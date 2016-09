Area prep football leaders: Week of Sept. 19

RUSHING

Player, School Att Yrds TD AVG

Kitchens, B-H 66 800 9 12.1

Grohler, CG/B 114 770 6 6.8

Strader, Arcola 53 605 5 11.4

K. Williams, Tuscl 84 595 12 7.1

Bolton, Oakwd 94 503 4 5.4

Severado, Westvl 61 486 5 8.0

Fauver, SltFrk 68 448 4 6.6

Connor, IWest 52 427 4 8.2

Fritz, SJ-O 62 425 7 6.9

Parker, Centrl 56 424 5 7.6

Crabb, PBL 58 421 5 7.3

Eckstein, Unity 60 410 4 6.8

James, Centen 55 384 3 7.0

Migut, Unity 38 382 4 10.1

McNutt, GCMS 63 360 5 5.7

Nicholas, Westvl 37 348 4 9.4

Lahey, B-H 34 341 4 10.0

Daubaris, Danvl 42 336 6 8.0

Hanson, Mont 48 334 6 7.0

J. Reed, Danvl 33 333 4 10.1

D. Akins, B-H 35 324 2 9.2

Trantina, GCMS 52 320 4 6.2

Stevens, M/CP 27 319 2 11.8

Skiles, TrCnty 80 315 4 3.9

Hardman, Ridg/Lex 71 312 1 4.9

Mah. Stanley, A-O 18 296 5 16.4

Tuttle, SOV 60 290 4 4.8

Bulington, LeRoy 55 289 5 5.3

Vanausdoll, ALAH 26 289 5 11.1

Q. Smith, Danvl 46 274 8 6.0

Fletcher, Watsk 45 267 7 5.9

Peterson, A-O 31 266 3 8.6

Campell, G-RF 37 265 2 7.2

Noe, LeRoy 44 252 3 5.7

Hughes, SltFrk 42 245 2 5.8

Lieb, Mont 31 240 3 7.7

Grunloh, Ridg/Lex 30 235 2 7.8

Colvin, SJ-O 45 230 2 5.1

Printz, PrCntrl 53 224 3 4.2

Mendoza, Arcola 30 221 3 7.4

Nichols, SOV 39 221 5 5.7

Crowley, M-S 53 217 2 4.1

Hubbard, SOV 18 211 1 11.7

Griffin, Clint 41 200 3 4.9

Salinas, Arcola 15 193 4 12.9

D. Coplea, PBL 45 191 1 4.2

Volmer, VG/H 13 189 4 14.5

Reetz, M/CP 39 185 1 4.7

Bra. Roeder, STM 39 185 1 4.7

Smiley, Oakwd 29 185 2 6.4

Leever, M-S 36 184 0 5.1

Myers, ALAH 32 180 0 5.6

Downs, Watsk 32 173 1 5.4

D. Lee, STM 26 168 2 6.4

Muller, PBL 34 165 2 4.9

Benton, Ridg/Lex 14 164 1 11.7

S. Dailey, G-RF 24 145 1 6.0

Cooley, Clint 36 141 2 3.9

Meeker, SJ-O 18 141 1 7.8

Sluder, Tuscl 29 138 3 4.8

Ellis, Watsk 27 137 1 5.1

Larkin, HASAAP 23 137 1 6.0

Thorne, IWest 20 137 1 6.9

Cohan, ALAH 40 132 2 3.3

Keske, TrCnty 30 132 2 4.4

Bowman, SOV 25 130 0 5.2

Erickson, Tuscl 20 127 0 6.4

M.Kerns, PrCntrl 22 126 0 5.7

Mak. Stanley, A-O 6 126 1 21.0

Bry. Roeder, STM 19 123 0 6.4

Gaytan, IWest 24 122 1 5.1

Murray, Ridg/Lex 17 121 1 7.1

Phillips, LeRoy 24 121 1 5.0

Jarling, Oakwd 25 118 0 4.7

Kinkade, PrCntrl 34 116 4 3.4

Menezes, CG/B 24 115 0 4.8

March, VG/H 29 108 0 3.7

J. Taylor, M/CP 33 108 0 3.3

K. Winter, Clint 24 105 2 4.4

Ulrey, A-O 33 96 1 2.9

Robertson. Rantl 31 93 0 3.0

Mariage-Tucker, Westvl 3 92 1 30.7

Beesley, Centrl 15 90 0 6.0

Arford, B-H 12 88 0 7.3

Zimmerman, PrCntrl 19 88 1 4.6

Harper, Rantl 32 86 0 2.6

Thompson, Centrl 22 83 0 3.8

Gard, HASAAP 22 81 2 3.7

Bell, Rantl 8 79 1 9.8

D. Campbell, TrCnty 32 76 0 2.4

Daebelliehn, M-S 13 73 2 5.6

Noel, Westvl 15 72 3 4.8

Lamb, STM 6 72 1 12.0

Noggle, G-RF 24 70 1 2.9

Horsch, Fisher 23 67 1 2.9

Veldman, M-S 26 67 1 2.6

D. Morgan, M/CP 19 64 3 3.4

Woods, Westvl 9 62 1 6.9

Carter, Urbana 21 59 0 2.8

Crain, PrCntrl 6 58 0 9.7

Hoel, Tuscl 9 58 1 6.4

Mak, Stanley, A-O 9 58 1 6.4

Watkins, Fisher 10 57 1 5.7

Clark, Centrl 21 54 0 2.6

Jaskula, Watsk 5 54 1 10.8

