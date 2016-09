Area prep football statistics

RUSHING

Player,School Att Yrds TD AVG

Kitchens, B-H 53 631 7 11.9

Grohler, CG/B 80 590 5 7.4

Strader, Arcola 30 465 5 15.5

Bolton, Oakwd 69 425 4 6.2

Severado, Westvl 57 395 4 6.9

Parker, Centrl 34 337 5 9.9

Nicholas, Westvl 35 329 3 9.4

Lahey, B-H 29 317 4 10.9

Mah. Stanley, A-O 18 296 5 16.4

Hardman, Ridg/Lex 59 287 1 4.9

Stevens, M/CP 21 286 1 13.6

K. Williams, Tuscl 47 285 8 6.1

James, Centen 38 282 2 7.4

Campell, G-RF 37 265 2 7.2

Peterson, A-O 29 264 3 9.1

Fritz, SJ-O 42 259 5 6.2

Connor, IWest 34 255 2 7.5

Fauver, SltFrk 51 255 0 5.0

Reed, Danvl 28 252 3 9.0

Skiles, TrCnty 60 251 3 4.2

Hanson, Mont 34 245 6 7.2

D. Akins, B-H 26 244 1 9.4

Trantina, GCMS 31 242 4 7.8

Crabb, PBL 48 238 2 5.0

Noe, LeRoy 36 235 3 6.5

Vanausdoll, ALAH 22 232 4 10.5

Q. Smith, Danvl 35 222 5 6.3

Nichols, SOV 39 221 5 5.7

Printz, PrCntrl 39 220 3 5.6

Bulington, LeRoy 38 216 5 5.7

Eckstein, Unity 31 211 2 6.8

McNutt, GCMS 43 205 4 4.7

Colvin, SJ-O 35 201 2 5.7

Daubaris, Danvl 34 196 5 5.8

Mendoza, Arcola 21 193 2 9.2

Crowley, M-S 45 192 2 4.3

Lieb, Mont 27 191 2 7.1

Smiley, Oakwd 18 189 2 10.5

Reetz, M/CP 39 185 1 4.7

Tuttle, SOV 45 184 2 4.1

Griffin, Clint 33 175 3 5.3

Downs, Watsk 31 171 1 5.5

Fletcher, Watsk 42 168 4 4.0

D. Lee, STM 20 166 2 8.3

Hughes, SltFrk 31 164 1 5.3

Salinas, Arcola 12 163 4 13.6

Benton, Ridg/Lex 11 162 1 14.7

Migut, Unity 16 156 1 9.8

Grunloh, Ridg/Lex 20 155 2 7.8

Bra. Roeder, STM 28 153 1 5.4

Muller, PBL 32 148 1 4.6

D. Coplea, PBL 39 147 1 3.8

S. Dailey, G-RF 24 145 1 6.0

Sluder, Tuscl 29 138 3 4.8

Jarling, Oakwd 24 126 0 5.3

Cohan, ALAH 32 123 2 3.8

Meeker, SJ-O 11 122 1 11.1

Kinkade, PrCntrl 33 117 4 3.5

Myers, ALAH 29 115 0 4.0

Thorne, IWest 13 112 2 8.6

Murray, Ridg/Lex 11 108 1 9.8

Menezes, CG/B 22 106 0 4.8

Bry. Roeder, STM 16 106 0 6.6

Winter, Clint 24 105 2 4.4

Ellis, Watsk 18 103 1 5.7

Harper, Rantl 18 94 0 5.2

Robertson. Rantl 31 93 0 3.0

March, VG/H 27 90 0 3.3

Beesley, Centrl 14 88 0 6.3

Zimmerman, PrCntrl 19 88 1 4.6

Gaytan, IWest 15 86 1 5.7

Leever, M-S 12 85 0 7.1

Cooley, Clint 20 84 1 4.0

M.Kerns, PrCntrl 8 84 0 9.3

Keske, TrCnty 19 84 2 4.4

