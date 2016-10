Area prep football leaders: Week of Oct. 3

RUSHING

Player, School Att Yrds TD AVG

Grohler, CG/B 160 1070 9 6.7

Kitchens, B-H 90 1069 14 11.8

Bolton, Oakwd 134 814 7 6.1

K. Williams, Tuscl 114 770 16 6.8

Strader, Arcola 72 736 7 10.2

Parker, Centrl 76 730 8 9.6

Migut, Unity 68 712 8 10.5

Crabb, PBL 102 710 7 7.0

McNutt, GCMS 99 707 9 7.1

Fauver, SltFrk 99 704 8 7.1

Severado, Westvl 97 669 8 6.9

Skiles, TrCnty 140 659 8 4.7

Eckstein, Unity 95 611 9 6.4

James, Centen 79 566 7 7.2

J. Reed, Danvl 64 558 5 8.7

Fritz, SJ-O 88 538 7 6.1

Cooley, Clint 70 516 6 7.4

Connor, IWest 83 507 4 6.1

Volmer, VG/H 39 494 8 12.7

Colvin, SJ-O 75 473 7 6.3

Nicholas, Westvl 48 461 5 9.6

Q. Smith, Danvl 79 455 13 5.8

Hardman, Ridg/Lex 110 454 1 4.1

Lahey, B-H 48 439 7 9.1

Daubaris, Danvl 62 430 6 6.9

Trantina, GCMS 80 429 7 5.4

Peterson, A-O 55 419 5 7.6

Stevens, M/CP 53 413 2 7.8

Lieb, Mont 50 405 4 8.1

Printz, PrCntrl 93 399 5 4.3

Tuttle, SOV 75 379 5 5.1

D. Lee, STM 50 376 3 7.5

Crowley, M-S 83 369 3 4.4

D. Akins, B-H 42 362 3 8.1

Hanson, Mont 50 362 7 7.2

Bra. Roeder, STM 63 345 2 5.4

Fletcher, Watsk 70 341 9 4.9

Hughes, SltFrk 62 335 3 5.4

Bulington, LeRoy 65 332 5 5.1

D. Coplea, PBL 64 331 3 5.2

Campbell, G-RF 44 330 3 7.5

Downs, Watsk 59 316 3 5.4

Vanausdoll, ALAH 34 309 5 9.1

Grunloh, Ridg/Lex 47 298 2 6.3

Mah. Stanley, A-O 18 296 5 16.4

Hubbard, SOV 34 292 2 8.6

Leever, M-S 75 292 1 3.9

Salinas, Arcola 21 289 4 13.8

Larkin, HASAAP 45 276 1 6.1

Smiley, Oakwd 48 273 3 5.7

M.Kerns, PrCntrl 56 271 0 4.8

Nichols, SOV 45 264 5 5.9

Myers, ALAH 46 263 1 5.7

Murray, Ridg/Lex 40 258 1 6.5

Noe, LeRoy 44 252 3 5.7

Kinkade, PrCntrl 57 244 6 4.3

Griffin, Clint 69 242 4 3.5

Mendoza, Arcola 32 234 3 7.3

Lipscomb, Urbana 51 221 2 4.3

Meeker, SJ-O 28 221 2 7.9

Benton, Ridg/Lex 18 218 1 12.1

Erickson, Tuscl 37 215 1 5.8

Bry. Roeder, STM 31 214 1 6.9

Muller, PBL 41 212 3 5.2

Robertson. Rantl 53 206 0 3.9

Litherland, LeRoy 39 203 4 5.2

Mal, Stanley, A-O 12 199 1 16.6

Thorne, IWest 38 195 1 5.1

Sluder, Tuscl 34 188 5 5.5

J. Taylor, M/CP 57 188 0 3.3

Reetz, M/CP 39 185 1 4.7

Lamb, STM 13 180 3 13.8

Cohan, ALAH 53 170 2 3.2

Ulrey, A-O 48 170 1 3.5

Mariage-Tucker, Westvl 17 163 1 9.6

Horsch, Fisher 60 157 2 2.6

Beesley, Centrl 18 154 1 8.6

Badgett, VG/H 20 152 0 7.6

Menezes, CG/B 29 147 0 5.1

Bowman, SOV 32 146 0 4.6

Clark, Centrl 33 146 1 4.4

Ellis, Watsk 35 141 1 4.0

S. Dailey, G-RF 27 139 1 5.1

Noel, Westvl 26 131 6 5.0

Keske, TrCnty 37 130 2 3.5

Noggle, G-RF 51 132 1 2.6

Mohr, VG/H 15 127 2 8.5

Rose, M/CP 25 124 1 5.0

Gaytan, IWest 24 122 1 5.1

Phillips, LeRoy 24 121 1 5.0

Jarling, Oakwd 26 119 0 4.6

Veldman, M-S 32 116 1 3.6

Whitted, Clint 16 111 1 6.9

Thompson, Centrl 24 110 0 4.6

March, VG/H 31 109 1 3.5

Mak. Stanley, A-O 15 108 1 7.2

Milton, Centrl 10 105 1 10.5

K. Winter, Clint 24 105 2 4.4

Ja. Williams, Centen 9 99 0 11.0

Jones, PBL 14 96 1 6.9

Cortez, Arcola 12 92 1 7.7

Gard, HASAAP 37 88 3 2.4

Zimmerman, PrCntrl 19 88 1 4.6

Harper, Rantl 33 85 0 2.2

Daebelliehn, M-S 16 84 2 5.3

Arford, B-H 16 83 0 5.1

Bell, Rantl 9 82 1 9.1

Carson, Clint 24 79 0 3.3

Reedy, Mont 16 79 0 4.9

Hoel, Tuscl 13 77 2 5.9

