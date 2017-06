2017 girls' track and field N-G All-Area teams

FIRST TEAM ALL-AREA

Jyana Anderson So. Urbana

Rachyl Anderson Jr. Salt Fork

Nicole Bagwell Sr. Unity

Parker Francisco Sr. St. Joseph-Ogden

Shanice Garbutt Jr. Danville

Jordan Harmon So. Unity

Taylor Millsap Jr. Unity

Emelia Ness Fr. Monticello

Kenli Nettles Fr. ALAH

Janika Peitzmeier So. LeRoy

Alayna Stalter Jr. Fisher

Arielle Summitt Jr. Uni High

Diamonasia Taylor Fr. Urbana

Aliyah Welter Jr. Monticello

Ameia Wilson So. Danville

Katie Witte Sr. Salt Fork

SECOND TEAM ALL-AREA

Hanna Atwood Sr. St. Joseph-Ogden

Lanaeja Carter So. Urbana

Libby Cultra Jr. Urbana

Delanie Dykes So. GCMS

Marguerite Hendrickson Jr. St. Thomas More

Frankie Izard Jr. St. Joseph-Ogden

Ayanna Kelley-Weatherspoon Jr. Urbana

Zea Maroon Jr. St. Joseph-Ogden

Sabrina Martinez Jr. Bismarck-Henning

Maddie Meyer Sr. Argenta-Oreana

Annemarie Michael Sr. Uni High

Abbey Mizer Jr. St. Joseph-Ogden

Cassie Perry Sr. Mahomet-Seymour

Olivia Rosenstein Fr. Urbana

Maclayne Taylor So. St. Joseph-Ogden

Payne Turney Fr. Clinton

HONORABLE MENTION ALL-AREA

Faith Ayodele Sr. Centennial

Kynzee Boastick Fr. Urbana

Asia Benson Jr. Watseka

Landis Brandon Fr. Monticello

Capria Brown Fr. Schlarman

Sierra Bryant Fr. B-H

Leah Buhr Sr. Unity

Emily Bunting Jr. Watseka

Talia Burton-Dought Jr. Urbana

Megan Churm Fr. M-S

Chloe Clark Fr. Monticello

Kaiya Clodfelder Sr. Tuscola

Tatianna Cooper Sr. Monticello

Sarah Craig So. Schlarman

Sydney Gallo Sr. SJ-O

Valena Greene Jr. Centennial

Emma Helferich Jr. Monticello

Emma Henderson Sr. Tuscola

Fran Hendrickson Fr. STM

Faith Houston Jr. SJ-O

Shaniya Howard Jr. Urbana

Nakaya Hughes So. STM

Christen Hutchison Sr. Centennial

Katie Kidwell Sr. Watseka

Anika Kimme So. Uni High

Jayden King Jr. Schlarman

Kaitlin Lewis Sr. M-S

Mattie Lieb Fr. Monticello

Lucy Lux-Rulon Jr. STM

Sam Mabry Jr. SJ-O

Lexie May So. Fisher

Brisa McGrath So. M-S

Alyssa McPike So. Monticello

Emily Meidel Fr. B-H

Cassie Meyer Sr. A-O

McKinlee Miller So. Tuscola

Mara Pletcher Fr. M-S

Riley Pruser So. Clinton

Cassie Russo Jr. Tuscola

Chian Scott Fr. Urbana

Rylee Sjuts So. SJ-O

Akalah Spinks Sr. Rantoul

Gabi Springer Fr. Danville

Jayden Standish Fr. Ridgeview

Mya Tinsley So. Ridgeview

Hannah Wallen Jr. ALAH

Gabby Wessels Jr. Milford/CP

Keneisha Williams Sr. Danville

Claudia Workman So. Clinton

Mye’joi Williams Fr. Rantoul

Tyra Wingler So. ALAH