Rose, M/CP 6 54 1 9.0

T. Winters, CG/B 28 54 1 1.9

Badgett, VG/H 13 53 0 4.1

Barnard, Unity 5 53 1 10.6

Stillman, Centrl 11 53 2 4.8

Mohr, VG/H 5 50 0 10.0

Milton, Centrl 6 47 0 7.7

Ja. Williams, Centen 5 47 0 9.4

B. Burk, Fisher 16 46 0 2.9

E. Davis, Danvl 5 46 1 9.2

Carson, Clint 19 45 0 2.4

D. Edwards, Centrl 8 45 1 5.6

Schunke, IWest 32 45 1 1.4

Snyder, Mont 8 45 1 5.6

Reedy, Mont 8 44 0 5.5

Mance, HASAAP 7 43 1 6.1

Schunke, M/CP 31 42 0 1.4

Hortin, Tuscl 6 41 0 6.8

C. Baker, VG/H 23 40 1 1.7

Comet, Centen 27 40 1 1.5

Lipscomb, Urbana 19 40 0 2.1

W. Edwards, B-H 20 38 3 1.9

Hastings, Tuscl 5 38 0 7.6

Bowman, SJ-O 20 37 1 1.9

Cortez, Arcola 7 37 0 5.3

Urso, Oakwd 3 37 1 12.3

Jimenez, IWest 6 34 1 5.7

Tackitt, Tuscl 5 33 1 6.6

Whitted, Clint 4 33 0 8.3

J. Akins, B-H 6 32 0 5.3

C. Wilson, Danvl 6 31 0 5.2

Little, Tuscl 8 30 0 3.8

Shook, CG/B 5 30 0 6.0

Hathaway, Westvl 11 29 0 2.6

Wright, Westvl 4 27 2 6.8

Wilson, Fisher 7 26 0 3.7

Romack, SltFrk 2 25 0 12.5

A. Day, ALAH 16 24 0 1.1

Vazquez, Danvl 3 24 0 8.0

Bishop, TrCnty 4 22 0 5.5

Conrad, G-RF 9 22 0 2.4

Doran, Centen 4 22 0 5.5

Lappin, B-H 3 22 1 7.3

Dula, Fisher 7 21 1 3.0

Pierce, Tuscl 10 21 1 2.1

Stevenson, STM 5 21 0 4.2

Wessels, M/CP 2 21 0 10.5

K. Burke, Fisher 1 20 0 20.0

Russell, Tuscl 3 20 3 6.7

Snyder, PBL 8 20 2 2.5

Dubson, M-S 7 19 0 2.7

Connor, CG/B 3 18 0 6.0

Skobe, Clint 4 18 0 4.5

N. Allen, M/CP 3 17 0 5.7

Bundy, Mont 1 17 1 17.0

Frerichs, SJ-O 7 17 0 2.4

Kunsch, M/CP 2 17 1 8.5

Traxler, Unity 4 17 0 4.3

Boothe, SltFrk 6 16 0 2.7

Selsor, HASAAP 6 16 0 2.7

Snow, Westvl 6 15 0 2.5

Harman, Mont 5 14 0 2.8

Irving, IWest 3 13 0 4.3

Blair, Ridg/Lex 6 12 0 2.0

Fisher, Unity 8 12 0 1.5

Heisler, PBL 4 12 0 3.0

C. Kerns, PrCntrl 9 12 0 1.3

Moreman, B-H 1 12 1 12.0

Sutton, TrCnty 4 12 0 3.0

L. Winter, Clint 1 12 0 12.0

L. Rodriguez, PBL 2 11 0 5.5

Conner, TrCnty 7 10 0 1.4

Litherland, LeRoy 9 10 0 1.1

Swanson, SJ-O 5 10 0 2.0

Henrichs, IWest 1 9 0 9.0

Kelley, Danvl 1 9 0 9.0

Schultz, Tuscl 1 9 0 9.0

Wells, ALAH 2 9 0 4.5

Bisby, TrCnty 1 8 0 8.0

Schum, M-S 9 8 0 0.9

L. Hall, Centen 3 7 2.3

Hannagan, HASAAP 4 7 0 1.8

Irwin, M/CP 2 7 0 3.5

Cooper, Mont 2 6 0 3.0

N. Graham, Mont 3 6 0 2.0

Hubbard, SltFrk 11 6 0 0.4

Rucker, Clint 1 6 0 6.0

Shelton, Oakwd 7 6 0 0.9

Wrzosek, SltFrk 2 6 0 3.0

Booker, Centrl 2 5 0 2.5

Gloede, A-O 1 5 0 5.0

Prater, Westvl 1 5 0 5.0

Williams, A-O 2 5 0 2.5

Dyer, SOV 2 4 0 2.0

Eshleman, PBL 1 4 0 4.0

Goddard, Centen 4 4 0 1.0

Gonzalez, Arcola 1 4 0 4.0

Hicks, Fisher 1 4 0 4.0

Holt, SOV 2 4 0 2.0

Bevill, TrCnty 1 3 0 3.0

Burwell, VG/H 1 3 0 3.0

Kelly, Ridgv/Lex 3 3 0 1.0

McTaggart, Watsk 1 3 0 3.0

Pal, SJ-O 1 3 0 3.0

Meibach, Unity 2 2 0 1.0

Walters, STM 2 2 0 1.0

J. Brown, Mont 1 1 0 1.0

Carrell, Westvl 1 1 0 1.0

Coon, SJ-O 1 1 0 1.0

A. Davis, Urbana 1 1 0 1.0

Hopkins, Arcola 1 1 0 1.0

Liestman, Fisher 1 1 0 1.0

Lober, M/CP 9 1 0 0.1

Reynolds, Clint 1 1 0 1.0



PASSING

Player, School ATT COMP INT YRDS TD

Hanson, Mont 89 63 1 1176 14

Ulrey, A-O 85 55 1 786 12

Tuttle, SOV 81 45 8 761 10

C. Baker, VG/H 145 70 9 659 4

