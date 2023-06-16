Graduation 2023: Heritage

Owen Riley Ashbrook

Katelyn Maxwell Bensyl

Nathan Bensyl

Olivia Rose Berry

Aaron Richard Coffin

Maureen Ann Daly

Alexus Marie Day

Rowan Michael Denmark-Collins

Paige Renee George

Julliyan Gray

Fletcher Pizzola Hannah

Darion James Kocher

Katelyn Marie Learned

Heidi Nita Likeric

Cale Reece Longfellow

Adena Katherine Lee Paul

Kaydence Elizabeth Rice

Kenneth Charles Schoonover

Ben Andrew Shanks

Cassandra Lynn Shanks

Raegyn Rebecca Sprandel

Drew Jack Williams

Timothy Alan Wilson

Brynna Mae Wyant

Emma Grace Young