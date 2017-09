Area prep football stats: Week 4

RUSHING LEADERS

Player,School Att Yds TD AVG

Lahey, B-H/R-A 84 760 10 9.0

Bolton, Oakwd 40 595 10 14.9

Migut, Unity 50 483 8 9.7

McNutt, GCMS 43 444 8 12.9

Colvin, SJ-O 39 415 5 10.6

Milton, Central 33 388 4 11.8

Hopkins, Arcola 39 374 5 9.5

Eckstein, Unity 46 345 1 7.5

Jones-Watkins, Fisher 49 328 7 6.7

Smiley, Oakw d 23 311 5 13.5

McTaggart, Watsk 52 301 7 5.8

Vanausdoll, ALAH 36 290 6 8.1

Kunsch, M/CP 60 281 1 4.7

Stingley, GRF/C 24 280 4 11.7

Printz, PrCntrl 57 258 5 4.5

Strader, Arcola 30 229 3 7.6

Nicholas, Westvl 31 221 4 7.1

Butler, IWest 40 216 0 5.4

Fletcher, Watsk 27 214 4 7.9

Wells, ALAH 20 216 4 10.8

Lappin, B-H/R-A 17 214 1 12.5

Mkh. Stanley, A-O 28 210 3 7.5

K. Thomas, Fisher 37 205 2 5.5

Hardman, Ridgv/Lex 42 203 4 4.8

Carson, Clint 25 202 2 8.1

Peterson, A-O 18 202 4 11.2

Reed, Danvl 25 192 2 7.7

Bennett, LeRoy 31 180 2 5.8

B. Lee, TrCnty 40 179 0 4.5

Morgan, M-S 26 178 0 6.8

Mariage-Tucker, Westvl 27 177 3 6.6

Lieb, Mont 23 175 4 7.6

Erickson, Tuscl 19 174 2 9.2

Benton, Ridgv/Lex 28 165 1 5.9

Henrichs, IWest 31 161 1 5.2

Crabb, PBL 50 158 0 3.2

Cohan, ALAH 28 156 2 5.6

Plummer, Danvl 19 153 1 8.1

Pierce, Tuscl 16 152 4 9.5

Nogle, GRF/C 31 149 3 4.8

Howell, STM 37 143 0 3.9

Kaeb, LeRoy 40 141 0 3.5

C. Kerns, PrCntrl 29 141 1 4.9

Veldman, M-S 26 139 1 5.3

Davis, Danvl 14 133 3 9.5

J. Williams, A-O 27 133 2 4.9

Sluder, Tuscl 28 132 6 4.7

Wy. Edwards, B-H/R-A 24 131 2 5.4

McMahon, Central 34 126 1 3.7

Nava, LeRoy 23 120 1 5.2

Dailey, GRF/C 14 119 0 8.5

Snyder, Mont 17 118 2 6.9

Cothron , Tuscl 12 117 0 9.8

Pound, PBL 28 117 2 4.2

B. Lee, STM 32 109 0 3.4

Bell, Rantl 12 104 0 8.7

Trantina, GCMS 30 102 5 3.4

A. Day, ALAH 16 101 0 6.3

Gayler, Oakwd 6 101 2 16.8

Stone, IWest 29 99 0 3.4

Schunke, M/CP 14 98 4 7.0

Burwell, VGH 40 97 4 2.4

L. Bowman, SOV 14 94 1 6.7

Colunga, HASAAP 13 93 1 7.2

Kaiser, Unity 4 92 0 23.0

Akins, B-H/R-A 25 90 1 3.6

Poll, PBL 18 87 0 4.8

Evans, Central 9 86 2 9.6

Sexton, LeRoy 17 86 1 5.1

Bundy, Mont 3 84 1 28.0

Romack, SltFrk 22 84 0 3.8

Wright, Westvl 15 84 2 5.6

Miebach, Unity 10 82 2 8.2

Horsch, Fisher 3 80 2 26.7

Jarling, Oakwd 6 79 2 13.2

Black, HASAAP 1 76 1 76.0

D. Jones, GCMS 12 75 1 6.3

Mance, HASAAP 21 72 1 3.4

Baines, Watsk 6 71 1 11.8

Frerichs, SJ-O 16 69 5 4.3

Boyd, Danvl 6 67 1 11.2

Mka. Stanley, A-O 8 67 0 8.4

Tackels, Mont 5 67 1 13.4

Q. White, Ridgv/Lex 16 67 1 3.7

Murray, Ridgv/Lex 18 66 1 3.7

Roberson, Centen 11 65 2 5.9

Schmitt, GCMS 5 64 1 10.7

Stevenson, SJ-O 8 62 0 7.8

A. Brown, Rantl 13 61 1 4.7

M. Kerns, PrCntrl 18 58 0 3.2

Campbell, TrCnty 40 57 1 1.4

Swanson, SJ-O 12 57 1 4.8

Chambers, Centen 18 55 0 3.1

Conner, TrCnty 26 55 2 2.1

Munoz, Westvl 9 54 0 6.0

