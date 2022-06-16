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By JIM ROSSOW

jrossow@news-gazette.com

Classes of 2022

Academy High

David Baker

Shayla Brown

William Ding

Jamaree Francois

Yoon Freund

Caden Green

Sam Laufenberg

Aren Lundquist

Miles Magee

Richard Miller

Jong Min Philiph

ALAH

Austin Daniel Abercrombie

Katelyn Marie Ahrendt

Maxwell Joseph Allen

Anika Larisa Beachy

Casey Matthew Benedict

Jacob Dylan Bettinger

Destiny Lynn Bradley

Korey Alan Bunten

David Joseph Carroll

Ashley Nicole Carson

Hunter Justine Carson

Bridgit Cheyenne Chupp

Jayden Jarard Chupp

Brooke Emily Clark

Thomas Lee Conour III

Fredrick Noah Michael Cook

Matthew Wayne Copley

Kaitlyn Elizabeth Curran

McKayla Michelle Custer

Quentin Joseph Day

Jacob Robert Duzan

Reginald Blake Edmonds III

Emma Paige Flanagan

Brook Danielle Frantz

Zarek Michael Fultz

Grace Elizabeth Garrett

Delaney Kathryn Gillis

Joshua David Gingerich

Jace Douglas Green

Makayla Alana Harshbarger

Kade Edward Herschberger

Marie Giselle Ayala Ibarra

Piper Grace Johnson

Layna Rose Kapp

Ryli Nicole Kauffman

Keaton Nicholas Korando

Abigail Faith Marie Lilly

Tiffany Elaine McClain

Gavin Drake Mechling

Alexa Marie Miller

Hailey Marie Miller

Michael Devon Miller

Shaylie Grace Miller

Mallory Rose Nichols

Michaela Laine Powell

Carter James Pratt

Jordan Lynne Pratt

Sarah Rae Rafferty

Payton Roy Rawlins

Kiya Elaine Rhodes

Maleah Mae Roberts

Emma Elizabeth Sausman

Duston Aaron Sawyer

Melyne Lanay Sherwood

Hunter Michael Stroh

Daylon Clay Stutzman

Daisy Mae Taylor

Quinn Alexander Taylor

Wayne William Allen Tedrick

Elizabeth Claire Tighe

Kelly Melissa Toto

Jacob Matthew Vitale

Trey Allen Wardrip

Liam Jacob Webb

Zackary Denver Paul Woodard

Mackenzie Ann Wright

Kaitlyn Marie Zander

Arcola

Teayra Ryan Barron

Trinity Jolie Brown

Zachary Ronald Butler

Alonzo Cabrera

Maximiliano Antonio Cabrera

Yuliana Lissete Cabrera

Ariana Liliana Carmona

Clayton Rogelio Casillas

Francisco Javier Cortez

Madelyn Grace Dailey

Harley Ray Dewey

Nickolas Ivan Dow

Beau Jeffery Edwards

Karime Montserrath Esquivel Lira

Rubith Nashali Faustino-Rodriguez

Francisco Javier Franco

Adrian Alberto Garza

Jane Garza

Giselle Berenice Garza

Hannah Isabela Gauna

Nathaniel Gauna

Olivia Grace Gingerich

Gustavo Alexander Gonzalez

Cinthia Abigail Gonzalez Licea

Adriana Marie Helmuth

Rilee Ann Hendrix

Elizabeth Jocile Humphrey

Jediah Casey Jones

Kolten Lee Kepley

Avery Jean Kessler

Alex Cole Kuhns

Adrian Gerado Llanes Rodriguez

Wyatt Charles Mayhall

Caleb Alexander McMillan

Victoria Annebelle Medina

Wesley Martin Mefford

Caiden Guy Miller

Diego Valencia Mora

Zandrea Layne Ocampo

Avery Grace Pullen

Marissa Nichole Ramirez

Melanie Paola Ramirez

Zoe Rae Reece

Giselle Rodriguez

Max Emiliano Rodriguez

Yahir Ramiro Rodriguez

Karla Melissa Ruiz

Veronica Salinas

Sadie Kendall Tomasello

Saul Adrian Torres-Garcia

Kareem Trejo-Ortiz

Mark Nathaniel Truex

James Robert Vandeveer

Ariana Desiree Warren

Caden Joseph Watson

Luther Jeremiah Yoder

Emma Mae York

Argenta-Oreana

Kameron Edward Bone

Jared Dean Bowers

Carson James Boyer

Kolbe Jacob Brown

Dirk Rawlins Buhlig II

Sadie Elizabeth Camfield

Christina Faith Campbell

Lillian Mariah Campbell

Tayler Marie Lorraine Chaney

Cayden Brent Cheatham

Alexis Michelle Cook

McKenzie Andrew Cooper

Mitchell Thomas Daley

Jacob Scott Denzler

Christopher Daniel Edwards II

Ella Noel Faught

Blake William Adam Harris

Cooper Robert Heckwine

Chloe Faith Hector

Dylan Kenneth Thomas Hodges

Michelle BrieAnn Hollon

Dakota James Houser

Cleve Buster Huff III

Austin Michael Jenkins

Alexis Hope Johnson

James Cole Johnson

Samuel Craig Johnson

Isaiah Michael Johnston

Sawyer Joseph Jones

Alexandria Robin Jordan

Sukhmanpreet Kaur

Avery Cole Kile

Dylan Barry Koch

Zachary William Kohler

Abby Rose Lambert

Landon Robert Lawson

Taylor Corinne Lipe

Emma Lorraine McConnell

Alexia Marie Meyers

Kaileia Rae-Anne Piilani

Lauryn Elaina Sparks

Kasin Andrew Staton

Abigail Ann Stevens

Noelle Faith Thompson

Noah Abraham Thornton

Ronald James Trostle

Lillian Aubrey Valladares

Klayton Ryan Wagner

Cameren Drew West

Layla Marie White

Bullveye Laken Woodhall

Ryan Andrew Woodruff

Jordan Rene Wright

Armstrong-Potomac

Blythe LouAnne Bridgman

Kaydence Marie Bridgman

Samuel Joel Champs

Alyssa Marie-Lynn Colunga

Ersie Kay Marie Cooper

Carlyn Sue Crozier

Luke Gordon

Joshua Goulding Jr.

Casey Lynn Grant

Denley Kaye Heller

Brody Howard

Madelyn Ruth Hudson

Mattie Jeanine Kennel

Kenneth Dalton Robert Moore

Ali Danielle Morgan

Cassidy Nicole Nelson-Skenandore

Benjamin Scott Owens

Seth James Pollitt

Ethan Jaden Rabb

Alexis Star Rhoades

Megan Marie Smith

Trenton Spencer

Dasha Halah Turner

Logen Nathaniel Turner

Justin Wilken

Arthur Christian

Chloe Rachelle Mast

Keisha Diane Miller

Halie Elizabeth Rhoades

Kaiya Raine Schrock

Ava Gabrielle Yoder

BHRA

Kip Christopher Allen

Colin James Amos

Keely Elizabeth Applegate

Isaac William Bennett

Allison Olivia Bostwick

Jakob Anthony-Paul Bozarth

Ava Nicole Brines

Kalani Kee Brown

Dallas James Cartright

Maddox James Bryant Cash

Madalynne Jean Chochola

Jacob Alan Coffey

Kylee Mackenzie Coon

Skylar Allen Danner

Paili Rose Davis

Nathan Evan Dice

Jenna Lynn Dishman

Dawson James Dodd

Alexis Marie Dodson

Rylee Jo Dubois

Karmen Elizabeth Flannery

Caleb Joshua Fox

Nicholas Peyton Garmon

Caiden Robert Gerling

Connor Eugene Gillespie

Destinee Rayne Goble

Benjamin Ray Godwin

William Alexander Grant

Mason Douglas Hackman

Rhett David Harper

Madeline Elizabeth Harris

Kamdyn Whitni Harris

Gracelynn Marie Hedgecock

Torrie Danica Hegg

Kelsey Jo Herriott

Seth Thomas Hickman

Dalton Clay Hicks

Earl Ned Hill III

Garrett Eugene Huls

Alyvia Grace Jackson

Maxtyn Caroline Kamplain

Jenna Morgan Kinney

Brooklynne Renee Klett

Eliza Kay-Ann Knipe

Trent David Lee Kruse

Jessica Marie Long

Lezlea Maekayla Lowe

Briana Leigh Maloney

Layla Anne Martinez

Blake Andrew Mau

Jacob Saige Maxwell

Rylee Alexis Merrill

Sayler Grey Mikel

Elias Glenn Mojonnier

Drake Jacob Nelson

Autumn Breeze Norwell

Megan Brianne Osborne

Jakob David Peirson

Chloe Marie Pickett

Noah Lee Antonio Pitzer

Natalia Yadira Rangel

Asa Robert Ray

Hadyn Lyle Roberts

Sophia Noel Rome

Ella Kathryn Rudicil

Vivianna Grace Ruffo

Braden Keith Sackett

Makayla Sue Sageman

Sydney Ann Schaumburg

Tucker Scott Schultz

McKenna Grace Smith

Rachel Elizabeth Smith

Hunter James Stahl

Alexis Nicole Thomas

Emerson Jude Thorlton

Kayden Russel Trimble

Ethan Leonard Tutwiler

Emily Ann Wasson

Jace Colton Waterman

Cameron Jacob Watson

Jordan Alexis Watt

Evan Andrew Wheeler-Steidel

Abigail Grace Whiteman

Bement

Faith Marie Ball

Tiffany Danielle Borden

Ian Joshua-Floyd Campbell

Garrett James Daniels

Cade Christian Stoerger Flavin

Addie Mae Fritz

Emma Jade Fuqua

Xander Lane Hutchcraft

Kayden Tyler Kelley

Aidan Thomas Marshall

Zoe Marie Martin

Logan Emily Miller

Zoie Kate Nelsen

Trinity Marie Patterson

Anna Josephine Quick

Sydnie Marie Riddle

Jason Edward Schimansky Jr.

