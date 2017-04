Area prep statistics: Baseball (April 14)

Batting

Player, School AB R H RBI AVG.

Burke, Fisher 4 2 3 3 .750

Vermillion, Rantl 7 5 5 5 .714

S. Herschberger, ALAH 11 5 7 3 .636

Fruehling, STM 15 6 9 1 .600

Baker, Fisher 5 1 3 0 .600

A. Bundy, Mont 14 11 8 3 .571

Macias, PrCntrl 7 2 4 3 .571

Robinson, Danvl 7 3 4 3 .571

Steinbaugh, GRF/C 20 7 11 5 .550

A. Lyle, BlRdge 22 8 12 7 .545

Hicks, Danvl 41 18 21 11 .512

Blomberg, STM 10 4 5 5 .500

Conn, Clint 4 3 2 1 .500

Crane, PrCntrl 6 1 3 1 .500

Griffin, Danvl 24 4 12 4 .500

Harris, Judah 6 1 3 2 .500

Hofer, Hoop 24 12 12 10 .500

Horsch, Fisher 4 2 2 1 .500

Krouse, Centrl 18 8 9 4 .500

Nettles, Clint 6 0 3 3 .500

Schibur, Sull 26 11 13 12 .500

Schurter, STM 8 3 4 4 .500

Stokowski, Mont 32 8 16 15 .500

Vanausdoll, ALAH 8 4 4 1 .500

Young, Fisher 4 2 2 1 .500

Hale, SJ-O 41 15 20 13 .488

Plummer, Danvl 37 10 18 13 .486

West, Danvl 37 17 18 8 .486

Carr, Mont 21 5 10 5 .476

Dalbey, Westvl 44 14 20 7 .455

C. Jones, STM 11 4 5 5 .455

Hoshauer, Oakwd 20 6 9 6 .450

Sarver, Centen 20 5 9 3 .450

Vinson, Oakwd 20 10 9 8 .450

Jordan, B-H 29 11 13 5 .448

Jarling, Oakwd 18 6 8 5 .444

Tabor, GCMS 9 2 4 0 .444

Erickson, Tuscl 43 17 20 19 .435

Nelson, Danvl 37 10 16 15 .432

Braxton, STM 7 0 3 4 .429

Eshleman, PBL 28 15 12 7 .429

Js. Frerichs, Rantl 28 10 12 9 .429

Hensgen, Danvl 28 7 12 11 .429

Hickman, Clint 7 2 3 2 .429

Richard, STM 7 4 3 2 .429

VonLanken, Tuscl 42 11 18 19 .429

Rademacher, B-H 31 3 13 6 .419

J. Coplea, PBL 29 9 8 10 .400

D. Coplea, PBL 24 13 10 3 .417

Hoveln, SJ-O 36 7 15 10 .417

Thompson, Centrl 29 6 12 4 .414

Buhrmester, Milford 22 2 9 11 .409

Tuttle, Sull 27 14 11 5 .407

Otto, ALAH 10 3 4 4 .400

Purvis, Fisher 5 1 2 3 .400

Shumaker, PrCntrl 5 0 2 1 .400

Wienke, VG/H 10 4 4 2 .400

Zenner, PBL 25 10 10 11 .400

Baker, VG/H 48 12 19 6 .396

Graham, Mont 43 21 17 6 .395

Schaumburg, Westvl 38 13 15 7 .395

Sollars, A-P 13 3 5 2 .385

Freehill, GCMS 13 1 5 2 .385

Jh. Frerichs, Rantl 21 7 8 5 .381

Hicks, Oakwd 21 8 8 2 .381

Phelps, Oakwd 21 5 8 8 .381

Farris, Sull 29 7 11 10 .379

Hopper, Mont 29 2 11 6 .379

