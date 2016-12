2016 All-Area volleyball teams

Other Related Content N-G Final Top 10: 2016 Volleyball

All-Area First Team

NAME SCHOOL HT. YR. POS.

Mica Allison St. Thomas More 6-1 Jr. S/OH

Grace Beach Mahomet-Seymour 5-11 Sr. OH

Andrea Coursey St. Joseph-Ogden 5-6 Sr. S

Sahirah Ellis Centennial 5-10 Fr. MH

Parker Francisco St. Joseph-Ogden 5-8 Sr. OH

Janie Gross Schlarman 5-11 Jr. OH

Katie Kidwell Watseka 6-0 Sr. MH

Kylie Michael St. Joseph-Ogden 5-11 Sr. OH

Gabby Wessels Cissna Park 5-8 Jr. OH

Taya Westfield Champaign Central 6-0 Sr. MB

All-Area Second Team

NAME SCHOOL HT. YR. POS.

Maddie Allen Tuscola 6-2 Jr. MH

Madison Bauer Watseka 5-10 Sr. MH

Madison Brown ALAH 5-9 Jr. S

Alicia Claunch LeRoy 5-10 Sr. OH

Emily Duis Milford 5-9 Jr. MB

Brenna Durst Oakwood 5-9 Jr. OH

Rylee Hinton Champaign Central 6-1 So. MB/OH

Casey Lavin Centennial 5-10 Jr. S/OH

Ali Smith Tri-County 5-7 Jr. OH



All-Area Special Mention

NAME SCHOOL HT. YR. POS.

Rachyl Anderson Salt Fork 5-6 Jr. MB

Faith Bachtold Prairie Central 5-4 Jr. L

Hannah Brackenhoff Blue Ridge 5-2 So. L

Callie Bruce Uni High 5-8 Sr. OH

Emily Bunting Watseka 5-7 Jr. S

Megan Burton Danville 5-7 Sr. OH

Kodey Bush Chrisman 5-6 Sr. S

Kim Davis ALAH ­­5-6 Sr. L

Madyson Eller Argenta-Oreana 5-10 Sr. MH

Amarissa Garcia St. Thomas More 5-4 Sr. L

Madi Gayheart Armstrong-Potomac 5-6 Jr. S

Cassandra Goodwin Georgetown-RF 5-9 Jr. MH

Anisa Hall Rantoul 4-10 Sr. L

Grace Harris Bismarck-Henning 5-6 Jr. S

Rachel Hurt Champaign Central 5-11 So. OH

Anna Jennings Cissna Park 5-4 So. S

Riley Kinney Westville 5-8 Jr. MH

Kalista Klann Paxton-Buckley-Loda 5-7 Jr. S

Lucy Lux-Rulon St. Thomas More 6-0 Jr. MB

Savannah Matthews Mahomet-Seymour 5-11 So. OH

Abby Maxwell Unity 5-9 Sr. S

Erika Miller Monticello 6-0 Sr. MH

Ashley Morgan Hoopeston Area 5-7 Sr. OH

Zanna Myers Monticello 5-9 Jr. OH/S

Maddie Sanders Urbana 5-5 Jr. L

Krista Smith Westville 5-7 Sr. OH

Lacey Steinbaugh Georgetown-RF 5-3 So. S

Lauren Wendling Unity 5-6 Sr. L

Katie Witte Salt Fork 5-9 Sr. MB

Katelyn Young Oakwood 6-1 Fr. MB

All-Area Honorable Mention

ARCOLA — Morgan Hobgood, Sr., OH; Megan Lindenmeyer, Sr. S

ARGENTA-OREANA — Haley Williamson, Sr., S; Madison Schultz, Sr., L; Hannah Slemp, Sr., OH

ARMSTRONG-POTOMAC — Holley Hambleton, Sr., OH; Angela Sieberns, Sr., MH

ARTHUR-LOVINGTON-ATWOOD-HAMMOND — Abby Foreman, Sr., MH; Taylor Powell, So., MH

ARTHUR OKAW CHRISTIAN — Abby Mast, Sr., S; Lillian Messmore, Jr., MB; Layne Kauffman, Sr., OH/MB

BEMENT — Jaylen Dillow, Sr.; Hannah Leigh Foran, Jr.

