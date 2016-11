Area prep football leaders: Week of Nov. 7

RUSHING

Player, School Att Yrds TD AVG

Kitchens, B-H 161 1860 22 11.5

Grohler, CG/B 219 1655 15 7.6

Bolton, Oakwd 250 1438 13 538

Migut, Unity 117 1278 17 10.9

K. Williams, Tuscl 196 1276 27 6.5

Fauver, SltFrk 177 1275 19 7.2

Crabb, PBL 199 1246 14 6.3

McNutt, GCMS 163 1235 21 8.1

Strader, Arcola 161 1162 10 7.2

Bulington, LeRoy 164 1138 15 6.9

Eckstein, Unity 185 1103 13 6.0

Connor, IWest 170 1079 10 6.3

Skiles, TrCnty 216 1043 11 4.8

Severado, Westvl 142 1042 14 7.3

J. Reed, Danvl 150 994 11 6.6

J. Parker, Centrl 115 988 11 8.6

Q. Smith, Danvl 184 986 21 5.4

Fritz, SJ-O 155 982 5 6.3

Lieb, Mont 118 927 13 7.9

D. Akins, B-H 113 892 9 7.8

Cooley, Clint 123 828 10 6.7

Bra. Roeder, STM 134 799 5 5.9

Lahey, B-H 101 798 10 7.9

James, Centen 116 748 7 6.4

Colvin, SJ-O 126 693 2 5.5

Nicholas, Westvl 72 692 10 9.6

Daubaris, Danvl 102 681 7 6.7

Mendoza, Arcola 97 645 7 6.6

Peterson, A-O 113 637 7 5.6

Crowley, M-S 130 636 5 4.9

J. Taylor, M/CP 116 636 2 5.5

Hanson, Mont 93 634 10 6.8

D. Lee, STM 87 634 9 7.2

M.Kerns, PrCntrl 123 627 3 4.4

Trantina, GCMS 116 615 11 5.3

Volmer, VG/H 76 615 9 8.1

D. Coplea, PBL 114 609 7 5.3

Hughes, SltFrk 139 608 6 4.4

Hardman, Ridg/Lex 152 607 1 4.0

Printz, PrCntrl 137 568 6 4.1

Smiley, Oakwd 104 540 4 5.2

Leever, M-S 133 525 3 3.9

Stevens, M/CP 81 506 3 6.2

Fletcher, Watsk 135 501 11 3.7

Campbell, G-RF 65 488 5 7.5

Vanausdoll, ALAH 71 458 6 6.5

Nichols, SOV 83 452 6 5.5

Bennett, LeRoy 43 450 7 10.5

Mah. Stanley, A-O 33 443 7 13.4

Ulrey, A-O 100 440 6 4.4

Benton, Ridg/Lex 42 413 2 9.8

Thorne, IWest 77 398 4 5.2

Larkin, HASAAP 77 397 5 5.2

Sluder, Tuscl 57 390 8 6.8

Menezes, CG/B 44 383 5 8.7

Tuttle, SOV 75 379 5 5.1

Downs, Watsk 89 373 3 4.2

Salinas, Arcola 31 359 4 11.6

Litherland, LeRoy 73 343 7 4.7-

Myers, ALAH 68 334 2 4.9

Muller, PBL 58 332 4 5.7

Hortin, Tuscl 43 326 4 7.6

A. Phillips, LeRoy 65 321 2 4.9

Murray, Ridg/Lex 60 314 1 5.2

Meeker, SJ-O 45 312 0 6.9

Erickson, Tuscl 46 311 4 6.8

Beesley, Centrl 26 309 3 11.9

Grunloh, Ridg/Lex 59 304 2 5.2

Lipscomb, Urbana 74 303 3 4.1

Bry. Roeder, STM 45 302 1 6.7

D. Hubbard, SOV 36 295 2 8.2

Kinkade, PrCntrl 63 281 6 4.5

Noe, LeRoy 47 260 3 5.5

Ellis, Watsk 50 251 1 5.0

Bowman, SOV 42 243 1 5.8

Robertson. Rantl 62 240 0 3.9

Griffin, Clint 93 238 4 2.6

Horsch, Fisher 86 235 2 2.7

Clark, Centrl 44 234 1 5.3

Mariage-Tucker, Westvl 29 222 2 7.7

Noggle, G-RF 64 207 2 3.2

Mal, Stanley, A-O 12 199 1 16.6

Jones, PBL 30 197 3 6.6

Lamb, STM 17 193 3 11.3

Rose, M/CP 38 190 1 5.0

Reetz, M/CP 39 185 1 4.7

Livingston, GCMS 29 184 1 6.3

Rund, Arcola 25 180 1 7.2

Cohan, ALAH 64 178 2 2.8

Mohr, VG/H 22 176 2 8.0

Badgett, VG/H 24 173 0 7.2

Arford, B-H 24 172 1 7.1

Barnard, Unity 22 171 3 7.8

Woods, Westvl 17 168 3 9.9

S. Dailey, G-RF 32 163 1 5.1

Hopkins, Arcola 28 157 2 5.6

March, VG/H 38 153 2 4.0

Gard, HASAAP 62 151 4 2.4

Cortez, Arcola 17 143 2 8.4

Keske, TrCnty 39 140 2 3.6

Veldman, M-S 37 137 1 3.7

W. Edwards, B-H 50 136 8 2.7

Milton, Centrl 16 136 1 7.7

Whitted, Clint 24 133 1 5.5

Noel, Westvl 26 131 6 5.0

Garrard, GCMS 15 125 4 8.3

Hoel, Tuscl 23 124 2 5.4

Gaytan, IWest 24 122 1 5.1

Thompson, Centrl 27 120 0 4.4

Wells, ALAH 18 116 2 6.4

Schunke, IWest 76 115 1 1.5

Zimmerman, PrCntrl 25 114 1 4.6

Jarling, Oakwd 27 113 0 4.2

Stillman, Centrl 19 111 2 5.8

Henrichs, IWest 21 110 0 5.2

C. Phillips, Urbana 9 109 2 12.1

Mak. Stanley, A-O 15 108 1 7.2

Snyder, Mont 22 107 3 4.9

K. Winter, Clint 24 105 2 4.4

Wright, Westvl 20 105 3 5.3

Irving, IWest 19 102 1 5.4

