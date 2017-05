Area prep statistics: Baseball (May 5)

Batting

Player, School AB R H RBI AVG.

Herschberger, ALAH 33 14 19 3 .576

Steinbaugh, GRF/C 42 31 24 20 .571

A. Lyle, BlRdge 72 23 38 24 .528

C. Johnson, PBL 57 30 28 29 .491

Erickson, Tuscl 74 28 36 33 .486

D. Hicks, Danvl 70 25 34 13 .486

J. Coplea, PBL 53 20 25 21 .472

C. Jones, STM 47 16 22 11 .468

Stokowski, Mont 62 15 29 27 .468

Nelson, Danvl 60 17 28 21 .467

Plummer, Danvl 60 15 28 18 .467

K. Sarver, Centen 45 11 21 11 .467

A. Bundy, Mont 39 21 18 8 .462

Saathoff, IWest 59 17 27 9 .458

VonLanken, Tuscl 75 22 34 35 .453

Phelps, Oakwd 82 24 37 36 .451

Griffin, Danvl 47 10 21 4 .447

Bolton, Oakwd 70 40 31 28 .443

Monroe, Centen 48 16 21 15 .438

Denault, PBL 55 20 24 29 .436

Savage, B-H 65 23 28 18 .431

Vinson, Oakwd 82 36 35 42 .427

Hickman, Clint 50 8 21 11 .420

T. Hicks, Oakwd 79 25 33 14 .418

Holoch, LeRoy 56 18 23 12 .411

Beckemeyer, Centrl 78 23 32 10 .410

Hofer, Hoop 66 27 27 23 .409

Sestak, Centrl 76 8 31 16 .408

Hovlen, SJ-O 69 14 28 16 .406

K. Bundy, Mont 37 16 15 6 .405

Tuttle, Sulvn 62 24 35 9 .403

Bryant, Westvl 81 20 32 12 .395

Hale, SJ-O 76 25 30 25 .395

Perry, LeRoy 46 10 18 15 .391

Beachy, AOC 36 14 14 12 .389

Dalbey, Westvl 81 22 31 10 .383

M. Miller, AOC 42 22 16 7 .381

Strohl, PrCntrl 71 22 27 17 .380

B. Lee, AOC 37 12 14 17 .378

Shetler, AOC 37 14 14 9 .378

Thompson, Centrl 72 18 27 10 .375

Cribbett, GCMS 59 17 22 14 .373

N. Jordan, B-H 59 15 22 10 .373

Marquardt, Mont 59 16 22 16 .373

Rademacher, B-H 54 4 20 9 .370

C. Baker, VG/H 84 22 31 17 .369

D. Coplea, PBL 68 29 25 14 .368

Coetzee, M-S 63 22 23 12 .365

Loschen, A-P 33 7 12 4 .364

Je. Schlueter, SJ-O 47 16 17 14 .362

Otto, ALAH 36 9 13 13 .361

N. Graham, Mont 75 30 27 12 .360

Schibur, Sulvn 64 21 23 14 .359

Bagger, Centrl 53 11 19 14 .358

Garard, GCMS 56 13 20 19 .357

Farris, Sulvn 59 16 21 21 .356

P. Rigsby, PrCntrl 45 15 16 16 .356

Willis, GRF/C 31 8 11 8 .355

E. Smith, Hoop 34 15 12 11 .353

Lo. Davis, GCMS 71 19 25 8 .352

Spencer, Unity 71 17 25 21 .352

Macias, PrCntrl 60 20 21 13 .350

D. Baker, Fisher 63 8 22 15 .349

Beesley, Centrl 84 24 29 26 .345

Wileaver, Mont 35 5 12 8 .343

Carr, Mont 44 8 15 13 .341

W. Clark, IWest 44 8 15 11 .341

Bouse, Hoop 53 13 18 13 .340

Js. Frerichs, Rantl 53 15 18 18 .340

Fisher, Unity 56 8 19 9 .339

Holden, Westvl 62 18 21 15 .339

Sammer, LeRoy 56 17 19 18 .339

West, Danvl 59 19 20 12 .339

