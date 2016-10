Area prep football leaders: Week of Oct. 10

RUSHING

Player, School Att Yrds TD AVG

Kitchens, B-H 113 1222 15 10.8

Grohler, CG/B 176 1155 10 6.6

Strader, Arcola 114 932 9 8.2

Migut, Unity 76 853 9 11.2

Fauver, SltFrk 110 852 11 7.7

K. Williams, Tuscl 138 842 17 6.1

J. Parker, Centrl 91 824 10 9.1

Bolton, Oakwd 134 814 7 6.1

McNutt, GCMS 106 808 12 7.6

Connor, IWest 124 801 8 6.5

Crabb, PBL 117 781 8 6.7

Severado, Westvl 117 760 10 6.5

Skiles, TrCnty 155 704 8 4.5

Fritz, SJ-O 104 686 8 6.6

Eckstein, Unity 100 655 11 6.6

James, Centen 94 638 7 6.8

J. Reed, Danvl 77 635 5 8.2

Q. Smith, Danvl 104 598 16 5.8

Volmer, VG/H 58 586 9 10.1

Lieb, Mont 60 533 5 8.9

Cooley, Clint 77 521 6 6.8

Hardman, Ridg/Lex 129 519 1 4.0

Colvin, SJ-O 80 517 9 6.5

Peterson, A-O 80 513 5 6.4

Nicholas, Westvl 55 512 6 9.3

Bulington, LeRoy 82 492 6 6.0

Campbell, G-RF 60 484 5 8.1

Trantina, GCMS 86 473 8 5.5

Lahey, B-H 57 469 8 8.2

Daubaris, Danvl 68 465 6 6.8

Hanson, Mont 61 444 8 7.3

Printz, PrCntrl 106 452 5 4.3

D. Akins, B-H 57 427 3 7.4

Hughes, SltFrk 83 419 4 5.0

Crowley, M-S 94 413 5 4.4

Bra. Roeder, STM 72 407 2 5.6

Stevens, M/CP 61 407 2 6.7

Fletcher, Watsk 90 390 9 4.3

Leever, M-S 87 383 1 4.4

Tuttle, SOV 75 379 5 5.1

D. Lee, STM 52 379 3 7.2

M.Kerns, PrCntrl 72 375 1 5.2

D. Coplea, PBL 68 354 4 11.9

Vanausdoll, ALAH 43 366 5 8.5

Downs, Watsk 74 343 3 4.6

Nichols, SOV 59 337 6 5.7

Larkin, HASAAP 58 334 2 5.8

J. Taylor, M/CP 75 332 0 4.4

Thorne, IWest 53 316 2 6.0

Grunloh, Ridg/Lex 53 307 2 5.8

Smiley, Oakwd 67 306 3 4.6

Ulrey, A-O 68 298 1 4.4

Litherland, LeRoy 65 297 5 4.6

Mah. Stanley, A-O 18 296 5 16.4

Hubbard, SOV 36 295 2 8.2

Mendoza, Arcola 48 294 4 6.1

Salinas, Arcola 22 291 4 13.3

Benton, Ridg/Lex 22 286 2 13.0

Myers, ALAH 50 272 1 5.4

Meeker, SJ-O 34 270 4 7.9

Kinkade, PrCntrl 64 263 6 4.1

Murray, Ridg/Lex 46 263 1 5.7

Noe, LeRoy 46 260 3 5.7

Lipscomb, Urbana 61 235 2 3.9

Bry. Roeder, STM 36 232 1 6.4

Erickson, Tuscl 38 217 1 5.7

Muller, PBL 41 212 3 5.2

Griffin, Clint 78 207 4 2.7

Robertson. Rantl 53 206 0 3.9

Mal, Stanley, A-O 12 199 1 16.6

Bowman, SOV 34 198 1 5.8

Phillips, LeRoy 37 188 2 5.1

Reetz, M/CP 39 185 1 4.7

Mariage-Tucker, Westvl 21 184 1 8.8

Sluder, Tuscl 36 184 5 5.1

Lamb, STM 15 181 3 12.0

Bennett, LeRoy 12 178 4 14.8

Cohan, ALAH 61 175 2 2.9

Badgett, VG/H 24 173 0 7.2

Noggle, G-RF 59 168 2 2.8

Mohr, VG/H 19 165 2 8.7

S. Dailey, G-RF 30 163 1 5.1

Horsch, Fisher 65 162 2 2.5

Beesley, Centrl 19 154 1 8.1

Clark, Centrl 39 147 1 3.8

Menezes, CG/B 29 147 0 5.1

Hopkins, Arcola 25 145 2 5.8

Cortez, Arcola 17 143 2 8.4

Ellis, Watsk 35 141 1 4.0

Hortin, Tuscl 22 132 0 6.0

Noel, Westvl 26 131 6 5.0

