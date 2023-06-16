Graduation 2023: Heritage

Owen Riley Ashbrook
Katelyn Maxwell Bensyl
Nathan Bensyl
Olivia Rose Berry
Aaron Richard Coffin
Maureen Ann Daly
Alexus Marie Day
Rowan Michael Denmark-Collins
Paige Renee George
Julliyan Gray
Fletcher Pizzola Hannah
Darion James Kocher
Katelyn Marie Learned
Heidi Nita Likeric
Cale Reece Longfellow
Adena Katherine Lee Paul
Kaydence Elizabeth Rice
Kenneth Charles Schoonover
Ben Andrew Shanks
Cassandra Lynn Shanks
Raegyn Rebecca Sprandel
Drew Jack Williams
Timothy Alan Wilson
Brynna Mae Wyant
Emma Grace Young