Phillips, Urbana 26 54 1 2.1

Quattrone, Centen 16 52 0 3.3

Fifer, ALAH 5 51 1 10.2

H. Dawson, Mont 10 49 0 4.9

Greenwood, CG/B 14 48 1 3.4

A. Allen, Centen 7 47 0 6.7

Burton, PrCntrl 9 46 1 5.1

Gates, M-S 25 44 1 1.8

Baker, VGH 23 43 2 1.9

Gunn, Central 14 43 0 3.1

Keske, TrCnty 16 43 1 2.7

Hicks, Ridgv/Lex 4 42 1 10.5

Nunez, Oakwd 11 42 0 3.8

VanVickle, Ridgv/Lex 3 40 1 13.3

Hathaway, Westvl 6 39 0 6.5

Hoselton, PrCntrl 9 39 0 4.3

Muller, PBL 7 39 1 5.6

Taylor, SltFrk 13 39 0 3.0

Hoel, Tuscl 4 38 0 9.5

Lappin, GRF/C 6 37 0 6.2

J. Bowman, SJ-O 8 36 1 4.5

Harman, Mont 6 36 0 6.0

Kenney, Ridgv/Lex 4 36 0 9.0

Winter, Clint 9 36 0 4.0

Booker, Central 10 35 0 3.5

Conner, CG/B 2 35 0 17.5

Shobe, Clint 11 35 0 3.2

Larkin, HASAAP 6 34 1 5.7

Schrodt, PBL 14 34 0 2.4

Turner-Winston, Urbana 8 33 0 4.1

Bisby, TrCnty 5 31 0 6.2

Hinchman, GRF/C 17 32 1.9

Palmore, PrCntrl 6 32 1 5.3

Robertson, Rantl 6 32 0 5.3

Russell, Tuscl 3 32 0 10.7

Winters, CG/B 9 32 0 3.6

Harlin, SOV 22 30 0 1.4

Selsor, HASAAP 13 30 0 2.3

VanderBurgh, SOV 18 30 1 1.7

Annis, A-O 5 29 0 5.8

Quiram, STM 14 29 0 2.1

Young, Urbana 11 29 0 2.6

Fisher, Unity 11 28 0 2.6

Mathews, Fisher 9 27 0 3.0

Bricker, SOV 6 26 0 4.3

Ty. Kirts, M-S 5 26 0 5.2

Reno, Unity 4 26 0 6.5

Ahlden, IWest 3 25 1 8.3

Garard, GCMS 2 24 0 12.0

T. Williams, A-O 3 23 0 7.7

Cannon, Centen 9 21 0 2.3

Dula, Fisher 4 21 0 5.3

Meyer, SJ-O 2 21 0 10.5

Wallace, SOV 13 21 0 1.6

Zimmerman, PrCntrl 2 21 0 10.5

Alvarez, IWest 15 19 1 1.3

Broughton, Urbana 4 18 0 4.5

Harper, Rantl 2 18 1 9.0

C. Catron, HASAAP 6 17 0 2.8

Fletcher, GRF/C 1 17 0 17.0

C. Brown, Mont 5 16 0 3.2

Wa. Edwards, B-H/R-A 2 16 0 8.0

Badgett, VGH 4 15 0 3.8

D. Thomas, Mont 1 14 0 14.0

J. Thomas, Centen 7 14 0 2.0

Dre. Bevill, TrCnty 8 12 0 1.5

Cortez, Arcola 4 12 0 3.0

Payne, Danvl 2 12 0 6.0

Renfrew, SJ-O 2 12 0 6.0

Burton, Centen 1 11 0 11.0

Castonguay, Watsk 1 11 0 11.0

Nipper, Westvl 2 11 0 5.5

Blakely, HASAAP 3 10 0 3.3

Burke, Westvl 1 10 0 10.0

Downs, Watsk 2 10 0 5.0

Khattar, IWest 1 10 0 10.0

Brown, SltFrk 4 9 0 2.3

Cornwell, LeRoy 5 9 0 1.8

Crowder, Danvl 1 9 0 9.0

Pratt, SltFrk 4 9 0 2.3

Breese, Ridgv/Lex 2 8 0 4.0

Rowell, GRF/C 2 7 1 3.5

Bradd, Mont 1 6 0 6.0

Eddy, LeRoy 6 6 0 1.0

March, VGH 1 6 0 6.0

Wilson, Fisher 1 6 0 6.0

Woods, Westvl 5 6 0 1.2

Brannigan, SltFrk 10 5 0 0.5

Pety, Clint 1 5 0 5.0

Pollock, TrCnty 7 5 0 0.7

Rose, M/CP 3 5 0 1.7

Dra. Bevill, TrCnty 1 4 0 4.0

Bolton, TrCnty 1 4 0 4.0

J. Brown, Mont 1 4 0 4.0

Gardner, LeRoy 1 4 0 4.0

Hinojosa, IWest 2 4 0 2.0

Kitchens, B-H/R-A 1 4 0 4.0

Shelton, Oakwd 1 4 0 4.0

J. Dawson, Mont 1 3 0 3.0

D. Phillips, Westvl 3 3 0 1.0

Phillips, GRF/C 3 3 0 1.0

Shirley, VGH 1 3 0 3.0

Wayne, Clint 1 3 0 3.0

J. Catron, HASAAP 1 2 0 2.0

Cole, Rantl 2 2 0 1.0

Martin, Oakwd 1 2 0 2.0

