Area prep boys' basketball leaders: Week of Dec. 12

SCORING

Player, School FG FT TP AVG HG

Trimble, SJ-O 17 14 55 27.5 xx

Blue, Uni High 76 63 214 23.8 34

Francis, STM 67 38 180 22.5 29

Perry, LeRoy 56 26 162 20.3 32

Severado, Westvl 15 10 40 20.0 28

Wheeler, Unity 25 7 60 20.0 xx

Zenner, PBL 22 8 59 19.7 xx

Moore, Danvl 33 15 94 18.8 xx

Lindenmeyer, Arcola 14 6 37 18.5 xx

Noe, M-S 33 32 110 18.3 28

Schroeder, Watsk 27 17 72 18.0 23

Layden, Hoop 52 15 120 17.1 xx

Eshleman, PBL 19 5 51 17.0 xx

Chitty, Judah 27 10 67 16.8 20

Griffith, Fisher 49 11 116 16.6 xx

Finke, Centrl 60 11 148 16.4 31

McCormick, Ridgvw 35 27 114 16.3 25

Stevens, VG/H 46 16 129 16.1 24

Barnes, GCMS 33 25 96 16.0 xx

Carnahan, Schlrmn 21 23 75 15.0 21

Egan, LeRoy xx xx 120 15.0 21

Klein, STM 38 21 118 14.8 26

Story, B-H 43 16 102 14.6 xx

Young, Ridgvw 40 19 101 14.4 23

Hortin, Tuscl 15 10 43 14.3 19

Dee, Centrl 47 19 128 14.2 25

Fisher, Mont 15 7 42 14.0 23

Fayne, Urbana 24 21 83 13.8 xx

Wallen, Centrl 48 22 124 13.8 20

Sollars, A-P 25 24 81 13.5 xx

J. Roth, La Salette 34 11 94 13.4 18

Byard, Arcola 11 0 26 13.0 xx

Stanley, Schlrmn 25 14 65 13.0 18

Drayer, Hoop 40 10 90 12.9 xx

Adese, La Salette 32 22 89 12.7 26

D’Angelo, Uni High 38 23 114 12.7 31

Jones-Watkins, Fisher 31 14 89 12.7 xx

Brooks, SJ-O 24 0 63 12.6 17

Gill, Centrl 38 16 113 12.6 18

K. Taylor, SJ-O 23 4 63 12.6 23

Benedict, M-S 27 12 75 12.5 23

Roberts, Arcola 12 1 25 12.5 xx

Young, D-W 32 6 75 12.5 24

McNutt, GCMS 26 21 73 12.2 xx

Wienke, VG/H 36 5 97 12.1 17

Colunga, A-P 25 11 72 12.0 xx

Decker, Unity 16 4 36 12.0 14

Deister, La Salette 17 11 48 12.0 19

B. Lee, AOC 28 8 72 12.0 16

Stokowski, Mont 14 8 36 12.0 15

Donaldson, Ridgvw 31 20 83 11.9 17

McCubbin, Clint 33 25 95 11.9 xx

Chopra, Uni High 39 9 106 11.8 25

Richardson, T-C 26 17 82 11.7 xx

Houpt, Danvl 20 7 58 11.6 xx

Fletcher, Watsk 20 2 46 11.5 19

Reardon, A-P 20 23 69 11.5 xx

Bishop, T-C 33 9 80 11.4 xx

Lewis, T-C 34 8 80 11.4 xx

Painter, VG/H 35 14 91 11.4 21

K. Thomas, D-W 25 1 67 11.2 24

Farnsworth, B-H 33 3 78 11.1 xx

Walder, Hoop 23 32 78 11.1 xx

Fauver, SltFrk 35 17 87 10.9 16

Cribbett, GCMS 25 10 65 10.8 xx

Gard, Schlrmn 18 18 54 10.8 16

Kerkhoff, Tuscl 10 12 32 10.7 15

Crain, Westvl 9 3 21 10.5 xx

Fitton, PBL 14 3 31 10.3 xx

Cowper, Centen 29 20 94 10.4 xx

Hamilton, M-S 19 18 61 10.2 17

C. Miller, Arcola 7 5 20 10.0 xx



FIELD GOAL PERCENTAGE

Player, School FGA FGM PCT

Decker, Unity 23 16 69.6

Fitton, PBL 21 14 66.7

Holt, GCMS 18 12 66.7

H. Lee, Watsk 18 12 66.7

Roberts, Arcola 18 12 66.7

Gundersen, Uni High 28 18 64.3