James Robert Senter

Aiden Martin Shonkwiler

Drew Michael Stoerger

Jacob Christopher Stoerger

Trinity Rose Stroisch

Jaylee Payge Tschida

Blue Ridge

Alexis Anglin

Cameron Berry

Samantha Boogren

Payton Burns

Grace Coffey

Wyatt Cole

Alissa Crawford

Hannah Day

Morgan Drozs

Brayden Evans

Bradley Flannell

Elena Gebauer

Gabriella Gillmore

Emma Hammer

Tray Hardesty

Ava Jamison

Abigail Johnson

Dylan Kelley

Joselynn Kirby

Shyann Kirby

Joseph Leidner

Cameron Lindsay

Jacob Lupton

Tatem Madden

Zanian Manning

Jesse McKitrick

Farrah Michaels

Hank Mitchell

Angel Morgan

Gabrielle Ochat

Conner Otto

Hutchence Partlow

Jaclyn Pearl

Aalexia Penny

Cameron Phillips

Dawson Raines

Trevor Salmi

Autumn Smith

Aiden Soliday

Lane Spieker

Kallee Steinkamp

Dillon Tarter

Kanylea Torres

Ashlyn Voyles

Ben Wallace IV

Jamie Wanserski

effrey White

Sarah Whitehouse

Tori Wingett

Alexis Young

Buckley Christ Lutheran

Mikayla Blaine Hand

Collin James Kottke

Michael Thomas Munger

Champaign Central

Rowan Abzug

Jada Adams

Ruby Adams

Fiyinfoluwa Ajayi

Isaac Akilimali

Sarah Gwyneth Alvarado

Anthoni Aragon

Enrique Arriaga

Karis Avant

Emmanuel Ayala Herrera

Robert Ayotte

Austin Barker

Isabela Barragan

Rabbi Bassoubouh-Ba-Dimai

Shaffer Bauer

Cydnee Baylis

Brianna Beckler

Kaitlyn Bell

Yasmeen Benkhemis

Adam Bergh

Taylor Blackwell

Travon Blaxton

Claire Boettcher

Conner Branch

Clotilda Briskin

Anthony Brown

Katherine Bruce

Jonah Buford

Ian Burgener

Addison Burk

Ta‘Shawn Butler

Emanuel Cabrera

Solara Campbell

Shay Campuzano

Beni Carmona-Sanchez

Lauren Cassady

Narmeen Chahal

Adilkhan Chemerbayev

Cheldyn Chrisagis

Jordanne Clark

Abbigail Clausen

Naturelle Coleman

Alexander Comet

Dasweetis Cook

Javier Cooper

Jimmy Corado Tobar

Leilani Costello

Tamara Crosby

Pedro Cruz

Kaleb Curry

Isabel Curtis

Timothy Dager

Klaeton Davis

Maddox Dempsey

Eulalia Diego Bartolo

Jack Dufrane

Kezden Duncan

Abigail Eilbracht

Micaiah Elsts

Joel Emil

Cristobal Esteban

Cristobal Esteban Juan

Demetrius Evans

Sarah Evans

Michael Feng

Maranatha Fitz

Maria Francisco

Lorenzo Francisco-Francisco

Anthony Frasca

Hewitt Friedman

Ayanna Fuller

Adriel Gaona-Hernandez

Susana Garcia

Sydney Gardner

Genesis Gebil

Jonathan Gibson

Rachel Gillett

Anne Godlin

Emily Goembel

Alexander Grumish

Catherine Grumish

Lalit Gurrapu

Alberto Gutierrez

Carter Hall

Tysen Haney

Carlandra Harris

Noah Henson

Tate Herges

Gael Hernandez Cortes

Diego Hernandez-Mapson

Emily Hettinger

Nourelhoda Hijab

Grace Hohman

Ainsley Holland

Camren Howard

Nicholas Howes

Emma Huang

Dwayne Hubbard

Sherell Hughes

Quenshawn Hymon

Alexander Jackson

Alyssia Jackson

Martha Jackson

Laila Jami

Jacquan Jenkins

Deleon Johnson

Elizabeth Johnson

Kyle Johnson

Alexis Jones

Jakayla Jones

Melia Kaplan-Hartnett

Raphaella Kayembe

Adam Keck

Maya Keller

Tanish Khadse

Amar Koric

Laya Krishnapuram

Claudia Larrison

Audrey Larson

Dung Le

Jimmy Le

Marc Levi

Oscar Lewis

Ellen Loftus

Devin Lu

Gia Macedo

Priscilla Marquez-Garcia

Maricela Mata-Villa

Dayanara Mayen Sutuc

Nija McClain

Anneka McLaughlin

Tayvin McMullen

Monisha Meeks

Adele Miller

Claire Milton

Devontaye Moore

Mario Javier Morales Sanabria

Theodore Morris

Lucia Moss

Aidan Mulcahey

Kaylee Mulcahey

Jake Munroe

Wonjun Nam

Ian Nesbitt

Quoc Nguyen

Vy Nguyen

Lily Nicolette

Maaike Niekerk

Carson Gavin Nunez

Jasmine O‘Connor

William O‘Gorman

Tyler Odom

Anthony Oliver

Savanna Olson

Oronde Owens

Lawrence Parks

Jocelyn Patterson

Feleshea Payton

Lavontae Pelmore

Dominic Pierson

Samantha Pippin

Aria Pleasure

Samuel Poole

Liam Potenberg

Ayda Price

Henry Pu Reynoso

Connor Quinn

Brayan Ramos

Paulina Reynoso-Ixcoy

Oliver Rhodes

Kendra Riddle

Daniel Risasi

Robin Risasi

Samuel Risasi

Emonie Robinson

Marco Rodriguez

Anna Roessler

Janet Romero-Garcia

Jaycee Ross

Junior Roubsouay

Gabriel Russell

Shreya Sachdev

Landon Sanders

Lauren Sanders

Claire Scavone

Anneliese Schideman

Maximilian Schuchart

Veronica Schuchart

Benjamin Sheeley

Tyler Simmons

Clare Smith

Jade Smith

Jaiden Smith

Jewell Smith

Noelle Smith

Urias Smith

Victor Smith

Elaine Somers

Crystal Spearman

Jackson Stanhope

Timia Starks

Kinsley Stillman

Luke Storsved

Brody Sullivan

Zoe Surles

Alexa Sutton

Lee Swan-Watson

Farris Sweid

Adjo Nadege Tadjere

Elias Talbott

Kiari Taylor

Benjamin Terry

Grace Terry

Maurice Thomas

Jack Thompson

Olivia Thompson

Nahkai Torres

Riley Torrison

Olivia Treakle

Taylor Trimble

Kerr Tu

John Tyson

Lesly Vargas-Quintanilla

Jack Vazquez

Jair Villa

Jonas Visgirda

Miyani Ward

Amaria Washington

Kayla Watkins

Raniah Weatherall

Sheandra Weatherall

Lily Weaver

Selexus West

Shaquil West

Cade Whitt

Kaleb Wilcher

Brian Wileaver

Ajani Williams

Sydnie Williams

David Willis

Sophia Witola Reyes

Miles Wood

Emma Wurl

Eunice Yoon

Centennial

Aisha Abrante

Adam Adham

Hussein Al-Juboory

Ana Almeida

Luke Anderson

Morgan Apperson

Gavin Ash

Jessica Bailey

Jonathan Bailey

Neil Lawrence Banaga

Jamilah Barbee

Ryan Barham

Alexus Beaulin

Nathan Bell

Amerion Belle

Scotlyn Bialeschki

Devan Bianchini

Ja‘Mes Bigham

Zakyah Billings

Breanna Black

Brady Boatright

Gabriela Boitnott

April Bowman

James Braun

Timothy Brigoli

Alyssa Brooks

Lachon Brown

Hong-hayden Bui

Blake Burr

Gabriel Byrne

Jaden Campbell

Ronnie Carter

Daniel Caughlin

Aidan Cazares

Kiara Chavarria

Sung Joon Choi

Ryan Cimarusti

Jalen Coleman

Maria Contreras

Mark Counce

Jake Cox

Kayleigh Cox

Meika Cramer

Jonathan Cruz

Jaylen Davis

Thomas Davison

Khyla Dee

Mia Dejesus

Chloe Dillard

Victalet Djamba

Keira Dobbins

Griffin Doyle

Montez Dubose

Miles Duggins

Tyrus Duggins

Angel Durant

Alexis Eaton

Jada Elam

Antonio Ellzey Jr

Aspen Enstrom

Zafar Fehr

Quinn Fisher

Tyler Frederick

Kerry Fredericks

Rolly Fundemera

Joseph Funkhouser

Keith Gardner

Alexander Geissler

Braxton Gladney

Griffin Gorrell

Abbigail Grace

Deijuae Green

Isabella Grey

Crescenciano Gutierrez

Amanda Hahn

Nuki Harris

Sofia Hartmann

Nicholas Hasty

Audrey Heckel

Gabriel Helstrom

Martin Hernandez

Tyrese Hilson

Charles Hocking

Lucas Hoewing

Makayla Howard

Brandon Huanca-Camargo

David Hubbard

Aries Hunter

Ramiz Imtiaz

Christina Jeffries

Lino Jo

Cajaun Johnson

Kaleb Johnson

Hyung Chan Jones

Jaymee Joyner

Christopher Kettlewell

Jessa Kimble

Andre Kirby

Bennett Kirby

Dillon Koester

Kate Kroencke

Jacob Lambright

Elyse Larsen

Rahmello Law

Jamesa Lee

Jane Lee

Joseph Lewis

Sylvie Leyerle

Hee Jae Lim

Carlos Lopez

Salvador Lopez

Cassandra Marino

Erica Markell

Angel Martinez

Kenny Mayele

Hervain Mbuyi

Kemoni McCullough

Jaraijiah McPherson

Anna Miller

Otianna Minnieweather-Turner

Lauren Mobo

Gloria Mondika

Benjamin Monteiro

Grace Morrison

Tchouda Nagassou

Narya Nash

Carlos Nava-Matadamas

David Navarra

Dakota Naylor

Elizabeth Needham

An Ngo

Jesse Nguyen

Tiffany Nguyen

Grace Nkiambi

Dorcas Nkole

Jemima Nzeza

Elizabeth Ocampo Ascencio

Faraji Ogwal

Hope Omoniyi

Christian Ondongo

Carson Otis

Folashade Owojori

Hana Pak-Walch

Cheyenne Palmer

Jion Park

Jisoo Park

Aastha Patel

Rudra Patel

Braylon Peacock

Jaylun Peacock

Brooklynne Penny

Emanuel Peralta

Ashlyn Perry

Jessica Phanrana

Kassidy Phillips

Alexis Poe

Arnezia Powers

Jaylee Pruitt

Serena Puente

Ellison Radek

Isa Rahman

Maya Ramavarapu

Fatima Ramirez

Isabella Ramshaw

Aiden Rials

Lucas Riggins

Grace Rinkenberger

Raniyah Robinson

Emma Rosenstein

Alexander Roskov

Aviv Sagiv Schiamama

Khaled Salem

Lorie Rose Samalea

Alexander Santiago

Christian Schmonsees

Raegan Scott

Alexandra Seten

Connor Sharp

Zy‘Riauna Shaw

Arika Sides

Adam Simmons

Natasha Siwila

Samarion Smith

De‘Ajia Staple

Jacob Stevens

Hannah Stickels

Lamija Terrell

Jaime Tiger

Andy Tran

Leyna Tran

Brynn Tsiakals

Irika Tso

Henri Turner

Reed Vankeuren

Ruben Vipinraj

Eric Vo

Grace Waibel

Ethan Wakefield

Janelle Walton

Dominic Ward

Caleb Ware

Deontrae Warren

Akylah West

Tobie White

Kaiden Wiggam

Shelby Wilken

Elijah Wilkerson

Ahmaud Williams

Mauricio Williams

Aalyvia Wilson

Inyzhe Wilson

Emily Windelborn

Jonah Witte

Madeleine Wixson

Corey Wright

Khamiel Wright

Kate Yahnke

Jack Young

Dontae Young-Sanchez

Adrian Zzimbe

Cerro Gordo

Keegan Michael Allen

Joshua Aubrey Barnes

Ethan Wylder Beck

Connor John Brown

Dalton Matthew Bettinger

Kellen Daniel Clark

Micah Steven Cooling

Trent Allen Cooper

Austin Lee Cottrell

Andrew Robert Cripe

Chayton Michael Day

Zarayia Shanetter Etter

Jeffrey Daniel Gower

Madelynn Rose Jacobs

Justin Edward Knierim

Jessica Faye Kretsinger

Sarina Lynette Larrick

Cody William Layfield

Jarret Robert Lents

Makenzie Rayann Meinders