Rose, M/CP 29 131 1 4.5

Keske, TrCnty 37 130 2 3.5

Gaytan, IWest 24 122 1 5.1

Thompson, Centrl 27 120 0 4.4

Whitted, Clint 21 117 1 5.6

Veldman, M-S 32 116 1 3.6

Jarling, Oakwd 27 113 0 4.2

March, VG/H 31 109 1 3.5

Mak. Stanley, A-O 15 108 1 7.2

Milton, Centrl 10 105 1 10.5

K. Winter, Clint 24 105 2 4.4

Rund, Arcola 1 100 1 100.0

Hoel, Tuscl 17 96 2 5.7

Jones, PBL 14 96 1 6.9

Daebelliehn, M-S 18 95 2 5.3

Borden, Oakwd 30 90 0 3.0

Zimmerman, PrCntrl 19 88 1 4.6

Traxler, Unity 13 86 2 6.6

Urso, Oakwd 4 86 1 21.5

Harper, Rantl 33 85 0 2.2

Arford, B-H 16 83 0 5.1

Bell, Rantl 9 82 1 9.1

Carter, Urbana 28 82 1 2.9

Watkins, Fisher 20 82 1 4.1

Ja. Williams, Centen 12 81 0 6.8

Carson, Clint 24 79 0 3.3

Reedy, Mont 16 79 0 4.9

T. Winters, CG/B 34 78 1 2.3

Frerichs, SJ-O 20 77 0 3.9

Gard, HASAAP 44 74 3 1.7

Henrichs, IWest 15 73 0 4.9

A. Day, ALAH 30 72 0 2.4

D. Lappin, G-RF 35 71 2 2.1

E. Davis, Danvl 7 66 1 9.4

D. Morgan, M/CP 19 64 3 3.4

Conrad, G-RF 15 63 1 4.2

Connor, CG/B 4 63 0 15.8

Mance, HASAAP 11 63 1 5.7

Vilalva, Watsk 6 62 1 10.3

Woods, Westvl 9 62 1 6.9

J. Akins, B-H 11 59 1 5.3

Tackitt, Tuscl 6 59 1 9.8

Crain, PrCntrl 6 58 0 9.7

Snyder, Mont 16 57 2 3.6

Schunke, IWest 59 56 1 0.9

Heisler, PBL 15 55 2 3.7

W. Edwards, B-H 31 54 4 1.7

T. Lappin, B-H 6 54 1 9.0

Barnard, Unity 5 53 1 10.6

D. Edwards, Centrl 10 53 1 5.3

Stillman, Centrl 11 53 2 4.8

C. Baker, VG/H 26 52 1 2.0

Irving, IWest 17 52 0 3.1

D. Campbell, TrCnty 54 51 0 0.9

B. White, SJ-O 7 48 0 6.9

Wells, ALAH 6 48 1 8.0

Bowman, SJ-O 23 44 2 1.9

C. Davis, STM 10 43 0 4.3

Harlin, SOV 27 43 1 1.6

Hathaway, Westvl 19 42 0 2.2

Burks-Chavira, M-S 13 41 0 3.2

Prater, Westvl 4 40 0 10.0

Vazquez, Danvl 5 40 0 8.0

B. Burk, Fisher 39 39 0 1.0

Wright, Westvl 8 39 2 4.9

Hastings, Tuscl 5 38 0 7.6

Wilson, Fisher 16 38 0 2.4

Harman, Mont 10 36 0 3.6

Eshleman, PBL 2 35 1 17.5

Jimenez, IWest 6 34 1 5.7

C. Wilson, Danvl 9 33 1 3.7

Shook, CG/B 6 32 0 5.3

Wrzosek, SltFrk 5 32 0 6.3

Pierce, Tuscl 14 31 1 2.2

Chambers, Centen 2 30 0 15.0

Dula, Fisher 8 30 1 3.8

Little, Tuscl 8 30 0 3.8

Conner, TrCnty 15 28 0 1.9

Price, VG/H 3 27 0 9.0

Shelton, Oakwd 11 27 0 2.5

Fisher, Unity 13 25 0 1.9

Schunke, M/CP 46 24 1 0.5

Walters, STM 8 24 0 3.0

Bishop, TrCnty 4 22 0 5.5

Doran, Centen 4 22 0 5.5

Henson, TrCnty 3 22 0 7.3

Reynolds, Clint 7 22 0 3.1

Romack, SltFrk 7 21 0 3.0

Stevenson, STM 5 21 0 4.2



PASSING

Player, School ATT COMP INT YRDS TD

Hanson, Mont 143 99 4 1700 21

Ulrey, A-O 154 105 1 1439 22

C. Baker, VG/H 205 103 14 1360 12

Fletcher, Watsk 154 84 9 1164 12

D. Coplea, PBL 111 67 6 1037 14

Gard, HASAAP 193 85 11 1027 8

0Kyburz, Urbana 205 95 12 921 5

Q. Smith, Danvl 88 46 4 905 11

Comet, Centen 111 68 4 874 10

Tuttle, SOV 96 51 8 853 11

Printz, PrCntrl 99 50 5 774 6

