Ridge L 46-21 0-9

Dec. 14 at Greenview W 63-46 1-9

Dec. 18 vs. Salt Fork L 55-34 1-10

Jan. 8 vs. Judah Christian 8 p.m.

Jan. 10 vs. Decatur Christian 6 p.m.

Jan. 15 at Cornerstone 7:30 p.m.

Jan. 18 vs. DeLand-Weldon 7:30 p.m.

Jan. 22 vs. Normal Calvary 7:30 p.m.

Jan. 25 at Arthur Okaw Christian 7:30 p.m.

Jan. 29 at LeRoy 7:30 p.m.

Feb. 2 at Cerro Gordo/Bement 7 p.m.

Feb. 5 vs. Fisher 7:30 p.m.

Feb. 9 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 12 ECIC Tournament+ TBA

Feb. 15 ECIC Tournament+ TBA

*Cerro Gordo Turkey Tournament

+ECIC Tournament, at Judah Christian



Unity

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 19 vs. St. Anthony* L 51-37 0-1

Nov. 21 vs. Effingham* L 66-32 0-2

Nov. 23 vs. Highland* L 52-25 0-3

Nov. 24 vs. Okaw Valley* W 52-41 1-3

Nov. 30 vs. Mt. Zion W 60-30 2-3

Dec. 4 at Marshall W 54-52 (OT) 3-3

Dec. 7 vs. Clinton W 47-42 4-3

Dec. 8 at PBL L 72-59 4-4

Dec. 11 at Argenta-Oreana W 68-56 5-4

Dec. 14 at BHRA W 48-33 6-4

Dec. 18 vs. Paris W 59-53 7-4

Dec. 26 vs. Dee-Mack+ L 65-24 7-5

Dec. 28 vs. Delavan+ W 60-49 8-5

Dec. 28 vs. Beardstown+ W 56-55 9-5

Dec. 29 vs. East Peoria+ L 50-37 9-6

Jan. 5 at Tri-Valley L 63-38 9-7

Jan. 8 at Tuscola 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. Bloomington CC 7 p.m.

Jan. 15 vs. Rantoul 7 p.m.

Jan. 18 vs. Mattoon 7:30 p.m.

Jan. 22 at St. Joseph-Ogden 7 p.m.

Jan. 25 at Olympia 7 p.m.

Jan. 26 vs. Maroa-Forsyth 6:30 p.m.

Jan. 29 vs. St. Thomas More 7 p.m.

Feb. 1 vs. Prairie Central 7 p.m.

Feb. 4 at Pontiac 7 p.m.

Feb. 8 at La Salette 7:30 p.m.

Feb. 12 at Monticello 7 p.m.

Feb. 15 vs. Chillicothe IVC 7 p.m.

*St. Anthony Tournament, at Effingham

+Williamsville Holiday Tournament



Urbana

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Belleville West* L 81-57 1-0

Nov. 21 vs. Mobile (Ala.) Le Flore* W 64-58 1-1

Nov. 23 vs. Sumter (S.C.) Lakewood* W 64-56 2-1

Nov. 24 vs. Chicago Leo* L 73-61 2-2

Nov. 30 vs. Normal West L 65-51 2-3 (0-1)

Dec. 1 at St. Thomas More L 73-69 2-4

Dec. 4 at Centennial W 60-56 3-4 (1-1)

Dec. 7 at Peoria Manual L 71-53 3-5 (1-2)

Dec. 8 vs. Springfield Southeast L 83-40 3-6

Dec. 12 vs. Springfield Lanphier W 71-53 4-6

Dec. 14 at Peoria Notre Dame W 47-43 5-6 (2-2)

Dec. 15 vs. McCluer South (Mo.) W 87-74 6-6

Dec. 22 vs. Moline L 72-62 6-7

Dec. 27 vs. St. Louis Christian+ L 78-54 6-8

Dec. 28 vs. Carnahan (Mo.)+ W 68-47 7-8

Dec. 29 vs. University City (Mo.)+ W 58-55 8-8

Dec. 30 vs. SLUH+ W 54-45 9-8

Jan. 4 at Crispus Attucks (Ind.) L 95-81 9-9

Jan. 8 vs. Danville 7:30 p.m.

Jan. 11 at Bloomington 7:30 p.m.

Jan. 18 vs. Centennial 7:30 p.m.

Jan. 26 at Danville 2:30 p.m.

Jan. 29 at Rantoul 7:30 p.m.

Feb. 1 at Champaign Central 7:30 p.m.

Feb. 2 vs. Bloom Twp. 2:45 p.m.

Feb. 5 vs. Mahomet-Seymour 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Peoria 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Peoria Richwoods 7:30 p.m.

Feb. 19 at Normal Community 7:30 p.m.

*Tournament of Champions, at Washington

+Legends of Winter Roundball Classic, at St. Louis University Highs



Villa Grove/Heritage

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 20 vs. Blue Ridge* W 59-41 1-0

Nov. 23 vs. Heyworth* L 57-45 1-1

Nov. 23 vs. Clinton* W 56-42 2-1

Nov. 24 vs. Windsor/Stew-Stras* W 51-30 3-1

Nov. 27 at Uni High W 70-33 4-1

Nov. 30 at Schlarman W 62-38 5-1

Dec. 4 vs. Westville W 67-37 6-1

Dec. 8 at Sullivan W 67-30 7-1

Dec. 11 vs. Tuscola L 52-48 7-2

Dec. 14 at Arthur Okaw Christian W 74-60 8-2

Dec. 18 at St. Thomas More L 76-55 8-3

Dec. 27 vs. Georgetown-RF+ W 64-39 9-3

Dec. 27 vs. Blue Ridge+ W 55-42 10-3

Dec. 28 vs. Lexington+ W 56-43 11-3

Dec. 28 vs. Salt Fork+ W 53-38 12-3

Dec. 29 vs. Milford+ W 67-48 13-3

Jan. 4 vs. Decatur Lutheran L 64-63 13-4

Jan. 8 at St. Joseph-Ogden 7:30 p.m.

Jan. 11 vs. Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Jan. 12 at Judah Christian 2:30 p.m.

Jan. 15 vs. Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 19 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 21 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 22 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 23 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 24 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 25 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 26 LOVC Championship# TBA

Feb. 1 at Oblong 7:30 p.m.

Feb. 5 vs. Tri-County 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. Hutsonville/Palestine 7:30 p.m.

Feb. 9 vs. Arcola 1:30 p.m.

Feb. 12 at Cumberland 7:30 p.m.

Feb. 15 vs. Martinsville 7:30 p.m.

*Cerro Gordo/Bement Turkey Tournament

+BSN Classic, at Heritage and Bismarck

^LOVC SE Tournament, at Cumberland

#LOVC Championship, at Arcola



Watseka

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 27 at Prairie Central L 67-54 0-1

Nov. 30 vs. Clifton Central W 60-57 1-1 (1-0)

Dec. 1 vs. Milford W 55-39 2-1

Dec. 4 at Gardner-SW W 66-55 3-1

Dec. 7 at St. Anne L 55-46 3-2

Dec. 13 vs. Westville* W 74-18 4-2

Dec. 15 vs. Tri-Point* W 65-63 (OT) 5-2

Dec. 15 vs. Kankakee McNamara* W 52-51 6-2

Dec. 17 vs. Hoopeston Area* W 70-63 (OT) 7-2

Dec. 19 vs. La Salette* W 45-44 8-2

Dec. 22 vs. Eureka+ L 65-34 8-3

Jan. 4 vs. South Newton (Ind.) W 63-31 9-3

Jan. 5 vs. Mt. Pulaski^ W 78-40 10-3

Jan. 8 at Herscher 7 p.m.

Jan. 11 at Iroquois West 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. Grant Park 7:30 p.m.

Jan. 14 vs. Beecher 7:30 p.m.

Jan. 18 at Momence 7:30 p.m.

Jan. 22 at Danville 7:30 p.m.

Jan. 25 vs. Cissna Park 7:30 p.m.

Jan. 26 Beecher Shootout# TBA

Jan. 29 SVC Tournament& TBA

Jan. 30 SVC Tournament& TBA

Jan. 31 SVC Tournament& TBA

Feb. 1 SVC Tournament& TBA

Feb. 2 SVC Tournament& TBA

Feb. 5 vs. GCMS 7:30 p.m.

Feb. 8 vs. PBL 7:30 p.m.

Feb. 12 at Donovan 7 p.m.

Feb. 15 at Dwight 7 p.m.

*Watseka Holiday Tournament

+Eureka Shootout, at Eureka College

^St. Joseph-Ogden Shootout

#Beecher Shootout

&SVC Tournament, at Clifton Central



Westville

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 27 at Tri-County L 52-28 0-1

Nov. 30 at St. Joseph-Ogden L 81-28 0-2

Dec. 4 at Villa Grove/Heritage L 67-37 0-3

Dec. 7 vs. Hoopeston Area L 50-26 0-4 (0-1)

Dec. 11 vs. Oakwood L 49-19 0-5 (0-2)

Dec. 13 vs. Watseka* L 74-18 0-6

Dec. 14 at Chrisman W 43-40 1-6 (1-2)

Dec. 15 vs. Hoopeston Area* L 49-40 1-7

Dec. 17 vs. Tri-Point* L 50-28 1-8

Dec. 18 vs. Kankakee McNamara* L 62-21 1-9

Dec. 27 vs. Tri-County+ L 54-27 1-10

Dec. 28 vs. Chrisman+ W 30-24 2-10

Dec. 28 vs. Paris JV+ W 49-32 3-10

Dec. 29 vs. Paris+ L 54-31 3-11

Jan. 4 vs. Salt Fork L 51-45 3-12 (1-3)

Jan. 8 at Georgetown-RF 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 15 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 17 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 19 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 22 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 25 at BHRA 7:30 p.m.

Jan. 29 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Feb. 1 vs. Georgetown-RF 7:30 p.m.

Feb. 5 at Milford 7:30 p.m.

Feb. 8 at Oakwood 7:30 p.m.

Feb. 12 vs. Chrisman 7:30 p.m.

Feb. 15 at Salt Fork 7:30 p.m.

*Watseka Holiday Tournament

+Kansas Holiday Tournament

^Vermilion County Tournament, at Palmer Arena, Danville

GIRLS' BASKETBALL

Arcola

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 at Judah Christian W 49-46 1-0

Nov. 15 vs. Neoga L 38-31 1-1

Nov. 19 vs. Sullivan L 65-30 1-2

Nov. 26 vs. Chrisman W 54-26 2-2

Nov. 29 at Arthur Okaw Christian L 47-35 2-3

Dec. 3 at Tuscola L 52-36 2-4

Dec. 10 vs. Unity W 36-34 3-4

Dec. 11 at Uni High W 41-27 4-4

Dec. 13 at Tri-County L 53-29 4-5 (0-1)

Dec. 17 at Decatur Lutheran W 52-16 5-5 (1-1)

Dec. 20 vs. Salt Fork L 45-39 5-6

Dec. 26 vs. BSE* L 65-45 5-7

Dec. 27 vs. Dieterich* W 68-42 6-7

Dec. 27 vs. North Clay* L 55-31 6-8

Dec. 28 vs. Casey-Westfield* W 36-32 7-8

Jan. 3 at Villa Grove/Heritage L 52-29 7-9 (1-2)

Jan. 7 vs. Blue Ridge 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Jan. 12 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 14 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 16 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 17 LOVC NW Tournament+ TBA

Jan. 19 LOVC Championship^ TBA

Jan. 24 vs. ALAH 7:30 p.m.

