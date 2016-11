Area prep statistics: Girls' swimming and diving (Nov. 8)

200 Medley Relay

School Time

Centennial 1:54.74

Central 1:58.55

University High 1:59.03

Danville 2:08.95

Urbana 2:16.07

St. Thomas More 2:24.39

PBL 2:44.69

200 Freestyle

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 1:53.48

Elizabeth Gile, Centennial 2:02.84

Kendall Woods, Central 2:09.53

Madeline Heiser, Central 2:10.99

Elizabeth Atkinson, Uni High 2:11.05

Ally Miller, Central 2:13.42

Morgan McKee, Central 2:13.47

Lauren Monaham, Uni high 2:14.86

Pranali Vani, Centennial 2:15.56

Angelynn Huang, Uni High 2:18.36

Ceclia Wilson, Central 2:18.41

Julia Wilson, Central 2:18.74

Lorraine Bernhard, Uni High 2:20.51

Jenna Horner, Urbana 2:20.74

Natalie Stumph, Central 2:20.91

Zona Hrnjak, Uni High 2:23.13

Makayla Heeren, Danville 2:23.36

Brooke Parker, Danville 2:24.25

Cason Kemper, Central 2:24.61

Anna Jefferson, Central 2:26.55

Sarah Cossman, Central 2:26.86

Annemily Hoganson, Uni High 2:26.65

Olivia Carr, Centennial 2:27.53

Natalie Perez, Central 2:30.71

Alexia Popa, Central 2:30.75

Victoria Kindratenko, Uni High 2:35.51

P. Carrington-Hoekstra, Uni High 2:35.54

Sydney Smith, Danville 2:36.15

Alex Adamek, Centennial 2:36.52

Maritza Rodriguez, Urbana 2:37.70

Elayna Meyer, Centennial 2:39.72

Hannah Sweeny, Urbana 2:42.68

Grace Whittington, Centennial 2:43.13

Rachel Gatewood, Urbana 2:44.30

Lauren Reifsteck, Urbana 2:48.09

Sophie Damore, St. Thomas More 2:53.19

Bella Davenport, Mahomet-Seymour 2:58.22

Veronica Chistaya, St. Thomas More 3:00.63

Amy Paul, Centennial 3:01.80

200 Individual Medley

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 2:03.89

River Jones, Central 2:22.61

Lauren Feddersen, Centennial 2:23.00

Elizabeth Gile, Centennial 2:23.59

Megan Bernacchi, Centennial 2:27.67

Lauren Monahan, Uni High 2:31.01

Natalie Stumph, Central 2:31.71

Kendall Woods, Central 2:32.10

Wynter Haas, Danville 2:32.25

Liara Aber, Central 2:32.40

Courtney Plattner, Central 2:32.78

Morgan McKee, Central 2:33.61

Angelynn Huang, Uni High 2:37.17

Cecilia Abbamonte, Urbana 2:44.55

Gabi Springer, Danville 2:44.83

Jenna Horner, Urbana 2:46.20

Ella Wolfe, Danville 2:46.27

Celia Wilson, Central 2:48.12