Watkins, Fisher 32 100 1 3.1

A. Day, ALAH 36 98 0 2.7

Daebelliehn, M-S 21 96 3 4.6

Traxler, Unity 18 95 2 5.3

Reedy, Mont 21 92 0 4.4

T. Winters, CG/B 39 92 1 2.4

Borden, Oakwd 30 90 0 3.0

Vilalva, Watsk 15 88 1 5.9

Cothron, Tuscl 13 87 0 6.7

Henson, TrCnty 10 87 1 8.7

Billingsley, Oakwd 8 86 0 10.8

Frerichs, SJ-O 25 85 0 3.4

Turner-Winston, Urb 28 84 1 2.9

Harman, Mont 20 83 2 4.2

Pierce, Tuscl 19 83 1 4.4

Urso, Oakwd 5 83 1 16.6

J. Akins, B-H 14 82 2 5.8

Carter, Urbana 28 82 1 2.9

Connor, CG/B 6 82 0 13.7

Hathaway, Westvl 29 82 2 2.8

C. Baker, VG/H 32 81 2 2.5

Bell, Rantl 12 81 1 6.8

H. Lee, Watsk 2 82 1 41.0

Jam. Williams, Centen 13 78 0 6.0

Carson, Clint 24 79 0 3.3

Snow, Westvl 16 76 0 4.8

Booker, Centrl 26 73 0 2.8

Kelly, Ridg/Lex 38 73 4 1.3

Harper, Rantl 38 71 0 1.9

D. Lappin, G-RF 35 71 2 2.1

Heisler, PBL 17 70 2 4.1

Branigan, SltFrk 11 64 0 5.8

D. Campbell, TrCnty 64 64 0 1.0

Florey, Mont 3 64 1 21.3

D. Morgan, M/CP 19 64 3 3.4

Conrad, G-RF 15 63 1 4.2

Little, Tuscl 17 63 1 3.7

Tackitt, Tuscl 7 63 2 9.0

E. Davis, Danvl 8 61 1 7.6

Hall, PrCntrl 12 60 2 5.0

Mance, HASAAP 14 59 1 4.2

Crain, PrCntrl 6 58 0 9.7

Jimenez, IWest 11 55 1 5.0

Dula, Fisher 20 54 0 2.7

T. Lappin, B-H 6 54 1 9.0

D. Edwards, Centrl 10 53 1 5.3

Schmitt, GCMS 9 49 1 5.4

B. White, SJ-O 7 48 0 6.9

Bowman, SJ-O 23 44 2 1.9

Conner, TrCnty 22 44 0 2.0

C. Davis, STM 10 43 0 4.3

Russell, Tuscl 7 43 1 6.1

Burks-Chavira, M-S 13 41 0 3.2

Greenwood, CG/B 10 41 1 4.1

Payne, Danvl 4 40 1 10.0

Prater, Westvl 4 40 0 10.0

Vazquez, Danvl 5 40 0 8.0

N. Graham, Mont 5 38 0 7.6

Hastings, Tuscl 5 38 0 7.6

Wilson, Fisher 16 38 0 2.4

Eshleman, PBL 4 36 1 9.0

L. Hall, Centen 12 34 0 2.8

Heaton, Centrl 10 34 4 3.4

McBride, Westvl 1 34 0 34.0

Meibach, Unity 6 34 0 5.7

Fisher, Unity 16 33 0 2.1

C. Wilson, Danvl 9 33 1 3.7

Shook, CG/B 6 32 0 5.3

Wrzosek, SltFrk 5 32 0 6.3

Chambers, Centen 3 31 0 10.3

Castonguay, Watsk 2 27 0 13.5

Price, VG/H 4 27 0 6.8

Shelton, Oakwd 11 27 0 2.5

Doran, Centen 4 26 0 6.5

B. Burk, Fisher 42 25 0 0.6

Phillips, Westvl 3 25 0 8.1

Bundy, Mont 3 24 1 8.0

Harlin, SOV 49 24 1 0.5

Walters, STM 8 24 0 3.0

Romack, SltFrk 7 23 0 3.3

Reynolds, Clint 7 22 0 3.1

Boothe, SltFrk 8 21 0 2.6

Stevenson, STM 5 21 0 4.2

Stitt, Westvl 3 21 0 7.0

Bishop, TrCnty 5 20 0 4.0

B. Smith, Mont 4 20 . 5.0

Snyder, PBL 9 19 2 2.1

Dubson, M-S 7 19 0 2.7

Wessels, M/CP 3 19 0 6.3

Blurton, HASAAP 1 18 18.0

Sharrick, Centrl 2 18 0 9.0

Shobe, Clint 4 18 0 4.5

Sutton, TrCnty 6 18 1 3.0

N. Allen, M/CP 3 17 0 5.7

Cooper, Mont 3 17 0 5.7

C. Kerns, PrCntrl 10 17 0 1.7

Kunsch, M/CP 2 17 1 8.5

Dy. Polson, PBL 3 17 1 5.7

Foellner, PBL 5 16 0 3.2

Hewerdine, PBL 2 16 0 8.0

Kelley, Danvl 2 16 0 8.0

Selsor, HASAAP 6 16 0 2.7

Burke, Westvl 1 15 1 15.0

Blair, Ridg/Lex 6 12 0 2.0

B. Johnson, Clint 1 12 0 12.0

Soderstrom, B-H 4 12 0 3.0

L. Winter, Clint 1 12 0 12.0

Fink, IWest 1 11 1 11.0

Moreman, B-H 1 12 1 12.0

L. Rodriguez, PBL 2 11 0 5.5

J. Brown, Mont 4 10 0 2.5

K. Burke, Fisher 2 10 0 5.0

Champagne, VG/H 7 10 0 1.4

C. Hall, Centen 2 10 0 5.0

Robinson, A-O 1 10 0 10.0

Swanson, SJ-O 5 10 0 2.0

Guffey, CG/B 2 9 0 4.5

L. Hubbard, SltFrk 16 9 0 0.6

Nakamura, HASAAP 3 9 0 3.0

Schultz, Tuscl 1 9 0 9.0

Bisby, TrCnty 1 8 0 8.0

Logan, A-O 4 8 0 2.0

Schum, M-S 9 8 0 0.9

Schunke, M/CP 58 8 2 0.1

Coetze, M-S 4 7 0 1.8

Irwin, M/CP 2 7 0 3.5

Jaskula, Watsk 3 7 0 2.1

McConskey, B-H 5 7 0 1.4

Morrison, A-O 2 7 0 3.5

Hannagan, HASAAP 5 6 0 1.3

Martinez, IWest 1 6 0 6.0

Carr, Mont 1 6 0 6.0

McTaggart, Watsk 2 6 0 3.0

Rucker, Clint 1 6 0 6.0

Brown, SltFrk 3 5 0 1.6

Finney, B-H 1 5 0 5.0

Makemson, B-H 1 5 0 5.0

Munoz, Westvl 3 5 0 1.6

