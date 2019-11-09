A look at local athletes participating in Saturday's state cross-country races, held at Peoria's Detweiller Park:
Class 1A girls
(race starts 9 a.m.)
Local teams
Monticello — (Emma Brown, Mabry Bruhn, Rachel Koon, Estella Miller, Mackenzie Murphy, Grace Talbert, Kyara Welter)
St. Joseph-Ogden — (Addie Allen, Ava Knap, Ashlyn Lannert, Ally Monk, Jillian Plotner, Hannah Rajlich, Malorie Sarnecki)
St. Thomas More — (Sophie Dowling, Fran Hendrickson, Reese Hogan, Claire Monahan, Bella Ramshaw, Kennedy Ramshaw)
Urbana University High — (Kate Ahmari, Danbi Choi, Cadi Hu, Anya Kaplan-Hartnett, Erin Minor, Erin Smith, Maxine van der Donk)
Unity — (Evelyn Atkins, Caroline Bachert, Kylie Decker, Malia Fairbanks, Elizabeth Hulick, Taylor Joop, Audrey Remole)
Local individual
Payne Turney, Clinton
Class 1A boys
(race starts at 10 a.m.)
Area teams
Monticello — (Josh Baysore, Morgan Dixon, Jackson Grambart, Holden Miller, Luke Sokolowski, Joey Wenke)
St. Joseph-Ogden — (Lukas Hutcherson, Charlie Mabry, Brandon Mattsey, Elijah Mock, Eric Poe, Luke Stegall, Logan Wolfersberger)
Urbana University High — (Alex Dolcos, Aniket Gargya, Henry Kraatz, Aryan Lalwani, Henry Laufenberg, Nicolas Ramkumar, Matty Tang)
Unity — (Thomas Cler, Jarrett Cox, Derek Dayton, Benjamin Gavel, Brendan Graven, Clayton Jamison, Connor O’Donnell)
Local individuals
-- Layton Hall, Arthur-Lovington-Atwood-Hammond
-- Gabe Martinez and Eli Mojonnier, Bismarck-Henning/Rossville-Alvin
-- Connor Price, Iroquois West
-- Ryder James, Paxton-Buckley-Loda
Class 2A girls
(race starts at 11 a.m.)
Local team
Mahomet-Seymour — (Chloe Allen, Emily Bednar, Olivia Bunting, Grace Lietz, Klein Powell, Ella Scott, Elizabeth Sims)
Local individuals
Celia Barbieri and Olivia Rosenstein, Urbana
Class 2A boys
(race starts at noon)
Area team
Mahomet-Seymour — (Hayden Grotelueschen, Nick Mies, Kyle Nofziger, Joseph Scheele, Jonah Singer, Joe Taylor, Josh Wilcoski)
Local individuals
Luke Manolakes and Ben Olaivar, Centennial
Alex Ahmari, Champaign Central