D. Campell, TrCnty 136 62 7 768 5

K. Williams, Tuscl 110 60 2 712 10

T. Winters, CG/B 83 43 2 679 4

M. Wright, SJ-O 94 49 8 657 7

Hathaway, Westvl 62 38 0 647 8

Strader, Arcola 53 35 3 636 4

Heaton, Centrl 43 29 0 578 7

C. Thomas, M-S 90 37 5 554 5

D.Lee, STM 76 35 3 537 10

B. Burk, Fisher 103 40 1 509 5

Cohan, ALAH 115 44 4 476 4

W. Edwards, B-H 37 18 4 463 8

Griffin, Clint 100 46 9 446 7

Migut, Unity 58 29 6 441 7

Schunke, IWest 59 24 3 396 2

Hall, Rantl 88 34 5 317 0

Fauver, SltFrk 60 22 1 307 3

K. Allen, GCMS 47 23 0 304 2

Stillman, Centrl 30 16 0 278 4

Harlin, SOV 57 24 4 274 2

Vinson, Oakwd 33 18 4 251 4

Barnard, Unity 33 18 0 248 6

Schunke, M/CP 35 10 6 192 1

Egan, LeRoy 34 12 2 169 1

May, Fisher 37 16 0 157 0

Snyder, Mont 16 10 0 144 2

Thomas, Centen 2 2 0 119 2

Miebach, Unity 7 5 0 118 1

Chew, SltFrk 16 7 1 116 1

Hinchman, G-RF 19 6 0 110 0

Dula, Fisher 7 5 0 109 2

Kelly, Ridg/Lex 27 8 5 108 3

McMahon, Centrl 7 4 2 105 3

Lindgren, Centen 39 15 1 92 1

Q. White, Oakwd 13 7 1 82 1

Champagne, VG/H 9 5 1 69 1

D. Lappin, G-RF 8 4 0 63 0

C. Davis, STM 11 5 2 51 0

Grohler, CG/B 4 3 0 44 0

Arford, B-H 2 1 0 37 0

D. Burk, Fisher 7 4 0 34 0

Campbell, G-RF 19 4 2 34 0

Sluder, Tuscl 15 5 0 33 0

L. Winter, Clint 1 1 0 32 1

Emmerd, M-S 1 1 0 31 1

Thompson, Centrl 1 1 0 26 0



RECEIVING

Player, School Rec Yrds TD

N. Graham, Mont 44 775 12

Bradford, A-O 29 574 7

Bishop, TrCnty 43 545 4

Beesley, Centrl 20 526 7

Mohr, VG/H 27 508 2

Florey, Mont 26 495 8

H. Lee, Watsk 20 483 5

Zenner, PBL 36 480 7

Farris, SOV 28 472 8

Kelley, Danvl 22 470 8

Haltom, A-O 29 446 9

Kinkade, PrCntrl 21 398 2

Eshleman, PBL 20 392 4

Alvis, VG/H 26 369 4

Castonguay, Watsk 28 369 2

Simpson, Centen 22 368 5

Catron, HASAAP 20 356 4

Shonkwiler, Unity 13 340 5

Watkins, Fisher 25 335 1

A. Davis, Urbana 20 327 3

J. Dawson, Mont 15 310 1

J. Johnson, M-S 10 304 3

Hendricks, CG/B 18 298 3

Crafton, VG/H 17 270 4

Cobb, Danvl 11 256 2

Hoel, Tuscl 19 245 4

Whitted, Clint 17 243 3

Urso, Oakwd 18 240 5

Carter, Urbana 26 239 2

C. Davis, STM 7 224 7

Cortez, Arcola 13 216 1

Funk, HASAAP 12 212 0

Lamb, STM 16 209 1

Ke. Williams, Rantl 17 209 0

Mendoza, Arcola 8 202 2

Simmons, M-S 9 199 3

Shumaker, PrCntrl 19 195 1

Sharick, Centrl 15 192 3

Moreman, B-H 7 185 3

Roberts-Thomas, Centen 9 185 4

Jefferson, Westvl 8 183 3

Norman, A-O 16 183 6

Bowman, SOV 11 182 1

Stricklett, Westvl 10 181 3

Cothron, Tuscl 11 173 3

Stillman, Centrl 10 173 2

Carter-Grady, Urbana 16 171 0

Gaytan, IWest 12 163 0

Jo. Williams, Centen 8 162 1

L. Winter, Clint 12 161 1

Jaskula, Watsk 18 156 3

Wells, ALAH 15 154 2

Dable, SJ-O 8 145 1

Mammem, STM 14 137 1

Coon, SJ-O 9 136 2

Hill, SOV 7 134 2

Conn, HASAAP 15 132 2

Gifford, A-O 13 132 1

Vanausdoll, ALAH 12 131 1

