Area prep statistics: Girls' swimming and diving (Sept. 5)

200 Medley Relay

School Time

Centennial 1:58.36

University High 2:08.52

Urbana 2:23.96



200 Freestyle

Swimmer, School Time

Elizabeth Gile, Centennial 2:08.59

Elizabeth Atkinson, Uni High 2:16.66

Pranali Vani, Centennial 2:24.27

Raine Berhard, Uni High 2:26.90

Alex Adamek, Centennial 2:41.82

Raine Bernhard, Uni High 2:43.36

Hannah Sweeny, Urbana 2:49.66

Ana Guerer, Urbana 3:04.16



200 Individual Medley

Swimmer, School Time

Megan Bernacchi, Centennial 2:32.13

Lauren Monahan, Uni High 2:35.12

Jenna Horner, Urbana 2:46.20

Grace Whittington, Centennial 3:03.40

Lauren Reifsteck, Urbana 3:08.09

Elayna Meyer, Centennial 3:11.45

Vicktoria Kindratenko, Uni High 3:11.74

Catalin Clougherty, Uni High 3:24.07



50 Freestyle

Swimmer, School Time

Isabelle Seten, Centennial 26.17

Cecilia Abbamonte, Urbana 28.67

Zona Hrnjak, Uni High 30.50

Sarah Perderkamp Grosse, Uni High 31.43

Olivia Carr, Centennial 31.61

Savannah McQueen, Urbana 31.66

Maritza Rodriguez, Urbana 32.30

Paige Hemming, Centennial 32.82

Pomona Carringtoni-Hoekstra, Uni High 35.42

Diving (6 Dives)

Diver, School Score

Elizabeth Rumsey, Centennial 201.60



100 Butterfly

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 58.32

Elizabeth Gile, Centennial 1:04.34

Ema Loaewenstein, Uni High 1:30.17

Alex Adamek, Centennial 1:32.93

Maritza Rodriguez, Urbana 1:35.07

Ema Hummel, Uni High 1:35.90

Alison Lee, Urbana 1:57.26



100 Freestyle

Swimmer, School Time

Isabelle Seten, Centennial 58.52

Tithi Bera, Centennial 1:01.02

Lauren Monahan, Uni High 1:02.67

Raine Bernhard, Uni High 1:04.68

Cecilia Abbamonte, Urbana 1:05.91

Olivia Carr, Centennial 1:08.71

Sarah Grosse-Perderkamp, Uni High 1:18.45

Pollard Orissa, Urbana 1:34.16

Sarah Odeh, Urbana 2:07.03



500 Freestyle

Swimmer, School Time

Lauren Feddersen, Centennial 5:40.96

Elizabeth Atkinson, Uni High 6:07.20

Pranali Vani, Centennial 6:24.83

Annemily Hoganson, Uni High 7:08.30

Grace Whittington, Centennial 7:30.34

Pmona Carrington-Hoekstra, Uni High 7:31.51

Hannah Sweeny, Urbana 7:44.35

Rachel Gatewood, Urbana 8:30.86

Allison Lee, Urbana 9:37.69



200 Freestyle Relay

School Time

Centennial 1:47.64

Uni High 2:03.63

Urbana 2:03.66



100 Backstroke

Swimmer, School Time

Tithi Bera, Centennial 1:11.68

Jenna Horner, Urbana 1:15.36

Elayna Meyer, Centennial 1:24.10

Paige Hemming, Centennial 1:32.60



100 Breaststroke

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 1:02.65

Lauren Feddersen, Centennial 1:13.07

Megan Bernacchi, Centennial 1:22.04

Victoria Kindratenko, Uni High 1:28.01

Lauren Reifsteck, Urbana 1:32.50

Emma Lowewenstein, Uni High 1:36.07

Savannah McQueen, Urbana 1:36.36

Emma Hummel, Uni High 1:38.19

Catalin Clougherty, Uni High 1:40.36

Amy Paul, Centennial 1:56.33

Rachel Gatewood, Urbana 2:10.11



400 Freestyle Relay

School Time

Uni High 4:21.18

Centennial 4:42.38

Urbana 5:11.17