Bell, Rantl 8 79 1 9.8

Arford, B-H 8 76 0 9.5

Bowman, SOV 19 75 0 4.0

Daebelliehn, M-S 12 72 1 6.0

Noel, Westvl 14 71 2 5.1

Noggle, G-RF 24 70 1 2.9

Lamb, STM 4 66 1 16.5

Thompson, Centrl 18 64 0 3.6

Phillips, LeRoy 10 63 1 6.3

Erickson, Tuscl 11 61 0 5.6

Crain, PrCntrl 6 58 0 9.7

J. Taylor, M/CP 18 55 0 3.1

Ulrey, A-O 20 55 0 2.8

Hoel, Tuscl 8 54 1 6.8

Mak. Stanley, A-O 8 54 1 6.8

Barnard, Unity 5 53 1 10.6

Carter, Urbana 19 53 0 2.8

D. Campbell, TrCnty 23 48 0 2.1

Clark, Centrl 18 47 0 2.6

W. Edwards, B-H 17 47 3 2.7

Mariage-Tucker, Westvl 2 47 0 23.5

D. Morgan, M/CP 13 47 3 3.6

Ja. Williams, Centen 5 47 0 9.4

B. Burk, Fisher 15 46 0 3.1

D. Edwards, Centrl 8 45 1 5.6

Snyder, Mont 8 45 1 5.6

Reedy, Mont 8 44 0 5.5

Mance, HASAAP 7 43 1 6.1

Hortin, Tuscl 6 41 0 6.8

Schunke, M/CP 29 41 0 1.4

Comet, Centen 22 39 1 1.8

Gard, HASAAP 15 39 2 2.6

Hastings, Tuscl 5 38 0 7.6

Veldman, M-S 18 38 1 2.1

Urso, Oakwd 3 37 1 12.3

Jimenez, IWest 6 34 1 5.7

Stillman, Centrl 8 33 2 4.1

T. Winters, CG/B 24 33 1 1.4

J. Akins, B-H 6 32 0 5.3

Bowman, SJ-O 16 31 1 1.9

Schunke, IWest 21 31 1 1.5

Little, Tuscl 8 30 0 3.8

Shook, CG/B 5 30 0 6.0

Hathaway, Westvl 11 29 0 2.6

Horsch, Fisher 19 28 0 1.5

Wright, Westvl 4 27 2 6.8

Badgett, VG/H 7 26 0 3.7

Bishop, TrCnty 3 26 0 8.7

Carson, Clint 13 26 0 2.0

Whitted, Clint 3 25 0 8.3

Tackitt, Tuscl 3 24 1 8.0

Conrad, G-RF 9 22 0 2.4

E. Davis, Danvl 3 22 0 7.3

Lappin, B-H 3 22 1 7.3

Stevenson, STM 5 21 0 4.2

Wessels, M/CP 2 21 0 10.5

K. Burke, Fisher 1 20 0 20.0

Russell, Tuscl 3 20 3 6.7

Snyder, PBL 8 20 2 2.5

C. Baker, VG/H 18 19 1 1.1

A. Day, ALAH 14 19 0 1.4

Dubson, M-S 7 19 0 2.7

N. Allen, M/CP 3 17 0 5.7

Bundy, Mont 1 17 1 17.0

Frerichs, SJ-O 7 17 0 2.4

Traxler, Unity 4 17 0 4.3

Vazquez, Danvl 2 17 0 8.5

Connor, CG/B 2 16 0 8.0

Selsor, HASAAP 6 16 0 2.7

Skobe, Clint 3 16 0 5.3

Larkin, HASAAP 4 15 0 3.8

Pierce, Tuscl 9 15 1 1.7

Wilson, Fisher 4 15 0 3.8

Harman, Mont 5 14 0 2.8

Irving, IWest 3 13 0 4.3

Blair, Ridg/Lex 6 12 0 2.0

Fisher, Unity 8 12 0 1.5

Heisler, PBL 4 12 0 3.0

Moreman, B-H 1 12 1 12.0

Sutton, TrCnty 4 12 0 3.0

C. Wilson, Danvl 2 12 0 6.0

L. Rodriguez, PBL 2 11 0 5.5

Boothe, SltFrk 4 10 0 2.5

Conner, TrCnty 7 10 0 1.4

Dula, Fisher 3 10 1 3.3

Swanson, SJ-O 5 10 0 2.0



