Area prep statistics: Football (Sept. 8)

RUSHING

Player, School Att Yds TD AVG

Grohler, CG/B 61 426 2 6.9

Strader, Arcola 26 344 3 13.2

Parker, Centrl 34 337 5 9.9

Bolton, Oakwd 51 313 2 6.1

Mk. Stanley, A-O 18 296 5 16.4

Connor, IWest 37 272 2 7.4

Nicholas, Westvl 22 271 3 12.3

Severado, Westvl 32 260 3 8.1

Skiles, TrCnty 55 246 3 4.5

Fauver, SltFrk 41 244 0 6.0

Noe, LeRoy 36 235 3 6.5

James, Centen 28 233 2 8.3

Bulington, LeRoy 38 216 5 5.7

Campell, G-RF 30 210 2 7.0

Trantina, GCMS 22 203 4 9.2

Mendoza, Arcola 21 193 2 9.2

Printz, PrCntrl 27 191 2 7.1

Reetz, M/CP 39 185 1 4.7

McNutt, GCMS 27 170 2 6.3

D. Lee, STM 20 166 2 8.3

K. Williams, Tuscl 19 159 4 8.4

Crowley, M-S 38 157 1 4.1

Griffin, Clint 27 157 3 5.8

Stevens, M/CP 12 154 0 12.8

Colvin, SJ-O 26 153 2 5.9

Bra. Roeder, STM 28 153 1 5.4

Daubaris, Danvl 26 148 3 5.7

Nichols, SOV 22 148 3 6.7

Gaytan, IWest 20 147 2 7.2

Harman, Ridg/Lex 43 147 0 3.4

S. Dailey, G-RF 24 145 1 6.0

Q. Smith, Danvl 27 144 3 5.3

Thorne, IWest 16 142 2 8.9

Crabb, PBL 27 141 1 5.2

Peterson, A-O 22 139 2 6.3

Fritz, SJ-O 30 137 3 4.6

Eckstein, Unity 24 133 1 5.5

Sluder, Tuscl 23 127 3 5.5

Kitchens, B-H 17 126 1 7.4

Cohan, ALAH 25 122 1 4.9

Vanausdoll, ALAH 15 121 3 8.1

Tuttle, SOV 15 120 1 8.0

Reed, Danvl 18 113 1 6.3

Bry. Roeder, STM 16 106 0 6.6

Winter, Clint 24 105 2 4.4

Fletcher, Watsk 37 100 2 2.7

Harper, Rantl 10 100 0 10.0

Jarling, Oakwd 21 99 0 4.7

M.Kerns, PrCntrl 11 93 0 8.5

Hughes, SltFrk 21 91 1 4.3

Zimmerman, PrCntrl 19 88 1 4.6

Lahey, B-H 9 87 0 9.6

D. Coplea, PBL 26 84 0 3.2

Bell, Rantl 8 79 1 9.8

Grunloh, Ridg/Lex 15 75 0 5.0

Kinkade, PrCntrl 17 73 4 4.3

Beesley, Centrl 9 69 0 7.7

Lamb, STM 4 66 1 16.5

Menezes, CG/B 16 66 0 4.1

D. Akins, B-H 11 65 0 5.9

Downs, Watsk 19 64 0 3.4

Robertson. Rantl 16 64 0 4.0

Thompson, Centrl 18 64 0 3.6

Benton, Ridg/Lex 6 63 0 10.5

Phillips, LeRoy 10 63 1 6.3

Myers, ALAH 15 60 0 4.0

Crain, PrCntrl 6 58 0 9.7

Jimenez, IWest 7 58 2 8.3

March, VG/H 16 58 0 3.6

Comet, Centen 15 57 1 3.8

Muller, PBL 24 55 0 2.3

Cooley, Clint 6 54 0 9.0

Noel, Westvl 10 54 1 5.4

Smiley, Oakwd 1 54 0 54.0

Barnard, Unity 5 53 1 10.6

Carter, Urbana 19 53 0 2.8

Noggle, G-RF 16 52 1 3.3

Bowman, SOV 8 49 0 6.1

Hoel, Tuscl 4 48 1 12.0

Meeker, SJ-O 7 48 0 6.9

Hathaway, Westvl 7 47 0 23.5

