Area prep statistics: Boys' swimming and diving (Jan. 31)

200 Medley Relay

School Time

Champaign Central 1:44.53

Centennial 1:47.75

Urbana 1:46.62

Mahomet-Seymour 1:52.20

200 Freestyle

Swimmer, School Time

Luke Starks, Centennial 1:50.78

Max Zhang, Urbana 1:52.60

Luke Thompson, Ch. Central 1:53.63

Alex Shilts, Centennial 1:55.42

Ryan Wierschem, Ch. Central 1:55.44

Devon Bell, Ch. Central 1:57.43

Ethan Chow, Urbana 1:58.14

Michael Bernhardt, Ch. Central 2:01.52

Cole Grimes, Centennial 2:02.52

Cam Barnard, Ch. Central 2:02.95

Nathan Hedrick, Urbana 2:03.91

Tianyu Ma, Ch. Central 2:06.36

Davin Yoo, Ch. Central 2:07.33

Gyumin Lee, Centennial 2:07.38

Justin To, Ch. Central 2:08.50

Josh Ekberg, M-S 2:09.47

Caleb Dillow, Ch. Central 2:10.17

Gyumin Lee, Centennial 2:11.45

Dante Waters, M-S 2:14.73

Andrew Mininger, Ch. Central 2:15.22

Gavin Groff, M-S 2:15.48

Deican Benway, Centennial 2:16.58

Jakob Broga, Centennial 2:16.92

Mitchell Devine, Ch. Central 2:18.22

Will Shinew, Ch. Central 2:18.27

Zach Plattner, Ch. Central 2:19.13

Calvin Gatewood, Urbana 2:20.36

Max Herr, Ch. Central 2:23.63

Matthew Broga, Centennial 2:24.68

Kennedy Boettcher, Ch. Central 2:24.82

Jack Wierschem, Ch. Central 2:25.60

Jonathan Dullerud, Urbana 2:27.69

Aaron Tandy, M-S 2:28.36

Lukas Heinricher, Urbana 2:28.51

Evan Brown, Urbana 2:28.77

Min Kang, Centennial 2:30.88

Payton Hopkins, Ch. Central 2:32.92

Carlos Torelli, Centennial 2:32.97

Will Young, Ch. Central 2:34.43

Max Ando, Urbana 2:34.68

Isaac Gerwirth, Urbana 2:37.74

Junwoo Jung, Ch. Central 2:38.37

Jack Hummel, Ch. Central 2:41.59

Adam VonHolton, M-S 2:42.02

Anthony Qiu, Ch. Central 2:49.32

Duncan Starks, Centennial 2:50.06

Joe Churm, M-S 2:54.90

Colin Balbach, M-S 3:05.73

Lawrence Bailey, Centennial 3:12.00

Grant Chassy, Ch. Central 3:12.07

Shivang Bhaskar, Ch. Central 3:57.00

200 Individual Medley

Swimmer, School Time

Luke Thompson, Ch. Central 2:01.11

Luke Starks, Centennial 2:07.63

Ethan Chow, Urbana 2:09.69

Ryan Wierschem, Ch. Central 2:10.78

Max Zhang, Urbana 2:13.12

Michael Bernhardt, Ch. Central 2:15.47

Davin Yoo, Ch. Central 2:19.02

Josh Ekberg, M-S 2:19.81

Evan Hobson, Centennial 2:22.42

Tianyu Ma, Ch. Central 2:22.88

Cole Grimes, Centennial 2:24.54

William Larson, M-S 2:26.21

Nathan Hedrick, Urbana 2:27.65

Min Kang, Centennial 2:28.08

Finn Dallas, Urbana 2:29.87

Justin To, Ch. Central 2:30.85

Gyumin Lee, Centennial 2:31.74

Jack Wierschem, Ch. Central 2:32.76

Sung Jin Choi, Centennial 2:37.09

Carlos Torelli, Centennial 2:41.02

Alex Poulosky, Urbana 2:43.33

Zach Plattner, Ch. Central 2:45.25

Matt Horner, Urbana 2:48.44

Jonathan Dullerud, Urbana 2:54.80

Dante Waters, M-S 2:55.21

Evan Herriott, M-S 2:57.42