PASSING

Player,School ATT COMP INT YRDS TD

Hanson, Mont 55 40 1 781 8

Tuttle, SOV 60 32 5 647 8

Ulrey, A-O 64 41 1 605 9

Gard, HASAAP 76 35 3 493 3

Q. Smith, Danvl 40 23 2 484 7

D. Campell, TrCnty 74 40 4 483 2

C. Baker, VG/H 120 55 8 481 2

Fletcher, Watsk 57 29 4 471 4

D. Coplea, PBL 57 31 4 470 3

Printz, PrCntrl 36 19 2 462 4

Strader, Arcola 23 17 3 340 2

Hathaway, Westvl 32 21 0 311 4

C. Thomas, M-S 40 20 2 306 2

Cohan, ALAH 58 23 2 284 2

T. Winters, CG/B 34 14 0 270 2

Comet, Centen 61 37 3 265 3

M. Wright, SJ-O 35 19 3 260 5

Barnard, Unity 31 17 0 243 6

Griffin, Clint 43 17 3 233 3

Stillman, Centrl 24 13 0 226 3

K. Allen, GCMS 24 13 0 205 1

D.Lee, STM 28 14 0 179 4

W. Edwards, B-H 22 9 2 177 3

Schunke, IWest 25 11 2 175 1

K. Williams, Tuscl 35 17 2 165 0

Kyburz, Urbana 46 19 3 162 1

Hall, Rantl 44 17 1 157 0

May, Fisher 37 16 3 157 0

Migut, Unity 17 7 2 144 3

B. Burk, Fisher 33 11 3 123 1

Vinson, Oakwd 14 9 0 127 3

Chew, SltFrk 12 6 1 113 1

Miebach, Unity 5 4 0 112 1

Schunke, M/CP 13 4 0 95 1

Kelly, Ridg/Lex 9 5 2 87 2

Snyder, Mont 7 3 0 68 0

Fauver, SltFrk 24 6 0 50 0

Arford, B-H 2 1 0 37 0

D. Burk, Fisher 7 4 0 34 0

Campbell, G-RF 18 4 2 34 0

Sluder, Tuscl 15 5 0 33 0

Egan, LeRoy 4 1 2 22 0

Grohler, CG/B 1 1 0 10 0

Carter, Urbana 1 1 0 9 0

Champagne, VG/H 3 1 1 5 0

Lappin, G-RF 2 1 0 3 0



RECEIVING

Player,School Rec Yrds TD

N. Graham, Mont 17 367 3

Bishop, TrCnty 30 354 2

Farris, SOV 15 318 5

Kinkade, PrCntrl 10 268 2

Zenner, PBL 18 262 2

Bradford, A-O 10 223 1

Kelley, Danvl 10 223 4

Mendoza, Arcola 8 202 2

Florey, Mont 9 201 2

H. Lee, Watsk 6 196 2

Funk, HASAAP 10 184 0

Castonguay, Watsk 12 174 2

Shonkwiler, Unity 6 171 3

Mohr, VG/H 14 152 0

Norman, A-O 10 151 5

Haltom, A-O 10 149 3

Stricklett, Westvl 7 146 3

Cobb, Danvl 6 144 2

J. Dawson, Mont 5 144 1

Bowman, SOV 9 140 1

Hill, SOV 6 127 2

A. Davis, Urbana 9 126 1

Baillie, GCMS 4 122 1

Moreman, B-H 4 121 1

Gaytan, IWest 7 118 0

Watkins, Fisher 10 118 0

Beesley, Centrl 6 117 2

Alvis, VG/H 12 112 1

Hendricks, CG/B 4 112 1

Catron, HASAAP 5 109 2

Crafton, VG/H 8 109 1

Eshleman, PBL 6 105 0

Simpson, Centen 11 105 1

Winter, Clint 8 105 0

J. Johnson, M-S 5 104 1

James, Centen 6 100 1

Decker, Unity 5 96 2

Vanausdoll, ALAH 7 95 1