Bushue, M-S 8 3 3 0 .375

Spencer, Ridgvw 8 2 3 1 .375

Wachel, Urbana 8 1 3 4 .375

Wade, Clint 8 2 3 1 .375

Watt, B-H 8 1 3 3 .375

Savage, B-H 35 14 13 6 .371

Denault, PBL 18 8 7 8 .368

Walder, Hoop 19 8 7 6 .368

Hartleb, Centrl 30 9 11 5 .367

Marquard, Mont 41 10 15 10 .366

K. Bundy, Mont 33 7 12 2 .364

Finch, M-S 11 2 4 2 .364

K. Herschberger, ALAH 11 2 4 2 .364

Je. Schlueter, SJ-O 22 9 8 7 .364

Marshino, Milford 25 4 9 7 .360

Poole, SJ-O 14 9 5 2 .357

Smith, Hoop 14 6 5 4 .357

Billingsley, Oakwd 17 4 6 4 .353

Coetzee, M-S 17 5 6 3 .353

Cochrane, Centrl 20 5 7 1 .350

C. Johnson, PBL 20 11 7 12 .350

Cordes, Danvl 23 5 8 3 .348

Houser, BlRdge 23 5 8 3 .348

L. Kresin, Tuscl 29 17 10 12 .345

Wy. Edwards, B-H 26 6 11 8 .423

Arford, B-H 41 8 14 9 .341

Bryant, Westvl 44 10 15 7 .341

Beesley, Centrl 36 14 12 11 .333

Cain, A-P 9 0 3 0 .333

Cohan, ALAH 9 2 3 2 .333

Coursey, SJ-O 27 3 9 7 .333

Daugherty, Westvl 6 1 2 3 .333

Erlinger, Centrl 15 2 5 3 .333

Hunsinger, Milford 15 5 5 2 .333

Macak, Mont 9 5 3 2 .333

Mozingo, BlRdge 21 3 7 3 .333

Printz, PrCntrl 6 3 2 0 .333

Rhodes, ALAH 9 1 3 3 .333

Schreiber, Centrl 12 4 4 2 .333

Smith, Danvl 15 5 5 2 .333

Steiner, B-H 21 3 7 8 .333

Tabling, Tuscl 9 0 3 1 .333

Hutcherson, Tuscl 3 1 1 0 .333

Holden, Westvl 26 9 9 3 .346

Cottrell, VG/H 18 6 6 3 .333

Griswell, B-H 11 0 5 3 .455

Rudolph, Mont 15 2 5 2 .333

Wileaver, Mont 141 5 4 .357

Bunton, Danvl 23 12 8 6 .348

Place, SJ-O 26 5 9 9 .346

Wright, SJ-O 30 7 12 9 .400

Crose, Hoop 12 3 4 2 .333

Bouse, Hoop 22 7 7 6 .318

Jackson, Centen 6 1 3 1 .500

Toth, Westvl 31 7 10 10 .323

Wy. Edwards, B-H 28 6 9 9 .321

Spicer, Danvl 25 4 8 11 .320

Slagel, PrCntrl 6 2 2 1 .333

Patterson, VG/H 19 7 6 5 .316

Beckmeyer, Centrl 32 9 10 3 .313

Hutchinson, VG/H 16 4 5 0 .313

Kinnett. Rantl 16 4 5 9 .313

Neill, T-C 16 2 5 0 .313

Richardson, T-C 16 4 5 0 .313

Hoel, Tuscl 36 12 11 4 .306

Biehl, M-S 20 5 6 3 .300

Gearlds, BlRdge 10 0 3 0 .300

Nunamker, Ridgvw 10 0 3 0 .300

Pierce, Tuscl 20 7 6 0 .300

Stolen Bases

Athlete, School SBs

Hoel, Tuscl 25

Farris, Sull 14

Hicks, Danvl 13

Baker, VG/H 9

Dalbey, Westvl 9

A. Bundy, Mont 8

Wa. Edwards, B-H 8

Schibur, Sull 8

Alvis, VG/H 7

Beckemeyer, Centrl 7