Isaac Gerwirth, Urbana 2:59.70

Noah Pryztulski, M-S 3:24.70

50 Freestyle

Swimmer, School Time

Alex Shilts, Centennial 22.20

Cam Barnard, Ch. Central 22.69

Max Zhang, Urbana 23.64

Tainyu Ma, Ch. Central 23.91

Ryan Wierschem, Ch. Central 23.98

Josh Ekberg, M-S 24.03

Luke Thompson, Ch. Central 24.15

Michael Berhardt, Ch. Central 25.00

Devon Bell, Ch. Central 25.12

Justin To, Ch. Central 25.17

Davin Yoo, Ch. Central 25.40

Andrew Mininger, Ch. Central 25.65

Mitchell Devine, Ch. Central 25.69

Joe Davis, Centennial 25.78

Connor Hemming, Centennial 26.16

Eric Giles, M-S 26.43

Evan Brown, Urbana 26.47

Calvin Gatewood, Urbana 26.52

Andrew Ritchie, Danville 26.57

Deican Benway, Centennial 26.62

Junwoo Jung, Ch. Central 26.99

Jack Wierschem, Ch. Central 27.23

Max Herr, Ch. Central 27.27

Colin Balbach, M-S 27.48

Anthony Qiu, Ch. Central 27.59

Lukas Heinricher, Urbana 27.82

Tyler Carrel, Urbana 27.96

Aaron Tandy, M-S 28.04

Zach Plattner, Ch. Central 28.15

Lukas Heinricher, Urbana 28.16

Caleb Dillow, Ch. Central 28.27

Grant Brown, M-S 28.51

Kennedy Boettcher, Ch. Central 28.59

Thomas Erdey, M-S 28.69

Evan Herriott, M-S 28.73

Corey Cebulski, M-S 28.90

Colin Balbach, M-S 28.97

Jack Hummel, Ch. Central 29.19

Will Shinew, Ch. Central 29.47

Stuart Holmes, Centennial 29.49

Michael Lee, Centennial 29.61

Will Young, Ch. Central 29.86

Joseph Gonzales, Centennial 30.65

Bryan Wong, STM 30.70

Ben Jennings, M-S 30.78

Isaac Gerwirth, Urbana 31.16

Grant Chassy, Ch. Central 31.17

Jeremy Killian M-S 31.22

Nate Kelton, STM 31.26

Cristian Gonzales, Centennial 31.55

Adam VonHolten, M-S 31.55

Duncan Starks, Centennial 31.58

Nathaniel Kelly, Danville 31.71

Max Wallace, Centennial 31.74

Matt Horner, Urbana 32.02

Max Audo, Urbana 32.10

Nate McCoy, M-S 32.41

Jonathan Dullerud, Urbana 32.71

Rory Bannon, Ch. Central 32.76

Braden Olmstead, Centennial 33.00

Luke Greaser, Centennial 33.04

Ryan Coulson, M-S 33.21

Matt McCarthy, Urbana 33.41

Aidan Wefel, Urbana 33.60

Jake Rosenbum, Centennial 33.63

Matthew Maitlan, M-S 33.66

Tadas VisGirda, Ch. Central 33.91

Aayush Bhatia, Ch. Central 34.38

Arsim Ajdinoski, Danville 34.48

Joung Won, Ch. Central 34.62

Khaled Messai, Urbana 35.08

Ezra Campbell, M-S 35.22

Justus Payne, M-S 35.89

Shivbang Bhaskar, Ch. Central 36.07

Vivek Ekkrial, Urbana 38.24

Karabo Dunbar, Centennial 40.33

Kamden Westray, Ch. Central 41.27

Noah Przytulski, M-S 42.56

Diving (6 Dives)

Diver, School Time

Mikey Hynds, Ch. Central 251.20

Damien McMullen, Centennial 185.35

Tyler Carrel, Urbana 177.35

Joshua Walch, Centennial 176.60

Justin To, Ch. Central 163.65

Jeremy Killian, M-S 154.95

Dalton DeMay, M-S 149.05

Mitchell Devine, Ch. Central 145.55

Diving (11 Dives)

