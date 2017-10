Area Prep Football Stats: Week 7

RUSHING LEADERS

Player,School Att Yrds TD AVG

Lahey, B-H/R-A 139 1577 21 11.3

Bolton, Oakwd 75 925 14 12.3

Migut, Unity 83 909 15 11.0

Jones-Watkins, Fisher 128 859 12 6.7

McNutt, GCMS 70 806 16 11.5

Hopkins, Arcola 111 687 11 6.2

Eckstein, Unity 97 668 4 6.9

Peterson, A-O 69 667 7 9.7

Bell, Rantl 63 662 9 10.5

Milton, Central 82 646 5 7.9

Colvin, SJ-O 73 608 7 8.3

Kunsch, M/CP 109 561 4 5.1

Smiley, Oakwd 56 559 10 10.0

Reed, Danvl 66 544 10 8.2

Printz, PrCntrl 103 543 11 5.3

C. Kerns, PrCntrl 81 514 3 6.3

Keske, TrCnty 89 510 6 5.7

Carson, Clint 91 502 6 5.5

Vanausdoll, AL/AH 75 500 8 6.7

A. Brown, Rantl 61 498 5 8.2

Mariage-Tucker, Westvl 53 481 8 9.1

McTaggart, Watsk 95 479 10 5.0

Fletcher, Watsk 65 455 14 7.0

Nicholas, Westvl 44 424 9 9.6

K. Thomas, Fisher 65 423 4 6.5

Strader, Arcola 80 422 5 5.3

Benton, Ridgv/Lex 77 413 4 5.4

Dailey, GRF/C 69 413 3 6.0

Nogle, GRF/C 74 412 5 5.6

Sluder, Tuscl 70 400 7 5.7

Lieb, Mont 54 370 8 6.9

Pound, PBL 42 351 7 8.4

Turner-Winston, Urbana 42 334 3 8.0

Plummer, Danvl 48 333 3 6.9

Hardman, Ridgv/Lex 83 324 5 3.9

Veldman, M-S 49 320 3 6.5

Henrichs, IWest 68 317 1 4.7

Lappin, B-H/R-A 25 317 3 12.6

Kaeb, LeRoy 66 308 3 4.7

Burwell, VGH 63 299 7 4.7

Robertson, Rantl 31 292 2 9.4

Mkh. Stanley, A-O 37 292 5 7.9

Erickson, Tuscl 43 290 12 6.7

Trantina, GCMS 54 288 9 5.3

Romack, SltFrk 64 286 2 4.5

J. Williams, A-O 53 286 6 5.4

Mka. Stanley, A-O 24 281 5 11.7

Stingley, GRF/C 24 280 4 11.7

Bennett, LeRoy 47 278 3 5.9

Pierce, Tuscl 36 275 5 7.6

Wells, AL/AH 31 261 4 8.4

Morgan, M-S 46 253 3 5.5

L. Bowman, SOV 61 251 4 4.1

Butler, IWest 58 243 0 4.2

J. Akins, B-H/R-A 39 237 4 6.0

Evans, Central 24 233 5 9.7

Bisby, TrCnty 31 227 1 7.3

T. Jones, PBL 26 219 3 8.4

McMahon, Central 67 207 5 3.1

B. Lee, TrCnty 50 205 0 4.1

Booker, Central 44 201 3 4.6

Snyder, Mont 45 195 7 4.3

Schmitt, GCMS 16 195 2 12.2

Schunke, M/CP 37 192 4 5.2

Cohan, AL/AH 41 183 2 4.5

Davis, Danvl 20 178 3 8.9

Poll, PBL 41 176 2 4.3

Baines, Watsk 30 175 2 5.8

Howell, STM 48 165 0 3.4

Swanson, SJ-O 40 161 2 4.0

Crabb, PBL 50 158 0 3.2

B. Lee, STM 67 155 1 2.3

Ahlden, IWest 33 154 1 4.7

Lappin, GRF/C 18 152 2 8.4

Murray, Ridgv/Lex 40 151 2 3.8

Badgett, VGH 31 144 3 4.6

Stone, IWest 46 143 0 3.1

Kaiser, Unity 8 142 2 17.8

M. Kerns, PrCntrl 35 142 1 4.1

Wy. Edwards, B-H/R-A 28 139 2 4.9

Frerichs, SJ-O 39 138 5 3.5

Hathaway, Westvl 12 136 1 11.3

Cole, Rantl 12 134 3 11.2

Roberts-Thomas, Centen 34 134 2 3.9

J. Horsch, Fisher 9 133 2 14.8

Harper, Rantl 17 132 3 7.8

Wilson, Fisher 8 132 4 16.5

Gai. Wright, Westvl 21 129 3 6.1

Greenwood, CG/B 25 127 1 5.1

Gayler, Oakwd 9 121 2 13.4

Nava, LeRoy 23 120 1 5.2

Cothron , Tuscl 12 117 0 9.8

Payne, LeRoy 30 116 1 3.9

Gates, M-S 43 112 1 2.6

Fisher, Unity 32 109 0 3.4

Bundy, Mont 5 105 1 21.0

Chambers, Centen 24 105 1 4.4

Colunga, HASAAP 22 105 1 4.8

Young, Urbana 37 105 1 2.8

Payne, Danvl 10 102 0 10.2

Phillips, Urbana 46 102 3 2.2

Quattrone, Centen 29 102 0 3.5