D. Campbell, TrCnty 46 75 0 1.6

Carter, Urbana 26 74 1 2.8

D. Lappin, G-RF 31 74 2 2.4

Watkins, Fisher 16 74 1 4.6

T. Winters, CG/B 30 74 1 2.5

A. Day, ALAH 28 71 0 2.5

E. Davis, Danvl 6 70 1 11.7

Hortin, Tuscl 9 67 0 7.4

D. Morgan, M/CP 19 64 3 3.4

Connor, CG/B 4 63 0 15.8

Snyder, Mont 14 63 2 4.5

Vilalva, Watsk 6 62 1 10.3

Woods, Westvl 9 62 1 6.9

J. Akins, B-H 11 59 1 5.3

Frerichs, SJ-O 13 59 0 4.5

Tackitt, Tuscl 6 59 1 9.8

Crain, PrCntrl 6 58 0 9.7

W. Edwards, B-H 27 55 4 2.0

Heisler, PBL 15 55 2 3.7

T. Lappin, B-H 5 54 1 10.7

Barnard, Unity 5 53 1 10.6

D. Edwards, Centrl 10 53 1 5.3

Mance, HASAAP 10 53 1 5.3

Stillman, Centrl 11 53 2 4.8

Irving, IWest 17 52 0 3.1

B. Burk, Fisher 37 50 0 1.4

Conrad, G-RF 11 50 1 4.5

Henrichs, IWest 10 46 0 4.6

Bowman, SJ-O 22 43 2 2.0

Bennett, LeRoy 5 40 1 8.0

Prater, Westvl 4 40 0 10.0

Vazquez, Danvl 5 40 0 8.0

C. Baker, VG/H 23 39 1 1.7

Traxler, Unity 9 39 1 4.3

Wright, Westvl 8 39 2 4.9

Hastings, Tuscl 5 38 0 7.6

Urso, Oakwd 3 37 1 12.3

Eshleman, PBL 2 35 1 17.5

Harlin, SOV 14 35 1 2.5

Harman, Mont 9 35 0 3.9

Borden, Oakwd 10 34 0 3.4

Jimenez, IWest 6 34 1 5.7

C. Wilson, Danvl 9 33 1 3.7

Shook, CG/B 6 32 0 5.3

Chambers, Centen 2 30 0 15.0

Little, Tuscl 8 30 0 3.8

Schunke, IWest 50 28 1 0.6

Price, VG/H 3 27 0 9.0

Shelton, Oakwd 11 27 0 2.5

Wilson, Fisher 10 26 0 2.6

Schunke, M/CP 46 24 1 0.5

Pierce, Tuscl 11 23 1 2.1

Bishop, TrCnty 4 22 0 5.5

Doran, Centen 4 22 0 5.5

Henson, TrCnty 3 22 0 7.3

Conner, TrCnty 13 21 0 1.6

Dula, Fisher 7 21 1 3.0

Fisher, Unity 11 21 0 1.9

Stevenson, STM 5 21 0 4.2

Walters, STM 7 21 0 3.0

K. Burke, Fisher 2 20 0 10.0

Castonguay, Watsk 1 20 0 20.0

Comet, Centen 29 20 1 0.7

Payne, Danvl 2 20 0 10.0

Russell, Tuscl 3 20 1 6.7

Snyder, PBL 8 20 2 2.5

Dubson, M-S 7 19 0 2.7

Wessels, M/CP 3 19 0 6.3

Heaton, Centrl 5 18 2 3.6

Skobe, Clint 4 18 0 4.5

Sutton, TrCnty 6 18 1 3.0

N. Allen, M/CP 3 17 0 5.7

Boothe, SltFrk 7 17 0 2.4

Bundy, Mont 1 17 1 17.0

C. Kerns, PrCntrl 10 17 0 1.7

Kunsch, M/CP 2 17 1 8.5

Polson, PBL 3 17 1 5.7

Kelley, Danvl 2 16 0 8.0

Selsor, HASAAP 6 16 0 2.7

Wrzosek, SltFrk 3 16 0 5.3

Hathaway, Westvl 16 15 0 0.9

Snow, Westvl 6 15 0 2.5

Booker, Centrl 4 14 0 3.5

Foellner, PBL 3 14 0 4.7

Romack, SltFrk 4 14 0 3.5

Blair, Ridg/Lex 6 12 0 2.0

Florey, Mont 1 12 0 12.0

Moreman, B-H 1 12 1 12.0

Soderstrom, B-H 4 12 0 3.0

L. Winter, Clint 1 12 0 12.0

Cothron, Tuscl 1 11 0 11.0

L. Rodriguez, PBL 2 11 0 5.5

Hubbard, SltFrk 14 10 0 0.7

Robinson, A-O 1 10 0 10.0

Swanson, SJ-O 5 10 0 2.0

J. Brown, Mont 3 9 0 3.0

L. Hall, Centen 5 9 0 1.9

Nakamura, HASAAP 3 9 0 3.0

Schultz, Tuscl 1 9 0 9.0

B. Smith, Mont 1 9 0 9.0

Bisby, TrCnty 1 8 0 8.0

Logan, A-O 4 8 0 2.0

Schum, M-S 9 8 0 0.9

Hannagan, HASAAP 5 6 0 1.3

Hinchman, G-RF 14 7 1 0.5

Irwin, M/CP 2 7 0 3.5

Morrison, A-O 2 7 0 3.5

Wells, ALAH 3 7 0 2.3

Carr, Mont 1 6 0 6.0

Cooper, Mont 2 6 0 3.0

N. Graham, Mont 3 6 0 2.0

McTaggart, Watsk 2 6 0 3.0

Rucker, Clint 1 6 0 6.0

Branigan, SltFrk 1 5 0 5.0

Williams, A-O 2 5 0 2.5

Dyer, SOV 2 4 0 2.0

Goddard, Centen 4 4 0 1.0

Gonzalez, Arcola 1 4 0 4.0

Guffey, CG/B 1 4 0 4.0

Hansens, Fisher 4 4 0 1.0

Hicks, Fisher 1 4 0 4.0

Holt, SOV 2 4 0 2.0

Meibach, Unity 4 4 0 1.0

Bevill, TrCnty 1 3 0 3.0