Williams, A-O 2 5 0 2.5

Dyer, SOV 2 4 0 2.0

Goddard, Centen 4 4 0 1.0

Hansens, Fisher 4 4 0 1.0

Heuring, VG/H 1 0 0 0.0

Holt, SOV 2 4 0 2.0

Lober, M/CP 15 4 0 0.3

Bevill, TrCnty 1 3 0 3.0

Liestman, Fisher 3 3 0 1.0

Hoselton, PrCntrl 2 2 0 1.0

Heath, Tuscl 1 2 1 2.0

Koontz, Westv; 3 2 0 0.7

Carrell, Westvl 1 1 0 1.0

A. Davis, Urbana 1 1 0 1.0



PASSING

Player, School ATT CMP INT YDS TD

Hanson, Mont 256 182 6 2875 35

Ulrey, A-O 231 157 3 2099 33

Fletcher, Watsk 246 136 16 1946 19

C. Baker, VG/H 248 129 14 1722 17

D.Lee, STM 171 93 7 1587 19

Gard, HASAAP 241 113 12 1532 11

Q. Smith, Danvl 150 74 7 1484 18

D. Coplea, PBL 176 105 11 1467 21

K. Williams, Tuscl 176 105 5 1462 17

Comet, Centen 160 97 6 1267 15

Kyburz, Urbana 239 115 12 1123 7

M. Wright, SJ-O 155 83 13 1051 10

D. Campell, TrCnty 164 76 7 1023 8

C. Thomas, M-S 140 57 9 1014 8

Hathaway, Westvl 90 58 1 1011 15

Printz, PrCntrl 122 57 6 899 6

Strader, Arcola 78 52 6 879 10

Tuttle, SOV 96 51 8 853 11

T. Winters, CG/B 109 55 4 815 5

W. Edwards, B-H 67 32 4 780 10

Migut, Unity 97 56 6 772 14

Heaton, Centrl 61 38 0 750 11

Fauver, SltFrk 99 44 2 643 6

Barnard, Unity 67 35 1 577 7

Hall, Rantl 140 60 8 573 3

B. Burk, Fisher 114 44 8 540 6

Harlin, SOV 109 47 8 524 4

Cohan, ALAH 121 48 4 508 5

Schunke, IWest 67 28 4 480 2

K. Allen, GCMS 67 34 1 472 5

Griffin, Clint 113 49 10 466 7

Vinson, Oakwd 51 27 4 365 6

Schunke, M/CP 60 21 10 363 3

Stillman, Centrl 40 19 0 295 4

Egan, LeRoy 55 21 3 247 5

Kelly, Ridg/Lex 42 14 5 239 5

Snyder, Mont 19 12 0 184 3

Hinchman, G-RF 31 10 0 164 1

May, Fisher 37 16 0 157 0

Romack, SltFrk 12 8 2 125 2

Dula, Fisher 25 13 3 123 3

Thomas, Centen 2 2 0 119 2

Miebach, Unity 7 5 0 118 1

Chew, SltFrk 16 7 1 116 1

McMahon, Centrl 7 4 2 105 3

Sluder, Tuscl 20 9 0 99 0

Lindgren, Centen 46 18 1 95 2

C. Davis, STM 12 6 2 94 1

Vanausdoll, ALAH 27 9 0 93 0

Q. White, Oakwd 13 7 1 82 1

Champagne, VG/H 9 5 1 69 1

D. Lappin, G-RF 8 4 0 63 0

H. Lee, Watsk 3 1 0 50 0

Emmerd, M-S 2 2 0 47 1

McNutt, GCMS 1 1 0 45 0

Grohler, CG/B 4 3 0 44 0

Fritz, SJ-O 2 2 0 39 0

Arford, B-H 2 1 0 37 0

D. Burk, Fisher 7 4 0 34 0

Campbell, G-RF 19 4 2 34 0

L. Winter, Clint 1 1 0 32 1

Thompson, Centrl 1 1 0 26 0

Burke, Westvl 1 1 0 20 0

Hoselton, PrCntrl 6 1 1 19 0

Conrad, G-RF 1 1 0 18 1

Haake, SJ-O 1 1 0 14 1

Whitted, Clint 1 1 0 14 1

A. Brown, Rantl 2 1 1 13 0

Jones-Watkins, Fisher 1 1 0 12 0

Keske, TrCnty 6 2 1 12 0

Logan, A-O 5 4 0 11 0

Carter, Urbana 1 1 0 9 0

Quinn, Watsk 3 1 0 8 0

Guffey, CG/B 4 2 0 6 0

Castonguay, Watsk 1 1 0 5 0

E. Davis, Danvl 2 1 1 5 0



RECEIVING

Player, School Rec Yrds TD

N. Graham, Mont 68 1098 15

H. Lee, Watsk 37 893 9

Bradford, A-O 48 868 9

Florey, Mont 47 855 14

Kelley, Danvl 39 826 11

Bishop, TrCnty 49 657 5

C. Davis, STM 25 642 11

Mohr, VG/H 36 591 2

Zenner, PBL 48 590 10

Farris, SOV 38 588 9

Beesley, Centrl 21 574 8

Hoel, Tuscl 39 571 9

Eshleman, PBL 35 561 5

Simpson, Centen 32 558 8

Haltom, A-O 35 546 11

Catron, HASAAP 29 543 5

Castonguay, Watsk 39 528 3

Alvis, VG/H 33 519 7

J. Johnson, M-S 16 497 6

Lamb, STM 30 487 5

J. Dawson, Mont 27 483 2

Watkins, Fisher 30 400 3

Kinkade, PrCntrl 21 398 2

Shonkwiler, Unity 18 374 8

Mammem, STM 27 364 3

Hendricks, CG/B 22 351 3

Norman, A-O 33 343 6

Cobb, Danvl 16 335 3

Strickett, Westvl 17 335 7

A. Davis, Urbana 21 330 3

Cothron, Tuscl 19 326 5

Urso, Oakwd 24 320 6

Moreman, B-H 14 319 4

Stevens, Unity 22 309 5

Crafton, VG/H 20 307 5

Jaskula, Watsk 29 288 4

Schmitt, GCMS 9 275 3

Stillman, Centrl 15 270 2

Whitted, Clint 18 258 3

Ke. Williams, Rantl 21 258 1

Mendoza, Arcola 11 255 4

Coon, SJ-O 17 250 2

Larkin, HASAAP 15 251 2