Story, B-H 67 43 64.2

Zook, Fisher 37 23 62.2

Stokowski, Mont 23 14 60.9

Houpt, Danvl 33 20 60.6

Crain, Westvl 15 9 60.0

Farnsworth, B-H 55 33 60.0

Westfall, Clint 35 21 60.0

Romero, La Salette 19 11 57.9

Severado, Westvl 26 15 57.7

Schroeder, Watsk 47 27 57.4

Fletcher, Watsk 35 20 57.1

Williamson, Westvl 14 8 57.1

K. Taylor, SJ-O 41 23 56.1

Moore, Danvl 59 33 55.9

Kerkhoff, Tuscl 18 10 55.6

Kinsella, CG/B 54 30 55.6

Loschen, A-P 31 17 54.8

Young, Ridgvw 73 40 54.8

Cobb, Danvl 13 7 53.8

Florey, Mont 13 7 53.8

Stanley, Schlrmn 47 25 53.2

Lewis, T-C 64 34 53.1

Wells, ALAH 32 17 53.1

Barnes, GCMS 63 33 52.4

Makabu, Centen 60 31 51.7

Donaldson, Ridgvw 61 31 50.8

Binion, AOC 30 15 50.0

Deister, La Salette 34 17 50.0

Eshleman, PBL 38 19 50.0

Griffith, Fisher 92 46 50.0

Haake, SJ-O 18 9 50.0

Klein, STM 76 38 50.0

B. Lee, AOC 56 28 50.0

C. Romine, ALAH 42 21 50.0

Scott, Clint 22 11 50.0

Zenner, PBL 44 22 50.0

Bishop, T-C 67 33 49.3

Francis, STM 137 67 48.9

Cook, SJ-O 35 17 48.6

Gard, Schlrmn 37 18 48.6

Dowers, SltFrk 54 26 48.1

Moss, La Salette 27 13 48.1

Lyznicki, Watsk 25 12 48.0

Dawson, Mont 21 10 47.6

Stevens, VG/H 98 46 46.9

Reaves, Centen 62 29 46.8

Cain, SJ-O 15 7 46.7

Dalbe, SltFrk 54 25 46.3

Lappin, D-W 52 24 46.2

Watson, B-H 48 22 45.8

Adese, La Salette 70 32 45.7

Hortin, Tuscl 33 15 45.5

K. Thomas, Fisher 33 15 45.5

D. Smith, Clint 22 10 45.5

Wheeler, Unity 55 25 45.5

Brooks, SJ-O 53 24 45.3

J. Roth, La Salette 75 34 45.3

Vogel, CG/B 53 24 45.3

Lindenmeyer, Arcola 31 14 45.2

Wienke, VG/H 80 36 45.0



FREE THROW PERCENTAGE

Player, School FTA FTM PCT

Drayer, Hoop 10 10 100.0

Wittmer, CG/B 14 14 100.0

Kerkhoff, Tuscl 13 12 92.3

Sheen, Centen 23 21 91.3

Hamilton, M-S 20 18 90.0

Meents, Fisher 10 9 90.0

Schwendeman, La Salette 10 9 90.0

Perry, LeRoy 29 26 89.7

Zenner, PBL 9 8 88.9

Zook, Fisher 9 8 88.9

Tongate, Ridgvw 14 12 85.7

Stevens, VG/H 19 16 84.2

McNutt, GCMS 25 21 84.0

Cowper, Centen 24 20 83.3

Sollars, A-P 29 24 82.8

Jones-Watkins, Fisher 17 14 82.4

Trimble, SJ-O 17 14 82.4

Reardon, A-P 28 23 82.1

Chopra, Uni High 11 9 81.8

Walder, Hoop 32 26 81.3

Klein, STM 26 21 80.8

Noe, M-S 40 32 80.0

Westfall, Clint 25 20 80.0

McCormick, Ridgvw 34 27 79.4

Young, Ridgvw 24 19 79.2

Layden, Hoop 19 15 79.0

Deister, La Salette 14 11 78.6

Barnes, GCMS 32 25 78.1

Wheeler, Unity 9 7 77.8

Francis, STM 49 38 77.6

Richardson, T-C 22 17 77.3

Roberts-Thomas, Centen 13 10 76.9

Winters, CG/B 13 10 76.9

Blue, Uni High 82 63 76.8

B. Reifsteck, B-H 17 13 76.5

Benedict, M-S 16 12 75.0

Griffin, Clint 12 9 75.0

S. Herschberger, ALAH 12 9 75.0

