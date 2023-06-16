Graduation 2023: Arthur-Lovington Atwood-Hammond

Jacob Kyle Adcock

Lyle Taylor Adcock

Chloe Anne Alexander

Jordan Mathew Allen

Mason Robert Allen

Molly Ruth Appleby

Daniel Hunter Arwine

Ashlynn Gwen Baker

Jonathan Michael Barbee

Matteson Jae Barnes

Isaiah James Bates

Kaci Marie Beachy

Logan Craig Beckmier

Tanner Jacob Beckmier

Bailey Jo Bialeschki

Ava Grace Binion

Regann Elaine Bowles

Cambree Mhadeline Brown

Parker Layton Brown

Lane Michael Burton

Alauna Kaylynn Cain

Hunter Brice Carnahan

Victoria Elizabeth Carter

Charley Marie Condill

Kiari Hope Marie Congdon

Bianca Deniss Corona-Galicia

Caleb Robert Corum

Drew Brian Cotton

Lillian Renee Daily

Travis Wade Darby

Sean Michael Davis

Angelina Marie Davis-Kearns

Faeryn Shade Davison

Parker Aiden Dick

Max Douglas Clay Duzan

Connor Haldor Edmonds

Emma Grace Edwards

Steven Tyler Edwards

Kaden Lynn Feagin

Elizabeth Michelle Foster

Chloe Elizabeth Franklin

Maddox James Franklin

Alisha Magrit Frederick

Noah Christian Garrett

Josie Hale

Trenton Parker Harlin

Cory Russell Hawn

Alexis Grace Helmuth

Bryan Hernandez

Wyatt Wesley Hilligoss

Jack Isaac Hilton

Andalyn Joann Hodge

Kaylin Marie Hutchinson

Chilton Alexander Ingram

Emma Mae Jones

Braden Michael Kauffman

Mason Patrick Kreher

Chance Tomas-Wayne Lindstrom

Madyson Grace Lucas

Miah Samantha Malin

Christian Michael Miller

Kylee Elayne Miller

Wanda Rose Miller

Lia Elizabeth Dawn Milton

Brady Daniel Moore

Kailee Nichole Otto

Landon Charles Paul

Thomas Isaiah Powell

Jordan Emilia Quertermous

Gracelynn May Query

William Robert Rosenbery

Seth Alexander Allen Savage

Robert Adam Wayne Schanuel

Kody Michael Schmidt-Kornewald

Kaylee Nicole Schrock

Nolan Matthew Schrock

Austyn Nicole Scroggins

Clayton Vance Seal

Aaron John Seegmiller

Ashley Faith Seegmiller

Alexanndrea Christine Stayton

Austin Eli Stutzman

Kylie Marie Stutzman

Nicholas James Taylor

Logan Michael Temmen

Xander Michael Thompson

Billie Renee Underwood

Morgan Eve Walters

Levi Nathaniel Ward

Cole Loren Wardrip