Graduation 2023: Hoopeston Area

Brian Michael Armstrong

Alexa Rae Bailey

Angelina Del Carmen Barreto

Brea Ray Boyer

Cody Lee Boyer

Lacie Lynn Breymeyer

Coda Jay Brotherton

Cohen Michael Brown

Alexa Grace Burke

Kaira RaeAnn Burks

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ChiAyden Inteus Cipra

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Makhia Da Nae Colunga

Brielle Madison Crose

Chloe Alexandria Deck

Avery Nicole Dixon

Leilani Drea

Connor David Fink

Ulysses Garcia

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Brady Michael Goebel Caldwell

Jawzlynn Rene Grant

Jayden Mikel Griffin

Chloe Elizabeth Grills

Ethan James Harding

Dylan James Hoopingarner

Aleigha Jo Inman

Pandora Jynx Jerome

Owen Bradley Johnson

Gabriel Taj Koka Joneikis

Christian Thomas Kirts

Joshua Cole Koester

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Julian Jacob Christian McKelvey

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Joshua Adam Merhley

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Grant Richard Franklin Morgan

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Faith Naomi Penley

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Kaijsa Damaris Atalia Torres

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