N-G All-Area Boys' Cross-Country: 2016 teams

All-Area first team

NAME YR. SCHOOL

Brian Butcher Sr. Mahomet-Seymour

Riley Fortune Jr. Mahomet-Seymour

Logan Hall Jr. Arthur-Lovington-Atwood-Hammond

Ryan Hodge Jr. Mahomet-Seymour

Gabe Pommier Sr. Mahomet-Seymour

Mathias Powell So. Mahomet-Seymour

Andrew Walmer Sr. Mahomet-Seymour

All-Area second team

NAME YR. SCHOOL

Evan Burge Jr. Mahomet-Seymour

Ben Craw Sr. Mahomet-Seymour

Garrett Dixon So. Monticello

Alex Helmuth Jr. Monticello

Trey Houmes Jr. Hoopeston Area

Justin Phillips Sr. St. Joseph-Ogden

Wyatt Wolfersberger Jr. St. Joseph-Ogden

All-Area honorable mention

BEMENT — Luke Brewer, So.

CHAMPAIGN CENTRAL — Noah Brunson, Jr.; John Miller, Jr.

CHRISMAN/GEORGETOWN-RIDGE FARM — Ben Brinkley, Sr.

CLINTON — Ty Brennan, Fr.; JT Harrold, Sr.

DANVILLE — Brandon Barfell, So.; Phillip Hall, Jr.; Noah Hile, So.; Tyler Huckelberry, Sr.; Michael Moreman, Fr.; William Powell, Sr.; Roberto Rangel, So.; Sincere Williams-Davis, Jr.

DeLAND-WELDON — Wes Young, Sr.

MAHOMET-SEYMOUR — Joseph Churm, So.; Kaelan Davis, So.; Patrik Elkins, Sr.; Bryson Keeble, So.; Garrett Williams, Jr.

MONTICELLO — Eric Tate, Jr.

PAXTON-BUCKLEY-LODA — Kody Harrison, Jr.

PRAIRIE CENTRAL — Jake Maquet, Jr.

RANTOUL — Elijah Hall, Jr.

ST. JOSEPH-OGDEN — Isiah McCune, So.; Braden Pridemore, Jr.; Austin Rein, Jr.

ST. THOMAS MORE — Michael Lee, Jr.; Dominic Magrini, So.; Lukas Manolakes, Fr.

SULLIVAN/OKAW VALLEY — JT Bland, Sr.

TUSCOLA — Michael Holmes, Sr.; Trent Ponder, Sr.; Noah Woods, Fr.

UNITY — Nathan Seiler, Sr.; Cameron Woodard, So.; Luke Woods, Jr.

UNI HIGH — Jonah Herzog, Sr.

URBANA — Payton Borich, So.; Justice Carter, Jr.

VILLA GROVE/HERITAGE — Gage Knoll, Sr.