2016 football all-conference/county teams

Big 12 Conference

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: Grant Price, Normal Community; Quentin Smith, Danville; Coran Taylor, Peoria. | RB: Fred Dixson, Peoria; Genesis Forrest, Normal West; Geno Hess, Peoria; Jaleen James, Peoria. | WR: Jake Beesley, Central; Dakota Cremeens, Normal Community; Aaron Jowers, Peoria; Darryl Kelley, Danville. | TE: Matt Sharick, Central. | OL: James Coleman, Normal Community; Marques Cox, Peoria; Kendrick Green, Peoria; Justin Moultrie, Danville; John Ridgeway, Bloomington; Jonathan Smith, Normal West.

FIRST TEAM — DEFENSE

DL: Rob Cradle, Normal Community; Kendrick Green, Peoria; Josiah Heinz, Bloomington; Isaiah Ward, Peoria Notre Dame; Jordan Williams, Centennial. | LB: Colton Castongue, Danville; Jesse Driver, Danville; Arnold Fox, Urbana; Storm Simmons, Normal Community; Marshall Thompson, Central; Ben Wong, Normal Community. | DB: Aaron Jowers, Peoria; Darryl Kelley, Danville; Steven Lee, Bloomington; Quentin Smith, Danville; Walker Stillman, Central.

FIRST TEAM — SPECIALIST

PK: Caleb Griffin, Danville. | P: Caleb Griffin, Danville. | KR: Quivartae McElroy, Peoria Manual.

SPECIAL MENTION

RB: Cary Lockhart, Bloomington; Alex Shaw, Peoria Notre Dame. | WR: Sharod Danage, Peoria Richwoods; Avery Lyons, Bloomington; Malik Tucker, Normal West. | TE: Colin Foley, Peoria Notre Dame. | OL: John Epley, Peoria; Isaiah Ward, Peoria. | DL: Dalton Tevis, Normal Community. | LB: Max Bousky, Peoria Notre Dame; Noah Nobiling, Bloomington; Kendal Watkins, Peoria. | DB: Erdis Williams, Centennial. | PK: Ryan Chalifoux, Central. | P: Ryan Chalifoux, Central. | KR: Dakota Cremeens, Normal Community; Domeneik Criddell, Bloomington.

HONORABLE MENTION

QB: Chris Comet, Centennial; Peyton Dillingham, Normal West; Colton Sandage, Bloomington; Keenan Streitmatter, Peoria Richwoods. | RB: Varshaun Dixon, Normal Community; Justin Daubaris, Danville; Josh Parker, Central; Jerry Reed, Danville. | WR: Quivartae McElroy, Peoria Manual. | TE: Nick Filosa, Normal West. | OL: Carter Bell, Peoria Richwoods; Pete Bussone, Normal Community; Alberto Meneses, Danville; Oscar Richmond, Peoria; Jett Schmitt, Peoria Notre Dame. | DL: Marques Cox, Peoria; Alec Devecchi, Normal Community; John Epley, Peoria Notre Dame; Skyler Hufeld, Normal West; Webb Maurer, Normal West; Julian Pearl, Danville; Matt Sharick, Central; Austin Taylor, Peoria Richwoods; Brandon Yates, Danville. | LB: Eli Horton, Peoria; Donovan Hunter, Bloomington; Darrie Lacy, Peoria Manual; Holden Lueck, Normal West. | DB: Jack Dawson, Peoria Notre Dame; Jason Dawson, Peoria Notre Dame; Montarius Morris, Peoria Manual; Ryan Rebholz, Normal Community; Isaiah Shifflett, Normal West. | P: Peyton Dillingham, Normal West. | KR: Blaize Cobb, Danville; Armani Forrest, Normal West.