Kresta Kendal-Joann Nevius

Caleb Kenneth Nihiser

Connor Dale Nihiser

Jaycee Elaine Rincker

Mckenna Grace Robinson

Kollin James Schmidt

James Grover-Franklin Sheets

Spencer David Sterling

Serena Faye Throneburg

Ella Deanne Walker

Colin Andrew Warren

Skylei Rae Zientara

Isabella Phallon Zigler

Chrisman

Checotah Cook

Marion Cronkhite

Franz Dino

Alexis Gallion

Maddelynn Gibbens

Kendrew Greene

Tobie Haton

Maecy Johnson

Madison Jones

Kaylee Keck

Kendl Lemmon

Karson Lewsader

Alexis McDaniels

Spencer Meinecke

Dyas Miller

John Phipps

Kailey Phipps

Wesley Rollins

Joshua Schrock

Linkon Snedeker

Connor Taylor

Kendall Tevebaugh

Megan Tischer

Hailey Valdes

Clara Wheeler

Ty Woodyard

Cissna Park

Kaiden Clingenpeel

Trae Cobb

Tanner Garrison

Lyssa Kaeb

Samuel Kaeb

KayLee McWethy

Emma Morrical

Damian Renteria

Gavin Savoree

Alexis Seggebruch

Breyden Sinn

Bryce Sluis

Malaki Verkler

Spencer Wells

Clinton

Justin James Akeman

Hayden Brody Alsup

Jordan Thomas Atchison

Eli Gideon Atkins

Caleb Stephen Atten

Blaise Logan Baker

Taylor Elizabeth Bane

Zoe Lynne Barnes

Ella Dianne Bateson

Jaylee Ann Bateson

Phoenix Rose Bieber

Cadence Lynn Bishop

Ethan Michael Boyer

Autumn Nicole Brinkoetter

Nathan Bradley Brown

Kaitlin Darlene Burton

Joshua Thomas Carter

Kylie Ann Chrispen

Damien Jacob Clymer

Allison McKinley Cox

Payton Thomas Cross

Steven Michael Crutcher

Wyatt Raymond Crutcher

Emma Grace Culbertson

Emily Elizabeth Cyrulik

Mallory Lynn Cyrulik

Braden Anthony Decker

Logan William Deerwester

Grace Addison Dempsey

Isaiah James Dial

Tierney Lynn Dial

Christian Pharrell Dimas

Stephanie Kryenn Durbin

Maycie Lynn Ellis

Matthew Vaughn Ernst

Jasmine Emily Rhea Ferguson

Blake Hunter Followell

Morgan Lynn Fortune

Emily Nicole Fought

Madelyn Noelle Fought

Gavin Wesley Francis

Fuka Fujishima

Kailea Jo Golden

Izac Matthew Graves

Chloe Loreen Griffin

Kyler James Harris

Wesley Jordan Harrold

Kayley Lynn Hart

Emma Grace Nina Hays

Maranda Jaylynn Henry

Carter David Hitchings

Clare Moira Holland

Austin Dale Jenkins

Maxwell Kent Johnson

Corinne Elise Karr

Leah Hougham Klitzing

Adam James Kroeger

Zackery Lauderdale

Cheyanne Nikole Lingo

Dillon Shelby Lively

Dennis James Lux

Kaitlyn Eve Mahoney

Wyatt Harrison Martin

Zachary Addison McGhee

Brady Blaine Mcreynolds

Madison Nicole Mearida

Luis Enrique Mendoza Jr

Erica Michelle Mills

Drew Michael Milton

Brady Alexander Moore

Kylee Kinyan Moore

Peyton Louise Moore

Khloe Elizabeth Morlock

Shelby Renee Morris

Trinity Claire Morris

Nathan Trent Moyer

Jocelyn Moyotl Naxi

Jose Pablo Ornelas

Cortney Sue Osgood

Taylor Anne Osgood

Alexander Michael Perhay

Trista Plotke

Lilian Elaine Queen

Fatima Guadalupe Ramirez

Kaitlyn Diane Rauch

Kylie Rene Raymer

Carly Elizabeth Reeder

Caiden Lee Rich

Aiden Jay Schlesinger

Mikayla Lynne Schultz

Halen Ann-Marie Sexton

Aidan Richard Shanks

Carson Richard Shepherd

Snorre Dahl Slinning

Kaedyn Joshua Sloat-Shannon

Noah Kaden Stephenson

Jacob Darby Sterr

Aaliyah Paige Stinebaker

Antonio Lee Sunkel

Dominick Kole Thayer

Emma Faith Thomas

Olivia Grace Totten

Kaine Brennan Trimble

Kairi Isabelle Tull

Jessie Marie Wertz

Jessica Mae West

Justyn Lee West

Mathis Jeremiah Westbrooks

Katie Alexandria Wherry

Isaiah Benjamin White

Jaxson Lee White

Trevor Marshall Willis

Emily Jean Wilson

Sophie Elleighna Young

Nathan Lane Zenger

Nicholas William Zenger

Caleb Ryan Wesley Zook

Danville

Coulton Laurance Acree

Lexie Elizabeth Adams

Valentina Aguilar

Kyden Alexander Ahmad

Aaron Labryan Allen

Beonca Tyonna Anderson

Logan Archie Anderson

Mykel Elijah Anderson

Madison Lynn Andrews

Christopher James Angst

Ariana Mer Appelman Contreras

Anasia Renee Archer

Javae Debrice Archer

Leighton Ray Arnett

Samuel Matthew Arnholt

Jared Baker

Kayla J Barber

Andrew G Barnes

Brooke Ann Barrett

Kinslee Marie Beaulier

Ciera Ray Beith

Jakayla LaNae Bell

KaMya Lynn Bellik

Elizabeth Marie Bergeron

Serenity J R Bernard

Ethan Alexander Biggs

Destiny Akia Sh Billips Broom

John Paul Blakely

Keagan James Joseph Blossom

Tierra Marie Bolton

Ian Henry Borcz

Detin Wayne Boswell

Arynn Botkin

CorJontae Ranell Boyd

Zytara Vashon Zabria Boyd

Damarion Fontez Brandon

Jaide Amani Ortrude Brandon

Imani Keivanna Nikole Brigham

Telito Brigham

Selena Marie Brock

Alexis LaShawn Brown

Chanise N Shay Brown

Cortez Alphonso Brown Jr.

Dylan James Brown

Jade Edward Brown

Jayden Brown

Myles Shawnell Brown

Samaurion DeJon Bryant

Curtis S Butler

Devontay Latrell Carpenter

Whitney Carpenter

Autumn Rose Carter

Ezra James Carter

Valeria Isabel Castellano

Venice Lamar Catchings Jr.

Steve Chambers

Noah Vance Christensen

Chance Adler Clark

Chauntel Elaine Clark

Jalaya Sierra Renee Clark

Shakia LaNae Clayton

Gabriel Joseph Clutter

Robert Eugene Coe II

Andrew William Coleman Jr.

Anissa Lenae Collins Hickman

Jazzmin Collins

Trinity A Collins

Michael Paul Compton

Nautika Monay Conaway

Lady Dejahne Beautiful Copening

Abagail Helena Marie Cotten

Makai Davon Counce

Marquis Solomon Crosby

Aireyona Thalia Crowder

Zailey Marie Cunningham

Ricky Andre William Dandridge

Farrah Racquel Daur

Jonathan Michael Doney

Jaci A Driver

Kyra Ranae Dudley

Samuel E Duprey

Matthias Sime Easley Williams

Cierra Renae Elliott

Michael Joseph Emory

Danielle Raeann English

Layne Andrew Eversole

Ashley Lynn Fassold

Elijah Fentress

Myesha Latiffanie Ferguson

Alayna Rose Ferriman

Rebecca Jean Feuerborn

Sean Michael Fields

Tyler Isaiah Finley

Alencio Vernon Fletcher Jr.

Alexia Ranee Foote

Jacob M L Fox

Nicholas Julian Fuentes

Terrell James Fulce

DeAsia Monay Gamble

Cassandra Kay Gardiner

Stephen Malachi Garrison

Brandon Geddis

Jesse Geiger

Destiny Gentry

Cedrick Q Gibson Jr.

Journi Jaionna Edrene Gibson

Jania Glover

Jontavion Glover

Jeremiah J J Goldston

Ambriel Davi Gonzalez Montiel

Anthony Tyrone Gouard Jr.

Clara Renae Graham

Kedzie Ireland Griffin

Taylor M Gwin

Kameron L Halliburton

Camarion Halthon

Nolin William Hance

Andy Hardin

Michael A Harmon

Kyle M Harper

Marlee Noel Harper

Timothy Robert Hart

Andres Cole Harvey

Alyssa Dawn Heaton

Katrina Angelica Hernandez

Jadyn Kay Ann Hess

J Nayzah L Hightower

Caron Josef Hill

Mackenzie Rhayne Hill

Christen Raeann Hillsman

Laila Hinderliter

Kylee Rachelle Hoskins

Izaneah U Hubbard

Natalie Hurley

Amelia Felicity Ingold

Mackenzie Jo Irons

Leilani Marie Islam

Joshua Jerimiah James

Alpacino D Jamison

Gage Daniel Jansky

Anthony Jensen

Donald Jessup

Skylarr Jimenez

Aris Johnson Landrum

Blaiz Buchanon Johnson

Destany Johnson

Irish Christiana Johnson

Karli Alexus Johnson

Kiley Alexus Johnson

Trenton Michael Johnson

Zyrionna Johnson

Jaylen Jones

Tybrea L N Jones

Tyler Jones

Shelby Jordan

Izabel Y Juarez

Vanessa Diann Kegeris

Saige Elizabeth Keller

Kreed Kye Kesinger

Dennaiziah Niche Jean King

Robert Dale Kirkhart III

Madisun Laird

Faith Lambert

Emilee Reese Isabella Laury

Devonte Deshawn Leavell

Zaraeiah Kay Lanae Lillard

Lilian Rose Lopez

Essaean Khidir Lyons

Aaliyah Marie Mack

Darius Mack

Nathaniel Douglas Mahoy

Averiona Martin

Dellbreshia Yvonne Matchem

Karena Mayfield

Kyrstin McCabe

Kylie Marie McCoy

Nyla M McGuire

Lily McKiernan

Cabot Wilbur McLaughlin

Madison Jo McMasters

Romeo McNiff

Laila Marie Melendez Medley

PerJhai Keionni Jiy Menifield

Javin Miles

Nathan Christoph Miller Hance

Declan Kerry Miller

Tanner Glenn Monson

Chiann Leona Moore

Tessa Gene Lynn Moore

Skyler Murphy

Kaleon Lashay Musson Johnson

Char Maya Nyjae Nash

Jaiden Ivory Nelson

Cody Rayleigh Nibbe

Rudolph Oliver Nicholas

Keona Numera

Lara Danielle E Olmstead

Benjamin R Omark

Roderick Otis

Dharmik Suraj Owen

Aniya Amerie Embrace Parker

Enrique Antonio Perez

Alexis D Perkins

Inara Perryman

Rebecca Rose Peters

Landon Pettis

Anthony Terrell Phillips Jr.

Samuel Alva Pollard

Taylor Mariah Pollock

Carrie Ann Porter

Natalie Michelle Porter

Trinity Danyel Pursley

Roselyn Ramos

Zane Rion Ray

Jarrett Scott Reed

Nikia Shanay Reed

Rajaiah Reed

Teriana Daeranae Reed

Benni Santonio Rhodes Jr.

Martez R Rhodes

Justice Cree Ricketts

Jayden Rickgauer

Brianna M Riley

Alyssa Brooke Ritchey

Raylen Richard Roberts

Damon Lavon Robertson Jr.

Delanie Robinson

Janiyah Amre Rose

Jason Maurice Rose Jr.

Tharija L Rose

Zane Allen Ross

Damarion Rowell

Natasha Ruiz

Alexis N Sadler

Edwin R Sanchez Gonzales

Autumn Marie Sasseen

Camdin Joseph Sasseen

Alexis D Schoenherr

Sarah Michelle Schroeder

Dinero Duran Scruggs

Spencer Ethan Shanks

Kanye Zakee Shaw

Skylarr Daemajaih Shaw Jr.

Fontell Alex Tavion Shelby

Caden Daniel Lewis Shepherd

Faith Marie Sherman

Amal A Shillo

Donald Calvin Shumard Jr.

Zack Ryan Simmons

Tyjuan D Skinner Jr.