Sexton, LeRoy 20 98 1 4.9

Baker, VGH 40 96 6 2.4

Jarling, Oakwd 11 96 2 8.7

Schrodt, PBL 29 95 1 3.3

Black, HASAAP 3 93 1 31.0

Boyd, Danvl 9 93 2 10.3

Berter, Clint 43 90 2 2.1

Conner, CG/B 11 89 0 8.1

Roberson, Centen 17 88 2 5.2

Wa. Edwards, B-H/R-A 15 82 0 5.4

D. Walker, Rantl 7 79 0 11.3

D. Jones, GCMS 14 78 1 5.6

Pratt, SltFrk 27 78 1 2.9

Hoel, Tuscl 12 76 2 9.8

Et. Miebach, Unity 9 73 2 8.1

A. Day, AL/AH 26 72 1 2.8

Mance, HASAAP 21 72 1 3.4

Hinchman, GRF/C 30 71 0 2.4

Fifer, AL/AH 13 67 1 5.2

Tackels, Mont 5 67 1 13.4

Q. White, Ridgv/Lex 16 67 1 3.7

Harlin, SOV 56 65 2 1.2

Woods, Westvl 10 65 0 6.5

Burke, Westvl 8 63 0 7.9

A. Allen, Centen 19 62 0 3.9

Stevenson, SJ-O 8 62 0 7.8

Shelton, Oakwd 14 61 1 4.4

Vinson, Oakwd 11 61 1 5.6

Winter, Clint 24 61 2 2.5

H. Dawson, Mont 14 60 0 4.3

Still, Arcola 13 60 1 4.6

Taylor, SltFrk 15 55 0 3.7

Conner, TrCnty 30 54 2 1.8

Munoz, Westvl 9 54 0 6.0

Q. White, Oakwd 3 53 1 17.7

Darling, VGH 4 52 1 13.0

Rund, Arcola 5 50 1 10.0

Nunez, Oakwd 21 49 0 2.3

Shirley, VGH 12 49 1 4.1

Bar, CG/B 2 48 1 24.0

J. Bowman, SJ-O 13 48 1 3.7

Gauna, Arcola 7 48 1 6.9

Selsor, HASAAP 25 48 0 1.9

Gunn, Central 16 45 0 2.8

Burton, PrCntrl 10 44 1 4.4

Shobe, Clint 18 44 0 2.4

Downs, Watsk 8 43 0 5.4

Wines, Rantl 11 43 1 3.9

Dula, Fisher 11 42 1 3.8

Hicks, Ridgv/Lex 4 42 1 10.5

Brannigan, SltFrk 23 41 0 1.8

T. Williams, A-O 15 41 0 2.7

Campbell, TrCnty 52 40 2 0.8

Mathews, Fisher 11 40 0 3.6

McCulley, LeRoy 7 40 1 5.7

Palmore, PrCntrl 7 40 1 5.7

D. Thomas, Mont 4 40 0 10.0

VanVickle, Ridgv/Lex 3 40 1 13.3

Muller, PBL 9 39 1 4.3

Rose, M/CP 12 39 0 3.3

Snow, Westvl 10 39 1 3.9

Harman, Mont 6 36 0 6.0

Hoselton, PrCntrl 10 36 0 3.6

Kenney, Ridgv/Lex 4 36 0 9.0

C. Larkin, HASAAP 6 34 1 5.7

Lipscomb, Urbana 16 34 0 2.1

Little, Tuscl 2 34 0 17.0

Gomez, B-H/R-A 4 33 0 8.2

Hall, Central 6 31 1 5.1

Meyer, SJ-O 3 31 0 10.3

Ev. Miebach, Unity 5 31 0 6.2

Bricker, SOV 9 30 0 3.3

Russell, Tuscl 4 30 0 7.5

VanderBurgh, SOV 18 30 1 1.7

Annis, A-O 5 29 0 5.8

Kellogg, HASAAP 9 29 0 3.2

Griffin, Danvl 2 28 0 14.0

Strawser, B-H/R-A 4 28 0 7.0

Eddy, LeRoy 14 27 1 1.9

Ty. Kirts, M-S 5 26 0 5.2

Reno, Unity 4 26 0 6.5

C. Horsch, Fisher 3 25 0 8.3

D. Phillips, Westvl 7 25 0 3.6

Garard, GCMS 2 24 0 12.0

Holoch, LeRoy 7 24 1 3.4

Quiram, STM 20 24 0 1.2

Warner, B-H/R-A 4 22 0 5.5

Welsch, HASAAP 5 22 0 4.4

Champagne, VGH 5 21 0 4.2

Langley, Danvl 2 21 1 10.5

Petty, Clint 5 21 0 4.2

Wallace, SOV 13 21 0 1.6

Zimmerman, PrCntrl 2 21 0 10.5

Delaney, Fisher 4 20 1 5.0

Rowell, GRF/C 9 20 1 2.2

Cannon, Centen 14 19 0 1.4

Farrar, A-O 8 18 0 2.3

C. Catron, HASAAP 6 17 0 2.8

Quinn, Watsk 3 17 0 5.7

Shade, GRF/C 6 17 0 2.8

C. Brown, Mont 5 16 0 3.2

Perez, Arcola 7 16 0 2.3

Tuley, LeRoy 6 16 0 2.7

Brown, SltFrk 7 15 0 2.1

Cortez, Arcola 5 14 0 2.8

Schultz, Central 3 14 4.3 0

J. Thomas, Centen 7 14 0 2.0

Winters, CG/B 15 14 1 0.9

Peacock, Centen 13 13 1 1.0

W. Wilson, VGH 1 13 0 13.0

Dre. Bevill, TrCnty 8 12 0 1.5

Renfrew, SJ-O 2 12 0 6.0

Bradd, Mont 2 11 0 5.5

Burton, Centen 1 11 0 11.0

Carrell, Westvl 2 11 0 5.5

