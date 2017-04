Area baseball stats (through April 6):

Batting Averages

Player/School AB R H RBI AVG.

S. Herschberger, ALAH 11 5 7 3 .636

Stokowski, Mont 21 7 13 9 .619

Fruehling, STM 15 6 9 1 .600

Jordan, B-H 19 9 11 4 .579

Rademacher, B-H 20 3 11 6 .550

Hicks, Danvl 31 14 17 9 .548

A. Lyle, BlRdge 22 8 12 7 .545

West, Danvl 27 13 14 6 .519

Blomberg, STM 10 4 5 5 .500

Jh. Frerichs, Rantl 12 5 6 4 .500

Griffin, Danvl 14 3 7 2 .500

Krouse, Centrl 18 8 9 4 .500

Schurter, STM 8 3 4 4 .500

Vanausdoll, ALAH 8 4 4 1 .500

Plummer, Danvl 29 8 14 12 .483

Hoveln, SJ-O 26 5 12 8 .462

Steinbaugh, GRF/C 13 3 6 2 .462

Carr, Mont 11 2 5 2 .455

J. Coplea, PBL 11 7 5 6 .455

Erickson, Tuscl 33 12 15 9 .455

Griswell, B-H 11 0 5 3 .455

C. Jones, STM 11 4 5 5 .455

Hoshauer, Oakwd 20 6 9 6 .450

Vinson, Oakwd 20 10 9 8 .450

Bouse, Hoop 9 2 4 1 .444

Jarling, Oakwd 18 6 8 5 .444

Tabor, GCMS 9 2 4 0 .444

Walder, Hoop 9 3 4 2 .444

D. Coplea, PBL 16 9 7 2 .438

Hale, SJ-O 32 11 14 11 .438

VonLanken, Tuscl 28 5 12 15 .429

Wa. Edwards, B-H 26 6 11 8 .423

Hensgen, Danvl 19 5 8 8 .421

Steiner, B-H 12 2 5 5 .417

Thompson, Centrl 29 6 12 4 .414

Eshleman, PBL 17 9 7 5 .412

Dalbey, Westvl 32 11 13 5 .406

Hofer, Hoop 10 4 4 4 .400

Otto, ALAH 10 3 4 4 .400

Wienke, VG/H 10 4 4 2 .400

Wright, SJ-O 30 7 12 9 .400

L. Kresin, Tuscl 18 13 7 9 .389

Freehill, GCMS 13 1 5 2 .385

Poole, SJ-O 13 8 5 2 .385

Hicks, Oakwd 21 8 8 2 .381

Phelps, Oakwd 21 5 8 8 .381

Bushue, M-S 8 3 3 0 .375

Macak, Mont 8 4 3 4 .375

Je. Schlueter, SJ-O 16 8 6 5 .375

Spencer, Ridgvw 8 2 3 1 .375

Wachel, Urbana 8 1 3 4 .375

Wade, Clint 8 2 3 1 .375

Js. Frerichs, Rantl 19 7 7 3 .368

Hartleb, Centrl 30 9 11 5 .367

Finch, M-S 11 2 4 2 .364

K. Herschberger, ALAH 11 2 4 2 .364

C. Johnson, PBL 14 6 5 8 .357

Wileaver, Mont 14 1 5 4 .357

Zenner, PBL 14 7 5 6 .357

Marquard, Mont 31 9 11 7 .355

Billingsley, Oakwd 17 4 6 4 .353

Cordes, Danvl 17 5 6 2 .353

Coetzee, M-S 17 5 6 3 .353

Cochrane, Centrl 20 5 7 1 .350

Bunton, Danvl 23 12 8 6 .348

Houser, BlRdge 23 5 8 3 .348

Holden, Westvl 26 9 9 3 .346

Place, SJ-O 26 5 9 9 .346

Graham, Mont 32 14 11 5 .344

Beesley, Centrl 36 14 12 11 .333

A. Bundy, Mont 9 5 3 2 .333

K. Bundy, Mont 27 11 9 4 .333

Cohan, ALAH 9 2 3 2 .333

Cottrell, VG/H 18 6 6 3 .333

Coursey, SJ-O 18 5 6 4 .333

Crose, Hoop 12 3 4 2 .333

Denault, PBL 12 5 4 6 .333

Erlinger, Centrl 15 2 5 3 .333

Hopper, Mont 21 2 7 3 .333

Mozingo, BlRdge 21 3 7 3 .333

Nellson, Danvl 27 8 9 9 .333

Rhodes, ALAH 9 1 3 3 .333

Rudolph, Mont 15 2 5 2 .333

