The Illinois Student Assistance Commission has released its list of Illinois high school students who have been named 2021-22 State Scholars for their outstanding academic achievement. We’ll run the names in Friday’s print editions as part of our weekly, student-produced High School Confidential.
The area’s award-winners include:
ALAHHall, Layton
Martin, Jack
Middleton, Colton
Pantier, Cassidee
Romine, Wyatt
Schrock, Erin
Taylor, Shalie
ArcolaHohlbauch, Kaylee
Lopez, John
Martinez, Emilio
Sigrist, Garrett
Strader, Ellie
West, Hayden
Argenta-Oreana
Blair, Cobi
Dahl, Nathan
Hayes, Peyton
Klover, Morgan
Morrison, Kathryn
Sills, Makaylee
ArmstrongFranzen, Emma
Logue, Olivia
McCool, Violet
Bismarck-Henning
Barrett, Mersadeez
Maxwell, Evan
Miller, Morgan
Omundson, Grace
Omundson, Olivia
Watson, Eric
BementRogers, Zachary
Vandivier, Victoria
CentennialBakubile-Ntumba, Benidel
Bargi Rangin, Niki
Brandon, Nicolas
Chen, Andy
Diep, David
Easter, Brennen
Elazar, Edan
Good, Abigail
Gorrell, Nicholas
Guo, Kasumi
Hege, Matthew
Hong, Charles
Hong, Hannah
Kalaimani, Nithila
Lack, Danny
Lavizzo, Mark
Lee, Bethany
Lee, Jeremiah
Liu, Bryan
Lu, Ethan
Luchinski, Leah
Martin, William
Mattfolk, Jadyn
Maurer, Nicholas
McAndrew, Cade
Murillo, Daniella
Park, Sarah
Pianfetti, Mary
Shin, James
Siena, Holden
Skaar, Alyssa
Song, Grace
Stilger, Michelle
Sundaram, Jyoti
Taskan, Deniz
Thomas, Henry
Tyagi, Aditi
Cerro GordoGant, Macaylynn
Hayes, Hannah
Mann, Ella
Champaign CentralAhluwalia, Nina
Ahmad, Hadi
Ahmari, Alexander
Anaya, Noah
Anton, Riley
Asmussen, Elizabeth
Bai, Ruichen
Bernhardt, Brian
Blount, Conor
Chamley, Emma
Chopra, Mira
Croegaert, Grace
Gardner, Quinn
Haken, Paul
Hayakawa, Jun
Hopping, Iona Sofia
Jain, Sonam
Johnson, Amalie
Keene, Shaun
Kim, Mina
Kolodziej, Quinn
Kwak, Minchul
Kwok, Jocelyn
Lee, Benjamin
Lee, Madeline
Li, Isabelle
Loewenstein, Alina
Mandhan, Rohan
Morgan, Sophie
Murphy, Anjali
Oguz, Ahmet
Otmani, Aya
Prom, Margaret
Rodriguez, Tomas
Salas-Husain, Naser
Schrag, Liesl
Scofield, Delaney
Senthilkumar, Theebaa Sharanya
Seraphin, Jacob
Seraphin, Nicholas
Skiles, Lily
Smith, Riley
Tran, Cindy
Wachter, Anna
Welty Peachey, Allysen Mei
Wilberg, Richard
Wilund, Jake
Young, Benjamin
Cissna ParkBeltran, Bridgette
Hylbert, Emily
Waldbeser, Hannah
ClintonBlack, Ethan
Husted, Conner
Kaufman, Mia
Nord, Inga
Overbey, Bethany
Pagel, Andrew
Workman, Cordell
DanvilleBlodgett, Jolene
Bonilla, Xitlally
Campbell, Caleb
Kelly, Dominic
Lafoe-Snook, Dominick
Lawless, Stieve
Ortiz Pinacho, Anayzel
Osborn, Mayce
Rudy, Savanna
Thomas, Hallee
Vogt, Grace
FisherCochran, Jacobson
Ferguson, Andrew
Musick, Addison
Powell, Avery
Zahnd, Shelby
Georgetown-RFArlington, Adrienne
Bouton, Lillian
Coombs, Stanley
Gibson City- Melvin-Sibley
Garard, Ethan
Kallal, Nathan
Killian, Alexander
Hoopeston AreaCatron, Christopher
Hayes, Macy
Judah Christian
Black, Anna
Bryant, Katherine
Fredrick, Abigail
Li, Joshua
Maxwell, Emily
Payan, Camden
Tuan, Pei-En
Le RoyBargmann, Tiffany
Bogle, Danielle
Levingston, Abby
Loy, Grace
Russell, Mary
Shreves, Morgan
Steege, Morgan
OakwoodArcay, Ricci
Berner, Titus
Denius, Aaliyah
Wells, Brevin