Emily Catherine Skovran

Searra Slater

Warren Michael Sleevar

Kylee Alexis Smith

La Maira Tauana Smith

Nadierta Snipe

Rudy Space

Kiandra Andrecia Spillers

Katlyn Marie St Onge

Abigail Ruth Strain

Jeremiah Joseph Strain

Aiden Kainn Stricklin

Audrianna Stroud

Cyntajah Shenae Suggs

Beaunka Mariel Summitt

Tyler James Surprenant

Tiffany R M Swan

Kane Alexzander Taapken

Cory Dylan Talbott

Olivia Louise Taylor

Semaj H-K Taylor

Kayla Thompson

Tahleanah Makati Ges Thornton

Allie Grace Thurston

Isiah H Tinder

Kristina Torres

Raquel Azariah Dyman Townsend

Rykhia Cinderella Townsend

Hannah Trimble

Ines Marie Villalba

Lynae Dyann Ward

Anastashia Washington

Nevaeh Washington

Ashanti Yvontanee Watson

Darien Watson

Jasmine Watson

Dalton Chase Wells

Makenzie Ann Wells

Keyaira Nicole Weston

Parys Tanille White

Antone Romaine Williams

Antwone Nacharm Williams

Isaac Lamont Williams

Juviyah Armoni Williams

Kajari Ashlyn Williams

Kymia Monyae Williams

Tyshawn Williams

Garrett Scott Williford

Dezmon Nasir Wilson

Kendra Wilson

Larrielle Sahron Wilson

Zoe Elizabeth Wilson

Keyanna Nikki Wright

Jacob Paohue Xiong

Moise Jean York

Blake Daniel Young

Olivia Jane Young

Xavier Antonio Young

Danville First Baptist

Trenton Lewis

David Ocampo

Abby Smalley

Sofiya Shipman

Annie Montgomery

Prayse Odomes

Elayna Fuller

Leah McCarter

Claire Zackman

Jordyn Starkey

Joel Cundiff

William Sandusky

Jacob Davis

DeLand-Weldon

Taylor Jill Alwood

Alyssa Ann Anglin

Chance Lukes Britz

Hailey Jade Johnson

Hadley Mae Lappin

Eli Paul McClure

Billie Joe Merreighn

Kaitlyn Regina Sayers

Elizabeth Marie Trimble

Jaden Zane Trussel

Kaden Ryan Weisman

Launa RaNae Williams

Robert Kayden Young

Fisher

Kobe Michael Bishop

Timothy Dale Booth II

Dominick Kyle Casten

Briana Sue Donnals

Jaedyn Alexandria Fitzgerald

Jordan Nicole Fitzgerald

Ryan Andrew Grieser

Isabella Melody Hallden

Jacob Joseph Hansens

Taylor Rayne Holman

Luke Daniel Hurley

Addisyn Diane Jones

George Vance Kirts-Morgan

Katherine Mae Landers

Carleigh Alene Latham

Brent Micah Liestman

Hunter Alex Lucas

Krista Nicole Martin

Cole Richard McGrew

Shaughnessy Randall Camas McGuire

Mia Joy Musick

Madison Rae Parks

Riley Claire Parks

Katrina Renee Phelps

Dakota Lee Pinaire

Jacob Donald Benjamin Reynolds

Jody Andrew Reynolds

Kaylee Lynn Rogers

Dalton Thomas Smith

Jamison Fredrick Eugene Sommer

Mariah Shianne Sommer

Landen Ryan Sprau

Blake Alexander Terven

Makynzee Nicole Theis

Jesse Wayne Thomas

Zoey Anna Sintayehu Thompson

Dakota James Vibert

Austin Stephen Wylie

Zachary Paul Wylie

Georgetown-Ridge Farm

Briana Morelia Ball

Trevys Trirzel Bankhead Pendleton

Jace Andreas Bina

Chloe Kay Brock

Larry Thomas Brown

Seth Ryan Brown

Brent Lee Buckellew Jr

Hannah Karissa Ceader

Journey May Clark

Camren Jermaine Cleveland

Christopher Owen Clippinger

Allyson Brook Cobble

Trinity Lynn Collins

Carson Drew Collom

Willie Ray Degree

Landen Thomas Fitzwater

Ema Nicole Fitzwater

Honesty Grace Forrest

Elizabeth Kay Foster

Dayton Czar Grant

Samantha Sue Haga

Hannah Jae Heaton

Jordan Tyler Hogan

Gentry Dayle Howard

Kade Evan Hutson

Maxwel Shane Kelley

Samuel Michael Kelley

Sydney Skye Key

Caleb Nathaniel Kleiner

Alisa Marie LaGrand

Anna Grace Martin

Courtney Lynn Marie Miller

Gracie Elizabeth Miller

Kaden Hughes Mingee

Matthew Karl Paree

Ronald Wayne Pate III

Bryson Kole Pigg

Khamdyn Robert Powell

Felicity Dawnyielle Ray

Aleysia Jo Rife

Katelynn Sue Riza

Chloey Marie Roach

Alexis Jyniah Rowell Caruthers

Kasadee Nichole Ryan

Gavin Dean Shepherd

Hayden Jeffrey Stal

Layten Nathaniel Starns

Cale Jordan Steinbaugh

Brandon Edward Taylor

Robert Lee Toney

Michael Dean Tyler

Randy Dalton Paul Vannote

Grace Ann Vice

Paige Mari White

Bailee Rose Whittaker

Kierra May Winland

Tristan Brody Franklin Youngblood

Gibson City-Melvin-Sibley

Payton Allen

Kenley Andreae

Hunter Arnold

Hunter Brewer

Madison Brewer

Parker Chase

Sadie Christensen

Hayden Cseve

Alexis Darbutt

Rylee Dawson-Howard

Kellen DeSchepper

Austin Elliott

Connor Engel

Kira Fuoss

Awstace Grauer

Ashton Groover

Kaitlyn Halcomb

London Hixson

Emily Hood

Ashley Hyatt

Olivia Johnson

Aaron Kasper

Braylen Kean

Lucy Keigher

Anneliese Kerchenfaut

Molly Kroon

Ava Kurtenbach

Tyler Lange

Aidan Laughery

Peyton Leonard

Eric Luparell

Connor Main

Hannah Martin

Markus Miguel

Brandon Mueller

Elliot Osuna

Aiden Phillips

Brock Phillips

Carmen Pondel

Jaden Recker

Brandon Reynolds

Emma Reynolds

Kaden Rosario

Jacob Rutledge

Julianne Sancken

Wyatt Schlickman

Jack Schultz

Bryan Sobh

Kegan Sutton

Hailey Wahl

Katja Walls

Zander Wier

Melanie Zook

Jacob Zumwalt

Heritage

Alyson Paige Davis

Tristan Edwin Lee Day

Jordan Daniel Eldridge

Samuel Christopher Gilbert

Cole Robert Hedrick

Michael Allen James

Kolton James Junglas

Kiley Malee Knoll

Madison Paige Mahaffey

Brodie Rex Meneely

Annabelle Marie Mockbee

Konner Brady Pearman

Lillian Ruth Lee Ploense

Xander David Ramthun

William Henry Reberger

Tristen Micheal Rice

Torie Ann Rothermel

Tristan Lee Sands

Cory Douglas Stewart

Brianne Raina Struck

Madeline Rose Thompson

Jared William Wallace

Cole Harlen William White

Abigayle Layne Young

Hoopeston Area

Payton Marie Armstrong

Jesus Adam Avitia

Ricardo Joel Avitia

Trenton Duane Betka

Tori Sky Birge

Jasper Joseph Keele Blakeley

Preslee Jean Bogard

Joshua Lee Bradley

Benjamin Robert Brown

Kylie Jean Marie Brown

Karlee Anne Bruens

Faith Elizabeth Delynn Jo Burkert

Samantha Trinity Cable

Kamerin Lance Cade

Keegan Ross Caspers

Amelia Rose Chase

Linnea Dawn Chase

Jalyn Renae Cobb

Cameron Levi Coffey

Kaitlyn Elizabeth Coffey

Daniel Abel Colunga

Jacob Thomas Conn

Luke Wayne Crase

Mersaydes Leigh Dampier

Kira Kaylee DeWitt

Alexander Anthony Diaz

Isaias Diaz

Derek Kenneth Drayer

Marissa Cruz Garcia

Morgan Leigh Gash

Logan Seferina Gonzalez

Aden Russell Gossett

Nelson Robert Grills

Alyssa Marie Nikole Hargrove

Wyatt Daniel Herman

Carol Michelle Hernandez-Gaytan

Jonathan William Anthony Herron

Benjamin Johnathan Hesse

Nicolas Flint Hofer

Sidda Rae Johnson

Adasyn Miracel Jones

Justin Ramon Jones

James David Justice

Colin Thomas LaVine

Lucy Danielle Lugo

Kylie Renee Makemson

Angelita Keiran Martin

Jacob Kenneth Martin

Alexis Renee Merrill

Skyler Rei Morgan

Kennedie Jean Olson

Allison Renee Pickett

Kylie Emilene Pickett

Kevin Wilson Rahn

Emily Lynn Ray

Jasmine Rebollo

Jose Manuel Resendez

Mason Lee Thomas Roberts

Dowin James Robinson-Wood

Matthew Charles David Rossolille

Ethan Mitchell Layne Schwartz

Joshton Laithe Schwartz

Emma Elizabeth Stipp

Tara Lillian Sullivan

Trevor Wade Swartz

Makenzie Paige Tate

Jorge Jesus Torres Mendez

Natalya Trinidad Torres-Rangel

Nathan Jorge Torres-Rangel

Josephine Ellen Vines

Abigail Lee Walder

Kayden Lane Wallace

Reagan Lee Anna Weber

Brady Edward Woods

Valeriano Zarate III

Iroquois West

Azalea Alvarado

Gabriel Alvarez

Deisy Andrade

Jimmy Andrade

Daltin Austin

Addyson Chandler

Mason Conrad

Kaylee Cote

Kaylen Cote

Celeste Cummings

Antonio Diaz

Brian Diaz

Stephanie Diaz

Zane Eldert

Antonio Espinosa

Zelzyn Espinosa

Hermione Estrella

Damon Fowler

Lucas Frank

Ryan Fred

Clarissa Garcia

Taylor Hartke

Jordan Houser

Caitlin Huff

Skylar Johnson

Clayton Leonard

Carlos Martinez

Cruz Martinez

Hayley McCann

Alexander McClain

Collin McGehee

Robyn McIntyre

Chelsey Medina

Jonathan Medina

Angel Melgoza

Cynthia Melgoza

Auston Miller

Kadience Miller

Cristian Munoz

Itzel Munoz

Ivan Munoz

Cristian Pina

Abigail Pizano

Dalton Pollock

Samuel Pree

Alyssa Regan

Peyton Rhodes

Kyli Ritzma

Evan Rogers

Reyhilario Santoyo

Sidney Saxsma

Eleanor Schunke

Samantha Sigler

Jaden Silfies

Malynda Smith

Kiernan Tammen

Nolan Tammen

Destiny Thomas

Margaret Thorne

Aiden Tilstra

McKinley Tilstra

Tania Tolliver

Luke Villagomez

Alyson Wagner

Sophia Wagner

Haleigh Walter

Leigha Walter

Tarrion Wendel

Elijah Williams

Natalie Wilson

Briana Worthey

David Zavala

Judah Christian

Allison Grayce Aardsma

Sidney Rae Barrett

Parker James Boastick

Tyler Cole Bretz

Ella Grace Carder

Ellis Zane Coulter

Hunter James Joseph Fazio

Lacey Beth Frieden

Nala Ananda Gallaher

Nia Naomi Gallaher

Piper Isabelle Hawk

Grant Couper Hendershot

Summer Moran Hollis

Kaitlyn Grace Januzik

Garrett Robert Kasbergen

Paula Marie King

Selah Dawn QingLan King

Lydia Lynne Lowry

Colin Steven Magenheimer

Evan Leonel Payan

Eva Alette Pearce-Shields

Margaret Grace Pritts

Misael Antonio Rodriguez

Emma Rose YuQing Schultz

Izik Robinson Settles

Preslee Nicole Stahl

Grace Yi Seul Swiney

Abigail Pauline Tapuaiga

Lara Jane Terpetschnig

Mae Christiana Thomas

Samuel Winston Tschetter

Jordan Michelle White

Megan Marie Wolf

Kansas

Lillian Burnside

Jacob Caldwell

Gabrielle Fairchild

Bryce Farr

Anna Houpt

Jakob Jones

Mackenzie Labaume

Dalton Ludington

Aaron McMichael

Meredithe Morrisey

Olivia Noel

Deegan Parsley

Makenzie Rideout

Caydance Sill

Electra Starr

Kayne Tomes

Wyatt Tomes

LeRoy

Logan Wesley Ashworth

Walker Phillip Bossingham

Tyler Edward Carlson

Brian Larry Clapp

Joshua James Coe, Jr.

Devyn Lee Collier

Jasmine Nichole Conn

Porter Reid Conn

Paige Elaine Cooper

Nicholas Robert Cornwell

Calvin Montana Crawford

Amelia Jean Creech

Zoey Nicole Dodge

Karlee Nicole Eastham

Kathryn Kay Garee

Macy Lyn Gerth

Kamryn Marie Graves

Kelsey Mae Graves

Madison Elizabeth Hamilton

Brody Lamar Hanafin

Tanner Daniel Holoch

Carson Robert Houser

Ian Kohl Johnson

Michael David Kennedy

Brady Charles Lamont

Mark Robert Lohnes

Brayden Lee Mara

Haden James McKenzie

Gavin Wesley Melton

Jillian Nicole Mohr

Kylie Danielle Mullis

Kelsey Isabel Nava

Jacob Wallace Oliver

Nicholas Robert Payne

Eliza Pinjolli

Jada-Lynn Reynolds

Blake Henry Roundtree

Donovan J Satchwell

Ronald John Smith

Gavin Michael Storm

Alexander Lee Stuepfert

Lake David Stuepfert

Abigail Rose Toohill

Kathryn O’Neil Toohill

Thomas Gregory Toohill

Jaide Sandra Umstattd

Callie Christine Warlow

Matthew Richard Williamson

Mahomet-Seymour

(NOTE: photo by Inter-State Studio and Publishing Co)