Printz, PrCntrl 63 33 4 619 5

Fletcher, Watsk 77 40 4 604 7

Gard, HASAAP 103 47 4 581 4

D. Coplea, PBL 70 39 4 561 4

Q. Smith, Danvl 44 25 3 555 9

D. Campell, TrCnty 102 46 4 539 3

Comet, Centen 86 56 4 509 5

D.Lee, STM 52 26 0 423 8

Strader, Arcola 31 23 3 423 2

M. Wright, SJ-O 57 30 5 376 6

C. Thomas, M-S 60 24 2 368 2

Hathaway, Westvl 36 24 0 357 5

Cohan, ALAH 69 28 3 314 2

T. Winters, CG/B 42 18 0 298 2

W. Edwards, B-H 25 12 2 294 6

Kyburz, Urbana 101 34 6 294 2

B. Burk, Fisher 49 19 3 281 4

Stillman, Centrl 30 16 0 278 4

K. Williams, Tuscl 55 28 2 249 1

Barnard, Unity 31 17 0 243 6

Griffin, Clint 62 27 5 233 5

K. Allen, GCMS 37 17 0 229 1

Hall, Rantl 61 24 1 226 0

Schunke, IWest 41 16 2 216 1

Migut, Unity 28 9 3 165 3

May, Fisher 37 16 0 157 0

Schunke, M/CP 17 6 2 139 1

Vinson, Oakwd 14 9 0 127 3

Chew, SltFrk 12 6 1 113 1

Miebach, Unity 5 4 0 112 1

Egan, LeRoy 19 6 2 95 0

Fauver, SltFrk 31 8 0 87 0

Kelly, Ridg/Lex 10 5 2 87 2

Snyder, Mont 7 3 0 68 0

Arford, B-H 2 1 0 37 0

D. Burk, Fisher 7 4 0 34 0

Campbell, G-RF 18 4 2 34 0

Sluder, Tuscl 15 5 0 33 0

Emmerd, M-S 1 1 0 31 1

Champagne, VG/H 5 2 1 18 0

Grohler, CG/B 1 1 0 10 0

Carter, Urbana 1 1 0 9 0

Q. White, Oakwd 5 1 1 9 0

Lappin, G-RF 2 1 0 3 0



RECEIVING

Player, School Rec Yrds TD

N. Graham, Mont 26 494 7

Florey, Mont 19 407 4

Bishop, TrCnty 33 380 2

Farris, SOV 21 370 7

Bradford, A-O 15 354 3

Zenner, PBL 23 320 2

Kinkade, PrCntrl 13 315 2

Kelley, Danvl 12 294 6

H. Lee, Watsk 11 275 4

C. Davis, STM 6 205 6

Mendoza, Arcola 8 202 2

Mohr, VG/H 17 196 0

Castonguay, Watsk 14 193 2

Whitted, Clint 10 193 3

Shonkwiler, Unity 8 192 3

Alvis, VG/H 18 190 1

Funk, HASAAP 10 184 0

Beesley, Centrl 9 182 3

J. Dawson, Mont 7 181 1

Norman, A-O 14 169 5

Catron, HASAAP 9 158 2

L. Winter, Clint 11 153 1

Watkins, Fisher 13 151 0

Crafton, VG/H 11 150 2

Haltom, A-O 10 149 3

Ke. Williams, Rantl 10 149 0

Moreman, B-H 5 147 2

Stricklett, Westvl 7 146 3

A. Davis, Urbana 12 145 1

Cobb, Danvl 6 144 2

Simpson, Centen 14 142 1

Bowman, SOV 9 140 1

Cortez, Arcola 8 138 0

Coon, SJ-O 9 136 2

Gaytan, IWest 9 135 0

J. Johnson, M-S 6 135 1

Hill, SOV 7 134 2

Kitchens, B-H 2 130 2

Eshleman, PBL 8 129 1

Lamb, STM 10 125 1

Shumaker, PrCntrl 11 123 1

Baillie, GCMS 4 122 1

Hendricks, CG/B 5 119 1

Simmons, M-S 6 117 2

James, Centen 7 110 1

K. Burke, Fisher 3 100 2

Vanausdoll, ALAH 8 100 1

Vollmer, VG/H 16 100 1

Decker, Unity 5 96 2

Wells, ALAH 10 95 1

Muller, PBL 4 94 1

Jaskula, Watsk 9 92 1

Carter, Urbana 8 90 1

Hoel, Tuscl 10 90 0

Fauver, SltFrk 4 88 1

Stevens, M/CP 2 84 1

Bradd, Mont 6 83 1

Conn, HASAAP 7 83 0

Mammem, STM 8 80 0

Scott, Clint 2 80 1

Dable, SJ-O 5 78 1

A. Day, ALAH 6 78 0

Jo. Williams, Centen 6 77 1

An. Colunga, HASAAP 6 76 0

Stevens, Unity 7 72 3

Urso, Oakwd 6 70 2

T. Burton, Centen 8 69 1

Mathews, Fisher 7 68 0

Strohl, PrCntrl 3 67 1

McDermith, CG/B 2 65 1

Roberts-Thomas, Centen 4 65 1

Tyl. Martin, Fisher 4 61 0

Sharick, Centrl 5 60 1

Sutton, TrCnty 2 59 0

Gifford, A-O 7 58 0

Grunloh, Ridg/Lex 2 58 1

Billingsley, Oakwd 4 56 1

Nicholas, Westvl 4 56 1

Keske, TrCnty 5 55 0

Meeker, SJ-O 4 53 2