Anna Jefferson, Central 2:48.92

Mariah McAnally, Mahomet-Seymour 2:49.18

Makayla Heeren, Danville 2:51.66

Madeline Hogg, Danville 2:51.66

Julia Wilson, Central 2:52.06

Alexia Popa, Central 2:52.29

Lauren Reifsteck, Urbana 2:52.47

Isabella Jessup, Danville 2:52.48

Zona Hrnjak, Uni High 2:53.12

Giulia Barbieri, Uni High 2:53.60

Elizabeth Atkinson, Uni High 2:54.22

Annemily Hoganson, Uni High 2:54.25

Elayna Meyer, Centennial 2:54.25

Olivia Peterson, St. Thomas More 2:59.35

50 Freestyle

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 24.39

Isabelle Seten, Centennial 25.55

Elizabeth Atkinson, Uni High 26.44

Maddie Hieser, Central 26.61

Courtney Plattner, Central 26.86

Kendall Woods, Central 26.86

Gabi Springer, Danville 27.01

River Jones, Central 27.05

Lauren Monahan, Uni High 27.39

Dana Hermann, Mahomet-Seymour 27.41

Ally Miller, Central 27.45

Angelynn Huang, Uni High 27.60

Lorranie Bernhard, Uni High 27.71

Tithi Bera, Centennial 27.74

Cecilia Abbamonte, Urbana 28.11

Wynter Haas, Danville 28.22

Jenna Horner, Urbana 28.24

Cecilia Abbamonte, Urbana 28.79

Carson Kemper, Central 28.81

Ella Wolfe, Danville 28.87

Victoria Kindratenko, Uni High 29.37

Julia Wilson, Central 29.38

Liara Aber, Central 29.56

Sarah Cossman, Central 29.61

Sarah Hashash, Uni High 29.75

Zona Hrnjak, Uni High 29.84

Abby Guido, Central 30.08

Allie Lane, Danville 30.13

Kennedy Hall, Danville 30.19

Giulia Barbieri, Uni High 30.20

Ellie Cyzs, Central 30.27

Sarah Perderkamp Grosse, Uni High 30.33

Paige Hemming, Centennial 30.73

Madeline Hogg, Danville 30.75

Makayla Heeren, Danville 30.76

Hannah Niccum, St. Thomas More 30.86

Natalie Perez, Central 30.86

Liv Odell, Central 30.96

Sophie Damore, St. Thomas More 31.05

Lauryn McArthur, Central 31.19

Paige Hemming, Centennial 31.33

Maritza Rodriguez, Urbana 31.33

Olivia Carr, Centennial 31.61

Savannah McQueen, Urbana 31.66

Olivia Peterson, St. Thomas More 31.68

Brooke Parker, Danville 31.90

Diving (6 Dives)

Diver, School Time

Elizabeth Rumsey, Centennial 247.35

Gabrielle Springer, Danville 200.20

Audrey Talbot, Danville 181.25

Ashley Faulkner, Danville 175.45

Karsen Luesse, Central 171.85

Sarah Collins, Central 158.75

Caroline Dickerson, Central 159.75

Betsy Ruckman, Uni High 147.75

Kailey Shepston, Central 123.40

Diving (11 Dives)

