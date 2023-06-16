Graduation 2023: Arcola

Jose Alexis Aguilar
Elian Francisco Aguilera
Eadie Nicole Budd
Fatima Cecilia Cabrera
Emilio Fernando Cantu
Andy Josue Castro
Eric Matthew Chupp
Ella Nadine Chupp
Vanessa Edith Condarco
Cody William Coombe
Bret Staton Culp
Martina Domingo I. Ventura
Morgan Riley Doud
Brian Alexander Franco
Alexis Daniel Galaviz Avalos
Hannah Marie Garcia
Aldo Agustin Garcia Jr
Aaliyah Marie Garza
Evelyn Yaretzy Garza
Michael Ivan Gauna
Emilye Sueann Gavis
Nikolas Wesley Gomez
Alexander Javier Gutierrez
Cecilia Anne Hardin
Isabelle Viviana Hensley
Keira Eliza Hohlbauch
Eva Grace Hopkins
Jacen Anakin Jones
Nolan David Kelmel
Austin Lewis Kutz
Alessia Luciani
Melissa Alessandra Marcos
Rowan Jacob Foster Mayhall
Kaylee Marie McKinney
Ryland Xavier McMillan
Clara Mae Mefford
Alessia Menoud
Mitchel John Myers
Reynol Everardo Oyervides
Tiya U. Patel
Felix Enrique Ramirez
Rodrigo Ramirez Jr.
Cristian Jesus Ramos
John David Ruiz
Landon Von Schellenberg
Brianna Nicole Shields
Braden Allan Shonkwiler
Rachel Elizabeth Sigrist
Makenzie Lynn Thomas
Maria Fernanda Torres
Hailey Leann Trotter
Jerehmy Lee Vaughn Jr.
Kelson Santiago Vazquez
Mark Jair Vazquez
Emma Marie Vazquez
Reyli Maraya Vega-Condarco
Gracie Ann Wagoner
Makenna Jo Wagoner
Karina Rachelle Warfel
Grant David Wilson
J’Lea Nicole York