Kitchens, B-H 5 130 2

Baillie, GCMS 5 128 1

Winland, G-RF 5 127 1

Hospelhorn, Clint 3 126 2

T. Lappin, B-H 4 126 2

Tyl. Martin, Fisher 6 125 0

K. Burke, Fisher 7 122 3

Stevens, Unity 9 118 3

James, Centen 10 117 1

Bradd, Mont 8 114 1

T. Burton, Centen 11 114 1

Vollmer, VG/H 17 112 1

Lipscomb, Urbana 26 111 0

Larkin, HASAAP 10 101 2

Stevens, M/CP 4 100 1

Reno, Unity 9 99 2

Fritz, SJ-O 6 98 0

A. Day, ALAH 9 97 0

Decker, Unity 5 96 2

Guffey, CG/B 7 95 0

Shanks, VG/H 9 95 0

Muller, PBL 4 94 1

Nicholas, Westvl 6 93 1

McMasters, SltFrk 5 91 0

Fauver, SltFrk 4 88 1

Britton, SOV 9 87 0

Bowman, SJ-O 11 86 1

Strohl, PrCntrl 4 86 1

Robinson, A-O 8 85 2

An. Colunga, HASAAP 7 83 0

Beasley, Danvl 6 82 0

Cann, M/CP 4 81 0

Purvis, Fisher 5 81 0

Billingsley, Oakwd 6 80 1

Scott, Clint 2 80 1

Tackitt, Tuscl 8 80 0

Connor, IWest 3 78 1

Hackman, SltFrk 4 76 0

Henson, TrCnty 10 75 1

Barnard, Unity 6 74 2

Mboyo, Urbana 6 73 0

Meeker, SJ-O 6 72 2

Price, IWest 5 71 1

Schmitt, GCMS 6 70 1

Noe, LeRoy 6 69 0

Isaac, Clint 4 68 1

Mathews, Fisher 7 68 0

Leever, M-S 4 66 0

McTaggart, Watsk 7 66 1

McDermith, CG/B 2 65 1

Mariage-Tucker, Westvl 4 62 0

Hicks, Fisher 12 59 3

Sutton, TrCnty 2 59 0

Grunloh, Ridg/Lex 2 58 1

Branigin, SltFrk 3 56 2

Clark, IWest 2 56 0

Myers, ALAH 4 56 1

Keske, TrCnty 5 55 0

Severado, Westvl 4 55 1

Heath, Tuscl 6 54 1

Erickson, Tuscl 5 53 1

Veldman, M-S 7 53 0

Bundy, Mont 6 52 0

Conner, CG/B 6 52 0

Kaiser, Unity 2 52 0

Nichols, SOV 5 52 0

Shook, CG/B 4 51 0

Hubbard, SltFrk 8 50 1

Ja. Williams, Centen 4 50 0

D. Graham, Mont 3 49 0

Haake, SJ-O 2 48 1

I. Parker, Danvl 3 48 0

Roberts, Arcola 6 48 0

Conrad, G-RF 5 47 0

Doran, Centen 2 47 1

Heaton, Centrl 1 47 0

McNutt, GCMS 6 46 0

Pierce, Tuscl 5 46 1

Tranel, SJ-O 4 46 0

Kibler, Tuscl 2 45 0

Castongue, Danvl 2 44 1

C. Moore, HASAAP 13 44 0

Black, HASAAP 5 43 0

Prater, Westvl 2 43 0

Kesterson, SOV 1 40 1

Grohler, CG/B 5 39 0

Hoselton, PrCntrl 3 39 0

Hardman, Ridg/Lex 3 38 1

Bennett, LeRoy 3 36 0

Hyde, Unity 2 36 1

Chew, SltFrk 1 35 0

Hortin, Tuscl 6 34 0

A. Allen, GCMS 2 32 0

Mitchell, M-S 2 32 0

P. Rigsby, PrCntrl 1 32 0

Thomas, Mont 4 32 0

Bernius, ALAH 2 31 0

J. Baxter, G-RF 2 30 0

S. Crane, Arcola 2 30 0

Mance, HASAAP 2 30 0

Pickens, Watsk 2 30 0

Thorne, IWest 2 28 0

Downs, Watsk 4 27 1

Hagen, Watsk 3 27 0

A. Burton, PrCntrl 2 24 1

Morgan, LeRoy 1 24 0

Peterson, A-O 5 24 2

Cooley, Clint 2 23 0

Eckstein, Unity 2 23 0

Layfield, CG/B 4 23 0

Savage, B-H 1 23 0

Cook, SJ-O 2 22 0

Crain, Westvl 1 22 0

Phillips, LeRoy 1 22 0

Rund, Arcola 1 22 0

Arford, B-H 1 21 1

Conner, TrCnty 2 20 0

Hinchman, G-RF 2 20 0

Hubbard, SOV 3 20 1

Meade, SltFrk 2 20 0

Menezes, CG/B 2 20 0

Salinas, Arcola 4 20 1

Hannagan, HASAAP 1 19 0

Freehill, GCMS 1 18 0