Jan. 26 vs. Marshall 11:30 a.m.

Jan. 28 at Okaw Valley 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Argenta-Oreana 7:30 p.m.

*Dieterich Holiday Tournament

+LOVC NW Tournament, at Okaw Valley

^LOVC Championship, at Arthur



Argenta-Oreana

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 at Tuscola L 58-13 0-1

Nov. 13 vs. Sullivan* L 64-16 0-2

Nov. 15 vs. Maroa-Forsyth* L 58-29 0-3

Nov. 16 vs. Decatur Lutheran* 6 p.m.

Nov. 19 vs. Meridian L 60-54 0-4

Nov. 20 at Central A&M L 64-22 0-5

Nov. 26 at Warrensburg-Latham L 51-28 0-6

Nov. 29 vs. Maroa-Forsyth L 0-7

Dec. 3 vs. St. Teresa L 63-22 0-8

Dec. 6 at Decatur Lutheran W 59-26 1-8 (1-0)

Dec. 10 at Clinton L 51-29 1-9

Dec. 17 vs. ALAH L 64-45 1-10 (1-1)

Dec. 26 vs. GCMS+ L 61-37 1-11

Dec. 27 vs. Tuscola+ L 54-24 1-12

Dec. 27 vs. Neoga+ L 56-36 1-13

Dec. 28 vs. PBL+ L 61-39 1-14

Jan. 2 vs. Tri-City/SV^ L 49-25 1-15

Jan. 3 vs. Maroa-Forsyth^ L 55-24 1-16

Jan. 7 at Okaw Valley 7:30 p.m.

Jan. 12 LOVC NW Tournament# TBA

Jan. 14 LOVC NW Tournament# TBA

Jan. 15 LOVC NW Tournament# TBA

Jan. 17 LOVC NW Tournament# TBA

Jan. 19 LOVC Championship& TBA

Jan. 21 vs. Decatur Lutheran 7:30 p.m.

Jan. 22 at Mt. Pulaski 7:30 p.m.

Jan. 24 at Blue Ridge 7:30 p.m.

Jan. 28 vs. Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Jan. 31 at Arcola 7:30 p.m.

*Maroa-Forsyth Thanksgiving Tournament

+Holiday Hoopla, Monticello

^Macon County Tournament, at Argenta-Oreana

#LOVC NW Tournament

&LOVC Championship



Armstrong-Potomac

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Cissna Park* W 60-13 1-0

Nov. 14 vs. Tri-Point* W 47-41 2-0

Nov. 15 vs. BHRA* L 53-27 2-1

Nov. 17 vs. Watseka* L 52-29 2-2

Nov. 17 vs. Herscher* L 43-35 2-3

Nov. 26 at Judah Christian L 51-38 2-4

Nov. 27 vs. Covington (Ind.) L 45-41 2-5

Nov. 29 at Milford W 54-45 3-5 (1-0)

Dec. 1 vs. Uni High W 47-37 4-5

Dec. 3 vs. Schlarman L 85-19 4-6 (1-1)

Dec. 6 vs. Salt Fork L 46-16 4-7 (1-2)

Dec. 13 vs. BHRA L 52-16 4-8 (1-3)

Dec. 15 at Hoopeston Area W 5-8 (2-3)

Dec. 17 at Oakwood L 52-23 5-9 (2-4)

Dec. 19 vs. Donovan CANC

Dec. 27 vs. Flanagan-Cornell+ L 50-46 5-10

Dec. 27 vs. Tri-City/Sang. Valley+ L 73-36 5-11

Dec. 28 vs. Pawnee+ W 59-30 6-11

Dec. 29 vs. South Fork+ W 57-25 7-11

Jan. 3 vs. Chrisman W 55-31 8-11

Jan. 5 vs. Cornerstone^ TBA

Jan. 7 at Westville 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. Milford 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament# TBA

Jan. 14 Verm. Co. Tournament# TBA

Jan. 16 Verm. Co. Tournament# TBA

Jan. 18 Verm. Co. Tournament# TBA

Jan. 22 at Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 24 at Georgetown-RF 7:30 p.m.

Jan. 28 vs. Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 31 at BHRA 7:30 p.m.

*Timberwolf Tip-Off, at Cissna Park

+Tri-City Holiday Tournament, at Buffalo

^Lincoln Christian Shootout

#Vermilion County Tournament, at Palmer Arena, Danville



Arthur-Lovington-Atwood-Hammond

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 at Meridian W 66-54 1-0

Nov. 15 at Arthur Okaw Christian W 38-26 2-0

Nov. 19 vs. Shelbyville W 56-41 3-0

Nov. 20 at Salt Fork L 59-49 3-1

Nov. 26 vs. Oakwood W 56-55 4-1

Nov. 29 at Cumberland W 40-35 5-1

Dec. 3 vs. Sullivan L 60-31 5-2

Dec. 4 vs. Tri-County L 61-47 5-3

Dec. 6 at Villa Grove/Heritage L 58-47 5-4

Dec. 8 at Mattoon L 63-28 5-5

Dec. 10 at Monticello L 46-40 5-6

Dec. 13 at Central A&M L 68-27 5-7

Dec. 15 vs. St. Anthony W 47-43 6-7

Dec. 17 at Argenta-Oreana W 64-45 7-7 (1-0)

Dec. 20 vs. Blue Ridge* W 42-29 8-7

Dec. 21 vs. Shelbyville* W 51-20 9-7

Dec. 21 vs. Tuscola* W 45-40 10-7

Dec. 22 vs. Sullivan* L 45-37 10-8

Jan. 7 vs. Decatur Lutheran 7:30 p.m.

Jan. 10 at Blue Ridge 6:30 p.m.

Jan. 12 LOVC NW Tourney+ TBA

Jan. 14 LOVC NW Tourney+ TBA

Jan. 15 LOVC NW Tourney+ TBA

Jan. 16 LOVC NW Tourney+ TBA

Jan. 17 LOVC NW Tourney+ TBA

Jan. 18 LOVC NW Tourney+ TBA

Jan. 19 LOVC Championship^ TBA

Jan. 21 vs. Cerro Gordo/Bement 7:30 p.m.

Jan. 24 at Arcola 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Okaw Valley 7:30 p.m.

*Knights Holiday Classic, at ALAH

+LOVC NW Tournament, at Bethany

^LOVC Championship, at Arthur



Arthur Okaw Christian

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 15 vs. ALAH L 38-26 0-1

Nov. 17 vs. Heritage Christian (Ind.) W 40-32 1-1

Nov. 20 at Buffalo Tri-City L 45-35 1-2

Nov. 26 at Cerro Gordo/Bement W 48-29 2-2

Nov. 29 vs. Arcola W 47-35 3-2

Nov. 30 vs. Georgetown-RF W 58-13 4-2

Dec. 3 at Okaw Valley W 69-28 5-2

Dec. 8 at Kankakee Grace W 50-29 6-2

Dec. 10 at Tri-County L 67-50 6-3

Dec. 13 at Mattoon L 65-60 (2OT) 6-4

Dec. 15 vs. Cornerstone W 65-15 7-4 (1-0)

Dec. 20 at Oakwood L 57-50 7-5

Dec. 21 at Kankakee Trinity W 61-26 8-5

Dec. 27 Wabash Valley HS+ W 76-17 9-5

Dec. 28 vs. Danville Christian+ W 71-40 10-5

Dec. 29 vs. Calumet Christian+ W 56-29 11-5

Jan. 3 vs. Judah Christian W 55-26 12-5 (2-0)

Jan. 5 vs. Mt. Pulaski^ L 64-59 12-6

Jan. 7 at Uni High 7:30 p.m.

Jan. 8 at Cornerstone 6 p.m.

Jan. 10 at Cowden-Herrick 7:30 p.m.

Jan. 14 vs. Warrensburg-Latham 7:30 p.m.

Jan. 17 vs. Decatur Christian 6 p.m.

Jan. 21 at Judah Christian 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Uni High 7:30 p.m.

Jan. 28 at Maroa-Forsyth 7:30 p.m.

Jan. 29 at Decatur Christian 6 p.m.

Jan. 31 Shekinah Tournament# TBA

Feb. 1 Shekinah Tournament# TBA

Feb. 2 Shekinah Tournament# TBA

Feb. 9 at Heritage (Ind.) Christ. Noon

Feb. 14 ACSI Mid-America~ TBA

Feb. 15 ACSI Mid-America~ TBA

Feb. 16 ACSI Mid-America~ TBA

Feb. 27 NACA Nationals& TBA

Feb. 28 NACA Nationals& TBA

March 1 NACA Nationals& TBA

March 2 NACA Nationals& TBA

*Defender Ministries Shootout, at Walker, Iowa

+Arthur Okaw Christian Holiday Classic

^Lincoln Christian Shootout

#Shekinah/Rosedale Tournament

~ACSI Mid-America

&NACA Nationals, at Dayton, Tenn.



Bismarck-Henning/Rossville-Alvin

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Tri-Point* W 62-26 1-0

Nov. 13 vs. Cissna Park* W 49-20 2-0

Nov. 15 vs. Armstrong-Potomac* W 53-27 3-0

Nov. 17 vs. Herscher* W 45-27 4-0

Nov. 17 vs. Watseka* W 36-31 5-0

Nov. 26 vs. PBL W 49-22 6-0

Nov. 29 at Schlarman L 52-29 6-1 (0-1)

Dec. 3 at Hoopeston Area W 42-11 7-1 (1-1)

Dec. 4 at Covington (Ind.) W 45-35 8-1

Dec. 6 vs. Milford W 54-33 9-1 (2-1)

Dec. 10 vs. Oakwood L 36-28 9-2 (2-2)

Dec. 13 at Armstrong-Potomac W 52-16 10-2 (3-2)

Dec. 14 vs. Cissna Park W 51-22 11-2

Dec. 17 at Chrisman W 41-2 12-2 (4-2)

Dec. 27 vs. Washington Catholic (Ind.)+ W 48-11 13-2

Dec. 27 vs. Salt Fork+ W 32-19 14-2

Dec. 28 vs. Villa Grove/Heritage+ W 51-33 15-2

Dec. 28 vs. South Vermillion (Ind.)+ W 41-36 16-2

Dec. 29 vs. Benton (Ind.) Central+ L 57-37 16-3

Jan. 3 vs. Westville W 54-17 17-3 (5-2)

Jan. 5 vs. St. Joseph-Ogden L 57-37 17-4

Jan. 7 at Georgetown-RF 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 14 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 16 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 18 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 21 vs. Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 24 at Milford 7:30 p.m.