Muller, PBL 4 94 1

Cortez, Arcola 5 92 0

Ke. Williams, Rantl 7 91 0

Coon, SJ-O 6 90 1

Fauver, SltFrk 4 88 1

Vollmer, VG/H 14 88 0

Wells, ALAH 8 87 1

Stevens, M/CP 2 84 1

C. Davis, STM 3 81 3

Scott, Clint 2 80 1

Jaskula, Watsk 8 79 0

Simmons, M-S 4 79 1

Stevens, Unity 7 72 3

Urso, Oakwd 6 70 2

Mathews, Fisher 7 68 0

McDermith, CG/B 2 65 1

Kitchens, B-H 4 62 1

A. Day, ALAH 4 61 0

A. Colunga, HASAAP 4 60 0

Conn, HASAAP 4 60 0

Sutton, TrCnty 2 59 0

Bradd, Mont 4 58 1

Grunloh, Ridg/Lex 2 58 1

Lamb, STM 5 56 0

Meeker, SJ-O 4 53 2

Kaiser, Unity 2 52 0

Shumaker, PrCntrl 3 51 1

Beasley, Danvl 3 50 0

D. Graham, Mont 3 49 0

Parker, Danvl 3 48 0

Billingsley, Oakwd 3 47 1

Heaton, Centrl 1 47 0

Sharick, Centrl 4 47 1

Whitted, Clint 4 47 2

Hackman, SltFrk 3 46 0

McNutt, GCMS 5 46 0

Keske, TrCnty 4 45 0

Kibler, Tuscl 2 45 0

Hoel, Tuscl 3 44 0

Leever, M-S 3 44 0

Prater, Westvl 2 43 0

Nicholas, Westvl 3 41 0

Fritz, SJ-O 2 40 0

Hicks, Fisher 6 39 1

Roberts-Thomas, Centen 3 39 0

Bowman, SJ-O 4 38 1

Jefferson, Westvl 4 38 1

Larkin, HASAAP 4 38 1

Veldman, M-S 4 37 0

Conner, CG/B 4 36 0

Jo. Williams, Centen 5 36 1

Strohl, PrCntrl 1 35 0

Tackitt, Tuscl 6 34 0

Hoselton, PrCntrl 2 33 0

Tyl. Martin, Fisher 3 33 0

Dable, SJ-O 2 32 1

Erickson, Tuscl 3 32 0

Rigsby, PrCntrl 1 32 0

Guffey, CG/B 2 31 0

Mitchell, ALAH 2 31 0

Price, IWest 2 31 1

Grohler, CG/B 3 30 0

Mammem, STM 4 29 0

C. Moore, HASAAP 6 26 0

Burton, PrCntrl 2 24 1

Clark, IWest 1 24 0

Gifford, A-O 4 24 0

Crain, Westvl 1 22 0

Hortin, Tuscl 4 22 0

Phillips, LeRoy 1 22 0

Arford, B-H 1 21 1

Hardman, Ridg/Lex 2 20 0

Hinchman, G-RF 2 20 0

Purvis, Fisher 2 20 0

Castongue, Danvl 1 19 1

Eckstein, Unity 1 19 0

Mitchell, M-S 1 19 0

Freehill, GCMS 1 18 0

Hastings, Tuscl 2 18 0

Robinson, A-O 3 18 0

Rose, SOV 3 18 2

S. Crane, Arcola 1 17 0

Isaac, Clint 2 17 0

Lipscomb, Urbana 5 17 0

Shanks, VG/H 1 17 0

Carter, Urbana 4 16 0

Kirts, M-S 1 16 0

Salinas, Arcola 1 16 0

Mah. Stanley, A-O 2 16 1

Bundy, Mont 2 15 0

Lewis, TrCnty 1 15 0

Menezes, CG/B 1 15 0

Thompson, Centrl 2 15 0

Conrad, G-RF 2 14 0

Barnard, Unity 1 13 0

Hagen, Watsk 2 13 0

Roberts, Arcola 2 13 0

Severado, Westvl 1 13 0

Black, HASAAP 1 12 0

Branigin, SltFrk 1 12 0

K. Burke, Fisher 2 12 0

Carter-Grady, Urbana 3 12 0

