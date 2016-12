35th N-G All-State Volleyball Teams

FIRST TEAM

NAME SCHOOL YR. HT. POS. COMMENT



Brooke Bachmann Minooka Sr. 5-10 S Setter had several strong hitters, totaling 993 assists to go with 180 digs, 26 aces.



Clare Delaplane Downers Grove North Jr. 6-1 OH Villanova commit had 437 kills, 229 digs, 52 blocks and 34 aces for 20-17 Trojans.



Makenzie Fink Lanark Eastland Sr. 6-1 OH Future Northwestern College athlete’s 676 kills ranked third all time in IHSA history.



Maddie Holt Bloomington Central Catholic Sr. 5-9 S Headed to Wake Forest after 980 assists, 203 digs for Class 3A fourth-place team.



Nancy Kane Mother McAuley So. 5-11 S Underclassman helped Mighty Macs to Class 4A title with 985 assists.



Alyssa Kronberg Palatine Sr. 5-7 L Memphis-bound specialist was an elite passer and had 601 digs and 32 aces.



Grace Loberg Geneva Sr. 6-2 OH Wisconsin signee and No. 19 national recruit had 374 kills and 241 digs.



Kaylee Martin Sterling Sr. 5-9 OH Northern Illinois bound after racking up 587 kills and 300 digs for 33-6 Warriors.



Kolby McClelland Augusta Southeastern Sr. 5-11 MB Murray State signee was a force for the Suns with 534 kills, 204 digs and 84 blocks.



Kylie Michael St. Joseph-Ogden Sr. 5-11 OH Future Eastern Illinois athlete totaled 397 kills, 340 digs for Class 2A runners-up.



Charley Niego Mother McAuley Jr. 6-0 OH Notre Dame commit instrumental in team’s state title run with 498 kills, 473 digs.



Jill Niehaus Mount Olive Sr. 5-10 MB Headed to SIUE to play softball, Wildcats’ leader had 434 kills, 315 digs, 207 blocks.



Sara Nielsen Benet Academy Sr. 6-0 S Minnesota signee, No. 69 national recruit totaled 1,034 assists, 32 aces.



Morgan O’Brien Libertyville Sr. 5-6 L Illinois commit and repeat first-teamer had 637 digs to set school career record.



Jori Radtke Stevenson Sr. 5-11 OH Martin’s future teammate at NIU finished with 553 kills, 253 digs, 68 aces.



Dana Rettke Riverside-Brookfield Sr. 6-8 OH Wisconsin signee, No. 8 national recruit capped career with 516 kills, 247 digs.



Ashley Shook Plainfield Central Sr. 6-2 S Texas signee and No. 6 national recruit had 547 assists, 207 kills and 204 digs.



McKayla Wuensch Marian Central Catholic Sr. 5-10 S Nevada-bound setter led team to Class 3A title with 877 assists, 207 digs, 109 kills.



SECOND TEAM

NAME SCHOOL YR. HT. POS. COMMENT



Ashley Beyers Lanark Eastland Sr. 6-0 S Cougars were 1A runners-up with Beyers racking up 840 assists, 261 kills, 249 digs.



Grace Butler Carmel Catholic Sr. 6-0 S/OPP Central Michigan signee finished senior season with 723 assists, 322 digs, 135 kills.



Claire Chaplinsky Palatine Sr. 6-0 OH Rhode Island-bound athlete led Pirates to regional title with 405 kills, 259 digs.



Ally Dion Huntley Sr. 5-9 OH SEMO recruit led the Red Raiders with 414 kills, 384 digs and 132 aces.



Colene Hamilton Columbia Sr. 5-9 OH Eagles leader with 348 kills, 309 digs will play sand volleyball at Central Arkansas.



Katie Kidwell Watseka Sr. 6-0 MB Dominant force with 378 kills and 97 blocks headed to Bowling Green.



Kera Kiner Sparta Sr. 6-1 MB Few were able to stop the Bulldogs leader (328 kills) or hit past her (122 blocks).