Jan. 28 at Salt Fork 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

*Timberwolf Tip-Off, at Cissna Park

+Blue Devil Classic, at Bismarck

^Vermilion County Tournament, at Palmer Arena, Danville



Blue Ridge

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Heyworth L 35-27 0-1

Nov. 15 at LeRoy L 45-29 0-2

Nov. 16 vs. Judah Christian* L 35-33 0-3

Nov. 17 vs. Chrisman* W 37-21 1-3

Nov. 17 vs. Oakwood* L 45-16 1-4

Nov. 20 vs. Rantoul* L 52-28 1-5

Nov. 23 vs. Uni High* W 36-30 2-5

Nov. 26 vs. Ridgeview L 47-15 2-6

Dec. 1 at Midland L 26-16 2-7

Dec. 3 at Uni High W 38-36 3-7

Dec. 6 at Fisher L 37-21 3-8

Dec. 10 vs. Mt. Pulaski L 57-22 3-9

Dec. 13 vs. GCMS L 53-8 3-10

Dec. 17 vs. Cerro Gordo/Bement L 26-24 3-11 (0-1)

Dec. 20 vs. ALAH+ L 42-29 3-12

Dec. 21 vs. Tuscola+ L 32-18 3-13

Dec. 21 vs. Shelbyville+ L 38-27 3-14

Dec. 22 vs. Cumberland+ L 32-27 3-15

Jan. 5 at Decatur Christian TBA

Jan. 7 at Arcola 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. ALAH 7:30 p.m.

Jan. 12 LOVC NW Tourney^ TBA

Jan. 14 LOVC NW Tourney^ TBA

Jan. 15 LOVC NW Tourney^ TBA

Jan. 16 LOVC NW Tourney^ TBA

Jan. 17 LOVC NW Tourney^ TBA

Jan. 18 LOVC NW Tourney^ TBA

Jan. 19 LOVC Championship# TBA

Jan. 21 at Okaw Valley 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Argenta-Oreana 7:30 p.m.

Jan. 28 at Decatur Lutheran 7:30 p.m.

Jan. 31 at Tri-Valley 7 p.m.

Feb. 2 vs. Judah Christian 11:30 a.m.

*Comet Classic, at Oakwood

+Knights Holiday Classic, at ALAH

^LOVC NW Tournament, at Bethany

#LOVC Championship, at Arthur



Centennial

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 vs. Charleston* L 88-35 0-1

Nov. 14 vs. Parke (Ind.) Heritage* L 50-39 0-2

Nov. 15 vs. Danville* L 53-43 0-3

Nov. 17 vs. Terre Haute (Ind.) N.* L 42-40 0-4

Nov. 26 vs. Iroquois West W 43-17 1-4

Nov. 29 at Normal Community L 71-10 1-5 (0-1)

Dec. 1 vs. Peoria Richwoods L 88-24 1-6 (0-2)

Dec. 3 at Danville L 51-48 1-7 (0-3)

Dec. 6 at Champaign Central L 72-38 1-8

Dec. 8 at Tri-County L 68-21 1-9

Dec. 10 vs. Decatur MacArthur L 61-36 1-10

Dec. 13 vs. Urbana L 58-26 1-11 (0-4)

Dec. 15 vs. Bloomington L 45-26 1-12 (0-5)

Dec. 17 at Mahomet-Seymour L 65-37 1-13

Jan. 5 at Normal West L 62-26 1-14 (0-6)

Jan. 7 vs. PBL 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. St. Thomas More 7:30 p.m.

Jan. 12 at Peoria Notre Dame 2:30 p.m.

Jan. 14 at Lincoln 7:30 p.m.

Jan. 19 vs. Danville 2:30 p.m.

Jan. 21 at Springfield 6:30 p.m.

Jan. 24 at Urbana 7:30 p.m.

Jan. 26 vs. Peoria 2:30 p.m.

Jan. 31 at Peoria Manual 7:30 p.m.

Feb. 4 vs. Rantoul 7:30 p.m.

Feb. 7 vs. Champaign Central 7:30 p.m.

*Paris Thanksgiving Tournament



Cerro Gordo/Bement

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Uni High W 30-27 1-0

Nov. 13 vs. Decatur Christian W 56-5 2-0

Nov. 17 at St. Teresa L 58-27 2-1

Nov. 19 at Tuscola L 47-31 2-2

Nov. 26 vs. Arthur Okaw Christian L 48-29 2-3

Nov. 30 vs. Martinsville* W 37-23 3-3

Dec. 1 vs. Judah Christian* L 50-41 3-4

Dec. 1 vs. Shelbyville* W 43-30 4-4

Dec. 3 vs. Warrensburg-Latham L 49-36 4-5

Dec. 4 at Meridian L 61-53 4-6

Dec. 6 at Buffalo Tri-City L 65-39 4-7

Dec. 7 at Windsor/Stew-Stras L 72-38 4-8

Dec. 8 at Heyworth L 44-35 4-9

Dec. 11 at Springfield Lutheran L 59-33 4-10

Dec. 13 at Villa Grove/Heritage L 65-41 4-11 (0-1)

Dec. 15 vs. Mt. Pulaski L 54-25 4-12

Dec. 17 at Blue Ridge W 26-24 5-12 (1-1)

Dec. 20 vs. Riverton L 45-29 5-13

Jan. 2 vs. St. Teresa+ L 77-25 5-14

Jan. 3 vs. Meridian+ L 49-33 5-15

Jan. 7 vs. Sullivan 6 p.m.

Jan. 10 at Arcola 7:30 p.m.

Jan. 12 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 14 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 17 LOVC NW Tournament^ TBA

Jan. 19 LOVC Championship# TBA

Jan. 21 at ALAH 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Okaw Valley 7:30 p.m.

Jan. 28 at Argenta-Oreana 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Decatur Lutheran 7:30 p.m.

*Mike Walsh Tournament, at Bement

+Macon County Tournament, at Argenta-Oreana

^LOVC NW Tournament, at Bethany

#LOVC Championship, at Arthur



Champaign Central

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 vs. Eisenhower* W 62-54 (OT) 1-0

Nov. 15 vs. Terre Haute (Ind.) N. PPD.

Nov. 16 vs. Paris* L 68-45 1-1

Nov. 17 vs. Terre Haute (Ind.) N.* W 55-40 2-1

Nov. 17 vs. Danville* W 49-39 3-1

Nov. 23 vs. Bishop McNamara+ L 65-59 3-2

Nov. 23 vs. Morton+ L 62-32 3-3

Nov. 24 vs. United Township+ W 73-66 4-3

Nov. 24 vs. Peoria Richwoods+ L 80-39 4-4

Nov. 29 at Bloomington W 66-63 5-4 (1-0)

Dec. 1 vs. Normal West L 64-49 5-5 (1-1)

Dec. 6 vs. Centennial W 62-38 6-5

Dec. 8 at Peoria L 54-53 6-6 (1-2)

Dec. 15 vs. Urbana W 54-46 7-6

Dec. 27 vs. Mt. Zion^ W 48-43 8-6

Dec. 28 vs. Kaneland^ W 43-38 9-6

Dec. 28 vs. Mahomet-Seymour^ W 69-44 10-6

Dec. 29 vs. Springfield Southeast^ W 58-46 11-6

Dec. 29 vs. MacArthur^ L 54-50 11-7

Jan. 5 vs. Normal Community L 66-44 11-8 (1-3)

Jan. 10 vs. Danville 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. Mahomet-Seymour 2 p.m.

Jan. 14 vs. Peoria Manual 7:30 p.m.

Jan. 15 at Rantoul 7:30 p.m.

Jan. 16 at Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 19 Chicago Marshall Shootout# TBA

Jan. 20 Chicago Marshall Shootout# TBA

Jan. 21 Chicago Marshall Shootout# TBA

Jan. 24 at Danville 7:30 p.m.

Jan. 26 vs. Peoria Notre Dame 2:30 p.m.

Jan. 31 at Urbana 7:30 p.m.

Feb. 2 at Peoria Richwoods 2:30 p.m.

Feb. 7 at Centennial 7:30 p.m.

*Paris Thanksgiving Tournament

+Morton Thanksgiving Tournament

^Decatur Eisenhower Holiday Tournament

#Chicago Marshall Shootout



Chrisman

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Martinsville L 31-18 0-1

Nov. 15 at Hutsonville/Palestine W 47-26 1-1

Nov. 16 vs. Oakwood* L 59-10 1-2

Nov. 17 vs. Rantoul* L 55-24 1-3

Nov. 17 vs. Blue Ridge* L 37-21 1-4

Nov. 20 vs. Judah Christian* L 39-26 1-5

Nov. 23 vs. Georgetown-RF* W 38-20 2-5

Nov. 26 at Arcola L 54-26 2-6

Nov. 29 at Oakwood L 57-14 2-7 (0-1)

Dec. 3 at Salt Fork L 48-28 2-8 (0-2)

Dec. 6 vs. Westville L 53-30 2-9 (0-3)

Dec. 10 at Georgetown-RF W 34-20 3-9 (1-3)

Dec. 13 at Schlarman L 75-15 3-10 (1-4)

Dec. 17 vs. BHRA L 41-2 3-11 (1-5)

Dec. 20 vs. Windsor/Stew-Stras+ L 69-17 3-12

Dec. 21 vs. Sullivan+ L 58-9 3-13

Dec. 21 vs. Cumberland+ W 24-20 4-13

Dec. 22 vs. Shelbyville+ L 37-25 4-14

Jan. 3 at Armstrong-Potomac L 55-31 4-15 (1-6)

Jan. 8 vs. Villa Grove/Heritage 7:30 p.m.

Jan. 10 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. Milford 1:30 p.m.

Jan. 21 vs. Oakwood 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Salt Fork 7:30 p.m.

Jan. 28 at Westville 7:30 p.m.

Jan. 30 vs. Tri-County 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Georgetown-RF 7:30 p.m.

*Oakwood Comet Classic

+Knights Holiday Classic, at ALAH



Cissna Park

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Armstrong-Potomac* L 60-13 0-1

Nov. 13 vs. BHRA* L 49-20 0-2

Nov. 15 vs. Tri-Point* L 46-30 0-3

Nov. 17 vs. Milford* L 46-24 0-4

Nov. 27 at Unity L 46-17 0-5

Nov. 30 vs. Ridgeview L 57-28 0-6

Dec. 3 at Iroquois West W 23-21 1-6 (1-0)

Dec. 4 at South Newton (Ind.) L 51-37 1-7

Dec. 8 vs. Fisher+ W 34-32 2-7

Dec. 11 at Grant Park W 22-19 3-7

Dec. 14 at BHRA L 51-22 3-8

Dec. 15 vs. Judah Christian L 60-25 3-9

Dec. 18 at Milford L 46-15 3-10

Dec. 20 at LeRoy L 49-31 3-11

Dec. 27 vs. Fisher^ W 39-37 4-11

Dec. 27 vs. Benton Central (Ind.)^ L 82-18 4-12

Dec. 28 vs. Westville^ L 46-23 4-13

Dec. 28 vs. North Vermillion (Ind.)^ L 59-24 4-14

Dec. 29 vs. Salt Fork^ L 53-15 4-15

Jan. 3 vs. Clifton Central L 34-20 4-16 (1-1)

Jan. 5 vs. Hoopeston Area L 44-31 4-17

Jan. 10 vs. Watseka 7 p.m.

Jan. 12 at GCMS 12:30 p.m.

Jan. 14 SVC Tournament# TBA

Jan. 17 SVC Tournament# TBA

Jan. 19 SVC Tournament# TBA

Jan. 24 at Momence 7:30 p.m.