Daebelliehn, M-S 7 47 0 6.7

Mariage-Tucker, Westvl 2 47 0 23.5

D. Morgan, M/CP 13 47 3 3.6

Ulrey, A-O 19 45 0 2.5

Ellis, Watsk 11 38 x 3.5

Hastings, Tuscl 5 38 0 7.6

Schunke, IWest 23 37 0 1.6

Salinas, Arcola 6 36 2 6.0

Murray, Ridg/Lex 3 35 0 11.7

T. Winters, CG/B 16 34 1 2.1

Migut, Unity 11 33 0 3.0

Hortin, Tuscl 4 31 0 7.8

Little, Tuscl 8 30 0 3.8

Shook, CG/B 5 30 0 6.0

Whitted, Clint 2 28 0 14.0

Wright, Westvl 4 27 2 6.8

Arford, B-H 1 26 0 26.0

Bowman, SJ-O 11 25 0 2.3

Ja. Williams, Centen 3 25 0 8.3

Carson, Clint 12 24 0 2.0

Irving, IWest 6 23 0 3.9

Conrad, G-RF 9 22 0 2.4

Stevenson, STM 5 21 0 4.2

Wessels, M/CP 2 21 0 10.5

K. Burk, Fisher 1 20 0 20.0

Snyder, PBL 6 20 2 3.3

Stillman, Centrl 5 20 1 4.0

Dubson, M-S 7 19 0 2.7

D. Edwards, Centrl 4 18 1 4.5

Erickson, Tuscl 5 18 0 4.6

Henrichs, IWest 2 18 0 9.0

Tackitt, Tuscl 2 18 1 9.0

Vazquez, Danvl 2 17 0 8.5

Badgett, VG/H 3 16 0 5.3

Traxler, Unity 3 15 0 5.0

W. Edwards, B-H 6 13 1 2.1

Pierce, Tuscl 8 13 1 1.6

Schunke, M/CP 14 13 0 0.9

Skobe, Clint 3 13 0 4.3

Blair, Ridg/Lex 6 12 0 2.0

Heisler, PBL 4 12 0 3.0

Keske, TrCnty 5 12 0 2.4

Sutton, TrCnty 4 12 0 3.0

Veldman, M-S 7 12 0 1.7

C. Wilson, Danvl 2 12 0 6.0

D. Campbell, TrCnty 15 11 0 0.7

Clark, Centrl 3 11 0 3.7

L. Rodriguez, PBL 2 11 0 5.5

Kelley, Danvl 1 9 0 9.0

Mohr, VG/H 3 9 0 3.0

Schultz, Tuscl 1 9 0 9.0

Volmer, VG/H 4 9 0 2.3

Schum, M-S 9 8 0 0.9

Shelton, Oakwd 4 7 0 1.8

Snow, Westvl 1 8 0 8.0

Cortez, Arcola 3 7 0 2.3

E. Davis, Danvl 2 7 0 3.5

L. Hall, Centen 3 7 x 2.3

Swanson, SJ-O 2 7 0 3.5

Rucker, Clint 1 6 0 6.0

Booker, Centrl 2 5 0 2.5

Connor, CG/B 1 5 0 5.0

Gloede, A-O 1 5 0 5.0

Williams, A-O 2 5 0 2.5

Dyer, SOV 2 4 0 2.0

Eshleman, PBL 1 4 0 4.0

Goddard, Centen 4 4 0 1.0

Gonzalez, Arcola 1 4 0 4.0

Holt, SOV 2 4 0 2.0

Watkins, Fisher 4 4 0 1.0

Bevill, TrCnty 1 3 0 3.0

Kelly, Ridgv/Lex 3 3 0 1.0

Lipscomb, Urbana 2 3 0 1.5

Frerichs, SJ-O 4 2 0 0.5

Hubbard, SltFrk 6 2 0 0.3

Lappin, G-RF 5 2 0 0.4

Meibach, Unity 2 2 0 1.0

Walters, STM 2 2 0 1.0

Wilson, Fisher 1 2 0 2.0

Coon, SJ-O 1 1 0 1.0

Hopkins, Arcola 1 1 0 1.0

Lappin, B-H 2 1 0 0.5

Liestman, Fisher 1 1 0 1.0

Reynolds, Clint 1 1 0 1.0

Hoselton, PrCntrl 1 0 0 0.0

C. Kerns, PrCntrl 3 0 0 0.0

Wells, ALAH 1 0 0 0.0



PASSING

Player, School ATT COMP INT YDS TD

D. Coplea, PBL 51 29 4 436 3