Corn Belt Conference

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: Max Moews, BCC; Billy Printz, Prairie Central. | RB: Hunter Crowley, Mahomet-Seymour; Levi Ranson, Pontiac; Sa’Mond Davis, BCC. | WR: x-Bobby Brady, BCC; Ethan Kinkade, Prairie Central; Joshua Johnson, Mahomet-Seymour. | C: x-Zach Appio, BCC. | OG: Jesse Behm, Olympia; Josh Powell, Mahomet-Seymour. | OT: Terrance Taylor, Mahomet-Seymour; Joe Malinowski, BCC.

FIRST TEAM — DEFENSE

DL: Mathew Blaney, BCC; Joey Culbertson, Chillicothe IVC; Austin Long, Pontiac. | DE: Jalien Bashford, Prairie Central; Lee Rexroad, Mahomet-Seymour. | LB: Hayden Tisch, Chillicothe IVC; Patrick Rahuba, BCC; Colton Walsberg, Pontiac. | DB: Bobby Brady, BCC; Jordan Mercer, Chillicothe IVC; Josh Moore, Pontiac; Josh Johnson, Mahomet-Seymour.

FIRST TEAM — SPECIALIST

PK: Max Moews, BCC. | P: Brooks Coetzee, Mahomet-Seymour. | KR: Alex Buob, Chillicothe IVC.

SECOND TEAM — OFFENSE

QB: Jordan Mercer, Chillicothe IVC. | RB: Robby Hunt, Chillicothe IVC; CJ Sandoval, BCC; Matthew Cooksey, Olympia. | WR: Andrew Einck, BCC; Jon McAllister, Chillicothe IVC; Jakob Grieff, Pontiac. | C: Drake Dietrich, Chillicothe IVC. | OG: Clayton Cole, Chillicothe IVC; Liam Melvin, Pontiac. | OT: Keaton Fogler, Olympia; Brandon Jenkins, Pontiac.

SECOND TEAM — DEFENSE

DL: Josh Powell, Mahomet-Seymour; Keaton Fogler, Olympia; Joe Malinowski, BCC. | DE: Garrison Kear, BCC; Brandon Jenkins, Pontiac. | LB: Hunter Crowley, Mahomet-Seymour; JP Sikora, BCC; Cade Kerns, Prairie Central. | DB: Andrew Einck, BCC; Levi Ranson, Pontiac; Tobey Rigsby, Prairie Central; Nate Sakowicz, Normal University.

SECOND TEAM — SPECIALIST

PK: Noah Sandoval, Pontiac. | P: Ryan Jacob, Normal University. KR: Bobby Brady, BCC.

HONORABLE MENTION — OFFENSE

QB: Kevin Gschwendtner, Pontiac; Connor Thomas, Mahomet-Seymour; Doug Holmes, Normal University. | RB: Luke Crane, Prairie Central; Nathan Sakowicz, Normal University. | WR: Andy Davis, Olympia; Dann-e Simmons, Mahomet-Seymour; Cameron Dawson, Pontiac; Mark Widdel, Normal University. | C: Ryan Harper, Mahomet-Seymour; Preston Engel, Normal University; Liam Pickett, Pontiac. | OG: Kenny Thomason, Mahomet-Seymour; Nate Ummel, Normal University. | OT: Packard Otto, Normal University; Ben Stahl, Mahomet-Seymour.

HONORABLE MENTION — DEFENSE

DL: Jesse Behm, Olympia; Benny Cassis, Pontiac; Terrance Taylor, Mahomet-Seymour; Preston Engel, Normal University; Austin Waldschmidt, Pontiac. | DE: Colton Grove, Mahomet-Seymour; Nate Ummel, Normal University; Tyler Rich, Pontiac. | LB: Zach Daebelliehn, Mahomet-Seymour; Jack Morris, BCC; Drake Dietrich, Chillicothe IVC; Cole Tandy, Normal University. | DB: Brian Becker, BCC; Sam Heaton, BCC; Jaxson Heffner, Normal University; Jon McAllister, Chillicothe IVC; Tyler Kirts, Mahomet-Seymour.