Peacock, Centen 1 2 0 2.0

Scott, PBL 1 2 0 2.0

Wellerm, SltFrk 1 2 0 2.0

Austin, Centen 1 1 0 1.0

Sa. Cornwell, 1 1 0 1.0

Douglas, Tuscl 1 1 0 1.0

Shellman, STM 6 1 0 0.2

PASSING LEADERS

Player,School ATT COMP INT YDS TD

Baker, VGH 119 73 3 656 2

J. Williams, A-O 56 40 0 628 9

Snyder, Mont 49 38 0 608 9

Sluder, Tuscl 59 38 2 607 6

Swanson, SJ-O 52 29 3 597 7

Schunke, M/CP 78 31 4 518 6

Romack, SltFrk 81 40 5 509 4

Migut, Unity 47 27 2 446 5

K. Thomas, Fisher 39 19 2 418 4

Hathaway, Westvl 33 21 0 382 4

Lindgren, Centen 70 39 6 347 2

Hinchman, GRF/C 45 20 2 318 2

McMahon, Central 21 12 0 318 3

B. Lee, STM 51 25 6 305 3

Blurton, HASAAP 56 30 3 299 3

Pound, PBL 47 19 2 299 1

Cohan, ALAH 27 1 2 297 3

Strader, Arcola 33 22 1 268 4

Fletcher, Watsk 36 15 3 250 4

Vinson, Oakwd 19 13 2 246 4

Printz, PrCntrl 28 16 2 244 2

Finch, M-S 54 19 1 236 2

Garard, GCMS 24 17 1 226 2

Plummer, Danvl 23 16 0 211 6

Edwards, B-H/R-A 18 7 4 181 2

Alvarez, IWest 39 16 5 171 1

Berter, Clint 8 6 0 133 2

W. White, Ridgv/Lex 12 4 0 125 2

J. Thomas, Centen 15 7 1 108 1

A. Brown, Rantl 14 6 0 95 1

Campbell, TrCnty 27 20 2 92 1

Davis, Danvl 17 7 2 84 1

Harlin, SOV 32 5 2 59 0

Phillips, Urbana 14 5 0 58 1

Reynolds, Clint 17 7 1 51 0

VanderBurgh, SOV 15 9 2 44 0

Winters, CG/B 19 5 1 36 0

Bradd, Mont 2 1 0 33 0

Still, Arcola 3 2 0 33 1

Sexton, LeRoy 8 2 3 32 0

Lyerly, A-O 2 2 0 18 0

Tabeling, Tuscl 3 1 0 11 0

Hummel, STM 10 4 1 10 0

L. Miller, GRF/C 1 1 0 9 0

Miebach, Unity 1 1 0 7 0

Pollock, TrCnty 5 1 0 6 0

Wayne, Clint 1 1 0 6 0

Veldman, M-S 2 2 0 6 0

RECEIVING LEADERS

Player,School Rec Yrds TD

Norman, A-O 20 385 5

Stricklett, Westvl 10 269 2

Hoel, Tuscl 11 243 2

Thompson, M/CP 8 241 3

Crafton, VGH 25 238 1

Meyer, SJ-O 7 219 0

Griffin, SltFrk 12 209 2

C. Kelton, STM 9 200 2

Roberts-Thomas, Centen 16 188 1

Shonkwiler, Unity 8 185 1

D. Thomas, Mont 9 173 2

Dula, Fisher 6 154 2

Castonguay, Watsk 5 152 4

A. Day, ALAH 6 150 1

Milton, Central 8 148 2

White, Oakwd 9 144 2

Wells, ALAH 5 134 1

Orcutt, SJ-O 4 131 2

Reno, Unity 8 131 2

McMasters, SltFrk 12 130 2

Schmidt, M/CP 6 129 1

Black, HASAAP 12 126 1

Haake, SJ-O 10 120 2

Pierce, Tuscl 7 119 2

Bradd, Mont 10 118 3

Baxter, GRF/C 7 117 1

Rund, Arcola 6 113 3

Kaiser, Unity 7 111 1

Teubner, A-O 8 109 3

J. Bowman, SJ-O 5 106 1

Holt, GCMS 6 103 2

Sementi, Tuscl 5 102 1

Mathews, Fisher 4 101 0

Brannigan, SltFrk 6 100 0

Graham, Mont 6 98 2

Schultz, Central 5 98 1

Ecker, PBL 4 97 1

Cortez, Arcola 9 95 1

Bundy, Mont 4 93 1

C. Kresin, Tuscl 7 93 0

Langley, Danvl 9 92 1

Shumaker, PrCntrl 5 91 1

Arford, B-H/R-A 3 88 1

J. Johnson, M-S 6 82 0

N. Reinhart, VGH 5 81 0

Payne, Danvl 6 80 3

Burton, Centen 8 79 2

Fletcher, GRF/C 5 76 0

Jarling, Oakwd 2 76 1

Davis-Williams, Danvl 4 75 2

Downs, Watsk 5 75 0

Henson, Fisher 3 75 0

