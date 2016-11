2016 All-Area boys' soccer teams

All-Area first team

ATHLETE POS. YR. SCHOOL

Max Berry M Sr. Judah Christian

Adam Cheek F Sr. Blue Ridge

Caleb Griffin D Jr. Danville

Joe Hoffman F Jr. St. Thomas More

Junior Kadji F Sr. Champaign Central

Evan Lundstrom M/F Sr. Mahomet-Seymour

Ndumiso Madela F Sr. Urbana

Omeed Miraftab-Salo M Jr. Urbana Uni High

Rahi Miraftab-Salo F Jr. Urbana Uni High

Ethan Norton F Sr. Danville

Blake Reifsteck F Sr. Bismarck-Henning

Hugo Rios-Neto D Sr. Urbana

All-Area second team

ATHLETE POS. YR. SCHOOL

Caleb Bleich M So. Fisher/GCMS

Brent Buffenbarger M Sr. Monticello

Artem Burnett GK Jr. Urbana

Ryan Chalifoux D Sr. Champaign Central

Bailey Crose F Sr. Hoopeston Area

Pablo Diaz F So. Urbana

JT Habel D/F Sr. Blue Ridge

Drake Jackson M Sr. Danville

Joey Johnson GK Sr. St. Joseph-Ogden

Dawson Labaw F Sr. Oakwood/Salt Fork

Dylan Rogers M Sr. Mahomet-Seymour

Jake Sellett GK Jr. St. Thomas More

Josh Toler M Sr. Bismarck-Henning



All-Area honorable mention

ARTHUR-LOVINGTON-ATWOOD-HAMMOND — Eusebio Briseno, D, Jr.; Jann Grote, M, Jr.; Keegan Morfey, F, Jr.

BISMARCK-HENNING — Drew Reifsteck, M, Fr.; Colton Story, M, Sr.; Connor Watson, GK, Sr.

BLUE RIDGE — Logan Boggs, D, Jr.; Dane Houser, GK/D, So.; Landon Magenheimer, M, So.

CENTENNIAL — Christian Contreras, GK, Sr.; Henoc Mondika, M, Sr.

CHAMPAIGN CENTRAL — Daniel Giger, D, Jr.; Omar Gomez, M, Sr.; Max Larrison, M, Sr.; Santiago Rodriguez, F/M/D, Fr.; Peter Wagner, GK, So.

DANVILLE — Darien Jackson, M, Sr.; Kevin Sanches, F, So.

DANVILLE FIRST BAPTIST — Kyle Cummins, F/GK, Sr.; Jordan Miller, F, Jr.

FISHER/GIBSON CITY-MELVIN-SIBLEY — Alec Johnson, M, Jr.; Caleb Pulley, M, Sr.; Wesley Quimby, D, Sr.; Jeremy Steidinger, D, Jr.

GEORGETOWN-RIDGE FARM/WESTVILLE — Drew Barney, Jr.; Kaleb Pierce, Sr.; Sean Smith, Sr.

HOOPESTON AREA — Payton Fredrick, M, So.; Tanner Harding, M, Jr.

IROQUOIS WEST — Ivan Ramirez, M, Sr.

JUDAH CHRISTIAN — Caleb Aldridge, M, Fr.; Micah Mills, D, So.

MAHOMET-SEYMOUR — Coleman Maves, D, Sr.

MONTICELLO — Clay Burgener, M, Sr.; Abe Schumacher, M, Sr.

OAKWOOD/SALT FORK — Cameron Haskins, M, Sr.; Austin Marcinko, GK, Sr.

RANTOUL — Raul Castillo, F, Sr.; Germain Salinas, M, Sr.

ST. JOSEPH-OGDEN — Elliott Idleman, D, Sr.; Drayke Lannert, F, Sr.; Chase Stiner, M, Jr.

ST. THOMAS MORE — Max Cochrane, F, Sr.; Nick Fruehling, D, Jr.; JP Ridge, M, Jr.; Joe Sellett, M, Fr.

SCHLARMAN — Nicholas Labayog, Sr.; Thomas Quick, So.

UNITY — Evan Bachert, M, Jr.; Max Winn, Sr.

URBANA — Bennett Anderson, M, Jr.; Noah Dobson, D, Sr.; Jonathan Mnyampara, D, Sr.; Magnus Parente, M, Jr.

URBANA UNI HIGH — Noah Blue, GK, Jr.; Paul D’Angelo, M, Jr.; Ezra Johnson, D, Sr.; Albert Lee, M, So.

WATSEKA — Diego Cintora, Jr.; Jesus Cintora, Sr.; Lucas Lee, Jr.