Wy. Edwards, B-H 71 15 24 11 .338

Crose, Hoop 65 22 22 12 .338

Egan. LeRoy 74 17 25 15 .338

Eshleman, PBL 77 31 26 14 .338

Bennett, LeRoy 57 19 19 13 .333

Campbell, GRF/C 45 18 15 15 .333

Coffey, Urbana 30 1 10 7 .333

Drayer, Hoop 57 18 19 12 .333

Hedge, Centen 39 5 13 11 .333

Latoz, GRF/C 51 9 17 21 .333

Podraza, LeRoy 54 18 18 11 .333

Price, Milfrd 54 10 18 10 .333

Ramirez, IWest 48 9 16 18 .333

Reardon, A-P 36 9 12 4 .333

Rhoades, Mont 45 15 15 8 .333

Schaumburg, Westvl 72 22 24 12 .333

Schunke, IWest 42 5 14 18 .333

Hoshauer, Oakwd 79 17 26 24 .329

Houser, BlRdge 82 26 27 13 .329

Toth, Westvl 76 16 25 25 .329

Hartleb, Centrl 64 15 21 10 .328

Gielczewski, IWest 49 10 16 9 .327

Hensgen, Danvl 49 9 16 13 .327

E. Jordan, Centen 52 9 17 12 .327

Cordes, Danvl 43 6 14 5 .326

Webster, GRF/C 46 9 15 16 .326

Beech, AOC 40 11 13 13 .325

Biehl, M-S 77 22 25 12 .325

Krouse, Centrl 40 11 13 5 .325

Cooper, Unity 74 16 24 9 .324

Jacob, LeRoy 37 6 12 9 .324

Steiner, B-H 34 4 11 9 .324

McNally, Milfrd 59 14 19 7 .322

Jh. Frerichs, Rantl 53 12 17 12 .321

Cheesman, Westvl 75 12 24 10 .320

Duggins, BlRdge 75 18 24 22 .320

Pierce, Tuscl 50 14 16 8 .320

Richardson, T-C 47 11 15 4 .319

Slagel, PrCntrl 69 20 22 12 .319

Zenner, PBL 69 20 22 25 .319

Tr. KIng, Urbana 44 4 14 1 .318

L. Kresin, Tuscl 60 28 19 19 .317

Charles, VG/H 64 13 20 8 .313

C. Moore, Hoop 32 12 10 11 .312

Wa. Edwards, B-H 74 10 23 14 .311

Hamilton, M-S 61 10 19 10 .311

Barnard, Unity 71 11 22 10 .310

Conn, Hoop 58 18 18 15 .310

Morris, STM 52 9 16 9 .308

Hall, Centen 49 15 15 5 .306

Meinhold, Tuscl 62 17 19 15 .306

Hopper, Mont 49 3 15 10 .306

Harden, GCMS 59 14 18 13 .305

C. Arford, B-H 56 11 17 11 .304

Cothron, Tuscl 56 17 17 10 .304

Freehill, GCMS 56 11 17 9 .304

Gaddis, Hoop 56 14 17 18 .304

Horsch, Fisher 56 7 17 9 .304

Dowwns, Watsk 33 4 10 8 .303

Ti. King, Urbana 53 9 16 0 .302

Keith, B-H 60 16 18 20 .300

Kinnett, Rantl 40 11 12 11 .300

Veldman, M-S 50 12 15 8 .300

Wienke, VG/H 30 11 9 6 .300

T. Wright, Watsk 30 8 9 4 .300

Stolen Bases

Player, School SB

Hoel, Tuscl 33

Tuttle, Sulvn 25

D. Hicks, Danvl 20

C. Baker, VG/H 19

Denault, PBL 16

Herschberger, ALAH 16

Campbell, GRF/C 15

Farris, Sulvn 15

Magenheimer, BlRdge 15

Eshleman, PBL 14

M. Miller, AOC 14

Nowaczyk, CPark 14

Steinbaugh, GRF/C 14

Beesley, Centrl 13

A. Bundy, Mont 13

Crose, Hoop 13

C. Johnson, PBL 13

Keith, B-H 13

Kinnett, Rantl 13

Schibur, Sulvn 13

Plummer, Danvl 13

Rohrer, VG/H 13

Burts, Rantl 12

Coetzee, M-S 12

Conrad, GRF/C 12

D. Coplea, PBL 12

