2016 prep football stats after Week 1 games

RUSHING LEADERS

Player, School Att Yrds TD AVG

Mk. Stanley, A-O 11 245 5 22.3

Severado, Westvl 16 210 3 13.1

Grohler, CG/B 30 202 2 6.7

Parker, Centrl 21 199 3 9.5

Skiles, TrCnty 39 188 3 4.8

Bolton, Oakwd 29 166 1 5.7

Griffin, Clint 17 144 1 8.5

Kitchens, B-H 17 126 1 7.4

Stevens, M/CP 5 119 0 23.8

James, Centen 15 113 0 7.5

Bulington, LeRoy 17 105 2 6.2

Reetz, M/CP 23 99 0 4.3

Noe, LeRoy 18 97 2 5.4

Nicholas, Westvl 8 96 1 12.0

Lahey, B-H 9 87 0 9.6

K. Williams, Tuscl 6 86 2 14.3

McNutt, GCMS 16 81 0 5.6

D. Lee, STM 12 79 1 6.5

Jarling, Oakwd 13 72 0 5.5

Trantina, GCMS 9 72 1 8.0

Crowley, M-S 13 71 0 5.5

Fauver, SltFrk 10 70 0 7.0

Colvin, SJ-O 11 69 1 6.3

Downs, Watsk 12 68 0 5.7

Cohan, ALAH 14 67 1 4.8

Sluder, Tuscl 15 67 2 4.5

D. Akins, B-H 11 65 0 5.9

Winter, Clint 15 63 1 4.2

Daubaris, Danvl 16 61 2 3.8

Eckstein, Unity 14 61 0 4.4

Crain, PrCntrl 6 58 0 9.7

Coplea, PBL 15 57 0 3.8

Cooley, Clint 6 54 0 9.0

Reed, Danvl 7 51 0 7.3

Bra. Roeder, STM 11 50 0 4.5

Beesley, Centrl 3 49 0 16.3

Peterson, A-O 4 49 0 12.3

Zimmerman, PC 8 49 1 6.1

Fletcher, Watsk 24 47 1 2.0

Hathaway, Westvl 2 47 0 23.5

Lamb, STM 3 47 1 15.6

Mariage-Tcker, West. 2 47 0 23.5

Menezes, CG/B 6 45 0 7.5

Strader, Arcola 12 44 0 3.7

Connor, IWest 12 43 0 3.6

Myers, ALAH 8 42 0 5.3

Printz, PrCntrl 18 42 1 2.3

Campell, G-RF 7 41 0 5.9

Hoel, Tuscl 3 41 1 13.7

Mendoza, Arcola 6 41 0 6.8

Harman, Ridg/Lex 20 40 0 2.0

Robertsp, Rantl 10 40 0 4.0

Carter, Urbana 11 39 0 3.5

Noel, Westvl 6 39 1 6.5

Bry. Roeder, STM 9 39 0 4.3

Hastings, Tuscl 5 38 0 7.6

Vanausdoll, ALAH 8 38 2 4.8

D. Morgan, M/CP 10 37 3 3.7

Ulrey, A-O 7 36 0 5.1

Crabb, PBL 10 35 0 3.5

Murray, Ridg/Lex 3 35 0 11.7

Migut, Unity 11 33 0 3.0

Hortin, Tuscl 2 31 0 15.5

Shook, CG/B 5 30 0 6.0

Q. Smith, Danvl 12 30 0 2.5

Grunloh, Ridg/Lex 5 29 0 5.8

Comet, Centen 8 28 0 3.5

Fritz, SJ-O 9 27 0 3.0

Little, Tuscl 7 27 0 3.9

Wright, Westvl 4 27 2 6.8

Arford, B-H 1 26 0 26.0

Harper, Rantl 3 24 0 8.0

Carson, Clint 9 22 0 2.4

Conrad, G-RF 9 22 0 2.4

