Graduation 2023: Danville 1

Graduating from Danville High School this spring:

Ayanna Abbott

Quentin James Nolan Alblinger

Ga Marcus Doyle Alexander

Randle Miles Allen

Bethany A. Allhands

Audriana Marie Alvarez

Reyna Guadalupe Amaya

Tamryn Anderson

Cariyuan Andrewin

Norman Leo Anglin III

Nicholas Paul Anspach

Paige Archer Parker

Adin Riley Arnett

Simone Atkinson

Joi Awodeha

Jared N. Baker

Kaitlyn Sophia Baker

Shauntez Bennett

Mirabella Jasmyn Biage

Mackenzie Chanae Blanden

Michael Boens

Donnetta Laquita Boykins

Aracely Krystal Bravo Perez

Gloria Rubi Bravo Perez

Sarah Elizabeth Brock

Devontea Jarvez Brooks

Terriana A. Browley

Asiah Lizae Brown

Cameron Michael Brown

Cecilia J. Brown

Lillian Booker Brown

Mariyah Renee Brown

Nuricus L. Brown

William Jonathan Bruett

Abril Cielo Trene Bryant

Cameron Matthew Bryant

Tyler James Bryant

Amelia Caroline Burgin

Shaniyah Monee Burks

Elliott Calvin

Brian Ivan Castellano

Izaiah Logan Caston

Jaraiah Marie Chamberlain

Chase A. Clark

JaMarion Darnell Clark

Javon D. Clark Jr.

Amilian J. Cobbins

Essence Kanye Coe

Anistyn Jade Michelle Coleman

Anycia Lashay Collins

Grace Elizabeth Conklin

Corey Cooper III

Lady Dejahne Beautiful Copening

Briana JaNay Cottle

Shaunessy Obrien Crider

Matthew John Cripe

Olivia Madison Cronkhite

Giulia Curci

Kaitlyn N. Curtis

LaKaya Janae Davis

Imani Derrickson

Ian James Dukes

JaAnthony Ali Edmunds

Arianna Michelle Edwards

Lexi Renee Ellis

Kadin Gregory Ellison

Logan Erwin

Arleht Escobar

Joseph Andre Esther Jr.

Theodore James Evans

Lane Joseph Finney

Asia Alencia Fletcher

Landyn Nicholes Ford

Christian Daniel Stev Fortson

Bodyn Michael Gagnon

Mikel Lee Gentry Servis

Ambria Kay Germann

Jameya Shontel Glover

Jonasiah Glover

Mikahla Sue Goodyear

Cameron Dwayne Godard

Terrien Nehemiah Gouard

JaShawna Kalisa Gray

Jayden Marcellous Gray

Jaylee Ann Greene

Dominic Charles Grimm

Judith Kaylei Anne Halls

Eric Joseph Hampton Jr.

Jamarion Jacquell Harris

Tommy Lee Harris III

Amiyah Nico Helton

Tevyn Amarion Henderson

Lee Royale Hernandez

Amirayo Kapone Hill

Kevin James Hillard

Levi Thomas Hix

Josie Marie Hotsinpiller

Vonna Lucille Howard

Bryan Howell

Elijah Z. Huckelberry

Donald Wayne Huerta

Alyssa J. Hyde

Jonathan Douglas Ireland

Hannah Rose Jackson

Monee Jamison

Ryan Christopher Jaruseski

Kayla Carol Anne Jenkins

Octavio Jimenez Jr.

Ajia Kay Johnson

Brandi Elizabeth Johnson

Kadynce Rochelle Johnson

Patrick Johnson

O Shawn A Jones Winslow

Kamron Tyree Jones

Mariah A. Jones

Nathaniel Deleon Jones

Nevaeh Lynae Jones

Tohani Tabias Jones

Carisma Charmaine Jordan

Analiese Guadalupe Juarez

Omajjea Kenye Kirk

Katherine Elane Kittell

Jacob Daniel Kittle

Macey Laird

Diamond KeShawna Landfair

Christopher Gene Lane

Tatyanna Shamyia Lane

Gracie Faith Rylee Laury

Antuan Christopher Lee

Shean E. Lesure Jr.

Derrick Lipscomb Jr.

Kobe Christian C. Lizades

Ted A.C. Mann Jr.