BISMARCK-HENNING — Sabrina Martinez, Jr., OH; Lynsey McCord, Sr., OH; Emily Meidel, Fr., MB

BLUE RIDGE — Jessica Gilbert, Sr., S; Josie Grammer, Sr., OH; Maddy Hopkins, Jr., MH

BUCKLEY CHRIST LUTHERAN — Shelby Scheurich, Sr., S

CENTENNIAL — Jenna Woods, Sr., S; Claire Cowser, L, Sr.; Dakota Harmon, Jr., MH

CERRO GORDO — Anna Peter, So.; Sydney Walker, So.

CHAMPAIGN CENTRAL — Maranda Day, Jr., L

CHRISMAN — Hannah Eddy, Sr., OH

CISSNA PARK — Sloan Boyce, So., MH

CLINTON — Madison Filkin, Jr., S

DANVILLE — Jillean Cooper-Watson, Sr.

DeLAND-WELDON — Kaitlyn Marsh, Sr., MH; Raeanne Allen, So., MH; Chloe Melvin, Fr., S

FISHER — Megan Nigg, Sr., OH

GEORGETOWN-RIDGE FARM — Hadley Goodwin, Sr., OH

GIBSON CITY-MELVIN-SIBLEY — Jessalyn Davis, Sr., L

HERITAGE — Maddie Fitzgerald, Sr., OH

HOOPESTON AREA — Emili Diaz, Sr., DS

IROQUOIS WEST — Grace Schroeder, Sr., MH; Tayler Fairley, Sr., MH

JUDAH CHRISTIAN — Emma Cottrell, Sr., MB; Madelyn Peters, Sr., OH

LeROY — Hallie Sammer, Sr., S

MAHOMET-SEYMOUR — Lizzie Sproat, Sr., L

MILFORD — Sierra Fanning, Sr., S

MONTICELLO — Aubrey Frye, Jr., S

OAKWOOD — Kelsey Blackford, Jr., S; Kylie Neuman, So., OH

PAXTON-BUCKLEY-LODA — Katelyn Riffle, Sr., MH; Kelsey Vaughn, Sr., L; Katelyn Crabb, So., DS

PRAIRIE CENTRAL — Maddison Dunn, Sr., S; Annaliese Miller, Sr., OH

RANTOUL — Bree Davis, Jr., OH; Kaylee Spegal, Sr., S/RS

RIDGEVIEW — Lexie Walker, Sr., S

ST. JOSEPH-OGDEN — Abbi Burnett, Jr., OH

ST. THOMAS MORE — Hayes Murray, Jr., S

SALT FORK — Abby Lutz, Sr., OH; Amanda Darr, Sr., L

SCHLARMAN — Emily Christian, Sr., S; Aleksas Dietzen, Jr., OH/S; Reagan Gifford, Jr., MH

SULLIVAN — Tiffany Wallis, Sr., DS; Jazmyn Jayne, Sr., OH

TRI-COUNTY — Julia Robertson, So., S/L; Grace Burnside, So., OH/MH

TUSCOLA — Natalie Bates, So., L; Ashley Bartley, Sr., OH

UNITY — Megan Foster, Jr., OH

UNI HIGH — Kathryn Dullerud, Jr.; Aja Trask, Sr.

URBANA — Kaylyn Johnston, So., S

VILLA GROVE — Reagan Cheely, Fr.; Kyrsten Cox, Sr.

WATSEKA — Kennedy Bauer, So., OH; Kenzie Crabtree, Sr., OH; Taylor Schippert, So., DS

WESTVILLE — Cassie Parker, Sr., S