Jefferson, Westvl 11 244 5

Simmons, M-S 12 244 3

C. Hyde, Unity 12 243 1

Carter-Grady, Urbana 24 240 2

Carter, Urbana 26 239 2

Sharick, Centrl 20 236 4

Dable, SJ-O 14 233 2

Shumaker, PrCntrl 21 222 1

Cortez, Arcola 13 216 2

Roberts-Thomas, Centen 11 214 4

Funk, HASAAP 12 212 0

Gifford, A-O 21 212 1

Reno, Unity 18 209 5

Bradd, Mont 17 207 1

Cann, M/CP 9 206 1

Wells, ALAH 19 200 2

Muller, PBL 12 198 2

Jo. Williams, Centen 10 195 2

Fauver, SltFrk 9 191 3

Bowman, SOV 12 187 1

Pierce, Tuscl 9 182 1

Vollmer, VG/H 20 179 2

McMasters, SltFrk 12 175 1

Jam. Williams, Centen 14 169 2

Bowman, SJ-O 19 167 2

Conn, HASAAP 19 164 2

Henson, TrCnty 16 164 3

Gaytan, IWest 12 163 0

Chew, SltFrk 9 161 0

Winland, G-RF 6 161 1

L. Winter, Clint 12 161 1

James, Centen 14 156 1

Nichols, SOV 14 149 1

Stevens, M/CP 10 146 2

Tyl. Martin, Fisher 8 141 0

Hospelhorn, Clint 4 140 4

T. Burton, Centen 14 139 1

Castongue, Danvl 5 135 3

Heath, Tuscl 14 135 1

Hill, SOV 7 134 2

Fritz, SJ-O 9 133 0

Meeker, SJ-O 11 133 2

Vanausdoll, ALAH 13 133 2

Lipscomb, Urbana 29 132 0

Kitchens, B-H 5 130 2

T. Lappin, B-H 4 126 2

K. Burke, Fisher 7 122 3

D. Thomas, Mont 11 122 1

Arford, B-H 4 121 2

Mariage-Tucker, Westvl 7 121 1

Peterson, A-O 12 121 3

Grunloh, Ridg/Lex 5 116 2

Britton, SOV 12 115 0

L. Hubbard, SltFrk 14 111 1

A. Day, ALAH 10 108 0

Hackman, SltFrk 5 108 1

Hicks, Fisher 18 108 3

Salinas, Arcola 10 107 2

Nicholas, Westvl 7 106 2

Black, HASAAP 8 105 1

Barnard, Unity 9 103 2

Bundy, Mont 12 103 2

Clark, IWest 4 103 0

Tackitt, Tuscl 10 102 0

Decker, Unity 6 101 2

Noe, LeRoy 9 101 1

Robinson, A-O 9 101 2

Strohl, PrCntrl 5 99 1

Eckstein, Unity 5 96 0

Guffey, CG/B 9 96 0

Shanks, VG/H 9 95 0

Billingsley, Oakwd 8 92 1

Harman, Mont 6 92 2

An. Colunga, HASAAP 8 91 0

Haake, SJ-O 7 91 1

Leever, M-S 8 91 0

Thompson, Urbana 4 90 0

Bennett, LeRoy 5 88 2

Hoselton, PrCntrl 4 88 0

Beasley, Danvl 6 82 0

McTaggart, Watsk 9 82 1

Purvis, Fisher 5 81 0

Scott, Clint 2 80 1

Roberts, Arcola 8 79 1

Severado, Westvl 7 79 1

Connor, IWest 3 78 1

Mance, HASAAP 4 75 1

McNutt, GCMS 8 75 0

Sumitt, STM 5 75 0

Conner, TrCnty 4 74 0

Kleinert, PBL 5 74 3

Mboyo, Urbana 8 73 0

S. Crane, Arcola 5 72 0

A. Phillips, LeRoy 3 71 1

Price, IWest 5 71 1

Kibler, Tuscl 4 70 0

Branigin, SltFrk 5 69 2

Pickens, Watsk 4 69 0

Isaac, Clint 4 68 1

Mathews, Fisher 7 68 0

Crain, Westvl 3 66 0

W. McDermith, CG/B 2 65 1

Bra. Roeder, STM 5 64 0

Thorne, IWest 4 65 0

Erickson, Tuscl 6 63 1

W, White, Ridg/Lex 3 62 3

Hardman, Ridg/Lex 5 61 1

C. Moore, HASAAP 16 60 0

Sutton, TrCnty 2 59 0

Cohan, ALAH 6 58 0

Layfield, CG/B 5 57 0

Veldman, M-S 8 57 0

Myers, ALAH 4 56 1

Keske, TrCnty 5 55 0

Thomas, VG/H 5 54 0

Akins, B-H 3 52 0

Conner, CG/B 6 52 0

Cook, SJ-O 3 52 1

Kaiser, Unity 2 52 0

Shook, CG/B 4 51 0

Doran, Centen 3 49 1

D. Graham, Mont 3 49 0

Hughes, SltFrk 2 49 1

Hastings, Tuscl 3 48 0

Menezes, CG/B 3 48 0

I. Parker, Danvl 3 48 0

A. Allen, GCMS 3 47 0

Conrad, G-RF 5 47 0

Heaton, Centrl 1 47 0

Mitchell, M-S 3 46 0

P. Rigsby, PrCntrl 2 46 0

Tranel, SJ-O 4 46 0

Baillie GCMS 1 45 0

Grohler, CG/B 7 44 0

Ellis, Watsk 7 43 0

Hagen, Watsk 6 43 0

Hillmann, M-S 5 43 0

Prater, Westvl 2 43 0

Rund, Arcola 4 43 1

Emmerd, M-S 1 42 0

Kesterson, SOV 1 40 1

Bernius, ALAH 3 39 0

Downs, Watsk 6 39 1

J. Baxter, G-RF 3 37 0

Bry, Roeder, STM 5 36 0

Hortin, Tuscl 6 34 0

J. Brown, Mont 1 30 1

Mah. Stanley, A-O 5 29 1

Purdy, B-H 1 25 0

A. Burton, PrCntrl 2 24 1

L. Hall, Centen 6 24 0

Lahey, B-H 1 24 0

Morgan, LeRoy 1 24 0

Smiley, Oakwd 2 24 0

Cooley, Clint 2 23 0

Savage, B-H 1 23 0

Schultz, Tuscl 2 23 0

Heisler, PBL 2 22 0

Pearl, Danvl 1 22 0