Ecker, PBL 1 11 0

Hyde, Unity 1 11 1

C. Hall, Centen 2 10 0

Hummel, STM 1 10 1

Lappin, B-H 1 10 0

Myers, ALAH 2 10 0

Parks, Unity 3 10 1

Downs, Watsk 1 9 0

Lieb, Mont 1 9 0

Wessels, M/CP 1 9 0

W, White, Ridg/Lex 1 9 1

Henson, TrCnty 2 8 0

Noel, Westvl 1 8 0

Shook, CG/B 1 8 0

Ja. Williams, Cent 1 8 0

Harman, Mont 2 7 1

Hillmann, M-S 2 7 0

Hughes, SltFrk 1 7 0

Tyr. Martin, Fisher 1 7 0

Moore, A-O 1 7 0

Tranel, SJ-O 1 7 0

Ja. Williams 1 7 0

B. Burk, Fisher 1 6 0

Pierce, Tuscl 1 6 0

Heuring, VG/H 1 5 0

Hubbard, SltFrk 2 5 0

Meade, SltFrk 1 5 0

Ja. Williams, Centen 1 5 0



SCORING

Player,School TD 1EP 2EP FG TP

Kitchens, B-H 9 0 3 0 60

K. Williams, Tuscl 8 0 0 0 48

Mah. Stanley, A-O 7 0 1 0 44

Grohler, CG/B 5 0 3 0 36

Hanson, Mont 6 0 0 0 36

Kinkade, PrCntrl 6 0 0 0 36

Vanusdoll, ALAH 6 0 0 0 36

Bolton, Oakwd 5 0 1 0 32

Bulington, LeRoy 5 0 1 0 32

Daubaris, Danvl 5 0 0 0 30

Farris, SOV 5 0 0 0 30

Fritz, SJ-O 5 0 0 0 30

Hoel, Tuscl 5 0 0 0 30

Nichols, SOV 5 0 0 0 30

Norman, A-O 5 0 0 0 30

Parker, Centrl 5 0 0 0 30

Q. Smith, Danvl 5 0 0 0 30

Strader, Arcola 5 0 0 0 30

Fletcher, Watsk 4 0 1 0 26

Lahey, B-H 4 0 1 0 26

Gaytan, IWest 3 0 3 0 24

Kelley, Danvl 4 0 0 0 24

McNutt, GCMS 4 0 0 0 24

Mendoza, Arcola 4 0 0 0 24

Nicholas, Westvl 4 0 0 0 24

Salinas, Arcola 4 0 0 0 24

Severado, Westvl 4 0 0 0 24

Trantina, GCMS 4 0 0 0 24

Haltom, A-O 3 0 2 0 22

H. Lee, Watsk 3 0 2 0 22

W. Edwards, B-H 3 0 1 0 20

N. Graham, Mont 3 0 1 0 20

Griffin, Danvl 0 20 0 0 20

Peterson, A-O 3 0 1 0 20

Stevens, M/CP 3 0 1 0 20

C. Davis, STM 3 1 0 0 19

Kresin, Tuscl 0 19 0 0 19

Fauver, SltFrk 3 0 0 0 18

Griffin, Clint 3 0 0 0 18

Grunloh, Ridg/Lex 3 0 0 0 18

Hall, Rantl 3 0 0 0 18

James, Centen 3 0 0 0 18

Meeker, SJ-O 3 0 0 0 18

D. Morgan, M/CP 3 0 0 0 18

Muller, PBL 3 0 0 0 18

Noe, LeRoy 3 0 0 0 18

Printz, PrCntrl 3 0 0 0 18

Reed, Danvl 3 0 0 0 18

Shomkwiler, Unity 3 0 0 0 18

Skiles, TrCnty 3 0 0 0 18

Sluder, Tuscl 3 0 0 0 18

Stevens, Unity 3 0 0 0 18

Strader, Arccola 3 0 0 0 18

Stricklett, Westvl 3 0 0 0 18

Urso, Oakwd 3 0 0 0 18

Whitted, Clint 3 0 0 0 18

Singleton, Mont 0 17 0 0 17

Gard, HASAAP 2 0 2 0 16

Nogle, G-RF 2 0 2 0 16

Smiley, Oakwd 2 0 2 0 16

Campbell, G-RF 2 0 1 0 14

Colvin, SJ-O 2 0 1 0 14