Castonguay, Watsk 1 11 0 11.0

Graham, Mont 1 11 0 11.0

Nipper, Westvl 2 11 0 5.5

Blakely, HASAAP 3 10 0 3.3

Broughton, Urbana 6 10 0 1.7

Dubson, M-S 6 10 0 1.7

Khattar, IWest 1 10 0 10.0

Schmidt, M/CP 1 10 0 10.0

Cornwell, LeRoy 5 9 0 1.8

Crowder, Danvl 1 9 0 9.0

McConkey, B-H/R-A 6 9 1 1.5

C. Wilson, Danvl 1 9 0 9.0

Breese, Ridgv/Lex 2 8 0 4.0

Fletcher, GRF/C 2 6 0 3.0

March, VGH 1 6 0 6.0

Wayne, Clint 2 6 0 3.0

Cunningham, GRF/C 1 5 0 5.0

D. Fisher, Danvl 2 5 0 2.5

Marshall, Urbana 5 5 0 1.0

Norman, A-O 1 5 0 5.0

Pollock, TrCnty 7 5 0 0.7

Weller, SltFrk 3 5 0 1.6

Dra. Bevill, TrCnty 1 4 0 4.0

Bolton, TrCnty 1 4 0 4.0

J. Brown, Mont 2 4 0 2.0

Franco, Arcola 4 4 0 1.0

Gardner, LeRoy 1 4 0 4.0

Hinojosa, IWest 2 4 0 2.0

Kitchens, B-H/R-A 1 4 0 4.0

Waithira, Urbana 14 4 0 0.3

Johnson, SltFrk 1 3 0 3.0

McBride, Westvl 1 3 0 3.0

Phillips, GRF/C 3 3 0 1.0

Pippin, PBL 2 3 1 1.5

Porter, Westvl 1 3 0 3.0

Riddle, HASAAP 1 3 0 3.0

Crafton, VGH 1 2 0 2.0

J. Catron, HASAAP 1 2 0 2.0

Martin, Oakwd 1 2 0 2.0

Scott, PBL 1 2 0 2.0

Shellman, STM 8 2 0 0.3

Austin, Centen 1 1 0 1.0

Bortreger, AL/AH 15 1 0 0.1

Sa. Cornwell 1 1 0 1.0

J. Dawson, Mont 3 1 0 0.3

Douglas, Tuscl 1 1 0 1.0

Drake, TrCnty 2 1 0 0.5

PASSING LEADERS

Player,School ATT COMP INT YRDS TD

Snyder, Mont 120 85 5 1359 13

Romack, SltFrk 139 74 8 1175 12

Baker, VGH 188 117 4 1119 9

J. Williams, A-O 108 74 2 1039 12

Sluder, Tuscl 102 61 4 1001 10

Migut, Unity 86 53 3 915 9

Swanson, SJ-O 107 51 9 884 10

Schunke, M/CP 137 57 5 854 8

Hathaway, Westvl 62 42 0 782 10

B. Lee, STM 168 72 13 713 5

Fletcher, Watsk 78 42 4 689 9

Meeker, Urbana 78 49 1 575 4

Plummer, Danvl 65 39 2 575 9

Finch, M-S 116 45 4 569 5

McMahon, Central 54 31 2 560 3

Vinson, Oakwd 51 31 4 554 5

Printz, PrCntrl 72 35 3 530 2

Blurton, HASAAP 108 58 8 520 5

K. Thomas, Fisher 58 30 2 511 4

Garard, GCMS 39 29 1 488 5

Pound, PBL 69 30 4 487 4

Strader, Arcola 67 35 2 484 5

Hinchman, GRF/C 83 33 5 467 4

Lindgren, Centen 95 48 7 396 2

Campbell, TrCnty 82 42 4 386 4

Berter, Clint 67 28 2 339 3

Cohan, AL/AH 43 21 3 318 3

Harlin, SOV 94 31 5 291 0

W. White, Ridgv/Lex 46 21 1 264 3

Ro.-Thomas, Cent. 49 24 5 244 3

Holoch, LeRoy 19 10 1 224 2

A. Brown, Rantl 40 14 0 207 1

Wy. Edwards, BHRA 19 8 4 195 2

Alvarez, IWest 48 19 7 192 1

McConkey, B-H/R-A 7 5 0 109 1

J. Thomas, Centen 15 7 1 108 1

Davis, Danvl 23 10 3 99 1

Winters, CG/B 37 19 1 79 0

Hummel, STM 19 8 1 74 0

Phillips, Urbana 19 6 0 63 1

Tackels, Mont 2 2 0 63 1

Bradd, Mont 3 2 0 53 1

Reynolds, Clint 17 7 1 51 0

Ev. Miebach, Unity 10 5 0 44 0

VanderBurgh, SOV 15 9 2 44 0

Langley, Danvl 1 1 0 42 1

Brntreger, AL/AH 5 1 38 0

Still, Arcola 3 2 0 33 1

Sexton, LeRoy 8 2 3 32 0

Lyerly, A-O 5 4 0 23 0

Tabeling, Tuscl 3 1 0 11 0

L. Miller, GRF/C 1 1 0 9 0

Wines, Rantl 4 2 0 8 0

Pollock, TrCnty 5 1 0 6 0

Veldman, M-S 2 2 0 6 0

Wayne, Clint 1 1 0 6 0

Dailey, GRF/C 3 0 2 0 0

RECEIVING LEADERS

Player,School Rec Yrds TD

Stricklett, Westvl 24 550 6

Norman, A-O 28 547 6

Griffin, SltFrk 26 468 5

Hoel, Tuscl 22 459 6

Bradd, Mont 29 388 5

Kaiser, Unity 20 381 4