Jan. 28 at Dwight 7 p.m.

Jan. 31 vs. PBL 7 p.m.

*Tip-Off Classic, at Cissna Park

+at Parkland College, Champaign

^Blue Devil Classic, at BHRA

#SVC Tournament, at Iroquois West



Clinton

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Deer Creek-Mackinaw* W 43-32 1-0

Nov. 15 vs. Tri-Valley* W 2-0

Nov. 16 vs. Olympia* W 35-23 3-0

Nov. 17 vs. Tri-City/Sang. Valley* L 57-39 3-1

Nov. 20 at LeRoy W 43-38 4-1

Nov. 26 vs. Unity L 33-32 4-2

Nov. 27 at Heyworth W 60-37 5-2

Nov. 29 vs. Tuscola W 36-32 6-2 (1-0)

Dec. 1 vs. Sterling Newman+ L 49-28 6-3

Dec. 6 at Central A&M L 49-47 6-4 (1-1)

Dec. 8 vs. Pana L 48-37 6-5

Dec. 10 vs. Argenta-Oreana W 51-29 7-5

Dec. 13 vs. St. Teresa L 58-27 7-6 (1-2)

Dec. 17 at El Paso-Gridley L 42-30 7-7

Dec. 26 vs. Auburn* W 40-32 8-7

Dec. 27 vs. Hillsboro* L 49-42 8-8

Dec. 29 vs. Prairie Central* W 54-26 9-8

Jan. 3 vs. Tri-Valley W 52-42 10-8

Jan. 5 at Mt. Pulaski W 50-42 11-8

Jan. 10 at Sullivan 7:30 p.m.

Jan. 12 NTC/CIC Shootout# TBA

Jan. 19 CIC Tournament~ TBA

Jan. 21 CIC Tournament~ TBA

Jan. 22 CIC Tournament~ TBA

Jan. 23 CIC Tournament~ TBA

Jan. 24 CIC Tournament~ TBA

Jan. 28 vs. Warrensburg-Latham 7:30 p.m.

Jan. 29 at Mt. Zion 7:30 p.m.

Jan. 31 at Meridian 7:30 p.m.

Feb. 7 vs. Bloomington CC 7:30 p.m.

*Clinton Turkey Tussle

+Amboy Shootout

^Riverton Christmas Classic

#NTC/CIC Shootout, at Altamont

~CIC Tournament, at St. Teresa



Danville

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 vs. Parke (Ind.) Heritage* W 76-39 1-0

Nov. 15 vs. Centennial* W 53-43 2-0

Nov. 16 vs. Charleston* L 62-30 2-1

Nov. 17 vs. Champaign Central* L 49-39 2-2

Nov. 27 vs. Normal Community L 38-24 2-3 (0-1)

Nov. 29 at St. Joseph-Ogden L 71-48 2-4

Dec. 1 vs. Morgan Park+ L 53-49 2-5

Dec. 3 vs. Centennial W 51-48 3-5 (1-1)

Dec. 8 vs. Rock Island L 74-40 3-6

Dec. 11 vs. Bloomington L 64-54 3-7 (1-2)

Dec. 15 at Peoria Manual W 51-22 4-7

Dec. 27 vs. Teutopolis^ L 52-28 4-8

Dec. 27 vs. Effingham^ L 65-35 4-9

Dec. 28 vs. Paris^ L 49-43 4-10

Dec. 28 vs. Springfield SHG^ L 69-62 4-11

Dec. 29 vs. Pekin^ W 49-48 5-11

Jan. 5 at Peoria Notre Dame W 48-42 6-11 (2-2)

Jan. 10 at Champaign Central 7:30 p.m.

Jan. 12 vs. Peoria Richwoods 2:30 p.m.

Jan. 15 vs. Terre Haute (Ind.) South 6:30 p.m.

Jan. 19 at Centennial 2:30 p.m.

Jan. 20 at Chicago Marshall MLK Shootout# TBA

Jan. 22 at Watseka 6 p.m.

Jan. 24 vs. Champaign Central 7:30 p.m.

Jan. 30 vs. Crete-Monee TBA

Jan. 31 at Normal West 7:30 p.m.

Feb. 2 vs. Peoria 2:30 p.m.

Feb. 4 vs. Mahomet-Seymour 7:30 p.m.

Feb. 7 at Urbana 7:30 p.m.

*Paris Thanksgiving Tournament

+Crete-Monee Shootout

^Charleston Holiday Tournament

#Chicago Marshall MLK Shootout



Fisher

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Unity* L 53-32 0-1

Nov. 13 vs. Villa Grove/Heritage* L 58-39 0-2

Nov. 15 vs. PBL* L 51-38 0-3

Nov. 16 vs. Iroquois West* W 54-20 1-3

Nov. 26 vs. Lexington PPD.

Nov. 29 vs. El Paso-Gridley L 37-32 1-4 (0-1)

Dec. 1 vs. Rantoul L 39-31 1-5

Dec. 3 at LeRoy L 37-24 1-6 (0-2)

Dec. 6 vs. Blue Ridge W 37-21 2-6

Dec. 8 vs. Cissna Park+ L 34-32 2-7

Dec. 10 vs. Tri-Valley L 44-35 2-8 (0-3)

Dec. 13 at Tremont L 49-37 2-9 (0-4)

Dec. 15 at GCMS L 41-19 2-10

Dec. 17 at Uni High W 41-24 3-10

Dec. 27 vs. Cissna Park^ L 39-37 3-11

Dec. 27 vs. North Vermillion (Ind.)^ L 52-18 3-12

Dec. 28 vs. Benton Central (Ind.)^ L 73-15 3-13

Dec. 28 vs. Westville^ L 48-24 3-14

Dec. 29 vs. Washington (Ind.) Catholic^ W 45-23 4-14

Jan. 3 at Tuscola L 41-20 4-15

Jan. 5 vs. Lexington L 47-38 4-16 (0-5)

Jan. 7 at Deer Creek-Mackinaw 7 p.m.

Jan. 10 vs. Flanagan-Cornell 7 p.m.

Jan. 12 vs. Watseka 12:30 p.m.

Jan. 14 at Fieldcrest 7 p.m.

Jan. 17 at Ridgeview 7 p.m.

Jan. 19 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 21 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 23 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 24 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 25 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 26 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 28 vs. Heyworth 7 p.m.

Jan. 31 vs. Eureka 7 p.m.

*Lady Falcon/Bunnie Tip-Off Classic, at Fisher

+at Parkland College, Champaign

^Blue Devil Classic, at Bismarck

#McLean County/HOIC Tournament



Georgetown-Ridge Farm

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 at Tri-County Canceled

Nov. 16 vs. Uni High* L 37-28 0-1

Nov. 17 vs. Tri-County* L 72-23 0-2

Nov. 19 vs. Hoopeston Area* L 55-12 0-3

Nov. 21 vs. Westville* L 56-5 0-4

Nov. 23 vs. Chrisman* L 38-20 0-5

Nov. 26 vs. Paris L 76-11 0-6

Nov. 29 vs. Salt Fork L 45-18 0-7 (0-1)

Nov. 30 at Arthur Okaw Christian L 58-13 0-8

Dec. 3 at Milford L 36-16 0-9 (0-2)

Dec. 6 at Oakwood L 67-13 0-10 (0-3)

Dec. 8 vs. Judah Christian L 35-13 0-11

Dec. 10 vs. Chrisman L 34-20 0-12 (0-4)

Dec. 13 vs. Westville L 43-21 0-13 (0-5)

Dec. 17 at Hoopeston Area L 48-27 0-14 (0-6)

Jan. 3 at Schlarman L 83-5 0-15 (0-7)

Jan. 7 vs. BHRA 7:30 p.m.

Jan. 10 at Westville 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament+ TBA

Jan. 14 Verm. Co. Tournament+ TBA

Jan. 16 Verm. Co. Tournament+ TBA

Jan. 18 Verm. Co. Tournament+ TBA

Jan. 21 at Salt Fork 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Jan. 28 vs. Oakwood 7:30 p.m.

Jan. 31 at Chrisman 7:30 p.m.

*Comet Classic, at Oakwood

+Vermilion County Tournament, at Danville



Gibson City-Melvin-Sibley

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Iroquois West* W 59-29 1-0

Nov. 13 vs. Salt Fork* W 44-34 2-0

Nov. 15 vs. St. Joseph-Ogden* L 66-39 2-1

Nov. 16 vs. Unity* L 37-35 2-2

Nov. 26 at Eureka L 59-38 2-3 (0-1)

Nov. 27 vs. St. Thomas More W 39-37 3-3

Nov. 29 vs. Flanagan-Cornell W 62-49 4-3 (1-1)

Dec. 3 at Tri-Valley W 55-23 5-3 (2-1)

Dec. 6 at LeRoy W 45-30 6-3 (3-1)

Dec. 10 vs. Fieldcrest W 50-30 7-3 (4-1)

Dec. 13 at Blue Ridge W 53-8 8-3

Dec. 15 vs. Fisher W 41-19 9-3 (5-1)

Dec. 17 at Dwight W 59-46 10-3

Dec. 26 vs. Argenta-Oreana+ W 61-37 11-3

Dec. 27 vs. Neoga+ W 60-50 12-3

Dec. 27 vs. Tuscola+ L 46-42 12-4

Dec. 28 vs. Monticello+ W 48-35 13-4

Jan. 3 at Tremont W 54-26 14-4 (6-1)

Jan. 5 at Iroquois West W 51-27 15-4

Jan. 7 at El Paso-Gridley 7 p.m.

Jan. 10 vs. Heyworth 7 p.m.

Jan. 12 vs. Cissna Park 12:30 p.m.

Jan. 14 at Lexington 7 p.m.

Jan. 17 vs. Deer Creek-Mackinaw 7 p.m.

Jan. 19 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 21 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 22 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 23 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 24 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 25 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 26 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 28 vs. PBL 7 p.m.

Jan. 31 vs. Ridgeview 7 p.m.

*Lady Falcon/Bunnie Tip-Off, at Gibson City

+Holiday Hoopla, at Monticello

+McLean County/HOIC Tournament



Hoopeston Area

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 17 vs. Tri-County* L 64-14 0-1

Nov. 17 vs. Westville* L 39-36 0-2

Nov. 19 vs. Georgetown-RF* W 55-12 1-2

Nov. 21 vs. Uni High* W 44-18 2-2

Nov. 23 vs. Judah Christian* L 50-46 2-3

Nov. 26 vs. Watseka L 60-33 2-4

Nov. 29 at Westville L 57-28 2-5 (0-1)

Dec. 3 vs. BHRA L 42-11 2-6 (0-2)

Dec. 6 at Schlarman L 75-14 2-7 (0-3)

Dec. 8 vs. Herscher+ W 48-30 3-7

Dec. 8 vs. Milford+ L 44-31 3-8

Dec. 10 vs. Clifton Central+ L 64-31 3-9

Dec. 12 vs. Gardner-SW+ L 61-31 3-10

Dec. 13 at Milford L 49-36 3-11 (0-4)

Dec. 15 vs. Armstrong-Potomac L 3-12 (0-5)

Dec. 17 vs. Georgetown-RF W 48-27 4-12 (1-5)

Dec. 20 at Judah Christian L 43-39 4-13

Jan. 3 vs. Salt Fork L 44-26 4-14 (1-6)

Jan. 5 at Cissna Park W 44-31 5-14

Jan. 7 at Oakwood 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 14 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 16 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 18 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 21 at BHRA 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 28 at Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Milford 7:30 p.m.