Muller, PBL 10 21 0 2.1

Wessels, M/CP 2 21 0 10.5

Dubson, M-S 7 19 0 2.7

Snyder, PBL 5 18 2 3.6

Tackitt, Tuscl 2 18 1 9.0

March, VG/H 5 17 0 3.4

Vazquez, Danvl 2 17 0 8.5

Whitted, Clint 1 17 0 17.0

D. Edwards, Centrl 3 16 1 5.3

Jimenez, IWest 1 15 0 15.0

W. Edwards, B-H 6 13 1 2.1

Pierce, Tuscl 8 13 1 1.6

Skobe, Clint 3 13 0 4.3

D. Campbell, TrCnty 8 13 0 1.6

Stillman, Centrl 1 13 0 13.0

Veldman, M-S 6 13 0 2.2

Thompson, Centrl 6 12 0 2.0

C. Wilson, Danvl 2 12 0 6.0

T. Winters, CG/B 6 12 0 2.0

Clark, Centrl 3 11 0 3.7

Kerns, PrCntrl 4 11 0 2.8

Salinas, Arcola 3 11 0 3.7

Benton, Ridg/Lex 3 10 0 3.3

S. Dailey, G-RF 8 10 0 1.3

Keske, TrCnty 4 10 0 2.5

Kelley, Danvl 1 9 0 9.0

Sutton, TrCnty 3 9 0 3.0

Mohr, VG/H 2 8 0 4.0

Schum, M-S 9 8 0 0.9

Shelton, Oakwd 3 8 0 2.7

Snow, Westvl 1 8 0 8.0

Bowman, SJ-O 4 7 0 1.8

Cortez, Arcola 3 7 0 2.3

E. Davis, Danvl 2 7 0 3.5

Erickson, Tuscl 2 7 0 3.5

L. Hall, Centen 3 7 0 2.3

Urso, Oakwd 1 7 0 7.0

Volmer, VG/H 3 7 0 2.3

Rucker, Clint 1 6 0 6.0

Booker, Centrl 2 5 0 2.5

Gloede, A-O 1 5 0 5.0

Williams, A-O 2 5 0 2.5

Ja. Williams, Centen 2 5 0 2.5

A. Day, ALAH 3 4 0 1.3

Eshleman, PBL 1 4 0 4.0

Watkins, Fisher 1 4 0 4.0

Bevill, TrCnty 1 3 0 3.0

Goddard, Centen 1 3 0 3.0

Kinkade, PrCntrl 6 3 1 0.5

Lipscomb, Urbana 2 3 0 1.5

Noggle, G-RF 5 3 0 0.6

Baker, VG/H 4 2 0 0.5

Frerichs, SJ-O 2 2 0 1.0

Meeker, SJ-O 2 2 0 1.0

Schunke, M/CP 8 2 0 0.3

Wilson, Fisher 1 2 0 2.0

Coon, SJ-O 1 1 0 1.0

Lappin, B-H 2 1 0 0.5

Reynolds, Clint 1 1 0 1.0



PASSING LEADERS

Player, School ATT COMP INT YRDS TD

T. Baker, VG/H 47 21 1 249 2

Coplea, PBL 27 15 2 239 1

Strader, Arcola 15 10 3 199 2

Q. Smith, Danvl 20 10 2 196 3

Printz, PrCntrl 12 8 0 195 1

Fletcher, Watsk 26 15 1 182 2

Ulrey, A-O 15 11 0 178 2

W. Edwards, B-H 12 5 0 131 1

Schunke, IWest 14 7 0 131 1

Stillman, Centrl 9 6 0 129 2

Comet, Centen 23 14 2 115 0

Chew, SltFrk 10 6 0 113 1

T. Winters, CG/B 11 5 0 113 1

D. Campbell, TC 16 5 1 88 0

Hathaway, Westvl 3 3 0 85 1

Allen, GCMS 12 6 0 84 0

D.Lee, STM 16 6 0 79 1

Griffin, Clint 10 5 2 73 2