Diver, School Time

Mikey Hynds, Ch. Central 434.55

Damien McMullen, Centennial 352.10

Joshua Walch, Centennial 312.20

Tyler Carrel, Urbana 281.50

Justin To, Ch. Central 266.15

100 Butterfly

Swimmer, School Time

Alex Shilts, Centennial 52.54

Cam Barnard, Ch. Central 53.33

Ethan Chow, Urbana 56.48

Luke Thompson, Ch. Central 56.88

Ryan Wierschem, Ch. Central 58.63

Michael Bernhardt, Ch. Central 1:00.79

Devon Bell, Ch. Central 1:01.19

Davin Yoo, Ch. Central 1:02.28

Jack Wierschem, Ch. Central 1:02.41

Evan Hobson, Centennial 1:02.47

Finn Dallas, Urbana 1:03.21

Tianyu Ma, Ch. Central 1:03.24

Deican Benway, Centennial 1:03.78

Nathan Hedrick, Urbana 1:04.28

William Larson, M-S 1:07.05

Caleb Dillow, Ch. Central 1:08.22

Justin To, Ch. Central 1:08.41

Mitchell Devine, Ch. Central 1:10.15

Max Herr, Ch. Central 1:10.74

Min Kang, Centennial 1:13.95

Carlos Torelli, Centennial 1:14.93

Alex Poulosky, Urbana 1:16.17

Zach Plattner, Ch. Central 1:20.81

Junwoo Jung, Ch. Central 1:23.29

Isaac Gewirth, Urbana 1:16.29

Will Young, Ch. Central 1:27.03

Duncan Starks, Centennial 1:27.58

Aidan Wefel, Urbana 1:30.34

Grant Chassy, Ch. Central 1:31.21

Jack Hummel, Ch. Central 1:36.73

Lawrence Bailey, Centennial 1:40.33

Alex Coriano, Urbana 1:56.89

100 Freestyle

Swimmer, School Time

Alex Shilts, Centennial 49.99

Max Zhang, Urbana 50.92

Cam Barnard, Ch. Central 51.02

Ryan Wierschem, Ch. Central 51.26

Andrew Smith, M-S 51.58

Tianyu Ma, Ch. Central 53.35

Devon Bell, Ch. Central 53.49

Michael Bernhardt, Ch. Central 53.64

Cole Grimes, Centennial 54.90

Davin Yoo, Ch. Central 57.03

Mitchell Devine, Ch. Central 57.28

Andrew Mininger, Ch. Central 57.39

Nathan Hedrick, Urbana 57.48

Joe Davis, Centennial 58.06

Conner Hemming, Centennial 58.13

Justin To, Ch. Central 58.20

Andrew Ritchie, Danville 58.66

Calvin Gatewood, Urbana 59.24

Zach Plattner, Ch. Central 59.43

Min Kang, Centennial 1:01.30

Evan Brown, Urbana 1:01.41

Lukas Heinricher, Urbana 1:01.84

Max Herr, Ch. Central 1:02.08

Sung Jin Choi, Centennial 1:02.46

Will Shinew, Ch. Central 1:02.49

Evan Herriott, M-S 1:02.59

Kennedy Boettcher, Ch. Central 1:03.06

Junwoo Jung, Ch. Central 1:03.41

Aaron Tandy, M-S 1:05.68

Shivang Bhaskar, Ch. Central 1:06.53

Matt Horner, Urbana 1:06.55

Dalton Demay, M-S 1:06.58

Will Young, Ch. Central 1:07.49

Payton Hopkins, Ch. Central 1:07.66

Anthony Qiu, Ch. Central 1:08.05

Michael Lee, Centennial 1:08.30

Thomas Erdey, M-S 1:08.35

Max Ando, Urbana 1:08.65

Stuart Holmes, Centennial 1:08.99

Grant Brown, M-S 1:10.17

Grant Chassy, Ch. Central 1:10.98

Bryan Wong, Urbana 1:11.55