HONORABLE MENTION —SPECIALIST

P: Andrew Einck, BCC; Noah Sandoval, Pontiac. | KR: Josh Johnson, Mahomet-Seymour.

Central Illinois Conference

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: Turner Pullen, Shelbyville. | RB: Alec Cooley, Clinton; Diondre Lewis, Warrensburg-Latham; x-Jacardia Wright, St. Teresa. | WR: Bryce Farris, Sullivan; Keaton Garner, Central A&M; Dalton Hoel, Tuscola. | OL: Anthony Guo, Tuscola; Ray Kerkhoff, Tuscola; x-Sam Luckenbill, St. Teresa; Beau Branyan, St. Teresa; x-Hunter Woodard, Tuscola. | K: Cade Kresin, Tuscola.

FIRST TEAM — DEFENSE

DL: Dillon Birch, Shelbyville; x-Ray Kerkhoff, Tuscola; x-Sam Luckenbill, St. Teresa; Cade McLeod, St. Teresa. | LB: x-Mac Handley, St. Teresa; Jaret Heath, Tuscola; Drew Hubbard, Sullivan; Dalton Whitted, Clinton. | DB: x-Mike Davis, St. Teresa; Dalton Hoel, Tuscola; Diondre Lewis, Warrensburg-Latham; Turner Pullen, Shelbyville. | P: x-Jackson Bugg, Central A&M.

SECOND TEAM — OFFENSE

QB: Kaleb Williams, Tuscola. | RB: Jackson Bugg, Central A&M; Lukas Hortin, Tuscola; Ty Nichols, Sullivan. | WR: Seth Greenwell, St. Teresa; Cade Watson, Shelbyville; Kentrell Beck, Shelbyville. | OL: Peyton Denton, Central A&M; Jackson Gambill, Shelbyville; Zach Habermaas, Meridian; Brady Moore, St. Teresa; AJ Speasl, Warrensburg-Latham. | K: Tanner Martin, Warrensburg-Latham.

SECOND TEAM — DEFENSE

DL: Kolton Rose, Sullivan; Kevin Miller, Tuscola; Clayton Peterson, Shelbyville; Simeon Smith, St. Teresa. | LB: Luke Schinzler, Central A&M; Kaleb Williams, Tuscola; Dionte Lewis, Warrensburg-Latham; Cale Sementi, Tuscola. | DB: Jackson Bugg, Central A&M; Keaton Garner, Central A&M; Lukas Hortin, Tuscola; Stanley Rodgers, St. Teresa. | P: Kyle Hammer, Clinton.

HONORABLE MENTION — OFFENSE

QB: Ryan Fyke, St. Teresa. | WR: Simon Brinkoetter, St. Teresa; Nathan Durbin, Meridian; Mitchell Leathers, Warrensburg-Latham. | OL: Trevor Miller, Warrensburg-Latham; Kyle Hammer, Clinton. | K: Connor Luttrell, St. Teresa.

HONORABLE MENTION — DEFENSE

DL: Drew Koontz, Central A&M; Andrew White, Warrensburg-Latham; Garrett Hayden, Clinton. | LB: Lyle Jefson, Shelbyville; Riley Black, Central A&M; A.J. Speasl, Warrensburg-Latham. | DB: Cameron Getz, Meridian; Jacob Hospelhorn, Clinton; Cade Watson, Shelbyville.

Heart of Illinois Conference

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: Derrick Baker, Dee-Mack; Aaron Kussman, Tri-Valley. | RB: x-Jared Reese, Dee-Mack; x-Mitch McNutt, GCMS; x-Evan Miles, Ti-Valley. | WR: Skyler Cox, Heyworth; Brock Madson, Tremont; Jake Steiner, Tri-Valley; x-Jaden Jones-Watkins, Fisher; Derek May, Fieldcrest. | TE: Alex Kerner, Dee-Mack; Hunter Merritt, Tri-Valley. | OL: Levi Davis, GCMS; x-Cam Elam, Tri-Valley; Alex LaMont, LeRoy; Zach Puck, El Paso-Gridley; x-Hunter Mull, Dee-Mack. | K: x-Tommy Higgins, Ridgeview/Lexington.