Veldman, M-S 5 53 0

Conner, CG/B 6 52 0

Kaiser, Unity 2 52 0

Bowman, SJ-O 6 51 1

Price, IWest 4 51 1

Beasley, Danvl 3 50 0

D. Graham, Mont 3 49 0

Carter-Grady, Urbana 6 48 0

Hicks, Fisher 7 48 2

I. Parker, Danvl 3 48 0

Heaton, Centrl 1 47 0

Hackman, SltFrk 3 46 0

McNutt, GCMS 6 46 0

Kibler, Tuscl 2 45 0

Cann, M/CP 2 44 0

Leever, M-S 3 44 0

Fritz, SJ-O 4 43 0

Prater, Westvl 2 43 0

Tackitt, Tuscl 7 40 0

Hoselton, PrCntrl 3 39 0

Jefferson, Westvl 4 38 1

Larkin, HASAAP 4 38 1

Pierce, Tuscl 4 38 1

Bennett, LeRoy 3 36 0

Severado, Westvl 2 34 0

Lappin, B-H 2 33 1

McMasters, SltFrk 1 33 0

Erickson, Tuscl 3 32 0

Rigsby, PrCntrl 1 32 0

Guffey, CG/B 2 31 0

Mitchell, ALAH 2 31 0

Grohler, CG/B 3 30 0

Henson, TrCnty 4 28 1

Isaac, Clint 3 28 0

Hagen, Watsk 3 27 0

C. Moore, HASAAP 9 26 0

Salinas, Arcola 2 26 0

A. Allen, GCMS 1 24 0

A. Burton, PrCntrl 2 24 1

Clark, IWest 1 24 0

Doran, Centen 1 24 0

Morgan, LeRoy 1 24 0

Crain, Westvl 1 22 0

Hortin, Tuscl 4 22 0

Phillips, LeRoy 1 22 0

Rund, Arcola 1 22 0

Arford, B-H 1 21 1

Hardman, Ridg/Lex 2 20 0

Hinchman, G-RF 2 20 0

Purvis, Fisher 2 20 0

Castongue, Danvl 1 19 1

Eckstein, Unity 1 19 0

Mitchell, M-S 1 19 0

Freehill, GCMS 1 18 0

Hastings, Tuscl 2 18 0

Roberts, Arcola 3 18 0

Robinson, A-O 3 18 0

Rose, SOV 3 18 2

S. Crane, Arcola 1 17 0

Shanks, VG/H 1 17 0

Shook, CG/B 2 17 0

Kirts, M-S 1 16 0

Mah. Stanley, A-O 2 16 1

Bundy, Mont 2 15 0

Lewis, TrCnty 1 15 0

Menezes, CG/B 1 15 0

Thompson, Centrl 2 15 0

Tranel, SJ-O 2 15 0

Conrad, G-RF 2 14 0

Downs, Watsk 2 14 0

Barnard, Unity 1 13 0

C. Hall, Centen 3 13 0

Noe, LeRoy 1 13 0

W. Wilson, VG/H 1 13 0

Black, HASAAP 1 12 0

Branigin, SltFrk 1 12 0

Ecker, PBL 1 11 0

Hyde, Unity 1 11 1

Lipscomb, Urbana 7 11 0

Hummel, STM 1 10 1

Mariage-Tucker, Westvl 1 10 0

Myers, ALAH 2 10 0

Parks, Unity 3 10 1

Greene, Urbana 1 9 0

Hubbard, SltFrk 3 9 0

Lieb, Mont 1 9 0

Mboyo, Urbana 1 9 0

Wessels, M/CP 1 9 0

W, White, Ridg/Lex 1 9 1

Crowley, M-S 1 8 0

Noel, Westvl 1 8 0

Ja. Williams, Cent 1 8 0

Harman, Mont 2 7 1

Hillmann, M-S 2 7 0

Hughes, SltFrk 1 7 0

Tyr. Martin, Fisher 1 7 0

Moore, A-O 1 7 0

Ja. Williams 1 7 0

B. Burk, Fisher 1 6 0

Heuring, VG/H 1 5 0

Meade, SltFrk 1 5 0

Ja. Williams, Centen 1 5 0

Peterson, A-O 1 4 0

Reno, Unity 1 4 0

Selsor, HASAAP 1 4 0

Mal. Stanley, A-O 1 4 0

Thorne, IWest 1 4 0

Badgett. VG/H 1 3 0

Ellis, Watsk 1 3 0

B. Lee, G-RF 1 3 0

B. Lee, STM 1 3 0

March, VG/H 6 3 0

Connor, IWest 1 2 0

Lober, M/CP 1 2 0

D. Smith, TrCnty 1 2 0



SCORING

Player, School TD 1EP 2EP FG TP

Kitchens, B-H 12 0 3 0 78

K. Williams, Tuscl 12 0 0 0 72

Q. Smith, Danvl 8 0 0 0 48

Fletcher, Watsk 7 1 1 0 45

Mah. Stanley, A-O 7 0 1 0 44

Farris, SOV 7 0 0 0 42

Fauver, SltFrk 7 0 0 0 42

Fritz, SJ-O 7 0 0 0 42

N. Graham, Mont 7 0 0 0 42

Grohler, CG/B 6 0 3 0 42

Kelley, Danvl 7 0 0 0 42

Vanausdoll, ALAH 7 0 0 0 42

C. Davis, STM 6 2 0 0 38

Daubaris, Danvl 6 0 0 0 36

Hanson, Mont 6 0 0 0 36

Kinkade, PrCntrl 6 0 0 0 36

Nicholas, Westvl 6 0 0 0 36

Severado, Westvl 6 0 0 0 36

Strader, Arcola 6 0 0 0 36

H. Lee, Watsk 5 0 2 0 34

Vollmer, VG/H 5 0 2 0 34

