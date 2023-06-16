Graduation 2023: Rantoul

Jacksen Drew Adkins

Uriel Aguilar Cabildo

Alondra Marie Andrade

Laura Fernanda Andrades

Marisela Ayala

Matthew Robert Baker

Breanna Reese Bemount

Heidi Berenice Benavides

Hannah Rose Benton

Emma Lee Benz

Madolyn Marie Beyers

Kaitlyn Marie Bradbury

Teresa Marie Brown

Zeus Xavier Brundage

Mytrell Marques Bush

Kaitlyn Mackenzie Cahalan

Brianna Lynn Chaney

Felipe de Jesus Chavez Hernandez

Mia Cher Collins

Micah Joseph Phillip Correll

Brock Allen Cross

Rhilee Lee Cross

Mineilys Cuevas Andujar

Emily Rose Curtis

Faith Alyse Davis

Brianna Desiree Dixon

Kolden Don Donahue

Colby John Duitsman

Ian Mathew Duke

Zachi Dunn

Eliud Enoc Echeverria Rapalo

Aniyah Elyse Emery

Amethyst Kathleen Erickson

Andrea Brizaidy Espinoza

Erick Estrada

Caden Laine Evans

Carter James Evans

Clayton Allen Faulkner

Jerardo Miguel Felipe

Marcos Rodrigo Felipe-Mateo

Caya Madelynn Flesner

Malakhi Lamar Francis

Silverio Tomas Francisco Pedro

Diamond D. Freeman

Declan Elias Fuller

Gage William Gill

Mercedes Gilreath

Kamryn Linell Glover

Connor Thomas Goularte

Tovorie K. Gray

Ian Robert Allen Griffin

Hayden C. Grose

Elisha Thomas Guhl

Allisson Nicole Guzman Paz

Nicholas Charles Hanson

Marcel Andre Hardwell Jr.

Janyra Kay Harper

Brandon Michael Harris

Miguel Martin Hernandez

Shay Lizeth Hernandez

Yenni Paola Hernandez Garcia

Jase Edward Hoyt

Keira Faith Hutson

Tashay Danyelle Jackson Roper

Jose Manuel Jimenez

Anuyasha Locay Yavez Johnson

Richard Ashton Jones

Savanna Rayne Jones

Amara Nicole Jordan

Raven Latrice Josh

Ryan Denise Josh

Brady Michael Andrew Kaiser

Donna King

Jackson Kinsel

Dylan Mykal Kisantear

Miracle Unique Lake

Sully Michael Langley

Jordan Xavier Lathan

Marin Rylee Leng

Cassandra Eve Leranth

Keimonte Lewis

LaNiya Ja’Nae Lewis

Caydin Jacob List

Memphis Little

Raul Lopez

Jamie M Lopez Rodriguez

Dominga Lorenzo-Lorenzo

Denaza Nevaeh Louis

Callie Michelle Luna

Natre’ail Mahalick

Shaiel Ruben Maldonado

Juana Esteban Brea Martin

Brisia Guadalupe Martinez

Olivia Ruth McDermott

Allison Sue Melvin

Chloe Nicole Melvin

Taylor Dawn Mennenga

Jeffry Guarionex Mercedes

Alainna Silvia Miller

Jarely Molina

Willian Omar Molina

Yoanna Molina Romero

Ajani Elijah Moore

Alayna Paige Moore

Ariadna Gisel Morales

Andrea De La Luz Morales Arias

Edwin Morgado

Sheila Navarrete

Yeslian Nicole Negron Andujar

Caleb Robert Neitzel

Clayton William Gilbert Nelsen

Blake Anthony-Thomas Nelson

Chase Michael Nirider

Darion Lindzy Noles

Yareli Yesenia Ortiz

Yariane Marie Pabon-Ramos

Aiden Andrew Pacunas

Jeremy Pagan

Normary Michelle Pagan

Cheyanna Parker

Kaleb William Parks

Samantha Carleena Payne

Deicy Perales

Jeremias Josue Perez Luquis

Sara Noemi Perez Luquis

Alan Omar Piox-Martin

Sidrah Marjorie Pittman

Ta’Niya L’Na LaShelle Poke

Mikayla Grace Potts

Tallayah Jalisa Price

Anna Elizabeth Quinlan

Jacqueline Ramirez-Dominguez

BJ Rangel

Arriyanna McKayla Rhea

Jordan Anthony Richardson

Melody Richmond

Irshell Gabriel Rife

Analy Rios

Gerardo Rios

Erick Rivera Pagan

Joneily Rivera Sanchez

Cecil Eugene Roberts III

Jordan Cade Robertson

Lucas Malachi Roderick

Mekhi Javon Ross

Adrian Salinas-Reyes

Martese Semaj Sanders

Nyajah Scruggs

Jacob Allen Shingleton

Lilly Michelle Sinclair

Bryce Anthony Sjoken

Hayden Thomas Smalley

Tryvell Davon Smalls

Jera Suarez Sotero

Sydney Lynn Souva

Armon Charles Spinks

Phillip Staton

Akeia Kein-Tae Stewart ll

Triston Keith Stone

Kyle Andrew Tarter

Justice Marie Tolan

Idalmis Mariem Torres

Wileysha Torres Hernandez

Aaliyah Marie Tyus

Zashenka Valencia

Valentina Vega-Duarte

Kathia Nayelis Veguilla

Nicole Rae Vermillion

Daniel Alexander Villanueva Lagos

Brittani Villegas-Walle

Kelsey Jo Vincent

Natilee Lynn Walston

Alex Daniel Warner

Symyia Watts

Amarah Jeanne’ White

Elijah Joseph Wilhelm

Paige Elizabeth Willard

Alexis Irene Wilson

Bella Maria Winningham

Christopher Isaiah Winston

Danica Bronte Wrobel

Tyler Young