Beesley, Centrl 7

Hofer, Hoop 7

Keith, B-H 7

L. Jones, Rantl 7

Jordan, B-H 7

Nowaczyk, CPark 7

Reinhart, VG/H 7

Rohrer, VG/H 7

Walder, Hoop 7

Burts, Rantl 6

Coon, SJ-O 6

Edwards. B-H 6

Js. Frerichs, Rantl 6

Savage, B-H 6

Q. Smith, Danvl 6

Charles, VG/H 5

J. Coplea, PBL 5

Cottrell, VG/H 5

Crose, Hoop 5

Denault, PBL 5

Eshleman, PBL 5

Gass, Westvl 5

Howard, GRF/C 5

Riggleman, Westvl 5

Rose, CPark 5

Roseman, Rantl 5

Steinbaugh, GRF/C 5

Tuttle, Sull 5

Wright, SJ-O 5

Arford. B-H 4

Cain, SJ-O 4

D. Coplea, PBL 4

Doursey, SJ-O 4

Jordahl, Rantl 4

Kinnett, Rantl 4

C. Kresin, Tuscl 4

Meinhold, Tuscl 4

Plummer, Danvl 4

Thompson, Centrl 4

Anderson, CPark 3

Bolton, Oakwd 3

K. Bundy, Mont 3

Campbell, GRF/C 3

Conrad, GRF/C 3

Grace, Tuscl 3

Graham, Mont 3

Hale, SJ-O 3

Hartleb, Centrl 3

Hicks, Oakwd 3

Jarling, Oakwd 3

C. Johnson, PBL 3

L. Kresin, Tuscl 3

Meyer, Centrl 3

Plummer, Damvl 3

Rodriguez, PBL 3

Vinson, Oakwd 3

Benoit, CPark 2

Billingsley, Oakwd 2

Born, Ridgvw 2

Bryant, Westvl 2

Bunton, Danvl 2

Cargo, Rantl 2

Cochrane, Centrl 2

Dalton, BlRdge 2

Jh. Frerichs, Rantl 2

Hoveln, SJ-O 2

Kaeb, CPark 2

Krouse, Centrl 2

A. Lyle, BlRdge 2

K. Lyle, BlRdge 2

Magenheimer, BlRdge 2

Neill, T-C 2

Place, SJ-O 2

Rentria, CPark 2

Rigsby, PrCntrl 2

Slagley, SJ-O 2

Steiner, B-H 2

Stokowski, Mont 2

Tarro, CPark 2

Toth, Westvl 2

Winemiller, BlRdge 2

Home Runs

Athlete, School HRs

Erickson, Tuscl 3

Buhrmester, Milford 2

A. Lyle, BlRdge 2

Meinhold, Tuscl 2

Spicer, Danvl 2

VanLnken, Tuscl 2

Cordes, Danvl 1

Hartleb, Centrl 1

Hensgen, Danvl 1

Keith, B-H 1

Nelson, Danvl 1

Pierce, Tuscl 1

Pokorny, Mont 1

Savage, B-H 1

Steinbaugh, GRF/C 1

Stokowski, Mont 1

Toth, Westvl 1

RBI

Athlete, School RBI

Erickson, Tuscl 19

VonLanken, Tuscl 19

Nelson, Danvl 15

Stokowski, Mont 15

Hale, SJ-O 13

Pokorny, Mont 13

Plummer, Danvl 13

Toth, Westvl 13

C. Johnson, PBL 12

L. Kresin, Tuscl 12

Keith, B-H 12

Schibur, Sull 12

Spicer, Danvl 12

Wright, SJ-O 12

Beesley, Centrl 11

Buhrmester 11

Coon, SJ-O 11

Hensgren, Danvl 11

Hicks, Danvl 11

Zenner, PBL 11

Arford, B-H 10

J. Coplea, PBL 10

Farris, Sull 10

Hofer, Hoop 10

Hoveln, SJ-O 10

Kinnett, Rantl 10

Marquard, Mont 10

