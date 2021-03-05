MESA, Ariz. — William Edwin Moore, 82, of Mesa, Ariz., formerly of Fisher, passed away at 10:34 a.m. Feb. 19, 2021.
Preceded in death by parents William and Bernice, son Mark and two granddaughters, Valerie and Madisyn.
Leaves behind wife Jackie (Carr), sons Billy and Scotty; stepchildren Jennifer, Devin and Katie; grandchildren Billy, Miranda, Michael, Christopher, Halie, Trineice and Jase; and great-granddaughters Sofia, Madilyn, Lugia and Tri'miah.
A celebration of life will be at a future date.