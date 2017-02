Area boys' basketball stats (through Feb. 15)

SCORING

Player, School FG FT TP AVG HG

Trimble, SJ-O 227 159 667 30.3 51

Blue, UniHigh 94 84 294 24.5 38

Perry, LeRoy 196 132 593 23.7 32

Wheeler, Unity 130 105 389 21.6 38

Francis, STM 153 75 414 20.7 29

Moore, Danvl 159 99 162 20.1 36

Cummins, DFB 102 31 291 19.4 33

Chopra, UniHigh 104 38 290 19.3 25

Layden, Hoop 116 30 290 19.3 35

Noe, M-S 148 139 475 19.0 28

Finke, Centrl 165 54 431 18.7 40

Steinbaugh, G-RF 161 121 501 18.6 35

Lindenmeyer, Arcola 138 124 444 18.5 30

Porter, Chrsmn 96 46 271 18.1 28

Griffith, Fisher 181 66 459 17.7 25

Schroeder, Watsk 121 86 348 17.4 23

Layden, Hooop 52 15 120 17.1 xx

Shafer, PrCentrl 150 64 365 16.6 25

Thompson, Milfrd 127 89 388 16.2 xx

N. Young, Ridgvw 93 43 238 15.9 23

Gibson, Rantl 99 36 261 15.4 xx

Stevens, VG/H 132 91 412 15.3 24

Chitty, Judah 138 59 377 15.1 27

Webster, Chrsmn 96 28 226 15.1 27

Dee, Centrl 117 63 345 15.0 27

McCormick, Ridgvw 75 48 225 15.0 25

Vinson, Oakwd 111 49 314 15.0 27

Fisher, Mont 122 45 326 14.8 25

Zenner, PBL 129 22 341 14.8 xx

D’Angelo, UniHigh 76 55 235 14.7 31

Story, B-H 155 63 373 14.3 20

Adese, LaSalette 119 54 298 14.2 26

Ki. Wiliams, Rantl 89 61 241 14.2 xx

Wienke, VG/H 144 26 382 14.1 29

Castonguay, Watsk 118 65 363 14.0 32

Wallen, Centrl 128 49 321 14.0 21

Egan, LeRoy 106 45 332 13.8 21

Fletcher, Watsk 138 29 353 13.6 19

Stokowski, Mont 131 35 297 13.5 19

Klein, STM 79 67 264 13.2 26

Carnahan, Schlrmn 78 36 222 13.1 21

Cribbett, GCMS 112 68 337 13.0 xx

McGuire, Schlrmn 34 12 91 13.0 23

Fitton, PBL 116 64 297 12.9 18

Kerkhoff, Tuscl 114 80 308 12.8 23

McNutt, GCMS 125 51 332 12.8 xx

C. Miller, Arcola 106 49 306 12.8 26

Jones-Watkins, Fisher 119 46 330 12.7 20

Cowper, Centen 105 50 314 12.6 xx

Lappin, D-W 110 32 251 12.6 28

McCubbin, Clint 97 51 264 12.6 xx

Drayer, Hoop 56 15 174 12.4 23

Krabel, Chrsmn 65 33 186 12.4 32

Crain, Westvl 95 69 257 12.2 27

B. Lee, AOC 132 52 355 12.2 23

Farris, Sullvn 103 36 249 11.9 xx

Eshleman, PBL 90 44 272 11.8 xx

Dixon, DFB 78 8 164 11.7 28

Brooks, SJ-O 103 13 290 11.6 31

Decker, Unity 100 31 231 11.6 22

D. Williams, Danvl 114 31 267 11.6 xx

Bishop, T-C 104 37 265 11.5 23

Lewis, T-C 114 27 265 11.5 21

Roberts, Arcola 118 39 275 11.5 27