Weaver, Oakwd 2 22 0

Griffin, Danvl 1 20 1

Hinchman, G-RF 2 20 0

D. Hubbard, SOV 3 20 1

Meade, SltFrk 2 20 0

Hannagan, HASAAP 1 19 0

T. Johnson, Watsk 1 19 0

Freehill, GCMS 1 18 0

Nava, LeRoy 1 18 1

Rose, SOV 3 18 2

Coetzee, M-S 1 17 0

Campbell, G-RF 2 16 1

Parks, Unity 3 16 1

Kirts, M-S 1 16 0

Lewis, TrCnty 1 15 0

Thompson, Centrl 2 15 0

E. Wilson, VG/H 1 15 1

Goddard, Centen 1 14 0

J. Parker, Centrl 1 14 0

Settereahl, SJ-O 1 14 1

Craddock, Tuscl 1 13 0

W. Wilson, VG/H 1 13 0

Fox, Urbana 1 12 0

McDuffie, CG/B 2 12 0

Mal. Stanley, A-O 3 12 0

Ecker, PBL 1 11 0

Lieb, Mont 1 11 0

L. Rodriguez, PBL 2 11 0

Carr, Mont 1 10 0

Hummel, STM 1 10 1

Langley, Danvl 1 10 0

Toth, Westvl 1 10 0

Greene, Urbana 1 9 0

Hopkins, Arcola 1 9 0

Skiles, TrCnty 1 9 0

Wessels, M/CP 1 9 0

Crowley, M-S 1 8 0

Karr, Clint 2 8 0

Knudsen, LeRoy 1 8 0

Noel, Westvl 1 8 0

Fost, Unity 2 7 0

Grimm, VG/H 1 7 0

Tyr. Martin, Fisher 1 7 0

Moore, A-O 1 7 0

B. Burk, Fisher 1 6 0

Payne, Danvl 1 6 0

Rawley, Unity 1 6 0

Bone, SOV 1 5 0

C. Colinga, HASAAP 1 5 0

Colvin, SJ-O 1 5 0

Fletcher, Watsk 1 5 0

Heuring, VG/H 1 5 0

Neavieill, CG/B 1 5 1

J, Reed, Danvl 2 5 0

Ewing, ALAH 1 4 0

Hale, SJ-O 1 4 0

Selsor, HASAAP 1 4 0

Badgett. VG/H 1 3 0

C. Hall, Centen 1 3 0

Klein, Centen 1 3 0

B. Lee, G-RF 1 3 0

B. Lee, STM 1 3 0

March, VG/H 6 3 0

Lober, M/CP 1 2 0

D. Smith, TrCnty 2 2 0



SCORING

Player, School TD 1EP 2EP FG TP

K. Williams, Tuscl 27 0 0 0 162

Kitchens, B-H 25 0 5 0 160

Fauver, SltFrk 24 0 0 0 144

Q. Smith, Danvl 21 0 1 0 128

McNutt, GCMS 21 0 0 0 126

Migut, Unity 18 0 0 0 108

Bulington, LeRoy 15 0 6 0 102

Grohler, CG/B 15 0 6 0 102

Florey, Mont 15 0 4 0 98

Severado, Westvl 16 0 1 0 98

N. Graham, Mont 16 0 0 0 96

Crabb, PBL 15 0 2 0 94

Bolton, Oakwd 14 0 2 0 88

C. Davis, STM 12 11 1 0 85

Griffin, Danvl 1 59 0 6 83

Haltom, A-O 11 0 7 0 80

Kresin, Tuscl 0 64 0 5 79

Eckstein, Unity 13 0 0 0 78

H. Lee, Watsk 12 0 3 0 78

Lieb, Mont 13 0 0 0 78

Nicholas, Westvl 13 0 0 0 78

Skiles, TrCnty 11 3 4 0 77

Fritz, SJ-O 11 0 4 0 74

Beesley, Centrl 12 0 0 0 72

Kelley, Danvl 12 0 0 0 72

Vollmer, VG/H 11 0 3 0 72

Fletcher, Watsk 11 1 2 0 71

Peterson, A-O 10 0 5 0 70

Bennett, LeRoy 10 0 4 0 68

Connor, IWest 11 0 1 0 68

Lahey, B-H 11 0 1 0 68

Bradford, A-O 10 0 3 0 66

Colvin, SJ-O 10 0 3 0 66

Mendoza, Arcola 11 0 0 0 66

J. Parker, Centrl 11 0 0 0 66

J. Reed, Danvl 11 0 0 0 66

Strader, Arcola 11 0 0 0 66

Trantina, GCMS 11 0 0 0 66

Zenner, PBL 10 0 3 0 66

Lamb, STM 9 0 5 0 64

D. Lee, STM 10 0 1 0 62

Cooley, Clint 10 0 0 0 60

Hanson, Mont 10 0 0 0 60

D. Akins, B-H 9 0 2 0 58

Farris, SOV 9 0 1 0 56

Vanusdoll, ALAH 9 0 1 0 56

Pierce, Westvl 0 40 0 5 55

W. Edwards, B-H 8 0 2 0 52

James, Centen 8 0 1 0 50

Kinkade, PrCntrl 8 0 1 0 50

Simpson, Centen 8 0 1 0 50

Singleton, Mont 0 44 0 2 50

Mah. Stanley, A-O 8 0 1 0 50

D. Coplea, PBL 7 0 3 0 48

Freehill, GCMS 0 42 0 2 48

Meeker, SJ-O 8 0 0 0 48

Shonkwiler, Unity 8 0 0 0 48

Sluder, Tuscl 8 0 0 0 48

Crafton, VG/H 6 0 5 0 46

Eshleman, PBL 7 0 2 0 46

Litherland, LeRoy 7 0 2 0 46

Ulrey, A-O 6 0 10 0 46

Urso, Oakwd 7 0 2 0 46

Alvis, VG/H 7 0 1 0 44

Noel, Westvl 7 0 1 0 44

Stevens, M/CP 7 0 1 0 44

Daubaris, Danvl 7 0 0 0 42

Hughes, SltFrk 7 0 0 0 42

Larkin, HASAAP 7 0 0 0 42

Nichols, SOV 7 0 0 0 42

Stillman, Centrl 7 0 0 0 42

Stricklett, Westvl 7 0 0 0 42

Barnard, Unity 5 20 0 1 41

Campbell, G-RF 6 0 2 0 40

Mohr, VG/H 5 0 5 0 40

Moreman, B-H 6 0 2 0 40

Norman, A-O 6 0 2 0 40

Tuttle, SOV 5 9 0 0 39

Chalifoux, Centrl 0 35 0 1 38

Printz, PrCntrl 6 0 1 0 38

Bishop, TrCnty 6 0 0 0 36

J. Johnson, M-S 6 0 0 0 36

Muller, PBL 6 0 0 0 36

Salinas, Arcola 6 0 0 0 36