Adeline Grace Aberle

Cecilia Kate Abramson

Abigail Marie Akers

Chloe E Allen

Kaylee Elaine Allison

Madeline Ann Almaroad

Logan Nicholas Alt

Emma Marie Anderson

Cole Thomas Anderson

Broch Timothy Apperson

Keagon Michael Ashby

Kiana Rose Bailey

Spencer Rachel Baker

Logan Lloyd Ballard

Megan Kate Barnhart

Elias Baculio Barton

Madeline Nichole Beasley

Emily Charlotte Bednar

Conner Wayne Bell

Gianluca Niccolo Bellini

Brea Marie Benson

Skylar Ryan Bickers

Cainan James Birge

Audrey A Boateng

Damion William Boller

Samuel Richard Bowers

Quinton Christopher Bradley

Aiden Alexander Bristowe

Kyndal Mae Brown

Arabella Jean Buchanan

Hannah Marie Buhr

Ramsey Marie Buhrman

Hunter Allen Busboom

Gracie May Doris Cain

Janson Gaines Campbell

Elaina Grace Campion

Greyson James Campion

Paris Mahlei-Juliette Cebulski

Alyssa Rosalie Christensen

Erik Douglas Christianson

Evan Isaac Chupp

Anna Katherine Cline

Catherine Belle Coleman

Caleb Scott Conover

Zachary Lee Courson

Gabriel Hunter Coval

Gaspar Ignacio Covarrubias Zuniga

Quinten Ray Cox

Kiera Sky Cox

Brian Thomas Coyne

Jackson Christopher Craig

Jacob Jeffrey Creel

Hunter Lee Crowe

Campbell Lynn Cruse

Gabriela Alexis Davis

Sophie Ann Deck

Alexa Naomi Dhom

Jacob Patrick Dobbins

Natalie Karen Doyle

Madyson Christine Dutton

Dream Joseph Eagle-Morgan

John Julian Eckley

Alexis Marie Egeberg

Koby Joseph Eisenmenger

Sydney Kathryn Esker

Alayna Nichole Evans

Taylor Donovan Fan

Mallory Vail Fonte

Amaya Brynn Francom

Molly Anne Fried

Kamryn Rachel Frost

Brady Michael Gabbard

Mitchell Adams Gallier

Samuel Laurence Garber

Grant Christian Garrison

Clayton Albert Gibson

Nicholas Michael Gilbert

Yuvraj Singh Gill

Dylan Andrew Goble

Abigale Nicole Goin

Isabella Emily Ann Gonzalez

Andre Henry Grace Jr

Annilee Catherine Griffeth

Ethan Joseph Grindley

Cayden Jacob Grove

Jadyn Presley Hannah

Nicholas Paul Harfst

Megan Moriah Harrison

Jessica Lyn Hawk

Anna Mabel Hawley

Chloe Elizabeth Heffernan

Braeden James Heinold

Ashton Stephen Heiser

Samuel David Henrichs

Liam John Henry

Emma Marie Bishop Hensley

Shelby Ann Hildreth

Gianna Grace Hill

Lillie Jean Hillard

Connor Jay Hirsbrunner

Landon Oneal Hobbs

Preston James Hodges

Veronica Nicole Hoffman

Daniel John Hogan

James Lee Hollenbeck

Richard Allan Howard

Hayden Allen Hunt

Jacob Ryan Hurt

Benjamin Donald Jaskula

Abigail Jo Johnson

Lydia Jane Johnson

Addison Grace Jones

William Christopher Jones

Ivie Faith Juarez

Ellen Mallory Kaper

Maximilian Renner Katz

Samara Jane Kemp-Taylor

Jeffrey David Kilar

Vincent Shin-Lee Kim

Delaney Grace King

Cayla Jane Koerner

Manvika Kohli

Luke Patrick Koller

Sarah Grace Kyle

Gabriel Bryson Labbe

Anna Holleen Lagacy

Jaedon James Lager

Eric Alexander Lamb

Grace Ann Larson

Kevin Christian Leano

Morgan May Lee

Tyler David Lewis

Yinuan Liang

Grace Violet Lietz

Wanda Lucille Lindquist

Ariana Simone Lingard

Hailey Elizabeth Litteken

Abigail Lynn Loewenstein

Abigail Joy Loven

Emma Grace Luhrsen

Gage Matthew Maase-Mueller

Jami Elizabeth Marriott

Hayden Matthew Marxmiller

Madeline Marie Mawson

Kailee Jade McConkey

Mary Shea McDavitt

Dale Jacob McElhaney

Mason Lance McGregor

Olivia Leigh McMurry

Abigail R McNamara

Sam Spencer Mitchaner

Owen Leo Molitor

George Chadwell Moore

Carolyn Eva Morgan

Miranda Ann Morrissette

Katelyn Ann Moser

Abigail Lynn Moser

Nathaniel Carter Murphy

Nolan Isaiah Nierenhausen

Kyle Andrew Nofziger

Leah Rose Nykaza

Haylie Marie Orton

Amelia Grace Osman

Lucas M Page

Alexis Kay Painter

Michael Anthony Palumbo Jr

Kamela Sue Parker

Claire Catherine Parrott

Natalie Parrott

Titus James Glenn Payne

Meadow Marisa Perkins

Tinley Ilene Peters

Logan Jackson Petro

Abigail Claire Phillips

Hallie Marie Pierce

Stephen Gray Pogue

Klein Elizabeth Powell

Anthony Noel Ramirez

Isabelle Lureen Ramirez

Kathryn Paige Raver

Kelsie Renae Reeves

Taylor Nicole Remus

Keaton C Reynhout

Jayden Brian Roberts

Bailey Anne Roberts

Madison Leandra Mae Robinson

Thomas Jackson Rose

Caden Marcus Rourke

Evan Louis Ruzich

Helen Mary Ryding

Kent Yuasa Saban

Averhy Paydon Sanborn

Katana Irene Sandlin

Joseph Scott Scheele

Hayley Margaret Schickedanz

Xavier Alexander Schmidt

Lauren Elizabeth Schnepper

Cassie Jo Schwarzentraub

Avery William Seaman

Kennedy Rian Sexton

Lauren Shaffer

Penelope Katherine Sheridan

Laith Shihabi

Elizabeth Grace Sims

Jonah Ryan Singer

Jamey Lyna Slade

Sophia Lynn Slupski

Marissa Nilufer Smith

Ian Patrick Smith

Brayden Anthony Smith

Savannah Brooke Smith

Mackenzie Rae Spencer

Braden James Stacey

Contessa Bronte Stewart

Ashton Phoenix Stoudt

Justin David Straub

Fiona Rae Taylor

Nichole Lee Taylor

John Paul Tender

Lillian Elizabeth Tira

Nicholas Joseph Traficante

Ethan Cory Trail

Chloe Blayne Truax

Tyler Keith Uken

Kelly Marie Underwood

Chase Duane Wagers

Karsten Mitchell Waisath

John Michael Wanninger

Janey Brooke Watson

Anika Jean Wells

Carson Therese Wheeler

Jackson Mackey White

Joshua Robert Wilcoski

Gabriel Allen Wisnasky

Fjasmine Yang

Kaylin Nichole Yanosik

Karley Mae Yergler

Katherine Ann Young

Sophie Negrau Zerrouki

Milford

Angelo Avalos

Adrianna Chase

Alex Colasanti

Clover Crawford

Anakin DeLong

Ruby Dluzak

Danielle Germain

Cheyenne Gray

Hether Gregory

Anna Hagan

Xander Hill

Lauren Huff

Benjamin Jackson

Lindsey Janssen

Jordan Lamb

Matthew Lopez

Emmaleah Marshino

Nicolas McKinley

Dillon Morgan

Caley Mowrey

Cassidy Mowrey

Megan Mussard

Kadin Randalls

Jordan Raymer

Angel Salinas

Alivia Schmink

Tiffany Schroeder

Evan Shaner

Ashton Sparks

Melissa Stimson

Ashleigh Strange

William Teig

Nicholas Warren

Madyson Weiner

Abigail White

Andrew White

Monticello

Isabel Marie Adams

Ethan Dale Alexander

Charley Marie Allen

Eli Michael Bailey

Eliza Mae Bailey

Rosa Concetta Baker

Taylor Renae Baker

Abigail Faith Barnes

Oscar Dylan Barrett

Chase Nicholas Billedo

Trinity Elizabeth Bonds

Jacquelyn Caroline Boyd

Teya Catherine Broyles

Liam Mathew Buchanan

Sylvia Thais Buchanan

Tanner Joseph Buehnerkemper

Joshua Arthur Butler

Whitney Jean Carter

Tyler Lane Casey

Katelyn Alene Chrestman

Dawlton Wayne Chupp

Thomas Lawrence Clifton

Kolby Jane Collins

Jessica Jeannine Conatser

Lucas Scott Courson

Benjamin Robert Cresap

Aubree Suzanne Dannaman

Rylan James Denam

Alannah Faith Derossett

Elise Danielle Devore

Liam David Lively Evans

Daevion Mahli Fenelon

Carter Thomas Fincham

Triston Kyle Foran

Trevor Richey Fox

Renni Elise Fultz

Antonina Rosa Galbo

Emmerson Anne German

Abbey Rae Gillespie

Dylan Glenn Dinalick

Dalton Hugh Glynn

Katherine Alma Goodman

Jackson Thomas Grambart

Jayden Daniel Gustafson

Ethan Christopher Hall

Sophia Jean Happ

Peyton Ione Harris

Jacob Dennis Helms

Macey Marie Hicks

Tyler Patrick Hogan

Laci Lyn Huisinga

Colton Jerard Jackson

Isaac William Johns

Cara Lynn Johnson

Wyatt Jeffrey Kenyon

Preston Raymond Kietzman

Rachel Marie Koon

Morgan Kay Leckner

Lucas Andres Madera

Matthew Gabriel Malato

Malachi Lee Manuel

Garrett Wade McQueen

Ken Merriman

Alexis Marie Merry

Edward James Mitchell

Colton Samuel Mockbee

Jackson Grant Mortland

Maxwell David Nunn

Garett Patrick O’Brien

Cody Jeanne O’Connor

Olivia Estelle Ray

Katelyn Michelle Reeder

Kaleb Dalee Reid

Nya Leigh Reynolds

Taylor Jordyn Reynolds

Benjamin Baines Rhoads

Trevor Nathaniel Richards

Ethan Michael Robson

Clara Rose Rudolph

Drew Conlin Schlabach

Quinton James Schmidt

Peyton Allen Scott

Kairi Marie Smith

Heath Marshall Smith

Cora Mary Sowinski

Cal Sebastian Spence

Breonia Charollette Spencer

Joseph Tyler Sprinkle

Emiliana Grace Stapf

Emily Kendra Steffes

Elizabeth Paige Stiverson

Delaney Jane Stoner-Eiben

Alissa Nicole Stranberg

Hannah Elisabeth Swanson

Thomas William Swartz

Ryland Ceferino Taber

Jacob Charles Tackett

Ethan Ryan Tarter

Tori Noelle Taylor

Hope Renee Tenhouse

Olivia Pearl Tirey

Trevor Nathaniel Toland

Jaxon Eli Trent

Hannah Michelle Uebinger

Curtis Riley Vance

Kathryn Marie Vogt

Addison Michelle Wallace

Ethan Richard Waller

Ashton Michael Wassom

Cailey Shayne Webb

Kyara Leigh Welter

Madison Nicole Wilkins

Alison Jade Wiltgen

William Rodney Witt

Colby Jaceson Yandell

Raegan Elizabeth Yeager

Chase Mae Yohnka

Oakland

Payton Lee Bell

Kristyn Biggs

Taylor Kaylene Biggs

Nickalas Hayden Canada

Brayden Arylee Dare

Blake Allen Devore

Hannah Marie Eastin

Dalton Gage Hite

Jackson Thomas Hoel

Matilde Larsen

Carson Nicholas Logan

Allie Marie Pearcy

Kayden Andrew Sanders

Gala Valdameri

Michael Wade West

Hayden Buel Bryan Wiles

Oakwood

Noah M. Adamcik

Trenton Daniel Atkinson

Beth Bland

Chloe Noelle Brewer

Ethan Alexander Brewer

Jathan Lynn Carter

Josey Lynn Clem

Gaven Alan Clouse

LaReyna M. Crowder

Lydia Brae Dazey

Seth Denhart

Jonathon Diaz

Madison Nicole Doan

Jackson Quinn Downey

Xander Kade Draper

Warren Daniel Durbin

Xoey Leann Ensign

Kiyah Elizabeth Garrett

Hannah Jo Garrison

Natalie Elizabeth Garrison

Dominyq Rhaenyn Gritten

Grant Alexander Hance

Madison Paige Harris

Jayden T. Hawkins

Trenton A. Henry

Madison Elizibeth High

Lars Christopher Holycross

Kailah Marie Hosler

Rainah Nicole Jackson

Cloe Mackenna Johnson

Lucas Allen Juvinall

Joseph David Lashuay

Mason Anthony Lee

Giovanni A. Lohr

Conner Jack Cannon Matson

Austin Michael McDaniel

Connor Wesley McFarland

Karleigh Nicole Morger

Savannah Faith Nevitt

Joey N. Pankow

Jacob Lee Paris

Ashlynn Kayley Pinnick

