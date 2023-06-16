Graduation 2023: Arthur-Lovington Atwood-Hammond

Jacob Kyle Adcock
Lyle Taylor Adcock
Chloe Anne Alexander
Jordan Mathew Allen
Mason Robert Allen
Molly Ruth Appleby
Daniel Hunter Arwine
Ashlynn Gwen Baker
Jonathan Michael Barbee
Matteson Jae Barnes
Isaiah James Bates
Kaci Marie Beachy
Logan Craig Beckmier
Tanner Jacob Beckmier
Bailey Jo Bialeschki
Ava Grace Binion
Regann Elaine Bowles
Cambree Mhadeline Brown
Parker Layton Brown
Lane Michael Burton
Alauna Kaylynn Cain
Hunter Brice Carnahan
Victoria Elizabeth Carter
Charley Marie Condill
Kiari Hope Marie Congdon
Bianca Deniss Corona-Galicia
Caleb Robert Corum
Drew Brian Cotton
Lillian Renee Daily
Travis Wade Darby
Sean Michael Davis
Angelina Marie Davis-Kearns
Faeryn Shade Davison
Parker Aiden Dick
Max Douglas Clay Duzan
Connor Haldor Edmonds
Emma Grace Edwards
Steven Tyler Edwards
Kaden Lynn Feagin
Elizabeth Michelle Foster
Chloe Elizabeth Franklin
Maddox James Franklin
Alisha Magrit Frederick
Noah Christian Garrett
Josie Hale
Trenton Parker Harlin
Cory Russell Hawn
Alexis Grace Helmuth
Bryan Hernandez
Wyatt Wesley Hilligoss
Jack Isaac Hilton
Andalyn Joann Hodge
Kaylin Marie Hutchinson
Chilton Alexander Ingram
Emma Mae Jones
Braden Michael Kauffman
Mason Patrick Kreher
Chance Tomas-Wayne Lindstrom
Madyson Grace Lucas
Miah Samantha Malin
Christian Michael Miller
Kylee Elayne Miller
Wanda Rose Miller
Lia Elizabeth Dawn Milton
Brady Daniel Moore
Kailee Nichole Otto
Landon Charles Paul
Thomas Isaiah Powell
Jordan Emilia Quertermous
Gracelynn May Query
William Robert Rosenbery
Seth Alexander Allen Savage
Robert Adam Wayne Schanuel
Kody Michael Schmidt-Kornewald
Kaylee Nicole Schrock
Nolan Matthew Schrock
Austyn Nicole Scroggins
Clayton Vance Seal
Aaron John Seegmiller
Ashley Faith Seegmiller
Alexanndrea Christine Stayton
Austin Eli Stutzman
Kylie Marie Stutzman
Nicholas James Taylor
Logan Michael Temmen
Xander Michael Thompson
Billie Renee Underwood
Morgan Eve Walters
Levi Nathaniel Ward
Cole Loren Wardrip