Burwell, VG/H 1 3 0 3.0

Kelly, Ridg/Lex 3 3 0 1.0

Greenwood, CG/B 5 2 0 0.4

B. White, SJ-O 1 2 0 2.0

Carrell, Westvl 1 1 0 1.0

Coon, SJ-O 1 1 0 1.0

A. Davis, Urbana 1 1 0 1.0

Hopkins, Arcola 1 1 0 1.0

Liestman, Fisher 1 1 0 1.0

Lober, M/CP 9 1 0 0.1

Reynolds, Clint 2 0 0 0.0

Brown, SltFrk 2 4 0 2.0



PASSING

Player, School ATT COMP INT YRDS TD

Hanson, Mont 115 82 1 1489 19

Ulrey, A-O 131 91 1 1288 22

C. Baker, VG/H 179 90 12 1233 11

Fletcher, Watsk 121 68 8 924 10

D. Coplea, PBL 96 58 6 922 10

Gard, HASAAP 160 72 8 908 7

Comet, Centen 111 68 4 874 10

Tuttle, SOV 96 51 8 853 11

Kyburz, Urbana 174 78 8 806 4

Q. Smith, Danvl 75 41 4 732 9

Printz, PrCntrl 82 43 5 720 5

D. Campell, TrCnty 119 55 6 659 4

M. Wright, SJ-O 86 45 7 598 7

Strader, Arcola 44 30 3 570 4

K. Williams, Tuscl 92 52 2 564 7

C. Thomas, M-S 81 35 5 538 3

D.Lee, STM 72 35 1 537 10

Hathaway, Westvl 54 34 0 533 7

B. Burk, Fisher 97 38 5 509 5

T. Winters, CG/B 54 25 1 424 2

W. Edwards, B-H 31 15 3 388 6

Cohan, ALAH 94 36 3 372 2

Griffin, Clint 83 33 7 367 7

Migut, Unity 49 22 6 328 5

Schunke, IWest 53 21 2 319 2

Hall, Rantl 88 34 5 317 0

K. Allen, GCMS 44 22 0 282 1

Stillman, Centrl 30 16 0 278 4

Barnard, Unity 32 17 0 243 6

Vinson, Oakwd 24 16 2 233 4

Fauver, SltFrk 50 15 1 202 1

Harlin, SOV 31 11 1 198 2

Schunke, M/CP 30 9 3 189 1

Heaton, Centrl 8 5 0 157 4

May, Fisher 37 16 0 157 0

Egan, LeRoy 27 10 2 152 1

Snyder, Mont 16 10 0 144 2

Miebach, Unity 6 5 0 118 1

Chew, SltFrk 16 7 1 116 1

Kelly, Ridg/Lex 24 7 4 111 3

McMahon, Centrl 7 4 2 105 3

Hinchman, G-RF 11 4 0 95 0

Q. White, Oakwd 13 7 1 82 1

D. Lappin, G-RF 7 3 0 59 0

Lindgren, Centen 17 8 0 39 0

Arford, B-H 2 1 0 37 0

D. Burk, Fisher 7 4 0 34 0

Campbell, G-RF 19 4 2 34 0

Sluder, Tuscl 15 5 0 33 0

L. Winter, Clint 1 1 0 32 1

Emmerd, M-S 1 1 0 31 1

Thompson, Centrl 1 1 0 26 0

Hoselton, PrCntrl 3 1 1 19 0

Champagne, VG/H 5 2 1 18 0

Keske, TrCnty 5 2 0 12 0

Logan, A-O 5 4 0 11 0

Carter, Urbana 1 1 0 9 0

Grohler, CG/B 3 2 0 8 0

Guffey, CG/B 4 2 0 6 0

Castonguay, Watsk 1 1 0 5 0



RECEIVING

Player, School Rec Yrds TD

N. Graham, Mont 36 638 10

Bradford, A-O 23 515 5

Florey, Mont 25 482 8

Mohr, VG/H 25 465 2

Bishop, TrCnty 40 453 3

Farris, SOV 24 451 8

H. Lee, Watsk 17 444 5

Zenner, PBL 30 408 4

Eshleman, PBL 19 380 4

Kinkade, PrCntrl 17 363 2

Kelley, Danvl 20 361 6

Haltom, A-O 24 360 7

Alvis, VG/H 23 341 4

Shonkwiler, Unity 11 340 5

Beesley, Centrl 13 328 5

Catron, HASAAP 16 308 4

A. Davis, Urbana 17 303 3

Watkins, Fisher 21 269 0

Castonguay, Watsk 23 268 2

J. Dawson, Mont 12 268 1

Simpson, Centen 20 249 3

Crafton, VG/H 14 248 4

Urso, Oakwd 17 225 4

C. Davis, STM 7 224 7

Ke. Williams, Rantl 17 209 0

Mendoza, Arcola 8 202 2

Simmons, M-S 9 199 3

Whitted, Clint 11 199 3

Carter, Urbana 21 195 1

Cobb, Danvl 8 192 2

J. Johnson, M-S 8 188 1

Cortez, Arcola 11 186 1

Funk, HASAAP 10 184 0

Norman, A-O 16 183 6

Bowman, SOV 11 182 1

Stricklett, Westvl 10 181 3

Roberts-Thomas, Centen 7 180 3

Shumaker, PrCntrl 16 176 1

Moreman, B-H 6 171 2

Lamb, STM 13 169 1

Carter-Grady, Urbana 15 166 0

Gaytan, IWest 12 163 0

Jo. Williams, Centen 8 162 1

Hoel, Tuscl 16 161 3

L. Winter, Clint 12 161 1

Cothron, Tuscl 9 157 2

Coon, SJ-O 9 136 2

Hill, SOV 7 134 2