Lesley Rameno

Alexandria Mae Reed

Katherine Elizabeth Reffett

Carlie Jo Reitz

Alaina Marie Rothwell

Karsen Mackenzie Rupp

Devin Michael Sanders

Braeden Skoog

Reagan Mackenzie Stimac

Madison Jean Paige Stuebe

Isabella L. Sutton

Mallorie Marie Thomason

Madison Nicole Thornton

Daulton A. Tiner

Griffin Alan Trees

Brady Stevens Verhoeven

Coleton Matthew Vermillion

Andrew James Curt White

Joshua Lee Young

Paxton-Buckley-Loda

Lorena Barrie Arnett

Tierra Ann Reanee Arseneau

Jesse Mark Barfield

Kaydence Nicole Barham

Caden Michael Bormet

Mason Walker Bruns

Keagan Joseph Busboom

Daniel Ray Busby

Case William Canavan

Kendall Paige Compton Wright

Landon Riley Daniels

Grant Charles Deatrick

Evan William Donaldson

Makenna Marie Ecker

Elliott Jeffrey Eichner

Kayla Darleen Ferrell

Haeli Rose Follett

Claudia Michelle Fox

Lillianna Faith Frichtl

Nevaeh Gina-Ann Fugett

Lily Margaret Geerdes

Crystal Rose Glazik

Cameron Richard Grohler

Jacob Brady Gronsky

Rachel Elizabeth Haile

Macey Marie Hamm

Briandra Jean Harding

Lacie Jordan Hart

Jaelynn Irene Hewerdine

Sara Irene Hewerdine

Eva Finn Hileman

Micah Christopher Nickelsen Hillerby

Seth Allan Hitz

Wyatt Earl Hollen

Sean Edwin Hudson

Gavyn Reid Humes

Carter William Ingold

Ryder Cole Kief James

Kendra Marie Johnson

Maisy Lynn Johnson

Mallory Ann Johnson

Alexandra Paige Kidd

Maci Jean Kingren

Lexie Elizabeth Kirkley

Brandon James Knight

Tyler Preston Lane

Dylan Reid Lehigh

Hannah Louann Linares

Ella Katherine Linder

Audrianna Diane Longfellow

Zachary Fawkes Elijiah D. Lundquist

Ashante Marie Mackins

Kamrun Claude Marty

Allen Patrick May

Tatiyana Rose McClure-Martin

Mason Gregory Medlock

Justin Jay Milligan

Sydney Lee Murphy

Carly Elizabeth Mutchmore

Kendal Rene Normile

Addison Lee Oyer

Jeremiah Joseangel Padilla

Vincent Neil Parker

Jacey Lynn Parrish

Jordan Lea Parrish

Ashton Thomas Pope

Charlie Edward Pound

Jacy Mikayla Pritchett

Kierstyn Nicole Quinlan

Joeanne Elizabeth Rath

Manda Carol Reck

Megan Annabelle Reck

Victoria Tracy Reck

Nathanael Marc Reutter

Tyler Nelson Reynolds

Carson Scott Rigsby

Madeline Elizabeth Royer

Garrett Mitchell Sanders

Zoey Reid Westerhout San Diego

Hayden Joseph Schall

David Gene Schnebly

Payton Rose Schnebly

Kobe Anthony Sefrhans

Karlee Rae Lynn Shofner

Riley Sue Renee Shook

Mia Maribell Sifuentes

Tyler Wayne Smith

Beau Anthony Snider

Sara Angelean Sowka

Alexis Marie St Peter

Jaelyn Rain Stanley

Joseph Daniel Stallone

Emma Brooke Steiner

Avery Neal Sturm

Abigail Rose Teske

Zoe Ashlyn Tilley

Xander Kain Turner

Gabriel Ezequiel Vargas

Carson Robert Vaughn

Raegan Mae Vaughan

Gracie Jane Wagner

Jordan Andrew Walder

Jonathan Steven Warnick

Nathaniel Lawrence Webb

Kaelyn Renee Welp

Kensey Inez Wimbish

Amaya Marie Withers

Macie Renee Wright

Rantoul

Rashon Henry Allen

Avontay Mekhi-Eugene Anderson

Ke Shanti Anderson

Rickey Lamar Armendariz

Italy Monee Autman

Daniel Frank Barcroft

Tamiya Keiona Batieste

Rolando Benavides

Talyne Marie Birch

Dorrian Earl Bowes

Alysia Brown

Cheyenne Ray Burton

Trinity Mae Busboom

Wyatt Dean Butterick

Mackenzie Ann Calhoun

Christian Xavion Cameron

Silver Nicole Cameron

Hailey Jade Campbell

Ke Jaun DeMari Caradine

Kennedy Dawn Carico

Maci Opal Carpenter

Jorge Luis Castillo

Christian Alexander Crandall

Tristan Ace Cravens

Brianna Susanne Crawford

Anna Elizabeth Crites

Mary Alexis Cuppernell

Maelyn Olivia Day

Kishawn Donald Wheeler

Travis Michael Dunn

India Avriel Emery

Mckenzie Alexus Farmer

Gavin Ray Fitts

Kadien Lamont Foulks

Devonda Freeman

Delaney Marie Fullenkamp

Dianny Lissett Garcia Castillo

Jayce Wyatt Garrison

Kevin Larnell Glover

Oswaldo Gonzales Martinez

Alexandro Gonzalez

Kimberly Gonzalez

Josue E. Gonzalez Lugo

Hunter Lee Grant

Brooklynn Taylor Grob

Tamia Au’zhane Khanas Gunn

David Eduardo Gutierrez

Ashlyn Marie Hammond

Jeffery Thomas Hardney

Tashaya Janay Harris

Blayne David Hawn

Juan Martin Hernandez

Amithest Jean Hill

Danielle Dawn Hoffman

Nevaeh Grace Louise Holmberg

Janya Skyler Holmes

Maddison Elizabeth Houmes

Dylan Michael House

Destiny Juleissa Igartua

Seth James Ingerson

Ivan Iracheta

Enyce Rosevelt Jeffries

Justin Jimenez

Destiny Chyanne Johnson

Shabra Renee Johnson

Daemarion Amontae L Johnson Tyus

Pedro Juan-Mateo

Brayden Michael Karlson

Nathan James Kelley

Alysha Cheri Leanne Kesler

Malachai Jericho Eugene Kesler

Francis Yuvini Landaverde Rapalo

Gary Dashaun Lawson

Marcus Nevaeh Lee

Isaiah Jarrell Lee

Austin Hunter Lee

Marquisha La’Diamond Lewis

Jaqualine Delcarmen Lopez

Sarah Faith Lord

Markese Christopher Louden

Abigail Lyn Marie Loy

Yahir Luna-Chaparro

Lois Yembone Mahama

Yaire Shada Martinez

Justin Alexis Martinez-Tapia

Yurit Del Carmen Martinez-Vazquez

Bryan Lamont Mayberry

Benjamin Kojo Mensah

Ashanti Noel Mercer

Dakiya Maray Miller

Ronald James Miller

Samuel Miller

Tatyana C Miller

Treasure Faye Miller-Turner

Ahlajah Mochee Mosley

Adam Michael Nash

Adrion Elias Navarrete

Miradi Niamadjomi Ndumbi

Joshua Ryan Newman

Maxie David Owens IV

Josue Isaac Pagan-Irizarry

Anthony Kayden Paige

Servando Perales

Ashley Denice Perez-Becerril

Lakiya Danae Perry

Edith Yasmin Piox-Martin

Sophie Sutton Ramme

Magaly Michelle Ramos

Michael Andrew Ratts

Erick Jomar Rivera-Sanchez

Orlando Leonuel Rivera-Torres

Titina Shenise Rodriguez

Andrew Mark Rokke

Tyshawn Isaiah Rowan

Leyshka Ruiz- Cruz

Colyn Scott Sarver

Cody M Schluter

Kassidy Caroline Scott

Tyrell Amari Scott

Maria Sebastian-Francisco

Nicolas Sebastian Francisco

Samantha Lynn Shanks

Mayrin Lizemi Shaw

Nylashae Kiomie Shedd-Johnson

Jader Farith Sosa-Walle

Angel Exavier Soto

Natalia Marie Spencer

Makayla Rene Stanley

Breven Lee Stark

Dascia Kianna Sutherland

Kirstin Aleeray Sutherland

Tayon Mandarrius Swift

Andrew Thomas Tatar

Keddrick Nevan Terhune

Noah Michael Tester

Tristain Taylor Tetens

Damayah Arrian Thomas

Andra Deangelo Alexan Thompson

Estela Tomas-Domingo

Mackenzie Kay Tome

Edgar Ivan Valles-Alvarez

Tuscany Rosemina Vandergriff

Erick Jacinto Vasquez

Lorenzo Maleek Vasquez

Jasmin Vasquez-Silva

Kody Rylin Vaughn

Alan Vazquez

Jose Vega-Duarte

Jessica Villa

Jacquez Kaleaf Virgil

Johmarys Viruet Andujar

Tyler Allen Wake

Makenzy Abryel Walton

Laura Catherine Wankel

Donald Ware

Danielle Rayann Wheeler

Kshon Jarae Williams

Ranyisha De’chell Williams

Ashya Neveah Wilson

Demarion Devon Winston

Harper Ryley-Madisson Yates

St. Joseph-Ogden

Derek Grayson Abbott

Addison Kaye Allen

Tyler Lee Altenbaumer

Kailyn Renee Anderson

Alessa Jo Anzelmo

Nicolas Carlo Anzelmo

Ella James Armstrong

Madison Lily Atwood

Jaden Cole Barton

Nathan Thomas Beck

Abigail Michaela Behrens

Alanna Michelle Bensyl

Ella Rose Besson

Andrew Michael Beyers

Brandie Lynn Bowlin

Hayden Michael Brazelton

Mara Elise Burkhalter

Kennedi Marie Burnett

Allison May Burnett

Angela Chahine

Chase Daniel Chapman

Braden James Clampitt

Seth Evan Earl Collins

Anastasia Joanne Conerty

Austin James Cotter

Deanna Joy Cummins

Benjamin David Cunningham

Zander Lee Dressen

Abigale Elizabeth Elder

Ashley Morgan Eldridge

Jared Alexander Emmert

Matthew Falls

Hannah Blair Fox

Shawn Carter Freeman

Mackenzie Christine Fulk

Zella Eve Fuqua

Hailey Taylor Gaines

Avian Gage Gerdes

Nolan Thomas Grindley

Ariel Marie Gutierrez

Brennan Carl Haake

Liam Michael Shenwei Hamer

Alyssa Noelle Hamilton

Lauren Grace Harper

Samuel Todd Hollers

Caitlyn Rose Holzinger

Kennedy Rian Hudson

Claire Isabelle Huffman

Evan James Ingram

Kailyn Jo Ingram

Payton Michelle Jacob

Jacob Ray Johnson

Ayden Conner Jones

KayLeigh Anne Kamphaus

Alison Nicole Kearney

Olivia Lauren Klotz

Ava Renee Knap

Ashlyn Elaine Lannert

Jacey Mae Lewis

Wyatt Michael Loghry

Charles Thomas Mabry

Madelyn Michelle Mabry

Kelsey Joy Martlage

Sophia Alison McDade

Braden James Franklin McElroy

Ava Gannon Meyer

Coby Thomas Miller

Conrad Patrick Miller

Mark Edward Miller

Ava Danika Miller

Elijah Eric Mock

Isaiah Mekale Moore

Jett William Morris

Keaton Landry Nolan

Jessica Jo Palmer

Emma Marie Parkinson

Jarred Austin Patton

Dexter Bryce Peratt

Jackson William Place

Jonathan James Poulter

Ramsey Kile Primmer

Hope Ann Rajlich

JoLeena Ray Reynolds

Griffin Michael Roesch

Malorie Michelle Sarnecki

Grace Catherine Schmitz

Isabelle Frances Scott

Taryn Olivia Sexton

Alyssa May Shoviak

William Earl Smith

Anna Grace Snyder

Joseph Evan Ronald Sollars

Luke William Stegall

Rebecca Ann Steinbach

Edanne Valerie Tarter-Berkman

Alexis Nicole Taylor

Colten Riley Thompsen

Mackenzie Kay Trame

Regan Len Uden

Drew David Uken

Ethan Duane Vanliew

Karsten Huls Wayland

Elijah Cole Weinmann

Taylor Grace Wells

Melvin Jesse Worley

St. Thomas More

Catelyn Renee Alcaraz

Isabella Giulietta Bedini Jacobini

Preston Davis Bollman

Camille Jessica Breen

Adonai Vita Bumba

Amelia Kathryn Case

Anna Beth Craddock

Abigail Rose Marie Deptula

Aiden Christopher Dively

Elie Claire Dixon

Jacob Patrick Donahoe

Brooke Ellianna Erhard

Vigo Okito Etshitshi

Luis Pablo Gonzalez

Emma Kathryn Graham

Justen Thomas James Green

Rowdy James Hannagan

Abigail Charlotte Happ

Colleen Catherine Hege

Molly Elizabeth Hergenrother

Brandon William Hood

Audrey Rose Horn

Mitchell Ryan Hynds

Nora Grace Kelley

Luc Ali Kengue Moukeke

Caroline Reed Kerr

Grace Elizabeth Kreps

Hannah Manuela Lascar-Harris

Dawson Carter Magrini

Norah Louise Masuki

Joshua John May Jr.

