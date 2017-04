Area prep statistics: Baseball (April 21)

Batting

Player, School AB R H RBI AVG.

Carroll, LeRoy 6 9 4 3 .667

Steinbaugh, G-RF/C 32 19 17 13 .531

A. Bundy, Mont 21 15 11 3 .524

Stokowski, Mont 42 10 22 23 .524

J. Coplea, PBL 36 15 18 17 .500

Holoch, LeRoy 38 13 18 10 .474

Griffin, Danvl 36 8 17 4 .472

Plummer, Danvl 49 14 23 15 .469

Erickson, Tuscl 58 22 27 27 .466

Hickman, Clinton 37 8 17 10 .459

Dalbey, Westvl 59 20 27 9 .458

Hicks, Danvl 55 22 25 11 .455

Johnson, PBL 38 20 17 22 .447

Hale, SJ-O 58 17 25 17 .431

Nelson, Danvl 49 14 21 19 .429

K. Sarver, Centen 33 7 14 4 .424

VonLanken, Tuscl 57 15 24 23 .421

Beckemeyer, Centrl 55 20 23 7 .418

Tabeling, Tuscl 12 1 5 2 .417

Hofer, Hoop 39 17 16 10 .410

West, Danvl 49 18 20 11 .408

K. Bundy, Mont 37 16 15 6 .405

Thompson, Centrl 51 15 20 7 .392

Denault, PBL 36 14 14 16 .389

Krouse, Centrl 31 10 12 5 .387

Schaumburg, Westvl 57 17 22 10 .386

Hensgen, Danvl 39 8 15 13 .385

Sammer, LeRoy 39 14 15 15 .385

Carr, Mont 29 5 11 6 .379

Eshleman, PBL 53 23 20 10 .377

Bagger, Centrl 32 6 12 7 .375

Loschen, A-P 16 4 6 1 .375

Hovlen, SJ-O 51 9 19 11 .373

Bennett, LeRoy 43 16 16 12 .372

Bryant, Westvl 62 13 23 10 .371

Graham, Mont 54 26 20 9 .370

Beesley, Centrl 60 20 22 22 .367

Campbell, G-RF/C 30 13 11 10 .367

Marquardt, Mont 49 14 18 13 .367

Perry, LeRoy 30 6 11 11 .367

Zenner, PBL 44 15 16 18 .364

D. Coplea, PBL 47 19 17 7 .362

Schlueter, SJ-O 36 10 13 10 .361

Cooper, Unity 53 10 19 7 .358

Hopper, Mont 37 2 13 9 .351

Gaddis, Hoop 40 8 14 14 .350

Stolen Bases

Player, School SBs

Hoel, Tuscl 29

Hicks, Danvl 17

Campbell, G-RF/C 15

Steinbaugh, G-RF/C 13

Beesley, Centrl 10

Crose, Hoop 10

Dalbey, Westvl 10

Holoch, LeRoy 10

Howard, G-RF/C 10

A. Bundy, Mont 9

Eshleman, PBL 9

Nowaczyk, CP 9

J. Coplea, PBL 8

Hofer, Hoop 8

Meinhold, Tuscl 8

Plummer, Danvl 8

Smith, Danvl 8

Beckemeyer, Centrl 7

K. Bundy, Mont 7

Coon, SJ-O 7

Cooper, Unity 7

Denault, PBL 7

Johnson, PBL 7

Podraza, LeRoy 7

Schaumburg, Westvl 7

Walder, Hoop 7

Bennett, LeRoy 6

Cain, SJ-O 6

D. Coplea, PBL 6

Gass, Westvl 6

Graham, Mont 6

L. Kresin, Tuscl 6

Prater, Westvl 6

Renteria, CP 6

Riggleman, Westvl 6

Wright, SJ-O 6

Benoit, CP 5

Bryant, Westvl 5

Egan, LeRoy 5

Holden, Westvl 5

Jordan, Centen 5

Rose, CP 5

Thompson, Centrl 5

Home Runs

Player, School HRs

Erickson, Tuscl 4

Meinhold, Tuscl 3

VonLanken, Tuscl 3

Howard, G-RF/C 2

Monroe, Centen 2

Spencer, Unity 2

Spicer, Danvl 2

Toth, Westvl 2

RBI

Player, School RBI

Erickson, Tuscl 27

Stokowski, Mont 23

VonLanken, Tuscl 23

Beesley, Centrl 22

Johnson, PBL 22

Toth, Westvl 21

Nelson, Danvl 19

Zenner, PBL 18

J. Coplea, PBL 17

Hale, SJ-O 17

Denault, PBL 16

Coon, SJ-O 15

L. Kresin, Tuscl 15

Plummer, Danvl 15

Robinson, Centrl 15

Sammer, LeRoy 15

Gaddis, Hoop 14

Meinhold, Tuscl 14

Spencer, Unity 14

Spicer, Danvl 14

Wright, SJ-O 14

Fitton, PBL 13

Hensgen, Danvl 13

C. Kresin, Tuscl 13

Sestak, Centrl 13

Steinbaugh, G-RF/C 13

Bennett, LeRoy 12

Place, SJ-O 12

Walder, Hoop 12

Hicks, Danvl 11

Hoveln, SJ-O 11

Perry, LeRoy 11

Webster, G-RF/C 11

West, Danvl 11