Gifford, A-O 13 132 1

Mammem, STM 13 131 1

Vanausdoll, ALAH 12 131 1

Kitchens, B-H 5 130 2

Baillie, GCMS 5 128 1

Hendricks, CG/B 9 128 1

Hospelhorn, Clint 3 126 2

Tyl. Martin, Fisher 6 125 0

K. Burke, Fisher 7 122 3

Conn, HASAAP 12 113 1

Bradd, Mont 7 111 1

Jefferson, Westvl 6 111 2

Vollmer, VG/H 16 110 1

Dable, SJ-O 1 108 1

James, Centen 8 108 1

Jaskula, Watsk 14 108 2

Winland, G-RF 3 107 0

T. Burton, Centen 10 105 1

Decker, Unity 6 105 2

Wells, ALAH 11 103 1

Fritz, SJ-O 6 98 0

Larkin, HASAAP 9 98 2

Stevens, M/CP 3 97 1

Stillman, Centrl 3 95 2

Muller, PBL 4 94 1

A. Day, ALAH 8 93 0

Fauver, SltFrk 4 88 1

Lipscomb, Urbana 20 87 0

Strohl, PrCntrl 4 86 1

Beasley, Danvl 6 82 0

Cann, M/CP 4 81 0

Billingsley, Oakwd 6 80 1

T. Lappin, B-H 3 80 1

Scott, Clint 2 80 1

Tackitt, Tuscl 8 80 0

An. Colunga, HASAAP 6 76 0

Hackman, SltFrk 4 76 0

Stevens, Unity 7 72 3

Reno, Unity 7 71 2

Sharick, Centrl 6 71 2

Bowman, SJ-O 9 69 1

Isaac, Clint 4 68 1

Mathews, Fisher 7 68 0

Meeker, SJ-O 5 67 2

Leever, M-S 4 66 0

McDermith, CG/B 2 65 1

Mboyo, Urbana 4 64 0

Nicholas, Westvl 5 63 1

Shanks, VG/H 5 63 0

Mariage-Tucker, Westvl 4 62 0

Hicks, Fisher 11 59 2

Sutton, TrCnty 2 59 0

Grunloh, Ridg/Lex 2 58 1

Henson, TrCnty 7 58 1

Britton, SOV 6 56 0

Keske, TrCnty 5 55 0

Connor, IWest 2 53 1

Veldman, M-S 7 53 0

Bundy, Mont 5 52 0

Conner, CG/B 6 52 0

Kaiser, Unity 2 52 0

Noe, LeRoy 4 52 0

Price, IWest 4 51 1

Shook, CG/B 4 51 0

Hubbard, SltFrk 8 50 1

D. Graham, Mont 3 49 0

Robinson, A-O 5 49 0

Haake, SJ-O 2 48 1

I. Parker, Danvl 3 48 0

Roberts, Arcola 6 48 0

Schmitt, GCMS 5 48 0

Doran, Centen 2 47 1

Heaton, Centrl 1 47 0

McNutt, GCMS 6 46 0

Pierce, Tuscl 5 46 1

Tranel, SJ-O 4 46 0

Kibler, Tuscl 2 45 0

Castongue, Danvl 2 44 1

Prater, Westvl 2 43 0

Severado, Westvl 3 43 1

Barnard, Unity 4 41 0

Hardman, Ridg/Lex 2 41 1

Nichols, SOV 2 41 0

Kesterson, SOV 1 40 1

C. Moore, HASAAP 12 40 0

Hoselton, PrCntrl 3 39 0

Bennett, LeRoy 3 36 0

Hyde, Unity 2 36 1

Chew, SltFrk 1 35 0

Hortin, Tuscl 6 34 0

Ja. Williams, Centen 3 34 0

Black, HASAAP 4 33 0

McMasters, SltFrk 1 33 0

Purvis, Fisher 4 33 0

A. Allen, GCMS 2 32 0

Mitchell, M-S 2 32 0

P. Rigsby, PrCntrl 1 32 0

Guffey, CG/B 2 31 0

McTaggart, Watsk 4 31 1

Mitchell, ALAH 2 31 0

J. Baxter, G-RF 2 30 0

Erickson, Tuscl 4 30 0

Grohler, CG/B 3 30 0

Mance, HASAAP 2 30 0

Pickens, Watsk 2 30 0

Heath, Tuscl 4 29 1

Conrad, G-RF 3 28 0

Thorne, IWest 2 28 0

Hagen, Watsk 3 27 0

A. Burton, PrCntrl 2 24 1

Clark, IWest 1 24 0

Morgan, LeRoy 1 24 0

Peterson, A-O 5 24 2

Savage, B-H 1 23 0

Cook, SJ-O 2 22 0

Crain, Westvl 1 22 0

Phillips, LeRoy 1 22 0

Rund, Arcola 1 22 0

Arford, B-H 1 21 1

Conner, TrCnty 2 20 0

Hinchman, G-RF 2 20 0

Menezes, CG/B 2 20 0

Eckstein, Unity 1 19 0

Hannagan, HASAAP 1 19 0

Freehill, GCMS 1 18 0

Hastings, Tuscl 2 18 0

Hubbard, SOV 2 18 1

Nava, LeRoy 1 18 1

Rose, SOV 3 18 2

S. Crane, Arcola 1 17 0

Meade, SltFrk 1 17 0

Kirts, M-S 1 16 0

Mah. Stanley, A-O 2 16 1

Thomas, Mont 1 16 0

Lewis, TrCnty 1 15 0

Thompson, Centrl 2 15 0

C. Hall, Centen 3 13 0

W. Wilson, VG/H 1 13 0

Branigin, SltFrk 1 12 0

Mal. Stanley, A-O 3 12 0

Ecker, PBL 1 11 0

Lieb, Mont 1 11 0

L. Rodriguez, PBL 2 11 0

Downs, Watsk 3 10 0

Hummel, STM 1 10 1

Myers, ALAH 2 10 0