Meinhold, Tuscl 11

Place, SJ-O 10

Denault, PBL 9

Wa. Edwards, B-H 9

Wy. Edwards, B-H 9

Fitton, PBL 9

Js. Frerichs, Rantl 9

Gass, Westvl 8

Phelps, Oakwd 8

Sestak, Centrl 8

Steiner, B-H 8

Vinson, Oakwd 8

West, Danvl 8

White, Oakwd 8

Cain, SJ-O 7

Cheesman, Westvl 7

Clark, Milford 7

Cottrell, VG/H 7

Dalbey, Westvl 7

Drayer, Hoop 7

Eshleman, PBL 7

Gaddis, Hoop 7

Krumwiede, PBL 7

L. Jones, Rantl 7

C. Kresin, Tuscl 7

A. Lyle, BlRdge 7

Marshino, Milford 7

Roseman, Rantl 7

Je. Schlueter, SJ-O 7

Bolton, Oakwd 6

Bunton, Danvl 6

Duggins, BlRdge 6

Hoshauer, Oakwd 6

Rademacher, B-H 6

Robinson, Centrl 6

Blomberg, STM 5

Graham, Mont 5

Hartleb, Centrl 5

Jarling, Oakwd 5

C. Jones, STM 5

Patterson, VG/H 5

Rodriguez, PBL 5

Schaumburg, Westvl 5

Steinbaugh, GRF/C 5

Vermillion, Rantl 5

Billingsley, Oakwd 4

Braxton, STM 4

Bryant, Westvl 4

K. Bundy, Mont 4

Cothron, Tuscl 4

Coursey, SJ-O 4

Frambes, PrCntrl 4

Jh. Frerichs, Rantl 4

Heath, Tuscl 4

Hoel, Tuscl 4

J. Jones, Rantl 4

Jordan, B-H 4

Krouse, Centrl 4

Langendorf, SJ-O 4

Latoz, GRF/C 4

Macak, Mont 4

Nowaczyk, CPark 4

Otto, ALAH 4

Schurter, STM 4

Sementi, Tuscl 4

Strohl, PrCntrl 4

Thompson, Centrl 4

Wileaver, Mont 4

Pitching

Athlete, School IP H ER ERA

Arford, B-H 3.0 1 0 0.00

Bushue, M-S 18.0 6 0 0.00

Cargo, Rantl 11.0 5 0 0.00

Conn, Hoop 1.7 2 0 0.00

Cribbett, GCMS 3.0 4 0 0.00

Crose, Hoop 4.7 1 0 0.00

L. Davis, GCMS 3.0 2 0 0.00

Denault, PBL 3.0 3 0 0.00

Finch, M-S 4.0 2 0 0.00

Hale, SJ-O 25.0 15 1 0.28

Hofer, Hoop 3.0 1 0 0.00

Kinnett, Rantl 3.0 3 0 0.00

Knofsky, T-C 3 8 0 0.00

Morris, STM 4.3 1 0 0.00

Reed, PrCntrl 3.7 1 0 0.00

Schmidt, Milford 6.0 2 0 .000

Sementi, Tuscl 5.0 3 0 0.00

Stubblefield, Ridgvw 4.0 0 0 0.00

Toth, Westvl 7.3 5 0 0.00

Wright, SJ-O 5.0 0 0 0.00

Zenner, PBL 11.0 4 0 0.00

Sestak, Centrl 18.3 15 1 0.38

Marquard, Mont 15.1 18 1 0.46

Steinbaugh, GRF/C 20.3 7 2 0.69

Coon, SJ-O 19.1 10 2 0.72

E. Wilson, VG/H 8.0 8 1 0.88

Nunamaker, Ridgvw 7.7 8 1 0.91

Erlinger, Centrl 22.7 18 3 0.93

C. Thomas, Tuscl 14.3 6 2 0.98

Duggins, BlRdge 7.0 5 1 1.00

Schurter, STM 6.0 2 1 1.17

Ja. Schlueter, SJ-O 11.7 8 2 1.20

Eshleman, PBL 5.7 4 1 1.23

Thompson, Centrl 5.7 3 1 1.23

Cummings, T-C 5.2 5 1 1.24