Meg Krasowski Marist Sr. 5-11 OPP RedHawks senior tough to stop with 387 kills to go with 232 digs, 57 blocks.



Sami Matthews Fairfield Sr. 5-3 L Uncommitted but with D-I looks, Mules’ defensive leader had 680 digs, 37 aces.



Allison Papesh Minooka Jr. 6-1 OH Dayton commit had strong season with 417 kills, 276 digs, 95 blocks, 45 aces.



Rachel Pranger Edwardsville Jr. 6-0 OH Could end up playing D-I volleyball or basketball and had 438 kills, 267 digs.



Emma Reilly Mother McAuley Sr. 5-6 L Appalachian State signee had 35 aces, led defense for 4A champs with 537 digs.



Erin Ripple Mount Zion Sr. 6-0 OPP Six-rotation hitter bound for Illinois-Springfield after 399 kills, 201 digs, 41 blocks.



Brittany Robinson Limestone Jr. 6-1 OH Butler commit racked up 422 kills, 233 digs, 36 aces, 31 blocks for 23-11 Rockets.



Mikayla Robinson Elgin Harvest Christian Acad. Sr. 6-1 OH Likely in middle at South Carolina but still had 415 kills, 93 blocks this season.



Lauren Rokey Eureka Sr. 6-0 OH Morehead State signee led Hornets to 2A state title after posting 400 kills, 257 digs.



Becca Schlechte Windsor/Stewardson-Strasburg Sr. 5-10 S IUPUI signee had 851 assists, 322 digs, 135 kills and led Hatchets to 1A third place.



Alana Walker Whitney Young Sr. 6-3 MB/RS Northwestern commit racked up 401 kills, 199 digs, 79 blocks, 24 aces for Dolphins.



SPECIAL MENTION 50

NAME SCHOOL YR. HT. POS.