Whitted, Clint 6 0 0 0 36

Downs, Watsk 4 11 0 0 35

Higgins, Ridg/Lex 0 13 0 7 34

Menezes, CG/B 5 0 2 0 34

Thorne, IWest 4 0 5 0 34

LaBaw, SltFrk 0 30 0 1 33

Erickson, Tuscl 5 0 1 0 32

Harman, Mont 5 0 1 0 32

A. Phillips. LeRoy 4 0 4 0 32

Bra. Roeder, STM 5 0 1 0 32

Watson, B-H 0 31 0 0 31

Carter, Urbana 5 0 0 0 30

Catron, HASAAP 5 0 0 0 30

Cothron, Tuscl 5 0 0 0 30

Crowley, M-S 5 0 0 0 30

J. Dawson, Mont 4 0 3 0 30

Jefferson, Westvl 5 0 0 0 30

Noe, LeRoy 4 0 3 0 30

Stevens, Unity 5 0 0 0 30

Klein, Centen 0 17 0 4 29

Gard, HASAAP 4 0 2 0 28

Jaskula, Watsk 4 0 2 0 28

Lipscomb, Urbana 4 0 2 0 28

Mammen, STM 3 0 5 0 28

Smiley, Oakwd 4 0 2 0 28

Bowman, SJ-O 4 0 1 0 26

Rbert-Thmas, Centen 4 2 0 0 26

Sharick, Centrl 4 0 1 0 26

Wells, ALAH 4 0 1 0 26

Baillie, GCMS 4 0 0 0 24

Cortez, Arcola 4 0 0 0 24

Garaard, GCMS 4 0 0 0 24

Gaytan, IWest 3 0 3 0 24

Griffin, Clint 4 0 0 0 24

Grunloh, Ridg/Lex 4 0 0 0 24

Hammer, Clint 0 18 0 2 24

Hathaway, Westvl 3 0 3 0 24

Heaton, Centrl 4 0 0 0 24

Henson, TrCnty 4 0 0 0 24

Humes, PBL 0 24 0 0 24

Kelly, Ridg/Lex 4 0 0 0 24

Noggle, G-RF 3 0 3 0 24

Reno, Unity 4 0 0 0 24

Watkins, Fisher 4 0 0 0 24

Hendricks, CG/B 3 0 2 0 22

Bundy, Mont 3 0 1 0 20

Coon, SJ-O 2 0 4 0 20

A. Davis, Urbana 3 0 1 0 20

Hicks, Fisher 3 0 1 0 20

M. Kerns PrCntrl 3 0 1 0 20

Leever, M-S 3 0 1 0 20

Myers, ALAH 3 0 1 0 20

Snyder, Mont 3 0 1 0 20

Arford, B-H 3 0 0 0 18

K. Burke, Fisher 3 0 0 0 18

Castonguay, Watsk 3 0 0 0 18

Castongue, Danvl 3 0 0 0 18

Cobb, Danvl 3 0 0 0 18

Daebelliehn, M-S 3 0 0 0 18

A. Day, ALAH 2 0 3 0 18

Gifford, A-O 1 0 6 0 18

Hortin, Tuscl 3 0 0 0 18

Hospelhorn, Clint 3 0 0 0 18

D. Hubbard, SOV 3 0 0 0 18

Isaac, Clint 3 0 0 0 18

Jones, PBL 3 0 0 0 18

T. Lappin, B-H 3 0 0 0 18

D. Morgan, M/CP 3 0 0 0 18

C. Phillips, Urbana 3 0 0 0 18

Pierce, Tuscl 3 0 0 0 18

Simmons, M-S 3 0 0 0 18

Strader, Arccola 3 0 0 0 18

W. White, Ridg/Lex 3 0 0 0 18

Jo. Williams, Centen 3 0 0 0 18

Woods, Westvl 3 0 0 0 18

Wright, Westvl 3 0 0 0 18

Dable, SJ-O 2 5 0 0 17

C. Baker, VG/H 2 0 2 0 16

Hall, Rantl 2 0 2 0 16

Hopkins, Arcola 2 0 2 0 16

McMasters, SltFrk 2 0 2 0 16

Robinson, A-O 2 0 2 0 16

J. Taylor, M/CP 2 0 2 0 16

Branigan, SltFrk 2 0 1 0 14

Burwell, VG/H 2 0 1 0 14

Carter-Grady, Urbana 2 0 1 0 14

Cohan, ALAH 2 0 1 0 14

Conn, HASAAP 2 0 1 0 14

Hall, Oakwd 2 0 1 0 14

J. Akins, B-H 2 0 0 0 12

K. Allen, GCMS 2 0 0 0 12

Benton, Ridg/Lex 2 0 0 0 12

Bowman, SOV 2 0 0 0 12

Decker, Unity 2 0 0 0 12

Harlin, SOV 2 0 0 0 12

Heisler, PBL 2 0 0 0 12

Hill, SOV 2 0 0 0 12

Horsch, Fisher 2 0 0 0 12

Keske, TrCnty 2 0 0 0 12

Kleinert, PBL 2 0 0 0 12

D. Lappin, G-RF 2 0 0 0 12

Mance, HASAAP 2 0 0 0 12

March, VG/H 2 0 0 0 12

Mariage-Tcker, West. 2 0 0 0 12

Pippin, PBL 2 0 0 0 12

Rund, Arcola 2 0 0 0 12

Schunke, M/CP 2 0 0 0 12

Snyder, PBL 2 0 0 0 12

Tackitt, Tuscl 2 0 0 0 12

Traxler, Unity 2 0 0 0 12

Jam. Williams, Centen 2 0 0 0 12

C. Wilson, Danvl 2 0 0 0 12

K. Winter, Clint 2 0 0 0 12

L. Winter, Clint 2 0 0 0 12

Yates, Rantl 2 0 0 0 12

Cook, SJ-O 1 1 2 0 11

S. Dailey, G-RF 1 0 2 0 10

Haake, SJ-O 1 0 2 0 10

Reetz, M/CP 1 0 2 0 10

Bry, Roeder, STM 1 0 2 0 10

T. Winters, CG/B 1 0 2 0 10



INTERCEPTIONS

Player, School INT

Fauver, SltFrk 10

Hoel, Tuscl 7

Bundy, Mont 6

Heath, Tuscl 5

Pound, PBL 5

Stillman, Centrl 5

D. Graham, Mont 4

J. Johnson, M-S 4

Mendoza, Arcola 4

Sementi, Tuscl 4

Q. Smith, Danvl 4

Strader, Arcola 4

Bennett, LeRoy 3

Campbell, G-RF 3

Cooper, Unity 3

Dawson, Mont 3

Fletcher, Watsk 3

Harman, Mont 3

Isaac, Clint 3

D. Lee, STM 3

H. Lee, Watsk 3

McMasters, SltFrk 3

Pierce, Tuscl 3

Prather, Westvl 3

W. White, Ridg/Lex 3

D. Akins, B-H 2