FIRST TEAM — DEFENSE

DL: x-Levi Davis, GCMS; x-Cam Elam, Tri-Valley; Alex LaMont, LeRoy; x-Zach Puck, El Paso-Gridley; x-Hunter Mull, Dee-Mack. | LB: Tom Dolan, Tri-Valley; Klayton Fehr, Tremont; x-Jared Nelson, Tri-Valley; x-Preston Stahl, Eureka; Dylan Reeves, El Paso-Gridley. | DB: Austin Allen, GCMS; Nick Debolt, Dee-Mack; x-Jake Bachman, Eureka; Zach Simon, Tri-Valley. | P: x-Skyler Cox, Heyworth.

SECOND TEAM — OFFENSE

QB: Keaton Green, Eureka; Cam Grandy, Fieldcrest. | RB: Eli Finnegan, Tremont; Wyatt Myers, Eureka; Tyler Russell, El Paso-Gridley; Matt Schultz, Heyworth. | WR: Josh Keller, Fieldcrest; Allen Lehman, Eureka. | TE: Josh Class, Tremont; Austin Young, El Paso-Gridley. | OL: Nathan Clark, El Paso-Gridley; Klayton Fehr, Tremont; James Marty, Ridgeview/Lexington; Dayton Meuman, Dee-Mack; Alex Rosenbaum, GCMS; Cody Steiner, Tri-Valley. | K: Ben Freehill, GCMS.

SECOND TEAM — DEFENSE

OL: Brandon Bagnell. LeRoy; Sam Baillie, GCMS; Jacob Holmes, Tremont; Hunter Merritt, Tri-Valley; Christian Smith, Dee-Mack. | LB: Eli Finnegan, Tremont; Logan Joos, Dee-Mack; Matt Schultz, Heyworth; Jared Trantina, GCMS | DB: Skyler Cox, Heyworth; Tucker Runyon, Tremont; Shane Robinson, Eureka; Brook Schmitt, GCMS.

HONORABLE MENTION — OFFENSE

QB: Tate Eller, Heyworth. | TE: Matt Hoelscher, Eureka. | OL: Brett Kindburys, LeRoy; Clayton Ulrich, Eureka; Cale Zook, Fisher.

HONORABLE MENTION — DEFENSE

DL: Nathan Clark, El Paso-Gridley; Ethan Jenkins, El Paso-Gridley; Zachary Johnson, Fisher; Cam Grandy, Fieldcrest. | LB: Zach Johnson, El Paso-Grildey; Ethan Stedman, Dee-Mack; Luke Freehill, GCMS; Tanner Gladson, Eureka; Josh Hardman, Ridgeview/Lexington. | DB: Will White, Ridgveview/Lexington; Tyler McKay, Fieldcrest.

Little Okaw Valley Northwest

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: Brody Ulrey, Argenta-Oreana. | RB: x-Jackson Allen, Decatur Lutheran; x-Dalton Grohler, Cerro Gordo/Bement; x-Wyatt Royce, Sangamon Valley. | WR: x-Pierce Bradford, Argenta-Oreana; x-Parker Haltom, Argenta-Oreana; x-Noah Henricks, Cerro Gordo/Bement. | C: x-Gavin Hawkins, Sangamon Valley. | OL: Kholbe Leaks, Decatur Lutheran; x-Dalton Pantier, Arcola; Jack Spencer, Arcola; x-Tyler Walker, Cerro Gordo/Bement; Christian Jackson, Argenta-Oreana.