Ulrey, A-O 52 31 1 415 5

D. Campell, TrCnty 50 26 2 381 2

Q. Smith, Danvl 32 19 2 381 5

C. Baker, VG/H 84 38 7 340 2

Strader, Arcola 20 15 3 338 2

Printz, PrCntrl 18 12 0 331 3

Fletcher, Watsk 48 23 4 325 2

Comet, Centen 40 24 2 238 3

Hathaway, Westvl 24 18 0 235 3

Cohan, ALAH 34 17 1 234 2

Barnard, Unity 30 16 0 233 5

T. Winters, CG/B 26 12 0 215 2

Tuttle, SOV 26 11 3 180 2

D.Lee, STM 28 14 0 179 4

K. Allen, GCMS 19 12 0 172 1

Kyburz, Urbana 46 19 3 162 1

M. Wright, SJ-O 25 14 1 161 3

May, Fisher 40 15 3 157 0

Griffin, Clint 28 12 3 152 3

Stillman, Centrl 14 9 0 152 2

Vinson, Oakwd 14 9 0 127 3

C. Thomas, M-S 23 10 2 133 1

K. Williams, Tuscl 20 13 2 132 0

W. Edwards, B-H 12 5 0 131 1

Schunke, IWest 14 7 0 131 1

Chew, SltFrk 10 6 0 113 1

Hall, Rantl 27 12 0 90 0

Migut, Unity 12 4 2 69 0

Fauver, SltFrk 15 3 0 36 0

Sluder, Tuscl 13 4 0 36 0

Burke, Fisher 7 4 xx 34 0

Kelly, Ridg/Lex 7 3 2 26 0

Campbell, G-RF 15 3 2 23 0

Egan, LeRoy 4 1 2 22 0

Schunke, M/CP 10 3 0 22 0

Grohler, CG/B 1 1 0 10 0

Carter, Urbana 1 1 0 9 0

Champagne, VG/H 3 1 1 5 0

Miebach, Unity 1 1 0 4 0



RECEIVING

Player, School Rec Yds TD

Bishop, TrCnty 18 278 2

Zenner, PBL 17 247 2

Kinkade, PrCntrl 6 222 2

Mendoza, Arcola 8 202 2

Bradford, A-O 8 186 0

Cobb, Danvl 6 144 2

Castonguay, Watsk 10 134 2

Kelley, Danvl 7 133 2

Mohr, VG/H 10 127 0

A. Davis, Urbana 9 126 1

Haltom, A-O 9 112 2

H. Lee, Watsk 4 108 0

Decker, Unity5 96 2

Gaytan, IWest 5 96 0

Muller, PBL 4 94 1

Vanausdoll, ALAH 6 91 1

Coon, SJ-O 6 90 1

Cortez, Arcola 3 90 0

Baillie, GCMS 3 89 1

Bowman, SOV 7 89 0

Fauver, SltFrk 4 88 1

Eshleman, PBL 5 86 0

Watkins, Fisher 7 85 0

C. Davis, STM 3 81 3

Farris, SOV 5 81 2

Simpson, Centen 7 81 1

Moreman, B-H 2 77 1

J. Johnson, M-S 3 76 1

Hendricks, CG/B 2 72 1

Alvis, VG/H 9 71 1

Stricklett, Westvl 5 70 2

Urso, Oakwd 6 70 2

Winter, Clint 6 69 0

Mathews, Fisher 6 68 0

Crafton, VG/H 5 67 1

Shonkwiler, Unity 4 67 1

McDermithm CG/B 2 65 1

Beesley, Centrl 4 64 1

A. Day, ALAH 4 61 0

Jaskula, Watsk 6 61 0

Sutton, TrCnty 2 59 0

Norman, A-O 7 57 2

Lamb, STM 5 56 0

Ke. Williams, Rantl 6 56 0

Vollmer, VG/H 10 55 0

Kaiser, Unity 2 52 0

Stevens, Unity 6 51 2

Beasley, Danvl 3 50 0

Billingsley, Oakwd 3 47 1

Heaton, Centrl 1 47 0

Jo. Williams, Centen 4 47 1

Wells, ALAH 4 47 1