*Comet Classic, at Oakwood

+IW Holiday Hoops

^Vermilion County Tournament, at Danville



Iroquois West

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. GCMS* L 59-29 0-1

Nov. 13 vs. St. Joseph-Ogden* L 63-7 0-2

Nov. 15 vs. Salt Fork* L 55-26 0-3

Nov. 16 vs. Fisher* L 54-20 0-4

Nov. 20 vs. St. Anne W 45-34 1-4

Nov. 26 at Centennial L 43-17 1-5

Nov. 29 at Momence L 36-24 1-6 (0-1)

Dec. 3 vs. Cissna Park L 23-21 1-7 (0-2)

Dec. 4 at Herscher L 32-24 1-8

Dec. 8 vs. Gardner-SW+ L 42-16 1-9

Dec. 8 vs. Dwight+ L 56-25 1-10

Dec. 10 vs. Manteno+ L 52-24 1-11

Dec. 12 vs. Herscher+ L 60-26 1-12

Dec. 14 at Prairie Central L 66-19 1-13

Dec. 17 at Beecher L 62-33 1-14

Dec. 18 vs. Tri-Point L 69-33 1-15

Dec. 20 at Ridgeview L 51-34 1-16

Dec. 22 vs. Donovan W 52-19 2-16

Jan. 3 at Watseka L 71-14 2-17 (0-3)

Jan. 5 vs. GCMS L 51-27 2-18

Jan. 7 at Milford 7:30 p.m.

Jan. 8 vs. Urbana 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. PBL 7:30 p.m.

Jan. 14 SVC Tournament^ TBA

Jan. 17 SVC Tournament^ TBA

Jan. 19 SVC Tournament^ TBA

Jan. 21 vs. South Newton (Ind.) 7:30 p.m.

Jan. 24 at Dwight 7:30 p.m.

Jan. 29 at Peotone 7 p.m.

Jan. 31 vs. Clifton Central 7 p.m.

*Lady Falcon/Bunnie Tip-Off Classic, at GCMS

+IW Holiday Hoops

^SVC Tournament



Judah Christian

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Arcola L 49-46 0-1

Nov. 13 at Oakwood L 57-26 0-2

Nov. 16 vs. Blue Ridge* W 35-33 1-2

Nov. 17 vs. Rantoul* L 49-35 1-3

Nov. 19 vs. Oakwood* L 49-27 1-4

Nov. 20 vs. Chrisman* W 39-26 2-4

Nov. 23 vs. Hoopeston Area* W 50-46 3-4

Nov. 26 vs. Armstrong-Potomac W 51-38 4-4

Nov. 27 vs. St. Anne W 41-28 5-4

Nov. 30 vs. Shelbyville+ W 48-37 6-4

Dec. 1 vs. Cerro Gordo/Bement+ W 50-41 7-4

Dec. 1 vs. Martinsville+ W 56-38 8-4

Dec. 3 vs. Villa Grove/Heritage L 59-45 8-5

Dec. 8 at Georgetown-RF W 35-13 9-5

Dec. 11 at Urbana L 69-36 9-6

Dec. 13 vs. Kankakee Trinity W 46-16 10-6

Dec. 15 at Cissna Park W 60-25 11-6

Dec. 20 vs. Hoopeston Area W 43-39 12-6

Dec. 21 at Westville L 39-36 12-7

Jan. 3 at Arthur Okaw Christian L 55-26 12-8 (0-1)

Jan. 7 at Cornerstone 6 p.m.

Jan. 8 at Uni High 6:30 p.m.

Jan. 14 vs. Decatur Christian 6 p.m.

Jan. 17 at Milford 7:30 p.m.

Jan. 21 vs. Arthur Okaw Christian 7:30 p.m.

Jan. 22 at Normal Calvary 6 p.m.

Jan. 24 vs. Cornerstone 6:30 p.m.

Jan. 26 vs. Uni High 12:30 p.m.

Jan. 28 at Decatur Christian 6 p.m.

Feb. 1 at Normal Calvary 6:30 p.m.

Feb. 2 at Blue Ridge 11:30 a.m.

*Comet Classic, at Oakwood

+Mike Walsh Tournament, at Bement



LeRoy

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 at Monticello L 60-25 0-1

Nov. 15 vs. Blue Ridge W 45-29 1-1

Nov. 19 at Unity L 50-28 1-2

Nov. 20 vs. Clinton L 43-38 1-3

Nov. 26 at Deer Creek-Mackinaw PPD.

Nov. 29 vs. Ridgeview L 46-33 1-4 (0-1)

Dec. 3 vs. Fisher W 37-24 2-4 (1-1)

Dec. 4 at Deer Creek-Mackinaw L 49-36 2-5 (1-2)

Dec. 6 vs. GCMS L 45-30 2-6 (1-3)

Dec. 10 at Lexington L 52-49 2-7 (1-4)

Dec. 13 at Heyworth L 45-33 2-8 (1-5)

Dec. 17 vs. Eureka L 56-29 2-9 (1-6)

Dec. 20 vs. Cissna Park W 49-31 3-9

Dec. 27 vs. Manteno* W 36-10 4-9

Dec. 28 vs. Momence* W 39-36 5-9

Dec. 28 vs. Wilmington* W 33-30 6-9

Jan. 3 vs. Fieldcrest L 58-47 6-10 (1-7)

Jan. 7 at Tremont 7 p.m.

Jan. 14 at Prairie Central 7:30 p.m.

Jan. 19 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 21 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 22 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 23 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 24 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 25 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 26 McLean Co./HOIC Trny+ TBA

Jan. 28 at El Paso-Gridley 7 p.m.

Jan. 31 vs. Flanagan-Cornell 7 p.m.

*Momence Holiday Tournament

+McLean County/HOIC Tournament



Mahomet-Seymour

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Eureka* L 57-50 0-1

Nov. 13 vs. East Peoria* W 53-17 1-1

Nov. 15 vs. Pontiac* W 43-26 2-1

Nov. 17 vs. Prairie Central* W 45-25 3-1

Nov. 26 vs. Mt. Zion L 58-41 3-2 (0-1)

Nov. 29 vs. Charleston L 59-32 3-3 (0-2)

Dec. 3 at St. Joseph-Ogden L 44-30 3-4

Dec. 10 at Effingham L 50-33 3-5 (0-3)

Dec. 13 vs. Rantoul W 57-25 4-5

Dec. 15 vs. Lincoln W 57-44 5-5

Dec. 17 vs. Centennial W 65-37 6-5

Dec. 22 vs. Normal U-High W 42-35 7-5

Dec. 27 vs. Kaneland+ L 62-47 7-6

Dec. 28 vs. Springfield Southeast+ W 63-43 8-6

Dec. 28 vs. Champaign Central+ L 69-44 8-7

Dec. 29 vs. Mt. Zion+ L 45-38 8-8

Dec. 29 vs. Williamsville+ L 45-40 8-9

Jan. 5 at Taylorville L 42-41 8-10 (0-4)

Jan. 7 at Mt. Zion 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. Effingham 7:30 p.m.

Jan. 12 at Champaign Central 2 p.m.

Jan. 18 vs. St. Thomas More 7:30 p.m.

Jan. 21 vs. Mattoon 7:30 p.m.

Jan. 26 at Lincoln 12:30 p.m.

Jan. 31 at Charleston 7:30 p.m.

Feb. 2 at Mattoon 1:30 p.m.

Feb. 4 at Danville 7:30 p.m.

Feb. 7 vs. Taylorville 7:30 p.m.

*Prairie Central Thanksgiving Tournament

+Eisenhower Holiday Tournament



Milford

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Momence* L 27-23 0-1

Nov. 13 vs. Herscher* W 50-48 (2OT) 1-1

Nov. 14 vs. Watseka* L 54-24 1-2

Nov. 17 vs. Cissna Park* W 46-24 2-2

Nov. 29 vs. Armstrong-Potomac L 54-45 2-3 (0-1)

Dec. 3 vs. Georgetown-RF W 36-16 3-3 (1-1)

Dec. 6 at BHRA L 54-33 3-4 (1-2)

Dec. 8 vs. Manteno+ W 48-18 4-4

Dec. 8 vs. Hoopeston Area+ W 44-31 5-4

Dec. 10 vs. Gardner-SW+ W 48-47 6-4

Dec. 12 vs. Clifton Central+ W 45-39 7-4

Dec. 13 vs. Hoopeston Area W 49-36 8-4 (2-2)

Dec. 17 at Salt Fork L 51-31 8-5 (2-3)

Dec. 18 vs. Cissna Park W 46-15 9-5

Jan. 3 vs. Oakwood L 50-35 9-6 (2-4)

Jan. 5 at Watseka L 60-28 9-7

Jan. 7 vs. Iroquois West 7:30 p.m.

Jan. 10 at Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Jan. 12 at Chrisman 1:30 p.m.

Jan. 14 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 17 vs. Judah Christian 7:30 p.m.

Jan. 21 vs. Westville 7:30 p.m.

Jan. 22 vs. South Newton (Ind.) 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. BHRA 7:30 p.m.

Jan. 28 at Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 31 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

*Tip-Off Classic, at Cissna Park



Monticello

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 vs. LeRoy W 60-25 1-0

Nov. 15 vs. Meridian PPD.

Nov. 19 vs. Charleston L 61-25 1-1

Nov. 27 at Mt. Zion L 59-29 1-2

Nov. 29 at Mt. Pulaski L 56-45 1-3

Dec. 3 at Central A&M L 40-31 1-4

Dec. 6 at Urbana L 61-58 (OT) 1-5

Dec. 10 vs. ALAH W 46-40 2-5

Dec. 11 at Meridian W 52-28 3-5

Dec. 13 at Warrensburg-Latham L 46-42 3-6

Dec. 17 vs. St. Teresa L 52-26 3-7

Dec. 26 vs. Stark County* W 35-29 4-7

Dec. 26 vs. PBL* W 49-28 5-7

Dec. 27 vs. Ridgeview* L 41-36 5-8

Dec. 28 vs. GCMS* L 48-35 5-9

Jan. 3 vs. Prairie Central L 54-39 5-10 (0-1)

Jan. 5 vs. Jerseyville+ L 60-30 5-11

Jan. 7 at Rantoul 7 p.m.

Jan. 10 at Pontiac 7 p.m.

Jan. 14 vs. St. Joseph-Ogden 7 p.m.

Jan. 17 at Maroa-Forsyth 7:30 p.m.

Jan. 19 vs. Chillicothe IVC 11:30 a.m.

Jan. 21 at St. Thomas More 7 p.m.

Jan. 24 at Bloomington CC 7 p.m.

Jan. 28 vs. Unity 7 p.m.

Jan. 31 vs. Olympia 7 p.m.