Nelson, Danvl 13.7 15 2 1.32

Webster, GRF/C 10.3 5 2 1.35

Herrmann, M-S 10.0 7 2 1.40

Rose, SJ-O 5.0 4 1 1.40

Robinson, Centrl 17.3 8 4 1.62

Drayer, Hoop 12.7 13 3 1.68

Plummer, Danvl 16.3 9 3 1.65

Trotter, BlRdge 17.3 12 4 1.62

Vinson, Oakwd 11.7 11 3 1.80

Kern, SJ-O 7.7 5 2 1.82

Pierce, Tuscl 15.3 10 4 1.83

Conrad, GRF/C 7.3 7 2 1.91

Jackson, Centen 3.7 4 1 1.91

Gaddos, Hoop 14.0 15 4 2.00

K. Sarver, Centen 6.2 5 2 2.10

Roseman, Rantl 13.0 11 4 2.15

Carr, Mont 19.1 13 6 2.17

Q. Smith, Danvl 16.3 17 8 2.20

Richardson, T-C 9.1 15 3 2.25

Buhrmester, Milford 18.1 14 6 2.29

Douglass, B-H 6.0 6 2 2.33

Jacobs, SJ-O 3.0 3 1 2.33

J. Sarver, Centen 9.0 8 3 2.33

VonLanken, Tuscl 6.0 6 2 2.33

Osgood, Clint 11.7 10 4 2.40

Wittig, Mont 17.1 16 6 2.46

C. Kresin, Tuscl 13.7 18 5 2.56

Jarling, Oakwd 8.0 11 3 2.62

Rademacher, B-H 12.3 12 5 2.84

Kregel, CPark 12.3 8 5 2.85

Wa. Edwards, B-H 14.3 18 6 2.93

Wileaver, Mont 4.7 7 2 2.98

Walder, Hoop 9.0 3 4 3.11

Beechy, AOC 6.7 11 3 3.15

Cothron, Tuscl 9.7 5 2 1.45

Alvis, VG/H 9.0 4 4 3.11

Crites, Rantl 11.0 7 4 2.55

Stokowski, Mont 4.0 1 0 0.00

Hopper, Mont 5.3 2 1 1.31

Pitching Wins

Athlete, School Ws

Dalbey, Westvl 4

Robinson, Centrl 4

Buhrmester, Milford 3

Bushue, M-S 3

Coon, SJ-O 3

Crites, Rantl 3

Erickson, Tuscl 3

Erlinger, Centrl 3

C. Johnson, PBL 3

Wittig, Mont 3

Carr, Mont 2

Drayer, Hoop 2

Gaddis, Hoop 2

Fitton, PBL 2

Hale, SJ-O 2

Hensgen, Danvl 2

Holden, Westvl 2

C. Kresin, Tuscl 2

Marquardt, Mont 2

Nelson, Danvl 2

Osgood, Clint 2

Pierce, Tuscl 2

Plummer, Danvl 2

Ja. Schlueter, SJ-O 2

Schurter, STM 2

Smith, Danvl 2

Steinbaugh, GRF/C 2

Trotter, BlRdge 2

Vinson, Oakwd 2

Webster, GRF/C 2

Wittig, Mont 2

Wright, SJ-O 2

Zenner, PBL 2

Alvis, VG/H 1

Arford, B-H 1

Bryant, Westvl 1

K. Bundy, Mont 1

Cothron, Tuscl 1

Dalton, BlRdge 1

Douglass, B-H 1

Wa. Edwards, B-H 1

Hayden, Rantl 1

Hicks, Danvl 1

Hofer, Hoop 1

Jordan, B-H 1

Keith, B-H 1

Kern, SJ-O 1

Marquard, Mont 1

Morris, STM 1

Mozingo, BlRdge 1

Mumm, M-S 1

Nelson, Danvl 1

Otto, ALAH 1

Rohrer, VG/H 1

Rose, SJ-O 1

Slagel, PrCntrl 1

Q. Smith, Danvl 1

C. Thomas, Tuscl 1

Thompson, Centrl 1

White, Oakwd 1

Wileaver, Mont 1

Strikeouts