Thompson, M/CP 17 381 4

D. Thomas, Mont 18 337 3

Crafton, VGH 37 329 3

C. Kelton, STM 19 317 3

Phillips, Urbana 14 314 1

Q. White, Oakwd 20 312 2

Shonkwiler, Unity 13 300 2

Castonguay, Watsk 13 291 6

Graham, Mont 15 264 2

Wilson, SltFrk 9 259 2

Milton, Central 16 253 2

Burton, Centen 21 233 4

Meyer, SJ-O 9 232 0

Bundy, Mont 7 228 3

J. Johnson, M-S 13 222 2

Rund, Arcola 11 219 3

Holt, GCMS 9 209 4

McMasters, SltFrk 18 209 4

Roberts-Thomas, Centen 19 206 1

J. Bowman, SJ-O 10 196 1

Schultz, Central 11 195 1

Shumaker, PrCntrl 13 191 1

Payne, Danvl 12 189 4

Schmidt, M/CP 11 189 1

J. Catron, HASAAP 17 187 2

Wells, AL/AH 9 186 1

Pierce, Tuscl 12 176 2

Shellman, STM 21 174 1

Langley, Danvl 16 169 1

Downs, Watsk 11 168 0

Baxter, GRF/C 11 167 1

Rideout, TrCnty 17 167 0

Welch, Clint 15 166 1

Dula, Fisher 7 165 2

Teubner, A-O 11 164 5

Haake, SJ-O 13 163 2

Reno, Unity 9 157 2

Stoller, M/CP 10 157 1

N. Reinhart, VGH 11 156 1

A. Day, AL/AH 8 154 1

Parker, Danvl 11 153 1

Ecker, PBL 8 146 1

Perez, Arcola 13 146 2

Orcutt, SJ-O 5 144 2

Moore, A-O 13 141 1

P. Jackson, STM 23 139 0

Shanks, VGH 17 136 0

Thomas, VGH 16 131 1

Davis-Williams, Danvl 7 128 3

Grimm, VGH 7 127 2

Urso, Oakwd 6 127 1

Black, HASAAP 12 126 1

C. Kresin, Tuscl 10 125 0

Rigsby, PrCntrl 10 125 0

Chew, SltFrk 12 124 1

J. Dawson, Mont 13 124 1

Sementi, Tuscl 7 124 1

Benton, Ridgv/Lex 8 123 1

Bennett, LeRoy 4 121 2

Lappin, B-H/R-A 5 118 1

Henson, Fisher 6 117 0

Gloede, A-O 10 116 0

Hoselton, PrCntrl 5 116 1

Hospelhorn, Clint 5 115 2

Barnes, GCMS 5 114 0

Arford, B-H/R-A 4 108 1

Cortez, Arcola 9 108 1

Veldman, M-S 11 108 1

Funk, HASAAP 9 103 1

Brannigan, SltFrk 7 102 0

Nicholas, Westvl 11 102 2

D. Smith, TrCnty 5 102 2

Mathews, Fisher 4 101 0

Bricker, SOV 8 99 0

Jaskula, Watsk 7 98 0

Martin, Fisher 7 98 0

Hardman, Ridgv/Lex 6 94 1

Wolf, VGH 11 92 1

Kesterson, SOV 7 91 0

N. Kelton, STM 4 90 0

Fletcher, GRF/C 7 86 0

Nogel, GRF/C 7 84 1

Gates, M-S 11 83 0

Harman, Mont 4 83 1

Gai. Wright, Westvl 4 82 2

Adams, Central 6 80 1

Dudley, GRF/C 7 79 2

Peterson, A-O 6 78 0

Jarling, Oakwd 2 76 1

Lipscomb, Urbana 11 76 0

Moore, HASAAP 11 76 0

Schmitt, GCMS 6 76 0

Muller, PBL 4 75 0

Lewis, Centen 9 74 0

March, VGH 6 74 1

Rowell, Urbana 5 73 2

Cornwell, LeRoy 2 72 0

Thomason, M-S 5 70 1

Douglas, Tuscl 3 69 1

Gooden, PBL 4 68 0

Mboyo, Urbana 11 66 0

Guffey, CG/B 11 65 0

Kunsch, M/CP 7 65 1

Burwell, VGH 10 64 0

Coleman, Centen 10 64 0

Colvin, SJ-O 4 63 1

Quattrone, Centen 5 63 0

Stone, IWest 10 63 1

Perkinson, PBL 1 62 1

Harkins, IWest 3 59 0

Ia. Plank, SOV 7 56 0

Conner, TrCnty 5 54 1

Bell, Rantl 3 53 0

Ferriman, SJ-O 4 53 1

Savage, B-H/R-A 2 51 1

Schrodt, PBL 6 51 0

Stringer, Mont 3 51 0

Keller, M-S 1 47 0

Steidinger, PrCntrl 2 47 0

Jones-Watkins, Fisher 6 45 1

Hagen, Watsk 5 44 1

Hummel, STM 10 44 1

Olson, Unity 4 43 0

Cargo, Rantl 1 42 0

Plummer, Danvl 1 42 1

Cothron, Tuscl 5 41 0

Cunningham, Rantl 3 41 0

Rolinitis, Westvl 2 41 0

Waithira, Urbana 2 40 2

Is. Plank, SOV 4 39 0

Robertson, Rantl 3 37 0

Mhk. Stanley, A-O 3 37 0

Carson, Clint 9 36 0

Hernrichs, IWest 3 36 0