*Holiday Hoopla, at Monticello

+Breese Central Shootout



Oakwood

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 vs. Judah Christian W 57-26 1-0

Nov. 16 vs. Chrisman* W 59-10 2-0

Nov. 17 vs. Blue Ridge* W 45-16 3-0

Nov. 19 vs. Judah Christian* W 49-27 4-0

Nov. 21 vs. Rantoul* W 51-35 5-0

Nov. 23 vs. Tri-County* L 70-32 5-1

Nov. 26 at ALAH L 56-55 5-2

Nov. 29 vs. Chrisman W 57-14 6-2 (1-0)

Dec. 1 at St. Joseph-Ogden L 52-45 6-3

Dec. 3 at Westville W 54-36 7-3 (2-0)

Dec. 6 vs. Georgetown-RF W 67-13 8-3 (3-0)

Dec. 10 at BHRA W 36-28 9-3 (4-0)

Dec. 13 at Salt Fork W 47-37 10-3 (5-0)

Dec. 17 vs. Armstrong-Potomac W 52-23 11-3 (6-0)

Dec. 20 vs. Arthur Okaw Christian W 57-50 12-3

Dec. 26 vs. CPC/Augusta SE+ L 50-38 12-4

Dec. 27 vs. Peoria Christian+ W 62-25 13-4

Dec. 28 vs. Rockford Lutheran+ W 57-35 14-4

Dec. 28 vs. R.I. Alleman+ L 28-26 14-5

Jan. 3 at Milford W 50-35 15-5 (7-0)

Jan. 7 vs. Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. Salt Fork 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 14 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 16 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 18 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 21 at Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Westville 7:30 p.m.

Jan. 28 at Georgetown-RF 6:15 p.m.

Jan. 31 vs. Schlarman 7:30 p.m.

*Comet Classic, at Oakwood

^Vermilion County Tournament, at Danville



Paxton-Buckley-Loda

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Villa Grove/Heritage* L 53-43 0-1

Nov. 13 vs. Unity* L 52-41 0-2

Nov. 15 vs. Fisher* W 51-38 1-2

Nov. 16 vs. Salt Fork* W 57-49 2-2

Nov. 20 at Pontiac L 43-25 2-3

Nov. 26 at BHRA L 49-22 2-4

Nov. 29 vs. Dwight W 38-35 3-4 (1-0)

Dec. 3 at Rantoul W 51-45 4-4

Dec. 4 vs. Tri-Valley W 59-41 5-4

Dec. 6 at Clifton Central W 45-30 6-4 (2-0)

Dec. 10 vs. St. Joseph-Ogden L 65-31 6-5

Dec. 13 vs. Momence W 45-23 7-5 (3-0)

Dec. 17 at Heyworth L 52-46 7-6

Dec. 26 vs. Ridgeview+ W 48-44 8-6

Dec. 26 vs. Monticello+ L 49-28 8-7

Dec. 27 vs. Stark County+ L 44-28 8-8

Dec. 28 vs. Argenta-Oreana+ W 61-39 9-8

Jan. 3 vs. Urbana L 60-30 9-9

Jan. 5 at Eureka L 53-40 9-10

Jan. 7 at Centennial 7:30 p.m.

Jan. 10 at Iroquois West 7:30 p.m.

Jan. 14 SVC Tournament^ TBA

Jan. 17 SVC Tournament^ TBA

Jan. 19 SVC Tournament^ TBA

Jan. 21 vs. Unity 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Watseka 7:30 p.m.

Jan. 28 at GCMS 7:30 p.m.

Jan. 29 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 31 at Cissna Park 7 p.m.

*Lady Falcon/Bunnie Classic, at Fisher

+Holiday Hoopla, at Monticello

^Sangamon Valley Conference Tournament, at Gilman



Prairie Central

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. East Peoria* L 34-32 0-1

Nov. 13 vs. Pontiac* W 34-32 1-1

Nov. 17 vs. Mahomet-Seymour* L 45-25 1-2

Nov. 17 vs. Eureka* L 51-35 1-3

Nov. 26 at Ottawa Marquette PPD.

Nov. 27 at Urbana L 59-26 1-4

Nov. 29 vs. Olympia W 45-42 2-4

Dec. 3 vs. Clifton Central W 52-35 3-4

Dec. 4 at Reed-Custer L 3-5

Dec. 7 vs. Tri-Point W 46-32 4-5

Dec. 11 at Tri-Valley W 56-25 5-5

Dec. 14 vs. Iroquois West W 66-19 6-5

Dec. 17 at Olympia L 50-47 (OT) 6-6 (0-1)

Dec. 20 vs. El Paso-Gridley L 42-41 6-7

Dec. 26 vs. North Mac+ W 52-31 7-7

Dec. 26 vs. Springfield Lutheran+ W 57-33 8-7

Dec. 27 vs. Petersburg PORTA+ L 61-36 8-8

Dec. 29 vs. Clinton+ L 54-26 8-9

Jan. 3 at Monticello W 54-39 9-9 (1-1)

Jan. 7 vs. Pontiac 7 p.m.

Jan. 10 vs. St. Joseph-Ogden 7 p.m.

Jan. 11 at Beecher 7 p.m.

Jan. 14 vs. LeRoy 7 p.m.

Jan. 17 at Unity 7:30 p.m.

Jan. 21 at Bloomington CC 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Rantoul 7 p.m.

Jan. 28 vs. Chillicothe IVC 7 p.m.

Jan. 31 at St. Thomas More 7:30 p.m.

Feb. 4 vs. Bloomington CC 7 p.m.

*Prairie Central Turkey Tournament

+Riverton Christmas Classic



Rantoul

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Urbana L 70-29 0-1

Nov. 15 vs. Decatur MacArthur L 72-23 0-2

Nov. 17 vs. Chrisman* W 55-24 1-2

Nov. 17 vs. Judah Christian W 49-35 2-2

Nov. 20 vs. Blue Ridge* W 52-28 3-2

Nov. 21 vs. Oakwood* L 51-35 3-3

Nov. 23 vs. Westville* W 48-31 4-3

Nov. 26 at St. Teresa L 51-21 4-4

Dec. 1 at Fisher W 39-31 5-4

Dec. 3 vs. PBL L 51-45 5-5

Dec. 8 at Lincoln L 55-24 5-6

Dec. 13 at Mahomet-Seymour L 57-25 5-7

Dec. 17 at Unity L 55-36 5-8 (0-1)

Jan. 5 vs. Chillicothe IVC W 50-37 6-8 (1-1)

Jan. 7 vs. Monticello 7 p.m.

Jan. 10 at Bloomington CC 7 p.m.

Jan. 14 at Urbana 7:30 p.m.

Jan. 15 vs. Champaign Central 7:30 p.m.

Jan. 17 vs. Olympia 7 p.m.

Jan. 21 at St. Joseph-Ogden 7 p.m.

Jan. 24 at Prairie Central 7 p.m.

Jan. 28 vs. St. Thomas More 7 p.m.

Jan. 31 vs. Pontiac 7 p.m.

Feb. 4 at Centennial 7:30 p.m.

*Comet Classic, at Oakwood



Ridgeview

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 vs. Roanoke-Benson* W 42-18 1-0

Nov. 15 Bloomington CC JV* W 57-52 (OT) 2-0

Nov. 16 vs. Lexington* L 59-54 (OT) 2-1

Nov. 26 at Blue Ridge W 47-15 3-1

Nov. 29 at LeRoy W 46-33 4-1 (1-0)

Nov. 30 at Cissna Park W 57-28 5-1

Dec. 3 vs. Flanagan-Cornell W 51-40 6-1 (2-0)

Dec. 6 vs. El Paso-Gridley W 45-40 7-1 (3-0)

Dec. 10 at Deer Creek-Mackinaw W 49-42 8-1 (4-0)

Dec. 13 vs. Fieldcrest W 32-31 9-1 (5-0)

Dec. 17 at Roanoke-Benson W 42-33 10-1

Dec. 18 at Lexington L 49-43 10-2 (5-1)

Dec. 20 vs. Iroquois West W 51-34 11-2

Dec. 26 vs. PBL+ L 48-44 11-3

Dec. 26 vs. Stark County* W 48-42 12-3

Dec. 27 vs. Monticello* W 41-36 13-3

Dec. 28 vs. Tuscola* L 44-38 13-4

Jan. 5 Lincoln Christian Shootout^ TBA

Jan. 7 vs. Heyworth 7 p.m.

Jan. 10 at Tri-Valley 7 p.m.

Jan. 14 vs. Tremont 7 p.m.

Jan. 17 vs. Fisher 7 p.m.

Jan. 19 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 21 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 22 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 23 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 24 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 25 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 26 McLean Co./HOIC Trny# TBA

Jan. 28 at Eureka 7 p.m.

Jan. 31 at GCMS 7 p.m.

*Lexington Tournament

+Holiday Hoopla, at Monticello

^Lincoln Christian Shootout

#McLean County/HOIC Tournament



St. Joseph-Ogden

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Salt Fork* W 54-28 1-0

Nov. 13 vs. Iroquois West* W 63-7 2-0

Nov. 15 vs. GCMS* W 66-39 3-0

Nov. 16 vs. Villa Grove/Heritage* W 56-22 4-0

Nov. 20 vs. Urbana W 55-37 5-0

Nov. 26 at Tuscola W 39-33 6-0

Nov. 29 vs. Danville W 71-48 7-0

Dec. 1 vs. Oakwood W 52-45 8-0

Dec. 3 vs. Mahomet-Seymour W 44-30 9-0

Dec. 6 at Teutopolis L 72-39 9-1

Dec. 10 at PBL W 65-31 10-1

Dec. 17 at St. Thomas More W 58-43 11-1 (1-0)

Dec. 22 at Morton L 71-34 11-2

Dec. 26 vs. Peoria Christian+ W 80-10 12-2

Dec. 27 vs. Camp Point/Augusta+ W 51-50 (OT) 13-2

Dec. 28 vs. Bloomington CC+ L 55-48 13-3

Dec. 29 vs. Bishop McNamara+ L 50-46 13-4

Jan. 3 vs. Olympia W 53-20 14-4 (2-0)

Jan. 5 at BHRA W 57-37 15-4

Jan. 7 vs. Unity 7 p.m.

Jan. 10 at Prairie Central 7 p.m.

Jan. 12 vs. Mattoon 11 a.m.

Jan. 14 at Monticello 7 p.m.

Jan. 17 vs. Pontiac 7 p.m.

Jan. 21 vs. Rantoul 7 p.m.

Jan. 26 at Chillicothe IVC 10 a.m.

Jan. 31 vs. Bloomington CC 7 p.m.

*Lady Falcon/Bunnie Tip-Off, at Gibson City

+State Farm Holiday Classic, at Bloomington-Normal



St. Thomas More

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 at Washington* L 41-10 0-1

Nov. 17 vs. Springfield SHG* L 52-28 0-2

Nov. 17 vs. Galesburg* L 49-27 0-3

Nov. 20 at Teutopolis L 55-23 0-4

Nov. 27 at GCMS L 39-37 0-5

Dec. 3 vs. Bloomington CC L 57-28 0-6 (0-1)

Dec. 5 at Normal U-High L 41-33 0-7

Dec. 10 vs. Pontiac W 25-21 1-7 (1-1)

Dec. 14 vs. Peoria Notre Dame L 35-27 1-8

Dec. 17 vs. St. Joseph-Ogden L 58-43 1-9 (1-2)

Dec. 26 vs. Kankakee McNamara+ L 48-31 1-10

Dec. 27 vs. R.I. Alleman+ L 44-39 1-11

Dec. 27 vs. Sherrard+ W 37-36 2-11

Dec. 28 vs. Annawan+ L 48-42 2-12

Jan. 8 vs. Herscher 7 p.m.