Bolton, Oakwd 5 0 1 0 32

Bulington, LeRoy 5 0 1 0 32

Norman, A-O 5 0 1 0 32

Crabb, PBL 5 0 0 0 30

Hoel, Tuscl 5 0 0 0 30

McNutt, GCMS 5 0 0 0 30

Mendoza, Arcola 5 0 0 0 30

Nichols, SOV 5 0 0 0 30

Parker, Centrl 5 0 0 0 30

Griffin, Danvl 0 29 0 0 29

Tuttle, SOV 4 5 0 0 29

Singleton, Mont 0 24 0 1 27

Lahey, B-H 4 0 1 0 26

Stevens, M/CP 4 0 1 0 26

Connor, IWest 4 0 0 0 24

Eckstein, Unity 4 0 0 0 24

Florey, Mont 4 0 0 0 24

Gaytan, IWest 3 0 3 0 24

James, Centen 4 0 0 0 24

Migut, Unity 4 0 0 0 24

Noel, Westvl 4 0 0 0 24

J. Reed, Danvl 4 0 0 0 24

Salinas, Arcola 4 0 0 0 24

Skiles, TrCnty 4 0 0 0 24

Trantina, GCMS 4 0 0 0 24

Whitted, Clint 4 0 0 0 24

Kresin, Tuscl 0 23 0 0 23

W. Edwards, B-H 3 0 2 0 22

Haltom, A-O 3 0 2 0 22

Bradford, A-O 3 0 1 0 20

Crafton, VG/H 3 0 1 0 20

Peterson, A-O 3 0 1 0 20

Beesley, Centrl 3 0 0 0 18

Griffin, Clint 3 0 0 0 18

Grunloh, Ridg/Lex 3 0 0 0 18

Hall, Rantl 3 0 0 0 18

Lieb, Mont 3 0 0 0 18

Meeker, SJ-O 3 0 0 0 18

Moreman, B-H 3 0 0 0 18

D. Morgan, M/CP 3 0 0 0 18

Muller, PBL 3 0 0 0 18

Noe, LeRoy 3 0 0 0 18

Pierce, Tuscl 3 0 0 0 18

Printz, PrCntrl 3 0 0 0 18

Shomkwiler, Unity 3 0 0 0 18

Sluder, Tuscl 3 0 0 0 18

Stevens, Unity 3 0 0 0 18

Strader, Arcola 3 0 0 0 18

Stricklett, Westvl 3 0 0 0 18

Urso, Oakwd 3 0 0 0 18

D. Akins, B-H 2 0 2 0 16

Coon, SJ-O 2 0 2 0 16

Gard, HASAAP 2 0 2 0 16

Nogle, G-RF 2 0 2 0 16

Smiley, Oakwd 2 0 2 0 16

Klein, Centen 0 9 0 2 15

Campbell, G-RF 2 0 1 0 14

Cohan, ALAH 2 0 1 0 14

Colvin, SJ-O 2 0 1 0 14

J. Dawson, Mont 2 0 1 0 14

Hicks, Fisher 2 0 1 0 14

Lamb, STM 2 0 1 0 14

D. Lee, STM 2 0 1 0 14

Freehill, GCMS 0 7 0 2 13

Higgins, Ridg/Lex 0 7 0 2 13

Bishop, TrCnty 2 0 0 0 12

K. Burke, Fisher 2 0 0 0 12

Bowman, SJ-O 2 0 0 0 12

Carter, Urbana 2 0 0 12

Castonguay, Watsk 2 0 0 0 12

Catron, HASAAP 2 0 0 0 12

Cobb, Danvl 2 0 0 0 12

Cooley, Clint 2 0 0 0 12

Crowley, M-S 2 0 0 0 12

Daebelliehn, M-S 2 0 0 0 12

Decker, Unity 2 0 0 0 12

Eshleman, PBL 2 0 0 0 12

Harman, Mont 2 0 0 0 12

Heisler, PBL 2 0 0 0 12

Hill, SOV 2 0 0 0 12

Hughes, SltFrk 2 0 0 0 12

Isaac, Clint 2 0 0 0 12

Keske, TrCnty 2 0 0 0 12

Lappin, B-H 2 0 0 0 12

Larkin, HASAAP 2 0 0 0 12

Simmons, M-S 2 0 0 0 12

Snyder, PBL 2 0 0 0 12

Stillman, Centrl 2 0 0 0 12

Watkins, Fisher 2 0 0 0 12

K. Winter, Clint 2 0 0 0 12

L. Winter, Clint 2 0 0 0 12

Wright, Westvl 2 0 0 0 12

Zenner, PBL 2 0 0 0 12

Barnard, Unity 1 5 0 0 11

Chalifoux, Centrl 0 11 0 0 11

Dable, SJ-O 1 5 0 0 11

A. Day, ALAH 1 0 2 0 10

Downs, Watsk 1 4 0 0 10

Reetz, M/CP 1 0 2 0 10

Ulrey, A-O 1 0 2 0 10

Alvis, VG/H 1 0 1 0 8

C. Baker, VG/H 1 0 1 0 8

Conn, HASAAP 1 0 1 0 8

D. Coplea, PBL 1 0 1 0 8

S. Dailey, G-RF 1 0 1 0 8

Jaskula, Watsk 1 0 1 0 8

Mohr, VG/H 1 0 1 0 8

Phillips. LeRoy 1 0 1 0 8

Price, IWest 1 0 1 0 8

Schunke, IWest 1 0 1 0 8

Thorne, IWest 1 0 1 0 8

Hammer, Clint 0 7 0 0 7

LaBaw, SltFrk 0 7 0 0 7

Pierce, Westvl 0 7 0 0 7

Watson, B-H 0 7 0 0 7

K. Allen, GCMS 1 0 0 0 6

Arford, B-H 1 0 0 0 6

Baillie, GCMS 1 0 0 0 6

Bell, Rantl 1 0 0 0 6

Benton, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Billingsley, Oakwd 1 0 0 0 6

