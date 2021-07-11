Kids Doing Good Things, July 11, 2021
Dean’s List
Blackburn College (Carlinville)
FISHER — Timothy Marston
Miami University (Oxford, Ohio)
CHAMPAIGN — Elise Bossenbroek
MAHOMET — Cassidy Waldrep
SAVOY — Drew Barringer, Anna Caughey
Parkland College
(last in a series)
LODA — Teri Christensen, Carson Dudley, Katy Geurts, Jordan Giese, Carly Mutchmore, Ignacio Rodriquez, Anna Wesslund, Cheyenne Wise
URBANA — Aneesah Rahman,Jacqueline Aguilar, Bukurije Asani, Dorcas Ayertey, Lauren Babcock, Chris Bartlett, Emily Bennet, Levi Bristle, Jhone Brown, Tony Bui, Jennifer Burnett, Saxon Burns, Vahagn Chiflikyan, Sara Clark, Fernando Contreras, Richard Coulter, Ava Darter-Krantz, Alonso De Los Angeles, Mark Deppa, Greer Deutsch, Matthew Devore, Driss Elandlosy, Danielle Evans, Nicholas Fazzari, Rowan Ferris, Lucas Flanegin, Hannah Fredrick, Colin Fried, Caleb Fringer, Grace Frydenger, Connor Gibson, Amanda Gilbert-Mohler, Kelly Hoene, Jazmine Hogan, Stephanie Houk, Erin Hsiao, Jacob Ingalsbem, Brittany Irwin, Michael Jaczak, Yixuan Jin, Justus Johnstone, Jake Kachigian, Jaz Kates, Joshua Kim, Myles Kroll, Phylicia Luckett, Esther Lugano, Santiago Martinez, Aubrey Matlak, Zhaoquan Matthews, Kyle McKay, Asha McMullen, Michelle Miller, Elizabeth Miner, Jennifer Moore, Justin Nguyen, Rebecca Owen, Kareena Patel, Romin Patel, Andrea Poindexter, Petra Pos, Ashley Pruemer, Anthany Ravanh, Marvin Rios, Leeandria Rose, Samuel Ross, Silvia Torralba, Parker Sands, Sirnetra Scott, Zhuohao Shen, Gokalp Sinav, Diana Stronovych, Nicholas Summers, Kacie Sylvester, Eric Tatum, Dennis Toeppen, Marissa Trefren, Curtis Viselli, Isabelle Vliet, Tina Wilson, Aaron Winston, Avery Wright, Robin Young, Ovidiu Zaharescu
Kalamazoo (Mich.) College
MILFORD — Samantha Conley
Youngstown (Ohio)
State University
DANVILLE — Jalae Parker
Honor’s List
Danville Area
Community College
ALVIN — Joseph Cropper
BISMARCK — Ryley Cash, Grace Dickison, Haley Hill, Anthony Jordan, Gabriel Smith
CATLIN — Alexia Pate, Nicole Whitney
DANVILLE — Nora Abdelghani, Maria Artigas Trayter, Elena Bartzis, Zoe Boyd, Jasmine Brown, Tyler Cavenaile, DiDamie Cramer, April Davis, Brooke Dudley, Nicole Finch, Landon Frazier, Tania Grant, Chloe Grites, Kara Hacker, Claudio Herrada, Phillip Howie, Jessica Huff, Kenneth Hyndman, Alyssa Julian, Sebastian Kelly, Kennedy Kotcher, Hailey Krynski, Autumn Laski, Elizabeth List, Shayla Mills, Shleana Morris, Kylie Neuman, Hoang Nguyen, Madison Nosler, Kristina Rentrop, Esther Robinson, Dalton Rolinitis, Karlie Rudd, Emyle Sanks, Jeremiah Shadden, Jacob Stipp, Aidin Stuhr, Michelle Waites, Carsen White, Ella Wolfe
FAIRMOUNT — Hailey Hunter
FITHIAN — Cynthia Hendrickson, Codey McMahon
GEORGETOWN — Elena Dean, Mariah Flores, Noah Gordon, Kimberly Sorenson
HENNING — Ashlynn Griffin
HOOPESTON — Cameron Flint, Michael Pierce, Neil Williams
HUME — Logan Richardson
MAHOMET — Jonathan Latham
OAKWOOD — Jasmine Makowski, Allie Plotner, Riley Walker, Halley Woods
POTOMAC — Georgina Davis
RANKIN — Christian Johnson, Megan Schmid
RIDGE FARM — David Kurtz, Joshua Land, Tanner Starns, Shelby Waltz
ROSSVILLE — Megan Brown, Tarryn Bush, Lindsey Childress
SIDELL — Shelby Guthrie, Elijah O’Brien
ST. JOSEPH — Libby Rowland
TILTON — August Booe, Tyler Sentelle, Cassidy Warrick
URBANA — Serge Kabamba
WATSEKA — Lukas Ball, Amanda Smith
WELDON — Tracy Young
WESTVILLE — Jacob Fahey, Hunter Lange