W. Young, D-W 101 23 230 11.5 24

Painter, VG/H 119 36 297 11.4 21

Stanley, Schlrmn 70 37 194 11.4 18

Wise, Oakwd 81 46 239 11.4 19

Barnes, GCMS 80 59 226 11.3 xx

Gard, Schlrmn 69 54 192 11.3 18

Beachy, AOC 111 47 346 11.2 28

Dixon, Urbana 95 59 255 11.1 27

Tidwell, DFB 61 24 167 11.1 20

Walder, Hoop 59 38 167 11.1 18

J. Roth, LaSalette 86 21 231 11.0 18

Lawson, Rantl 64 52 185 10.9 xx

Reaves, Centen 89 35 239 10.9 xx

Dowers, SltFrk 116 43 275 10.6 24

Donaldson, Ridgvw 64 35 158 10.5 17

Fauver, SltFrk 97 43 241 10.5 17

Kinsella, CG/B 86 22 218 10.4 xx

B. Jones, Oakwd 86 19 216 10.3 18

Migut, Unity 70 55 205 10.3 23

B. Reifsteck, B-H 94 48 268 10.3 xx

K. Williams, Tuscl 71 21 217 10.3 17

Dawson, Mont 94 25 225 10.2 18

Hamilton, M-S 83 51 249 10.0 xx

Varela, Milfrd 97 41 240 10.0 xx



FIELD GOAL PERCENTAGE

Player, School FGA FGM PCT

Fitton PBL 164 116 70.7

Burns, LaSalette 101 71 70.3

Stokowski, Mont 196 131 66.8

Johnson, Rantl 94 62 66.0

C. Stadeli, CPark 164 106 64.6

J. Stadeli, CPark 88 56 63.6

Blacker, VG/H 122 75 61.5

H. Lee, Watsk 144 87 60.4

Holt, GCMS 139 83 59.7

Decker, Unity 168 100 59.5

Dowers, SltFrk 198 116 58.6

Roberts, Arcola 202 118 58.4

Loschen, A-P 112 64 57.1

Story, B-H 272 155 57.0

Westfall, Clint 110 62 56.4

Donaldson, Ridgvw 116 64 55.2

Williamson, Westvl 188 103 54.8

Kerkhoff, Tuscl 209 114 54.5

D. Williams, Danvl 212 114 53.8

Florey, Mont 181 97 53.6

N. Young, Ridgvw 177 93 52.5

Shafer, PrCentrl 286 150 52.4

T. Williams, Centen 88 46 52.3

Webster, Chrsmn 184 96 52.2

Farris, Sullvn 199 103 51.8

Kinsella, CG/B 166 86 51.8

Gard, Schlrmn 134 69 51.5

Ki. Williams, Rantl 173 89 51.4

Griffith, Fisher 371 188 50.7

Fisher, Mont 242 122 50.4

Farnsworth, B-H 161 81 50.3

Bishop, T-C 211 106 50.2

Moore, Danvl 317 159 50.2

Adese, LaSalette 238 119 50.0

Makabu, Centen 169 84 49.7

Schmidt, Milfrd 167 83 49.7

Bobo, STM 113 56 49.6

Bolton, Oakwd 141 70 49.6

McCubbin, Clint 196 97 49.5

C. Zook, Fisher 192 95 49.5

Blue, UniHigh 191 94 49.2

Schroeder, Watsk 246 121 9.2

McNutt, GCMS 255 125 49.0

Varela, Milfrd 198 97 49.0

Zenner, PBL 264 129 48.9

Vogel, CG/B 127 62 48.8

Francis, STM 314 153 48.7

C. Romine, ALAH 159 77 48.4

Meents, Fisher 85 41 48.2

Gibson, Rantl 206 99 48.1

K. Taylor, SJ-O 154 74 48.1

Brandt, AOC 102 49 48.0

McGuire, Schlrmn 71 34 47.9