Jan. 10 at Centennial 7:30 p.m.

Jan. 12 at Chillicothe IVC 11:30 a.m.

Jan. 14 at Unity 7 p.m.

Jan. 16 at Charleston 7:30 p.m.

Jan. 18 at Mahomet-Seymour 7 p.m.

Jan. 21 vs. Monticello 7 p.m.

Jan. 24 at Olympia 7 p.m.

Jan. 28 at Rantoul 7 p.m.

Jan. 31 vs. Prairie Central 7 p.m.

*Galesburg Thanksgiving Tournament

+State Farm Holiday Classic, at Bloomington-Normal



Salt Fork

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. St. Joseph-Ogden* L 54-28 0-1

Nov. 13 vs. GCMS* L 44-34 0-2

Nov. 15 vs. Iroquois West* W 55-26 1-2

Nov. 16 vs. PBL* L 57-49 1-3

Nov. 20 vs. ALAH W 59-49 2-3

Nov. 27 at Villa Grove/Heritage L 55-49 2-4

Nov. 29 at Georgetown-RF W 45-18 3-4 (1-0)

Dec. 3 vs. Chrisman W 48-28 4-4 (2-0)

Dec. 6 at Armstrong-Potomac W 46-16 5-4 (3-0)

Dec. 10 at Westville W 40-28 6-4 (4-0)

Dec. 13 vs. Oakwood L 47-37 6-5 (4-1)

Dec. 17 vs. Milford W 51-31 7-5 (5-1)

Dec. 20 at Arcola W 45-39 8-5

Dec. 27 vs. Villa Grove/Heritage+ W 42-39 9-5

Dec. 27 vs. BHRA+ L 32-19 9-6

Dec. 28 vs. Washington Catholic (Ind.)+ W 44-15 10-6

Dec. 28 vs. South Vermillion (Ind.)+ L 30-26 10-7

Dec. 29 vs. Cissna Park+ W 53-15 11-7

Jan. 3 at Hoopeston Area W 44-26 12-7 (6-1)

Jan. 5 vs. Tri-County L 62-25 12-8

Jan. 7 vs. Schlarman 7:30 p.m.

Jan. 10 at Oakwood 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 14 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 16 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 18 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 21 vs. Georgetown-RF 7:30 p.m.

Jan. 24 at Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 28 vs. BHRA 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Westville 7:30 p.m.

*Lady Falcon/Bunnie Classic, at Gibson City

+Blue Devil Classic, at Bismarck

^Vermilion County Tournament, at Danville



Schlarman

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 16 vs. Metamora* W 57-38 1-0

Nov. 17 vs. Springfield SHG* W 56-40 2-0

Nov. 17 vs. Springfield* W 66-55 3-0

Nov. 24 vs. Edwardsville+ L 49-42 3-1

Nov. 24 vs. Belleville East+ W 64-53 4-1

Nov. 29 vs. BHRA W 52-29 5-1 (1-0)

Dec. 1 vs. Teutopolis W 39-26 6-1

Dec. 3 at Armstrong-Potomac W 85-19 7-1 (2-0)

Dec. 6 vs. Hoopeston Area W 75-14 8-1 (3-0)

Dec. 13 vs. Chrisman W 75-15 9-1 (4-0)

Dec. 17 at Westville W 66-28 10-1 (5-0)

Dec. 27 vs. Butler (Ky.) W 39-27 11-1

Dec. 28 vs. Miller Career Acad. (Mo.)W 62-29 12-1

Dec. 29 vs. Africentric (Ohio) L 45-35 12-2

Jan. 3 vs. Georgetown-RF W 83-5 13-2 (6-0)

Jan. 5 vs. Homewood-Flossmoor#W 50-40 14-2

Jan. 7 at Salt Fork 7:30 p.m.

Jan. 10 at BHRA 6 p.m.

Jan. 11 vs. Tri-County 7:30 p.m.

Jan. 14 at Milford 6 p.m.

Jan. 16 vs. Champaign Central 7:30 p.m.

Jan. 19 at Willowbrook TBA

Jan. 20 vs. Chicago Marshall& 12:30 p.m.

Jan. 21 MLK Shootout# TBA

Jan. 22 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Jan. 24 at Hoopeston Area 7:30 p.m.

Jan. 26 vs. Chicago Simeon 3 p.m.

Jan. 28 vs. Milford 7:30 p.m.

Jan. 31 at Oakwood 7:30 p.m.

*Galesburg Thanksgiving Tournament

+Edwardsville Shootout

^Braggin’ Rights Classic, Cincinnati

#Chicagoland Shootout, at Lisle

&MLK Shootout, at Chicago



Sullivan

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Maroa-Forsyth* W 56-42 1-0

Nov. 13 vs. Argenta-Oreana* W 64-16 2-0

Nov. 15 vs. Decatur Lutheran* W 73-12 3-0

Nov. 19 at Arcola W 65-30 4-0

Nov. 26 vs. Teutopolis L 48-42 4-1

Nov. 29 at Shelbyville W 75-15 5-1 (1-0)

Dec. 3 at ALAH W 60-31 6-1

Dec. 6 vs. Warrensburg-Latham W 48-18 7-1 (2-0)

Dec. 10 at Meridian W 70-32 8-1 (3-0)

Dec. 13 vs. Okaw Valley W 63-16 9-1

Dec. 15 at Pana W 57-43 10-1

Dec. 17 vs. Mattoon W 53-43 11-1

Dec. 20 vs. Cumberland+ W 64-29 12-1

Dec. 21 vs. Chrisman+ W 58-9 13-1

Dec. 21 vs. Stew-Stras+ W 56-32 14-1

Dec. 22 vs. ALAH+ W 45-37 15-1

Jan. 3 at Neoga W 55-20 16-1

Jan. 5 at Mt. Zion W 59-55 17-1

Jan. 7 at Cerro Gordo/Bement 6 p.m.

Jan. 10 vs. Clinton 7:30 p.m.

Jan. 12 CIC-NTC Shootout^ TBA

Jan. 17 vs. Central A&M 7:30 p.m.

Jan. 19 CIC Tournament# TBA

Jan. 21 CIC Tournament# TBA

Jan. 22 CIC Tournament# TBA

Jan. 23 CIC Tournament# TBA

Jan. 24 CIC Tournament# TBA

Jan. 28 at St. Teresa 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Tuscola 7:30 p.m.

*Maroa-Forsyth Thanksgiving Tournament

+Knights Holiday Classic, at ALAH

^CIC-NTC Shootout, at Altamont

#CIC Tournament, at St. Teresa



Tri-County

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Georgetown-RF Canceled

Nov. 15 vs. Tuscola W 53-27 1-0

Nov. 17 vs. Georgetown-RF* W 72-23 2-0

Nov. 17 vs. Hoopeston Area* W 64-14 3-0

Nov. 19 vs. Uni High* W 67-8 4-0

Nov. 20 vs. Westville* W 61-27 5-0

Nov. 23 vs. Oakwood* W 70-32 6-0

Nov. 27 vs. Uni High PPD.

Dec. 4 at ALAH W 61-47 7-0

Dec. 8 vs. Centennial W 68-21 8-0

Dec. 10 vs. Arthur Okaw Christian W 67-50 9-0

Dec. 13 vs. Arcola W 53-29 10-0 (1-0)

Dec. 17 vs. Neoga W 53-17 11-0

Dec. 20 at Marshall W 60-48 12-0

Dec. 27 vs. Pekin+ W 74-51 13-0

Dec. 27 vs. Springfield SHG+ W 63-54 14-0

Dec. 28 vs. Charleston+ L 60-47 14-1

Dec. 28 vs. Teutopolis+ L 52-46 14-2

Dec. 29 vs. Effingham+ L 54-49 14-3

Jan. 5 at Salt Fork W 62-25 15-3

Jan. 10 at Martinsville 7:30 p.m.

Jan. 12 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 14 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 17 LOVC SE Tournament^ TBA

Jan. 19 LOVC Championship# TBA

Jan. 21 vs. Oblong 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Hutsonville-Palestine 7:30 p.m.

Jan. 28 at Villa Grove/Heritage 7:30 p.m.

Jan. 30 at Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 31 at Cumberland 7:30 p.m.

*Comet Classic, at Oakwood

+Charleston Holiday Tournament

^LOVC Southeast Tournament

#LOVC Championship



Tuscola

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Argenta-Oreana W 58-13 1-0

Nov. 15 at Tri-County L 53-27 1-1

Nov. 19 vs. Cerro Gordo/Bement W 47-31 2-1

Nov. 20 at Villa Grove/Heritage W 39-34 3-1

Nov. 26 vs. St. Joseph-Ogden L 39-33 3-2

Nov. 29 at Clinton L 36-32 3-3 (0-1)

Dec. 3 vs. Arcola W 52-36 4-3

Dec. 6 vs. Shelbyville W 54-12 5-3 (1-1)

Dec. 10 at Central A&M L 64-41 5-4 (1-2)

Dec. 13 vs. Uni High W 31-18 6-4

Dec. 17 at Okaw Valley W 47-14 7-4

Dec. 20 vs. Shelbyville* W 44-15 8-4

Dec. 21 vs. Blue Ridge* W 32-18 9-4

Dec. 21 vs. ALAH* L 45-40 9-5

Dec. 22 vs. Windsor/Stew-Stras* W 57-41 10-5

Dec. 26 vs. Neoga+ W 50-32 11-5

Dec. 27 vs. Argenta-Oreana+ W 54-24 12-5

Dec. 27 vs. GCMS+ W 46-42 13-5

Dec. 28 vs. Ridgeview+ W 44-38 14-5

Jan. 3 vs. Fisher W 41-20 15-5

Jan. 5 vs. Unity W 36-27 16-5

Jan. 10 at Warrensburg-Latham 7:30 p.m.

Jan. 12 CIC-NTC Shootout^ TBA

Jan. 17 vs. St. Teresa 7:30 p.m.

Jan. 19 CIC Tournament# TBA

Jan. 21 CIC Tournament# TBA

Jan. 22 CIC Tournament# TBA

Jan. 24 CIC Tournament# TBA

Jan. 28 vs. Meridian 7:30 p.m.

Jan. 31 at Sullivan 7:30 p.m.

*Knights Holiday Classic, at ALAH

+Holiday Hoopla, at Monticello

^CIC-NTC Shootout, at Altamont

#Central Illinois Conference Tournament, at St. Teresa



Uni High

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 at Cerro Gordo/Bement L 30-27 0-1

Nov. 16 vs. Georgetown-RF* W 37-28 1-1

Nov. 17 vs. Westville* L 39-17 1-2

Nov. 19 vs. Tri-County* L 67-8 1-3

Nov. 21 vs. Hoopeston Area* L 44-18 1-4

Nov. 23 vs. Blue Ridge* L 36-30 1-5

Nov. 27 at Tri-County PPD.