Hastings, Tuscl 2 18 0

Nava, LeRoy 1 18 1

Rose, SOV 3 18 2

Kirts, M-S 1 16 0

Mah. Stanley, A-O 2 16 1

Akins, B-H 1 15 0

Lewis, TrCnty 1 15 0

Thompson, Centrl 2 15 0

E. Wilson, VG/H 1 15 1

Goddard, Centen 1 14 0

J. Parker, Centrl 1 14 0

Settereahl, SJ-O 1 14 1

C. Hall, Centen 3 13 0

W. Wilson, VG/H 1 13 0

Mal. Stanley, A-O 3 12 0

Ecker, PBL 1 11 0

Lieb, Mont 1 11 0

L. Rodriguez, PBL 2 11 0

Hummel, STM 1 10 1

Parks, Unity 3 10 1



SCORING

Player, School TD 1EP 2EP FG TP

Kitchens, B-H 18 0 4 0 116

K. Williams, Tuscl 17 0 0 0 102

Q. Smith, Danvl 16 0 1 0 98

Fauver, SltFrk 14 0 0 0 84

N. Graham, Mont 13 0 0 0 78

McNutt, GCMS 12 0 0 0 72

Severado, Westvl 12 0 0 0 72

Eckstein, Unity 11 0 0 0 66

Grohler, CG/B 10 0 3 0 66

Hoel, Tuscl 11 0 0 0 66

Haltom, A-O 9 0 6 0 66

Vollmer, VG/H 10 0 2 0 64

Beesley, Centrl 10 0 0 0 60

Colvin, SJ-O 9 0 3 0 60

Florey, Mont 9 0 3 0 60

Fritz, SJ-O 9 0 3 0 60

J. Parker, Centrl 10 0 0 0 60

Fletcher, Watsk 9 1 1 0 57

Connor, IWest 9 0 1 0 56

C. Davis, STM 8 8 0 0 56

Bradford, A-O 8 0 3 0 54

Kelley, Danvl 9 0 0 0 54

Migut, Unity 9 0 0 0 54

Strader, Arcola 9 0 0 0 54

Bolton, Oakwd 8 0 2 0 52

Skiles, TrCnty 8 2 1 0 52

Crabb, PBL 8 0 1 0 50

Farris, SOV 8 0 1 0 50

James, Centen 8 0 1 0 50

Kinkade, PrCntrl 8 0 1 0 50

Lahey, B-H 8 0 1 0 50

Peterson, A-O 7 0 4 0 50

Griffin, Danvl 0 40 0 3 49

Hanson, Mont 8 0 0 0 48

Nicholas, Westvl 8 0 0 0 48

Trantina, GCMS 8 0 0 0 48

Kresin, Tuscl 0 37 0 3 46

H. Lee, Watsk 7 0 2 0 46

Mah. Stanley, A-O 7 0 1 0 44

Vanusdoll, ALAH 7 0 1 0 44

Zenner, PBL 7 0 1 0 44

Bulington, LeRoy 6 0 3 0 42

Noel, Westvl 7 0 0 0 42

Crafton, VG/H 5 0 4 0 38

Norman, A-O 6 0 1 0 38

Tuttle, SOV 5 8 0 0 38

Cooley, Clint 6 0 0 0 36

Daubaris, Danvl 6 0 0 0 36

Mendoza, Arcola 6 0 0 0 36

Meeker, SJ-O 6 0 0 0 36

Mohr, VG/H 5 0 3 0 36

Nichols, SOV 6 0 0 0 36

Whitted, Clint 6 0 0 0 36

Campbell, G-RF 5 0 2 0 34

Lamb, STM 5 0 2 0 34

Litherland, LeRoy 5 0 2 0 34

Urso, Oakwd 5 0 2 0 34

Downs, Watsk 4 9 0 0 33

Eshleman, PBL 5 0 1 0 32

Simpson, Centen 5 0 1 0 32

Carter, Urbana 5 0 0 0 30

Crowley, M-S 5 0 0 0 30

Lieb, Mont 5 0 0 0 30

Moreman, B-H 5 0 0 0 30

Printz, PrCntrl 5 0 0 0 30

J. Reed, Danvl 5 0 0 0 30

Salinas, Arcola 5 0 0 0 30

Shomkwiler, Unity 5 0 0 0 30

Singleton, Mont 0 27 0 1 30

Sluder, Tuscl 5 0 0 0 30

Stillman, Centrl 5 0 0 0 30

Chalifoux, Centrl 0 26 0 1 29

Klein, Centen 0 17 0 4 29

Barnard, Unity 3 10 0 0 28

Bennett, LeRoy 4 0 2 0 28

W. Edwards, B-H 4 0 2 0 28

Freehill, GCMS 0 22 0 2 28

Pierce, Westvl 0 24 0 1 27

Alvis, VG/H 4 0 1 0 26

D. Coplea, PBL 4 0 1 0 26

D. Lee, STM 4 0 1 0 26

Stevens, M/CP 4 0 1 0 26

Higgins, Ridg/Lex 0 10 0 5 25

Bishop, TrCnty 4 0 0 0 24

Catron, HASAAP 4 0 0 0 24

J. Dawson, Mont 3 0 3 0 24

Gaytan, IWest 3 0 3 0 24