Bradd, Mont 1 0 0 0 6

Bundy, Mont 1 0 0 0 6

A. Burton, PrCntrl 1 0 0 0 6

T. Burton, Centen 1 0 0 0 6

Castongue, Danvl 1 0 0 0 6

Comet, Centen 1 0 0 0 6

A. Davis, Urbana 1 0 0 0 6

E. Davis, Danvl 1 0 0 0 6

Dula, Fisher 1 0 0 0 6

D. Edwards, Centrl 1 0 0 0 6

M. Ellis, Watsk 1 0 0 0 6

Gifford, A-O 0 0 3 0 6

Goddard, Centen 1 0 0 0 6

Hardman, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Heath, Tuscl 1 0 0 0 6

Hendricks, CG/B 1 0 0 0 6

Henson, TrCnty 1 0 0 0 6

Horsch, Fisher 1 0 0 0 6

Hortin, Tuscl 1 0 0 0 6

Hubbard, SOV 1 0 0 0 6

Humes, PBL 0 6 0 0 6

Hummel, STM 1 0 0 0 6

Hyde, Unity 1 0 0 0 6

Jefferson, Westvl 1 0 0 0 6

Jimenez, IWest 1 0 0 0 6

J. Johnson, M-S 1 0 0 0 6

Jones, PBL 1 0 0 0 6

Kunsch, M/CP 1 0 0 0 6

Mance, HASAAP 1 0 0 0 6

Mariage-Tucker, Westvl 1 0 0 0 6

Tyl. Martin, Fisher 1 0 0 0 6

McDermith, CG/B 1 0 0 0 6

Miller, B-H 1 0 0 0 6

Milton, Centrl 1 0 0 0 6

B. Morgan, Tuscl 1 0 0 0 6

Muller, PBL 1 0 0 0 6

Murray, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Parks, Unity 1 0 0 0 6