Anderson, M-S 90 43 47.8

Dawson, Mont 197 94 47.7

Cosat, G-RF 124 59 47.6

Linares, Schlrmn 97 46 47.4

Painter, VG/H 251 119 47.4

Thompson, Milfrd 268 127 47.4

Binion, AOC 146 69 47.3

B. Jones, Oakwd 182 86 47.3

Eshleman, PBL 191 90 47.1

Lewis, T-C 242 114 47.1

Brooks, SJ-O 219 103 47.0

Fletcher, Watsk 294 138 46.9

Layden, Hoop 248 116 46.8

Lawson, Rantl 137 64 46.7

B. Reifsteck, B-H 203 94 46.3

Crain, Westvl 206 95 46.1

Cook, SJ-O 124 57 46.0

A. Baker, Clint 140 64 45.7

Barnes, GCMS 175 80 45.7

B. Lee, AOC 289 132 45.7

Stevens, VG/H 290 132 45.5

Walder, Hoop 130 59 45.4

Noe, M-S 329 148 45.0



FREE THROW PERCENTAGE

Player, School FTA FTM PCT

Trimble, SJ-O 181 159 87.8

McCormick, Ridgvw 56 48 85.7

C. Zook, Fisher 55 47 85.5

Fletcher, Watsk 34 29 85.3

Stevens, VG/H 108 91 84.3

Moore, Danvl 118 99 83.9

Noe, M-S 166 139 83.7

Klein, STM 81 67 82.7

Perry, LeRoy 160 132 82.5

Hamilton, M-S 62 51 82.3

Donaldson, Ridgvw 43 35 81.4

Dee, Centrl 79 63 79.8

D’Angelo, UniHigh 69 55 79.7

Sheen, Centen 48 38 79.2

Cribbett, GCMS 86 68 79.1

Layden, Hoop 38 30 78.9

Castonguay, Watsk 83 65 78.3

Fehr, CPark 50 39 78.0

Blue, UniHigh 109 84 77.1

Watson, B-H 48 37 77.1

Griffith, Fisher 86 66 76.7

Jones-Watkins, Fisher 60 46 76.7

Coplea, PBL 34 26 76.5

Francis, STM 98 75 76.5

Britton, Sullvn 38 29 76.3

Fisher, Mont 59 45 76.3

Bolton, Oakwd 50 38 76.0

Dawson, Urbana 54 41 75.9

Thompson, Milfrd 116 89 75.9

Cowper, Centen 66 50 75.8

Mast, AOC 62 47 75.8

K. Taylor, SJ-O 33 25 75.8

Edwards, B-H 45 34 75.6

Kerkhoff, Tuscl 106 80 75.5

Westfall, Clint 57 43 75.4

Reardon, A-P 73 55 75.3

Heath, Tuscl 44 33 75.0

McMasters, SltFrk 108 81 75.0

Chopra, UniHigh 51 38 74.5

Walder, Hoop 51 38 74.5

B. Lee, AOC 70 52 74.3

Schroeder, Watsk 116 86 74.1

McNutt, GCMS 69 51 73.9

Sollars, A-P 88 65 73.9

Story, B-H 86 63 73.3

Hoel, Tuscl 41 30 73.2

Wheeler, Unity 144 105 72.9

B. Reifsteck, B-H 66 48 72.7

Anderson, M-S 36 26 72.2

Wise, Oakwd 64 46 71.9

N. Young, Ridgvw 60 43 71.7

Brandt, AOC 49 35 71.4

Chitty, Juda 35 25 71.4

Reaves, Centen 49 35 71.4

Steinbaugh, G-RF 170 121 71.2

Adese, LaSalette 79 54 71.1

Porter, Chrsmn 65 46 70.8

Schmidt, Milfr 54 38 70.4

Schmidt, Milfrd 81 57 70.3

Chitty, Judah 84 59 70.2

Suggs, Urbana 40 28 70.0



THREE-POINT GOALS

Player, School 3PT

Beachy, AOC 92

Egan, LeRoy 75

