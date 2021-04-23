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The Illinois Student Assistance Commission has released its list of Illinois high school students who have been named 2021-22 State Scholars for their outstanding academic achievement. We’ll run the names in Friday’s print editions as part of our weekly, student-produced High School Confidential.

The area’s award-winners include:

ALAHHall, Layton

Martin, Jack

Middleton, Colton

Pantier, Cassidee

Romine, Wyatt

Schrock, Erin

Taylor, Shalie

ArcolaHohlbauch, Kaylee

Lopez, John

Martinez, Emilio

Sigrist, Garrett

Strader, Ellie

West, Hayden

Argenta-Oreana

Blair, Cobi

Dahl, Nathan

Hayes, Peyton

Klover, Morgan

Morrison, Kathryn

Sills, Makaylee

ArmstrongFranzen, Emma

Logue, Olivia

McCool, Violet

Bismarck-Henning

Barrett, Mersadeez

Maxwell, Evan

Miller, Morgan

Omundson, Grace

Omundson, Olivia

Watson, Eric

BementRogers, Zachary

Vandivier, Victoria

CentennialBakubile-Ntumba, Benidel

Bargi Rangin, Niki

Brandon, Nicolas

Chen, Andy

Diep, David

Easter, Brennen

Elazar, Edan

Good, Abigail

Gorrell, Nicholas

Guo, Kasumi

Hege, Matthew

Hong, Charles

Hong, Hannah

Kalaimani, Nithila

Lack, Danny

Lavizzo, Mark

Lee, Bethany

Lee, Jeremiah

Liu, Bryan

Lu, Ethan

Luchinski, Leah

Martin, William

Mattfolk, Jadyn

Maurer, Nicholas

McAndrew, Cade

Murillo, Daniella

Park, Sarah

Pianfetti, Mary

Shin, James

Siena, Holden

Skaar, Alyssa

Song, Grace

Stilger, Michelle

Sundaram, Jyoti

Taskan, Deniz

Thomas, Henry

Tyagi, Aditi

Cerro GordoGant, Macaylynn

Hayes, Hannah

Mann, Ella

Champaign CentralAhluwalia, Nina

Ahmad, Hadi

Ahmari, Alexander

Anaya, Noah

Anton, Riley

Asmussen, Elizabeth

Bai, Ruichen

Bernhardt, Brian

Blount, Conor

Chamley, Emma

Chopra, Mira

Croegaert, Grace

Gardner, Quinn

Haken, Paul

Hayakawa, Jun

Hopping, Iona Sofia

Jain, Sonam

Johnson, Amalie

Keene, Shaun

Kim, Mina

Kolodziej, Quinn

Kwak, Minchul

Kwok, Jocelyn

Lee, Benjamin

Lee, Madeline

Li, Isabelle

Loewenstein, Alina

Mandhan, Rohan

Morgan, Sophie

Murphy, Anjali

Oguz, Ahmet

Otmani, Aya

Prom, Margaret

Rodriguez, Tomas

Salas-Husain, Naser

Schrag, Liesl

Scofield, Delaney

Senthilkumar, Theebaa Sharanya

Seraphin, Jacob

Seraphin, Nicholas

Skiles, Lily

Smith, Riley

Tran, Cindy

Wachter, Anna

Welty Peachey, Allysen Mei

Wilberg, Richard

Wilund, Jake

Young, Benjamin

Cissna ParkBeltran, Bridgette

Hylbert, Emily

Waldbeser, Hannah

ClintonBlack, Ethan

Husted, Conner

Kaufman, Mia

Nord, Inga

Overbey, Bethany

Pagel, Andrew

Workman, Cordell

DanvilleBlodgett, Jolene

Bonilla, Xitlally

Campbell, Caleb

Kelly, Dominic

Lafoe-Snook, Dominick

Lawless, Stieve

Ortiz Pinacho, Anayzel

Osborn, Mayce

Rudy, Savanna

Thomas, Hallee

Vogt, Grace

FisherCochran, Jacobson

Ferguson, Andrew

Musick, Addison

Powell, Avery

Zahnd, Shelby

Georgetown-RFArlington, Adrienne

Bouton, Lillian

Coombs, Stanley

Gibson City- Melvin-Sibley

Garard, Ethan

Kallal, Nathan

Killian, Alexander

Hoopeston AreaCatron, Christopher

Hayes, Macy

Judah Christian

Black, Anna

Bryant, Katherine

Fredrick, Abigail

Li, Joshua

Maxwell, Emily

Payan, Camden

Tuan, Pei-En

Le RoyBargmann, Tiffany

Bogle, Danielle

Levingston, Abby

Loy, Grace

Russell, Mary

Shreves, Morgan

Steege, Morgan

OakwoodArcay, Ricci