Athlete, School Ks

Coon, SJ-O 42

Hale, SJ-O 41

Steinbaugh, GRF/C 32

Carr, Mont 29

Dalbey, Westvl 27

Plummer, Danvl 24

Wittig, Mont 24

Bryant, Westvl 21

Bushue, M-S 21

Erlinger, Centrl 21

Rohrer, VG/H 21

Fitton, PBL 20

Robinson, Centrl 20

Cheesmanm, Westvl 19

Drayer, Hoop 19

Pierce, Tuscl 19

Zenner, PBL 19

Wa. Edwards, B-H 18

Marquard, Mont 18

Nelson, Danvl 18

Alvis, VG/H 17

Tabeling, Tuscl 17

Buhrmester, Milford 16

Erickson, Tuscl 16

Hensgen, Danvl 16

C. Thomas, Tuscl 16

Sestak, Centrl 16

Keith, B-H 15

Meinhold, Tuscl 15

Steiner, B-H 15

Trotter, BlRdge 15

Crites, Rantl 14

Q. Smith, Danvl 14

Wilson, VG/H 14

Rademcher, B-H 13

Gaddis, Hoop 13

Webster, GRF/C 13

Beachy, AOC 12

Osgood, Clint 12

Richardson, T-C 12

Stokowski, Mont 12

Welbes, Urbana 12

White, Oakwd 12

Cargo, Rantl 11

Kregel, CPark 11

Lewis, T-C 11

Toth, Westvl 11

C. Kresin, Tuscl 10

Mumm, M-S 10

Reinhart, VG/H 10

Roseman, Rantl 10

Ja. Schlueter, SJ-O 10

Vinson, Oakwd 10

Walder, Hoop 10

Macak, Mont 9

Miller, AOC 9

Rentria, CPark 9

Douglass, B-H 8

Hopper, Mont 8

Houser, BlRdge 8

B. Mast, AOC 8

Wright, SJ-O 8

Cothron, Tuscl 7

Herrmann, M-S 7

Hettmansberger, Judah 7

A. Lyle, BlRdge 7

Mozingo, BlRdge 7

Schlabach, ALAH 7

Vanausdoll, ALAH 7

Conner, T-C 6

Duggins, BlRdge 6

Garrard, GCMS 6

Jarling, Oakwd 6

Jordan, B-H 6

Kern, SJ-O 6

Otto, ALAH 6

Schurter, STM 6

Thompson, Centrl 6

Vermillion, Rantl 6

Wileaver, Mont 6

Baird, GRF/C 5

Beachy, AOC 5

Cohan, ALAH 5

Denault, PBL 5

Jh. Frerichs, Rantl 5

Givens, Ridgvw 5

Hamilton, M-S 5

Hartleb, Centrl 5

Hicks, Danvl 5

Jordahl, Rantl 5

Morris, STM 5

Phelps, Oakwd 5

Slagel, PrCntrl 5

Spencer, Ridgvw 5

K. Bundy, Mont 4

Conrad, GRF/C 4

Cribbett, GCMS 4

L. Davis, GCMS 4

Eshleman, PBL 4

Finch, M-S 4

Rigsby, PrCntrl 4

Hall, Centen 4

Holden, Westvl 4

Kirts, M-S 4

Maupin, Ridgvw 4

Mudd, AOC 4

Sarver, Centen 4

Summitt, STM 4

Bradd, Mont 3

Cain, SJ-O 3

Colunga, A-P 3

Cordes, Danvl 3

Frambes, PrCntrl 3

Franzen, A-P 3

Griffth, Fisher 3

Hall, Judah 3

Heaton, Centrl 3

Hofer, Hoop 3

Holden, Westvl 3

C. Johnson, PBL 3

King, Urbana 3

Lyons, Danvl 3

Nunamker, Ridgvw 3

Pinnell,T-C 3

St.Peter, PBL 3

Slagley, SJ-O 3

Walters, STM 3