Moore, Danvl 20 15 75.0

Crozier, A-P 19 14 73.7

Finke, Centrl 15 11 73.3

Gundersen, Uni High 11 8 72.7

Watson, B-H 22 16 72.7

D’Angelo, Uni High 32 23 71.9

Donaldson, Ridgvw 28 20 71.4

Schroeder, Watsk 24 17 70.8

Crafton, VG/H 17 12 70.6

Dee, Centrl 27 19 70.4

Fisher, Mont 10 7 70.0

Houpt, Danvl 10 7 70.0

Isaac, Clint 10 7 70.0



THREE-POINT GOALS

Player, School 3PT

Egan, LeRoy 28

Perry, LeRoy 24

Gill, Centrl 21

Klein, STM 21

Stevens, VG/H 21

Wienke, VG/H 20

Chopra, Uni High 19

Hemsouvanh, Centen 19

Blue, Uni High 18

Finke, Centrl 17

Cowper, Centen 16

K. Thomas, D-W 16

Brooks, SJ-O 15

D’Angelo, Uni High 15

Dee, Centrl 15

J. Roth, La Salette 15

Fayne, Urbana 14

D. Lee, STM 14

McCormick, Ridgvw 14

Sheen, Centen 14

Jones-Watkins, Fisher 13

Moore, Danvl 13

Richardson, T-C 13

K. Taylor, SJ-O 13

Noe, M-S 12

Colunga, A-P 11

Duff, D-W 11

Houpt, Danvl 11

Kinsella, CG/B 11

Simmons, Uni High 11

Carnahan, Schlrmn 10

Beachy, AOC 9

Benedict, M-S 9

Farnsworth, B-H 9

Griffin, Danvl 9

Reaves, Centen 9

Schwendeman, La Salette 9

Tomlinson, T-C 9

Eshleman, PBL 8

Francis, STM 8

Leach, Clint 8

B. Lee, AOC 8

Makabu, Centen 8

Castonguay, Watsk 7

Edwards, B-H 7

Griffin, Clint 7

Griffith, Fisher 7

Mast, AOC 7

McMasters, SltFrk 7

Painter, VG/H 7

Sollars, A-P 7

Trimble, SJ-O 7

Zenner, PBL 7

Crafton, VG/H 6

Harris, Judah 6

S. Herschberger, ALAH 6

Lowry, AOC 6

Lyznicki, Watsk 6

Morris, STM 6

Reardon, A-P 6

Stillman, Centrl 6

Wallen, Centrl 6



REBOUNDS (5.0 RPG)

Player, School REB RPG

Blue, Uni High 120 13.3

Adese, La Salette 79 11.3

Zenner, PBL 34 11.3

Stokowski, Mont 28 9.3

Griffith, Fisher 63 9.0

Linares, Schlrmn 41 8.2

Bishop, T-C 57 8.1

Decker, Unity 23 7.7

Lappin, D-W 46 7.7

Fauver, SltFrk 60 7.5

Finke, Centrl 67 7.4

Fisher, Mont 22 7.3

Young, D-W 44 7.3

Bobo, STM 57 7.1

Wallen, Centrl 64 7.1

Fitton, PBL 21 7.0

Gard, Schlrmn 35 7.0

Byard, Arcola 13 6.5

Lindenmeyer, Arcola 13 6.5

Painter, VG/H 52 6.5

D. Davis, Danvl 32 6.4

Dowers, SltFrk 50 6.3

Noe, M-S 37 6.2

Alanis, Arcola 12 6.0

Barnes, GCMS 48 6.0

Chopra, Uni High 54 6.0

Donaldson, Ridgvw 42 6.0

Wheeler, Unity 18 6.0

Roberts-Thomas, Centen 47 5.9

Crozier, A-P 35 5.8

B. Lee, AOC 35 5.8

Reardon, A-P 35 5.8

Wilson, VG/H 46 5.8

Lewis, T-C 40 5.7

Dable, SltFrk 45 5.6

Benedict, M-S 33 5.5

C. Romine, ALAH 33 5.5

Francis, STM 43 5.4

Gundersen, Uni High 38 5.4

McCubbin, Clint 43 5.4

Perry, LeRoy 43 5.4

Story, B-H 38 5.4

Meents, Fisher 37 5.3

Young, Ridgvw 36 5.1

Candler, Judah 20 5.0

Hortin, Tuscl 15 5.0

Williamson, Westvl 10 5.0



ASSISTS (2.0 APG)