Muller, PBL 4 75 0

Hospelhorn, Clint 1 73 1

Perez, Arcola 5 73 1

Adams, Central 3 72 1

Wolf, VGH 10 72 0

Benton, Ridgv/Lex 2 66 1

Lappin, B-H/R-A 2 66 1

Nogel, GRF/C 5 66 1

Kunsch, M/CP 6 65 1

Thomas, VGH 9 65 1

Coleman, Centen 9 64 0

Harman, Mont 3 64 1

Peterson, A-O 4 64 0

Stone, IWest 10 63 1

J. Dawson, Mont 6 62 0

Welch, Clint 3 61 1

Funk, HASAAP 3 60 0

Gooden, PBL 3 59 0

Harkins, IWest 3 59 0

Chew, SltFrk 8 57 0

Rigsby, PrCntrl 6 57 0

Stoller, M/CP 5 55 1

Burwell, VGH 9 54 0

Quattrone, Centen 3 54 0

Hoselton, PrCntrl 3 53 1

Shanks, VGH 7 52 0

Veldman, M-S 5 51 1

Bell, Rantl 2 50 0

Parker, Danvl 4 48 1

Keller, M-S 1 47 0

Shellman, STM 5 45 1

Jones-Watkins, Fisher 4 44 1

J. Catron, HASAAP 5 43 1

March, VGH 4 43 0

Cothron, Tuscl 5 41 0

Grimm, VGH 2 41 0

Moore, A-O 5 41 1

Nicholas, Westvl 5 41 1

Rolinitis, Westvl 2 41 0

Schmitt, GCMS 3 41 0

Steidinger, PrCntrl 1 38 0

Thomason, M-S 2 38 1

Conner, TrCnty 3 36 1

Guffey, CG/B 5 36 0

Saathoff, IWest 3 34 0

Waithira, Urbana 1 34 1

Stringer, Mont 1 33 0

Bricker, SOV 1 32 0

Kesterson, SOV 3 32 0

Hardman, Ridgv/Lex 2 30 0

Jackson, STM 9 30 0

Dudley, GRF/C 3 29 0

Schrodt, PBL 3 29 0

Cunningham, Rantl 2 28

Martin, Fisher 2 28 0

Shobe, Clint 2 28 0

Carson, Clint 6 27 0

Barnes, GCMS 3 26 0

Lewis, Centen 3 25 0

Wright, Westvl 1 24 1

Alruwaily, GRF/C 1 23 0

Howell, STM 1 23 0

Graybeal, LeRoy 1 22 0

Roberson, Centen 3 21 0

Trantina, GCMS 1 19 0

Gates, M-S 5 18 0

Kellogg, HASAAP 2 18 1

Plank, SOV 4 18 0

Bleich, GCMS 1 17 0

Hagen, Watsk 3 17 0

Mariage-Tucker, Westvl 3 17 0

Hicks, Ridgv/Lex 1 16 1

Rowell, GRF/C 1 16 0

Savage, B-H/R-A 1 16 0

Hansbraugh, Oakwd 1 15 1

Hernrichs, IWest 1 15 0

Mercer, ALAH 1 15 0

Beard, Ridgv/Lex 1 14 0

Colunga, HASAAP 2 14 0

Hummel, STM 4 14 0

Jones, PBL 1 14 0

Broeker, SltFrk 2 13 0

Crabb, PBL 2 13 0

Douglas, Tuscl 2 13 1

Ferriman, SJ-O 1 13 0

Mboyo, Urbana 3 13 0

Robertson, Rantl 1 13 0

Krumwiede, PBL 2 12 0

Mhk. Stanley, A-O 2 12 0

T. Williams, A-O 1 12 0

Eckstein, Unity 3 11 0

Evans, Central 2 11 0

Lahey, B-H/R-A 1 11 0

Smiley, Oakwd 1 11 0

N. Allen, M/CP 2 10 0

Gloede, A-O 1 10 0

Ta. Kirts, M-S 1 10 0

Mayyfield, LeRoy 1 10 0

D. Smith, TrCnty 1 10 0

Wilson, VGH 2 10 0

B. Lee, TrCnty 3 9 0

McTaggart, Watsk 1 9 0

Decker, Unity 1 8 1

L. Williams, Unity 1 7 0

Annis, A-O 1 6 0

Dre. Bevill, TrCnty 1 6 0

Cook, SJ-O 1 6 0

Karr, Clint 1 6 0

Winfrey-Burney, Urbana 1 6 0

Burton, PrCntrl 1 5 0

Chambers Centen 1 5 0

C. Hall, Centen 1 5 0

Hutchison, TrCnty 5 5 0

Rowell, Urbana 1 5 0

Walker, Centen 1 5 0

Mennenga, Rantl 1 4 1

N. Kelton, STM 1 3 0

Thornton, A-O 1 3 0

Vanausdoll, ALAH 2 3 0

Wallace, SOV 1 3 0

K. Johnson, Clint 1 2 0

Rose, M/CP 2 2 0

Schluter, SJ-O 1 2 0

Brown, SOV 1 1 0

Moore, HASAAP 2 1 0

SCORING LEADERS

Player,School TD 1EP 2EP FG TP

Lahey, B-H/R-A 10 0 3 0 66