Randall Dean Allen Maring

Nico Anthony Martin

Tiffany Leann Massie

Aurion Raquise Kevo McClendon

Alexis Nicole McIntosh

Jazlyn Meneses

Kiana Louise Miles

Harry Miller Jr.

Carson Jacob Montel

Ezequiel Montes

Lesly Montes

Parker Andrew Moody

Ciera Sue Moore

Ariana Elizabeth Elana Morgan

Victoria Morris

Angel Israel Munoz

Genesis SueAnn Murphy

Sara Jane Elizibeth Murphy

Safeyah Nagi

Polly Guyn Norton

Isaiah Thomas Odomes

Joelle Catherine Oglesby

Alexica Champaign Oliver

Sabastian Angelus Orr

Rodrigo Ortiz Pinacho

Kumarrion Owens

Leslie Anayeli Padron

Damien Terelle Parker

Destiny Rachelle Parker

Tekiah A. Parker

Jeremiah Titan Parrish

Gabrielle Nichole Pataki

Diya Niteshkumar Patel

Nitya Kalidas Patel

Kyla Faythe Patterson

Bryson Scott Perez Hinton

Landon Pettis

Mary Renee Phillips

Zachary Gage Pickett

Panda Marie Pietsch

KayAnna Timyia Pittman

Ronald Keith Poke III

Kyle Leroy Porter

Jonathan Portugal

Abbigayle Marie Powell

Ethan Andrew Rahm

Melisa Ramirez

Amiah TeChel Reed

Rosalie Ann Reiling

Madelyn Grace Rhodes

Alexander C. Ritchie

Adan Luciano Rivera

Anneliese Mae Roberts

Jermaine Alexander Robinson

Mason Lee Rodgers

Doyle D. Rogers

Crisian Yolany Rosales Guerra

Emaia Dione Rose

Jamyriah Nevaeh Rudolph

Abigail Ann Rutan

Mya Alexus Sandlin

ShaDiamond Sanford

Gavyn Nelson Sapp

Hannah Marie Schroeder

Demarrion Darnel Scott

Adamari B. Segura

Thaddeus Eldaron Serrano

Amarion Xavier Shaw

Quentin Bradley Shelato

Shahd Abbed Shillo

Audrey Olivia Shumate

Garrett Allen Lee Shuter

Alexander Donovan Sims

Christopher Raymond Singleton

Alto Lee Jon Thomas Sizemore

Rycelynne Ryanne Sloan

Keira Katelin Small

Jaivion Darcell Smith

Jacob Julian Spearman

Joshua Julius Spearman

Zachary Spencer

Dandra Louise Spillers

Trent Andrew Stark

Theory Giniah Steen

Joy Kissa Sterling

Anthony Eugene Stewart

Jaylinn McKenzie Stingley

Kaein Andrew Swinford

Matthew Robert Tabels

Abril Adar Tapia

Myah Joy Taylor Gouard

Andrew C. Taylor

Dajahnae Taylor

Della Grace Taylor

Mekhi Brennan Taylor

Jamhya Thomas

Matthew Henry Thomas

Yasei Lavette Thomas

Allison K. Thompson

Conner James Tomlinson

Ava C. Towne

Emmalee Rebecca Trover

Blaze LeeAnn Trussel

Nevaeh Easha Turman

Tremale Curtis Turner

Deangelo Gonzalo Tyler

Adisen Raine VanEtta Hari

Evan Gunnar Vredenburgh

Yusef Malik Wafford

Alivia Erynne Walker

Ashley Lariyah Walker

Jason Alexander Wallace

Cheyenne Walls

Demarion Dupre Washington

Corrina Lynn Webb Duckworth

Elijiah Webb

Parris Othella Webb

Jacob Henry Wescomb

Jonathon Wescomb

Trinity Brieanne Rae Wheeler

TerRyan Allen White

Herbert Terrell Wilder

Jonathan Riley Willhite

Angel Nate Marie Williams

Dera Nakole Williams

Jujuan Allen Williams

Kamyah J. Williams

Marlon Williams

Najiana Le Shae Williams

Nataley Rose Williams

Braiden Wilson

Gianna Jalaii Winston

Malia Jo Wolfe

Robert Allen Woodfork

KiJana Jaleel Dakarai Woods

Nariah Elysse Woods

Sabrina Rose Wynn

Daneice Layna Young

Naomie A. Young

Payton Matthew Young