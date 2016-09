Area prep statistics: Boys' soccer (Sept. 13)

GOALS

PLAYER, SCHOOL G

Adam Cheek, Blue Ridge 21

Bailey Crose, Hoop. Area 15

Ethan Norton, Danville 15

J.T. Habel, Blue Ridge 13

Max Cochrane, STM 12

Ndumiso Madela, Urbana 12

Junior Kadji, Ch. Central 11

Dawson LaBaw, Oakwood/SF 11

Rahi Miraftab-Salo, Urbana Uni 10

Landon Magenheimer, Blue Ridge 8

Jordan Miller, Danville FB 8

Caleb Griffin, Danville 7

Joe Hoffman, STM 7

Kevin Sanchez, Danville 7

Payton Fredrick, Hoop. Area 6

Albert Lee, Urbana Uni 6

Magnus Parente, Urbana 6

Dawson Rogers, Oakwood/SF 6

Josh Toler, B-H 6

Reynaldo Zarco, Ch. Central 6

Max Berry, Judah 5

Caleb Bleich, Fisher/GCMS 5

Paul D’Angelo, Urbana Uni 5

Logan Flessner, Urbana 5

Santiago Rodriguez, Ch. Central 5

Sean Smith, GRF/W 5

Bennett Anderson, Urbana 4

Drew Barney, GRF/W 4

Caruso Craft, STM 4

Kyle Cummins, Danville FB 4

Ren Dazey, Oakwood/SF 4

Omar Gomez, Ch. Central 4

Cameron Haskins, Oakwood/SF 4

Michael Ibrahim, Judah 4

Alec Johnson, Fisher/GCMS 4

Max Larrison, Ch. Central 4

Evan Lundstrom, M-S 4

Blake Reifsteck, B-H 4

Dylan Rogers, M-S 4

John Ashikyan, GRF/W 3

Evan Bachert, Unity 3

Logan Boggs, Blue Ridge 3

Traycen Gilman, Blue Ridge 3

Tanner Harding, Hoop. Area 3

Kenny Mantell, Unity 3

Omeed Miraftab-Salo, Urbana Uni 3

JP Ridge, STM 3

Drew Reifsteck, B-H 3

Neil Williams, Hoop. Area 3

Tyler Alt, Judah 2

Joe Bagger, Ch. Central 2

Ryan Chalifoux, Ch. Central 2

Nate Cundiff, Danville FB 2

Pablo Diaz, Urbana 2

Jared Haynes, Blue Ridge 2

Michael Ibrahim, Judah 2

Nick Kotcher, Oakwood/SF 2

Darien Jackson, Danville 2

Landon LaBaw, Oakwood/SF 2

Miguel Lemus, Urbana 2

Isandro Malik, Urbana Uni 2

Roman Mineyev, Urbana 2

Jonathan Mnyamapara, Urbana 2

Joe Sellett, STM 2

Ethan Smith, Hoop. Area 2

Caleb Aldridge, Judah 1

Felipe Artola, M-S 1

Kyle Alyea, Oakwood/SF 1

Spencer Bauer, Ch. Central 1

Nick Becker, Blue Ridge 1

Jack Brown, Unity 1

Trevor Burgess, M-S 1

Andrew Cook, Unity 1

Parker Downing, GRF/W 1

Liam Ferriara, Ch. Central 1

Chase Fincham, Unity 1

Micaha Freeman, Unity 1

Brennen Granados, Hoop. Area 1

Izzy Gray, Urbana Uni 1

Terrell Helm, Judah 1

Alexander Higgs, Urbana Uni 1

Lucas Hofer, Hoop. Area 1

Trey Houmes, Hoop. Area 1

Drake Johnson, Danville 1

Bobby Kapolnek, STM 1

Jacob Kopp, Blue Ridge 1

Hudson Lenhart, GRF/W 1

Paul Limentato, Judah 1

Kerry Lippold, M-S 1

Tyler Maxwell, Blue Ridge 1

Joel Menez, Danville FB 1

Joah Moore, M-S 1

Micah Mills, Judah 1

Shelbert Nance, Urbana 1

Jan Ondrejcek, Urbana Uni 1

Zac Peecher, Judah 1

Derek Peterson, Urbana 1

Caleb Pulley, Fisher/GCMS 1

Tyler Ricks, Fisher/GCMS 1

Jaydon Rose, Oakwood/SF 1

Drew Rothery, GRF/W 1

Umah Sallah, Ch. Central 1

Alex Stahl, Unity 1

Max Stewart, Ch. Central 1

Nick Stone, Judah 1

Colton Story, B-H 1

Drew Swartz, B-H 1

Lawrence Taritsa, Urbana Uni 1

Kade Thomas, Fisher/GCMS 1

Evan Walworth, B-H 1

Austin Winemiller, Blue Ridge 1

ASSISTS

PLAYER, SCHOOL ASST

Dawson LaBaw, Oakwood/SF 9

Caleb Griffin, Danville 8

Adam Cheek, Blue Ridge 7

Joe Sellett, STM 7

Logan Boggs, Blue Ridge 6

Jared Haynes, Blue Ridge 6

Joe Hoffman, STM 6

Ndumiso Madela, Urbana 6

Rahi Miraftab-Salo, Urbana Uni 6

Blake Reifsteck, B-H 6

JP Ridge, STM 6

Santiago Rodriguez, Ch. Central 6

Max Berry, Judah 5

Kyle Cummins, Danville FB 5

Pablo Diaz, Urbana 5

Landon Magenheimer, Blue Ridge 5

Jordan Miller, Danville FB 5

Evan Bachert, Unity 4

Caleb Bleich, Fisher/GCMS 4