Pippin, PBL 1 0 0 0 6

Rigsby, PrCntrl 1 0 0 0 6

Robert-Thomas, Centen 1 0 0 0 6

Bra. Roeder, STM 1 0 0 0 6

Rose, M/CP 1 0 0 0 6

Russell, Tuscl 1 0 0 0 6

Scott, Clint 1 0 0 0 6

Sementi, Tuscl 1 0 0 0 6

Sharick, Centrl 1 0 0 0 6

Simpson, Centen 1 0 0 0 6

Snyder, Mont 1 0 0 0 6

Mah. Stanley, A-O 1 0 0 0 6

Mak. Stanley, A-O 1 0 0 0 6

Strohl, PrCntrl 1 0 0 0 6

Tackitt, Tuscl 1 0 0 0 6

Vilalva, Watsk 1 0 0 0 6

Wells, ALAH 1 0 0 0 6

Jo. Williams, Centen 1 0 0 0 6

T. Winters, CG/B 1 0 0 0 6

Zimmerman, PrCntrl 1 0 0 0 6

Veldman, M-S 1 0 0 0 6

Webb, A-O 1 0 0 0 6

W. White, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

C. Wilson, Danvl 1 0 0 0 6

Woods, Westvl 1 0 0 0 6



INTERCEPTIONS

Player, School INT

Fauver, SltFrk 4

Hoel, Tuscl 4

Strader, Arcola 3

A. Day, ALAH 2

D. Graham, Mont 2

Green, Urbana 2

Harman, Mont 2

Heath, Tuscl 2

Isaac, Clint 2

Phillips, LeRoy 2

Schmitt, GCMS 2

Q. Smith, Danvl 2

Vanausdoll, ALAH 2

W. White, Ridg/Lex 2

A. Allen, GCMS 1

K. Allen, GCMS 1

Beesley, Centrl 1

Bennett, LeRoy 1

Bolton, Oakwd 1

Bradford, A-O 1

M. Brown, Centen 1

Burke, Fisher 1

Campbell, G-RF 1

Conner, CG/B 1

Crafton, VG/H 1

Daebelliehn, M-S 1

S. Dailey, G-RF 1

Dawson, Mont 1

Emmerd, M-S 1

Fink, IWest 1

Garrard, GCMS 1

Goddard, Centen 1

Guffey, CG/B 1

Hastings, Tuscl 1

Heaton, Centrl 1

Hospelhorn, Clint 1

Jefferson, Westvl 1

J. Johnson, M-S 1

Kelley, Danvl 1

Keske, TrCnty 1

Kitchens, B-H 1

Lamb, STM 1

D. Lee, STM 1

Lienhart, Mont 1

Tyl. Martin, Fisher 1

McMasters, SltFrk 1

Mendoza, Arcola 1

C. Miller, B-H 1

Mohr, VG/H 1

C. Moore, HASAAP 1

Moreman, B-H 1

B. Morgan, Tuscl 1

Nelson, Clint 1

Norman, A-O 1

Parker, Danvl 1

Pierce, Tuscl 1

Prather, Westvl 1

Price, VG/H 1

Purvis, Fisher 1

L. Rodriguez, PBL 1

Salinas, Arcola 1

Schweighart, Unity 1

Sementi, Tuscl 1

Severado, Westvl 1

Shobe, Clint 1

Shick, TrCnty 1

Shook, CG/B 1

Simmons, M-S 1

Mak. Stanley, A-O 1

Mal. Stanley, A-O 1

Stevens, M/CP 1

Stillman, Centrl 1

Stricklett, Westvl 1

Swanson, SJ-O 1

Thorne, IWest 1

Tovey, M/CP 1

Tranel, SJ-O 1

Wahls, GCMS 1

Webb, A-O 1

Winland, G-RF 1

Wittig, Mont 1



TACKLING

Player, School Solo Asst Total

Fox, Urbana 30 34 64

Ad. Colunga, HASAAP 13 44 57

Beesley, Centrl 14 40 54

Hackman, SltFrk 20 33 53

Whitted, Clint 12 41 53

Harman, Mont 22 30 52

Thorne, IWest 18 34 52

Gaytan, IWest 22 28 50

Webb, A-O 19 29 48

Richard, STM 22 23 45

LaMont, LeRoy 13 31 44

Schunke, IWest 22 22 44

Bagnell, LeRoy 6 36 42

Driver, Danvl 26 16 42

Larimore, ALAH 20 22 42

Thompson, Centrl 6 36 42

A. Day, ALAH 28 12 40

Hall, Rantl 28 12 40

Mal. Stanley, A-O 18 21 39

McCurry, IWest 11 27 38

C. Miller, B-H 20 18 38

Vanausdoll, ALAH 26 12 38

Hubbard, SOV 9 28 37

Mariage-Tucker, Westvl 17 20 37

Spence, Mont 14 22 36

Traxler, Unity 24 12 36

Branigan, SltFrk 23 12 35

Freehill, GCMS 5 30 35

Garard, GCMS 11 23 34

Linares, HASAAP 9 25 34

Maatuka, Centrl 6 28 34

Mullis, LeRoy 1 33 34

Still, Arcola 19 15 34

Webber, Centrl 8 26 34

Crowley, M-S 19 14 33

Keske, TrCnty 8 25 33

Lahey, B-H 17 16 33

Miles, A-O 16 17 33

Polson, PBL 7 26 33

Castognue, Danvl 13 19 32

Horsch, Fisher 21 11 32

Love, Centrl 4 28 32

Mboyo, Urbana 12 20 32

Bry. Roeder, STM 14 18 32

Baillie, GCMS 7 24 31

Bulington, LeRoy 7 24 31

Camfield, A-O 9 22 31

Kitchens, B-H 19 12 31

Menezes, CG/B 20 11 31

Noe, LeRoy 10 21 31

Noel, Westvl 11 20 31

Smock, STM 5 26 31

L. Davis, GCMS 9 21 30

Montgomery, Unity 21 9 30

Pantier, Arcola 17 13 30

Parks, Unity 11 19 30

Price, IWest 10 20 30

Reed, IWest 5 25 30

Robertson, Rantl 15 15 30

Rumsey, Urbana 9 21 30

Conn, HASAAP 8 21 29

Orwick, VG/H 9 20 29

Roberts, M-S 14 15 29

Bra. Roeder, STM 14 15 29

Severado, Westvl 18 11 29

T. Walker, CG/B 19 10 29

Hill, SOV 7 21 28

Marshall, Urbana 7 21 28

Purdy, B-H 11 17 28

Rose, SOV 6 22 28

Toth, Westvl 13 15 28

Badgett, VG/H 9 18 27

Daebelliehn, M-S 15 12 27

Hinders, STM 3 24 27

Kindurys, LeRoy 1 26 27

Mohr, VG/H 15 12 27

Myers, ALAH 16 11 27

Tate, SltFrk 8 19 27

Ke. Williams, Rantl 16 11 27

Conaty, LeRoy 3 23 26

Goddard, Centen 20 6 26

Henricks, CG/B 5 21 26

Miebach, Unity 7 19 26

Stevens, M/CP 14 12 26

Trantina, GCMS 7 19 26

Tuebner, A-O 12 14 26

Williams, A-O 12 14 26

Bishop, TrCnty 7 18 25

Gunn, Centrl 3 22 25

Hale, SJ-O 11 14 25

Hughes, SltFrk 9 16 25

Shook, CG/B 6 19 25

Snyder, PBL 6 19 25

Bennett, LeRoy 8 16 24

An. Colunga, HASAAP 7 17 24

Grove, M-S 12 12 24

C. Zook, Fisher 15 8 24

Todd, SOV 4 20 24

Bleich, GCMS 5 18 23

Fauver, SltFrk 17 6 23

Greenwood, CG/B 8 15 23

Haltom, A-O 14 9 23