Kaeb, LeRoy 3 36 0

Beard, Ridgv/Lex 3 35 0

Saathoff, IWest 3 34 0

E. Davis, Danvl 2 33 1

Burton, PrCntrl 3 32 0

Hasenstab, Central 2 32 0

Krumwiede, PBL 3 32 1

Rose, M/CP 5 30 1

VanderBurgh, SOV 4 30 0

McTaggart, Watsk 2 29 0

Warren, SOV 3 29 0

Shobe, Clint 2 28 0

Winston, Urbana 3 28 0

B. Lee, TrCnty 5 27 1

Hewerdine, PBL 1 26 0

Hutchison, TrCnty 8 25 0

K. Johnson, Clint 3 25 0

Schluter, SJ-O 2 24 0

Alruwaily, GRF/C 1 23 0

Baines, Watsk 1 23 0

Howell, STM 1 23 0

Warnes, Unity 3 23 0

Graybeal, LeRoy 1 22 0

Trantina, GCMS 2 22 0

Buttts-Dugar, Cenen 1 21 1

Crawford-Lazdins, Urbana 4 21 0

Miller, GRF/C 1 21 0

Roberson, Centen 3 21 0

Decker, Unity 2 20 1

Emmerd, M-S 3 20 1

T. Williams, A-O 3 20 0

Eckstein, Unity 4 19 0

Mennenga, Rantl 3 19 1

Palmore, PrCntrl 2 19 0

Zack, Watsk 2 19 0

Bleich, GCMS 1 17 0

Crane, Arcola 1 17 0

Mariage-Tucker, Westvl 3 17 0

Quinn, Watsk 1 17 0

N. Allen, M/CP 5 16 0

Cook, SJ-O 2 16 0

Wy, Edwars, B-H/R-A 1 16 0

Hicks, Ridgv/Lex 1 16 1

Rowell, GRF/C 1 16 0

Butts-Dugar, Centen 1 15 0

Hansbraugh, Oakwd 1 15 1

Kellogg, HASAAP 3 15 1

Mercer, AL/AH 1 15 0

Petty, Clint 2 15 0

Colunga, HASAAP 3 14 0

Green, Centen 2 14 0

Jones, PBL 1 14 0

Bolton, Oakwd 1 13 0

Broeker, SltFrk 2 13 0

Crabb, PBL 2 13 0

Rawley, Unity 1 12 0

Evans, Central 2 11 0

Keske, TrCnty 1 11 0

Lahey, B-H/R-A 1 11 0

Smiley, Oakwd 1 11 0

Winfrey-Burney, Urbana 2 11 0

Austin, Centen 1 10 0

Ta. Kirts, M-S 1 10 0

Mayyfield, LeRoy 1 10 0

Pound, PBL 1 10 1

W. Wilson, VGH 2 10 0

Dubson, M-S 1 8 0

Thomason, M-S 1 8 0

Karr, Clint 2 7 0

L. Williams, Unity 1 7 0

Annis, A-O 1 6 0

Dre. Bevill, TrCnty 1 6 0

Downs, Arcola 1 6 0

Thornton, A-O 2 6 0

Chambers Centen 1 5 0

C. Hall, Centen 1 5 0

Walker, Centen 1 5 0

Broughton,, Urbana 1 4 0

Carroll, AL/AH 1 3 0

Haubner, A-O 1 3 0

Vanausdoll, AL/AH 3 3 0

Wallace, SOV 1 3 0

Weaver, SJ-O 1 3 0

Beasley, Danvl 1 2 0

T. Brown, SOV 1 1 0

Swaim, CG/B 1 1 0

SCORING LEADERS

Player,School TD 1EP 2EP FG TP

Lahey, B-H/R-A 21 0 4 0 134

Nicholas, Westvl 13 23 1 0 103

Fletcher, Watsk 15 0 4 0 98

McNutt, GCMS 16 0 0 0 96

Migut, Unity 15 0 0 0 90

Bolton, Oakwd 14 0 2 0 88

Jones-Watkins, Fisher 14 0 0 0 84

Erickson, Tuscl 12 0 1 0 74

Printz, PrCntrl 11 0 3 0 72

McTaggart, Watsk 10 0 5 0 70

Hopkins, Arcola 11 0 0 0 66

Reed, Danvl 11 0 0 0 66

Smiley, Oakwd 11 0 0 0 66

Colvin, SJ-O 8 0 4 0 56

Bell, Rantl 9 0 0 0 54

Trantina, GCMS 9 0 0 0 54

Lieb, Mont 8 0 2 0 52

Hardman, Ridgv/Lex 7 1 4 0 51

Burwell, VGH 7 0 4 0 50

Mariage-Tucker, Westvl 8 0 1 50

Vanausdoll, AL/AH 8 0 1 0 50

Hoel, Tuscl 8 0 0 0 48

Peterson, A-O 7 0 3 0 48

Pierce, Tuscl 8 0 0 0 48

Pound, PBL 8 0 0 0 48

J. Williams, A-O 6 12 0 0 48

Castonguay, Watsk 7 0 2 0 46

Norman, A-O 7 0 1 0 44

Sluder, Tuscl 7 0 1 0 44

Snyder, Mont 7 0 1 0 44

Stricklett, Westvl 7 0 1 0 44

Wells, AL/AH 7 0 1 0 44

Milton, Central 7 0 0 0 42

C. Griffin, Danvl 0 29 0 1 41

Bradd, Mont 6 0 2 0 40

C. Kresin, Tuscl 0 28 0 4 40

Mak. Stanley, A-O 5 0 5 0 40

Teubner, A-O 6 0 2 0 40

Keske, TrCnty 6 0 1 0 38

Baker, VGH 6 0 0 0 36

Benton, Ridgv/Lex 5 0 3 0 36