FIRST TEAM — DEFENSE

DL: x-JR Menezes, Cerro Gordo/Bement; x-Kholbe Leaks, Decatur Lutheran; x-Dalton Pantier, Arcola; x-Tyler Walker, Cerro Gordo/Bement. | LB: Dakota Myers, ALAH; x-Ethan Still, Arcola; x-Brandon West, Sangamon Valley; Chandler Carter, Decatur Lutheran; x-Seth Reynolds, Sangamon Valley; x-Trevor Webb. Argenta-Oreana. | DB: Parker Haltom, Argenta-Oreana; Wyatt Royce, Sangamon Valley; x-Jimmy Staab, Sangamon Valley; Conner Strader, Arcola.

FIRST TEAM — SPECIALIST

P: Wes McDermit, Cerro Gordo/Bement. | PK: Tanner Heick, Decatur Lutheran.

SECOND TEAM — OFFENSE

QB: Briley Housh, Decatur Lutheran. | SKILL: Jimmy Staab, Sangamon Valley; Seth Reynolds, Decatur Lutheran; Marcus Vanausdoll, ALAH. | OL: Israel Cooper, Decatur Lutheran; Bailey Summer, Sangamon Valley; Trevor Webb, Argenta-Oreana.

SECOND TEAM — DEFENSE

SKILL: Jackson Allen, Decatur Lutheran; Pierce Bradford, Argenta-Oreana; Briley Housh, Decatur Lutheran; Marcus Vanausdoll, ALAH | DL: Jack Spencer, Arcola; Marcello Gonzalez, Sangamon Valley; Christian Jackson, Argenta-Oreana.

SECOND TEAM — SPECIALIST

PK: Mario Cortez, Arcola.

HONORABLE MENTION — OFFENSE

WR: Daniel Mendoza, Arcola. | OL: Gottlieb Moore, Sangamon Valley; Isaac Ashenfelter, ALAH. | P: Mike Fiala, Decatur Lutheran.

Little Okaw Valley Southeast

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: x-Dawson Maus, Oblong. | RB: Dawson Ferguson, Palestine/Hutsonville; Dalton Skiles, Tri-County; x-Keaton Titus, Cumberland. | WR: x-T.J. Bishop, Tri-County; x-Drew Reider, Oblong; x-Tyson Magee, Cumberland. | C: x-Hunter Goodwin, Oblong. | OL: x-Conrad Gavin, Tri-County; Spencer Martin, Palestine/Hutsonville; x-Cody Patterson, Villa Grove/Heritage; x-Trey Potts, Oblong; x-Mike Wolke, Cumberland.

FIRST TEAM — DEFENSE

DL: x-Lenny Buchholz, Villa Grove/Heritage; x-Max Cox, Tri-County; x-Hunter Goodwin, Oblong; Colton Scott, Cumberland. | LB: Trent Alderson, Palestine/Hutsonville; x-Joey Keske, Tri-County; Cole Mohr, Villa Grove/Heritage; Drew Reider, Oblong; Dakota Youngwolfe, Martinsville; x-Mike Wolke, Cumberland. | DB: x-Cole Alvis, Villa Grove/Heritage; Myles Gerhardt, Cumberland; x-Daniel Henson, Tri-County; Dalton Rollings, Martinsville;

FIRST TEAM — SPECIALIST

P: x-Alex McDearmon, Martinsville. | PK: x-Lara Ripke, Oblong.

SECOND TEAM — OFFENSE

QB: Brody Donsbach, Cumberland. | OL: Brock Rawlings, Cumberland; Bryson Steele, Villa Grove/Heritage; Clint VonBehrens, Tri-County. | SKILL: Daniel Henson, Tri-County; Avery Inboden, Oblong; Parker Vollmer, Villa Grove/Heritage.

SECOND TEAM — DEFENSE

DL: Brock Lewis, Tri-County; Tyson Magee, Cumberland. | SKILL: Manny Crafton, Villa Grove/Heritage; Avery Inboden, Oblong; Hunter Orwick, Villa Grove/Heritage; Gage Tiefel, Oblong. | SPECIALTY: Parker Vollmer, Villa Grove/Heritage.