Mahomet-SeymourBerkman, Emily
Beyer, Samantha
Biegler, Nyah
Bletzinger, Matthew
Bushell, Ryan
Campbell, Ashley
Carpenter, Anthony
Carr, Zacheus
Chamorro, Belen
Davis, Mimi
Diercks, Colin
Ebbecke, Claudia
Elliott, Dalen
Fountain, Heidi
Fuoss, Kylie
Grote, Rachel
Headley, Alexander
Hegarty, Aidan
Huang, Tony
Jacobs, Kelsey
Kaper, Anna
Kessler, Clayton
Kittivanichkulkrai, Hannah
Knauff, Haley
Llano, Yasmin
Long, Ryan
Lundstrom, Nathaniel
Marriott, Colin
Marshall, Amber
Pillischafske, Adam
Ramirez Kennedy, Xalina
Ranstead, Ainsley
Renshaw, Daniel
Rittenhouse, Kazie Ann
Sampson, William
Schaumann, Dana
Schiaretti, Nicholas
Schwaiger, Emma
Shafer, Ella
Sims, Matthew
Stafford, Kaitlyn
Taylor, Michael
Tee, Gwenyth
Thornton, Amelia
Tietz, Ella
Trevillian, Aidan
Waibel, Addie
Webb, Jennifer
Wingle, Rachel
Wolters, Ella
Young, Alexis
MonticelloBaysore, Joshua
Brakke, Ethan
Combes, Riley
Fishel, Jackson
Hissong, Sarah
Keating, Benjamin
Keating, Claire
Krahn, Katelyn
Krahn, Kylie
Kreibich, Pierce
Lockmiller, Jared
Long, Ashley
McFarlin, Kendall
Neef, Leah
Oberheim, Avery
Pellum, Sophia
Ratts, Mercy
Rudolph, Andrew
Rund, Sophia
Sokolowski, Lucas
Talbert, Grace
Webber, Claire
Wilson, Kayla
MilfordAtwood, Lily
Bushnell, Julia
Schermann, Jadyn
OaklandHunt, Kaylenn
Rekart, Jenna
Viehland, Ashlei
Paxton-Buckley-LodaCurry, Ella
Hazelwood, Jarrett
Jones, Austin
Klann, Makayla
Marchakitus, Adam
McMullin, Liam
San Diego, Kayla
Schlensker, Shelby
Thompson, Abigail
White, Christina
Wilson, Landon
Wilson, Olivia
RantoulBaugher, Elaina
Gawenda, Emily
Grob, Jerzie
Newman, Allan
Roseman, Madelyn
Shields, Isabella
St. Joseph-OgdenEastin, Hanna
Fisher, Emily
Madsen, Tyson
Meeker, Garren
Roberts, Aidan
Robinson, Indira
Ronk, Mazie
Schmitz, Evan
Shonkwiler, Maxwell
Vallee, Payton
Walden, Nora
Wolfersberger, Logan
St. Thomas MoreGreen, Maris
Halcomb, Paige
Hege, Carolyn
Henkel, Elise
Hoerner, Wilson
Kirby, Mia
O’Mahoney, Grace
Studer, Jacob
Salt ForkHettmansberger, Alexis
Jessup, Gracelyn
Russell, Mackenzie
SullivanBates, Noah
Crouse, Reagan
Walton, Zoe
White, Emily
TuscolaBialeschki, Tyler
Cummings, Laney
Hornaday, Hannah
Kauffman, Justine
Long, Makenna
Patel, Riya
Patel, Rohan
Patel, Ruchi
Penne, Andrew
Simms, Alana
UnityAders, Emma
Bachert, Caroline
Branson, Rachel
Felsman, Emma
Hartman, Alyssa
Hulick, Elizabeth
Joop, Taylor
Kleiss, Olivia
Moore, Madelyn
Novak, Korie
Schmidt, Annie
Sharp, Conner
Weller, Kyleigh
UrbanaCarrillo, Diego
Choate, Kathryn
Dullerud, Jonathan
Font, Biel
Fristoe, Emma
Gabel, Veronica
Garada, Banan
Gerstenecker, Phoebe
Glaros, Dimitrios
Huart, Emma
Johnson, Elise
Johnson, Theodore
Khandaker, Tabeeb
Lasersohn, Nathan
Layton, William
Lee, Isaac
Paul, Sanjana
Pociask, Maxwell
Rana, Devangana
Rubel, Azure
Shaffer, Alexander
Shewale, Ved
Stauffer, August
Svendsen, Fia
Taylor, Grace
Thies, Caroline
Vaughan, Owen
Villa GroveBurwell, Madison
Eisenmenger, Kathryn
Gulick, Matthew
Howard, Alexa
Howard, Lydia
WatsekaCluver, Baylor
Crosswell, Emily
Morales, Hannah
Richert, Shannon
Scher, Alaina
Simons, Olivia
Todd, Kirstyn
WestvilleDuensing, Jack
Myers, Emma
Neuman, Tristin
Shepherd, Tinlee