J. Dawson, Mont 2 0 1 0 14

D. Lee, STM 2 0 1 0 14

Higgins, Ridg/Lex 0 7 0 2 13

Beesley, Centrl 2 0 0 0 12

Bishop, TrCnty 2 0 0 0 12

Bowman, SJ-O 2 0 0 0 12

Castonguay, Watsk 2 0 0 0 12

Catron, HASAAP 2 0 0 0 12

Cobb, Danvl 2 0 0 0 12

Cohan, ALAH 2 0 0 0 12

Connor, IWest 2 0 0 0 12

Crabb, PBL 2 0 0 0 12

Crafton, VG/H 2 0 0 0 12

Crowley, M-S 2 0 0 0 12

Decker, Unity 2 0 0 0 12

Eckstein, Unity 2 0 0 0 12

Florey, Mont 2 0 0 0 12

Harman, Mont 2 0 0 0 12

Hill, SOV 2 0 0 0 12

Keske, TrCnty 2 0 0 0 12

Lieb, Mont 2 0 0 0 12

Moreman, B-H 2 0 0 0 12

Noel, Westvl 2 0 0 0 12

Snyder, PBL 2 0 0 0 12

Stillman, Centrl 2 0 0 0 12

Tuttle, SOV 2 0 0 0 12

Winter, Clint 2 0 0 0 12

Wright, Westvl 2 0 0 0 12

Zenner, PBL 2 0 0 0 12

Barnard, Unity 1 5 0 0 11

Chalifoux, Centrl 0 11 0 0 11

Dable, SJ-O 1 5 0 0 11

D. Akins, B-H 1 0 2 0 10

A. Day, ALAH 1 0 2 0 10

Reetz, M/CP 1 0 2 0 10

Bradford, A-O 1 0 1 0 8

Coon, SJ-O 1 0 1 0 8

S. Dailey, G-RF 1 0 1 0 8

Downs, Watsk 1 2 0 0 8

Lamb, STM 1 0 1 0 8

Mohr, VG/H 1 0 1 0 8

Phillips. LeRoy 1 0 1 0 8

Thorne, IWest 1 0 1 0 8

Hammer, Clint 0 7 0 0 7

Klein, Centen 0 7 0 0 7

K. Allen, GCMS 1 0 0 0 6

Alvis, VG/H 1 0 0 0 6

Arford, B-H 1 0 0 0 6

Baillie, GCMS 1 0 0 0 6

C. Baker, VG/H 1 0 0 0 6

Bell, Rantl 1 0 0 0 6

Benton, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Billingsley, Oakwd 1 0 0 0 6

Bradd, Mont 1 0 0 0 6

Bundy, Mont 1 0 0 0 6

Burton, PrCntrl 1 0 0 0 6

Castongue, Danvl 1 0 0 0 6

Comet, Centen 1 0 0 0 6

Cooley, Clint 1 0 0 0 6

D. Coplea, PBL 1 0 0 0 6

Daebelliehn, M-S 1 0 0 0 6

A. Davis, Urbana 1 0 0 0 6

Dula, Fisher 1 0 0 0 6

D. Edwards, Centrl 1 0 0 0 6

M. Ellis, Watsk 1 0 0 0 6

Freehill, GCMS 0 6 0 0 6

Goddard, Centen 1 0 0 0 6

Hardman, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Heath, Tuscl 1 0 0 0 6

Hendricks, CG/B 1 0 0 0 6

Hicks, Fisher 1 0 0 0 6

Hughes, SltFrk 1 0 0 0 6

Hummel, STM 1 0 0 0 6

Hyde, Unity 1 0 0 0 6

Isaac, Clint 1 0 0 0 6

Jefferson, Westvl 1 0 0 0 6

Jimenez, IWest 1 0 0 0 6

J. Johnson, M-S 1 0 0 0 6

Lappin, B-H 1 0 0 0 6

Larkin, HASAAP 1 0 0 0 6

Mance, HASAAP 1 0 0 0 6

McDermith, CG/B 1 0 0 0 6

Migut, Unity 1 0 0 0 6

Miller, B-H 1 0 0 0 6

B. Morgan, Tuscl 1 0 0 0 6

Murray, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Parks, Unity 1 0 0 0 6