Brooks, SJ-O 71

Perry, LeRoy 69

Wienke, VG/H 68

Castonguay, Watsk 62

Zenner, PBL 61

Steinbaugh, G-RF 58

Stevens, VG/H 57

Cummins, DFB 56

Cowper, Centen 54

Trimble, SJ-O 54

K. Williams, Tuscl 54

Dee, Centrl 48

Fletcher, Watsk 48

Fehr, CPark 47

Finke, Centrl 47

K. Taylor, SJ-O 47

Jones-Watkins, Fisher 46

Cribbett, GCMS 45

C. Miller, Arcola 45

Moore, Danvl 45

Chopra, UniHigh 44

Drayer, Hoop 44

Lindenmeyer, Arcola 44

Harris, Judah 43

Houpt, Danvl 43

Vinson, Oakwd 43

Chitty, Judah 42

Suggs, Urbana 42

Noe, M-S 40

Eshleman, PBL 39

Klein, STM 39

B. Lee, AOC 39

D. Lee, STM 39

McNally, Milfrd 39

C. Griffin, Danvl 38

J. Roth, LaSalette 38

Fisher, Mont 37

Richardson, T-C 37

Kinsella, CG/B 36

Schwendeman, LaSalette 35

McCormick, Ridgvw 34

Britton, Sullvn 33

Francis, STM 33

Porter, Chrsmn 33

Gill, Centrl 32

Lyznicki, Watsk 32

B. Reifsteck, B-H 32

Colunga, A-P 31

Griffith, Fisher 31

Layden, Hoop 31

McNutt, GCMS 31

K. Thomas, D-W 31

Wise, Oakwd 31

Carnahan, Schlrmn 30

Meinhold, Tuscl 30

Eighner, Hoop 29

Freehill, GCMS 29

D’Angelo, UniHigh 28

Lowry, AOC 28

Shields, Arcola 28

Benedict, M-S 27

Dawson, Urbana 27

Duff, D-W 27

Gibson, Rantl 27

Reaves, Centen 26

B. Jones, Oakwd 25

Fayne, Urbana 24

Hamilton, M-S 24

S. Herschberger, ALAH 24

Sheen, Centen 24

Wheeler, Unity 24

Gillespie, CG/B 23

Krabel, Chrsmn 23

Lester, M-S 23

Painter, VG/H 23

Morris, STM 23

Tucker, AOC 23

Winland, G-RF 23

Blue, UniHigh 22

Bolton, Oakwd 22

Edwards, B-H 22

Mast, AOC 22

Sowers, Sullvn 22

Tidwell, DFB 21

Tuttle, Sullvn 21

Farnsworth, B-H 20

Schroeder, Watsk 20

Shaw, Urbana 20

Tomlinson, T-C 20

Brinkley, Chrsmn 19

Cohan, ALAH 19

Hemsouvanh, Centen 19

McCubbin, Clint 19

D. Reifsteck, B-H 19

Campbell, G-RF 18

Heyen, Unity 18

Jefferson, Westvl 17

McMasters, SltFrk 17

Sollars, A-P 17

Stanley, Schlrmn 17

Bishop, T-C 16

Coulter, Judah 16

Heath, Tuscl 16

Makabu, Centen 16

Simmons, UniHigh 16

Thompson, Milfrd 16

Wallen, Centrl 16

Watson, B-H 16

Dalbey, Westvl 15

N. Griffin, Clint 15

Kleinert, PBL 15

A. Baker, Clint 14

Forthenberry, Danvl 14

Reardon, A-P 14

Byard, Arcola 13

Crafton, VG/H 13

E. Davis, Danvl 13

Hall, Judah 13

R. Baker, SJ-O 12

Bussard, A-P 12

Candler, Judah 12

Dawson, Mont 12

Leach, Clint 12

Strader, Arcola 12

Tongate, Ridgvw 12

Winters, CG/B 12



REBOUNDS (4.5 RPG)