Griffin, Clint 4 0 0 0 24

Heaton, Centrl 4 0 0 0 24

Hughes, SltFrk 4 0 0 0 24

Larkin, HASAAP 4 0 0 0 24

Muller, PBL 4 0 0 0 24

Noggle, G-RF 3 0 3 0 24

Rbert-Thmas, Centen 4 0 0 0 24

D. Akins, B-H 3 0 2 0 22

Gard, HASAAP 3 0 2 0 22

Lipscomb, Urbana 3 0 2 0 22

Smiley, Oakwd 3 0 2 0 22

Bowman, SJ-O 3 0 1 0 20

A. Davis, Urbana 3 0 1 0 20

Hendricks, CG/B 3 0 1 0 20

Hicks, Fisher 3 0 1 0 20

Humes, PBL 0 20 0 0 20

Jaskula, Watsk 3 0 1 0 20

Noe, LeRoy 3 0 1 0 20

K. Burke, Fisher 3 0 0 0 18

Cortez, Arcola 3 0 0 0 18

Cothron, Tuscl 3 0 0 0 18

Grunloh, Ridg/Lex 3 0 0 0 18

Hall, Rantl 3 0 0 0 18

Hubbard, SOV 3 0 0 0 18

Isaac, Clint 3 0 0 0 18

Jefferson, Westvl 3 0 0 0 18

J. Johnson, M-S 3 0 0 0 18

Kelly, Ridg/Lex 3 0 0 0 18

T. Lappin, B-H 3 0 0 0 18

D. Morgan, M/CP 3 0 0 0 18

Pierce, Tuscl 3 0 0 0 18

Sharick, Centrl 3 0 0 0 18

Simmons, M-S 3 0 0 0 18

Stevens, Unity 3 0 0 0 18

Strader, Arccola 3 0 0 0 18

Stricklett, Westvl 3 0 0 0 18

Thorne, IWest 2 0 3 0 18

Ulrey, A-O 1 0 6 0 18

Wells, ALAH 3 0 0 0 18

LaBaw, SltFrk 0 17 0 0 17

Coon, SJ-O 2 0 2 0 16

A. Day, ALAH 2 0 2 0 16

Gifford, A-O 1 0 5 0 16

Hopkins, Arcola 2 0 2 0 16

Robinson, A-O 2 0 2 0 16

Watson, B-H 0 15 0 0 15

Burwell, VG/H 2 0 1 0 14

Cohan, ALAH 2 0 1 0 14

Conn, HASAAP 2 0 1 0 14

Harman, Mont 2 0 1 0 14

Myers, ALAH 2 0 1 0 14

Phillips, LeRoy 2 0 1 0 14

Snyder, Mont 2 0 1 0 14

Benton, Ridg/Lex 2 0 0 0 12

Branigan, SltFrk 2 0 0 0 12

Castonguay, Watsk 2 0 0 0 12

Cobb, Danvl 2 0 0 0 12

Daebelliehn, M-S 2 0 0 0 12

Decker, Unity 2 0 0 0 12

Heisler, PBL 2 0 0 0 12

Hill, SOV 2 0 0 0 12

Horsch, Fisher 2 0 0 0 12

Hospelhorn, Clint 2 0 0 0 12

Jones, PBL 2 0 0 0 12

Keske, TrCnty 2 0 0 0 12

D. Lappin, G-RF 2 0 0 0 12

Mammen, STM 1 0 3 0 12

Pippin, PBL 2 0 0 0 12

Bra. Roeder, STM 2 0 0 0 12

Snyder, PBL 2 0 0 0 12

Traxler, Unity 2 0 0 0 12

Watkins, Fisher 2 0 0 0 12

Jo. Williams, Centen 2 0 0 0 12

C. Wilson, Danvl 2 0 0 0 12

K. Winter, Clint 2 0 0 0 12

L. Winter, Clint 2 0 0 0 12

Wright, Westvl 2 0 0 0 12

Dable, SJ-O 1 5 0 0 11

C. Baker, VG/H 1 0 2 0 10

S. Dailey, G-RF 1 0 2 0 10

Haake, SJ-O 1 0 2 0 10

Reetz, M/CP 1 0 2 0 10



INTERCEPTIONS

Player, School INT

Fauver, SltFrk 7

Hoel, Tuscl 4

J. Johnson, M-S 4

Stillman, Centrl 4

Bundy, Mont 3

Campbell, G-RF 3

D. Graham, Mont 3

Harman, Mont 3

Heath, Tuscl 3

Isaac, Clint 3

D. Lee, STM 3

Pound, PBL 3

Sementi, Tuscl 3

Q. Smith, Danvl 3

Strader, Arcola 3

W. White, Ridg/Lex 3

Benton, Ridg/Lex 2

Bradford, A-O 2

C. Davis, STM 2

Dawson, Mont 2

A. Day, ALAH 2

Greene, Urbana 2

Kinkade, PrCntrl 2

McMasters, SltFrk 2

Moreman, B-H 2

Phillips, LeRoy 2

Prather, Westvl 2

Schmitt, GCMS 2

Severado, Westvl 2

Spillers, Oakwd 2

Vanausdoll, ALAH 2



TACKLING

Player, School Solo Asst Total

Fox, Urbana 45 57 102