Schreiber, Centrl 12 4 4 2 .333

Toth, Westvl 31 7 10 10 .323

Baker, VG/H 28 6 9 3 .321

Wy. Edwards, B-H 28 6 9 9 .321

Spicer, Danvl 25 4 8 11 .320

Schaumburg, Westvl 25 7 8 5 .320

Patterson, VG/H 19 7 6 5 .316

Beckmeyer, Centrl 32 9 10 3 .313

Hutchinson, VG/H 16 4 5 0 .313

Kinnett, Rantl 16 4 5 9 .313

Neill, T-C 16 2 5 0 .313

Richardson, T-C 16 4 5 0 .313

Hoel, Tuscl 36 12 11 4 .306

Biehl, M-S 20 5 6 3 .300

Gearlds, BlRdge 10 0 3 0 .300

Nunamker, Ridgvw 10 0 3 0 .300

Pierce, Tuscl 20 7 6 0 .300

Stolen Bases

Player/School SB

Hoel, Tuscl 15

Hicks, Danvl 8

Beckemeyer, Centrl 7

Beesley, Centrl 7

Wa. Edwards, B-H 7

L. Jones, Rantl 7

Nowaczyk, CPark 7

Baker, VG/H 6

Burts, Rantl 6

Jordan, B-H 6

Alvis, VG/H 5

Coon, SJ-O 5

Dalbey, Westvl 5

Eshleman, PBL 5

Rohrer, VG/H 5

Rose, CPark 5

Roseman, Rantl 5

Q. Smith, Danvl 5

Walder, Hoop 5

Wright, SJ-O 5

Cain, SJ-O 4

J. Coplea, PBL 4

Keith, B-H 4

Meinhold, Tuscl 4

Savage, B-H 4

Thompson, Centrl 4

Anderson, CPark 3

Bolton, Oakwd 3

K. Bundy, Mont 3

Charles, VG/H 3

Conrad, GRF/C 3

D. Coplea, PBL 3

Cottrell, VG/H 3

Denault, PBL 3

Js. Frerichs, Rantl 3

Grace, Tuscl 3

Graham, Mont 3

Hale, SJ-O 3

Hartleb, Centrl 3

Hicks, Oakwd 3

Hofer, Hoop 3

Jarling, Oakwd 3

C. Johnson, PBL 3

Jordahl, Rantl 3

Kinnett, Rantl 3

C. Kresin, Tuscl 3

L. Kresin, Tuscl 3

Meyer, Centrl 3

Plummer, Damvl 3

Riggleman, Westvl 3

Rodriguez, PBL 3

Vinson, Oakwd 3

Benoit, CPark 2

Billingsley, Oakwd 2

Born, Ridgvw 2

Bryant, Westvl 2

A. Bundy, Mont 2

Bunton, Danvl 2

Campbell, GRF/C 2

Cargo, Rantl 2

Cochrane, Centrl 2

Crose, Hoop 2

Dalton, BlRdge 2

Jh. Frerichs, Rantl 2

Gass, Westvl 2

Hoveln, SJ-O 2

Howard, GRF/C 2

Kaeb, CPark 2

Krouse, Centrl 2

A. Lyle, BlRdge 2

K. Lyle, BlRdge 2

Magenheimer, BlRdge 2

Neill, T-C 2

Place, SJ-O 2

Rentria, CPark 2

Rigsby, PrCntrl 2

Slagley, SJ-O 2

Steiner, B-H 2

Steunbaugh, GRF/C 2

Stokowski, Mont 2

Tarro, CPark 2

Toth, Westvl 2

Winemiller, BlRdge 2



Home Runs

Player/School HR

A. Lyle, BlRdge 2

Spicer, Danvl 2

Cordes, Danvl 1

Hartleb, Centrl 1

Hensgen, Danvl 1

Stokowski, Mont 1

Toth, Westvl 1



RBI

Player/School RBI

VonLanken, Tuscl 15

Plummer, Danvl 12

Beesley, Centrl 11

Hale, SJ-O 11

Spicer, Danvl 11

Coon, SJ-O 10

Pokorny, Mont 10

Toth, Westvl 10

Wy. Edwards, B-H 9

Erickson, Tuscl 9

Hicks, Danvl 9

Kinnett, Rantl 9

L. Kresin, Tuscl 9

Nelson, Danvl 9

Place, SJ-O 9

Stokowski, Mont 9

Wright, SJ-O 9

Wa. Edwards, B-H 8

Hensgren, Danvl 8

Hoveln, SJ-O 8

C. Johnson, PBL 8

Phelps, Oakwd 8

Sestak, Centrl 8

Vinson, Oakwd 8

White, Oakwd 8

Cain, SJ-O 7

Js. Frerichs, Rantl 7