Heuring, VG/H 8 15 23

Hubbard, SltFrk 11 12 23

Litherland, LeRoy 4 19 23

Mayfield, Danvl 10 13 23

Pittman, Danvl 11 12 23

Wahls, GCMS 5 17 23

Bucholz, VG/H 6 16 22

W. Edwards, B-H 13 9 22

Henson, TrCnty 5 17 22

Mammen, STM 6 16 22

Prater, Westvl 8 14 22

Shobe, Clint 4 18 22

Wessels, M/CP 4 18 22

M. Brown, Centen 19 2 21

Claire, Watsk 16 5 21

C. Colunga, HASAAP 9 12 21

Cox, TrCnty 7 14 21

Duzan, ALAH 14 7 21

Emmerd, M-S 12 9 21

Harrison, HASAAP 9 12 21

James, Centrl 5 16 21

Lappin, G-RF 19 2 21

Phillips, LeRoy 2 19 21

Pippin, PBL 12 9 21

Reetz, M/CP 4 17 21

Sublon, Fisher 18 3 21

D. Akins, B-H 9 11 20

Finney, B-H 13 7 20

Fletcher, Watsk 12 8 20

Hammer, Clint 5 15 20

Karr, Clint 5 15 20

Lamb, STM 8 12 20

Miller, Tuscl 16 4 20

Moreman, B-H 5 15 20

Morrison, A-O 4 16 20

Netzband, Watsk 14 6 20

Purvis, Fisher 18 2 20

Jo. Williams, Centen 17 3 20

Wolf, VG/H 8 12 20

Crawford-Lazdins, Urbana 10 9 19

J. Dawson, Mont 15 4 19

Z. Hall, Urbana 5 14 19

Hannagan, HASAAP 5 14 19

Makemson, B-H 11 8 19

Wells, ALAH 12 7 19

Carson, Clint 4 14 18

Golden, B-H 4 14 18

Hoel, Tuscl 15 3 18

Shanks, VG/H 3 15 18

Strader, Arcola 11 7 18

T. Taylor, M-S 9 9 18

Vonlanken, Tuscl 7 11 18

Wileave, Mont 5 13 18

Austin, Mont 1 11 17

Bevill, TrCnty 7 10 17

Coleman, Danvl 9 8 17

J. Coplea, PBL 2 15 17

H, Dawson, Mont 6 11 17

H. Day, ALAH 8 9 17

Erickson, Tuscl 9 8 17

Hoveln, SJ-O 6 11 17

Otto, ALAH 7 10 17

Patterson, VG/H 8 9 17

Powell, M-S 9 8 17

Riddle, HASAAP 2 15 17

L. Rodriguez, PBL 11 6 17

Z. Spencer, Unity 9 8 17

Thorson, Unity 5 12 17

Tweedy, TrCnty 2 15 17

Walters, STM 8 9 17

Wimmer, SJ-O 10 7 17

Yates, Danvl 9 8 17

A. Zook, Fisher 13 4 17

Alexander, Rantl 5 11 16

Cobb, Urbana 5 11 16

T. Davis, Watsk 11 5 16

Greene, Urbana 3 13 16

Hawkins, SJ-O 7 9 16

Heath, Tuscl 11 5 16

Lappin, B-H 12 4 16

H, Lee, Watsk 10 6 16

Lorenzen, G-RF 9 7 16

McNutt, GCMS 5 11 16

C. Moore, HASAAP 3 13 16

Rideout, TrCnty 7 9 16

Stillman, Centrl 8 8 16

Vollmer, VG/H 4 12 16

B. White, SJ-O 8 8 16

E. Williams, Centen 11 5 16

Andrade, IWEst 1 14 15

Arford, B-H 8 7 15

T. Baker, Unity 6 9 15

Cohan, ALAH 5 10 15

Connor, CG/B 4 11 15

Cooper, Unity 8 7 15

Daubaris, Danvl 10 5 15

Guffey, CG/B 6 9 15

Hagen, Watsk 8 7 15

Hanes, Clint 5 10 15

Helenthal, Mont 5 10 15

Hospelhorn, Clint 8 7 15

T. James, Centen 15 0 15

Jaskula, Watsk 9 6 15

Lewis, TrCnty 1 14 15

McTaggart, Watsk 12 3 15

Sementi, Tuscl 9 6 15

D. Thomas, Watsk 11 4 15

Timmons, PBL 5 10 15

VonBehrens, TrCnty 7 8 15

Watson, B-H 9 6 15

Boothe, SltFrk 3 11 14

Burwell, VG/H 6 8 14

Hayden, Clint 3 11 14

Johnson, Fisher 9 5 14

Kendrick, Centen 14 0 14

Ta. Kirts, M-S 12 2 14

Lienhart, Mont 7 7 14

Tyl, Martin, Fisher 14 0 14

D. Morgan, M/CP 2 12 14

Nava, LeRoy 6 8 14

Schmitt, GCMS 6 8 14

Stahl, M-S 6 8 14

Steward, SltFrk 6 8 14

K. Williams, Tuscl 9 5 14

Bell, Rantl 4 9 13

Burke, Fisher 11 2 13

Ka. Byard, Arcola 4 9 13

Cottrell, Westvl 4 9 13

Doran, Centen 11 2 13

Dudley, G-RF 12 1 13

Egan, LeRoy 6 7 13

Henderson, Fisher 13 0 13

Mascari, B-H 5 8 13

Seip, Tuscl 8 5 13

Rund, Arcola 5 8 13

Q. Smith, Danvl 7 6 13

Turner, Centrl 1 12 13

Woolridge, LeRoy 2 11 13

Alvis, VG/H 9 3 12

M. Brown, Danvl 8 4 12

Campbell, G-RF 9 3 12

Cann, M/CP 5 7 12

Chew, SltFrk 4 8 12

C. Dailey, G-RF 8 4 12

Fink, IWest 4 8 12

Grohler, CG/B 8 4 12

Hepburn, SltFrk 5 7 12

Irby, Westvl 5 7 12

Kenner, HASAAP 1 11 12

B. Lee, STM 4 8 12

Martinez, IWest 4 8 12

Meade, SltFrk 6 6 12

I. Parker, Danvl 9 3 12

Patton, Fisher 7 5 12

B. Smith, Mont 3 9 12

J. Taylor, M/CP 4 8 12

Wittig, Mont 3 9 12

Workman, GCMS 1 11 12

Carter-Grady, Urbana 3 8 11

Castonguay, Watsk 8 3 11

Cummings, TrCnty 1 10 11

Dable, SJ-O 2 9 11

Dudley, Arcola 5 6 11

Foster, Fisher 8 3 11

Hicks, Fisher 6 5 11

Meeker, SJ-O 3 8 11

T. Miller, B-H 5 6 11

Pearl, Danvl 8 3 11

Robinson, Centrl 3 8 11

S. Rodriguez, PBL 7 4 11

Rose, M/CP 6 5 11

B. Smith, Urbana 4 7 11

Walsh, TrCnty 2 9 11

Bundy, Mont 3 7 10

Crain, Westvl 2 8 10

Goddard, Centen 7 3 10

Grant, Danvl 4 6 10

Hassell, Centen 7 3 10

Holmes, Clint 1 9 10

J. Johnson, M-S 7 3 10

Mendoza, Arcola 3 7 10

Monroe, Centen 8 2 10

Mosier, G-RF 7 3 10

Munster, CG/B 6 4 10

Norman, A-O 4 6 10

Pierce, Tuscl 8 2 10

Redfern, TrCnty 3 7 10

T. Spencer, Unity 7 3 10

Summitt, STM 5 5 10

Tackitt, Tuscl 7 3 10

Vestal, Fisher 6 4 10

Welch, Centen 7 3 10

Wilson, Fisher 7 3 10

Winland, G-RF 7 3 10



Note: Individuals not updated and teams not represented are those whose coaches did not submit information. Questions? Email Bob Jones at bjones@news-gazette.com.