Parks, Unity 3 10 1

Greene, Urbana 1 9 0

Heisler, PBL 1 9 0

Kleinert, PBL 1 9 1

Layfield, CG/B 1 9 0

Salinas, Arcola 3 9 1

Skiles, TrCnty 1 9 0

Wessels, M/CP 1 9 0

W, White, Ridg/Lex 1 9 1

Crowley, M-S 1 8 0

L. Hall, Centen 2 8 0

Noel, Westvl 1 8 0

Ja. Williams, Cent 1 8 0

Harman, Mont 2 7 1

Hillmann, M-S 2 7 0

Hughes, SltFrk 1 7 0

Tyr. Martin, Fisher 1 7 0

Moore, A-O 1 7 0

Ja. Williams 1 7 0

B. Burk, Fisher 1 6 0

Ellis, Watsk 2 6 0

Rawley, Unity 1 6 0

Fletcher, Watsk 1 5 0

Heuring, VG/H 1 5 0

McDuffie, CG/B 1 5 0

J, Reed, Danvl 2 5 0

Ewing, ALAH 1 4 0

Hale, SJ-O 1 4 0

Selsor, HASAAP 1 4 0

Badgett. VG/H 1 3 0

Campbell, G-RF 1 3 0

Klein, Centen 1 3 0

B. Lee, G-RF 1 3 0

B. Lee, STM 1 3 0

March, VG/H 6 3 0

Lober, M/CP 1 2 0

D. Smith, TrCnty 1 2 0



SCORING

Player, School TD 1EP 2EP FG TP

Kitchens, B-H 17 0 4 0 110

K. Williams, Tuscl 16 0 0 0 96

Q. Smith, Danvl 13 0 1 0 80

Fauver, SltFrk 11 0 0 0 66

N. Graham, Mont 10 0 0 0 60

Grohler, CG/B 9 0 3 0 60

Haltom, A-O 7 0 6 0 60

Hoel, Tuscl 10 0 0 0 60

Severado, Westvl 10 0 0 0 60

Vollmer, VG/H 9 0 2 0 58

Fletcher, Watsk 9 1 1 0 57

Eckstein, Unity 9 0 0 0 54

Fritz, SJ-O 8 0 3 0 54

McNutt, GCMS 9 0 0 0 54

Florey, Mont 8 0 3 0 54

Bolton, Oakwd 8 0 2 0 52

Skiles, TrCnty 8 2 1 0 52

Crabb, PBL 8 0 1 0 50

Farris, SOV 8 0 1 0 50

Kinkade, PrCntrl 8 0 1 0 50

C. Davis, STM 7 6 0 0 48

James, Centen 8 0 0 0 48

Migut, Unity 8 0 0 0 48

Parker, Centrl 8 0 0 0 48

Peterson, A-O 7 0 3 0 48

Colvin, SJ-O 7 0 2 0 46

H. Lee, Watsk 7 0 2 0 46

Lahey, B-H 7 0 1 0 44

Mah. Stanley, A-O 7 0 1 0 44

Vanusdoll, ALAH 7 0 1 0 44

Beesley, Centrl 7 0 0 0 42

Hanson, Mont 7 0 0 0 42

Kelley, Danvl 7 0 0 0 42

Nicholas, Westvl 7 0 0 0 42

Noel, Westvl 7 0 0 0 42

Strader, Arcola 7 0 0 0 42

Trantina, GCMS 7 0 0 0 42

Bradford, A-O 6 0 2 0 40

Griffin, Danvl 0 36 0 1 39

Kresin, Tuscl 0 33 0 2 39

Norman, A-O 6 0 1 0 38

Tuttle, SOV 5 8 0 0 38

Cooley, Clint 6 0 0 0 36

Daubaris, Danvl 6 0 0 0 36

Mohr, VG/H 5 0 3 0 36

Whitted, Clint 6 0 0 0 36

Bulington, LeRoy 5 0 2 0 34

Crafton, VG/H 5 0 2 0 34

Urso, Oakwd 5 0 2 0 34

Eshleman, PBL 5 0 1 0 32

Connor, IWest 5 0 0 0 30

Mendoza, Arcola 5 0 0 0 30

Nichols, SOV 5 0 0 0 30

Printz, PrCntrl 5 0 0 0 30

J. Reed, Danvl 5 0 0 0 30

Salinas, Arcola 5 0 0 0 30

Shomkwiler, Unity 5 0 0 0 30

Sluder, Tuscl 5 0 0 0 30

Stillman, Centrl 5 0 0 0 30

Klein, Centen 0 17 0 4 29

W. Edwards, B-H 4 0 2 0 28

Lamb, STM 4 0 2 0 28

Singleton, Mont 0 24 0 1 27

Alvis, VG/H 4 0 1 0 26

D. Lee, STM 4 0 1 0 26

Stevens, M/CP 4 0 1 0 26

Zenner, PBL 4 0 1 0 26

Downs, Watsk 3 7 0 0 25

Carter, Urbana 4 0 0 0 24

Catron, HASAAP 4 0 0 0 24

J. Dawson, Mont 3 0 3 0 24

Gaytan, IWest 3 0 3 0 24

Griffin, Clint 4 0 0 0 24

Lieb, Mont 4 0 0 0 24

Litherland, LeRoy 4 0 0 0 24

Meeker, SJ-O 4 0 0 0 24

Moreman, B-H 4 0 0 0 24

Muller, PBL 4 0 0 0 24

Pierce, Westvl 0 20 0 1 23

D. Akins, B-H 3 0 2 0 22

Campbell, G-RF 3 0 2 0 22

Chalifoux, Centrl 0 22 0 0 22

Gard, HASAAP 3 0 2 0 22

Lipscomb, Urbana 3 0 2 0 22

Smiley, Oakwd 3 0 2 0 22

Freehill, GCMS 0 15 0 2 21

Higgins, Ridg/Lex 0 9 0 4 21

D. Coplea, PBL 3 0 1 0 20

A. Davis, Urbana 3 0 1 0 20

Noe, LeRoy 3 0 1 0 20

Bishop, TrCnty 3 0 0 0 18

Bowman, SJ-O 3 0 0 0 18

K. Burke, Fisher 3 0 0 0 18

Crowley, M-S 3 0 0 0 18