Pierce, Tuscl 1 0 0 0 6

Pippin, PBL 1 0 0 0 6

Price, IWest 1 0 0 0 6

Rigsby, PrCntrl 1 0 0 0 6

Bra. Roeder, STM 1 0 0 0 6

Russell, Tuscl 1 0 0 0 6

Schunke, IWest 1 0 0 0 6

Scott, Clint 1 0 0 0 6

Sementi, Tuscl 1 0 0 0 6

Sharick, Centrl 1 0 0 0 6

Simmons, M-S 1 0 0 0 6

Simpson, Centen 1 0 0 0 6

Snyder, Mont 1 0 0 0 6

Mak. Stanley, A-O 1 0 0 0 6

Tackitt, Tuscl 1 0 0 0 6

Watkins, Fisher 1 0 0 0 6

Wells, ALAH 1 0 0 0 6

Jo. Williams, Centen 1 0 0 0 6

T. Winters, CG/B 1 0 0 0 6

Zimmerman, PrCntrl 1 0 0 0 6

Veldman, M-S 1 0 0 0 6

Watson, B-H 0 6 0 0 6

Webb, A-O 1 0 0 0 6

W. White, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

C. Wilson, Danvl 1 0 0 0 6

L. Rodriguez, PBL 0 5 0 0 5

Gifford, A-O 0 0 2 0 4

Pierce, Westvl 0 4 0 0 4

Robinson, A-O 0 0 2 0 4

Strong, PrCntrl 0 4 0 0 4

Ulrey, A-O 0 0 2 0 4

Humes, PBL 0 3 0 0 3

LaBaw, SltFrk 0 3 0 0 3

Conn, HASAAP 0 0 1 0 2

Eshleman, PBL 0 0 1 0 2

Hagen, Watsk 0 0 1 0 2

Hathaway, Westvl 0 0 1 0 2

B.Lee, STM 0 0 1 0 2

Lipscomb, Urbana 0 0 1 0 2

Mammen, STM 0 0 1 0 2

Rawley, Unity 0 2 0 0 2

J. Taylor, M/CP 0 0 1 0 2

Vollmer, VG/H 0 0 1 0 2

Walworth, B-H 0 2 0 0 2

Coetzee, M-S 0 1 0 0 1

Cook, SJ-O 0 1 0 0 1



INTERCEPTIONS

Player,School INT

Hoel, Tuscl 4

Fauver, SltFrk 3

Strader, Arcola 3

A. Day, ALAH 2

Harman, Mont 2

Schmitt, GCMS 2

Q. Smith, Danvl 2

Vanausdoll, ALAH 2

W. White, Ridg/Lex 2

A. Allen, GCMS 1

K. Allen, GCMS 1

Bolton, Oakwd 1

Bradford, A-O 1

M. Brown, Centen 1

Burke, Fisher 1

Campbell, G-RF 1

Conner, CG/B 1

Crafton, VG/H 1

S. Dailey, G-RF 1

Dawson, Mont 1

Emmerd, M-S 1

Garrard, GCMS 1

Goddard, Centen 1

D. Graham, Mont 1

Guffey, CG/B 1

Heath, Tuscl 1

Heaton, Centrl 1

Isaac, Clint 1

Jefferson, Westvl 1

Kitchens, B-H 1

Lienhart, Mont 1

Tyl. Martin, Fisher 1

McMasters, SltFrk 1

Mendoza, Arcola 1

C. Miller, B-H 1

Mohr, VG/H 1

C. Moore, HASAAP 1

B. Morgan, Tuscl 1

Norman, A-O 1

Pierce, Tuscl 1

Price, VG/H 1

Purvis, Fisher 1

L. Rodgriguez, PBL 1

Salinas, Arcola 1

Schweighart, Unity 1

Sementi, Tuscl 1

Severado, Westvl 1

Shick, TrCnty 1

Shook, CG/B 1

Mak. Stanley, A-O 1

Mal. Stanley, A-O 1

Stevens, M/CP 1

Stillman, Centrl 1

Stricklett, Westvl 1

Swanson, SJ-O 1

Tobey, M/CP 1

Tranel, SJ-O 1

Wahls, GCMS 1

Webb, A-O 1

Winland, G-RF 1

Wittig, Mont 1



TACKLING LEADERS

Player, School Solo Asst Total

Fox, Urbana 25 27 52

Thorne, IWest 14 31 45

Hackman, SltFrk 16 27 43

A. Colunga, HASAAP 9 31 40

Hall, Rantl 28 12 40

Harman, Mont 19 21 40

Whitted, Clint 10 30 40

A. Day, ALAH 27 10 37

Gaytan, IWest 16 21 37

Beesley, Centrl 10 25 35

Driver, Danvl 22 13 35

Larimore, ALAH 15 19 34

Polson, PBL 7 26 33

Webb, A-O 14 19 33

Vanausdoll, ALAH 21 11 32

Schunke, IWest 13 18 31

Castognue, Danvl 13 17 30

Mboyo, Urbana 12 18 30

Still, Arcola 18 12 30