Cohan, ALAH 14 7 0 72 0

Migut, Unity 12 4 2 69 0

M. Wright, SJ-O 11 6 1 64 1

Kuburzm, Urbana 19 7 2 40 0

Sluder, Tuscl 8 3 0 39 0

Vinson, Oakwd 4 2 0 38 1

Burke, Fisher 7 4 xx 34 0

May, Fisher 14 7 xx 32 0

K. Williams, Tuscl 4 3 1 32 0

C. Thomas, M-S 14 4 1 30 0

Hall, Rantl 11 3 0 26 0

Barnard, Unity 11 2 0 25 0

Egan, LeRoy 3 1 1 22 0

Campbell, G-RF 7 2 2 14 0

Grohler, CG/B 1 1 0 10 0

Carter, Urbana 1 1 0 9 0

Kelly, Ridg/Lex 6 2 2 9 0

Schunke, M/CP 4 1 0 9 0

Champagne, VG/H 1 1 0 5 0



RECEIVING LEADERS

Player, School Rec Yrds TD

Mendoza, Arcola 6 165 2

Bradford, A-O 5 136 0

Kinkade, PrCntrl 3 102 1

Gaytan, IWest 5 96 0

Castonguay, Watsk 7 94 2

Muller, PBL 4 94 1

Mohr, VG/H 4 89 0

Fauver, SltFrk 4 88 1

Zenner, PBL 6 82 0

Moreman, B-H 2 77 1

Alvis, VG/H 7 74 1

Cobb, Danvl 3 62 1

Jaskula, Watsk 6 61 0

Hendricks, CG/B 1 59 1

Sutton, TrCnty 2 59 0

Kaiser, Unity 2 52 0

Kelley, Danvl 3 52 1

Beesley, Centrl 2 51 1

Heaton, Centrl 1 47 0

Kibler, Tuscl 2 45 0

Kitchens, B-H 2 44 0

Simpson, Centen 3 43 0

Eshleman, PBL 2 42 0

Baillie, GCMS 1 41 0

Crafton, VG/H 3 40 1

Prater, Westvl 1 40 0

Roberts-Thomas, Centen 3 39 0

Lamb, STM 2 38 0

Urso, Oakwd 2 38 1

Whitted, Clint 2 38 2

Conner, CG/B 4 36 0

Vanausdoll, ALAH 3 36 0

Parker, Danvl 2 35 0

Strohl, PrCntrl 1 35 0

Dakota, Fisher 4 31 0

Guffey, CG/B 2 31 0

Meeker, SJ-O 2 29 1

Beasley, Danvl 1 28 0

H. Lee, Watsk 2 27 0

March, VG/H 3 27 0

Sharick, Centrl 2 26 1

Ke. Williams, Rantl 3 26 0

A. Day, ALAH 2 25 0

Stevens, Unity 2 25 0

Winter, Clint 2 25 0

Clark, IWest 1 24 0

Coon, SJ-O 3 23 0

A. Davis, Urbana 3 23 0

Stricklett, Westvl 1 23 1

Crain, Westvl 1 22 0

C. Davis, STM 1 22 1

Phillips, LeRoy 1 22 0

Castongue, Danvl 1 19 1

Mammem, STM 3 19 0

Shumaker, PrCntrl 2 19 0

Vollmer, VG/H 4 19 0

Freehill, GCMS 1 18 0

S. Crane, Arcola 1 17 0

McNutt, GCMS 1 17 0

Johnson, M-S 1 16 0

Tackitt, Tuscl 2 16 0

Lewis, TrCnty 1 15 0

Conrad, G-RF 2 14 0

Grohler, CG/B 1 14 0

Lipscomb, Urbana 2 14 0

Barnard, Unity 1 13 0

Bishop, TrCnty 1 13 0

Hackman, SltFrk 1 13 0