Player, School REB RPG

Blue, UniHigh 158 13.2

Shafer, PrCentrl 224 10.2

Griffith, Fisher 261 10.0

Farris, Sullvn 195 9.3

Adese, LaSalette 194 9.2

Bishop, T-C 208 9.0

Blacker, VG/H 176 8.8

Thompson, Milfrd 204 8.5

Decker, Unity 164 8.2

Webster, Chrsmn 123 8.2

H. Lee, Watsk 208 8.0

Finke, Centrl 179 7.8

Gard, Schlrmn 132 7.8

Chopra, UniHigh 113 7.5

Skokowski, Mont 166 7.5

Zenner, PBL 173 7.5

Lappin, D-W 145 7.3

Ki. Williams, Rantl 123 7.2

Barnes, GCMS 141 7.1

Krabel, Chrsmn 106 7.1

Gundersen, UniHigh 90 6.9

Wallen, Centrl 159 6.9

Dixon, Urbana 157 6.8

Chitty, Judah 167 6.7

Story, B-H 167 6.4

Noe, M-S 158 6.3

Dowers, SltFrk 159 6.1

Roberts, Arcola 146 6.1

Fauver, SltFrk 138 6.0

B. Jones, Oakwd 125 6.0

Trimble, SJ-O 131 6.0

D. Williams, Danvl 137 6.0

Dable, SltFrk 154 5.9

McCubbin, Clint 123 5.9

Fisher, Mont 127 5.8

Gibson, Rantl 98 5.8

B. Lee, AOC 168 5.8

Ko. Wiilams, Rantl 58 5.8

Vice, G-RF 101 5.7

Benedict, M-S 139 5.6

Holt, GCMS 145 5.6

Walder, Hoop 84 5.6

W. Young, D-W 111 5.6

Linares, Schlrmn 94 5.5

Westfall, Clint 116 5.5

Deister, LaSalette 91 5.4

Lewis, T-C 125 5.4

Ka. Williams, Tuscl 114 5.4

D’Angelo, UniHigh 84 5.3

Donaldson, Ridgvw 80 5.3

Fitton, PBL 123 5.3

Layden, Hoop 80 5.3

Roberts-Thomas, Centen 117 5.3

Wheeler, Unity 95 5.3

Florey, Mont 114 5.2

Francis, STM 104 5.2

Kissack, CPark 119 5.2

Meents, Fisher 57 5.2

C. Romine, ALAH 131 5.2

Schmidt, Milfrd 119 5.2

Williamson, Westvl 140 5.2

Lawson, Rantl 87 5.1

Schroeder, Watsk 101 5.1

Stutzman, Sullvn 107 5.1

Painter, VG/H 130 5.0

C. Stadeli, CPark 125 5.0

Steinbaugh, G-RF 134 5.0

Candler, Judah 98 4.9

Perry, LeRoy 123 4.9

Wise, Oakwd 103 4.9

Bobo, STM 87 4.8

Kerkoff, Tuscl 115 4.8

Lindenmeyer, Arcola 115 4.8

Wells, ALAH 120 4.8

Hendricks, CG/B 109 4.7

McGuire, Schlrmn 33 4.7

Reardon, A-P 122 4.7

Vinson, Oakwd 99 4.7

N. Young, Ridgvw 71 4.7

C. Griffin, Danvl 83 4.6

Beesley, Centrl 103 4.5

Binion, AOC 130 4.5

Crain, Westvl 95 4.5

Loschen, A-P 116 4.5

C. Zook, Fisher 116 4.5



ASSISTS (2.0 APG)