Hackman, SltFrk 3 46 0

McNutt, GCMS 5 46 0

Scott, Clint 1 46 1

Kibler, Tuscl 2 45 0

Kitchens, B-H 2 44 0

Prater, Westvl 2 43 0

Whitted, Clint 3 43 2

Nichelas, Westvl 3 41 0

Meeker, SJ-O 3 40 1

James, Centen 3 39 1

Roberts-Thomas, Centen 3 39 0

Jefferson, Westvl 3 38 1

Conner, CG/B 4 36 0

Parker, Danvl 2 35 0

Strohl, PrCntrl 1 35 0

Tackitt, Tuscl 6 34 0

Erickson, Tuscl 3 32 0

Guffey, CG/B 2 31 0

Grohler, CG/B 3 30 0

Mammem, STM 4 29 0

Keske, TrCnty 3 26 0

Sharick, Centrl 2 26 1

Mitchell, ALAH 1 25 0

Burton, PrCntrl 2 24 1

Clark, IWest 1 24 0

Crain, Westvl 1 22 0

Hortin, Tuscl 2 22 0

Phillips, LeRoy 1 22 0

Hardman, Ridg/Lex 2 20 0

March, VG/H 4 20 0

Tr. Martin, Fisher 3 20 0

Castongue, Danvl 1 19 1

Mitchell, M-S 1 19 0

Shumaker, PrCntrl 2 19 0

Bowman, SJ-O 2 18 1

Freehill, GCMS 1 18 0

Hastings, Tuscl 2 18 0

Robinson, A-O 3 18 0

S. Crane, Arcola 1 17 0

Lipscomb, Urbana 5 17 0

Simmons, M-S 2 17 0

Carter, Urbana 4 16 0

Isaac, Clint 2 16 0

Salinas, Arcola 1 16 0

Mk. Stanley, A-O 2 16 1

Lewis, TrCnty 1 15 0

Thompson, Centrl 2 15 0

Conrad, G-RF 2 14 0

Veldman, M-S 2 14 0

Barnard, Unity 1 13 0

Hagen, Watsk 2 13 0

Roberts, Arcola 2 13 0

Severado, Westvl 1 13 0

Branigin, SltFrk 1 12 0

Carter-Grady, Urbana 3 12 0

Hoselton, PrCntrl 1 12 0

Ecker, PBL 1 11 0

Stevens, M/CP 1 11 0

Hoel, Tuscl 1 10 0

Price, IWest 1 11 1

C. Hall, Centen 2 10 0

Hill, SOV 1 10 0

Hummel, STM 1 10 1

Lappin, B-H 1 10 0

Myers, ALAH 2 10 0

Downs, Watsk 1 9 0

Gifford, A-O 1 9 0

Hinchman, G-RF 1 9 0

Wessels, M/CP 1 9 0

Dable, SJ-O 1 8 0

Hicks, Fisher 2 8 0

Noel, Westvl 1 8 0

Shook, CG/B 1 8 0

Ja. Williams, Cent 1 8 0

Hillmann, M-S 2 7 0

Tranel, G-RF 1 7 0

Ja. Williams 1 7 0

Burk, Fisher 1 6 0

Grunloh, Ridg/Lex 1 6 0

Pierce, Tuscl 1 6 0

Heuring, VG/H 1 5 0

Parks, Unity 1 4 0

Reno, Unity 1 4 0

Hubbard, SltFrk 1 3 0

B. Lee, STM 1 3 0

Peterson, A-O 1 3 0

Lober, M/CP 1 2 0

D. Smith, TrCnty 1 2 0

Henson, TrCnty 1 1 0



SCORING

Player, School TD 1EP 2EP FG TP

Mk. Stanley, A-O 7 0 1 0 44

Bulington, LeRoy 5 0 1 0 32

Hoel, Tuscl 5 0 0 0 30

Kinkade, PrCntrl 5 0 0 0 30

Parker, Centrl 5 0 0 0 30

Vanusdoll, ALAH 5 0 0 0 30

Gaytan, IWest 4 0 2 0 28

Mendoza, Arcola 4 0 0 0 24

Trantina, GCMS 4 0 0 0 24

K. Williams, Tuscl 4 0 0 0 24

C. Davis, STM 3 1 0 0 19

Daubaris, Danvl 3 0 0 0 18