Player, School Asst AVG

Duff, D-W 37 6.2

B. Reifsteck, B-H 39 5.6

Dawson, Urbana 33 5.5

Strader, Arcola 11 5.5

Coplea, PBL 16 5.3

McCormick, Ridgvw 33 4.7

Brooks, SJ-O 22 4.4

Schroeder, Watsk 17 4.3

Winters, CG/B 34 4.3

Fauver, SltFrk 32 4.0

Migut, Unity 12 4.0

Baker, Clint 23 3.8

Finke, Centrl 34 3.8

McNutt, GCMS 23 3.8

J. Reed, Danvl 19 3.8

Moore, Danvl 18 3.6

Reardon, A-P 21 3.5

Donaldson, Ridgvw 23 3.3

Gill, Centrl 30 3.3

Richardson, T-C 23 3.3

Deister, La Salette 12 3.0

Stevens, VG/H 24 3.0

Klein, STM 23 2.9

Fletcher, Watsk 11 2.8

Gard, Schlrmn 14 2.8

Mast, AOC 17 2.8

Vogel, CG/B 22 2.8

Fisher, Mont 8 2.7

Sollars, A-P 16 2.7

Stokowski, Mont 8 2.7

Martin, La Salette 18 2.6

Stanley, Schlrmn 13 2.6

Wallen, Centrl 23 2.6

Alston, Judah 10 2.5

Castonguay, Watsk 10 2.5

Hamilton, M-S 15 2.5

Roberts-Thomas, Centen 20 2.5

Blue, Uni High 22 2.4

Crafton, VG/H 19 2.4

Knoll, VG/H 19 2.4

McMasters, SltFrk 19 2.4

Bishop, T-C 16 2.3

Edwards, B-H 16 2.3

Perry, LeRoy 18 2.3

Wienke, VG/H 18 2.3

Cribbett, GCMS 13 2.2

Griffin, Danvl 11 2.2

S. Herschberger, ALAH 13 2.2

Lillard, Schlrmn 11 2.2

Young, D-W 13 2.2

Candler, Judah 8 2.0

D’Angelo, Uni High 18 2.0

Eshleman, PBL 6 2.0

Francis, STM 16 2.0

Fruehling, STM 14 2.0

Henricks, CG/B 16 2.0

D. Lee, STM 16 2.0

Noe, M-S 12 2.0

Painter, VG/H 16 2.0

Schwendeman, La Salette 14 2.0

Shetler, AOC 12 2.0

Sluder, Tuscl 6 2.0

Vanausdoll, ALAH 12 2.0

Watson, B-H 14 2.0

Wheeler, Unity 6 2.0



STEALS (1.5 SPG)

Player, School Steals AVG

Migut, Unity 12 4.0

Young, D-W 24 4.0

Knoll, VG/H 27 3.4

Schroeder, Watsk 13 3.3

Tucker, GCMS 19 3.2

Decker, Unity 6 3.0

Deister, La Salette 12 3.0

Eshleman, PBL 9 3.0

Severado, Westvl 6 3.0

Crafton, VG/H 22 2.8

Fletcher, Watsk 11 2.8

J. Reed, Danvl 14 2.8

Gard, Schlrmn 13 2.6

Wienke, VG/H 21 2.6

Baker, Clint 14 2.3

Hoel, Tuscl 7 2.3

M. Roth, La Salette 9 2.3

Vogel, CG/B 18 2.3

Winters, CG/B 18 2.3

Duff, D-W 13 2.2

Vanausdoll, ALAH 13 2.2

Blue, Uni High 19 2.1

Barnes, GCMS 12 2.0

Candler, Judah 8 2.0

Francis, STM 16 2.0

Griffin, Danvl 10 2.0

S. Herschberger, ALAH 12 2.0

Klein, STM 16 2.0

McNutt, GCMS 12 2.0

Painter, VG/H 16 2.0

Stevens, VG/H 16 2.0

Wheeler, Unity 6 2.0

Kinsella, CG/B 15 1.9

Roberts-Thomas, Centen 15 1.9

J. Roth, La Salette 13 1.9

Castonguay, Watsk 7 1.8

Moore, Danvl 9 1.8

Chopra, Uni High 15 1.7

Cohan, ALAH 10 1.7

Bishop, T-C 11 1.6

Leach, Clint 13 1.6

Sluder, Tuscl 5 1.6

H. Lee, Watsk 6 1.5



NOTES: Schools not listed are ones whose coaches did not submit information. Updates should be faxed to The News-Gazette at 217-373-7401 or emailed to bjones@news-gazette.com each Tuesday by noon.