Robertson, Rantl 14 15 29

Traxler, Unity 21 8 29

Crowley, M-S 16 12 28

Keske, TrCnty 7 21 28

Lahey, B-H 15 13 28

Mariage-Tucker, Westvl 12 16 28

McCurry, IWest 9 19 28

Mal. Stanley, A-O 13 15 28

Branigan, SltFrk 17 10 27

Hubbard, SOV 7 20 27

Miles, A-O 10 17 27

Noel, Westvl 8 19 27

Richard, STM 14 13 27

Rumsey, Urbana 8 18 26

L. Davis, GCMS 6 19 25

Gunn, Centrl 3 22 25

Linares, HASAAP 4 21 25

Menezes, CG/B 16 9 25

Myers, ALAH 15 10 25

Severado, Westvl 14 11 25

Snyder, PBL 6 19 25

Spence, Mont 9 16 25

Camfield, A-O 8 16 24

Horsch, Fisher 14 10 24

Love, Centrl 2 22 24

Maatuka, Centrl 5 19 24

Reed, IWest 5 19 24

Roberts, M-S 12 12 24

Todd, SOV 4 20 24

Trantina, GCMS 6 18 24

Garard, GCMS 8 15 23

Hubbard, SltFrk 11 12 23

C. Miller, B-H 10 13 23

Mohr, VG/H 13 10 23

Purdy, B-H 8 15 23

Thompson, Centrl 5 18 23

T. Walker, CG/B 14 9 23

Ke. Williams, Rantl 13 10 23

Williams, A-O 11 12 23

Badgett, VG/H 8 14 22

Daebelliehn, M-S 10 12 22

Freehill, GCMS 5 17 22

Price, IWest 8 14 22

Toth, Westvl 11 11 22

Baillie, GCMS 6 15 21

A. Colunga, HASAAP 6 15 21

Hughes, SltFrk 7 14 21

James, Centrl 5 16 21

Kitchens, B-H 13 8 21

Lappin, G-RF 19 2 21

Pippin, PBL 12 9 21

Smock, STM 2 19 21

Tate, SltFrk 6 15 21

Claire, Watsk 15 5 20

Hinders, STM 3 17 20

Pittman, Danvl 10 10 20

Greenwood, CG/B 7 12 19

Henricks, CG/B 4 15 19

Mayfield, Danvl 8 11 19

Miebach, Unity 4 15 19

Orwick, VG/H 8 11 19

Prater, Westvl 6 13 19

Reetz, M/CP 3 16 19

Shook, CG/B 3 16 19

Webber, Centrl 2 17 19

C. Zook, Fisher 13 6 19

Bishop, TrCnty 6 12 18

C. Colunga, HASAAP 8 10 18

Fauver, SltFrk 13 5 18

Finney, B-H 12 6 18

Fletcher, Watsk 11 7 18

Grove, M-S 9 9 18

Hale, SJ-O 6 12 18

Karr, Clint 4 14 18

Montgomery, Unity 11 7 18

Bra. Roeder, STM 10 8 18

Shobe, Clint 3 15 18

Stevens, M/CP 8 10 18

Tuebner, A-O 6 12 18

Wahls, GCMS 5 13 18

M. Brown, Centen 15 2 17

J. Coplea, PBL 2 15 17

Cox, TrCnty 6 11 17

Hammer, Clint 5 12 17

Marshall, Urbana 2 15 17

Netzband, Watsk 12 5 17

Pantier, Arcola 10 7 17

Parks, Unity 6 11 17

Riddle, HASAAP 2 15 17

L. Rodriguez, PBL 11 6 17

Tweedy, TrCnty 2 15 17

Wessels, M/CP 4 13 17

D. Akins, B-H 7 9 16

Bucholz, VG/H 6 10 16

Goddard, Centen 13 3 16

Hill, SOV 2 14 16

Lorenzen, G-RF 9 7 16

Purvis, Fisher 14 2 16

Bry. Roeder, STM 6 10 16

Strader, Arcola 9 7 16

Vollmer, VG/H 4 12 16

Wells, ALAH 9 7 16

T. Davis, Watsk 11 4 15

W. Edwards, B-H 8 7 15

Harrison, HASAAP 6 9 15

Powell, M-S 8 7 15

Sublon, Fisher 13 2 15

Timmons, PBL 5 10 15

Watson, B-H 9 6 15

B. White, SJ-O 7 8 15

Jo. Williams, Centen 13 2 15

Yates, Danvl 7 8 15

A. Zook, Fisher 11 4 15



Note: Individuals not updated and teams not represented are those whose coaches did not submit information. Questions? Email Bob Jones at bjones@news-gazette.com.