Carson, Clint 6 0 0 0 36

Griffin, SltFrk 6 0 0 0 36

Kaiser, Unity 6 0 0 0 36

Noggle, GRF/C 6 0 0 0 36

Gai. Wright, Westvl 6 0 0 0 36

Bennett, LeRoy 5 0 2 0 34

Kunsch, M/CP 5 0 2 0 34

Mkh. Stanley, A-O 5 0 1 0 32

Thompson, M/CP 5 0 1 0 32

Veldman, M-S 4 0 4 0 32

A. Brown, Rantl 5 0 0 0 30

Bundy, Mont 5 0 0 0 30

Evans, Central 5 0 0 0 30

Frerichs, SJ-O 5 0 0 0 30

Harper, Rantl 5 0 0 0 30

Lappin, B-H/R-A 5 0 0 0 30

McMahon, Central 5 0 0 0 30

Strader, Arcola 5 0 0 0 30

Burgener, Mont 0 27 0 0 27

Cortez, Arcola 1 20 0 0 26

C. Kerns, PrCntrl 3 0 4 0 26

Schunke, M/CP 4 0 1 0 26

Freehill, GCMS 0 22 0 1 25

J. Akins, B-H/R-A 4 0 0 0 24

Booker, Central 4 0 0 0 24

L. Bowman, SOV 4 0 0 0 24

T. Burton, Centen 4 0 0 0 24

E. Davis, Danvl 4 0 0 0 24

Eckstein, Unity 4 0 0 0 24

Holt, GCMS 4 0 0 0 24

Langley, Danvl 4 0 0 0 24

McMasters, SltFrk 4 0 0 0 24

Payne, Danvl 4 0 0 0 24

Phillips, Urbana 4 0 0 0 24

Plummer, Danvl 4 0 0 0 24

Stingley, GRF/C 4 0 0 0 24

K. Thomas, Fisher 4 0 0 0 24

Walworth, B-H/R-A 0 21 0 1 24

T. Wilson, Fisher 4 0 0 0 24

Ferguson, Fisher 0 17 0 2 23

Likens, AL/AH 0 17 0 2 23

Crafton, VGH 3 0 2 0 22

J. Johnson, M-S 3 0 2 0 22

Dailey, GRF/C 3 0 1 0 20

Dazey, Oakwd 0 20 0 0 20

B. Lee, TrCnty 2 7 0 0 19

Badgett, VGH 3 0 0 0 18

Black, HASAAP 2 0 3 0 18

Conner, TrCnty 3 0 0 0 18

Davis-Williams, Danvl 3 0 0 0 18

A. Day, AL/AH 3 0 0 0 18

Dula, Fisher 3 0 0 0 18

Jarling, Oakwd 3 0 0 0 18

T. Jones, PBL 3 0 0 0 18

Kaeb, LeRoy 3 0 0 0 18

C. Kelton, STM 3 0 0 0 18

Morgan, M-S 3 0 0 0 18

Murray, Ridgv/Lex 2 0 3 0 18

Ro.-Thomas, Centen 3 0 0 0 18

Rund, Arcola 3 0 0 0 18

Sweid, Central 0 18 0 0 18

D. Thomas, Mont 3 0 0 0 18

Turner-Winston, Urbana 3 0 0 0 18

Q. White, Oakwd 3 0 0 0 18

Grimm, VGH 2 0 2 0 16

Rogers, SltFrk 0 13 0 1 16

Swanson, SJ-O 2 0 2 0 16

Arford, B-H/R-A 2 0 1 0 14

J. Bowman, SJ-O 2 0 1 0 14

Dudley, GRF/C 2 0 1 0 14

Haake, SJ-O 2 0 1 0 14

Harman, Mont 2 0 1 0 14

March, VGH 2 0 1 0 14

Orcutt, SJ-O 2 0 1 0 14

W. White, Ridgv/Lex 2 0 1 0 14

Baines, Watsk 2 0 0 0 12

Berter, Clint 2 0 0 0 12

Boyd, Danvl 2 0 0 0 12

Campbell, TrCnty 2 0 0 0 12

J. Catron, HASAAP 2 0 0 0 12

Cohan, AL/AH 2 0 0 0 12

Cole, Rantl 2 0 0 0 12

Wy. Edwards, BHRA 2 0 0 0 12

Gayler, Oakwd 2 0 0 0 12

Graham, Mont 2 0 0 0 12

Harlin, SOV 2 0 0 0 12

Hicks, Ridgv/Lex 2 0 0 0 12

J. Horsch, Fisher 2 0 0 0 12

Hospelhorn, Clint 2 0 0 0 12

Kaiser, Unity 2 0 0 0 12

Lappin, GRF/C 2 0 0 0 12

Et. Miebach, Unity 2 0 0 0 12

Perez, Arcola 2 0 0 0 12

Poll, PBL 2 0 0 0 12

Reno, Unity 2 0 0 0 12

Roberson, Centen 2 0 0 0 12

Robertson, Rantl 2 0 0 0 12

Romack, SltFrk 2 0 0 0 12

Rowell, Urbana 2 0 0 0 12

Schmitt, GCMS 2 0 0 0 12

Schrodt, PBL 2 0 0 0 12

Shonkwiler, Unity 2 0 0 0 12

D. Smith, TrCnty 2 0 0 0 12

Stone, IWest 2 0 0 0 12

Waithira, Urbana 2 0 0 0 12

Wilson, SltFrk 2 0 0 0 12

Winter, Clint 2 0 0 0 12

Zack, Watsk 2 0 0 0 12

Burton, PrCntrl 1 0 2 0 10

Hathaway, Westvl 1 0 2 0 10

Henrichs, IWest 1 0 2 0 10

Shanks, VGH 0 0 5 0 10

Shelton, GRF/C 0 10 0 0 10

Shumaker, PrCntrl 1 0 2 0 10

INTERCEPTIONS LEADERS

Player,School INT

Bradd, Mont 4

Castonguay, Watsk 4