Grunloh, Ridg/Lex 3 0 0 0 18

Hall, Rantl 3 0 0 0 18

Heaton, Centrl 3 0 0 0 18

Hubbard, SOV 3 0 0 0 18

Hughes, SltFrk 3 0 0 0 18

Isaac, Clint 3 0 0 0 18

Kelly, Ridg/Lex 3 0 0 0 18

Larkin, HASAAP 3 0 0 0 18

D. Morgan, M/CP 3 0 0 0 18

Pierce, Tuscl 3 0 0 0 18

Robert-Thomas, Centen 3 0 0 0 18

Simmons, M-S 3 0 0 0 18

Simpson, Centen 3 0 0 0 18

Stevens, Unity 3 0 0 0 18

Strader, Arccola 3 0 0 0 18

Stricklett, Westvl 3 0 0 0 18

Coon, SJ-O 2 0 2 0 16

A. Day, ALAH 2 0 2 0 16

Gifford, A-O 1 0 5 0 16

Nogle, G-RF 2 0 2 0 16

Cohan, ALAH 2 0 1 0 14

Harman, Mont 2 0 1 0 14

Hicks, Fisher 2 0 1 0 14

Jaskula, Watsk 2 0 1 0 14

Snyder, Mont 2 0 1 0 14

Ulrey, A-O 1 0 4 0 14

Humes, PBL 0 13 0 0 13

Watson, B-H 0 13 0 0 13

Castonguay, Watsk 2 0 0 0 12

Cobb, Danvl 2 0 0 0 12

Cortez, Arcola 2 0 0 0 12

Daebelliehn, M-S 2 0 0 0 12

Decker, Unity 2 0 0 0 12

Heisler, PBL 2 0 0 0 12

Hill, SOV 2 0 0 0 12

Horsch, Fisher 2 0 0 0 12

Hospelhorn, Clint 2 0 0 0 12

Jefferson, Westvl 2 0 0 0 12

Keske, TrCnty 2 0 0 0 12

LaBaw, SltFrk 0 12 0 0 12

D. Lappin, G-RF 2 0 0 0 12

T. Lappin, B-H 2 0 0 0 12

Mammen, STM 1 0 3 0 12

Bra. Roeder, STM 2 0 0 0 12

Sharick, Centrl 2 0 0 0 12

Snyder, PBL 2 0 0 0 12

Watkins, Fisher 2 0 0 0 12

C. Wilson, Danvl 2 0 0 0 12

K. Winter, Clint 2 0 0 0 12

L. Winter, Clint 2 0 0 0 12

Wright, Westvl 2 0 0 0 12

Barnard, Unity 1 5 0 0 11

Dable, SJ-O 1 5 0 0 11

C. Baker, VG/H 1 0 2 0 10

S. Dailey, G-RF 1 0 2 0 10

Reetz, M/CP 1 0 2 0 10

Bennett, LeRoy 1 0 1 0 8

Billingsley, Oakwd 1 0 1 0 8

Burwell, VG/H 1 0 1 0 8

Conn, HASAAP 1 0 1 0 8

Hammer, Clint 0 8 0 0 8

Hathaway, Westvl 1 0 1 0 8

Hendricks, CG/B 1 0 1 0 8

Hinchman, G-RF 1 0 1 0 8

Leever, M-S 1 0 1 0 8

Myers, ALAH 1 0 1 0 8

Phillips. LeRoy 1 0 1 0 8

Price, IWest 1 0 1 0 8

Schunke, IWest 1 0 1 0 8

Mal. Stanley, A-O 1 0 1 0 8

Thorne, IWest 1 0 1 0 8

Strong, PrCntrl 0 7 0 0 7

K. Allen, GCMS 1 0 0 0 6

J. Akins, B-H 1 0 0 0 6

Arford, B-H 1 0 0 0 6

Badgett, VG/H 0 0 3 0 6

Baillie, GCMS 1 0 0 0 6

Bell, Rantl 1 0 0 0 6

Benton, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Bradd, Mont 1 0 0 0 6

Bundy, Mont 1 0 0 0 6

A. Burton, PrCntrl 1 0 0 0 6

T. Burton, Centen 1 0 0 0 6

Castongue, Danvl 1 0 0 0 6

Clark, Centrl 1 0 0 0 6

Comet, Centen 1 0 0 0 6

Conrad, G-RF 1 0 0 0 6

Cothron, Tuscl 1 0 0 0 6

E. Davis, Danvl 1 0 0 0 6

L. Davis, GCMS 1 0 0 0 6

Doran, Centen 1 0 0 0 6

Driver, Danvl 1 0 0 0 6

Dula, Fisher 1 0 0 0 6

D. Edwards, Centrl 1 0 0 0 6

M. Ellis, Watsk 1 0 0 0 6

Goddard, Centen 1 0 0 0 6

Haake, SJ-O 1 0 0 0 6

Hardman, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Harlin, SOV 1 0 0 0 0 6

Heath, Tuscl 1 0 0 0 6

Henson, TrCnty 1 0 0 0 6

Hortin, Tuscl 1 0 0 0 6

Hubbard, SltFrk 1 0 0 0 6

Hummel, STM 1 0 0 0 6

Hyde, Unity 1 0 0 0 6

Jimenez, IWest 1 0 0 0 6

J. Johnson, M-S 1 0 0 0 6

Jones, PBL 1 0 0 0 6

Kener, HASAAP 1 0 0 0 6

Kesterson, SOV 1 0 0 0 6

Kunsch, M/CP 1 0 0 0 6

Mance, HASAAP 1 0 0 0 6

March, VG/H 1 0 0 0 6

Mariage-Tucker, Westvl 1 0 0 0 6

Tyl. Martin, Fisher 1 0 0 0 6

McDermith, CG/B 1 0 0 0 6

McMasters, SltFrk 1 0 0 0 6

McTaggart, Watsk 1 0 0 0 6

Miller, B-H 1 0 0 0 6

Milton, Centrl 1 0 0 0 6

B. Morgan, Tuscl 1 0 0 0 6

Murray, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Nava, LeRoy 1 0 0 0 6