Beesley, Centrl 26 71 97

Whitted, Clint 24 68 92

Webb, A-O 32 56 88

Richard, STM 26 58 84

Harman, Mont 29 53 82

Hackman, SltFrk 34 47 81

Thompson, Centrl 21 60 81

A. Day, ALAH 58 22 80

Thorne, IWest 27 49 76

Driver, Danvl 47 27 74

Gaytan, IWest 32 38 70

Schunke, IWest 37 33 70

Bagnell, LeRoy 13 56 69

Ad. Colunga, HASAAP 14 55 69

LaMont, LeRoy 20 49 69

Castognue, Danvl 39 29 68

Baillie, GCMS 13 54 67

Mal. Stanley, A-O 26 40 66

C. Miller, B-H 37 28 65

Bra. Roeder, STM 29 36 65

Shook, CG/B 16 49 65

Freehill, GCMS 8 56 64

Hubbard, SOV 13 51 64

Bry. Roeder, STM 26 38 64

Horsch, Fisher 43 20 63

Larimore, ALAH 33 30 63

McCurry, IWest 20 40 60

Mullis, LeRoy 1 59 60

Noel, Westvl 28 32 60

Traxler, Unity 36 24 60

Stevens, M/CP 24 35 59

Linares, HASAAP 14 44 58

Mariage-Tucker, Westvl 29 28 57

Polson, PBL 13 44 57

Myers, ALAH 37 19 56

Montgomery, Unity 32 23 55

Spence, Mont 17 38 55

Vanausdoll, ALAH 37 18 55

Branigan, SltFrk 35 19 54

Crowley, M-S 33 21 54

L. Davis, GCMS 10 44 54

Hall, Rantl 33 21 54

T. Walker, CG/B 29 25 54

Webber, Centrl 15 39 54

Garard, GCMS 12 41 53

Orwick, VG/H 18 35 53

Trantina, GCMS 15 37 52

Mammen, STM 20 31 51

Keske, TrCnty 13 37 50

Kitchens, B-H 32 18 50

Maatuka, Centrl 10 40 50

Mboyo, Urbana 17 33 50

Smock, STM 11 39 50

Still, Arcola 30 20 50

Mohr, VG/H 23 26 49

Robertson, Rantl 22 27 49

Rumsey, Urbana 17 32 49

Hinders, STM 6 42 48

Williams, A-O 22 26 48

Bulington, LeRoy 11 36 47

Henricks, CG/B 10 37 47

Miebach, Unity 20 27 47

Parks, Unity 19 28 47

Phelps, Oakwd 28 19 47

An. Colunga, HASAAP 14 32 46

Conn, HASAAP 12 34 46

Daebelliehn, M-S 28 18 46

Greene, Urbana 13 33 46

Roberts, M-S 19 27 46

Carson, Clint 19 26 45

Menezes, CG/B 27 18 45

Tate, SltFrk 13 32 45

Toth, Westvl 24 21 45

Tuebner, A-O 15 30 45

Love, Centrl 6 38 44

Morrison, A-O 12 32 44

Prater, Westvl 16 28 44

Purdy, B-H 14 30 44

Severado, Westvl 31 13 44

Conaty, LeRoy 3 40 43

Lahey, B-H 22 21 43

Noe, LeRoy 15 28 43

Rose, SOV 7 36 43

Wahls, GCMS 7 36 43

E. Williams, Centen 36 7 43

Bone, SOV 6 37 42

Camfield, A-O 12 30 42

Grohler, CG/B 20 22 42

Henson, TrCnty 14 28 42

James, Centrl 12 30 42

Miles, A-O 18 24 42

Badgett, VG/H 16 25 41

Hale, SJ-O 16 25 41

Kindurys, LeRoy 1 40 41

Reed, IWest 8 33 41

Shanks, VG/H 9 32 41

Hughes, SltFrk 15 25 40

Makemson, B-H 23 17 40

Moreman, B-H 11 29 40

Pippin, PBL 22 18 40

Price, IWest 13 27 40

Ke. Williams, Rantl 23 17 40

Emmerd, M-S 22 17 39

Erickson, Tuscl 20 19 39

Bleich, GCMS 9 29 38

Bolton, Oakwd 26 12 38

Crawford-Lazdins, Urbana 19 19 38

Finney, B-H 22 16 38

Goddard, Centen 30 8 38

Mayfield, Danvl 19 19 38

Nava, LeRoy 18 20 38

Pantier, Arcola 22 16 38

Reetz, M/CP 8 30 38

Wolf, VG/H 12 26 38

C. Dailey, G-RF 15 22 37

Heath, Tuscl 21 16 37

Litherland, LeRoy 7 30 37