Bolton, Oakwd 10 0 0 0 60

Jones-Watkins, Fisher 10 0 0 0 60

Burwell, VGH 8 0 3 0 54

Nicholas, Westvl 7 9 0 0 51

McNutt, GCMS 8 0 0 0 48

McTaggart, Watsk 7 0 3 0 48

Migut, Unity 8 0 0 0 48

Pierce, Tuscl 7 0 0 0 42

Norman, A-O 6 0 1 0 38

Wells, ALAH 6 0 1 0 38

Colvin, SJ-O 5 0 3 0 36

Fletcher, Watsk 5 0 3 0 36

Hopkins, Arcola 6 0 0 0 36

Milton, Central 6 0 0 0 36

Sluder, Tuscl 6 0 0 0 36

Vanausdoll, ALAH 6 0 0 0 36

Hardman, Ridgv/Lex 5 1 2 0 35

Printz, PrCntrl 5 0 2 0 34

Castonguay, Watsk 5 0 0 0 30

Frerichs, SJ-O 5 0 0 0 30

Smiley, Oakwd 5 0 0 0 30

Trantina, GCMS 5 0 0 0 30

Bradd, Mont 4 0 2 0 28

Lieb, Mont 4 0 2 0 28

Peterson, A-O 4 0 1 0 26

Schunke, M/CP 4 0 1 0 26

Noggle, GRF/C 4 0 0 0 24

Stingley, GRF/C 4 0 0 0 24

Thompson, M/CP 4 0 0 0 24

Wright, Westvl 4 0 0 0 24

Teubner, A-O 3 0 2 0 22

C. Kresin, Tuscl 0 15 0 2 21

Cortez, Arcola 1 14 0 0 20

Erickson, Tuscl 3 0 1 0 20

Mariage-Tucker, Westvl 3 0 1 0 20

Mkh. Stanley, A-O 3 0 1 0 20

J. Williams, A-O 2 0 4 0 20

C. Griffin, Danvl 0 13 0 2 19

Conner, TrCnty 3 0 0 0 18

Davis, Danvl 3 0 0 0 18

Freehill, GCMS 0 15 0 1 18

Jarling, Oakwd 3 0 0 0 18

Payne, Danvl 3 0 0 0 18

Reed, Danvl 3 0 0 0 18

Rund, Arcola 3 0 0 0 18

Strader, Arcola 3 0 0 0 18

Dazey, Oakwd 0 17 0 0 17

Likens, ALAH 0 14 0 1 17

Black, HASAAP 2 0 2 0 16

Veldman, M-S 2 0 2 0 16

Bennett, LeRoy 2 0 1 0 14

Benton, Ridgv/Lex 2 0 1 0 14

Kunsch, M/CP 2 0 1 0 14

Orcutt, SJ-O 2 0 1 0 14

Snyder, Mont 2 0 1 0 14

Stricklett, Westvl 2 0 1 0 14

Burgener, Mont 0 13 0 0 13

Ferguson, Fisher 0 13 0 0 13

Baker, VGH 2 0 0 0 12

J. Bowman, SJ-O 2 0 0 0 12

Bundy, Mont 2 0 0 0 12

T. Burton, Centen 2 0 0 0 12

Carson, Clint 2 0 0 0 12

Cohan, ALAH 2 0 0 0 12

Davis-Williams, Danvl 2 0 0 0 12

A. Day, ALAH 2 0 0 0 12

Dula, Fisher 2 0 0 0 12

Wy. Edwards, B-H/R-A 2 0 0 0 12

Evans, Central 2 0 0 0 12

Gayler, Oakwd 2 0 0 0 12

Graham, Mont 2 0 0 0 12

Griffin, SltFrk 2 0 0 0 12

Haake, SJ-O 2 0 0 0 12

Harman, Mont 2 0 0 0 12

Hicks, Ridgv/Lex 2 0 0 0 12

Hoel, Tuscl 2 0 0 0 12

Holt, GCMS 2 0 0 0 12

Horsch, Fisher 2 0 0 0 12

C. Kelton, STM 2 0 0 0 12

Lappin, B-H/R-A 2 0 0 0 12

McMasters, SltFrk 2 0 0 0 12

Miebach, Unity 2 0 0 0 12

Murray, Ridgv/Lex 1 0 3 0 12

Pound, PBL 2 0 0 0 12

Reno, Unity 2 0 0 0 12

Roberson, Centen 2 0 0 0 12

Stone, IWest 2 0 0 0 12

D. Thomas, Mont 2 0 0 0 12

K. Thomas, Fisher 2 0 0 0 12

White, Oakwd 2 0 0 0 12

Henrichs, IWest 1 0 2 0 10

J. Johnson, M-S 1 0 2 0 10

B. Lee, TrCnty 1 4 0 0 10

Arford, B-H/R-A 1 0 1 0 8

Burton, PrCntrl 1 0 1 0 8

Gates, M-S 1 0 1 0 8

Hinchman, GRF/C 1 0 1 0 8

C. Kerns, PrCntrl 1 0 1 0 8

Nava, LeRoy 1 0 1 0 8

Sexton, LeRoy 1 0 1 0 8

Shumaker, PrCntrl 1 0 1 0 8

Swanson, SJ-O 1 0 1 0 8

Rogers, SltFrk 0 4 0 1 7

Shelton, GRF/C 0 7 0 0 7

Adams, Central 1 0 0 0 6

Ahlden, IWest 1 0 0 0 6

D. Akins, B-H/R-A 1 0 0 0 6