T. Martin, Fisher 2 13 0

Roberts, Arcola 2 13 0

Bowman, SJ-O 1 12 0

Branigin, SltFrk 1 12 0

Carter, Urbana 2 12 0

Hoselton, PrCntrl 1 12 0

Mk. Stanley, A-O 1 12 1

Price, IWest 1 11 1

L. Rodriguez, PBL 2 11 0

Ecker, PBL 1 10 0

C. Hall, Centen 2 10 0

Isaac, Clint 1 10 0

Lappin, B-H 1 10 0

Wessels, M/CP 1 9 0

Burton, PrCntrl 1 8 0

Hicks, Fisher 2 8 0

Hillmann, M-S 2 7 0

Myers, ALAH 1 7 0

Simmons, M-S 1 7 0

Ja. Williams 1 7 0

Burk, Fisher 1 6 0

Erickson, Tuscl 1 6 0

Grunloh, Ridg/Lex 1 6 0

Norman, A-O 1 6 0

Robinson, A-O 2 6 0

Haltom, A-O 2 5 1

Heuring, VG/H 1 5 0

Thompson, Centrl 1 5 0

Jo. Williams, Centen 1 5 0

Cortez, Arcola 1 4 0

Hastings, Tuscl 1 4 0

James, Centen 1 4 0

Parks, Unity 1 4 0

Watkins, Fisher 2 4 0

Wells, ALAH 1 4 0

Hardman, Ridg/Lex 1 3 0

Henson, TrCnty 1 1 0



SCORING LEADERS

Player, School TD 1EP 2EP FG TP

Mk. Stanley, A-O 6 0 0 0 36

D. Morgan, M/CP 3 0 0 0 18

Parker, Centrl 3 0 0 0 18

Severado, Westvl 3 0 0 0 18

Skiles, TrCnty 3 0 0 0 18

Whitted, Clint 3 0 0 0 18

Grohler, CG/B 2 0 2 0 16

Bulington, LeRoy 2 0 1 0 14

Castonguay, Watsk 2 0 0 0 12

Crafton, VG/H 2 0 0 0 12

Daubaris, Danvl 2 0 0 0 12

Kinkade, PrCntrl 2 0 0 0 12

Mendoza, Arcola 2 0 0 0 12

Noe, LeRoy 2 0 0 0 12

Sluder, Tuscl 2 0 0 0 12

Snyder, PBL 2 0 0 0 12

Vanusdoll, ALAH 2 0 0 0 12

K. Williams, Tuscl 2 0 0 0 12

Wright, Westvl 2 0 0 0 12

H. Lee, Watsk 1 0 2 0 10

Fletcher, Watsk 1 0 1 0 8

Kitchens, B-H 1 0 1 0 8

D. Lee, STM 1 0 1 0 8

Kresin, Tuscl 0 7 0 0 7

Allen, GCMS 1 0 0 0 6

Alvis, VG/H 1 0 0 0 6

Beesley, Centrl 1 0 0 0 6

Bolton, Oakwd 1 0 0 0 6

Castongue, Danvl 1 0 0 0 6

Chalifoux, Centrl 0 6 0 0 6

Cobb, Danvl 1 0 0 0 6

Cohan, ALAH 1 0 0 0 6

Colvin, SJ-O 1 0 0 0 6

C. Davis, STM 1 0 0 0 6

A. Day, ALAH 1 0 0 0 6

D. Edwards, Centrl 1 0 0 0 6

W. Edwards, B-H 1 0 0 0 6

Fauver, SltFrk 1 0 0 0 6

Griffin, Clint 1 0 0 0 6

Hall, Rantl 1 0 0 0 6

Haltom, A-O 1 0 0 0 6

Hendricks, CG/B 1 0 0 0 6

Hoel, Tuscl 1 0 0 0 6

Isaac, Clint 1 0 0 0 6

Kelley, Danvl 1 0 0 0 6

Lamb, STM 1 0 0 0 6

Meeker, SJ-O 1 0 0 0 6

Moreman, B-H 1 0 0 0 6