Lo. Davis, GCMS 12

Js. Frerichs, Rantl 12

T. Hicks, Oakwd 12

Alvis, VG/H 11

Coon, SJ-O 11

Dalbey, Westvl 11

Holoch, LeRoy 11

Howard, GRF/C 11

Reinhart, VG/H 11

Roseman, Rantl 11

Wienke, VG/H 11

Cottrell, VG/H 10

Hofer, Hoop 10

Jayne, BlRdge 10

B. Mast, AOC 10

Thorne, IWest 10

Walder, Hoop 10

Benoit, CPark 9

Wa. Edwards, B-H 9

Harden, GCMS 9

McNally, Milfrd 9

Meinhold, Tuscl 9

Nowaczyk, CP 9

Podraza, LeRoy 9

Rentria, CPark 9

Rodriguez, PBL 9

Shanks, VG/H 9

Barnard, Unity 8

Cain, SJ-O 8

Charles, VG/H 8

Cooper, Unity 8

J. Coplea, PBL 8

Duggins, BlRdge 8

Garard, GCMS 8

Hyde, Unity 8

L. Jones, Rantl 8

Prater, Westvl 8

Richardson, T-C 8

Rose, Cpark 8

Savage, B-H 8

Schaumburg, Westvl 8

Q. Smith, Danvl 8

Wright, SJ-O 8

Beckemeyer, Centrl 7

Bennett, LeRoy 7

K. Bundy, Mont 7

Burke, Fisher 7

Fink, IWest 7

Grace, Tuscl 7

N. Graham, Mont 7

Houser, BlRdge 7

N. Jordan, B-H 7

E. Jordan, Centen 7

L. Kresin, Tuscl 7

Neill, T-C 7

Vinson, Oakwd 7

C. Arford, B-H 6

Bolton, Oakwd 6

Bradd, Mont 6

Drayer, Hoop 6

Eckstein, Unity 6

Egan, LeRoy 6

Gass, Westvl 6

Griffith, Fisher 6

Hale, SJ-O 6

Holden, Westvl 6

Lambert, GRF/C 6

Latoz, GRF/C 6

Loschen, A-P 6

A. Lyle, BlRdge 6

Ramirez, IWest 6

Renteria, CP 6

Riggleman, Westvl 6

E. Smith, Hoop 6

Bryant, Westvl 5

Cribbett, GCMS 5

Ecker, PBL 5

Fitton, PBL 5

Hall, Centen 5

Hunsinger, Milfrd 5

A. Johnson, GCMS 5

M. Jones, T-C 5

C. Kresin, Tuscl 5

Mudd, AOC 5

Nelson, Danvl 5

Saathoff, IWest 5

Schmidt, Milfrd 5

Thompson, Centrl 5

J. Williams, Rantl 5

Home Runs

Player, School HRs

VonLanken, Tuscl 7

Erickson, Tuscl 5

Vinson, Oakwd 5

Savage, B-H 4

Spencer, Unity 4

LaVoie, Watsk 3

A. Lyle, BlRdge 3

Meinhold, Tuscl 3

Monroe, Centen 3

Reardon, A-P 3

Buhrmester, Milfrd 2

Frambes, PrCntrl 2

Holden, Westvl 2

Hoshauer, Oakwd 2

Howard, GRF/C 2

Latoz, GRF/C 2

B. Lee, AOC 2

Phelps, Oakwd 2

Schaumburg, Westvl 2

Shafer, PrCntrl 2

Spicer, Danvl 2

Toth, Westvl 2

RBI

Player, School RBI

Vinson, Oakwd 42

Phelps, Oakwd 36

VonLanken, Tuscl 35

Erickson, Tuscl 33

Denault, PBL 29

C. Johnson, PBL 29

Bolton, Oakwd 28

Stokowski, Mont 27

Beesley, Centrl 26

Hale, SJ-O 25

Shafer, PrCntrl 25

Toth, Westvl 25

Zenner, PBL 25

Hoshauer, Oakwd 24

A. Lyle, BlRdge 24

Hofer, Hoop 23

Duggins, BlRdge 22

J. Coplea, PBL 21

Farris, Sulvn 21

Latoz, GRF/C 21

Nelson, Danvl 21

Spencer, Unity 21

Coon, SJ-O 20

Keith, B-H 20

Steinbaugh, GRF/C 20

Garard, GCMS 19

L. Kresin, Tuscl 19

Walder, Hoop 19

Js. Frerichs, Rantl 18