Nov. 29 at Villa Grove/Heritage L 60-32 1-6

Dec. 1 at Armstrong-Potomac L 47-37 1-7

Dec. 3 vs. Blue Ridge L 38-36 1-8

Dec. 10 vs. Decatur Lutheran W 51-19 2-8

Dec. 11 vs. Arcola L 41-27 2-9

Dec. 13 at Tuscola L 31-18 2-10

Dec. 17 vs. Fisher L 41-24 2-11

Jan. 3 at Decatur Christian W 36-20 3-11 (1-0)

Jan. 7 vs. Arthur Okaw Christian 7:30 p.m.

Jan. 8 vs. Judah Christian 6:30 p.m.

Jan. 14 vs. Normal Calvary 6 p.m.

Jan. 17 at Cornerstone 6 p.m.

Jan. 21 vs. Decatur Christian 6 p.m.

Jan. 24 at Arthur Okaw Christian 7:30 p.m.

Jan. 26 at Judah Christian 12:45 p.m.

Jan. 28 at Normal Calvary 6 p.m.

Jan. 31 vs. Cornerstone 6 p.m.

*Comet Classic, at Oakwood



Unity

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. Fisher* W 53-32 1-0

Nov. 13 vs. PBL* W 52-41 2-0

Nov. 15 vs. Villa Grove/Heritage* L 40-38 2-1

Nov. 16 vs. GCMS* W 37-35 3-1

Nov. 19 vs. LeRoy W 50-28 4-1

Nov. 26 at Clinton W 33-32 5-1

Nov. 27 vs. Cissna Park W 46-17 6-1

Dec. 1 at Paris L 51-24 6-2

Dec. 3 vs. Urbana L 62-55 6-3

Dec. 10 at Arcola L 36-34 6-4

Dec. 11 vs. Villa Grove/Heritage L 47-39 6-5

Dec. 13 at Charleston L 73-44 6-6

Dec. 17 vs. Rantoul W 52-36 7-6 (1-0)

Dec. 27 vs. Urbana+ L 60-39 7-7

Dec. 27 vs. Decatur Eisenhower+ L 52-42 7-8

Dec. 28 vs. Decatur MacArthur+ L 58-18 7-9

Dec. 28 vs. Williamsville+ L 38-37 7-10

Dec. 29 vs. Springfield Southeast+ L 45-41 7-11

Jan. 3 vs. Bloomington CC L 72-24 7-12 (1-1)

Jan. 5 at Tuscola L 36-27 7-13

Jan. 7 at St. Joseph-Ogden 7 p.m.

Jan. 10 at Olympia 7 p.m.

Jan. 14 vs. St. Thomas More 7 p.m.

Jan. 17 vs. Prairie Central 7 p.m.

Jan. 21 at PBL 7:30 p.m.

Jan. 24 at Pontiac 7 p.m.

Jan. 28 at Monticello 7 p.m.

Jan. 31 vs. Mt. Zion 7:30 p.m.

Feb. 2 vs. Chillicothe IVC 11:30 a.m.

*Lady Falcon/Bunnie Classic, at Fisher

+Decatur Eisenhower Holiday Tournament



Urbana

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 at Rantoul W 70-29 1-0

Nov. 15 vs. St. Teresa W 59-54 2-0

Nov. 20 at St. Joseph-Ogden L 55-37 2-1

Nov. 27 vs. Prairie Central W 59-26 3-1

Nov. 29 vs. Normal West L 61-56 3-2 (0-1)

Dec. 1 at Peoria Manual W 48-44 4-2 (1-1)

Dec. 3 at Unity W 62-55 5-2

Dec. 6 vs. Monticello W 61-58 (OT) 6-2

Dec. 8 at Peoria Notre Dame L 42-39 6-3 (1-2)

Dec. 11 vs. Judah Christian W 69-36 7-3

Dec. 13 at Centennial W 58-26 8-3 (2-2)

Dec. 15 at Champaign Central L 54-46 8-4

Dec. 21 at Watseka L 52-34 8-5

Dec. 27 vs. Unity* W 60-39 9-5

Dec. 28 vs. Decatur Eisenhower* L 43-41 (OT) 9-6

Dec. 28 vs. Decatur MacArthur* L 64-47 9-7

Dec. 29 vs. Williamsville* W 52-47 10-7

Dec. 29 vs. Kaneland* W 42-27 11-7

Jan. 3 at PBL W 60-30 12-7

Jan. 5 vs. Peoria L 46-44 12-8 (2-3)

Jan. 7 at Clifton Central 7 p.m.

Jan. 8 at Iroquois West 7:30 p.m.

Jan. 12 at Normal Community 2:30 p.m.

Jan. 14 vs. Rantoul 7:30 p.m.

Jan. 17 at Mattoon 7:30 p.m.

Jan. 22 vs. Peoria Richwoods 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Centennial 7:30 p.m.

Jan. 29 at Manteno 7 p.m.

Jan. 31 vs. Champaign Central 7:30 p.m.

Feb. 2 at Bloomington 2:30 p.m.

Feb. 7 vs. Danville 7:30 p.m.

*Decatur Eisenhower Holiday Tournament



Villa Grove/Heritage

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 12 vs. PBL* W 53-43 1-0

Nov. 13 vs. Fisher* W 58-39 2-0

Nov. 15 vs. Unity* W 40-38 3-0

Nov. 16 vs. St. Joseph-Ogden* L 56-22 3-1

Nov. 20 vs. Tuscola L 39-34 3-2

Nov. 26 at Westville W 62-36 4-2

Nov. 27 vs. Salt Fork W 55-49 5-2

Nov. 29 vs. Uni High W 60-32 6-2

Dec. 3 at Judah Christian W 59-45 7-2

Dec. 6 vs. ALAH W 58-47 8-2

Dec. 11 at Unity W 47-39 9-2

Dec. 13 vs. Cerro Gordo/Bement W 65-41 10-2 (1-0)

Dec. 27 vs. Salt Fork+ L 42-39 10-3

Dec. 27 vs. South Vermillion (Ind.)+W 59-45 11-3

Dec. 28 vs. BHRA+ L 51-33 11-4

Dec. 28 vs. Washington Catholic (Ind.)+ W 55-13 12-4

Dec. 29 vs. North Vermillion (Ind.)+ L 56-29 12-5

Jan. 3 vs. Arcola W 52-29 13-5 (2-0)

Jan. 8 at Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 10 at Hutsonville/Palestine 7:30 p.m.

Jan. 12 LOVC SE Tourney^ TBA

Jan. 14 LOVC SE Tourney^ TBA

Jan. 17 LOVC SE Tourney^ TBA

Jan. 19 LOVC Championship# TBA

Jan. 21 at Cumberland 7:30 p.m.

Jan. 22 at Georgetown-RF 7:30 p.m.

Jan. 24 vs. Oblong 7:30 p.m.

Jan. 28 vs. Tri-County 7:30 p.m.

Jan. 31 at Martinsville 7:30 p.m.

*Lady Falcon/Bunnie Classic, at Fisher

+Blue Devil Classic, at Bismarck

^LOVC Southeast Tournament, at Martinsville

#LOVC Championship, at Arthur



Watseka

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 13 vs. Momence* W 49-17 1-0

Nov. 14 vs. Milford* W 54-24 2-0

Nov. 15 vs. Herscher* W 44-30 3-0

Nov. 17 vs. Armstrong-Potomac* W 52-29 4-0

Nov. 17 vs. BHRA* L 36-31 4-1

Nov. 26 at Hoopeston Area W 60-33 5-1

Nov. 29 at Clifton Central W 69-27 6-1 (1-0)

Dec. 1 vs. South Newton (Ind.) W 47-18 7-1

Dec. 4 vs. Peotone W 43-32 8-1

Dec. 6 vs. Momence W 53-19 9-1

Dec. 12 at St. Anne W 51-10 10-1

Dec. 21 vs. Urbana W 52-34 11-1

Dec. 26 vs. Joliet West+ W 48-34 12-1

Dec. 27 vs. Kankakee+ L 73-49 12-2

Dec. 28 vs. Beecher+ W 50-49 (OT) 13-2

Dec. 29 vs. Peotone+ W 57-32 14-2

Jan. 3 vs. Iroquois West W 71-14 15-2 (2-0)

Jan. 5 vs. Milford W 60-28 16-2

Jan. 9 at Donovan 7 p.m.

Jan. 10 at Cissna Park 7 p.m.

Jan. 12 at Fisher 12:30 p.m.

Jan. 14 SVC Tournament^ TBA

Jan. 15 SVC Tournament^ TBA

Jan. 16 SVC Tournament^ TBA

Jan. 17 SVC Tournament^ TBA

Jan. 18 SVC Tournament^ TBA

Jan. 19 SVC Tournament^ TBA

Jan. 22 at Danville 6 p.m.

Jan. 24 at PBL 7:30 p.m.

Jan. 28 at Tri-Point 7:30 p.m.

Jan. 29 vs. Beecher 7:30 p.m.

Jan. 31 vs. Dwight 7:30 p.m.

*Timberwolf Tip-Off, at Cissna Park

+Blue Devil Classic, at Peotone

^SVC Tournament, at Gilman and Onarga



Westville

DATE OPPONENT TIME/RESULT RECORD

Nov. 15 at North Vermillion (Ind.) PPD.

Nov. 17 vs. Hoopeston Area* W 39-36 1-0

Nov. 17 vs. Uni High* W 39-17 2-0

Nov. 20 vs. Tri-County* L 61-27 2-1

Nov. 21 vs. Georgetown-RF* W 56-5 3-1

Nov. 23 vs. Rantoul* L 48-31 3-2

Nov. 26 vs. Villa Grove/Heritage L 62-36 3-3

Nov. 29 vs. Hoopeston Area W 57-28 4-3 (1-0)

Dec. 3 vs. Oakwood L 54-36 4-4 (1-1)

Dec. 6 at Chrisman W 53-30 5-4 (2-1)

Dec. 10 vs. Salt Fork L 40-28 5-5 (2-2)

Dec. 13 at Georgetown-RF W 43-21 6-5 (3-2)

Dec. 17 vs. Schlarman L 66-28 6-6 (3-3)

Dec. 21 at Judah Christian W 39-36 7-6

Dec. 27 vs. North Vermillion (Ind.)+L 54-16s 7-7

Dec. 27 vs. Benton Central (Ind.)+ L 74-29 7-8

Dec. 28 vs. Cissna Park+ W 46-23 8-8

Dec. 28 vs. Fisher+ W 48-24 9-8

Dec. 29 vs. South Vermillion (Ind.)+ W 44-42 10-8

Jan. 3 at BHRA L 54-17 10-9 (3-4)

Jan. 7 vs. Armstrong-Potomac 7:30 p.m.

Jan. 10 vs. Georgetown-RF 7:30 p.m.

Jan. 12 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 14 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 16 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 18 Verm. Co. Tournament^ TBA

Jan. 21 at Milford 7:30 p.m.

Jan. 24 at Oakwood 7:30 p.m.

Jan. 28 vs. Chrisman 7:30 p.m.

Jan. 31 at Salt Fork 7:30 p.m.

*Comet Classic, at Oakwood

+Blue Devil Classic, at Bismarck

^Vermilion County Tournament, at Palmer Arena, Danville