Player, School Asst AVG

Deister, LaSalette 115 6.8

Duff, D-W 107 5.6

Fauver, SltFrk 112 4.9

Strader, Arcola 115 4.8

Coplea, PBL 103 4.7

Krabel, Chrsmn 71 4.7

Tuttle, Sullvn 90 4.5

B. Reifsteck, B-H 115 4.4

Severado, Westvl 124 4.4

Kissack, CPark 96 4.2

Brinkley, Chrsmn 61 4.1

Walder, Hoop 62 4.1

Mast, AOC 125 4.0

McCormick, Ridgvw 60 4.0

Winters, CG/B 93 4.0

Finke, Centrl 89 3.9

Schroeder, Watsk 77 3.9

A. Baker, Clint 72 3.8

Castonguay, Watsk 99 3.8

Woods, UniHigh 45 3.8

Vinson, Oakwd 77 3.7

Brooks, SJ-O 89 3.6

Dawson, Urbana 83 3.6

Donaldson, Ridgvw 51 3.4

Lindenmeyer, Arcola 79 3.3

McNutt, GCMS 82 3.2

Stevens, VG/H 87 3.2

Gibson, Rantl 53 3.1

C. Griffin, Danvl 55 3.1

Moore, Danvl 71 3.1

D. Riefsteck, B-H 55 3.1

J. Reed, Danvl 39 3.0

Blue, UniHigh 35 2.9

Fruehling, STM 53 2.9

Klein, STM 57 2.9

Lillard, Schlrmn 49 2.9

Richardson, T-C 66 2.9

Alston, Judah 69 2.8

Lober, CPark 70 2.8

McMasters, SltFrk 72 2.8

Wheeler, Unity 50 2.8

Edwards, B-H 69 2.7

Fletcher, Watsk 70 2.7

Jones-Watkins, Fisher 69 2.7

Dawson, Mont 57 2.6

Eshleman, PBL 59 2.6

Fisher, Mont 56 2.6

Cribbett, GCMS 64 2.5

Florey, Mont 55 2.5

Francis, STM 49 2.5

D. Lee, STM 50 2.5

D’Angelo, UniHigh 39 2.4

Dee, Centrl 55 2.4

Gard, Schlrmn 41 2.4

Gill, Centrl 51 2.4

Hamilton, M-S 60 2.4

Knoll, VG/H 63 2.4

K. Taylor, SJ-O 58 2.4

L. Warnes, Unity 48 2.4

Wienke, VG/H 66 2.4

W. Young, D-W 48 2.4

Bishop, T-C 53 2.3

S. Herschberger, ALAH 57 2.3

B. Jones, Oakwd 48 2.3

Migut, Unity 45 2.3

Painter, VG/H 59 2.3

Porter, Chrsmn 35 2.3

Vogel, CG/B 53 2.3

N. Young, Ridgvw 35 2.3

Benedict, M-S 55 2.2

Egan, LeRoy 52 2.2

Reardon, A-P 58 2.2

Stanley, Schlrmn 38 2.2

K. Thomas, Fisher 56 2.2

Ki. Williams, Rantl 38 2.2

Candler, Judah 42 2.1

McNally, Milfrd 50 2.1

Steinbaugh, G-RF 56 2.1

Hathaway, Westvl 55 2.0

Hofer, Hoop 30 2.0

Lawson, Rantl 34 2.0

Martin, LaSalette 36 2.0

Perry, LeRoy 50 2.0

Roberts-Thomas, Centen 44 2.0

Schmidt, Milfrd 46 2.0

Schwendeman, LaSalette 42 2.0

Toler, B-H 38 2.0

Varela, Milfrd 48 2.0

Wallen, Centrl 46 2.0



STEALS (1.5 SPG)

Player, School Steals AVG

W. Young, D-W 80 4.0

Drayer, Hoop 49 3.5

Layden, Hoop 48 3.2

Rauch, Clint 63 3.2

Fletcher, Watsk 78 3.0

Gard, Schlrmn 48 2.8

Moore, Danvl 64 2.8

A. Baker, Clint 52 2.7

Severado, Westvl 76 2.7

Walder, Hoop 40 2.7

Chopra, UniHigh 39 2.6

Gibson, Rantl 43 2.5

Knoll, VG/H 66 2.5

McCubbin, Clint 52 2.5

Blue, UniHigh 28 2.3

Wheeler, Unity 42 2.3

Wienke, VG/H 61 2.3

Egan, LeRoy 52 2.2

Krabel, Chrsmn 33 2.2

Brinkley, Chrsmn 31 2.1

Krabel, Chrsman 30 2.1

J. Roth, LaSalette 45 2.1

Deister, LaSalette 34 2.0

Hathaway, Westvl 56 2.0

H. Lee, Watsk 51 2.0

Porter, Chrsmn 30 2.0

Woods, UniHigh 24 2.0

Candler, Judah 37 1.9

Francis, STM 37 1.9

Hoel, Tuscl 45 1.9

Schmidt, Milfrd 43 1.9

Vice, G-RF 32 1.9

Vogel, CG/B 44 1.9

Ki. Williams, Rantl 33 1.9

C. Griffin, Danvl 32 1.8

N. Griffin, Clint 37 1.8

Lindenmeyer, Arcola 42 1.8

McNally, Milfrd 43 1.8

Migut, Unity 35 1.8

Roberts-Thomas, Centen 40 1.8

Schroeder, Watsk 35 1.8

Trimble, SJ-O 40 1.8

Ko. Williams, Rantl 18 1.8

T. Williams, Centen 30 1.8

Castonguay, Watsk 43 1.7

Dawson, Urbana 40 1.7

S. Herschberger, ALAH 42 1.7

Noe, M-S 42 1.7

Painter, VG/H 45 1.7

J. Reed, Danvl 38 1.7

Barnes, GCMS 31 1.6

Farris, Sullvn 33 1.6

Isaac, Clint 31 1.6

Lawson, Rantl 27 1.6

Makabu, Centen 39 1.6

Perry, LeRoy 41 1.6

Schwendeman, LaSalette 34 1.6

Stevens, VG/H 43 1.6

Stokowski, Mont 34 1.6

K. Thomas, D-W 31 1.6

Winters, CG/B 37 1.6

Blacker, VG/H 29 1.5

Byard, Arcola 35 1.5

Crafton, VG/H 40 1.5

Cribbett, GCMS 40 1.5

D’Angelo, UniHigh 24 1.5

Dixon, Urbana 35 1.5

Duff, D-W 29 1.5

Edwards, B-H 38 1.5

Fauver, SltFrk 35 1.5

Griffith, Fisher 39 1.5

Gundersen, UniHigh 19 1.5

Harris, Judah 32 1.5

B. Reifsteck, B-H 38 1.5

D. Smith, Clint 30 1.5



