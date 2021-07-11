Listen to this article

Dean’s List

Blackburn College (Carlinville)

FISHER — Timothy Marston

Miami University (Oxford, Ohio)

CHAMPAIGN — Elise Bossenbroek

MAHOMET — Cassidy Waldrep

SAVOY — Drew Barringer, Anna Caughey

Parkland College

(last in a series)

LODA — Teri Christensen, Carson Dudley, Katy Geurts, Jordan Giese, Carly Mutchmore, Ignacio Rodriquez, Anna Wesslund, Cheyenne Wise

URBANA — Aneesah Rahman,Jacqueline Aguilar, Bukurije Asani, Dorcas Ayertey, Lauren Babcock, Chris Bartlett, Emily Bennet, Levi Bristle, Jhone Brown, Tony Bui, Jennifer Burnett, Saxon Burns, Vahagn Chiflikyan, Sara Clark, Fernando Contreras, Richard Coulter, Ava Darter-Krantz, Alonso De Los Angeles, Mark Deppa, Greer Deutsch, Matthew Devore, Driss Elandlosy, Danielle Evans, Nicholas Fazzari, Rowan Ferris, Lucas Flanegin, Hannah Fredrick, Colin Fried, Caleb Fringer, Grace Frydenger, Connor Gibson, Amanda Gilbert-Mohler, Kelly Hoene, Jazmine Hogan, Stephanie Houk, Erin Hsiao, Jacob Ingalsbem, Brittany Irwin, Michael Jaczak, Yixuan Jin, Justus Johnstone, Jake Kachigian, Jaz Kates, Joshua Kim, Myles Kroll, Phylicia Luckett, Esther Lugano, Santiago Martinez, Aubrey Matlak, Zhaoquan Matthews, Kyle McKay, Asha McMullen, Michelle Miller, Elizabeth Miner, Jennifer Moore, Justin Nguyen, Rebecca Owen, Kareena Patel, Romin Patel, Andrea Poindexter, Petra Pos, Ashley Pruemer, Anthany Ravanh, Marvin Rios, Leeandria Rose, Samuel Ross, Silvia Torralba, Parker Sands, Sirnetra Scott, Zhuohao Shen, Gokalp Sinav, Diana Stronovych, Nicholas Summers, Kacie Sylvester, Eric Tatum, Dennis Toeppen, Marissa Trefren, Curtis Viselli, Isabelle Vliet, Tina Wilson, Aaron Winston, Avery Wright, Robin Young, Ovidiu Zaharescu

Kalamazoo (Mich.) College

MILFORD — Samantha Conley

Youngstown (Ohio)

State University

DANVILLE — Jalae Parker

Honor’s List

Danville Area

Community College

ALVIN — Joseph Cropper

BISMARCK — Ryley Cash, Grace Dickison, Haley Hill, Anthony Jordan, Gabriel Smith

CATLIN — Alexia Pate, Nicole Whitney

DANVILLE — Nora Abdelghani, Maria Artigas Trayter, Elena Bartzis, Zoe Boyd, Jasmine Brown, Tyler Cavenaile, DiDamie Cramer, April Davis, Brooke Dudley, Nicole Finch, Landon Frazier, Tania Grant, Chloe Grites, Kara Hacker, Claudio Herrada, Phillip Howie, Jessica Huff, Kenneth Hyndman, Alyssa Julian, Sebastian Kelly, Kennedy Kotcher, Hailey Krynski, Autumn Laski, Elizabeth List, Shayla Mills, Shleana Morris, Kylie Neuman, Hoang Nguyen, Madison Nosler, Kristina Rentrop, Esther Robinson, Dalton Rolinitis, Karlie Rudd, Emyle Sanks, Jeremiah Shadden, Jacob Stipp, Aidin Stuhr, Michelle Waites, Carsen White, Ella Wolfe

FAIRMOUNT — Hailey Hunter

FITHIAN — Cynthia Hendrickson, Codey McMahon

GEORGETOWN — Elena Dean, Mariah Flores, Noah Gordon, Kimberly Sorenson

HENNING — Ashlynn Griffin

HOOPESTON — Cameron Flint, Michael Pierce, Neil Williams

HUME — Logan Richardson

MAHOMET — Jonathan Latham

OAKWOOD — Jasmine Makowski, Allie Plotner, Riley Walker, Halley Woods

POTOMAC — Georgina Davis

RANKIN — Christian Johnson, Megan Schmid

RIDGE FARM — David Kurtz, Joshua Land, Tanner Starns, Shelby Waltz

ROSSVILLE — Megan Brown, Tarryn Bush, Lindsey Childress

SIDELL — Shelby Guthrie, Elijah O’Brien

ST. JOSEPH — Libby Rowland

TILTON — August Booe, Tyler Sentelle, Cassidy Warrick

URBANA — Serge Kabamba

WATSEKA — Lukas Ball, Amanda Smith

WELDON — Tracy Young

WESTVILLE — Jacob Fahey, Hunter Lange

Trending Videos