Diver, School Time

Elizabeth Rumsey, Centennial 427.95

Gabrielle Springer, Danville 365.25

Ashley Faulkner, Danville 293.50

Sarah Collins, Central 291.85

Caroline Dickerson, Central 278.50

Betsy Ruckman, Uni High 252.80

100 Butterfly

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 56.93

Elizabeth Gile, Centennial 1:01.08

Lauren Feddersen, Centennial 1:06.87

Kendall Woods, Central 1:07.15

River Jones, Central 1:07.33

Natalie Stumph, Central 1:07.37

Wynter Haas, Danville 1:07.64

Lauren Monahan, Uni High 1:08.85

Elizabeth Atkinson, Uni High 1:10.11

Gabrielle Springer, Danville 1:10.77

Morgan McKee, Central 1:10.90

Zona Hrnjak, Uni High 1:10.96

Courtney Plattner, Central 1:11.22

Ella Wolfe, Danville 1:11.34

Liara Aber, Central 1:12.38

Maddie Hieser, Central 1:13.07

Natalie Perez, Central 1;13.57

Ellie Czys, Central 1:15.47

Jenna Horner, Urbana 1:18.23

Alexia Popa, Central 1:19.85

Anna Jefferson, Central 1:20.86

Julia Wilson, Central 1:21.38

Maritza Rodriguez, Urbana 1:21.40

Pranali Vani, Centennial 1:21.72

Emma Loewenstein, Uni High 1:21.98

Annemily Hoganson, Uni High 1;22.29

Lorraine Bernhard, Uni High 1:23.89

Madeline Hogg, Danville 1:23.94

Guilia Barbieri, Uni High 1:24.27

Makayla Heeren, Danville 1:24.50

100 Freestyle

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 52.55

Isabelle Seten, Centennial 56.57

Elizabeth Atkinson, Uni High 58:18

Maddie Hieser, Central 59.51

Kendall Woods, Central 59.62

Tithi Bera, Centennial 1:00.03

Lauren Monahan, Uni High 1:00.13

Ally Miller, Central 1:00.23

Courtney Plattner, Central 1:00.30

Angelynn Huang, Uni High 1:00.71

Cecilia Abbamonte, Urbana 1:00.90

Lorraine Bernhard, Uni High 1:01.51

River Jones, Central 1:01.54

Jenna Horner, Urbana 1:02.98

Mariah McAnally, Mahomet-Seymour 1:03.53

Gabi Springer, Danville 1:03.54

Morgan McKee, Central 1:03.66

Wynter Haas, Danville 1:04.25

Carson Kemper, Central 1:04.29

Makayla Heeren, Danville 1:04.66

Megan Bernacchi, Centennial 1:04.69

Allie Lane, Danville 1:05.26

Zona Hrnjak, Uni High 1:05.49

Anna Jefferson, Central 1:05.61

Cecelia Wilson, Central 1:06.07

Sarah Cossman, Central 1:06.73

Abby Guido, Central 1:06.92

Ellie Cyzs, Central 1:07.03

Natalie Perez, Central 1:07.86

Sophie Damore, St. Thomas More 1:07.92

Olivia Carr, Centennial 1:07.77

Annemily Hoganson, Uni High 1:08.19

Giulia Barbieri, Uni High 1:08.54

Ella Wolfe, Danville 1:08.80

Sarah Hashash, Uni High 1:09.46

Victoria Kindratenko, Uni High 1:09.77

Sydney Smith, Danville 1:10.08

Paige Hemming, Centennial 1:10.40

Tyann Parker, Urbana 1:10.69

Kennedy Hall, Danville 1:10.70

Madeline Hogg, Danville 1:10.83

Olivia Peterson, St. Thomas More 1:10.83

Liv Odell, Central 1:10.89

Sarah Grosse-Perderkamp, Uni High 1:11.16

Kam Pettigrew, Central 1:11.75

Lauryn McArthur, Central 1:12.11

Alex Adamek, Centennial 1:12.46

Brooke Parker, Danville 1:12.90

500 Freestyle

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 5:10.17

Elizabeth Gile, Centennial 5:37.26

Lauren Feddersen, Centennial 5:37.84

River Jones, Central 5:54.53

Maddie Hieser, Central 5:57.75

Morgan McKee, Central 5:58.37

Celia Wilson, Central 5:58.81

Elizabeth Atkinson, Uni High 6:07.20

Pranali Vani, Centennial 6:07.97

Liara Aber, Central 6:09.61

Allie Miller, Cental 6:10.17

Madeline Hogg, Danville 6:12.36

Lauren Monahan, Uni High 6:13.21

Jenna Horner, Urbana 6:17.46