Jackie Alberto Tinley Park Sr. 6-0 OH



Grace Baalman Hardin Calhoun Sr. 6-2 OH



Taylor Baranski Minooka Jr. 5-6 L



Lauren Barnes Benet Academy Sr. 5-7 L



Ally Barrett Geneva Sr. 6-1 OH



Holly Behrends Oswego Sr. 6-0 OH



Holly Bonde Minooka Jr. 6-2 OPP



Peyton Bowman Sciota West Prairie Jr. 6-0 MB



Karly Bruntjen Lincolnwood Jr. 5-8 MB



Madison Clayton Taylorville Sr. 5-4 L



Grace Cleveland Normal Jr. 6-3 MB



Louise Comerford Belleville Althoff Jr. 6-0 S



Charlotte Cronister Chicago Latin So. 5-7 OH



Alexandra Cuc Stevenson Jr. 5-9 S



Bailey Cummings Schaumburg Christian Sr. 5-11 MB



Gylian Finch Oregon Jr. 5-9 OH



Katie Furlong Galena Sr. 6-0 OH/S



Addie Halverson Richmond-Burton Sr. 5-10 OH



Lauren Hanlon Marian Central Catholic Sr. 6-1 OPP



Anna Hayes Hartsburg-Emden So. 5-11 OH



Kate Hoerdemann Bloomington Central Cath. Sr. 6-1 OH



Peyton Jackson Taylorville Jr. 5-10 OH



Taylor Jakubowski Huntley Fr. 5-6 S



Kiera James Downers Grove South Sr. 5-9 OH



Anna Jonynas Sandburg Sr. 5-9 OH



Maddy Katchen Cary-Grove Sr. 6-0 MB



Kora Kauling Neuqua Valley Sr. 6-2 S/OPP



Jenny Koerner Joliet West Jr. 5-8 OH



McKenna Lahr Lakes Sr. 5-11 OH



Gwenyth Lohr-Fandel Fieldcrest Sr. 5-9 OH



Rachel Maguire Normal Sr. 6-0 S/OPP



Maddie Misner Carbondale So. 5-11 OH



Sydney Nemtuda Marian Central Catholic Sr. 5-11 OH



Katie O’Connell Mother McAuley Sr. 6-0 OH/OPP



Emma Patlovich Lake Forest Sr. 5-11 S



Rocky Perinar Minooka Jr. 6-0 OH



Isabel Potter Moline Sr. 5-9 S



Bailey Rexroad Riverton Sr. 5-10 OH



Sarah Rose York Sr. 5-7 S



Megan Schlechte Windsor/Stewardson-Stras. So. 5-10 OH



Meghan Schwallie Marian Central Catholic Sr. 5-8 L



Veronica Snelling Benet Academy Sr. 5-11 OH



Timber Terrell Wheeling Sr. 5-11 OH/MB



Temitayo Thomas-Ailara Marian Catholic So. 6-1 OH



Hannah Thompson Pekin Jr. 5-8 OH



Kamrynn Voypick Mascoutah Sr. 5-3 S



Dominique Washington Elgin St. Edward Sr. 5-10 OH



Brittany Welch Resurrection College Prep Jr. 5-11 OH



Ashley Williams Lake Forest Sr. 6-1 OPP



Grace Zachary Carlinville Jr. 6-0 MB



HONORABLE MENTION 100

NAME SCHOOL YR. HT. POS.



