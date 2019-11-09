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A look at local athletes participating in Saturday's state cross-country races, held at Peoria's Detweiller Park:

Class 1A girls

(race starts 9 a.m.)

Local teams

Monticello — (Emma Brown, Mabry Bruhn, Rachel Koon, Estella Miller, Mackenzie Murphy, Grace Talbert, Kyara Welter)

St. Joseph-Ogden — (Addie Allen, Ava Knap, Ashlyn Lannert, Ally Monk, Jillian Plotner, Hannah Rajlich, Malorie Sarnecki)

St. Thomas More — (Sophie Dowling, Fran Hendrickson, Reese Hogan, Claire Monahan, Bella Ramshaw, Kennedy Ramshaw)

Urbana University High — (Kate Ahmari, Danbi Choi, Cadi Hu, Anya Kaplan-Hartnett, Erin Minor, Erin Smith, Maxine van der Donk)

Unity — (Evelyn Atkins, Caroline Bachert, Kylie Decker, Malia Fairbanks, Elizabeth Hulick, Taylor Joop, Audrey Remole)

Local individual

Payne Turney, Clinton

Class 1A boys

(race starts at 10 a.m.)

Area teams

Monticello — (Josh Baysore, Morgan Dixon, Jackson Grambart, Holden Miller, Luke Sokolowski, Joey Wenke)

St. Joseph-Ogden —  (Lukas Hutcherson, Charlie Mabry, Brandon Mattsey, Elijah Mock, Eric Poe, Luke Stegall, Logan Wolfersberger)

Urbana University High — (Alex Dolcos, Aniket Gargya, Henry Kraatz, Aryan Lalwani, Henry Laufenberg, Nicolas Ramkumar, Matty Tang)

Unity — (Thomas Cler, Jarrett Cox, Derek Dayton, Benjamin Gavel, Brendan Graven, Clayton Jamison, Connor O’Donnell)

Local individuals

-- Layton Hall, Arthur-Lovington-Atwood-Hammond

-- Gabe Martinez and Eli Mojonnier, Bismarck-Henning/Rossville-Alvin

-- Connor Price, Iroquois West

-- Ryder James, Paxton-Buckley-Loda

Class 2A girls

(race starts at 11 a.m.)

Local team

Mahomet-Seymour — (Chloe Allen, Emily Bednar, Olivia Bunting, Grace Lietz, Klein Powell, Ella Scott, Elizabeth Sims)

Local individuals

Celia Barbieri and Olivia Rosenstein, Urbana

Class 2A boys

(race starts at noon)

Area team

Mahomet-Seymour — (Hayden Grotelueschen, Nick Mies, Kyle Nofziger, Joseph Scheele, Jonah Singer, Joe Taylor, Josh Wilcoski)

Local individuals

Luke Manolakes and Ben Olaivar, Centennial

Alex Ahmari, Champaign Central

Colin Likas is prep sports coordinator at The News-Gazette. His email is clikas@news-gazette.com, and you can follow him on Twitter (@clikasNG).

Prep Sports Coordinator

Colin Likas is prep sports coordinator at The News-Gazette. His email is clikas@news-gazette.com, and you can follow him on Twitter (@clikasNG).