Alvarez, IWest 1 0 0 0 6

Baines, Watsk 1 0 0 0 6

Baxter, GRF/C 1 0 0 0 6

L. Bowman, SOV 1 0 0 0 6

Boyd, Danvl 1 0 0 0 6

A. Brown, Rantl 1 0 0 0 6

C. Brown, Mont 1 0 0 0 6

Campbell, TrCnty 1 0 0 0 6

J. Catron, HASAAP 1 0 0 0 6

Colunga, HASAAP 1 0 0 0 6

Crafton, VGH 1 0 0 0 6

Decker, Unity 1 0 0 0 6

Douglas, Tuscl 1 0 0 0 6

Ecker, PBL 1 0 0 0 6

Eckstein, Unity 1 0 0 0 6

Fier, HASAAP 1 0 0 0 6

Fifer, ALAH 1 0 0 0 6

Greenwood, CG/B 1 0 0 0 6

Hansbraugh, Oakwd 1 0 0 0 6

Harper, Rantl 1 0 0 0 6

Harrison, Oakwd 1 0 0 0 6

Hoselton, PrCntrl 1 0 0 0 6

Hospelhorn, Clint 1 0 0 0 6

D. Jones, GCMS 1 0 0 0 6

Kaiser, Unity 1 0 0 0 6

Kellogg, HASAAP 1 0 0 0 6

Keske, TrCnty 1 0 0 0 6

Ta. Kirts, M-S 1 0 0 0 6

Langley, Danvl 1 0 0 0 6

Larkin, HASAAP 1 0 0 0 6

Lindgren, Centen 1 0 0 0 6

Mance, HASAAP 1 0 0 0 6

McMahon, Central 1 0 0 0 6

Mennenga, Rantl 1 0 0 0 6

Moore, A-O 1 0 0 0 6

Muller, PBL 1 0 0 0 6

Palmore, PrCntrl 1 0 0 0 6

Perez, Arcola 1 0 0 0 6

Phillips, Urbana 1 0 0 0 6

Plummer, Danvl 1 0 0 0 6

Reynolds, Clint 1 0 0 0 6

Roberts-Thomas, Centen 1 0 0 6

Rowell, GRF/C 1 0 0 0 6

Schmidt, M/CP 1 0 0 0 6

Schmitt, GCMS 1 0 0 0 6

Schultz, Central 1 0 0 0 6

Sementi, Tuscl 1 0 0 0 6

Shellman, STM 1 0 0 0 6

Shonkwiler, Unity 1 0 0 0 6

Stoller, M/CP 1 0 0 0 6

Tackels, Mont 1 0 0 0 6

Thomas, VGH 1 0 0 0 6

Thomason, M-S 1 0 0 0 6

VanderBurgh, SOV 1 0 0 0 6

Van Sickle, Ridgv/Lex 1 0 0 0 6

Waithira, Urbana 1 0 0 0 6

Walworth, B-H/R-A 0 6 0 0 6

Welch, Clint 1 0 0 0 6

W. White, Ridgv/Lex 1 0 0 0 6

Downs, Watsk 0 5 0 0 5

Klein, Centen 0 5 0 0 5

Sweid, Central 0 5 0 0 5

Caughey, Central 0 4 0 0 4

Hathaway, Westvl 0 0 2 0 4

Rawley, Unity 0 4 0 0 4

Shanks, VGH 0 0 2 0 4

Mak. Stanley, A-O 0 0 2 0 4

Zimmerman, PrCntrl 0 0 2 0 4

Doyle, STM 0 3 0 0 3

Cook, SJ-O 0 2 0 0 2

Dailey, GRF/C 0 0 1 0 2

Meyer, SJ-O 0 0 1 0 2

Moore, HASAAP 0 0 1 0 2

Requena, Ridgv/Lex 0 0 1 0 2

Savage, B-H/R-A 0 0 1 0 2

Thorton, A-O 0 0 1 0 2

Vivacqua, SOV 0 2 0 0 2

Wolf, VGH 0 0 1 0 2

Alwardt, HASAAP 0 1 0 0 1

Fletcher, GRF/C 0 1 0 0 1

Humes, PBL 0 1 0 0 1

INTERCEPTION LEADERS

Player,School INT

Bradd, Mont 4

Fletcher, Watsk 4

Ta. Kirts, M-S 3

Shellman, STM 3

Benton, Ridgv/Lex 2

Castonguay, Watsk 2

Fier, HASAAP 2

Hoel, Tuscl 2

Hunt, Ridgv/Lex 2

Kellogg, HASAAP 2

C. Kresin, Tuscl 2

B. Lee, TrCnty 2

Logan, A-O 2

Reed, Danvl 2

Rumsey, Urbana 2

Stone, IWest 2

K. Thomas, Fisher 2

Thompson, M/CP 2

Wells, ALAH 2

N. Allen, M/CP 1

Bennett, LeRoy 1

Byard, Arcola 1

J. Brown, Mont 1

S. Brown, Mont 1

Cohan, ALAH 1

Crafton, VGH 1

H. Day, ALAH 1

Delaney, Fisher 1

Wy. Edwards, B-H/R-A 1

Ewing, ALAH 1

Garrett, Oakwd 1

Griffin, SltFrk 1

Haake, SJ-O 1

Hardman, Ridgv/Lex 1

Harman, Mont 1

Hewerdine, PBL 1

J. Johnson, M-S 1

Lappin, GRF/C 1

B. Lee, STM 1

Martin, Unity 1

Mboyo, Urbana 1