Anna Marie McClure

Madelyn Grace McCoy

Katherine Rose McFarland

Bailey Rose McMahon

Joshua Edward Miller

Samantha Lamy Musasa

Riley Michael Nelson

Ifechukwu William Okolo

Eric Edward Olson

William Randall Peifer

Eric David Pollard

Miia Pagaduan Popovics

Patrick Riley Quarnstrom

Delaney Rush Record

Alexander Carlton Reynolds

Emily Rose Ritter

Blake Roman Staab

Alden Michael Summitt

Isabella Marie Taylor

Seamus Michael Tierney

Samantha Ashley Valentine

Sophia Ann Vavrik

Abigail Jean Vessell

Sebastian Derek Wetzel

Jack Christopher Williamson

Zirui Zhong

Patrick Joseph Zielinski

Salt Fork

Grace Addis

Madeleine Almy

Olivia Birge

Mathew Bradford

Cameron Bradley

Grace Church

Wyatt Clarkston

Ethan Cota

Tyler Danzl

Ashlynn Davis

Emma Davis

Naomi Dolan

Holden Dunavan

Colden Earles

Riley Ferber

Dakota Gritten

Coleman Jessup

Michael Jones

Brynlee Keeran

Isabelle Kelly

Matthew Kiger

Gianna Knight

Alexandrea Lemon

Kirsten Lemon

Hayden Lister

Colin Merritt

James Morris

Olivea Morrison

Madison Munden

Grace Niedzwiecki

Madison Nightlinger

Kylee Pate

Samuel Pearman

Ayden Quick

Carter Ridge

Tucker Sands

Zane Sanford

Camden Smoot

Bo Taylor

Carlie Thompson

Alexis Van Camp

Jamison Van Vickle

Hunter Wantland

Emily Watson

Sara Zufall

Schlarman

Abernathey, Cody

Barnette, Lauren

Bogen, Caroline

Bruens, Madisyn

Carnahan, Brycie

Craig, Jason

Dunham, Ethan

Gallagher, Aidan

Kelly, Caleb

Kelsey, Avery

Osaze, Emari

Sherer, Evan

Smith, Katherine

Smith, Sydney

Underwood, Liam

Vasquez, Ethan

Winn, Benjamin

Shiloh

Jacob Adams

Jack Armstrong

Gavyn Bell

William Benner III

Josephine Carroll

Madelyn Cary

Mystique Dalton

Isabella Dudley

Gloria Harris

Megan Houlihan

Elijah Johnson

Timothy Keske

Emery Keys

Holden Kile

Colby Luth

Kimberly Mantels

Annrose Mendoza

Keirsten Morris

Matthew Reese

Baylee Rhode

Ethan Rose

Seth Skelly

Caroline Smith

Ashton Thompson

Ivan Tryon

Asheley Wheeler

Sullivan

Riley Ann Adams

Marissa Star Albin

Logan James Anderson

Logan Alan Jeffery Annetts

JaelynShae Taylor Avery

Morgan Ray Beck

Ty Hunter Binnion

Draven Cade Bolin

Bryce Jeffrey Boyle

Savanna Skye Braden

Aidan Raymond Brown

Benjamin Walker Bushue

Decklin Robert Crowe

Aden Del Diepholz

Devin Lucas Dinger

Camden Joseph Dwyer

Dakota Scott Freese

Keaton Scott Fryman

Maelyn Jane Gaither

Raimi Noelle Gardner

Justin Robert Gilbert

Kylie Sue Godden

Connor Allen Golden

Jacey Mae Goodwin

Lilly Riza Graham

Kinley Braedyn Hill

Katie Lee Honchell

Maddison Danielle Hopper

Peyton Kolmer Isaacs

Alec Matthew Keller

Jesse Lynn Kirk

Abigail Lynn Kirkwood-Ray

Iszak Kristopher Cain Krall

Mason David Luck

Joann Brittany Mathias

Morgan Elise Moll

Mikaela Faith Moore

Hayden Robert William Nodine

Kelsey Elizabeth Marie Osborn

Addison Bryer Owens

Zackary Ryan Ozier

Skyla McKenzie Palmer

Zoey Catherine Elizabeth Rockwood

Adeleigh May Ross

Clayton Glenn Schmohe

Alyssa Jean Shriver

Khushpreet Kaur Sian

Caprice Noretta Smith

Natalie Elizabeth Squires

Jerold James Standerfer

Welsey Alexander Standerfer

Aaron Matthew Stutzman

Alexis Nicole Swaim

Alyssa Mackenzie Thompson

Jayden Richard Troxell

Dmitiri Justice Tull

Natalie Nicole Turnbaugh

Ryan Alexander Villalobos

Ethan William Voegel

John Edward Voyles

Kahlil Kent James Walker

Morgan Elaine Wallace

Madison Lee Walters

Kora Love Whitten

Sydney Ann Williamson

Devon Andrew Winings

Patrick Robert Zollman

Tuscola

Peyton David Armstrong

Alexandra Medina Arroyo

Eric Alexander Badgett

Caden Bennett Baer

Landon Thomas Banta

Grace Jean Belcher

Caidyn Michael Blaser

Amelia Rose Bosch

Mark Robert Boyd

Albert Darrell Brown Jr.