Fauver, SltFrk 3 0 0 0 18

Griffin, Clint 3 0 0 0 18

Grohler, CG/B 2 0 3 0 18

James, Centen 3 0 0 0 18

Meeker, SJ-O 3 0 0 0 18

D. Morgan, M/CP 3 0 0 0 18

Nicholas, Westvl 3 0 0 0 18

Nichols, SOV 3 0 0 0 18

Noe, LeRoy 3 0 0 0 18

Severado, Westvl 3 0 0 0 18

Skiles, TrCnty 3 0 0 0 18

Sluder, Tuscl 3 0 0 0 18

Strader, Arccola 3 0 0 0 18

Thorne, IWest 2 0 3 0 18

Whitted, Clint 3 0 0 0 18

Haltom, A-O 2 0 2 0 16

Kresin, Tuscl 0 16 0 0 16

Campbell, G-RF 2 0 1 0 14

Colvin, SJ-O 2 0 1 0 14

Fletcher, Watsk 2 0 1 0 14

D. Lee, STM 2 0 1 0 14

Bishop, TrCnty 2 0 0 0 12

Bolton, Oakwd 2 0 0 0 12

Castonguay, Watsk 2 0 0 0 12

Cobb, Danvl 2 0 0 0 12

Connor, IWest 2 0 0 0 12

Crafton, VG/H 2 0 0 0 12

Decker, Unity 2 0 0 0 12

Farris, SOV 2 0 0 0 12

Griffin, Danvl 0 12 0 0 12

Hall, Rantl 2 0 0 0 12

Jimenez, IWest 2 0 0 0 12

Kelley, Danvl 2 0 0 0 12

McNutt, GCMS 2 0 0 0 12

Norman, A-O 2 0 0 0 12

Peterson, A-O 2 0 0 0 12

Printz, PrCntrl 2 0 0 0 12

Salinas, Arcola 2 0 0 0 12

Snyder, PBL 2 0 0 0 12

Stevens, Unity 2 0 0 0 12

Stricklett, Westvl 2 0 0 0 12

Urso, Oakwd 2 0 0 0 12

Winter, Clint 2 0 0 0 12

Wright, Westvl 2 0 0 0 12

Zenner, PBL 2 0 0 0 12

A. Day, ALAH 1 0 2 0 10

H. Lee, Watsk 1 0 2 0 10

Reetz, M/CP 1 0 2 0 10

Chalifoux, Centrl 0 9 0 0 9

Coon, SJ-O 1 0 1 0 8

S. Dailey, G-RF 1 0 1 0 8

Kitchens, B-H 1 0 1 0 8

Lamb, STM 1 0 1 0 8

Mohr, VG/H 1 0 1 0 8

Nogle, G-RF 1 0 1 0 8

Phillips. LeRoy 1 0 1 0 8

Stevens, M/CP 1 0 1 0 8

Hammer, Clint 0 7 0 0 7

Klein, Centen 0 7 0 0 7

K. Allen, GCMS 1 0 0 0 6

Alvis, VG/H 1 0 0 0 6

Baillie, GCMS 1 0 0 0 6

Beesley, Centrl 1 0 0 0 6

Bell, Rantl 1 0 0 0 6

Billingsley, Oakwd 1 0 0 0 6

Bowman, SJ-O 1 0 0 0 6

Burton, PrCntrl 1 0 0 0 6

Castongue, Danvl 1 0 0 0 6

Cohan, ALAH 1 0 0 0 6

Comet, Centen 1 0 0 0 6

Crabb, PBL 1 0 0 0 6

Crowley, M-S 1 0 0 0 6

A. Davis, Urbana 1 0 0 0 6

D. Edwards, Centrl 1 0 0 0 6

W. Edwards, B-H 1 0 0 0 6

Freehill, GCMS 0 6 0 0 6

Goddard, Centen 1 0 0 0 6

Heath, Tuscl 1 0 0 0 6

Hendricks, CG/B 1 0 0 0 6

Hughes, SltFrk 1 0 0 0 6

Hummel, STM 1 0 0 0 6

Isaac, Clint 1 0 0 0 6

Jefferson, Westvl 1 0 0 0 6

J. Johnson, M-S 1 0 0 0 6

McDermith, CG/B 1 0 0 0 6

Meeker, SJ-O 1 0 0 0 6

Moreman, B-H 1 0 0 0 6

B. Morgan, Tuscl 1 0 0 0 6

Muller, PBL 1 0 0 0 6

Noel, Westvl 1 0 0 0 6

Pierce, Tuscl 1 0 0 0 6