C. Kresin, Tuscl 7

A. Lyle, BlRdge 7

Marquard, Mont 7

Meinhold, Tuscl 7

Bolton, Oakwd 6

Bunton, Danvl 6

J. Coplea, PBL 6

Denault, PBL 6

Duggins, BlRdge 6

Hoshauer, Oakwd 6

Keith, B-H 6

Rademacher, B-H 6

Robinson, Centrl 6

Roseman, Rantl 6

West, Danvl 6

Zenner, PBL 6

Arford, B-H 5

Blomberg, STM 5

Cheesman, Westvl 5

Dalbey, Westvl 5

Eshleman, PBL 5

Fitton, PBL 5

Gass, Westvl 5

Graham, Mont 5

Hartleb, Centrl 5

Jarling, Oakwd 5

C. Jones, STM 5

L. Jones, Rantl 5

Krumwiede, PBL 5

Patterson, VG/H 5

Rodriguez, PBL 5

Schaumburg, Westvl 5

Je. Schlueter, SJ-O 5

Steiner, B-H 5

Vermillion, Rantl 5

Billingsley, Oakwd 4

Braxton, STM 4

Bryant, Westvl 4

K. Bundy, Mont 4

Cothron, Tuscl 4

Coursey, SJ-O 4

Frambes, PrCntrl 4

Jh. Frerichs, Rantl 4

Heath, Tuscl 4

Hoel, Tuscl 4

Hofer, Hoop 4

J. Jones, Rantl 4

Jordan, B-H 4

Krouse, Centrl 4

Langendorf, SJ-O 4

Latoz, GRF/C 4

Macak, Mont 4

Nowaczyk, CPark 4

Otto, ALAH 4

Schurter, STM 4

Sementi, Tuscl 4

Strohl, PrCntrl 4

Thompson, Centrl 4

Wileaver, Mont 4

ERA

Player/School IP H ER ERA

Bushue, M-S 18.0 6 0 0.00

Cargo, Rantl 11.0 5 0 0.00

Finch, M-S 4.0 2 0 0.00

Hale, SJ-O 18.0 9 0 0.00

Morris, STM 4.3 1 0 0.00

Nelson, Danvl 7.7 9 0 0.00

Ja. Schlueter, SJ-O 5.7 4 0 0.00

Stokowski, Mont 4.0 1 0 0.00

Stubblefield, Ridgvw 4.0 0 0 0.00

Toth, Westvl 7.3 5 0 0.00

Webster, GRF/C 5.0 2 0 0.00

Wright, SJ-O 5.0 0 0 0.00

Zenner, PBL 6.0 3 0 0.00

Sestak, Centrl 18.3 15 1 0.38

Carr, Mont 15.3 5 1 0.46

Coon, SJ-O 13.3 5 1 0.53

Marquard, Mont 9.3 13 1 0.75

E. Wilson, VG/H 8.0 8 1 0.88

Nunamaker, Ridgvw 7.7 8 1 0.91

Erlinger, Centrl 22.7 18 3 0.93

Duggins, BlRdge 7.0 5 1 1.00

Steinbaugh, GRF/C 13.3 4 2 1.05

Schurter, STM 6.0 2 1 1.17

Eshleman, PBL 5.7 4 1 1.23

Thompson, Centrl 5.7 3 1 1.23

Hopper, Mont 5.3 2 1 1.31

Drayer, Hoop 5.0 4 1 1.40

Herrmann, M-S 10.0 7 2 1.40

Rose, SJ-O 5.0 4 1 1.40

Cothron, Tuscl 9.7 5 2 1.45

Robinson, Centrl 17.3 8 4 1.62

Plummer, Danvl 13.0 8 3 2.08

C. Thomas, Tuscl 8.7 4 2 1.62

Trotter, BlRdge 17.3 12 4 1.62

VonLanken, Tuscl 4.0 4 1 1.75

Vinson, Oakwd 11.7 11 3 1.80

Kern, SJ-O 7.7 5 2 1.82

Q. Smith, Danvl 10.3 8 3 2.03

Douglass, B-H 6.0 6 2 2.33

Osgood, Clint 11.7 10 4 2.40

Conrad, GRF/C 5.7 6 2 2.47

Crites, Rantl 11.0 7 4 2.55

C. Kresin, Tuscl 13.7 18 5 2.56

Jarling, Oakwd 8.0 11 3 2.62

Pierce, Tuscl 10.3 9 4 2.71

Kregel, CPark 12.3 8 5 2.85

Wileaver, Mont 4.7 7 2 2.98

Roseman, Rantl 7.0 6 3 3.00

Alvis, VG/H 9.0 4 4 3.11

QRichardson, T-C 4.0 10 2 3.50



Pitching Wins

Player/School Wins

Dalbey, Westvl 4

Robinson, Centrl 4

Bushue, M-S 3

Erlinger, Centrl 3