Fletcher, Watsk 4

C. Kresin, Tuscl 4

Arford, B-H/R-A 3

Benton, Ridgv/Lex 3

Cortez, Arcola 3

Ta. Kirts, M-S 3

Logan, A-O 3

Mboyo, Urbana 3

Reed, Danvl 3

Shellman, STM 3

K. Thomas, Fisher 3

Barry, TrCnty 2

Bundy, Mont 2

Wy. Edwards, B-H/R-A 2

Fier, HASAAP 2

Griffin, SltFrk 2

Hoel, Tuscl 2

Hunt, Ridgv/Lex 2

J. Johnson, M-S 2

Kellogg, HASAAP 2

Kesterson, SOV 2

Krumwiede, PBL 2

B. Lee, TrCnty 2

D. Martin, Unity 2

J. Martin, Unity 2

McMasters, SltFrk 2

Rolinitis, Westvl 2

Rumsey, Urbana 2

Selsor, HASAAP 2

Steidinger, PrCntrl 2

Stone, IWest 2

Thompson, M/CP 2

Ward, Danvl 2

Wells, AL/AH 2

Q. White, Oakwd 2

W. White, Ridgv/Lex 2

TACKLING LEADERS

Player, School Solo Asst Total

Kunsch, M/CP 33 63 99

Taylor, SltFrk 30 48 78

Fox, Urbana 39 29 68

Et. Miebach, Unity 40 26 66

Lappin, GRF/C 45 19 64

Otto, AL/AH 46 17 63

Vanausdoll, AL/AH 46 16 62

Keske, TrCnty 21 38 59

Stoller, M/CP 14 44 58

Roberts, M-S 33 24 57

Morgan, M-S 28 28 56

Pearl, Danvl 35 21 56

Webb, A-O 33 21 54

Banks, Central 14 39 53

Colunga, HASAAP 15 38 53

Freehill, GCMS 26 27 53

Harman, Mont 17 36 53

Reed, Danvl 39 14 53

Erickson, Tuscl 23 29 52

A. Day, AL/AH 40 11 51

Hassell, Centen 41 10 51

Ta. Kirts, M-S 30 21 51

Ahlden, IWest 19 31 50

Byard, Arcola 16 34 50

J. Horsch, Fisher 32 18 50

Nicholas, Westvl 32 18 50

Gulley, LeRoy 24 24 48

Pogue, M-S 18 30 48

P. Jackson, STM 27 20 47

Payne, LeRoy 27 20 47

C. Miller, B-H/R-A 30 17 47

Ajster, Oakwd 22 24 46

Trumann, M/CP 6 40 46

Weaver, SJ-O 24 22 46

Bleich, GCMS 20 25 45

Stahl, M-S 27 18 45

Brannigan, SltFrk 22 2 44

Tuebner, A-O 27 17 44

C. Kelton, STM 20 23 43

J. Carter, Central 11 31 42

Grubb, Oakwd 14 28 42

VanderBurgh, SOV 27 15 42

Frost, Unity 23 18 41

Barnes, GCMS 22 18 40

B. Carter, Central 15 25 40

H. Day, AL/AH 26 14 40

Finney, B-H/R-A 28 12 40

Gibas, STM 25 15 40

Hughes, STM 17 23 40

Hummel, STM 17 23 40

Pippin, PBL 21 19 40

Dy. Polson, PBL 29 11 40

Washkoviak, SltFrk 13 27 40

Bennett, LeRoy 21 18 39

Conaty, LeRoy 20 19 39

Wy. Edwards, B-H/R-A 31 8 39

N. Hepburn, SltFrk 16 23 39

Lappin, B-H/R-A 26 12 38

Little, Tuscl 16 22 38

Pyle, Unity 13 25 38

B. Lee, STM 18 19 37

M. Roberts, Arcola 14 23 37

Toalson, Unity 14 23 37

Tweedy, TrCnty 12 25 37

Delaney, Fisher 15 21 36

Golden, B-H/R-A 19 17 36

Rumsey, Urbana 22 14 36

Sexton, STM 10 26 36

Smiley, Oakwd 18 18 36

Trantina, GCMS 15 21 36

C. Wilson, Danvl 16 20 36

Davis-Williams, Danvl 18 17 35

Helmuth, Arcola 11 24 35

Lowe, GRF/C 17 18 35

Reynolds, Clint 13 22 35

Romack, SltFrk 16 18 34

Schunke, M/CP 10 25 35

Ward, Danvl 14 20 34

T. Wilson, Fisher 23 11 34

Woolridge, LeRoy 10 24 34

St. Cornwell, LeRoy 7 26 33

Hildebrandt, SOV 15 18 33

L. Jones, SOV 18 15 33

Motley, Central 9 24 33

Pierce, Tuscl 25 8 33

Schultz, Central 8 25 33

Selsor, HASAAP 11 22 33

Mka. Stanley, A-O 25 8 33

Coleman, Danvl 12 20 32

Gunn, Central 9 23 32

Hagen, Watsk 25 7 32

K. Miller, Tuscl 19 13 32

Morrison, A-O 25 7 32

Dra. Bevill, TrCnty 13 18 31

Chew, SltFrk 12 19 31

Lahey, B-H/R-A 20 11 31

Price, VGH 8 23 31

Badgett, VGH 9 21 30

Bennett, TrCnty 7 23 30