Matt Maitlan, M-S 1:11.86

Adam VonHolten, M-S 1:12.34

Rory Bannon, Ch. Central 1:12.73

Ben Jennings, M-S 1:12.74

Nate Kelton, STM 1:13.05

Jack Hummel, Ch. Central 1:13.11

Ben Jennings, M-S 1:13.44

Collin Schable, M-S 1:13.65

Braden Olmstead, Centennial 1:13.71

Joseph Gonzales, Centennial 1:14.03

Bryann Wang, STM 1:14.07

Max Wallace, Centennial 1:14.76

Tadas VisGirda, Ch. Central 1:14.80

Nate Kelton, STM 1:15.08

Cristian Gonzalez, Centennial 1:15.32

Matt McCarthy, Urbana 1:15.72

Luke Greaser, Centennial 1:15.74

Jake Rosenbum, Centennial 1:16.23

Nate McCoy, M-S 1:16.25

Ryan Coulson, M-S 1:16.79

Corey Cebulski, M-S 1:21.01

Vivek Ekkiral, Urbana 1:24.24

Khaled Messai, Urbana 1:24.66

Shivang Bhaskar, Ch. Central 1:26.21

Justin Payne, M-S 1:28.41

Nathaniel Kelly, Danville 1:29.00

Aayush Bhatia, Ch. Central 1:31.87

Karabo Dunbar, Centennial 1:33.65

Ian Carpenter, M-S 1:34.34

Kamden Westray, Ch. Central 1:38.22

Matt Johnson, M-S 1:46.75

500 Freestyle

Swimmer, School Time

Luke Starks, Centennial 5:05.26

Max Zhang, Urbana 5:05.52

Luke Thompson, Ch. Central 5:13.04

Ryan Wierschem, Ch. Central 5:14.27

Devon Bell, Ch. Central 5:16.40

Ethan Chow, Urbana 5:22.65

Nathan Hedrick, Urbana 5:39.06

Michael Bernhardt, Ch. Central 5:43.69

Caleb Dillow, Ch. Central 5:48.92

Sung Jin Choi, Ch. Central 5;49.84

Gyumin Lee, Centennial 5:54.45\

Josh Ekberg, M-S 5:55.56

Dante Waters, M-S 5:55.67

Davin Yoo, Ch. Central 5:55.78

Tainyu Ma, Ch. Central 6:06.89

Jakob Broga, Centennial 6:08.94

Justin To, Ch. Central 6:12.18

Min Kang, Centennial 6:15.75

Gavin Groff, M-S 6:18.51

Matthew Broga, Centennial 6:18.59

Jonathan Dullerud, Urbana 6:33.82

Andrew Minninger, Ch. Central 6:35.35

Will Young, Ch. Central 6:37.85

Carlos Torelli, Centennial 6:44.84

Zach Plattner, Ch. Central 6:53.20

Payton Hopkins, Ch. Central 7:00.61

Will Shinew, Ch. Central 7:01.96

Max Ando, Urbana 7:17.55

Gage Miller, Centennial 7:18.24

Isaac Gewirth, Urbana 7:21.83

Ryan Whitehouse, M-S 7:27.67

Isaac Gewirth, Urbana 7:39.27

Duncan Starks, Centennial 7:44.66

Joe Churm, M-S 8:03.83

Vivek Ekkiral, Urbana 11:08.33

200 Freestyle Relay

School Time

Centennial 1:36.23

Champaign Central 1:36.36

Mahomet-Seymour 1:39.27

Urbana 1:46.75

100 Backstroke

Swimmer, School Time

Luke Thompson, Ch. Central 55.46

Max Zheng, Urbana 58.72

Cole Grimes, Centennial 59.94

Alex Shilts, Centennial 1:00.27

Ryan Wierschem, Ch. Central 1:01.20

Andrew Smith, M-S 1:02.54

Devon Bell, Ch. Central 1:03.69

Min Kang, Centennial 1:04.73

Mitchell Devine, Ch. Central 1:05.42

Conner Hemming, Centennial 1:06.27