Parks, Unity 1 0 0 0 6

Pippin, PBL 1 0 0 0 6

Rigsby, PrCntrl 1 0 0 0 6

Bry, Roeder, STM 1 0 0 0 6

Rose, M/CP 1 0 0 0 6

Russell, Tuscl 1 0 0 0 6

Schunke, M/CP 1 0 0 0 6

Scott, Clint 1 0 0 0 6

Sementi, Tuscl 1 0 0 0 6

Mak. Stanley, A-O 1 0 0 0 6

Strohl, PrCntrl 1 0 0 0 6

Sutton, TrCnty 1 0 0 0 6

Tackitt, Tuscl 1 0 0 0 6

Traxler, Unity 1 0 0 0 6

Vilalva, Watsk 1 0 0 0 6

Wells, ALAH 1 0 0 0 6

Jo. Williams, Centen 1 0 0 0 6

T. Winters, CG/B 1 0 0 0 6

Zimmerman, PrCntrl 1 0 0 0 6

Veldman, M-S 1 0 0 0 6

Walworth, B-H 0 6 0 0 6

Webb, A-O 1 0 0 0 6

W. White, Ridg/Lex 1 0 0 0 6

Woods, Westvl 1 0 0 0 6



INTERCEPTIONS

Player, School INT

Fauver, SltFrk 5

Hoel, Tuscl 4

Stillman, Centrl 4

Harman, Mont 3

Heath, Tuscl 3

J. Johnson, M-S 3

Sementi, Tuscl 3

Q. Smith, Danvl 3

Strader, Arcola 3

Benton, Ridg/Lex 2

Bradford, A-O 2

Dawson, Mont 2

A. Day, ALAH 2

D. Graham, Mont 2

Greene, Urbana 2

Isaac, Clint 2

D. Lee, STM 2

McMasters, SltFrk 2

Moreman, B-H 2

Phillips, LeRoy 2

Prather, Westvl 2

Schmitt, GCMS 2

Vanausdoll, ALAH 2

W. White, Ridg/Lex 2



TACKLING

Player, School Solo Asst Total

Fox, Urbana 39 48 87

Beesley, Centrl 21 54 75

Harman, Mont 28 47 75

Webb, A-O 28 46 74

Richard, STM 24 49 73

Whitted, Clint 17 56 73

Hackman, SltFrk 30 42 72

A. Day, ALAH 52 19 71

Thorne, IWest 24 44 68

Gaytan, IWest 31 36 67

Driver, Danvl 40 25 65

Schunke, IWest 35 30 65

Thompson, Centrl 18 46 64

Hubbard, SOV 13 45 58

Ad. Colunga, HASAAP 13 44 57

LaMont, LeRoy 19 38 57

C. Miller, B-H 32 25 57

Polson, PBL 13 44 57

Larimore, ALAH 27 28 55

Mal. Stanley, A-O 21 34 55

Traxler, Unity 33 22 55

Hall, Rantl 33 21 54

Horsch, Fisher 38 16 54

Bra. Roeder, STM 22 32 54

Spence, Mont 17 37 54

Baillie, GCMS 13 40 53

McCurry, IWest 17 36 53

Bry. Roeder, STM 22 31 53

Freehill, GCMS 6 46 52

Bagnell, LeRoy 10 41 51

Crowley, M-S 33 18 51

Webber, Centrl 14 37 51

Branigan, SltFrk 33 17 50

Montgomery, Unity 30 20 50

Noel, Westvl 21 28 49

Robertson, Rantl 22 27 49

Stevens, M/CP 22 27 49

Garard, GCMS 11 37 48

Castognue, Danvl 23 24 47

Mariage-Tucker, Westvl 22 25 47

Myers, ALAH 33 14 47

L. Davis, GCMS 10 36 46

Linares, HASAAP 12 34 46

Vanausdoll, ALAH 30 15 45

Keske, TrCnty 10 34 44

Mammen, STM 17 27 44

Mboyo, Urbana 16 28 44

Mullis, LeRoy 1 43 44

Rumsey, Urbana 15 29 44

Love, Centrl 6 37 43

Trantina, GCMS 11 32 43

Camfield, A-O 12 30 42

Maatuka, Centrl 8 34 42

Orwick, VG/H 14 28 42

Parks, Unity 16 26 42

Purdy, B-H 14 28 42

Toth, Westvl 21 21 42

T. Walker, CG/B 23 19 42

Hinders, STM 4 37 41

Kitchens, B-H 26 15 41

Smock, STM 8 33 41

Williams, A-O 20 21 41

Daebelliehn, M-S 23 17 40

Pippin, PBL 22 18 40

Roberts, M-S 17 23 40

Tate, SltFrk 12 28 40

Tuebner, A-O 15 25 40

Ke. Williams, Rantl 23 17 40

Greene, Urbana 10 29 39

Miebach, Unity 16 23 39

Mohr, VG/H 22 17 39

Morrison, A-O 7 32 39

Price, IWest 13 26 39

Shook, CG/B 10 29 39

An. Colunga, HASAAP 11 27 38

Hale, SJ-O 15 23 38

Lahey, B-H 18 20 38

Miles, A-O 16 22 38

Noe, LeRoy 13 25 38

Henricks, CG/B 8 29 37

Prater, Westvl 13 24 37

Reed, IWest 7 30 37

Severado, Westvl 25 12 37

Still, Arcola 21 16 37

Badgett, VG/H 13 23 36

Emmerd, M-S 20 16 36

Erickson, Tuscl 18 18 36

Henson, TrCnty 13 23 36

Menezes, CG/B 23 13 36

Rose, SOV 6 30 36

Bone, SOV 6 29 35

Bulington, LeRoy 8 27 35