McMasters, SltFrk 1

McTaggart, Watsk 1

Mercer, ALAH 1

Montalbo, Danvl 1

Moore, HASAAP 1

Pierce, Tuscl 1

Reedy, Mont 1

N. Reinhart, Unity 1

Rideout, TrCnty 1

M. Roberts, Arcola 1

Rolinitis, Westvl 1

Rowell, Urbana 1

Russo, STM 1

Schmitt, GCMS 1

Selsor, HASAAP 1

Shirley, VGH 1

Spiller, GCMS 1

Stingley, GRF/C 1

Trumann, M/CP 1

Venecia, HASAAP 1

Vinson, Oakwd 1

Ward, Danvl 1

Q. White, Oakwd 1

W. White, Ridgv/Lex 1

Wright, Westvl 1

TACKLING LEADERS

Player, School Solo Asst Total

Kunsch, M/CP 22 32 54

Miebach, Unity 25 18 43

Lappin, GRF/C 27 13 40

Taylor, SltFrk 16 22 38

Colunga, HASAAP 11 22 33

Pearl, Danvl 22 10 32

J. Carter, Central 7 24 31

Payne, LeRoy 17 14 31

Pyle, Unity 9 22 31

Roberts, M-S 15 16 31

Bennett, LeRoy 16 14 30

Otto, ALAH 23 7 30

Pippin, PBL 15 15 30

Toalson, Unity 9 21 30

H. Day, ALAH 19 10 29

Banks, Central 5 23 28

Frost, Unity 16 12 28

Caughey, Central 6 21 27

Erickson, Tuscl 8 19 27

Freehill, GCMS 8 19 27

Dy. Polson, PBL 19 8 27

Webb, A-O 15 12 27

St. Cornwell, LeRoy 7 19 26

A. Day, ALAH 20 6 26

Morgan, M-S 13 13 26

Vanausdoll, ALAH 19 7 26

Brannigan, SltFrk 12 13 25

Fox, Urbana 12 13 25

Stoller, M/CP 7 18 25

Wilson, Fisher 17 8 25

Bleich, GCMS 8 16 24

Hassell, Centen 22 4 24

Hughes, STM 10 14 24

Jackson, STM 15 9 24

Linares, HASAAP 10 14 24

Ahlden, IWest 6 17 23

Ajster, Oakwd 10 13 23

Byard, Arcola xx xx 23

Finney, B-H/R-A 14 9 23

Fisher, Unity 10 13 23

Nicholas, Westvl 13 10 23

C. Wilson, Danvl 12 11 23

Wy. Edwards, B-H/R-A 21 1 22

Funk, HASAAP 9 13 22

C. Miller, B-H/R-A 16 6 22

Reed, Danvl 18 4 22

Stahl, M-S 14 8 22

Stingley, GRF/C 16 6 22

Trumann, M/CP 1 21 22

B. Carter, Central 7 14 21

Conaty, LeRoy 13 8 21

Gulley, LeRoy 10 11 21

Horsch, Fisher 20 1 21

Kellogg, HASAAP 11 10 21

Ta. Kirts, M-S 12 9 21

B. Lee, STM 14 7 21

Schunke, M/CP 8 13 21

Tuebner, A-O 13 8 21

Woolridge, LeRoy 7 14 21

Decker, Unity 10 10 20

McMahon, Central 5 15 20

Motley, Central 5 15 20

VanderBurgh, SOV 11 9 20

Coplea, PBL 11 8 19

Grubb, Oakwd 5 14 19

Gunn, Central 5 14 19

Harman, Mont 6 13 19

Little, Tuscl 10 9 19

Reedy, Mont 7 12 19

Rund, Arcola xx xx 19

Schultz, Central 4 15 19

Selsor, HASAAP 4 15 19

Weaver, SJ-O 10 9 19

Bull, IWest 6 12 18

Delaney, Fisher 10 8 18

Eckstein, Unity 6 12 18

Hartke, IWest 7 11 18

L. Jones, SOV 8 10 18

Kesterson, SOV 5 13 18

Milton, Central 1 17 18

Moore, HASAAP 11 7 18

Romack, SltFrk 7 11 18

Barnes, GCMS 6 11 17

Cappellano, HASAAP 5 12 17

Cohan, ALAH 12 5 17

Davis-Williams, Danvl 10 7 17

Dyer, SOV 5 12 17

Harkins, IWest 7 10 17

N. Hepburn, SltFrk 5 12 17

Lahey, B-H/R-A 11 6 17

Lappin, B-H/R-A 13 4 17

Payne, Danvl 9 8 17

Pogue, M-S 6 11 17

Rollyson, ALAH 10 7 17

Sheridan, M/CP 3 14 17

Vaughn, IWest 3 14 17

Badgett, VGH 4 12 16

Butts-Dugar, Centen 16 0 16

Conn, HASAAP 3 13 16

Fifer, ALAH 10 6 16