Booker, Central 10 20 30

Butts-Dugar, Centen 28 2 30

Dyer, SOV 10 20 30

March, VGH 23 7 30

C. Rowell, GRF/C 25 5 30

J. Rowell, Urbana 13 17 30

Sheridan, M/CP 6 24 30

J. Vaughn, M-S 16 14 30

Hopkins, Arcola 11 18 29

Jacobs, SJ-O 18 11 29

Reedy, Mont 14 15 29

Q. Roberts, VGH 9 20 29

Cohan, AL/AH 22 6 28

Fisher, Unity 12 16 28

MacDonald, IWest 15 14 29

Henderson, Central 6 22 28

C. Kresin, Tuscl 18 10 28

P. Linares, HASAAP 11 17 28

Moore, HASAAP 14 14 28

Rund, Arcola 16 12 28

Wolf, VGH 16 12 28

Arford, B-H/R-A 19 8 27

Busboom, PBL 13 14 27

Caughey, Central 6 21 27

Conn, HASAAP 4 23 27

Crawford-Lazdins, Urbana 15 12 27

Decker, Unity 15 12 27

Eddy, LeRoy 17 10 27

Fifer, AL/AH 18 9 27

Harkins, IWest 14 13 27

Jarling, Oakwd 7 20 27

J. Johnson, M-S 21 6 27

Kaiser, Unity 17 10 27

Kesterson, SOV 13 14 27

Milton, Central 6 21 27

Neubig, Westvl 15 12 27

Purvis, Fisher 14 13 27

Saathoff, IWest 5 22 27

Spence, Mont 6 21 27

Sublon, Fisher 12 15 27

N. Vaughn, IWest 5 22 27

Berg, M-S 17 9 26

Buhoveckey, Westvl 16 10 26

Burwell, VGH 13 13 26

Downs, Clint 12 14 26

Hanes, Clint 5 21 26

Hardman, Ridgv/Lex 20 6 26

Majers, STM 11 15 26

McMahon, Central 9 17 26

McTaggart, Watsk 17 9 26

Murray, Ridgv/Lex 17 9 26

Van Hoveln, B-H/R-A 14 12 26

Wahls, GCMS 12 14 26

Benton, Ridgv/Lex 19 6 25

Coplea, PBL 13 12 25

Jaskula, Watsk 17 8 25

Short, GCMS 13 12 25

Strader, Arcola 12 13 25

Adams, Central 12 12 24

Ashenfelter, AL/AH 14 10 24

Cappellano, HASAAP 6 18 24

Carlson, M-S 12 12 24

Castonguay, Watsk 24 0 24

Cook, SJ-O 15 9 24

First, M/CP 9 15 24

Haake, SJ-O 16 8 24

Henrichs, IWest 12 12 24

Hospelhorn, Clint 17 7 24

Mariage-Tucker, Westvl 15 9 24

Payne, Danvl 13 11 24

Sementi, Tuscl 14 10 24

Mkh. Stanley, A-O 17 7 24

Barber, Danvl 8 15 23

Bull, IWest 8 15 23

Cox, TrCnty 13 10 23

Eckstein, Unity 7 16 23

B. Fletcher, Watsk 22 1 23

Fletcher, GRF/C 21 2 23

Griffin, SltFrk 12 11 23

Hasenstab, Central 5 18 23

D. Martin, Unity 16 7 23

N. Reinhart, VGH 8 15 23

Shellman, STM 11 12 23

VonLanken, Tuscl 10 13 23

Wells, AL/AH 16 7 23

Winter, Clint 8 15 23

Gai. Wright, Westvl 11 12 23

D. Baker, Fisher 13 9 22

Crytzer, LeRoy 10 12 22

Funk, HASAAP 9 13 22

Graham, Unity 10 12 22

Harris, Danvl 13 9 22

Hoel, Tuscl 17 5 22

Kellogg, HASAAP 11 11 22

Langley, Danvl 14 8 22

Lewis, Centen 16 6 22

McMasters, SltFrk 12 10 22

Rollyson, AL/AH 12 10 22

Savage, B-H/R-A 11 11 22

Shelton, Oakwd 8 14 22

Stingley, GRF/C 16 6 22

Van Vickle, Ridgv/Lex 14 8 22

Zook, Fisher 13 9 22

Baker, Clint 4 17 21

Cortez, Arcola 11 10 21

Downs, Watsk 14 7 21

Marshall, Urbana 12 9 21

Rideout, TrCnty 11 10 21

Schmidt, M/CP 11 10 21

Schluter, SJ-O 12 9 21

K. Thomas, Fisher 17 4 21

Urso, Oakwd 6 15 21

Barry, TrCnty 8 12 20

Boyd, Danvl 10 10 20

Davis, Watsk 14 6 20

Wa. Edwards, B-H/R-A 10 10 20

Graham, Mont 10 10 20

Hayden, Clint 6 14 20

Mendenhall, M-S 9 11 20

Quattrone, Centen 19 1 20

Royer, TrCnty 4 16 20

Scott, PBL 9 11 20

Note: Individuals not updated and teams not represented are those whose coaches did not submit information. Questions? Email Bob Jones at bjones@news-gazette.com.