Marshall, Urbana 9 28 37

Pittman, Danvl 18 19 37

C. Zook, Fisher 25 12 37

W. Edwards, B-H 20 16 36

Fauver, SltFrk 26 10 36

Greenwood, CG/B 13 23 36

Purvis, Fisher 32 4 36

Fletcher, Watsk 25 10 35

Hagen, Watsk 21 14 35

Hill, SOV 7 28 35

Hubbard, SltFrk 17 18 35

Z. Spencer, Unity 18 17 35

Grove, M-S 20 14 34

D. Lappin, G-RF 28 6 34

Miller, Tuscl 24 10 34

Snyder, PBL 9 25 34

Varvel, Oakwd 21 13 34

Austin, Mont 9 24 33

Bevill, TrCnty 14 19 33

Bishop, TrCnty 10 23 33

Harrison, HASAAP 13 20 33

Karr, Clint 10 23 33

Lamb, STM 14 19 33

Vonlanken, Tuscl 12 21 33

Bucholz, VG/H 9 23 32

Daubaris, Danvl 22 10 32

Golden, B-H 8 24 32

Guffey, CG/B 19 13 32

Haltom, A-O 19 13 32

Lorenzen, G-RF 19 13 32

Tweedy, TrCnty 6 26 32

Workman, GCMS 3 29 32

Claire, Watsk 22 9 31

C. Colunga, HASAAP 12 19 31

Cox, TrCnty 13 18 31

T. Davis, Watsk 25 6 31

J. Dawson, Mont 19 12 31

Dudley, G-RF 25 6 31

Duzan, ALAH 22 9 31

Hanes, Clint 7 24 31

Z. Hall, Urbana 10 21 31

Hammer, Clint 8 23 31

Netzband, Watsk 23 8 31

Jo. Williams, Centen 27 4 31

Yates, Danvl 15 16 31

M. Brown, Centen 25 5 30

Coleman, Danvl 16 14 30

H, Lee, Watsk 19 11 30

Lienhart, Mont 12 18 30

Tyl, Martin, Fisher 25 5 30

McNutt, GCMS 5 25 30

Shobe, Clint 5 25 30

Thorson, Unity 8 22 30

Bennett, LeRoy 11 18 29

H, Dawson, Mont 8 21 29

Ta. Kirts, M-S 25 4 29

Noggle, G-RF 11 18 29

Wessels, M/CP 5 24 29

Ajster, Oakwd 16 12 28

Cottrell, Westvl 10 18 28

H. Day, ALAH 14 14 28

Fink, IWest 11 17 28

Hayden, Clint 7 21 28

Jackson, A-O 12 16 28

Merryman, SOV 1 27 28

Phillips, LeRoy 3 25 28

Powell, M-S 17 11 28

S. Rodgriguez, PBL 16 12 28

Steward, SltFrk 14 14 28

Sublon, Fisher 22 6 28

Todd, SOV 4 24 28

VonBehrens, TrCnty 13 15 28

Woolridge, LeRoy 4 24 28

A. Allen, GCMS 5 22 27

Cooper, Unity 16 11 27

Foster, Fisher 22 5 27

D.Graham, Mont 7 20 27

Otto, ALAH 14 13 27

Timmons, PBL 9 18 27

Alvis, VG/H 19 7 26

Arford, B-H 13 13 26

Bundy, Mont 8 18 26

Ka. Byard, Arcola 10 16 26

Cann, M/CP 13 13 26

Donnals, Tuscl 12 14 26

Hawkins, SJ-O 12 14 26

Keel, Urbana 11 15 26

McTaggart, Watsk 22 4 26

C. Moore, HASAAP 5 21 26

Patterson, VG/H 11 15 26

Rund, Arcola 13 13 26

Sementi, Tuscl 14 12 26

Shelton, Oakwd 12 14 26

B. Smith, Mont 5 21 26

T. Taylor, M-S 14 12 26

K. Williams, Tuscl 15 11 26

Wimmer, SJ-O 11 15 26

D. Akins, B-H 11 14 25

J. Brown, G-RF 16 9 25

Gunn, Centrl 3 22 25

Hannagan, HASAAP 7 18 25

Johnson, Fisher 17 8 25

T. Lappin, B-H 17 8 25

Layfield, CG/B 10 15 25

Mascari, B-H 10 15 25

Mosier, G-RF 12 13 25

Seip, Tuscl 15 10 25

Q. Smith, Danvl 15 10 25

Strader, Arcola 13 12 25

Wells, ALAH 17 8 25

Wileave, Mont 5 20 25



Note: Individuals not updated and teams not represented are those whose coaches did not submit information. Questions? Email Bob Jones at bjones@news-gazette.com.