Thomas James Brown

Preston Wade Brown

Ian Michael Buchanan

Kirsten Rene Burton

Kassandra Emma Clark

Blake Eric Cruzan

Kathryn Paige Dean

Dalton Christian Eades

Jaslyn Elizabeth Maureen Earl

Kenzie Jade Fornshell

Jayden Richard Gaines

Allison Elizabeth Gordon

Kyla Kaprice Gough

Caleb Theodore Haste

Haven Lee Hatfield

Kayli Jo Heckler

John Michael Hegarty

Carlee Rae Hollenbeck

Mason Charles Holmes

Dylan David Homann

Chase Michael Jones

Caleb Isaiah Kerner

Sophia Lynn Kremitzki

Nicholas Charles Lanter

Anthony John Laubscher

Austin Eugene Lewis

Connor Stephen Lewis

Jacob Vaughn Middleton

Taylor Danielle Musgrave

Riley Jacob Nolan

Darcee Ranee Norman

James Patrick Parsley

Rajan Sanjay Patel

Krish Sargam Patel

Abigail Jordan Pettry

Patrick Joseph Pierce

Kerri Layne Pierce

Dylan Douglas James Price

Jalen Tyler Quinn

George Kevin Rahn

Julian Demitri Ramos

Douglas Michael Ruggles

Carlie Pearl Seip

Dylan Matthew Shinn

Cory Dale Smith

Maddie Christine Stahler

Alondra Tapia

Spencer Keith Thaxton

Ashlynn Faith Trinkle

Zoe Elizabeth Tryon

Logan Andrew Wallace

Alma Mae Weiscope

Victoria Lynne Wells

Madyson Paige White

Allison Marie Wilcoxon

Skylar Paige Wilkins

Alyssa Shelby Williams

Reagan Olivia Wyrich

Unity

Savannah Jo Alagna

Grant Thomas Albaugh

Katelyn Alexsis Allen

William Vincent Alt IV

Marie Celene Baxley

John Maxwell Beatty

Kurtis Ryan Benedict

Ian James Blanchard

Emma Louise Bleecher

Zayne Alan Bonner

Cody Jason Broadfoot

Grace Jane Brock

Madison Kiara Brocksmith

Anna Danielle Burgoni

Sarah Lynn Butler

Jackson Reed Camp

Shaelynn Nichole Carrier

Calli Arlene Chandler

Marshall Glen Church

Thomas Brennan Cler

Taylor Mae Cloud

Ryan Andrew Cole

Christopher William Jacob Conley

Krystal Alexis Crossin

Sophia Michele Darnall

Nolan Charles Decker

Evelyn Marie Eastin

Allyson Brook England

Hunter Loyde Evans

Malia Katherine Fairbanks

Leigha Nicole Finical

Hailey Noelle Flesch

Grace Olivia Frye

Deven Nicholas Green

Axel Eduardo Guillen-Ramirez

Harper Ann Hancock

Cameran Elizabeth Hansen

Tristania Elisabeth Hansen

Phillip Wayne Hartke

Bridget Elizabeth Henry

Taylor Margaret Henry

Tyler Matthew Hensch

Christian Patrick Walker Hite

Tavius Manuel Hosley

Chance William Ingleman

Riah Jade Inman

Clayton Christopher Jamison

Elise Haidee Johnson

Annabelle Bernice Jokisch

Payton Elaine Kaiser

Delaney Marie Kamradt

Carli Kristine Keller

Lauryn Michelle Kennedy

Blake Thomas Kimball

Kynadee Grace Kizer

Carson Elijah Kleparski

Damian Michael Knoll

Macie Jo Knudsen

Colton Marcus Krewson

Colby Michael Alan Loftsgaard

Axel Sebastian Luna

Alida Sophia Maggio

Braxton Levi Manuel

Claire Diane Markstahler

Cameron James Marvin

Hanna Shaure Mataya

Austin Charles McDaniel

Nolan Richard Miller

Addison Elizabeth Montgomery

Nathan Lawrence Montgomery

Joel Patrick Neverman

Cole Jackson Newell

Nathaniel Seth Nosler

Shane Hunter Ogden

Sydney Marie Olson

Konnor John Orwick

Cassidy Jordyn Price

Trustan Gabriel Price

Arianna Zyire Pruitt LeFaivre

Madeline Jane Reed

Kaitlyn Nicole Reedy

Grace Diane Renfrow

Bailey Eryn Rice

Karson Loren Richardson

Ryan Michael Ridinger

Stella Catherine Ritchie

Cadon Wayne Rogers

Samantha Irene Ruggieri

Dillon Michael Rutledge

Tyler Bryan Scott

Alaina Ealizabeth Scroggins

Allison Claire Shonkwiler

Lucas Adam Sommers

Sara Jo Steffens

Erika Angelina Steinman

Kelley Anne Street

Elise Mae Swanstrom

Kailey Nicole Taylor

Shelbee Ann Taylor

Spencer Luke Taylor

Joseph David Thompson

William Walter Thompson

Kaleb Andrew Vannoy

Oran Martin Varela

Isabella Marie Warner

Nathan Ryan Weakley

Alyssa Marie White

Taylor Grace Wiersema

Carson James Willard

Destiny Paige Williamson

Anna Lee Wodtka

Ivy Allyn Wright

Mercedes Lynn Wright

Mackenzie Elizabeth Young

Uni High

Essraa Abdel Ati

Jake Allen

Fatima Bobat

Ryan Boyd-Sharpe

Andy Brown

Kevin Chen

Noel Chi

Ilana Cohen

Isabel Dennison

Stefania Dzhaman

Ian Evensen

Ivan Favila

Elias Finkelman

Bronwyn Garrett

Ekam Ghotra

Ryland Graham

Ella Greer

Dina Hashash

Doren Hsiao-Wecksler

Brooks Hu

Cadi Hu

Anna Huynh

Yeowoon Jung

Madeleine Keenan

Samantha Klein

Eve Koslofsky

Titus Kyles

Henry Laufenberg

Michael Li

Serenity Lilly

Andrew Lin

Sally Ma

Lara Marinov

Alyssa Martin

Haley Miller

Ariana Mizan

Ethan Mok-Chih

Zoey Muller-Hinnant

Kethan Naidu

Kiran Naidu

Vivia Nguyen

Lorenzo Pantano

Anna Park

Rithika Patnam

Zahraa Rasheed

Jake Regenwetter

Katya Sakhartova

Erin Smith

Elijah Song

Zhaohan Sun

Eliza Terziev

Isabel Tolman-Bronski

Lillian Tolman-Bronski

Sophia Torrellas

Rowan Trilling-Hansen

Demitrius Urban

Maxine van der Donk

Aakash Vasireddy

Farah Willenbrock

Jonathan Yu

Lynette Zhang

Lawrence Zhao

Urbana

Sameer Muhammad Abbasi

Nuh Abdur-Rahman

Willem Andrew Alleyne

Kevin Alfredo Alvarado

Kevin Alvarez

Kiana Amindavar

Maria Jose Anastacio

Jaylin Demoria Anderson

Alfredo Ascencio

Brendin Dwayne Baez-Davey

Lanaiydia M.J. Baker

Talisha Baker

Michael Churukian Bales

Brandon Alexander Barber

Celia Lynne Marie Barbieri

Noah Gustafson Barkley

Gloryah Joan Barnes

Laila Jae Beckham

Lauren Bell

Christian Alexander Berry

Selena T Bien

LaDarraugh Lashun Billings

Samuel Richard Birdsley

Kimona Marie Bradley

Alexander David Breuer

Corey Jerome Brewer

Abigail Rose Brown

Craig Brown

Isabella Ruth Anne Brown

Nakiyah Alaina-Lattice Bufford

Syrinthiah Mazue Butler

Jesse Iarley Calero

Alice Hinrichs Carroll

Leslie Mariana Castillo

Niya Lashay Caston

Jada Brianna Chandler

Kayla Rose Clemmons

Kevin Anthony Cobb

Marielle Simone Coleman

Elise M Colgrove

Nicholas T. Cook

Torrence Cowart

Brishaun Lanay Cunningham

Devyn Chase Cunningham

Tuong Dang

Ladan Daniels

Khamille Yvonne Nicole Davis

Adrian De La Cruz

Jaden Lynnae DeBerry

Allison Marie Deck

Erick Alexander Delgado

Kelly Lynn Devine

Marisol Diego-Juan

Pasha Corrina Monae Dixon

Braeden Henley Dowds

Jamaica Rose Dyer

Jayden Daveigh Earvin

Meghan Breann Edwards

Ziniera Annika Shaquan Edwards

Maram Fadel

Colin James Filkins

Lilian Claire Flood

Keegan Michael Freeston

Virginia Friedman

Kaia Joi Garbacz

Madeline Skye Garbacz

Maria Rebecca Gayatri

Gregory Monroe Geter

Anniah Monae Goines

Caleb Ward Gollings

Nico B. Gonzalez

DeMaris Lyntrell Grant

Amil Rashid Green

Marsaille Lashawn Greer

Talitha S Griffin

Rowen Marie Grison Sullivan

Brianna Deseree Guerrero Cardenas

William Christopher Guth

Feras K Hamayel

Isaiah Nelson Hamilton

Tiffany Morgan Hand

Jacob Kendall Hankin

Noah Matthew Hankin

Josiah Jermaine Harrison

Duhan Ecemmaz Hatipagaoglu

Kimani Keshawanna Haymer

Unique Elizabeth Hedrick

DeAlonte J. Helm

Jada Eliza-Mae Herakovich-Catchings

Jael Heredia Leon

Ingrid Sherlyn Hernandez

Honora Lee Hoey

Ja’Shawun Lamare Horton

A’Mareah Martrice Howard

Andre Brayden Hunt

Matthew Avery Isaacs

Jelani Xaviar Jackson

Tony Wayne Jayne

Tyler Christopher Jenkins

Alise Clara Johnson

Jai’Ansae Ranijah Johnson

Nathan X. Jones

Kevin A. Juarez

Kayla Kersh

Owen Cameron Khan

Jackson Grey Kirkland

Grant Thomas Koplinski

Peter Josef Kozlowski

Sam Fodel Lambert

Martin Hadley Laugesen

Elleon Kayden Lim

Emmanuel Samael Lokango

Delice Kpohou Longueli

Ronan Sebastian Leslie Looney

Jeimy Alezandra Lopez

Carmen Anahi Lopez-Irineo

Abram James Luebeck

Bienvenue Moseka Lugano

Charles K Mandra

Shaniyah Ashantis Marshall

Amairane Jissell Martinez-Hernandez

Ryder Joseph Matteson

Ariel Elizabeth McCullough

Madison Marie McKinney

Riley Starr McLean

Cassidy J. McQueen

Damani D McWilliams

Trinity Lynn Meeker

Zachary Christopher Menard

Devon Willem Miller

Kenny Michael Minovici

Park Andon Mitchell

Mason M Montgomery

Jason Alexander Montijo

Owen Yongwoo Moone

Kaliyah Jocelyn Moore

Shamera Shanelle Moore

Treyvon Deandre Moore

Andrea Guadalupe Morales

Aristotle Avrum Morgan

Andrew Peter Mortensen

Bebel Timothee Mounka

Fatou Mukadi

Tia Rose Murphy

Bree Nadine Navolt

Francesca Cimpanga Ngomba

Laura Nicolas Francisco

Maximiliano Nicolás Francisco

Avari Nix-Brownlee

James William Nixon

Hailiegh Marie Nugent

Hannah Yvonne Selting Null

Jacob Alejandro Nunez

Trent David Ohlsson

Jacie Seyan Owens

Deep Pravin Patel

Jheil Patel

Jaden I. Patterson

Jabez T. Pelmore

Jordan Lester Perez

Julian David Perez

Maisie Mai Pines

Isaiah Marquise Ramos

Jackson Edward Reel

Joseph Yosiah Rees

Jonathan Rivera

Owen Francis Robinson

Crystal Monique Rodriguez

Lesly Rojas

Lisbet Rojas

Christopher Rosemond

Stephen Robert Fredrick Ross

Kristen Rucker

Rylie Oneida Russell

Antonio Levell Salaam

Rema Nkunga Salem

Alfredo Sanchez

Carmen Jaqueline Sanchez

Jonathan Yandel Sanchez-Huanca

Emily Nicole Sanders

Tala Isabella Santos

Eleanor A Sarnecki

Allan Savathphoune

Ethanh Lucky Sayavongsa

Collin Scott Schiff

Stuuti Sharma Poudyal

Dale LaVaughn Shaw Jr

Sherman Levi O’Neil Shaw

Brandon L. Simmons

Cortney Imani Lové Smith

Gage Jaden Smith

Marcqwan Tyrese Smith

Jackson Charles Solava

Jacqueline Annette Spanglo

Zachary Tyler Sprague

River M. St. Peter

Charlotte R. Stauffer

Chance Steele-Lambert

Myra Nicole Stevens

Yosef Debesai Stifanos

Nandi Teresa Sulamoyo

Adrian Robin-Haworth Swaney

Jordan Justis Tatum

Diamond Altranique Taylor

Katie Sue Taylor

Makalyn Rae Teague

Aaron Lougene Terry

Madison JoLeigh Tharp

Khani William Thomas

Sariah Nicole Townsend-Cooper

Tiarra Townsend Cooper

Elayha Troy

Jeremiah Turner

Sheldon Martin Turner Jr

Miriam Tutu Bokamo

Cassandra Costa Ty

Gregary Michael Tyler

Latricia Caprice Upshaw

Arieanna Vonner

Arieonna Vonner

Van Tuong Vuong

Alexandria Rose Walker

Isabella Marjorie Wallis

Jaylin Anthony Ward

Ayanna LaGrain Warren

Timothy LaGrain Warren

Aidan Jeremy Weaver

Rejanae D Wells

Maurion La Ton Wicks

Gage Dorian Wiggins

Ashlei Chanel Williams

Khalanie Ann Williams

Chico Wilson Jr

Macy Elizabeth Wirtz

Xavier Woods

Thomas Miles Wright

Faith Elizabeth Young

Jermontré De’jon Young

Kevin Alfonso Zavala-Vega

Tiffani-Anne M. Zinicola

Jacob Anthony Ziska

Villa Grove

Kaylee Michele Arbuckle

Liam Andrew Barr

Regan Breeanne Blanton

London Melissa Markanna Brewer

Hayden James Carter

Jobeth Nicole Crafton

Chase Aaron Dann

Isidora Boadicea Davis

Christopher Kendall Farris

Makayla Kathleen Fonner

Kirsten Michelle Foreman

Ashton Andrew Harrison

Isaac Daniel Horein

Elijah Aaron Kiesel

Karli Londyn Krause

Molly Jane Little

Lauren Chesney Mathews

Rosa Trinity McCollom

Rudy Tobias McCollom

Andrew James McQueen

Caleb Issiah Miller

Kaleb Alexander Miller

Robert Francis Morgan Jr.

Taylur Noel Orwick

Andrea Lynn Patton

Daelin Del Price

Trinity Lynn Price

DeAndre Alan Reinhart

Jessica Iva Richey

Elijah Gabriel Rittman

Ashlynn Grace Smith

Morgan Lynne Smith

Mylee Jane Sprague

Hailey Marie Stutz

JaDeon Mychal Thompson-Burton

Ava Kathleen Vollmer

Nathan James Wells

Caleb Todd Wiessing

Amelia Faye Williams

Tyler Michael John Wilson

Kylee Daniel Witte

Vanessa Kaylin Wright

Watseka

Haven Skyler Barrett

Conner Michael Bell

Ty Jeffrey Berry

Rachel Danielle Brammer

Kage Micheal Andrew Brault

Isaiah Carmona

Zakkary Robert ZumMallen Clark

Caitlin Cash Corzine

Claire Christine Curry

Mallary Nicole Dirks

Emma Sofia Donaldson

Meredith Rose Drake

Addison Shaye Edwards

Bradly Logan Galarza

Mitchell Monroe Galyen

Victoria Garcia

Delmar Allen Gillespie Jr.

Nicholas Alexander Gomez

Raegan Elizabeth Gooding

Jada Rayann Goodman

Nicole Marie Gotter

Jobey Wyatt Grant

James Clayton Harper

Zachary James Hickman

Simon Joseph Hodolitz

Allie Marie Hoy

Hailie Christine Huizenga

Kayley Frances Thomason Jaworski

Kourtney Leah Kincade

Raegann Lee Kochel

Briana Lynn Koester

Clarissa Renee Kohl

Zoey Jane Krueger

Adam Roger Kunce

Ryan Wayne Kunce

Madison Samantha LaBelle

Deihl Wade Leiding

Kristin Nicole Lietz

Megan Long

Lane Love

Jacqueline Jayne Lynch

Reece Lee Malerich

Eva Nicole Marsh

Sydney Alexis McTaggart

Hunter Christian Meyer

Peter Brian Miller

Jace Carter Naese

David Zachary Netzband

Adam Jonas Norder

Fernando Asahi Orellana

Brandon Eric Ortiz

Kennedy Catherine Oster

Adam David Owens

Ashton Elizabeth Peters

Brayden William Rogers

Lia Ann Rudisill

Griselda Ruiz

Zackary Michel Edward Rushing

Jordan Russell Schroeder

Ainslee Charis Shoufler

Elizabeth Marie Smith

Brandon Richard Stampfli

Zakkaree Mykael Stano

Kobi Andrew Stevens

Taylor Nicole Stillman

Zackery Ryan Tobeck

Adam Thomas Walver

Chasine Christopher Walwer

Noah Andrew Wellborn

Shannon Woods Jr.

Bella Hope Yarneau

Hannia Zermeno

Westville

Jason Allison

Kennedy Barney

Mason Wayne Billingsley

Quentin Bina

Landyn Blakeney

Savanna Borello

Chloe Brant

Bryce Burnett

Jacob Campbell

Dustin Carnaghi

Ryan Carnaghi

Dallas Carrigan

Aliyah Cooke

Jason Cotton Ii

Hadley Cox

Hayden Cundiff

Jaron Cunningham

Desiree Darnell

Dylan Davis

Alexander Doggett

Shaylynn Downing

Kyle Edwards

Rylee Edwards

Cole Eller

Kaden Ellis

Brooke Gabehart

Dillon Gonzales

Malia Gonzalez

Amyah Goulding

Lane Hathaway

Wyatt Hennig

Drake Hines

Chaz -Howe

Elijah Huffman

Zander Hughes

Andre Johnson

Cody Johnson

Joshua Johnson

Luke Johnson

Rylee Jones

Berlin Kiddoo

Devyn Kremitzki

Gage Lange

Brylie Lathrop

Jazmine Lawver

Julian Ledesma

Arianna Longoria

Cole Maxwell

Jasmyn Meeker

Christopher Miller

Savannah Morris

Alexander Munoz

Diezil Nagrodski

Emily Neubig

Schuyler Nevels

Wyatt Nicholson

Emma Nosler

Mathew Parsons

Dylan Pierce

Levi Pratt

Makenzie Price

Jazlyn Ritz

Kaeden Russell

Mianna Sawyer

Riley Scott

Chase Scott

Jayse Shurr

Kody Smith

Zane Sollars

Mea Sparling

Kember Spickard

Camren Stinespring

William Terry

Jonah Troglia

Jasmine Tutwiler

Savanna Tyler

Arianna Valdez

Madison Wagoner

Jakoba Walls

Aaron Welch-Williams

Jacob Wilson

Mackynzee Woodard

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