B. Morgan, Tuscl 1 0 0 0 6

Muller, PBL 1 0 0 0 6

Nicholas, Westvl 1 0 0 0 6

Noel, Westvl 1 0 0 0 6

Peterson, A-O 1 0 0 0 6

Pierce, Tuscl 1 0 0 0 6

Price, IWest 1 0 0 0 6

Printz, PrCntrl 1 0 0 0 6

Rigsby, PrCntrl 1 0 0 0 6

Sementi, Tuscl 1 0 0 0 6

Sharick, Centrl 1 0 0 0 6

Stevens, M/CP 1 0 0 0 6

Stricklett, Westvl 1 0 0 0 6

Tackitt, Tuscl 1 0 0 0 6

Trantina, GCMS 1 0 0 0 6

Urso, Oakwd 1 0 0 0 6

Watkins, Fisher 1 0 0 0 6

Winter, Clint 1 0 0 0 6

Zimmerman, PrCntrl 1 0 0 0 6

Hammer, Clint 0 4 0 0 4

Pierce, Westvl 0 4 0 0 4

Reetz, M/CP 0 0 2 0 4

Higgins, Ridg/Lex 0 0 0 1 3

L. Rodriguez, PBL 0 3 0 0 3

D. Akins, B-H 0 0 1 0 2

Freehill, GCMS 0 2 0 0 2

Gaytan, IWest 0 0 1 0 2

Hathaway, Westvl 0 0 1 0 2

Mammen, STM 0 0 1 0 2

Mohr, VG/H 0 0 1 0 2

Phillips, LeRoy 0 0 1 0 2

J. Taylor, M/CP 0 0 1 0 2

Ulrey, A-O 0 0 1 0 2

Vollmer, VG/H 0 0 1 0 2

LaBaw, SltFrk 0 1 0 0 1

Watson, B-H 0 1 0 0 1



INTERCEPTION LEADERS

Player, School INT

M. Brown, Centen 1

Campbell, G-RF 1

Crafton, VG/H 1

S. Dailey, G-RF 1

A. Day, ALAH 1

Fauver, SltFrk 1

Isaac, Clint 1

Kitchens, B-H 1

Menoza, Arcola 1

Price, VG/H 1

Schmitt, GCMS 1

Sementi, Tuscl 1

Stevens, M/CP 1

Strader, Arcola 1

Stricklett, Westvl 1

Wahls, GCMS 1

White, Ridg/Lex 1



TACKLING LEADERS

Player, School Solo Asst Total

Driver, Danvl 11 7 18

A. Day, ALAH 12 4 16

Fox, Urbana 9 6 15

Hackman, SltFrk 4 11 15

Montgomery, Unity 9 5 14

Castognue, Danvl 4 9 13

Crowley, M-S 6 7 13

Richard, STM 8 5 13

Traxler, Unity 8 5 13

Gaytan, IWest 5 7 12

Hughes, SltFrk 3 9 12

Price, IWest 5 7 12

Bra. Roeder, STM 6 6 12

Thompson, Centrl 3 9 12

Clayton, IWest 2 9 11

Hinders, STM 2 9 11

Lappin, G-RF 10 1 11

Parks, Unity 3 8 11

Schunke, IWest 6 5 11

W. Edwards, B-H 7 3 10

Grove, M-S 4 6 10

Hubbard, SltFrk 4 6 10

Pittman, Danvl 5 5 10

Bry. Roeder, STM 2 8 10

Still, Arcola 6 4 10

Vanausdoll, ALAH 7 3 10

Ke. Williams, Rantl 5 5 10

Daebelliehn, M-S 3 6 9

Freehill, GCMS 5 4 9

Larimore, ALAH 4 5 9

McCurry, IWest 3 6 9

Miebach, Unity 1 8 9

Myers, ALAH 6 3 9

Pantier, Arcola 5 4 9