Price, IWest 1 0 0 0 6

Reed, Danvl 1 0 0 0 6

Rigsby, PrCntrl 1 0 0 0 6

Bra. Roeder, STM 1 0 0 0 6

Scott, Clint 1 0 0 0 6

Sementi, Tuscl 1 0 0 0 6

Sharick, Centrl 1 0 0 0 6

Shomkwiler, Unity 1 0 0 0 6

Simpson, Centen 1 0 0 0 6

Stillman, Centrl 1 0 0 0 6

Tackitt, Tuscl 1 0 0 0 6

Tuttle, SOV 1 0 0 0 6

Watkins, Fisher 1 0 0 0 6

Wells, ALAH 1 0 0 0 6

Jo. Williams, Centen 1 0 0 0 6

T. Winters, CG/B 1 0 0 0 6

Zimmerman, PrCntrl 1 0 0 0 6

Rawley, Unity 0 6 0 0 6

L. Rodriguez, PBL 0 5 0 0 5

Pierce, Westvl 0 4 0 0 4

Robinson, A-O 0 0 2 0 4

Ulrey, A-O 0 0 2 0 4

Higgins, Ridg/Lex 0 0 0 1 3

LaBaw, SltFrk 0 3 0 0 3

Strong, PrCntrl 0 3 0 0 3

D. Akins, B-H 0 0 1 0 2

Eshleman, PBL 0 0 1 0 2

Hathaway, Westvl 0 0 1 0 2

B.Lee, STM 0 0 1 0 2

Lipscomb, Urbana 0 0 1 0 2

Mammen, STM 0 0 1 0 2

Smiley, Oakwd 0 0 1 0 2

J. Taylor, M/CP 0 0 1 0 2

Vollmer, VG/H 0 0 1 0 2

Coetzee, M-S 0 1 0 0 1

Dable, SJ-O 0 1 0 0 1

Watson, B-H 0 1 0 0 1



INTERCEPTIONS

Player, School INT

Fauver, SltFrk 3

Hoel, Tuscl 3

A. Day, ALAH 2

Schmitt, GCMS 2

Vanausdoll, ALAH 2

A. Allen, GCMS 1

K. Allen, GCMS 1

Bradford, A-O 1

M. Brown, Centen 1

Campbell, G-RF 1

Conner, CG/B 1

Crafton, VG/H 1

S. Dailey, G-RF 1

Heath, Tuscl 1

Isaac, Clint 1

Jefferson, Westvl 1

Kitchens, B-H 1

McMasters, SltFrk 1

McDuffie, CG/B 1

Mendoza, Arcola 1

Mohr, VG/H 1

B. Morgan, Tuscl 1

Norman, A-O 1

Pierce, Tuscl 1

Price, VG/H 1

L. Rodgriguez, PBL 1

Salinas, Arcola 1

Schweighart, Unity 1

Sementi, Tuscl 1

Mk. Stanley, A-O 1

Ml. Stanley, A-O 1

Stevens, M/CP 1

Strader, Arcola 1

Stricklett, Westvl 1

Swanson, SJ-O 1

Tranel, SJ-O 1

Wahls, GCMS 1

White, Ridg/Lex 1

Winland, G-RF 1



TACKLING

Player, School Solo Asst Total

Fox, Urbana 17 18 35

Hall, Rantl 25 9 34

Thorne, IWest 10 19 29

Richard, STM 14 13 27

Castognue, Danvl 11 15 26

Driver, Danvl 16 10 26

Hackman, SltFrk 8 18 26

Webb, A-O 11 15 26

A. Day, ALAH 18 6 24

Robertson, Rantl 10 13 23

Thompson, Centrl 5 18 23

Mariage-Tucker, Westvl 10 12 22

Traxler, Unity 16 6 22

Vanausdoll, ALAH 12 10 22

Larimore, ALAH 10 11 21

Smock, STM 2 19 21

Still, Arcola 13 8 21

Gaytan, IWest 11 9 20

Hinders, STM 3 17 20

Keske, TrCnty 3 17 20

Mboyo, Urbana 8 12 20

Roberts, M-S 11 9 20

Severado, Westvl 11 9 20

Ke. Williams, Rantl 11 9 20

Williams, A-O 10 10 20

Camfield, A-O 6 13 19