Katie Allard Belleville Althoff Sr. 5-5 L



Jacquie Alldredge Edwards County Jr. 5-10 OH



Mica Allison St. Thomas More Jr. 6-0 S/OPP



Faith Anderson Sherrard Sr. 6-1 MB



Eleni Balourdos Niles West Sr. 5-9 S



Jill Bennett Saint Ignatius Jr. 5-10 OPP



Alexis Byrnes-Hosey Wheaton St. Francis Sr. 5-10 S



Beth Cannon Lemont Jr. 5-7 OH



Amanda Cassidy Elgin Harvest Christian Acad. Jr. 5-8 OH



Sydney Christiansen Palatine Sr. 5-11 S



Morgan Cowell Red Bud Jr. 5-9 OH



Meghan Delaney Oswego East Sr. 5-10 OH



Cassidy Dooley Rochester Jr. 5-11 S



Kelly Dooley Waterloo Gibault Sr. 5-8 OH



Mikaila Dowd Metea Valley Jr. 6-0 OH



Katie Elmore Springfield Lutheran Sr. 5-10 OH



Halle Everett Norris City-Omaha-Enfield So. 6-0 MB



Hope Everett Norris City-Omaha-Enfield Sr. 6-2 MB



Becca Fernandez Wheaton St. Francis Sr. 5-4 L



Lydia Flaherty Edwardsville Metro-E. Luth. Sr. 5-6 S



Elizabeth Fleming Columbia Sr. 5-11 S



Ali Fournie O’Fallon Sr. 5-7 S



Jenna Garrett Batavia Jr. 5-9 S



Nikki Gaskill Belleville West Sr. 5-10 MB



Julia Gauthier Aurora Rosary Sr. 5-10 S



Maria Gazzi Saint Ignatius Jr. 5-6 L



Haidyn Glick Lincolnwood Jr. 5-11 MB



Abby Graham St. Charles North Jr. 5-11 OH



Val Guzman Reed-Custer Sr. 5-7 S



Laura Hamilton Alton Marquette Sr. 5-4 L



Kaylee Hanger Belleville West Jr. 5-9 OH



Meegan Hart Aurora Rosary Sr. 6-2 MB



Grace Hartrich Newton Sr. 5-9 S



Jordan Hausmann Columbia Sr. 5-11 MB



Maddie Holland Shelbyville Sr. 5-10 MH



Rachel Hughes Genoa-Kingston Sr. 5-11 MB



Brooklyn Irvin Whitney Young Jr. 5-9 S



Kaila Johanson Niles West Sr. 5-8 OH



Katriah Johnson Mascoutah Sr. 6-0 MB/OPP



Sam Juarez Batavia So. 5-6 OH



Ashley Kerestes Rockford Lutheran Sr. 6-1 OH



Adrienne Kisting Rockford Boylan Jr. 5-10 OH



Olivia Klank Minooka Jr. 5-9 MB



Karina Kling Downers Grove South Sr. 6-1 MB



Martha Konovodoff Aurora Rosary Sr. 5-7 L



Jade Kranawetter Campbell Hill Trico Jr. 5-11 MB



Sarah Kushner Naperville North So. 5-8 OH



Braeden Lackey Roxana Jr. 5-10 OH



Taylor Landfair Plainfield Central Fr. 6-4 OH/OPP



Hanna Lesiak Lincoln-Way East Jr. 5-11 OH



Brittney Litton Wethersfield So. 5-8 MB



Alexa Loftus LaMoille/Ohio Jr. 5-6 OH



Cate Long Aurora Christian Fr. 6-0 OH



Olivia Magnussen Hampshire Sr. 6-2 MB



Laney Malloy Wheaton St. Francis Sr. 6-0 OH



Carly Mason Maroa-Forsyth Jr. 6-1 S/OPP



Savannah Matthews Rockford Boylan Sr. 5-2 L



Meghan McGrail Lake Forest Sr. 5-8 OH



Nora Meehan Neuqua Valley Sr. 5-6 L



Kayla Mellon Payson-Seymour Sr. 5-1 S



Tieghan Morio Mascoutah Jr. 5-10 OH



Emily Myatt Belleville Althoff Sr. 5-11 OH/MB



Taytum Murdock Woodlawn Sr. 5-3 S



Rachel Noonan Marian Central Catholic Sr. 6-0 MB



Zoe Nunez Rockford Keith Country Day Jr. 5-11 S



Courtney Oeder Princeton Sr. 6-1 MB/OH



Mackenzie Olson Rock Falls So. 6-1 MH



Elisa Ortega Hancock Prep Sr. 5-6 S/OH



Natalia Pehar Niles West So. 5-10 OH



Angela Perry Rochester Sr. 6-3 MB



Haley Peterson Pekin Sr. 5-8 S



Jaynee Prestegaard Ashton-Franklin Center So. 5-10 MB



Jordan Proszenyak Crystal Lake South Sr. 5-11 MB



Katie Ramsey Thompsonville Sr. 5-7 OH



Rachel Rashid Wethersfield Sr. 5-7 OH



Adriana Ray Riverton Jr. 5-5 L



Tess Reardon Elmhurst IC Catholic Prep Sr. 5-9 S



Cassie Reno O’Fallon Sr. 5-9 MB



Caroline Riise Chicago Latin Sr. 5-6 S



Jess Robinson Wheaton Warrenville South Sr. 6-1 MB



Nilah Roy Mascoutah Sr. 5-9 OH



Rhiannon Schuenemann Lyons Township Sr. 5-7 OH



Ashley Sledge Marian Catholic Sr. 5-10 MB



Sophie Sorenson Stevenson So. 5-8 OH



Savana Sparks Maroa-Forsyth Sr. 5-9 OH



Josie Stanford Payson-Seymour Jr. 6-0 MB



Sydney Steed Troy Triad Jr. 5-6 L



Drew Stokes Murphysboro Jr. 5-10 S/MB



Spenser Strandgard Sherrard Sr. 5-10 S



Natalie Tagala Tri-Valley Sr. 6-0 S



Micah Tapscott Athens Sr. 5-10 MB



Hannah Thompson Sciota West Prairie Sr. 5-9 OH



Mackenzie Thurston Jerseyville Sr. 5-8 OH



Carly Uhlir River Forest Trinity Sr. 5-9 OH



Ali Vaughn Mount Zion So. 5-6 S



Cora Vyhnanek Sciota West Prairie Jr. 5-6 S



Caitlynn Whitaker Deer Creek-Mackinaw Sr. 5-9 S



Kaitlyn Wiegand Springfield Lutheran Sr. 5-11 OH



Sarah Wojick Glenbrook South Sr. 6-0 OH



Megan Woll Edwardsville Jr. 5-6 L