HONORABLE MENTION — OFFENSE

Cole Alvis, Villa Grove/Heritage; Ryan Yaw, Cumberland; Stuart Wolf, Villa Grove/Heritage.

HONORABLE MENTION — DEFENSE

Dawson Maus, Oblong; Trey Potts, Oblong; Keaton Titus, Cumberland; Cameron Wingler, Cumberland; Stuart Wolf, Villa Grove/Heritage.

Okaw Valley Conference

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: x-Caleb Hanson, Monticello. | RB: Jack Fritz, St. Joseph-Ogden; x-Keaton Eckstein, Unity; x-Lucas Lieb, Monticello; Brayden Roeder, St. Thomas More. | WR/TE: x-Isiah Florey, Monticello; Nathan Graham, Monticello; Mike Lamb, St. Thomas More; Derek Stevens, Unity. | OL: x-Evan Hawkins, St. Joseph-Ogden; x-Marlin Smock, St. Thomas More; x-Jacob Terven, Unity; x-Benton Freeseman, Monticello; Payton Murray, Unity.

FIRST TEAM — DEFENSE

DL: x-Mike Lamb, St. Thomas More; x-Griffin Meeker, St. Joseph-Ogden; x-Zach Spencer, Unity; x-Riley Austin, Monticello. | LB: x-Evan Hawkins, St. Joseph-Ogden; x-Jacob Richard, St. Thomas More; x-Toby Traxler, Unity; x--Nathan Harman, Monticello. | DB: Kyle Cooper, Unity; x-Cody Montgomery, Unity; x-Johnny Dawson, Monticello; x-DJ Lee, St. Thomas More; Brayden Roeder, St. Thomas More.

FIRST TEAM — SPECIALIST

P: x-Mason Hall, Rantoul.

SECOND TEAM — OFFENSE

WR/TE: Clavin Davis, St. Thomas More. | OL: Grant Harper, St. Joseph-Ogden; Jacob Richard, St. Thomas More; Noah Zimmerman, Monticello.

SECOND TEAM — DEFENSE

DL: Sam Thorson, Unity. | LB: CJ Parks, Unity; Bryce Roeder, St. Thomas More. | DB: Alek Bundy, Monticello.

SPECIAL MENTION

Alex Eisenmenger, Unity: Colton Hale, St. Joseph-Ogden; Andrew Mammen, St. Thomas More; Taveous Bell, Rantoul; Jack Lienhart, Monticello.

Sangamon Valley Conference

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: Dalton Coplea, PBL; Brendan Fletcher, Watseka. | RB: Jacob Connor, Iroquois West; Austin Kavanaugh, Dwight; Keanan Crabb, PBL; Kollin Krumweide, Clifton Central; Jason Bargy, Momence. | WR: Cole Eshleman, PBL; Hunter Lee, Watseka; Andrew Zenner, PBL; Lamar Lillard, Momence. | OL: Tyler Adkins, PBL; Hunter Cousins, Momence; Hunter Esposito, Dwight; Ben Schafer, Clifton Central; Jaxson Coplea, PBL. | P: Craig Wheelock, South Newton.

FIRST TEAM — DEFENSE

DE: Drew Hagen, Watseka; Wyatt Hoaks, South Newton; Alex Pippin, PBL; Jason Bargy, Momence. | OL: Wyatt Claire, Watseka; Hunter Cousins, Momence; Tim Tabor, PBL; Justin Coggins, Clifton Central. | LB: Raheam Coleman, Momence; Justin Fox, Dwight; Ben Shafer, Clifton Central; Joey Jaskula, Watseka; Dylan Polson, PBL. | DB: Blake Graham, Dwight; Corey Schunke, Iroquois West; Brendan Fletcher, Watseka; Kollin Krumweide, Clifton Central. | K: Steven Ortiz, Momence

SPECIAL MENTION — OFFENSE

Blake Graham, Dwight; Josh Messersmith, South Newton; Craig Wheelock, South Newton; Justin Coggins, Clifton Central; Trenton Davis, Watseka; Dalton Thomas, Watseka; Koby Mazur, Momence.