Ryan Chalifoux, Ch. Central 4

Bailey Crose, Hoop. Area 4

Traycen Gilman, Blue Ridge 4

Michael Ibrahim, Judah 4

Max Larrison, Ch. Central 4

Ethan Norman, Danville 4

Dawson Rogers, Oakwood/SF 4

Ethan Smith, Hoop. Area 4

Luis Tapia, Danville 4

Neil Williams, Hoop. Area 4

Bennett Anderson, Urbana 3

Felipe Artola, M-S 3

Noah Dobson, Urbana 3

Payton Fredrick, Hoop. Area 3

Traycen Gilman, Blue Ridge 3

Cameron Haskins, Oakwood/SF 3

Drake Jackson, Danville 3

Junior Kadji, Ch. Central 3

Albert Lee, Urbana Uni 3

Omeed Miraftab-Salo, Urbana Uni 3

Magnus Parente, Urbana 3

Sean Smith, GRF/W 3

Tyler Alt, Judah 2

Drew Barney, GRF/W 2

Noah Blue, Urbana Uni 2

Max Cochrane, STM 2

Ren Dazey, Oakwood/SF 2

Tyke Gustafsson, Ch. Central 2

J.T. Habel, Blue Ridge 2

Eric Hall, Judah 2

Tanner Harding, Hoop. Area 2

Alexander Higgs, Urbana Uni 2

Alec Johnson, Fisher/GCMS 2

Landon LaBaw, Oakwood/SF 2

Hudson Lenhart, GRF/W 2

Jordan Lopez, GRF/W 2

Evan Lundstrom, M-S 2

Jonathan Morales, Hoop. Area 2

Jan Ondrejcek, Urbana Uni 2

Drew Reifsteck, B-H 2

Dylan Rogers, M-S 2

Colton Story, B-H 2

Lawrence Taritsa, Urbana Uni 2

Reynaldo Zarco, Ch. Central 2

Lateef AbdulRahman-Bridgewater, Urbana 1

Kyle Alyea, Oakwood/SF 1

Josh Coburn, Oakwood/SF 1

Caruso Craft, STM 1

Nate Cundiff, Danville FB 1

Paul D’Angelo, Urbana Uni 1

Austin Downen, Unity 1

Liam Ferriara, Ch. Central 1

Chase Fincham, Unity 1

Logan Flessner, Urbana 1

Micah Freeman, Unity 1

Daniel Giger, Ch. Central 1

Devon Goldi-Wasson, B-H 1

Brennen Granados, Hoop. Area 1

Alexandre Geubelle, Urbana Uni 1

Sam Harris, Judah 1

JP Hoffman, STM 1

Trey Houmes, Hoop. Area 1

AJ Ingram, Unity 1

Darien Jackson, Danville 1

Ezra Johnson, Urbana Uni 1

Nick Kotcher, Oakwood/SF 1

Lorren Krantz, Ch. Central 1

Miguel Lemus, Urbana 1

Paul Limentato, Judah 1

Joseph Linsner, Judah 1

Kerry Lippold, M-S 1

Jacob Lo, Ch. Central 1

Alex Mantell, Unity 1

Isandro Malik, Urbana Uni 1

Joah Moore, M-S 1

Connor O’Mahoney, STM 1

Justin Maniquis, Danville 1

Micah Mills, Judah 1

Jonathan Mnyampara, Urbana 1

Shelbert Nance, Urbana 1

Travis Peak, Urbana 1

Derek Peterson, Urbana 1

Andrew Prom, Ch. Central 1

Pryce Punkay, Ch. Central 1

Kyle Rasmussen, STM 1

Bryan Retallick, M-S 1

Tyler Ricks, Fisher/GCMS 1

Hugo Rios-Neto, Urbana 1

Jake Robbenholt, Urbana Uni 1

Rhys Root, Hoop. Area 1

Jaydon Rose, Oakwood/SF 1

Aaron Schrock, Fisher/GCMS 1

Alex Stahl, Unity 1

Graham Voelker, Fisher/GCMS 1

Tyeshiro Wilson, Urbana 1

GOALS-AGAINST AVERAGE

PLAYER GA AVG.

Jacob Hamilton, M-S 0 .000

Artem Burnett, Urbana 5 0.556

Connor Watson, B-H 3 667

Dane Houser, Blue Ridge 10 .769

Noah Blue, Urbana Uni 8 1.011

Peter Wagner, Ch. Central 14 1.273

Austin Marcinko, Oakwood/SF 22 1.571

Wes Ravens, Hoop. Area 13 1.625

Jake Sellett, STM 19 1.727

Kyle Cummins, Danville FB 7 1.750

Day’len Davis Williams, Danville 14 1.780

Bradley Herman, Hoop. Area 4 2.000

Corbin Kelson, Danville FB 8 2.000

Garret Kraft, M-S 12 2.000

Caleb Stout, Danville 2 2.000

Carsen White, B-H 2 2.000

Mathew Robinson, Judah 8 2.286

Ethan Kasper, Fisher/GCMS 19 2.375

Bryson Chancellor, Unity 22 2.933

Brandt Williamson, GRF/W 6 3.000

Kaleb Pierce, GRF/ W 16 3.200

Mikhail Sigalov, Urbana Uni 3 3.614

Steven Blanke, Urbana Uni 1 4.000

Drew Cagle, Fisher/GCMS 7 7.000

NOTE: Coaches are encouraged to statistics to either email stats to tgentle@news-gazette.com or fax to (217) 373-7401 by noon on Mondays. Teams not represented and stats not updated are those whose coaches did not submit information.