Gaddis, Hoop 18

Jayne, BlRdge 18

Plummer, Danvl 18

Ramirez, IWest 18

Sammer, LeRoy 18

Savage, B-H 18

Schunke, IWest 18

Q. White, Oakwd 18

C. Baker, VG/H 17

Fitton, PBL 17

Herrmann, M-S 17

B. Lee, AOC 17

Robinson, Centrl 17

Strohl, PrCntrl 17

Wright, SJ-O 17

Hoveln, SJ-O 16

C. Jones, STM 16

Marquardt, Mont 16

P. Rigsby, PrCntrl 16

Sestak, Centrl 16

Spicer, Danvl 16

Webster, GRF/C 16

D. Baker, Fisher 15

Campbell, GRF/C 15

Conn, Hoop 15

Egan, LeRoy 15

Hoel, Tuscl 15

Holden, Westvl 15

B. Mast, AOC 15

Meinhold, Tuscl 15

Monroe, Centen 15

Perry, LeRoy 15

Rodriguez, PBL 15

Bagger, Centrl 14

Cottrell, VG/H 14

Cribbett, GCMS 14

Wa. Edwards, B-H 14

Eshleman, PBL 14

T. Hicks, Oakwd 14

L. Jones, Rantl 14

C. Kresin, Tuscl 14

Krumwiede, PBL 14

Pokorny, Mont 14

Schibur, Sulvn 14

Je. Schlueter, SJ-O 14

Beechy, AOC 13

Bennett, LeRoy 13

Bouse, Hoop 13

Buhmester, Milfrd 13

Carr, Mont 13

Gass, Westvl 13

Harden, GCMS 13

Hensgen, Danvl 13

D. Hicks, Danvl 13

Houser, BlRdge 13

Macias, PrCntrl 13

Otto, ALAH 13

Place, SJ-O 13

Printz, PrCntrl 13

Roseman, Rantl 13

Beachy, AOC 12

Bryant, Westvl 12

Coetzee, M-S 12

Crose, Hoop 12

Drayer, Hoop 12

Finch, M-S 12

Jh. Frerichs, Rantl 12

L. Graham, M-S 12

N. Graham, Mont 12

Holoch, LeRoy 12

E. Jordan, Centen 12

Schaumburg, Westvl 12

Slagel, PrCntrl 12

West, Danvl 12

C. Arford, B-H 11

Benoit, CPark 11

Blomberg, STM 11

Cain, SJ-O 11

W. Clark, Iwest 11

T. Clark, Milfrd 11

Wy. Edwards, B-H 11

Griffith, Fisher 11

Hedge, Centen 11

Hickman, Clint 11

J. Jones, Rantl 11

Kinnett, Rantl 11

C. Moore, Hoop 11

Mozingo, BlRdge 11

Posraza, LeRoy 11

Purvis, Fisher 11

Richard, STM 11

K. Sarver, Centen 11

E. Smith, Hoop 11

Vaughan, PrCntrl 11

Barnard, Unity 10

Beckmeyer, Centrl 10

Burke, Fisher 10

Cheesman, Westvl 10

Cothron, Tuscl 10

Dalbey, Westvl 10

Eisgher, Hoop 10

Fink, IWest 10

Frambes, PrCntrl 10

Hamilton, M-S 10

Hartleb, Centrl 10

Hopper, Mont 10

Jarling, Oakwd 10

N. Jordan, B-H 10

S. Mast, AOC 10

Nowaczyk, Cpark 10

Price, Milfrd 10

Thompson, Centrl 10

Pitching

Player, School IP H ER ERA

Zenner, PBL 33.3 15 0 0.00

Hale, SJ-O 44.7 23 1 0.16

Steinbaugh, GRF/C 37.3 10 2 0.38

Rose, SJ-O 14.7 7 1 0.48

Marquardt, Mont 20.3 21 2 0.69

Thomas, Tuscl 19.0 6 2 0.74

Coon, SJ-O 36.7 19 4 0.76

E. Wilson, VG/H 26.7 21 3 0.79

Hickman, Clint 24.0 15 3 0.88

Sestak, Centrl 46.0 40 6 0.91

Lo. Davis, GCMS 20.3 13 3 1.03

Pierce, Tuscl 34.0 19 5 1.03

Conrad, GRF/C 25.7 20 4 1.09

Egan, LeRoy 36.0 26 6 1.17

Nelson, Danvl 29.7 35 5 1.18