Carr, Mont 2

Coon, SJ-O 2

Crites, Rantl 2

Fitton, PBL 2

Hale, SJ-O 2

C. Johnson, PBL 2

C. Kresin, Tuscl 2

Osgood, Clint 2

Plummer, Danvl 2

Schurter, STM 2

Trotter, BlRdge 2

Vinson, Oakwd 2

Wittig, Mont 2

Wright, SJ-O 2

Alvis, VG/H 1

Arford, B-H 1

Bryant, Westvl 1

K. Bundy, Mont 1

Cargo, Rantl 1

Cothron, Tuscl 1

Dalton, BlRdge 1

Douglass, B-H 1

Drayer, Hoop 1

Wa. Edwards, B-H 1

Erickson, Tuscl 1

Hensgen, Danvl 1

Hicks, Damvl 1

Hofer, Hoop 1

Holden, Westvl 1

Jordan, B-H 1

Keith, B-H 1

Kern, SJ-O 1

Marquard, Mont 1

Morris, STM 1

Mozingo, BlRdge 1

Mumm, M-S 1

Nelson, Da nvl 1

Otto, ALAH 1

Pierce, Tuscl 1

Rohrer, VG/H 1

Rose, SJ-O 1

Ja. Schlueter, SJ-O 1

Slagel, PrCntrl 1

Q. Smith, Danvl 1

Steinbaugh, GRF/C 1

C. Thomas, Tuscl 1

Thompson, Centrl 1

Vermillion, Rantl 1

Webster, GRF/C 1

White, Oakwd 1

Wileaver, Mont 1

Zenner, PBL 1



Strikeouts

Player/School K’s

Coon, SJ-O 31

Hale, SJ-O 30

Carr, Mont 25

Dalbey, Westvl 23

Steinbaugh, GRF/C 22

Bushue, M-S 21

Erlinger, Centrl 21

Robinson, Centrl 20

Bryant, Westvl 18

Wittig, Mont 18

Plummer, Danvl 17

Sestak, Centrl 16

Rohrer, VG/H 15

Tabeling, Tuscl 15

Trotter, BlRdge 15

Cheesmanm, Westvl 14

Wa. Edwards, B-H 13

Alvis, VG/H 12

Fitton, PBL 12

Osgood, Clint 12

Welbes, Urbana 12

White, Oakwd 12

Hayden, Rantl 11

Kregel, CPark 11

Nelson, Danvl 11

C. Thomas, Tuscl 11

Toth, Westvl 11

Crites, Rantl 10

Drayer, Hoop 10

C. Kresin, Tuscl 10

Marquard, Mont 10

Mumm, M-S 10

Pierce, Tuscl 10

Stokowski, Mont 10

Vinson, Oakwd 10

Hensgen, Danvl 9

Macak, Mont 9

Meinhold, Tuscl 9

Rademcher, B-H 9

Rentria, CPark 9

Steiner, B-H 9

Douglass, B-H 8

Erickson, Tuscl 8

Hopper, Mont 8

Houser, BlRdge 8

Lewis, T-C 8

Wright, SJ-O 8

Zenner, PBL 8

Cothron, Tuscl 7

Herrmann, M-S 7

Hettmansberger, Judah 7

Keith, B-H 7

A. Lyle, BlRdge 7

Mozingo, BlRdge 7

Schlabach, ALAH 7

Vanausdoll, ALAH 7

Conner, T-C 6

Duggins, BlRdge 6

Garrard, GCMS 6

Jarling, Oakwd 6

Jordan, B-H 6

Kern, SJ-O 6

Otto, ALAH 6

Schurter, STM 6

Q. Smith, Danvl 6

Thompson, Centrl 6

Vermillion, Rantl 6

Wileaver, Mont 6

Cohan, ALAH 5

Denault, PBL 5

Jh. Frerichs, Rantl 5

Givens, Ridgvw 5

Hamilton, M-S 5

Hartleb, Centrl 5

Hicks, Danvl 5

Jordahl, Rantl 5

Morris, STM 5

Phelps, Oakwd 5

Reinhart, VG/H 5

Roseman, Rantl 5

Slagel, PrCntrl 5

Spencer, Ridgvw 5

Walder, Hoop 5

K. Bundy, Mont 4

Cribbett, GCMS 4

L. Davis, GCMS 4

Eshleman, PBL 4

Finch, M-S 4

Rigsby, PrCntrl 4

Hall, Centen 4

Holden, Westvl 4

Kirts, M-S 4

Maupin, Ridgvw 4

Richardson, T-C 4

Sarver, Centen 4

Ja. Schlueter, SJ-O 4

Summitt, STM 4

E. Wilson, VG/H 4