Cam Barnard, Ch. Central 1:06.47

Tianyu Ma, Ch. Central 1:08.17

Davin Yoo, Ch. Central 1:08.49

Michael Bernhardt, Ch. Central 1:08.73

Justin To, Ch. Central 1:09.75

Finn Dallas, Urbana 1:10.00

Zach Plattner, Ch. Central 1:12.99

Caleb Dillow, Ch. Central 1:13.65

Nathan Hedrick, Urbana 1:13.65

Dante Waters, M-S 1:13.95

Matt Horner, Urbana 1:14.47

Sung Jin Choi, Centennial 1:15.34

Andrew Minninger, Ch. Central 1:16.63

Will Shinew, Ch. Central 1:20.56

Max Herr, Ch. Central 1:20.57

Jeremy Killian, M-S 1:21.08

Aidan Wefel, Urbana 1:21.46

Jack Wierschem, Ch. Central 1:22.14

Colin Balbach, M-S 1:22.77

Will Young, Ch. Central 1:24.04

Kennedy Boettcher, Ch. Central 1:25.24

Matthew Maitlan, M-S 1:26.81

Joe Davis, Centennial 1:28.16

Tyler Carrel, Urbana 1:30.03

Jack Hummel, Ch. Central 1:30.88

Junwoo Jung, Ch. Central 1:31.15

Braden Olmstead, Centennial 1:32.82

Arsim Ajdinsoki, Danville 1:34.72

Payton Hopkins, Ch. Central 1:35.45

Anthony Qiu, Ch. Central 1:38.08

Max Ando, Urbana 1:38.65

Matt McCarthy, Urbana 1:40.22

Michael Lee, Centennial 1:43.11

Shivang Bhaskar, Centennial 1:54.82

Alex Coriano, Urbana 2:04.20

100 Breaststroke

Swimmer, School Time

Ethan Chow, Urbana 1:04.66

Luke Starks, Centennial 1:05.42

Josh Ekberg, M-S 1:05.98

Luke Thompson, Ch. Central 1:06.86

Evan Hobson, Centennial 1:09.49

Ryan Wierschem, Ch. Central 1:12.13

Justin To, Ch. Central 1:12.69

Davin Yoo, Ch. Central 1:12.92

Michael Bernhardt, Ch. Central 1:13.03

Gyumin Lee, Centennial 1:14.85

Calvin Gatewood, Urbana 1:14.94

Devon Bell, Ch. Central 1:16.04

Michael Bernhardt, Ch. Central 1:16.22

Alex Poulosky, Urbana 1:16.60

Evan Hobson, Centennial 1:17.05

Tianyu Ma, Ch. Central 1:17.36

Andrew Mininger, Ch. Central 1:17.73

Cam Barnard, Ch. Central 1:20.88

Min Kang, Centennial 1:20.95

Gage Miller, Centennial 1:21.05

Jack Wierschem, Ch. Central 1:21.38

Zach Plattner, Ch. Central 1:22.70

Colin Schable, M-S 1:23.45

Mitchell Devine, Ch. Central 1:23.69

Sung Jin Choi, Centennial 1:24.99

Nate McCoy, M-S 1:25.28

Caleb Dillow, Ch. Central 1:30.34

Aidan Wefel, Urbana 1:31.26

Jonathan Dullerud, Urbana 1:31.43

Noah Przytulski, M-S 1:32.94

Payton Hopkins, Ch. Central 1:33.36

Ryan Whitehouse, M-S 1:35.64

Jake Rosenbum, Centennial 1:36.16

Joung Won, Ch. Central 1:36.87

Jack Hummel, Ch. Central 1:39.34

Aayush Bhatia, Ch. Central 1:43.98

Max Wallace, Centennial 1:48.53

Will Young, Ch. Central 1:59.03

Shivang Bhaskar, Ch. Central 2:19.50

400 Freestyle Relay

School Time

Champaign Central 3:29.62

Centennial 3:30.43

Urbana 3:42.42

Mahomet-Seymour 3:50.42