Bushue, M-S 40.7 31 8 1.38

Q. Smith, Danvl 19.3 19 4 1.45

J. Sarver, Centen 14.0 11 3 1.50

Erlinger, Centrl 41.0 34 9 1.54

Webster, GRF/C 22.7 12 5 1.54

Wade, Clint 31.7 28 7 1.55

Beachy, AOC 27.0 xx 6 1.56

Ja. Schlueter, SJ-O 25.3 21 6 1.66

Vinson, Oakwd 33.7 27 8 1.66

Slagel, PrCntrl 24.0 12 6 1.75

K. Sarver, Centen 15.7 12 4 1.79

Herrmann, M-S 35.0 22 9 1.80

Thayer, Clint 19.3 12 5 1.81

Duggins, BlRdge 19.0 17 5 1.84

Reed, PrCntrl 26.7 24 7 1.84

Gaddis, Hoop 26.3 26 7 1.86

Dooley, LeRoy 30.0 30 8 1.87

Wittig, Mont 42.7 41 12 1.97

Toth, Westvl 27.7 25 8 2.02

Robinson, Centrl 39.7 26 12 2.12

Barnard, Unity 38.7 28 12 2.17

Fisher, Unity 29.0 21 9 2.17

Tuttle, Sulvn 30.7 25 10 2.28

Podraza, LeRoy 17.7 18 6 2.38

Crites, Rantl 32.0 28 11 2.41

N. Jordan, B-H 25.3 20 9 2.49

LaVoie, Watsk 15.7 15 6 2.68

Cooper, Unity 35.3 26 14 2.78

Walder, Hoop 17.0 8 7 2.88

Marshino, Milfrd 19.0 17 8 2.95

Drayer, Hoop 28.0 29 12 3.00

Trotter, BlRdge 39.7 40 17 3.00

Mumm, M-S 27.3 25 12 3.08

D. Jones, GCMS 26.0 25 12 3.23

Holden, Westvl 19.3 19 9 3.26

Jayne, BlRdge 19.3 8 9 3.26

Gallivan, Unity 27.7 21 13 3.29

Lyznicki, Watsk 17.0 18 8 3.29

Meinhold, Tuscl 19.0 20 9 3.32

Richardson, T-C 18.7 22 9 3.37

Buhrmester, Milfrd 30.7 37 15 3.42

Bailey, Unity 16.3 11 8 3.44

C. Baker, VG/H 20.3 13 10 3.44

Cheesman, Westvl 24.0 36 12 3.50

Schibur, Sulvn 36.0 27 18 3.50

Carr, Mont 29.7 28 15 3.54

Erickson, Tuscl 25.0 23 13 3.64

Sammer, LeRoy 15.3 11 9 3.65

Walters, STM 28.7 27 15 3.66

C. Johnson, PBL 21.0 13 11 3.67

Summitt, STM 21.0 20 11 3.67

Fitton, PBL 26.3 24 14 3.72

Q. White, Oakwd 28.0 35 15 3.75

Schurter, STM 27.7 28 15 3.80

Garrard, GCMS 23.7 28 13 3.84

Cargo, Rantl 18.0 17 10 3.89

Pitching Wins

Player, School Ws

Dalbey, Westvl 7

Robinson, Centrl 7

Wittig, Mont 7

C. Johnson, PBL 6

Pierce, Tuscl 6

Bushue, M-S 5

Coon, SJ-O 5

Crites, Rantl 5

Egan, LeRoy 5

Erickson, Tuscl 5

Ja. Schlueter, SJ-O 5

Steinbaugh, GRF/C 5

Zenner, PBL 5

Beachy, AOC 4

Buhrmester, Milfrd 4

Erlinger ,Centrl 4

Hale, SJ-O 4

D. Jones, GCMS 4

N. Jordan, B-H 4

C. Kresin, Tuscl 4

Krumwiede, PBL 4

Sestak, Centrl 4

Vinson, Oakwd 4

Webster, GRF/C 4

Carr, Mont 3

Conrad, GRF/C 3

Cooper, Unity 3

Crose, Hoop 3

Drayer, Hoop 3

Fitton, PBL 3

Gaddis, Hoop 3

Herrmann, M-S 3

Jayne, BlRdge 3

Thayer, Clint 3

Marquardt, Mont 3

Mumm, M-S 3

Nelson, Danvl 3

Printz, PrCntrl 3

Reed, PrCntrl 3

Schibur, Sulvn 3

Schurter, STM 3

Q. Smith, Danvl 3

Trotter, BlRdge 3

Tuttle, Sulvn 3

Q. White, Oakwd 3

Alvis, VG/H 2