Berner, Titus

Denius, Aaliyah

Wells, Brevin

Mahomet-SeymourBerkman, Emily

Beyer, Samantha

Biegler, Nyah

Bletzinger, Matthew

Bushell, Ryan

Campbell, Ashley

Carpenter, Anthony

Carr, Zacheus

Chamorro, Belen

Davis, Mimi

Diercks, Colin

Ebbecke, Claudia

Elliott, Dalen

Fountain, Heidi

Fuoss, Kylie

Grote, Rachel

Headley, Alexander

Hegarty, Aidan

Huang, Tony

Jacobs, Kelsey

Kaper, Anna

Kessler, Clayton

Kittivanichkulkrai, Hannah

Knauff, Haley

Llano, Yasmin

Long, Ryan

Lundstrom, Nathaniel

Marriott, Colin

Marshall, Amber

Pillischafske, Adam

Ramirez Kennedy, Xalina

Ranstead, Ainsley

Renshaw, Daniel

Rittenhouse, Kazie Ann

Sampson, William

Schaumann, Dana

Schiaretti, Nicholas

Schwaiger, Emma

Shafer, Ella

Sims, Matthew

Stafford, Kaitlyn

Taylor, Michael

Tee, Gwenyth

Thornton, Amelia

Tietz, Ella

Trevillian, Aidan

Waibel, Addie

Webb, Jennifer

Wingle, Rachel

Wolters, Ella

Young, Alexis

MonticelloBaysore, Joshua

Brakke, Ethan

Combes, Riley

Fishel, Jackson

Hissong, Sarah

Keating, Benjamin

Keating, Claire

Krahn, Katelyn

Krahn, Kylie

Kreibich, Pierce

Lockmiller, Jared

Long, Ashley

McFarlin, Kendall

Neef, Leah

Oberheim, Avery

Pellum, Sophia

Ratts, Mercy

Rudolph, Andrew

Rund, Sophia

Sokolowski, Lucas

Talbert, Grace

Webber, Claire

Wilson, Kayla

MilfordAtwood, Lily

Bushnell, Julia

Schermann, Jadyn

OaklandHunt, Kaylenn

Rekart, Jenna

Viehland, Ashlei

Paxton-Buckley-LodaCurry, Ella

Hazelwood, Jarrett

Jones, Austin

Klann, Makayla

Marchakitus, Adam

McMullin, Liam

San Diego, Kayla

Schlensker, Shelby

Thompson, Abigail

White, Christina

Wilson, Landon

Wilson, Olivia

RantoulBaugher, Elaina

Gawenda, Emily

Grob, Jerzie

Newman, Allan

Roseman, Madelyn

Shields, Isabella

St. Joseph-OgdenEastin, Hanna

Fisher, Emily

Madsen, Tyson

Meeker, Garren

Roberts, Aidan

Robinson, Indira

Ronk, Mazie

Schmitz, Evan

Shonkwiler, Maxwell

Vallee, Payton

Walden, Nora

Wolfersberger, Logan

St. Thomas MoreGreen, Maris

Halcomb, Paige

Hege, Carolyn

Henkel, Elise

Hoerner, Wilson

Kirby, Mia

O’Mahoney, Grace

Studer, Jacob

Salt ForkHettmansberger, Alexis

Jessup, Gracelyn

Russell, Mackenzie

SullivanBates, Noah

Crouse, Reagan

Walton, Zoe

White, Emily

TuscolaBialeschki, Tyler

Cummings, Laney

Hornaday, Hannah

Kauffman, Justine

Long, Makenna

Patel, Riya

Patel, Rohan

Patel, Ruchi

Penne, Andrew

Simms, Alana

UnityAders, Emma

Bachert, Caroline

Branson, Rachel

Felsman, Emma

Hartman, Alyssa

Hulick, Elizabeth

Joop, Taylor

Kleiss, Olivia

Moore, Madelyn

Novak, Korie

Schmidt, Annie

Sharp, Conner

Weller, Kyleigh

UrbanaCarrillo, Diego

Choate, Kathryn

Dullerud, Jonathan

Font, Biel

Fristoe, Emma

Gabel, Veronica

Garada, Banan

Gerstenecker, Phoebe

Glaros, Dimitrios

Huart, Emma

Johnson, Elise

Johnson, Theodore

Khandaker, Tabeeb

Lasersohn, Nathan

Layton, William

Lee, Isaac

Paul, Sanjana

Pociask, Maxwell

Rana, Devangana

Rubel, Azure

Shaffer, Alexander

Shewale, Ved

Stauffer, August

Svendsen, Fia

Taylor, Grace

Thies, Caroline

Vaughan, Owen

Villa GroveBurwell, Madison

Eisenmenger, Kathryn

Gulick, Matthew

Howard, Alexa

Howard, Lydia

WatsekaCluver, Baylor

Crosswell, Emily

Morales, Hannah

Richert, Shannon

Scher, Alaina

Simons, Olivia

Todd, Kirstyn

WestvilleDuensing, Jack

Myers, Emma

Neuman, Tristin

Shepherd, Tinlee

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