Conn, HASAAP 9 26 35

Makemson, B-H 21 14 35

Goddard, Centen 26 8 34

Hughes, SltFrk 13 21 34

Moreman, B-H 10 24 34

Snyder, PBL 9 25 34

Heath, Tuscl 20 13 33

Hubbard, SltFrk 17 16 33

Marshall, Urbana 8 25 33

Pittman, Danvl 16 17 33

Shanks, VG/H 8 25 33

E. Williams, Centen 26 7 33

Carson, Clint 8 24 32

Fauver, SltFrk 24 8 32

Fletcher, Watsk 22 10 32

Greenwood, CG/B 13 19 32

Grohler, CG/B 17 15 32

Kindurys, LeRoy 1 31 32

Pantier, Arcola 19 13 32

Wolf, VG/H 10 22 32

C. Zook, Fisher 22 10 32

Bleich, GCMS 6 25 31

Conaty, LeRoy 3 28 31

Grove, M-S 18 13 31

D. Lappin, G-RF 27 4 31

Mayfield, Danvl 15 16 31

Reetz, M/CP 7 24 31

Z. Spencer, Unity 16 15 31

Wahls, GCMS 6 25 31

Bishop, TrCnty 8 22 30

M. Brown, Centen 25 5 30

Golden, B-H 7 23 30

James, Centrl 7 23 30

Miller, Tuscl 22 8 30

Jo. Williams, Centen 26 4 30

Cox, TrCnty 11 18 29

J. Dawson, Mont 19 10 29

W. Edwards, B-H 17 12 29

Lorenzen, G-RF 18 11 29

Netzband, Watsk 21 8 29

Purvis, Fisher 27 2 29

Austin, Mont 7 21 28

Bevill, TrCnty 11 17 28

Crawford-Lazdins, Urbana 15 13 28

C. Dailey, G-RF 15 13 28

Finney, B-H 16 12 28

Hagen, Watsk 16 12 28

Hill, SOV 7 21 28

Lamb, STM 11 17 28

Lienhart, Mont 12 16 28

Litherland, LeRoy 5 23 28

S. Rodgriguez, PBL 16 12 28

Shobe, Clint 5 23 28

Tweedy, TrCnty 5 23 28

Bennett, LeRoy 10 17 27

Bucholz, VG/H 8 19 27

Dudley, G-RF 24 3 27

Guffey, CG/B 14 13 27

Haltom, A-O 16 11 27

Harrison, HASAAP 11 16 27

H, Lee, Watsk 17 10 27

Thorson, Unity 7 20 27

Timmons, PBL 9 18 27

Vonlanken, Tuscl 11 16 27

Duzan, ALAH 19 7 26

Z. Hall, Urbana 9 17 26

Hammer, Clint 7 19 26

Karr, Clint 8 18 26

Merryman, SOV 1 25 26

Nava, LeRoy 13 13 26

Powell, M-S 16 10 26

Daubaris, Danvl 18 7 25

T. Davis, Watsk 19 6 25

H. Day, ALAH 13 12 25

Gunn, Centrl 3 22 25

Hannagan, HASAAP 7 18 25

Mascari, B-H 10 15 25

McNutt, GCMS 5 20 25

Patterson, VG/H 11 14 25

Wessels, M/CP 4 21 25

D. Akins, B-H 10 14 24

Claire, Watsk 18 6 24

Coleman, Danvl 12 12 24

Cooper, Unity 14 10 24

H, Dawson, Mont 7 17 24

Hanes, Clint 6 18 24

Sublon, Fisher 20 4 24

T. Taylor, M-S 13 11 24

Todd, SOV 4 20 24

Wimmer, SJ-O 11 13 24

A. Allen, GCMS 4 19 23

C. Colunga, HASAAP 9 14 23

Donnals, Tuscl 11 12 23

Hayden, Clint 6 17 23

Hoel, Tuscl 19 4 23

Seip, Tuscl 14 9 23

Steward, SltFrk 12 11 23

Tabor, PBL 6 17 23

Wells, ALAH 15 8 23

Andrade, IWEst 3 19 22

Arford, B-H 11 11 22

Bundy, Mont 6 16 22

Cohan, ALAH 7 14 22

Cottrell, Westvl 6 16 22

Foster, Fisher 17 5 22

Heuring, VG/H 8 14 22

Hoveln, SJ-O 9 13 22

Jaskula, Watsk 14 8 22

Tyl, Martin, Fisher 19 3 22

McTaggart, Watsk 18 4 22

D. Morgan, M/CP 4 18 22

Noggle, G-Rf 11 11 22

Sementi, Tuscl 13 9 22

VonBehrens, TrCnty 10 12 22

Workman, GCMS 3 19 22

Cann, M/CP 10 11 21

Castonguay, Watsk 18 3 21

Johnson, Fisher 15 6 21

T. Lappin, B-H 15 6 21

C. Moore, HASAAP 5 16 21

Otto, ALAH 9 12 21

Pearl, Danvl 13 8 21

Phillips, LeRoy 2 19 21

Robinson, Centrl 7 14 21

Strader, Arcola 11 10 21

B. White, SJ-O 11 10 21

Wileave, Mont 5 16 21

K. Williams, Tuscl 13 8 21

Alvis, VG/H 16 4 20

Campbell, G-RF 12 8 20

Cummings, TrCnty 2 18 20

Fink, IWest 7 13 20

D.Graham, Mont 5 15 20

Hawkins, SJ-O 8 12 20

Jackson, A-O 9 11 20

Kendrick, Centen 19 1 20

Lewis, TrCnty 1 19 20

Schmitt, GCMS 10 10 20

B. Smith, Mont 5 15 20

Yates, Danvl 11 9 20