Crowley, M-S 11 8 19

Polson, PBL 3 16 19

Miles, A-O 7 11 18

Myers, ALAH 11 7 18

Bra. Roeder, STM 10 8 18

Beesley, Centrl 3 14 17

J. Coplea, PBL 2 15 17

Horsch, Fisher 9 8 17

Hubbard, SOV 6 11 17

Hughes, SltFrk 6 11 17

Love, Centrl 1 16 17

Miebach, Unity 4 13 17

Netzband, Watsk 12 5 17

Noel, Westvl 6 11 17

Mohr, VG/H 9 8 17

Montgomery, Unity 11 6 17

Price, IWest 7 10 17

L. Rodriguez, PBL 11 6 17

Schunke, IWest 9 8 17

Ml. Stanley, A-O 9 8 17

Todd, SOV 3 14 17

Whitted, Clint 5 12 17

Claire, Watsk 11 5 16

Hubbard, SltFrk 7 9 16

James, Centrl 2 14 16

Pittman, Danvl 8 8 16

Bry. Roeder, STM 6 10 16

Snyder, PBL 3 13 16

Strader, Arcola 9 7 16

Toth, Westvl 8 8 16

Tuebner, A-O 5 11 16

Daebelliehn, M-S 7 8 15

Greenwood, CG/B 5 10 15

Grove, M-S 7 8 15

Lappin, G-RF 15 0 15

McCurry, IWest 5 10 15

Rumsey, Urbana 3 12 15

Yates, Danvl 7 8 15

Badgett, VG/H 4 10 14

Bell, Rantl 5 9 14

Fletcher, Watsk 10 4 14

Freehill, GCMS 5 9 14

Mammen, STM 4 10 14

Menezes, CG/B 7 7 14

Parks, Unity 5 9 14

Pippin, PBL 8 6 14

Prater, Westvl 4 10 14

Tate, SltFrk 3 11 14

T. Walker, CG/B 10 4 14

Bevill, TrCnty 6 7 13

Branigan, SltFrk 8 5 13

Henson, TrCnty 3 10 13

Lamb, STM 6 7 13

Mayfield, Danvl 5 8 13

Pantier, Arcola 7 6 13

Reetz, M/CP 2 11 13

Stevens, M/CP 4 9 13

Sublon, Fisher 11 2 13

Trantina, GCMS 4 9 13

Wimmer, SJ-O 7 6 13

Fauver, SltFrk 9 3 12

Gunn, Centrl 3 9 12

Hammer, Clint 3 9 12

Karr, Clint 4 8 12

Morrison, A-O 2 10 12

Purvis, Fisher 10 2 12

Reed, IWest 2 10 12

Wessels, M/CP 4 8 12

Burwell, VG/H 5 6 11

H. Day, ALAH 4 7 11

Dudley, G-RF 11 0 11

Henricks, CG/B 2 9 11

Ta. Kirts, M-S 9 2 11

H, Lee, Watsk 6 5 11

Lorenzen, G-RF 6 5 11

Marshall, Urbana 1 10 11

Shook, CG/B 2 9 11

J. Taylor, M/CP 4 7 11

Tweedy, TrCnty 2 9 11

Wells, ALAH 7 4 11

B. White, SJ-O 5 6 11

A. Zook, Fisher 10 1 11

Bishop, TrCnty 2 8 10

M. Brown, Centen 8 2 10

Campbell, G-RF 8 2 10

Daubaris, Danvl 8 2 10

W. Edwards, B-H 7 3 10

Z. Hall, Urbana 4 6 10

Haltom, A-O 6 4 10

Hawkins, SJ-O 4 6 10

Heuring, VG/H 5 5 10

Hospelhorn, Clint 3 7 10

D. Morgan, M/CP 2 8 10

Pearl, Danvl 7 3 10

Powell, M-S 4 6 10

Shobe, Clint 3 7 10

Wahls, GCMS 4 6 10



Note: Individuals not updated and teams not represented are those whose coaches did not submit information. Questions? Email Bob Jones at bjones@news-gazette.com.