K. Allen, GCMS 2

Alvis, VG/H 2

Benton, Ridg/Lex 2

Bishop, TrCnty 2

Bradford, A-O 2

M. Brown, Centen 2

Burke, Fisher 2

C. Davis, STM 2

A. Day, ALAH 2

Doran, Centen 2

Edwards, B-H 2

Emmerd, M-S 2

Greene, Urbana 2

Grohler, CG/B 2

Hospelhorn, Clint 2

Kaiser, Unity 2

Kelley, Danvl 2

Keske, TrCnty 2

Kinkade, PrCntrl 2

Kitchens, B-H 2

Miebach, Unity 2

Moreman, B-H 2

Noe, LeRoy 2

Norman, A-O 2

Parks, Unity 2

A. Phillips, LeRoy 2

Schmitt, GCMS 2

Severado, Westvl 2

Shumaker, PrCntrl 2

Spillers, GCMS 2

Tackitt, Tuscl 2

Vanausdoll, ALAH 2

E. Williams, Centen 2



TACKLING

Player, School Solo Asst Total

Richard, STM 42 109 151

Fox, Urbana 56 79 135

Webb, A-O 47 88 135

Beesley, Centrl 36 94 130

Hackman, SltFrk 51 78 129

Harman, Mont 34 86 120

Whitted, Clint 30 90 120

Castognue, Danvl 60 59 119

Bra. Roeder, STM 49 64 113

Driver, Danvl 64 45 109

Baillie, GCMS 19 89 108

Bry. Roeder, STM 41 66 107

Freehill, GCMS 23 83 106

LaMont, LeRoy 28 75 103

Mal. Stanley, A-O 36 66 102

Bagnell, LeRoy 21 78 99

Noel, Westvl 46 52 98

Traxler, Unity 52 44 96

A. Day, ALAH 67 28 95

Smock, STM 21 73 94

Mammen, STM 40 53 93

Spence, Mont 23 70 93

C. Miller, B-H 51 41 92

Phelps, Oakwd 44 48 92

Schunke, IWest 51 39 90

Thompson, Centrl 25 65 90

Horsch, Fisher 61 26 87

Mariage-Tucker, Westvl 39 48 87

Williams, A-O 33 54 87

Mullis, LeRoy 2 84 86

Branigan, SltFrk 51 34 85

Thorne, IWest 30 55 85

D. Hubbard, SOV 21 62 83

Larimore, ALAH 41 42 83

Tuebner, A-O 18 65 83

Hall, Rantl 48 30 78

Tate, SltFrk 28 50 78

Prater, Westvl 30 47 77

Stevens, M/CP 34 43 77

L. Davis, GCMS 12 64 76

Montgomery, Unity 45 31 76

Parks, Unity 37 39 76

Dy. Polson, PBL 22 54 76

Daebelliehn, M-S 41 34 75

Still, Arcola 45 30 75

Fauver, SltFrk 46 28 74

Hinders, STM 10 64 74

Miebach, Unity 38 36 74

Purdy, B-H 26 48 74

Kitchens, B-H 50 23 73

Hughes, SltFrk 25 47 72

Erickson, Tuscl 30 41 71

Lamb, STM 31 40 71

Vanausdoll, ALAH 48 23 71

Wahls, GCMS 10 61 71

Crowley, M-S 39 31 70

Gaytan, IWest 32 38 70

Lahey, B-H 34 36 70 Myers, ALAH 46 24 70

Ad. Colunga, HASAAP 14 55 69

Keske, TrCnty 18 51 69

McCurry, IWest 22 47 69

Orwick, VG/H 23 46 69

Garard, GCMS 16 52 68

Moreman, B-H 31 37 68

Rumsey, Urbana 21 47 68

Shook, CG/B 16 52 68

Toth, Westvl 30 38 68

Conn, HASAAP 17 49 66

Pippin, PBL 34 32 66

Goddard, Centen 54 12 66

Trantina, GCMS 18 48 66

An. Colunga, HASAAP 16 49 65

Finney, B-H 39 26 65

Hale, SJ-O 29 36 65

W. Edwards, B-H 42 22 64

Kindurys, LeRoy 1 63 64

Love, Centrl 12 52 64

S. Rodgriguez, PBL 40 24 64

T. Walker, CG/B 35 29 64

Mohr, VG/H 32 31 63

Conaty, LeRoy 6 56 62

Fletcher, Watsk 48 14 62

Roberts, M-S 25 37 62

Mboyo, Urbana 19 42 61

Severado, Westvl 39 22 61

Ke. Williams, Rantl 39 22 61

Carson, Clint 24 36 60

Henricks, CG/B 15 45 60

James, Centrl 17 43 60

Heath, Tuscl 28 31 59

L. Hubbard, SltFrk 20 39 59

Webber, Centrl 18 41 59

Henson, TrCnty 18 40 58

Linares, HASAAP 14 44 58

Rose, SOV 13 45 58

Workman, GCMS 5 53 58

Daubaris, Danvl 43 14 57

Greene, Urbana 18 39 57

Jackson, A-O 21 36 57

Morrison, A-O 14 43 57

Nava, LeRoy 24 33 57

Bone, SOV 12 44 56

Donnals, Tuscl 29 27 56

Golden, B-H 16 40 56

Maatuka, Centrl 13 43 56

Menezes, CG/B 33 23 56

Noe, LeRoy 19 37 56

Bulington, LeRoy 13 42 55

Haltom, A-O 26 29 55

E. Williams, Centen 46 9 55

Coleman, Danvl 31 23 54

Hardman, Ridg/Lex 24 30 54

Thorson, Unity 16 38 54

Miller, Tuscl 30 23 53

Hagen, Watsk 36 16 52

Mayfield, Danvl 29 23 52

Pantier, Arcola 27 25 52

Reed, IWest 13 39 52

Bleich, GCMS 12 39 51

Bolton, Oakwd 36 15 51

Boothe, SltFrk 18 33 51

Emmerd, M-S 28 23 51

Robertson, Rantl 23 28 51

Shanks, VG/H 11 40 51

Makemson, B-H 32 18 50

Netzband, Watsk 35 15 50