SPECIAL MENTION — DEFENSE

Sam Andrade, Iroquois West; Hunter Lee, Watseka; Bobby Netzband, Watseka; Stefano Rodriguez, PBL; Clayton Thorne, Iroquois West; Craig Wheelock, South Newton; Walker Eutsey, Dwight; Brody Gonzalez, Momence; Lamar Lillard, Momence; Seth Madison, Momence; Wil Pound, PBL.

PBL.

HONORABLE MENTION

Kyle Grice, Clifton Central; Kyle Henson, Dwight; Daniel Petkunas, Momence; Dalton Reed, Iroquois West; Brandon Scott, PBL; Nate Vissering, South Newton; Blake Castonguay, Watseka.

Vermilion Valley Conference

FIRST TEAM — OFFENSE

QB: Caleb Fauver, Salt Fork. | RB: Dustin Campbell, Georgetown-Ridge Farm; Grayson Hughes, Salt Fork; LaDavion Severado, Westville; Skylar Bolton, Oakwood; Izaack Kitchens, Bismarck-Henning; Cameron Nicholas, Westville. | WR: Nathan Moreman, Bismarck-Henning; Tylan Stricklett, Westville; Caleb Larkin, Hoopeston Area/Schlarman Academy/Armstrong-Potomac. | OL: Will Cottrell, Westville; Ryne McFadden, Westville; Hunter Phelps, Oakwood; Kyle Purdy, Bismarck-Henning; Cody Miller, Bismarck-Henning. | P: Gavin Gard, Hoopeston Area/Schlarman Academy/Armstrong-Potomac.

FIRST TEAM — DEFENSE

DT: Will Cottrell, Westville; Jake Irby, Westville; Noah Hepburn, Salt Fork; Wade Mascari, Bismarck-Henning. | DE: Kyle Purdy, Bismarck-Henning; Rylan Tate, Salt Fork; Jason Toth, Westville | LB: Byron Hackman, Salt Fork; Logan Noel, Westville; Hunter Phelps, Oakwood; Beau Prater, Westville; Cody Miller, Bismarck-Henning. | DB: Caleb Fauver, Salt Fork; Nathan Moreman, Bismarck-Henning; LaDavion Severado, Westville. | K: Kaleb Pierce, Westville.

SPECIAL MENTION — OFFENSE

QB: Gavin Gard, Hoopeston Area/Schlarman Academy/Armstrong-Potomac; Duncan Hathaway, Westville. | WR: Kendall Jefferson, Westville; Brady McMasters, Salt Fork; Jacob Catron, Hoopeston Area/Schlarman Academy/Armstrong-Potomac. | OL: Cole Dailey, Georgetown-Ridge Farm; Logan Noel, Westville; Beau Prater, Westville; Spenser Steward, Salt Fork.

SPECIAL MENTION — DEFENSE

DE: Brady Crain, Westville; Chaz Reetz, Milford/Cissna Park. | LB: JD Finney, Bismarck-Henning; Max Branigan, Salt Fork; Max Conn, Hoopeston Area/Schlarman Academy/Armstrong-Potomac. | DB: Dustin Campbell, Georgetown-Ridge Farm; Dakota Stevens, Milford/Cissna Park.

HONORABLE MENTION

Dakota Akins, Bismarck-Henning; Khyler Cann, Milford/Cissna Park; Andrew Garrett, Oakwood; Mason Harrsion, Hoopeston Area/Schlarman Academy/Armstrong-Potomac; Larry Hubbard, Salt Fork; Owen Mariage-Tucker, Westville; Wyatt Mosier, Georgetown-Ridge Farm.

x-denotes unanimous selection