Ella Wolfe, Danville 6:20.16

Julia Wilson, Central 6:23.04

Lorraine Bernhard, Uni High 6:23.16

Brooke Parker, Danville 6:28.95

Annemily Hoganson, Uni High 6:31.41

Zona Hrnjak, Uni High 6:37.90

Sarah Cossman, Central 6:39.96

Giulia Barbieri, Uni High 6:40.17

Elayna Meyer, Centennial 6:40.32

P. Carrington-Hoekstra, Uni High 6:47.84

Savannah McQueen, Urbana 7:10.80

Hannah Sweeny, Urbana 7:19.50

Grace Whittington, Centennial 7:20.00

Maritza Rodriguez, Urbana 7:22.75

Rachel Gatewood, Urbana 7:29.26

Victoria Kindratenko, Uni High 7:35.36

Ana Guerer, Urbana 7:50.86

Orissa Pollard, Urbana 7:55.05

200 Freestyle Relay

School Time

Centennial 1:44.69

Central 1:44.97

Uni High 1:45.48

Danville 1:54.62

Mahomet-Seymour 1:56.20

Urbana 2:00.88

St. Thomas More 2:08.82

PBL 2:52.21

100 Backstroke

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 1:02.65

River Jones, Central 1:04.57

Tithi Bera, Centennial 1:05.08

Dana Hermann, Mahomet-Seymour 1:05.40

Courtney Plattner, Central 1:08.68

Jenna Horner, Urbana 1:09.48

Isabelle Seten, Centennial 1:07.12

Megan Bernacchi, Centennial 1:09.50

Ally Miller, Central 1:11.53

Sarah Hashash, Uni High 1:12.83

Gabi Springer, Danville 1:14.26

Morgan McKee, Central 1:14.53

Giulia Barbieri, Uni High 1:13.85

Lorraine Bernhard, Uni High 1:14.05

Wynter Haas, Danville 1:14.79

Elayna Meyer, Centennial 1:16.90

Alexia Popa, Central 1:17.33

Natalie Perez, Central 1:17.56

Carson Kemper, Central 1:18.28

Allie Lane, Danville 1:19.02

Celia Wilson, Central 1:19.31

Kennedy Hall, Danville 1:19.75

Annemily Hoganson, Uni High 1:20.34

Julia Wilson, Central 1:20.43

Ella Wolfe, Danville 1:20.47

Madeline Hogg, Danville 1:23.01

Alex Adamek, Centennial 1:24.31

Kam Pettigrew, Central 1:25.35

Brooke Parker, Danville 1:25.71

Sophie Damore, St. Thomas More 1:26.31

P. Carrington-Hoekstra, Uni High 1:28.07

Ana Guerero , Urbana 1:29.00

Alex White, Danville 1:30.37

Maritza Rodriguez, Urbana 1:30.74

Emma Hummell, Uni High 1:30.75

Makayla Heeren, Danville 1:30.99

100 Breaststroke

Swimmer, School Time

Ema Rajic, Uni High 1:03.54

River Jones, Central 1:10.93

Lauren Feddersen, Centennial 1:11.02

Natalie Stumph, Central 1:15.33

Liara Aber, Central 1:16.99

Megan Bernacchi, Centennial 1:18.39

Maddie Hieser, Central 1:18.92

Courtney Plattner, Central 1:20.82

Kendall Woods, Central 1:21.04

Anna Jefferson, Central 1:21.63

Paige Hemming, Centennial 1:22.45

Victoria Kindratenko, Uni High 1:23.29

Lauren Monahan, Uni High 1:23.45

Lauren Reifsteck, Urbana 1:23.93

Pranali Vani, Centennial 1:24.52

Cecilia Abbamonte, Urbana 1:24.65

Wynter Haas, Danville 1:24.67

Ellie Cyzs, Central 1:25.62

Julia Wilson, Central 1:26.06

Madeline Hogg, Danville 1:26.97

Giulia Barbieri, Uni High 1:28.05

Hannah Niccum, St. Thomas More 1:29.44

Sarah Hashash, Uni High 1:29.47

Ella Wolfe, Danville 1:30.70

Olivia Carr, Centennial 1:30.79

Kennedy Hall, Danville 1:30.87

P. Carrington-Hoekstra, Uni High 1:32.39

Sarah Cossman, Central 1:32.74

Zona Hrnjak, Uni High 1:34.23

Isabella Jessup, Danville 1:34.72

Grace Whittington, Centennial 1:35.37

Savannah McQueen, Urbana 1:36.36

Gabi Springer, Danville 1:37.49

Sarah Grosse Pedekamp, Uni High 1:38.45

Liv Odell, Central 1:38.60

400 Freestyle Relay

School Time

Uni High 3:52.88

Centennial 3:58.50

Central 4:00.08

Danville 4:17.40

Urbana 5:02.88

Mahomet-Seymour 5:59.82