Wolf, VG/H 18 32 50

C. Dailey, G-RF 23 26 49

Grohler, CG/B 22 27 49

Harrison, HASAAP 14 35 49

Lienhart, Mont 22 27 49

Z. Spencer, Unity 27 22 49

Greenwood, CG/B 21 27 48

Tweedy, TrCnty 9 39 48

Varvel, Oakwd 30 18 48

Yates, Danvl 23 25 48

Hoel, Tuscl 40 7 47

Lorenzen, G-RF 32 15 47

H, Dawson, Mont 9 37 46

Reetz, M/CP 10 36 46

Q. Smith, Danvl 30 16 46

C. Zook, Fisher 34 12 46

Bell, Rantl 22 23 45

M. Brown, Centen 37 8 45

McNutt, GCMS 7 38 45

A. Phillips, LeRoy 3 39 45

Miles, A-O 11 34 45

Steward, SltFrk 18 27 45

Austin, Mont 13 31 44

Ka. Byard, Arcola 18 26 44

Cooper, Unity 29 15 44

Crawford-Lazdins, Urbana 20 24 44

Hayden, Clint 12 32 44

Purvis, Fisher 39 5 44

Savage, B-H 25 19 44

Seip, Tuscl 26 18 44

K. Williams, Tuscl 24 20 44

Arford, B-H 23 20 43

Badgett, VG/H 16 27 43

Bucholz, VG/H 10 33 43

Grove, M-S 26 17 43

Irby, Westvl 21 22 43

Scott, PBL 16 27 43

Woolridge, LeRoy 5 38 43

Bennett, LeRoy 19 23 42

Camfield, A-O 12 30 42

Cobb, Urbana 19 23 42

Kunsch, M/CP 14 28 42

Marshall, Urbana 9 33 42

Murray, Ridg/Lex 17 25 42

Strader, Arcola 18 24 42

W. White, Ridg/Lex 28 14 42

Ajster, Oakwd 19 22 41

Claire, Watsk 31 10 41

T. Davis, Watsk 33 8 41

D. Graham, Mont 11 30 41

L. Hall, Centen 34 7 41

Pierce, Tuscl 30 11 41

Pittman, Danvl 20 21 41

VonBehrens, TrCnty 14 27 41

Andrade, IWEst 10 30 40

Bundy, Mont 10 30 40

C. Colunga, HASAAP 14 26 40

Hammer, Clint 10 30 40

Jaskula, Watsk 30 10 40

D. Lappin, G-RF 32 8 40

McTaggart, Watsk 32 8 40

Powell, M-S 21 19 40

Price, IWest 13 27 40

Sementi, Tuscl 18 22 40

Snyder, PBL 9 31 40

Cox, TrCnty 17 22 39

Cummings, TrCnty 4 35 39

J. Dawson, Mont 22 17 39

Dudley, G-RF 30 9 39

Karr, Clint 10 29 39

H, Lee, Watsk 27 12 39

Lewis, TrCnty 8 31 39

Mascari, B-H 20 19 39

I. Parker, Danvl 26 13 39

Schmitt, GCMS 15 24 39

D. Akins, B-H 19 19 38

Bishop, TrCnty 12 26 38

Cottrell, Westvl 13 25 38

H. Day, ALAH 22 16 38

Guffey, CG/B 21 17 38

Hanes, Clint 8 30 38

Hepburn, SltFrk 11 27 38

Shobe, Clint 5 33 38

Benton, Ridg/Lex 23 14 37

Bevill, TrCnty 15 22 37

Litherland, LeRoy 7 30 37

Vonlanken, Tuscl 12 25 37

Wileave, Mont 6 31 37

M. Brown, Danvl 30 6 36

Duzan, ALAH 23 13 36

Funk, HASAAP 8 28 36

Meade, SltFrk 15 21 36

Noggle, G-RF 14 22 36

Patterson, VG/H 15 21 36

Reedy, Mont 6 30 36

Tabor, PBL 10 26 36

Wimmer, SJ-O 16 20 36

A. Allen, GCMS 7 28 35

Hoveln, SJ-O 14 21 35

T. Taylor, M-S 17 18 35

J. Brown, G-RF 25 9 34

Cann, M/CP 16 18 34

Fink, IWest 16 18 34

Kelley, Danvl 29 5 34

Merryman, SOV 3 31 34

Pound, PBL 19 15 34

Sublon, Fisher 25 9 34

Jo. Williams, Centen 28 6 34

Burke, Fisher 29 4 33

Carter-Grady, Urbana 12 21 33

Gunn, Centrl 7 26 33

Johnson, Fisher 21 12 33

Ta. Kirts, M-S 28 5 33

Layfield, CG/B 14 19 33

Luffman, Urbana 18 15 33

B. Smith, Mont 6 27 33

T. Spencer, Unity 25 8 33

Turner-Winston, Urbana 19 14 33

Campbell, G-RF 18 14 32

Z. Hall, Urbana 10 22 32

Harrington, A-O 8 24 32

D. Lee, STM 19 13 32

D. Morgan, M/CP 8 24 32

Otto, ALAH 19 13 32

Pearl, Danvl 19 13 32

Shelton, Oakwd 17 15 32

Billingsley, Oakwd 17 14 31

Castonguay, Watsk 24 7 31

J. Coplea, PBL 12 19 31

Crain, Westvl 12 19 31

Foster, Fisher 26 5 31

Hawkins, SJ-O 16 15 31

Jacobs, SJ-O 16 15 31

Kaiser, Unity 18 13 31

C. Moore, HASAAP 7 24 31

Rexroad, M-S 19 12 31

Selsor, HASAAP 10 21 31

Wessels, M/CP 6 25 31

Wittig, Mont 7 24 31

Bashford, PrCntrl 22 8 30

Tyl, Martin, Fisher 25 5 30

Martinez, IWest 17 13 30

Nolan, HASAAP 16 14 30

Schunke, M/CP 9 21 30

Stillman, Centrl 16 14 30

Summitt, STM 10 20 30



NOTE: Individuals not updated and teams not represented are those whose coaches did not submit information. Questions? Email Bob Jones at bjones@news-gazette.com.