Graham, Unity 8 8 16

Hagen, Watsk 13 3 16

Mariage-Tucker, Westvl 10 6 16

Martin, Unity 10 6 16

N. Reinhart, VGH 6 10 16

M. Roberts, Arcola xx xx 16

Shellman, STM 8 8 16

Shelton, Oakwd 5 11 16

Wahls, GCMS 6 10 16

Warnes, Unity 8 8 16

Washkoviak, SltFrk 7 9 16

Alton, SltFrk 5 10 15

Arford, B-H/R-A 13 2 15

Barber, Danvl 6 9 15

Chew, SltFrk 7 9 15

Sa. Cornwell, LeRoy 4 11 15

First, M/CP 6 9 15

D. Hall, Central 6 9 15

Jacobs, SJ-O 8 7 15

Keske, TrCnty 9 6 15

Lowe, GRF/C 6 9 15

MacDonald, IWest 6 9 15

Sexton, STM 3 12 15

Mka. Stanley, A-O 13 2 15

Ashenfelter, ALAH 7 7 14

Buhoveckey, Westvl 7 7 14

Carrion, Oakwd 4 10 14

Downs, Watsk 11 3 14

Henderson, Central 3 11 14

Henrichs, IWest 6 8 14

Holoch, LeRoy 7 7 14

J. Johnson, M-S 11 3 14

Kaiser, Unity 7 7 14

K. Miller, Tuscl 8 6 14

Mosier, GRF/C 12 2 14

Pierce, Tuscl 12 2 14

Price, VGH 4 10 14

Quattrone, Centen 14 0 14

Roberts, VGH 4 10 14

Russo, STM 8 6 14

Smiley, Oakwd 8 6 14

Mkh. Stanley, A-O 8 6 14

Vinson, Oakwd 10 4 14

Weber, TrCnty 6 8 14

Zook, Fisher 8 6 14

Berg, M-S 11 2 13

Dra. Bevill, TrCnty 5 8 13

Camfield, A-O 7 6 13

Gibas, STM 4 9 13

Griffin, SltFrk 7 6 13

Hummel, STM 5 8 13

C. Kresin, Tuscl 8 5 13

Krumwiede, PBL 7 6 13

Majers, STM 6 7 13

McTaggart, Watsk 9 4 13

Morrison, A-O 10 3 13

Noggle, GRF/C 9 4 13

Sementi, Tuscl 6 7 13

Shirley, VGH 8 5 13

Simmons, Danvl 6 7 13

Thompson, M/CP 6 7 13

Tweedy, TrCnty 6 7 13

Warren, SOV 5 8 13

Anderson, STM 4 8 12

Castonguay, Watsk 12 0 12

J. Catron, HASAAP 7 5 12

Diorio, Fisher 10 2 12

Fletcher, GRF/C 11 1 12

Hasenstab, Central 2 10 12

Hildebrandt, SOV 5 7 12

Hospelhorn, Clint 9 3 12

Nava, LeRoy 6 6 12

C. Rowell, GRF/C 9 3 12

J. Rowell, Urbana 5 7 12

Rumsey, Urbana 6 6 12

Scott, PBL 6 6 12

Sublon, Fisher 8 4 12

Vaughn, M-S 7 5 12

Wittig, Mont 2 10 12

N. Allen, M/CP 5 6 11

Bennett, TrCnty 3 8 11

Cothron, Tuscl 7 4 11

Cradle, Tuscl 6 5 11

Fier, HASAAP 7 4 11

Golden, B-H/R-A 5 6 11

Harden, Oakwd 6 5 11

Harrington, A-O 7 4 11

Jaskula, Watsk 8 3 11

Kenner, HASAAP 2 9 11

Lewis, Centen 10 1 11

Mendenhall, M-S 7 4 11

Neubig, Westvl 7 4 11

O’Connor, M-S 6 5 11

Purvis, Fisher 7 4 11

Rideout, TrCnty 6 5 11

Stone, IWest 6 5 11

Wells, ALAH 8 3 11

Williamson, Westvl 7 4 11

J. Bowman, SJ-O 7 3 10

Cannon, Centen 8 2 10

Crytzer, LeRoy 5 5 10

Emmerd, M-S 5 5 10

C. Hall, Centen 10 0 10

Hanes, Clint 3 7 10

Hopkins, Arcola xx xx 10

Kendrick, Centen 10 0 10

March, VGH 10 0 10

Norman, A-O 7 3 10

Pratt, SltFrk 4 6 10

Savage, B-H/R-A 5 5 10

Thomason, M-S 7 3 10

Tyner, Central 1 9 10

Van Hoveln, B-H/R-A 5 5 10

Wolf, VGH 5 5 10

Wright, Westvl 6 4 10

Yates, Danvl 2 8 10

Zaccarelli, SJ-O 2 8 10

Note: Individuals not updated and teams not represented are those whose coaches did not submit information. Questions? Email Bob Jones at bjones@news-gazette.com.