Bryant, Westvl 10

Campbell, G-RF/C 10

Cheesman, Westvl 10

Egan, LeRoy 10

Eshleman, PBL 10

Hofer, Hoop 10

Holoch, LeRoy 10

Krumwiede, PBL 10

Rodriguez, PBL 10

Schaumburg, Westvl 10

Schlueter, SJ-O 10

Pitching

Player, School IP H ER ERA

Sementi, Tuscl 9 5 0 0.00

Zenner, PBL 25 7 0 0.00

Hale, SJ-O 37.7 21 1 0.19

Hickman, Clinton 18 11 2 0.38

Steinbaugh, G-RF/C 26.3 8 2 0.53

Crose, Hoop 10.3 6 1 0.67

Marquardt, Mont 20.3 21 2 0.69

Denault, PBL 10 5 1 0.70

Hofer, Hoop 8.3 5 1 0.84

Thomas, Tuscl 16.3 6 2 0.86

Eshleman, PBL 8 5 1 0.88

Wright, SJ-O 8 3 1 0.88

Rose, SJ-O 7 5 1 1.00

Savoree 7 6 1 1.00

Gaddis, Hoop 21 17 4 1.04

Conrad, G-RF/C 13.3 10 2 1.05

Jackson, Centen 6.7 5 1 1.05

Coon, SJ-O 24.3 13 4 1.15

Egan, LeRoy 23 13 4 1.22

Webster, G-RF/C 15.7 6 3 1.34

Dooley, LeRoy 26 25 5 1.35

Schreiber, Centrl 6.7 4 1 1.35

Sestak, Centrl 32 29 5 1.41

Pierce, Tuscl 19.3 13 4 1.45

K. Sarver, Centen 9.7 6 2 1.45

Barnard, Unity 24.7 14 4 1.46

Erlinger, Centrl 29.3 24 5 1.53

Wade, Clinton 25 20 6 1.68

Schlueter, SJ-O 16.3 14 4 1.71

Smith, Danvl 19.3 19 4 1.86

Robinson, Centrl 28.7 12 6 1.88

Stilger, Centen 10.7 13 3 1.97

Nelson, Danvl 17.3 22 4 2.08

Krumwiede, PBL 6.7 3 2 2.10

Walder, Hoop 12 5 7 2.16

Baird, G-RF/C 9 7 3 2.33

J. Sarver, Centen 9.7 6 2 2.33

Toth, Westvl 14.7 13 5 2.39

Drayer, Hoop 19.7 21 7 2.49

Wittig, Mont 21.7 22 8 2.59

VonLanken, Tuscl 8 10 3 2.63

Carr, Mont 23.3 18 9 2.70

Fisher, Unity 19 14 6 2.84

Sammer 12 7 5 2.92

Hopper, Mont 10.3 14 5 3.39

Podraza, LeRoy 12.3 15 6 3.41

Meinhold, Tuscl 18 20 9 3.50

Holden, Westvl 17.3 17 9 3.63

Cheesman, Westvl 21 32 11 3.67

Cothron, Tuscl 12.7 9 7 3.87

Erickson, Tuscl 20 18 12 4.20

Tarro, CP 5 6 3 4.20

Bailey, Unity 16.3 11 8 4.41

Dalbey, Westvl 23.3 21 15 4.50

Gallivan, Unity 22.7 18 12 4.76

Holoch, LeRoy 8.7 7 6 4.85

Pruitt, Westvl 4.3 6 3 4.85

Pitching Wins

Player, School Ws

Dalbey, Westvl 6

Robinson, Centrl 6

Egan, LeRoy 4

Erickson, Tuscl 4

Erlinger ,Centrl 4

Wittig, Mont 4

Coon, SJ-O 3

Crose, Hoop 3

Gaddis, Hoop 3

Hale, SJ-O 3

C. Kresin, Tuscl 3

Marquardt, Mont 3

Pierce, Tuscl 3

Schlueter, SJ-O 3

Smith, Danvl 3

Johnson, PBL 3

Krumwiede, PBL 3

Steinbaugh, G-RF/C 3

Webster, G-RF/C 3

Zenner, PBL 3

Carr, Mont 2

Cooper, Unity 2

Dooley, LeRoy 2

Drayer, Hoop 2

Gallivan, Unity 2

Hensgen, Danvl 2

Holden, Westvl 2

Holoch, LeRoy 2

Nelson, Danvl 2

Plummer, Danvl 2

Sammer, LeRoy 2

Sestak, Centrl 2

Thompson, Centrl 2

Wright, SJ-O 2

Strikeouts

Player, School Ks

Hale, SJ-O 55

Coon, SJ-O 50

Steinbaugh, G-RF/C 46

Zenner, PBL 40

Barnard, Unity 35

Carr, Mont 33

Dalbey, Westvl 33

Erlinger, Centrl 30

Robinson, Centrl 30

Sestak, Centrl 28

Wittig, Mont 28

Egan, LeRoy 27

Plummer, Danvl 26

Cheesman, Westvl 25

Hickman, Clinton 25

Bryant, Westvl 23

Drayer, Hoop 23

Marquardt, Mont 23

Tabeling, Tuscl 23

Nelson, Danvl 22

Pierce, Tuscl 22

Fitton, PBL 21

Wade, Clinton 21

Webster, G-RF/C 21

Erickson, Tuscl 19

Cooper, Unity 19

Dooley, LeRoy 19

Fisher, Unity 19

Gaddis, Hoop 19

Renteria, CP 18

Sammer, LeRoy 18

Thomas, Tuscl 18

Toth, Westvl 18

Baird, G-RF/C 17

Hensgen, Danvl 17

Smith, Danvl 17

Conrad, G-RF/C 16

Schlueter, SJ-O 16

Meinhold, Tuscl 15