Arford, B-H 2

C. Baker, VG/H 2

Barnard, Unity 2

Cheesman, Westvl 2

Dooley, LeRoy 2

Fisher, Unity 2

Gallivan, Unity 2

Hensen, Fisher 2

Hensgen, Danvl 2

Holden, Westvl 2

Holoch, LeRoy 2

Keith, B-H 2

Kregel, CPark 2

Marshino, Milfrd 2

B. Mast, AOC 2

M. Miller, AOC 2

Mudd, AOC 2

Phelps, Oakwd 2

Podraza. LeRoy 2

Plummer, Danvl 2

Reinhart, VG/H 2

Rohrer, VG/H 2

Rose, SJ-O 2

Sammer, LeRoy 2

J. Sarver, Centen 2

Slagel, PrCntrl 2

Sollars, A-P 2

Stokowski, Mont 2

Thompson, Centrl 2

Toth, Westvl 2

Vermillion, Rantl 2

Wade, Clint 2

E. Wilson, VG/H 2

Wright, SJ-O 2

Strikeouts

Player, School Ks

Coon, SJ-O 71

Hale, SJ-O 70

Steinbaugh, GRF/C 68

Schibur, Sulvn 52

Zenner, PBL 52

Egan, LeRoy 49

Wittig, Mont 49

Barnard, Unity 46

Robinson, Centrl 45

Dalbey, Westvl 44

Sestak, Centrl 42

Bushue, M-S 41

Erlinger, Centrl 41

Pierce, Tuscl 41

Carr, Mont 37

Fitton, PBL 37

Vinson, Oakwd 37

Walters, STM 37

Hickman, Clint 36

Bryant, Westvl 35

Tuttle, Sulvn 35

Drayer, Hoop 34

Slagel, PrCntrl 34

Trotter, BlRdge 34

Webster, GRF/C 34

Nelson, Danvl 33

Purvis, Fisher 33

Q. White, Oakwd 33

Rohrer, VG/H 32

Herrmann, M-S 31

N. Jordan, B-H 31

Cooper, Unity 30

Phelps, Oakwd 30

Printz, PrCntrl 30

Schurter, STM 30

E. Wilson, VG/H 30

Henson, Fisher 27

Toth, Westvl 29

Cheesman, Westvl 28

Dooley, LeRoy 28

Fisher, Unity 28

Jayne, BlRdge 28

Plummer, Danvl 28

Rentria, CPark 28

Ja. Schlueter, SJ-O 28

Conrad, GRF/C 27

Henson, Fisher 27

Marshino, Milfrd 27

Sammer, LeRoy 27

Welbes, Urbana 27

P. Rigsby, PrCntrl 26

Garard, GCMS 25

Kregel. CPark 25

Richardson, T-C 25

Wade, Clint 25

Erickson, Tuscl 24

Mumm, M-S 24

Tabeling, Tuscl 24

Beachy, AOC 23

Lo. Davis, GCMS 23

Marquardt, Mont 23

McNally, Milfrd 23

Alvis, VG/H 22

Gallivan, Unity 22

Thomas, Tuscl 22

Buhrmester, Milfrd 21

Gaddis, Hoop 21

Griffith, Fisher 29

Keith, B-H 21

C. Baker, VG/H 20

D. Jones, GCMS 20

C. Kresin, Tuscl 20

Baird, GRF/C 19

Crites, Rantl 19

Thayer, Clint 19

Lyznicki, Watsk 19

Sollars, A-P 19

Summitt, STM 19

Duggins, BlRdge 18

Hensgen, Danvl 18

M. Miller, AOC 18

Porter, Centen 18

Reed, PrCntrl 18

Renteria, CP 18

Stokowski, Mont 18

Cargo, Rantl 17

LaVoie, Watsk 17

Lewis, T-C 17

Meinhold, Tuscl 17

Reinhart, VG/H 17

Q. Smith, Danvl 17

Steiner, B-H 17

C. Johnson, PBL 16

Pinnell, T-C 16

K. Sarver, Centen 16

Crose, Hoop 15

Cummings, T-C 15

Roseman, Rantl 15

J. Sarver, Centen 15

NOTE: Honor roll updates should be faxed to The News-Gazette (217) 373-7401 or e-mail to bjones@news-gazette.com.