L. Rodriguez, PBL 6 3 9

Robertson, Rantl 6 3 9

Snyder, PBL 3 6 9

Tate, SltFrk 2 7 9

Trantina, GCMS 4 5 9

Yates, Danvl 4 5 9

Badgett, VG/H xx xx 8

Bell, Rantl 4 4 8

Branigan, SltFrk 6 2 8

M. Brown, Centen 6 2 8

Cooper, Unity 4 4 8

H. Day, ALAH 3 5 8

Goddard, Centen 6 2 8

Golden, B-H 1 7 8

Hall, Rantl 6 2 8

Kitchens, B-H 7 1 8

Lahey, B-H 5 3 8

Mboyo, Urbana 5 3 8

Mohr, VG/H xx xx 8

Netzband, Watsk 7 1 8

Pearl, Danvl 5 3 8

Polson, PBL 1 7 8

Purdy, B-H 2 6 8

Purvis, Fisher 7 1 8

Roberts, M-S 5 3 8

Smock, STM 1 7 8

Strader, Arcola 4 4 8

D. Akins, B-H 4 3 7

Claire, Watsk 5 2 7

Coplea, PBL 1 6 7

Crawford-Lazdins, Urb. 5 2 7

Fauver, SltFrk 5 2 7

Garard, GCMS 6 1 7

Gunn, Centrl 2 5 7

L. Hall, Centen 7 0 7

Heuring, VG/H xx xx 7

James, Centrl 0 7 7

Mammen, STM 3 4 7

Menezes, CG/B 1 6 7

Noel, Westvl 2 5 7

Pippin, PBL 4 3 7

Powell, M-S 3 4 7

Reed, IWest 1 6 7

Schmitt, GCMS 6 1 7

Severado, Westvl 5 2 7

Watson, B-H 5 2 7

T. Baker, Unity 3 3 6

Brown, G-RF 6 0 6

Burwell, VG/H xx xx 6

Dudley, G-RF 6 0 6

Love, Centrl 0 6 6

McNutt, GCMS 4 2 6

Shook, CG/B 0 6 6

Stahl, M-S 3 3 6

Winland, G-RF 5 1 6

A. Zook, Fisher 6 0 6

Aquino, B-H 3 2 5

M. Brown, Danvl 3 2 5

Bucholz, VG/H xx xx 5

Carter, Centrl 0 5 5

Connor, CG/B 0 5 5

Delaney, Fisher 1 4 5

Duzan, ALAH 2 3 5

Fletcher, Watsk 4 1 5

Henderson, Fisher 5 0 5

Hicks, Fisher 2 3 5

Hoel, Tuscl 4 1 5

Jaskula, Watsk 4 1 5

Kirts, M-S 5 0 5

Lamb, STM 4 1 5

Lowe, G-RF 3 2 5

Mariage-Tucker, Westvl 3 2 5

Mayfield, Danvl 3 2 5

C. Miller, B-H 3 2 5

T. Miller, B-H 2 3 5

Moreman, B-H 2 3 5

I. Parker, Danvl 5 0 5

J. Parker, Centrl 4 1 5

Patterson, VG/H xx xx 5

Price, VG/H xx xx 5

Reetz, M/CP 1 4 5

S. Rodriguez, PBL 3 2 5

Rumsey, Urbana 1 4 5

J. Taylor, M/CP 2 3 5

Toth, Westvl 3 2 5

T. Walker, CG/B 4 1 5

Webber, Centrl 0 5 5

Wells, ALAH 3 2 5

Jo. Williams, Centen 3 2 5

K. Williams, Tuscl 4 1 5

C. Zook, Fisher 3 2 5

Note: Individuals not updated and teams not represented are those whose coaches did not submit information. Questions? Email Bob Jones at bjones@news-gazette.com.